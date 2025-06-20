10 esempi di contenuti generati dall'IA per ispirare i tuoi

La sfida è reale per i professionisti del marketing: produrre post accattivanti per i blog, aggiornamenti sui social media ed email in un'epoca caratterizzata da una diminuzione della capacità di attenzione e da un sovraccarico di informazioni. La parte più difficile? Mantenere la creatività e la qualità con così tante attività e scadenze strette.

Gli strumenti di IA stanno diventando essenziali per superare questi ostacoli.

il 48% dei leader di marketing ha già adottato strumenti di IA per aiutare i propri team. Se non sei uno di loro, probabilmente ti stai perdendo una soluzione per produrre contenuti coerenti su larga scala.

Dalla generazione di idee all'ottimizzazione per la SEO e persino alla personalizzazione dei tuoi testi, l'IA aiuta i professionisti del marketing a risparmiare tempo, ridurre il lavoro ripetitivo e creare contenuti che entrano in connessione con il loro pubblico.

Per vedere come l'IA sta cambiando le regole del gioco, esploriamo alcuni esempi di contenuti generati dall'IA che stanno ridefinendo il modo in cui i professionisti del marketing creano, ottimizzano e distribuiscono i contenuti.

Che cosa sono i contenuti generati dall'IA?

I contenuti generati dall'IA si riferiscono a testi, immagini, musica o video creati da sistemi di intelligenza artificiale in risposta a input umani (prompt).

Questi strumenti di IA (spesso basati su modelli linguistici di grandi dimensioni come GPT-4) sono addestrati su vasti set di dati e algoritmi di apprendimento automatico. Questo li aiuta a comprendere i modelli linguistici, visivi e sonori, in modo da poter generare autonomamente contenuti di alta qualità.

❌ Cosa non sono i contenuti generati dall'IA? Emotivamente guidato : manca della profondità e delle sfumature delle emozioni umane

Veramente originale : l'IA sintetizza dati esistenti, non idee nuove e originali

Consapevolezza culturale : potrebbero sfuggire sfumature culturali o contesti chiave

Senza errori : ancora soggetto a errori e informazioni false, soprattutto su argomenti complessi

Un sostituto creativo dell'uomo: i contenuti generati dall'IA sono diversi da quelli umani : sono efficienti e scalabili, ma spesso mancano della creatività e del tocco personale che derivano dalla narrazione umana

Perché utilizzare l'IA per la creazione di contenuti?

Ecco perché vale la pena investire nei contenuti di marketing generati dall'IA:

Velocità e scalabilità: ciò che richiede ore o giorni a uno scrittore umano, l'IA può farlo in pochi minuti. Infatti, un sito è passato da zero a ciò che richiede ore o giorni a uno scrittore umano, l'IA può farlo in pochi minuti. Infatti, un sito è passato da zero a 750.000 visitatori in un anno pubblicando 7.000 articoli con l'aiuto di algoritmi IA e prompt

Riduci i costi, aumenta l'efficienza: con le bozze generate dall'IA, gli scrittori possono concentrarsi sul perfezionamento dei contenuti invece che partire da zero, a volte in appena un'ora. Questo non solo fa risparmiare tempo, ma riduce anche i costi di produzione dei contenuti

Personalizzazione su larga scala: raggiungere la persona giusta con il messaggio giusto al momento giusto è essenziale, ma farlo manualmente è quasi impossibile. L'IA gestisce tutto questo personalizzando i contenuti, i consigli sui prodotti e i messaggi per ogni singolo individuo, in modo molto più rapido

Paura di rimanere indietro: l'81% dei marketer B2B utilizza già l'IA. L'IA potrebbe aiutarli a dominare i motori di ricerca, aumentare il coinvolgimento sui social media e inviare email che vengono effettivamente aperte e cliccate

Localizza i contenuti senza sforzo: l'IA adatta facilmente i tuoi contenuti alle diverse lingue e regioni, garantendo che siano su misura per ogni mercato senza lavoro richiesto

🚨 Ricorda: i contenuti generati dall'IA possono talvolta sollevare questioni etiche e legali relative al copyright, ai pregiudizi, alla disinformazione e alla privacy dei dati. Pertanto, sono essenziali un'adeguata supervisione e trasparenza.

📚 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per i documenti Word per semplificare la creazione di contenuti

i 10 migliori esempi di contenuti generati dall'IA

Diamo un'occhiata a come l'IA sta trasformando il content marketing, insieme ad alcuni esempi di come ClickUp Brain, l'assistente IA di ClickUp, si inserisce perfettamente in questo contesto.

1. Post di blog scritti dall'IA

Ogni content marketer desidera pubblicare più spesso senza esaurirsi. L'IA lo rende possibile. Infatti, il 31% dei marketer la utilizza già per redigere bozze di post, raccogliere idee o creare schemi. Il vantaggio? Contenuti più rapidi, SEO migliore, più traffico.

Alcuni marchi che eccellono in questo campo includono:

📌 Bankrate

Bankrate, un noto sito di consulenza finanziaria, utilizza l'IA già da tempo, in particolare per rispondere a domande comuni di natura finanziaria come "Che cos'è il margine di contribuzione?" o "Che cos'è la liquidità finanziaria?"

L'IA si occupa delle basi, mentre gli editor umani intervengono per verificare i fatti, mettere a punto e garantire che il contenuto sia accurato e leggibile. Questa combinazione di velocità e intervento editoriale aiuta Bankrate a rimanere coerente e affidabile.

Post del blog di Bankrate, generato con l'assistenza dell'IA

📌 Workfellow

Workfellow, una startup SaaS nel campo dell'automazione dei processi, aveva bisogno di crescere con risorse limitate. Nel 2023, ha utilizzato l'IA generativa per produrre post SEO per il blog e pagine di confronto dei prodotti.

Hanno scelto parole chiave con un alto potenziale ma una bassa concorrenza e poi hanno utilizzato ChatGPT per redigere rapidamente il contenuto. Successivamente, il loro team ha umanizzato il contenuto generato dall'IA, ne ha verificato i fatti, ne ha modificato il tono e lo ha preparato per la pubblicazione.

I risultati? Workfellow ha pubblicato circa 150 articoli assistiti dall'IA e ha aumentato il proprio traffico organico di 22 volte.

Un post sul blog generato dall'IA da Workfellow

🧠 Come può ClickUp Brain aiutarti a fare anche questo? ClickUp Brain è come avere uno scrittore di contenuti e un assistente SEO integrati nella tua area di lavoro ClickUp multiuso. È uno strumento di IA multiuso e sensibile al contesto che puoi utilizzare per: Genera nuove idee per i contenuti

Crea schemi strutturati con H2 e H3

Evidenzia i titoli delle sezioni e richiedi contenuti con indicazioni sul tono

Migliora il posizionamento dei contenuti chiedendo suggerimenti su parole chiave LSI e argomenti secondari

2. Didascalie per social media generate dall'IA

Scrivere ogni giorno didascalie accattivanti per i social media è estenuante, anche per i professionisti. Non sorprende che il 63% dei social media marketer si senta esausto.

L'IA funziona come un partner di brainstorming disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, aiutandoti a creare post in linea con il tuo brand, che catturano l'attenzione e reagiscono alle tendenze in tempo reale.

Ecco alcuni esempi di contenuti social generati dall'IA:

📌 Mastercard

Mastercard dispone di un'IA personalizzata che agisce come un "radar delle tendenze", scansionando costantemente le piattaforme dei social media per cogliere ciò che sta facendo scalpore. Ogni volta che un argomento di tendenza è in linea con il marchio Mastercard, ad esempio un hashtag virale sullo shopping locale, l'IA crea rapidamente post o annunci sui social media.

Tutto ciò che il team di Mastercard deve fare è rivedere, modificare e pubblicare. Il risultato? Mastercard può partecipare immediatamente alle conversazioni rilevanti, mantenendo i propri contenuti social freschi e tempestivi.

Post Instagram generato dall'IA di Mastercard

🧠 Come può ClickUp Brain aiutarti a fare anche questo? Non sei un mago delle parole alle 8 del mattino? Lascia che ClickUp Brain gestisca le didascalie dei tuoi social media: Genera didascalie specifiche per piattaforma (Instagram, LinkedIn, X, ecc.)

Modifica istantaneamente il tono, la lunghezza e il formato in base al pubblico di destinazione e al tipo di post

Riscrivi i testi esistenti per renderli più incisivi, accattivanti o più in linea con il tuo brand

Ottieni idee e varianti di hashtag che aumentano la portata e il coinvolgimento

Usa ClickUp Brain per generare didascalie per i social media

3. Testi email basati sull'IA

Scrivere ottime email di marketing è l'arte di creare testi accattivanti e la scienza di testare ciò che ottiene clic.

Ecco come le aziende stanno mettendo all'opera l'IA per ottenere questo risultato:

📌 Domino's Pizza

Domino's voleva che più persone aprissero le sue email di marketing senza perdere il tono divertente e in linea con il brand.

Hanno collaborato con uno strumento di IA per scrivere le righe dell'oggetto. Lo strumento ha analizzato ciò che aveva funzionato in precedenza, ha appreso il tono di Domino's e ha ideato nuove opzioni. Dopo aver eseguito dei test A/B, i risultati sono stati chiari: le righe dell'oggetto scritte dall'IA hanno ottenuto il 26% di aperture in più rispetto a quelle scritte da esseri umani.

Per Domino's, ciò ha significato più clic, più pizze ordinate e maggiori entrate dalle promozioni via email.

Oggetti delle email di Domino

🧠 In che modo ClickUp Brain può aiutarti a fare anche questo? ClickUp Brain funge da assistente email su richiesta. Ecco come puoi utilizzarlo: Scrivi email complete di marketing o di onboarding

Genera varianti dell'oggetto per il test A/B

Riepilogare/riassumere contenuti lunghi in brevi email chiare

Traduci o localizza i contenuti delle email per diverse regioni

Usa ClickUp Brain per redigere email in linea con il tuo brand

4. Descrizioni dei prodotti create dall'IA

Scrivere descrizioni dei prodotti è un lavoro faticoso, soprattutto quando ce ne sono migliaia da fare. Ogni descrizione deve essere accurata, unica e ottimizzata per i motori di ricerca. Non c'è da stupirsi che le aziende si stiano rivolgendo all'IA per riempire i loro cataloghi di prodotti con testi accattivanti.

Ecco un esempio che vale la pena vedere:

📌 Walmart

Walmart ha utilizzato l'IA generativa per migliorare oltre 850 milioni di schede prodotto. L'IA ha inserito i dettagli mancanti, riscritto le descrizioni e reso le schede più coerenti su tutto il sito e nei negozi.

Questo ha aiutato Walmart ad abbinare i risultati di ricerca alle intenzioni dei clienti. Se qualcuno digita qualcosa di generico come "festa per guardare il calcio", il sistema propone snack, altoparlanti, decorazioni e tutto ciò che è pertinente.

🧠 Come può ClickUp Brain aiutarti a fare anche questo? Oltre a scrivere descrizioni dei prodotti da zero, puoi utilizzare ClickUp Brain per: Riscrivi i testi dei prodotti per renderli più chiari o ottimizzarli per la SEO

Crea varianti per i test A/B

Accorcia o espandi le descrizioni per diverse piattaforme

Traduci o localizza i contenuti per regioni e destinatari specifici

Usa ClickUp Brain per scrivere descrizioni di prodotti di qualsiasi lunghezza

5. Testi pubblicitari generati dall'IA

Il testo pubblicitario è fondamentale. Poche parole decidono se un utente clicca o scorre oltre. L'IA ora scrive quelle parole più velocemente, meglio e su larga scala. Inoltre, ora puoi generare varianti, testare angolazioni emotive e ottimizzare in tempo reale per Google, Facebook e gli annunci display.

Ecco come i testi pubblicitari scritti dall'IA stanno ottenendo risultati concreti:

📌 JPMorgan Chase

JPMorgan Chase ha collaborato con una piattaforma di copywriting basata sull'IA per testare i testi pubblicitari generati dall'IA rispetto alle versioni scritte da esseri umani.

In un test per un annuncio pubblicitario relativo a un prestito garantito dal valore della casa, la versione IA, "È vero: puoi usufruire del denaro contante derivante dal valore della tua casa", ha generato l'88% di lead in più rispetto alla versione scritta da un essere umano.

In campagne più ampie, i titoli e i CTA generati dall'IA hanno registrato tassi di clic fino al 450% superiori. Sono stati inoltre sperimentati tono, emozione e formulazione per ottimizzare le prestazioni.

📌 Klarna

Klarna, il marchio FinTech "compra ora, paga dopo", ha creato il proprio strumento di IA interno, Copy Assistant, che scrive circa l'80% di tutti i testi di marketing. Ciò include titoli pubblicitari, didascalie sui social media, campagne email e descrizioni dei prodotti.

Inoltre, gestisce rapidamente le attività di copia ripetitive, rispetta il tono del marchio Klarna e libera il team che può così concentrarsi sulla strategia di marketing e sulle modifiche finali.

Questo cambiamento ha permesso a Klarna di realizzare più campagne spendendo meno. Solo nel primo trimestre del 2024, l'azienda ha ridotto i costi di marketing dell'11% e il 37% di questi risparmi è stato attribuito ai testi generati dall'IA.

🧠 Come può ClickUp Brain aiutarti a fare anche questo? Quando hai bisogno di creare un testo pubblicitario efficace, lascia che ClickUp Brain sia il tuo laboratorio di copywriting. Può aiutarti a: Genera diverse varianti di testi pubblicitari per Google, Facebook, LinkedIn, ecc.

Riscrivi il testo degli annunci pubblicitari per diversi toni e segmenti di pubblico (ad esempio, Generazione Z, eco-consapevole)

Localizza o traduci testi pubblicitari per diversi mercati

6. Script video scritti dall'IA

I video catturano l'attenzione, ma come si fa a scriverne uno? È qui che la maggior parte dei team si blocca.

Con l'IA, le aziende possono inserire alcuni punti chiave e ricevere script completi, schemi di scene o dialoghi dal tono umano.

Un autore di contenuti americano su cinque utilizza già l'IA per scrivere o modificare contenuti video.

Ecco alcuni esempi in cui l'IA ha assunto il ruolo di sceneggiatore:

📌 Mint Mobile (Ryan Reynolds)

Ryan Reynolds voleva testare l'efficacia dell'IA, quindi ha chiesto a ChatGPT di scrivere un annuncio pubblicitario per Mint Mobile.

Il prompt: Scrivi uno script commerciale per Mint Mobile con la voce di Ryan Reynolds. Includi una battuta, una parolaccia e menziona la promozione natalizia.

ChatGPT ha mantenuto la promessa. Il copione era divertente, in linea con il marchio e sorprendentemente accurato. Ryan lo ha persino definito "leggermente terrificante" per quanto fosse vicino al suo tono abituale. Alla fine ha letto il copione scritto dall'IA davanti alla telecamera, e quello è diventato lo spot vero e proprio.

📌 Serpstat

Serpstat, una piattaforma SEO all-in-one, aveva bisogno di un modo più veloce e scalabile per acquisire nuovi utenti. L'obiettivo era quello di creare video rapidi e chiari che guidassero gli utenti attraverso il prodotto senza ricorrere a lunghe guide manuali o documenti complessi.

Invece di scrivere script da zero, il team ha fornito a ChatGPT i punti chiave relativi alle funzionalità/funzioni, ai vantaggi e a ciò che gli utenti dovevano fare per prima cosa. ChatGPT ha generato script video completi in pochi minuti, scritti in un tono chiaro e intuitivo.

Script video generato dall'IA da ChatGPT

🧠 Come può ClickUp Brain aiutarti a fare anche questo? ClickUp Brain ti aiuta a scrivere script per video direttamente nella tua area di lavoro. Puoi chiedergli di: Genera promo complete, script per video esplicativi, brevi sketch per TikTok e Reels con voci fuori campo e indicazioni visive

Schema di webinar o introduzioni a demo, inclusi ganci, punti chiave e transizioni

Brainstorming di scene per storyboard di spot pubblicitari o annunci

Usa ClickUp Brain per redigere script, piccole scenette e altri contenuti relativi ai video

7. Chatbot basati sull'IA e risposte di supporto clienti

I chatbot basati sull'IA di oggi sono intelligenti, veloci e sorprendentemente simili agli esseri umani. Aiutano le aziende a rispondere alle domande, risolvere i problemi e fornire assistenza ai clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza che il team del supporto debba lavorare senza sosta.

Ecco un esempio significativo:

📌 Intercom's Fin

Fin di Intercom è un chatbot IA (basato su GPT-4) che utilizza gli articoli del tuo centro assistenza, le domande frequenti e i contenuti di supporto precedenti per rispondere istantaneamente alle domande dei clienti tramite chat, email e canali social.

Può anche agire per conto dei clienti, adattandosi alle loro esigenze in tempo reale.

E se una domanda è troppo complessa, Fin la inoltra a un agente umano senza interrompere la conversazione.

tramite Intercom

📚 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA nell'economia dei creatori per la crescita e il coinvolgimento

Come sfruttare l'IA per la creazione di contenuti?

Ti capiamo. Gli esempi sono incredibili. Ma la vera domanda che ti stai ponendo è: come può l'IA essere utilizzata nella creazione di contenuti in modo pratico ed efficace?

Ecco una semplice roadmap in quattro passaggi per iniziare:

Passaggio 1: scegli lo strumento di IA più adatto

Con i numerosi strumenti di generazione di contenuti basati sull'IA disponibili, i contenuti di marketing generati dall'IA non sono più un problema: quasi tutti gli strumenti sono in grado di farlo. Ma quale strumento ti aiuta a creare contenuti migliori e più veloci senza complicare il flusso di lavoro?

Si tratta di ClickUp Brain.

✨ Brain è il tuo assistente IA sensibile al contesto che ti aiuta a pianificare, scrivere, modificare e gestire i contenuti direttamente all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. Connette i tuoi documenti, le attività, le persone e gli strumenti, in modo che tutto avvenga nel contesto, proprio dove si trova già il tuo lavoro.

La parte migliore? Offre tutta la potenza dei principali modelli LLM, dall'ultimo GPT ai più recenti modelli Claude e Gemini, in un'unica piattaforma.

Utilizza modelli più leggeri come o3‑mini e Gemini Flash per una creazione rapida dei contenuti e risposte più veloci, e passa a modelli più potenti (GPT‑4o, Claude 3. 7) per attività di ragionamento e scrittura complesse e risultati migliori.

Smetti di pagare per più strumenti di IA quando puoi accedervi tutti in uno solo: ClickUp Brain

Puoi chiedere a ClickUp Brain di:

Genera idee: ottieni argomenti, schemi e punti di vista per il tuo blog in pochi secondi

Scrivi in modo più intelligente: redigi i contenuti direttamente nelle redigi i contenuti direttamente nelle attività o nei documenti di ClickUp , modifica il tono, perfeziona il linguaggio e ottieni più varianti in pochi secondi

Utilizza un contesto reale: estrai informazioni dai documenti esistenti o dalle note delle riunioni all'interno dell'area di lavoro di ClickUp per arricchire i contenuti e aumentarne il valore

Organizzati: crea e assegna attività di scrittura con brief generati dall'IA

Modifica al volo: correggi istantaneamente la grammatica, l'ortografia e il tono di voce in base alle linee guida e ai requisiti del marchio

Lavora più velocemente: genera automaticamente risposte nella genera automaticamente risposte nella chat di ClickUp , modelli e blocchi di contenuti nei documenti ClickUp

Qualunque sia il tuo caso d'uso dell'IA generativa, Brain può aiutarti.

Questo utente di Reddit è d'accordo:

Lo uso sempre per iniziare il lavoro. Devi scrivere un blog? Inizia con Brain. Devi creare una matrice delle competenze per migliorare le tue conoscenze? Inizia con Brain. Devi creare un modello di email per contattare i client? Inizia con Brain! È davvero utile per aiutarti a dare il via ai progetti o semplicemente per iniziare con una bozza di contenuto.

Lo uso sempre per iniziare il mio lavoro. Devi scrivere un blog? Inizia con Brain. Devi creare una matrice delle competenze per migliorare le tue conoscenze? Inizia con Brain. Devi creare un modello di email per contattare i client? Inizia con Brain! È davvero ottimo per aiutarti a dare il via ai progetti o semplicemente per iniziare con una bozza di contenuto.

Inoltre, ClickUp Brain è progettato sia per team che per autori singoli.

📌 Ad esempio: 🧑‍💼 I responsabili marketing possono utilizzarlo per riepilogare/riassumere un brief per un blog e condividerlo immediatamente con uno scrittore freelance

✍️ I lead dei contenuti possono generare didascalie social dai link dei blog all'interno dei commenti delle attività

🔍 Gli specialisti SEO possono riscrivere paragrafi con parole chiave target direttamente nel documento di bozza del blog principale

📮ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi scrittura, modifica ed email. * Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e l'area di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

Passaggio 2: fornire prompt chiari

Un prompt di scrittura IA debole porta a contenuti banali e vaghi. Un prompt chiaro e dettagliato consente di ottenere contenuti mirati e utilizzabili in linea con i tuoi obiettivi.

📌 Ad esempio:

❌ Scrivimi un post sul blog sulla produttività. ✅ Scrivi un post di 600 parole per i gestori di team remoti su cinque trucchi per migliorare la produttività utilizzando ClickUp Brain. Mantieni un tono amichevole e pratico e includi esempi reali

Scopri tu stesso la differenza:

⭐ Alcuni consigli per scrivere prompt migliori: Sii specifico: includi dettagli quali pubblico, tono, formattazione, lunghezza e angolazione

Dai indicazioni stilistiche: Invece di dire "Rendilo accattivante", dì "Rendi l'introduzione simile a un breve post su LinkedIn con un gancio"*

Utilizza il contesto ClickUp: Menziona attività, documenti o commenti specifici. Ad esempio, "Riepiloga/riassumi le note della riunione dal documento 'Pianificazione dei contenuti del secondo trimestre' e trasformale in una bozza di blog. "

Prova e modifica: rivedi il prompt se necessario. Consideralo come una conversazione, non come un comando una tantum

Ecco un breve corso di 3 minuti sull'ingegneria dei prompt che può tornarti utile:

Scrivere prompt efficaci per l'IA può essere incoerente: una persona ottiene ottimi risultati, un'altra no, con conseguente perdita di tempo, versioni di prova ed errori e contenuti disomogenei.

Con ClickUp Docs, puoi creare una "Libreria di prompt" condivisa per archiviare e organizzare tutti i tuoi prompt più efficaci. Quindi, strutturala per tipo di contenuto (blog, post sui social, email), caso d'uso (SEO, schemi, testi di prodotti) o tono e pubblico.

Crea e organizza prompt in ClickUp Docs per una generazione coerente di contenuti IA

Inoltre, il tuo team può modificare o migliorare i prompt in tempo reale, in modo che la libreria si evolva man mano che il team impara cosa funziona. Inoltre, puoi lasciare commenti o note accanto ai prompt spiegando quando e perché funzionano meglio.

Un utente di Reddit ama la combinazione Brain-Docs (e a ragione!) 🤩

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo l'IA principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Modifica anche ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, specialmente i banner. Sono carinissimi!

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Modifica anche ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, specialmente i banner. Sono carinissimi!

💡 Suggerimento: Utilizza i modelli di prompt IA per risparmiare tempo e standardizzare il processo di creazione dei contenuti IA.

Passaggio 3: modifica e ottimizza i contenuti

Una volta che ClickUp Brain fornisce la prima bozza, è necessario modificare il contenuto IA per:

Elimina le parti superflue: rimuovi le ripetizioni e i riempitivi e mantieni la struttura compatta e mirata

Aggiungi la tua esperienza: Inserisci esempi reali, dati e casi di studio che l'IA non è in grado di generare

Adatta il tono al tuo marchio: rifletti la tua voce unica, sia essa informale o professionale

Verifica i fatti: Controlla attentamente affermazioni, statistiche ed esempi: l'IA potrebbe utilizzare segnaposto o ipotesi

Perfeziona i tuoi contenuti con strumenti affidabili: eseguine il controllo antiplagio, utilizza strumenti di leggibilità e verifica la tua lista di controllo SEO/brand prima della pubblicazione

Una volta soddisfatto delle modifiche, inseriscilo in un documento ClickUp condiviso dove il tuo team potrà:

Evidenzia le sezioni che necessitano di modifiche

Commenta direttamente su righe specifiche

Tagga i tuoi colleghi per ricevere input

Utilizza liste di controllo per monitorare ciò che è stato revisionato o approvato

Collabora alla modifica di contenuti generati dall'IA in ClickUp Docs

Se una sezione deve essere riscritta o verificata, basta trasformare il commento in un'attività. Inoltre, la cronologia delle versioni consente di monitorare le modifiche o tornare a una bozza precedente, se necessario.

Passaggio 4: Utilizza l'IA per l'ideazione dei contenuti

Generare idee nuove e pertinenti per i contenuti è spesso più difficile che scrivere. Puoi chiedere a ClickUp Brain di:

Suggerisci argomenti per il blog in base al tuo prodotto, al tuo pubblico o alla tua nicchia

Riutilizza i contenuti in post sui social, newsletter o script video

Trasforma le domande dei clienti o le FAQ in spunti per il blog

Crea calendari dei contenuti basati su lanci o tendenze

Scopri argomenti di nicchia o parole chiave che i tuoi concorrenti non hanno individuato

📌 Prova prompt come: Trasforma queste 5 domande frequenti dal nostro documento di assistenza in titoli dettagliati per i post del blog della nostra knowledge base

Sulla base di questo documento di lancio del prodotto, suggerisci cinque idee interessanti per post su LinkedIn che mettano in evidenza la nuova funzionalità/funzione e i suoi vantaggi

Crea un calendario settimanale dei contenuti per maggio incentrato sui consigli SEO per i professionisti del marketing e-commerce utilizzando ClickUp

Usa ClickUp Brain per generare argomenti per blog e video all'istante

📚 Per saperne di più: I migliori software e strumenti per la gestione dei contenuti

Abbraccia il futuro dei contenuti IA con ClickUp

I contenuti generati dall'IA non sono più fantascienza: sono qui, funzionano e stanno trasformando il modo in cui immaginiamo, creiamo e distribuiamo contenuti che educano, intrattengono e spingono le persone ad agire.

Dai post dei blog che generano traffico ai post sui social media e alle didascalie scritte in pochi secondi, dalle email che migliorano il valore del ciclo di vita dei clienti agli annunci che aumentano il valore medio degli ordini, fino alle chat di supporto che eguagliano gli standard umani, questi esempi di marketing dei contenuti basati sull'IA parlano da soli.

La parte migliore? Non hai bisogno di più strumenti di IA per farlo. ClickUp Brain ti consente di sfruttare l'IA per tutte le tue esigenze di contenuto, direttamente dall'area di lavoro di ClickUp. Si adatta al flusso dei tuoi contenuti, fornendo suggerimenti specifici per il contesto e automatizzando le attività banali, così puoi concentrarti su ciò che conta davvero.

Perché affaticarsi nella produzione di contenuti quando una collaborazione tra IA e esseri umani può rendere il processo meno doloroso e più gratificante? Iscriviti a ClickUp oggi stesso! 🙌