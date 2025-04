Come condurre un'analisi della concorrenza Esempio di esito positivo (+ modelli)

Pensa ad alcuni iconici confronti tra marchi. Pepsi e Coca-Cola, Apple e Samsung, e Target e Costco, per esempio, sono noti per essere agguerriti concorrenti nei rispettivi settori.

È affascinante come si sforzino continuamente di superarsi a vicenda attraverso pubblicità intelligenti, prodotti innovativi e marketing strategico.

E se ti sei chiesto come fanno questi marchi a rimanere sempre testa a testa, la risposta è una profonda analisi competitiva.

In questo post del blog spieghiamo tutto quello che c'è da sapere sull'analisi della concorrenza, compresi esempi e modelli gratis per aiutarti a iniziare.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi L'analisi della concorrenza è uno strumento strategico per valutare il panorama competitivo del tuo business

Ti fornisce informazioni sui vantaggi e gli svantaggi della concorrenza e ti consente di identificare le lacune e le opportunità di miglioramento

Come condurre un'analisi della concorrenza: Identificare e classificare i concorrenti nel panorama del proprio settore Definire le metriche di confronto chiave per ottenere informazioni mirate e utilizzabili Raccogliere dati sulla concorrenza da fonti affidabili Utilizzare l'analisi SWOT e il modello delle cinque forze di Porter per analizzare i punti di forza e di debolezza dei concorrenti Confrontare i risultati con le prestazioni della propria azienda per identificare le lacune che i concorrenti hanno sfruttato e le aree in cui si detiene un vantaggio competitivo Creare un piano d'azione, assegnare ruoli e responsabilità con scadenze e metriche chiave per il monitoraggio dello stato di avanzamento verso gli obiettivi

Che cos'è un'analisi della concorrenza?

tramite SmartReach

L'analisi della concorrenza è uno studio dettagliato dei concorrenti attuali e potenziali in un mercato specifico. Il business la utilizza per identificare i punti di forza, i punti deboli, le prestazioni e le strategie dei concorrenti in modo da poter capire come modificare la propria posizione di marketing per ottenere un vantaggio competitivo.

Quando si esegue un'analisi della concorrenza, è necessario monitorare i prodotti di un'azienda, la strategia dei prezzi, il pubblico di destinazione, le tattiche di marketing e il feedback dei clienti

Un'analisi della concorrenza efficace ti consente di tenere d'occhio ciò che fanno i tuoi concorrenti, schivare le insidie e persino scoprire interessanti opportunità di crescita per il tuo business.

Incremento della produttività: Utilizza un modello di analisi della concorrenza per consolidare le informazioni sulla concorrenza in report di facile comprensione.

Perché un'analisi della concorrenza è fondamentale

Un'analisi della concorrenza ben eseguita è un ottimo strumento per capire cosa ha funzionato bene per i tuoi concorrenti, cosa puoi imparare da loro e come puoi distinguerti e fare le cose in modo diverso per attirare i tuoi clienti.

Inoltre, un'analisi della concorrenza è il tuo foglietto strategico che ti aiuta a:

Visualizza chiaramente il panorama competitivo

Dai uno sguardo nuovo ai tuoi punti di forza, alle tue debolezze, alle opportunità e alle minacce (ciao, analisi SWOT!)

Scopri il modo migliore per posizionare il tuo prodotto

Inoltre, un'analisi della concorrenza è un buon modo per anticipare i cambiamenti nel panorama del mercato, in modo da essere sempre in linea con le tendenze del settore e le mutevoli richieste dei clienti.

Come condurre un'analisi della concorrenza

Un'analisi approfondita della concorrenza ti fornirà preziose informazioni che possono affinare le tue strategie. Ecco una descrizione dettagliata di come analizzare sistematicamente i tuoi concorrenti.

1. Identifica i tuoi concorrenti

Un'analisi della concorrenza inizia con l'identificazione dei diversi concorrenti nel vostro mercato di riferimento.

È possibile classificare i concorrenti in tre categorie: Diretto : Aziende che offrono lo stesso prodotto o servizio agli stessi clienti. Alcuni esempi popolari sono Coca-Cola vs Pepsi, Nike vs Adidas o Uber vs Lyft

Indiretto : aziende che offrono prodotti diversi ma soddisfano esigenze dei clienti simili al tuo business. Pensa ad Airbnb rispetto agli hotel. Entrambi soddisfano le esigenze di alloggio dei viaggiatori, ma sono diversi nel modo in cui lo forniscono

Concorrenti emergenti: Business più recenti sul mercato che potrebbero avere un impatto sul tuo business in futuro. Un buon esempio è Tesla vs Rivian. Tesla è ben consolidata nello spazio dei veicoli elettrici, ma Rivian sta rapidamente guadagnando attenzione poiché si rivolge allo stesso segmento di mercato

via ManyChat

✨Suggerimento bonus: una buona pratica consiste nell'identificare almeno i primi concorrenti in ciascuna categoria per un'analisi più approfondita. È possibile utilizzare strumenti di analisi della concorrenza per organizzare i dati raccolti, identificare modelli e creare strategie.

2. Definire metriche chiave per il confronto

Una volta che hai elencato i tuoi concorrenti, devi decidere le aree specifiche che vuoi confrontare.

Dopo aver identificato queste aree, è possibile collegare ciascuna di esse ad alcune metriche chiave per ottenere informazioni mirate e utilizzabili. Questo vi darà un quadro migliore di come le vostre offerte si confrontano con quelle dei vostri concorrenti.

Ecco una panoramica di alcune delle aree comuni di confronto e delle relative metriche: Prodotti o servizi: Nota le caratteristiche e le funzionalità uniche, la soddisfazione degli utenti, le recensioni dei prodotti, la varietà dell'offerta, l'innovazione dei prodotti e l'efficienza dell'erogazione dei servizi nel tuo panorama competitivo

Prezzi: Monitoraggio di prezzi, sconti e offerte, costi vs. benefici ed elasticità dei prezzi

Strategia di marketing : monitorare le classifiche SEO, la strategia dei contenuti, gli annunci a pagamento, i messaggi del marchio, il coinvolgimento sui social media e la strategia di marketing del prodotto

Esperienza del cliente : monitoraggio dei punteggi CSAT, tassi di fidelizzazione dei clienti, tempi di risposta del supporto e percorsi degli utenti

Vendite e distribuzione : Confronta i tassi di conversione delle vendite, la copertura geografica, i canali di distribuzione, le tattiche di vendita e i flussi di entrate

Performance finanziarie: verifica la crescita dei ricavi, i margini di profitto, la quota di mercato, la struttura dei costi e gli investimenti

✨Suggerimento bonus: Dai priorità alle metriche che contano per il tuo business e concentrati solo su quelle, in modo da non finire per diluire l'efficacia del tuo processo decisionale.

Per saperne di più: Punti di parità vs. punti di differenza: una guida per un esito positivo del marchio

3. Raccogli abbastanza dati sui tuoi concorrenti

Ora che sai quali metriche vuoi monitorare, identifica le fonti principali da cui puoi raccogliere dati affidabili sui tuoi concorrenti diretti e indiretti.

Ad esempio, strumenti come Google Analytics, SpyFu e SimilarWeb possono essere utilizzati per controllare i siti web. Siti di recensioni di terze parti come G2, Trustpilot e i social media forniscono informazioni su ciò che gli utenti pensano dei tuoi concorrenti.

✨Suggerimento bonus: se desideri informazioni finanziarie, una buona idea è consultare i registri pubblici o i report degli investitori. Puoi anche optare per strumenti di analisi della concorrenza basati sull'IA come Kompyte per il monitoraggio delle azioni dei concorrenti su diverse piattaforme

Clicca su ClickUp Brain per ottenere informazioni sulle mosse e le strategie dei tuoi concorrenti

Coesivo per identificare modelli o tendenze nei contenuti dei concorrenti

4. Analizzare i punti di forza e di debolezza della concorrenza

Questa è la parte in cui si studiano le aree in cui i concorrenti ottengono risultati migliori e in cui si ha un vantaggio. A seconda degli obiettivi di ricerca, quadri come l'analisi SWOT o le Cinque Forze di Porter possono essere strumenti utili.

Per capire meglio, considera l'utilizzo dell'analisi SWOT per concentrarti sulla ricerca dei punti di forza e di debolezza di ogni singolo concorrente.

D'altro canto, le Cinque Forze di Porter sarebbero più utili per studiare il più ampio contesto industriale e i fattori sistemici che potrebbero avere un impatto su tutti i concorrenti.

Indipendentemente dal quadro di riferimento utilizzato, ricordati di porti alcune domande chiave, come ad esempio: Qual è la loro quota di mercato rispetto agli altri concorrenti?

Da fare: Come si confrontano le loro strategie di prezzo con gli standard del settore?

Qual è la loro strategia di acquisizione e fidelizzazione dei clienti?

Come risponde il loro team di marketing al feedback e alle recensioni dei clienti?

✨Suggerimento bonus: esplora i punti di forza e le vulnerabilità dei tuoi concorrenti con un modello delle 5 forze di Porter di facile utilizzo che può fornire un quadro completo della concorrenza diretta e indiretta nel tuo settore.

5. Confronta i risultati

Dopo aver identificato i punti di forza e di debolezza dei concorrenti, confronta i risultati con le prestazioni della tua azienda. Da fare questo si ottiene il quadro generale e si capisce se ci sono lacune che i concorrenti hanno sfruttato. È inoltre possibile identificare le aree in cui si ha un netto vantaggio competitivo che si può migliorare ulteriormente.

✨Suggerimento bonus: Semplifica il processo di benchmarking utilizzando una matrice di analisi della concorrenza. Presenta i dati della concorrenza in modo visivamente accattivante e organizzato e rende più facile confrontare le metriche aziendali con quelle dei concorrenti.

Per saperne di più: Modelli gratis per analisi SWOT in Documenti Google

6. Creare un piano d'azione

Sulla base dei risultati dell'analisi della concorrenza, identifica le tre o quattro aree principali in cui vuoi iniziare a migliorare. Quindi, sviluppa obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Realistici, Temporali) per ogni area in modo che il lavoro richiesto rimanga focalizzato e lo stato di avanzamento possa essere monitorato in modo efficace.

Ad esempio, se senti il bisogno di migliorare la tua strategia di marketing per ottenere un vantaggio sui tuoi concorrenti, imposti un obiettivo per migliorare il traffico del sito web del 30% nei prossimi sei mesi. I tuoi obiettivi SMART sarebbero così: Traguardo: 15 parole chiave ad alto volume identificate durante l'analisi della concorrenza

Aumenta le sessioni organiche mensili del 30%

Assegnare tre autori di contenuti per il progetto e un budget di 2000 dollari per gli strumenti SEO Puoi applicare questo a altri settori e trovare modi diversi per evidenziare il tuo USP per distinguerti sul mercato.

✨Suggerimento bonus: Concentrati sui cambiamenti che avranno un impatto immediato, come l'ottimizzazione della SEO del sito web o il miglioramento del coinvolgimento sui social media, pianificando al contempo cambiamenti più grandi e a lungo termine come l'innovazione di prodotto o la posizione del marchio.

Come può aiutarti ClickUp?

L'analisi della concorrenza è un processo in più passaggi che richiede moltissima (e intendiamo proprio moltissima!) pianificazione, raccolta dati, analisi e strategia. Aggiungete a tutto questo lo stress di dover gestire infiniti fogli di calcolo e note sparse e avrete la ricetta per sentirvi sopraffatti.

ClickUp può essere il tuo compagno di lavoro per la produttività.

Ti aiuta a rimanere organizzato, a collaborare come un professionista e a riunire tutte le tue attività, conversazioni, dati e idee sotto lo stesso tetto. È l'app che fa tutto per il lavoro, semplificando i processi complessi assicurando che tutto sia organizzato e accessibile.

1. Collabora con il tuo team con ClickUp Docs

Dite addio a documenti infiniti e informazioni sparse.

Utilizza ClickUp Docs per mantenere un repository unico e facilmente accessibile di note, dati e osservazioni. Sia che tu voglia elencare le informazioni sui concorrenti o condividere i punti chiave di un report di settore, ClickUp Docs è lo strumento perfetto per gestire qualsiasi tipo di informazione.

Creare repository di informazioni centralizzati con ClickUp Docs

Puoi invitare i membri del team a modificare il documento, condividere il loro feedback e assegnare commenti. Tutti possono contribuire in tempo reale e collegare i documenti alle attività per preservare il contesto per tutti coloro che sono coinvolti nel processo.

ClickUp Brain

Utilizza ClickUp Brain, l'assistente basato sull'IA, per creare report di analisi della concorrenza, fare brainstorming e creare rapidamente piani attuabili

Puoi anche usarlo per riepilogare/riassumere le note delle riunioni ed evidenziare attività, scadenze e assegnatari con la potenza dell'IA. In questo modo, non dovrai rivedere manualmente le note o correre il rischio di perdere dettagli chiave.

Usa ClickUp Brain per eseguire analisi della concorrenza

2. Garantisci una reportistica approfondita con ClickUp Dashboard

Raccogli dati critici e rappresentali in modo visivamente accattivante utilizzando le dashboard di ClickUp. Sono personalizzabili e possono fornire una panoramica dei carichi di lavoro del team, dello stato dei progetti, delle campagne di marketing e altro ancora.

Creare report personalizzati con ClickUp Dashboard

Le dashboard rendono più facile monitorare metriche di performance specifiche e valutare le intuizioni a colpo d'occhio. Garantiscono che i report siano dinamici e pronti per la presentazione, in modo da poter individuare le tendenze e identificare potenziali problemi prima che si aggravino. Elementi visivi come diagrammi e grafici rendono anche più facile rappresentare dati complessi, rendendo più comprensibili le dashboard della concorrenza.

💡Suggerimento: se vuoi approfondimenti specifici su qualsiasi cosa, chiedi a ClickUp Brain e cercherà in ogni dashboard della tua area di lavoro per darti gli approfondimenti più rilevanti. Non devi perdere tempo a spulciare documenti o chiedere in giro le informazioni che ti servono.

3. Modelli ClickUp pronti all'uso

Per semplificare la pianificazione, scegli un modello di analisi della concorrenza gratis di ClickUp per avere un quadro strutturato con sezioni predefinite che ti aiuteranno a raccogliere e analizzare sistematicamente le informazioni sulla concorrenza.

Modello di analisi della concorrenza ClickUp

Il modello di analisi della concorrenza di ClickUp, per istanza, consente di presentare le informazioni sulla concorrenza su una lavagna online. Visualizzandole in modo interattivo, è possibile comprendere meglio i punti di forza e di debolezza dei concorrenti e il panorama del settore. È possibile aggiungere o modificare elementi in base alle esigenze dell'analisi.

Ottieni il modello gratis Acquisisci una migliore comprensione dei tuoi concorrenti con il modello di analisi della concorrenza ClickUp

Con questo modello potrai:

Creare un elenco di concorrenti diretti e indiretti e monitorarne le attività utilizzando la vista Bacheca di ClickUp

Visualizza i dati critici per creare un report di analisi competitiva

Mappare una strategia e identificare le attività cardine per ogni attività utilizzando la vista Gantt di ClickUp

Modello ClickUp per la determinazione dei prezzi dell'analisi della concorrenza

Un altro strumento utilissimo è il modello ClickUp per l'analisi della concorrenza e dei prezzi. È stato progettato per aiutarti a studiare i prodotti e i servizi della concorrenza e il modo in cui vengono determinati i prezzi. Puoi confrontare i modelli di determinazione dei prezzi e analizzare come i clienti rispondono a ciascuno di essi.

Ottieni un modello gratis Raccogli e analizza i dati sui concorrenti con il modello ClickUp per l'analisi della concorrenza e dei prezzi

Il modello ti aiuta a:

Mappare i diversi concorrenti, i loro punti di qualità e i piani tariffari per creare un rapporto completo di analisi competitiva

Acquisisci una migliore comprensione del mercato in cui operi attraverso l'analisi del settore

Identificare i punti di prezzo in cui si ha un vantaggio significativo rispetto ai concorrenti

Modello ClickUp SEO per l'analisi della concorrenza

Un altro strumento utile è il modello di analisi della concorrenza ClickUp SEO, ideale per costruire una solida strategia SEO.

Ti dà informazioni su come stanno andando i tuoi concorrenti rispetto alla SEO e se ci sono opportunità che puoi sfruttare per la tua strategia di contenuti. Il modello di analisi SEO è ottimo anche se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime tendenze SEO.

Ottieni un modello gratis Analizza le prestazioni SEO dei tuoi concorrenti con il modello di analisi della concorrenza SEO di ClickUp

Puoi utilizzare questo modello per:

Creare un foglio di calcolo ed elencare i domini e le parole chiave utilizzati dai concorrenti

Identifica le opportunità SEO in cui puoi superare i tuoi concorrenti

Analizza i siti web dei concorrenti e i loro backlink

4. Gestisci le attività in modo efficiente con le attività di ClickUp

Un buon modo per eseguire la tua analisi della concorrenza in modo efficace è assicurarsi che i membri del team sappiano esattamente cosa fare durante ogni fase del processo.

Utilizza le attività di ClickUp per assegnare chiari elementi d'azione a ogni membro del team, completi di date di scadenza e promemoria, in modo che nulla venga trascurato.

Aggiungi dettagli come la data del progetto, il budget, la categoria dell'attività e le informazioni di contatto per ogni attività con i campi personalizzati. In questo modo gli assegnatari delle attività avranno tutte le informazioni necessarie per completare il loro lavoro.

Creare e assegnare elementi di azione ai membri del team con le attività di ClickUp

Puoi anche assegnare etichette con codici colore alle tue attività per aiutare i tuoi compagni di squadra a identificare le attività che richiedono un'attenzione immediata.

Esempi di analisi della concorrenza in azione

Per darvi un'idea migliore di come funziona un'analisi competitiva, ecco alcuni esempi di vita reale di aziende che hanno fatto lavorare i loro muscoli creativi per andare avanti.

1. Burger King contro McDonalds

Negli anni '70, McDonald's deteneva la quota di mercato più grande nel settore dei fast food. Burger King stava ancora facendo il suo ingresso e le due catene erano impegnate in una seria rivalità per determinare chi si sarebbe distinto nella guerra degli hamburger.

Le offerte, i prezzi e le strategie di marketing di Burger King e McDonald's hanno rivelato alcune opportunità intelligenti per la differenziazione dei prodotti.

🔥 Un buon esempio di analisi della concorrenza è il "Whopper Detour", in cui Burger King ha utilizzato il geofencing per raggiungere i clienti entro 180 metri da qualsiasi posizione di McDonald's attraverso la loro app mobile. I clienti potevano preordinare un Whopper per un solo centesimo e l'app di Burger King li avrebbe indirizzati al punto vendita più vicino per ritirare il loro ordine.

tramite COTW

2. Lyft contro Uber

Un altro esempio di analisi della concorrenza è lo studio di Lyft sulle strategie di prezzo, i programmi fedeltà e la crescita di Uber, che ha contribuito a creare una presenza più forte in città specifiche per soddisfare le esigenze locali.

🔥 Inoltre, Lyft si propone come alternativa più "calorosa" a Uber per un'esperienza più incentrata sul cliente. Il risultato è che Lyft si è evoluta notevolmente, raggiungendo Uber in termini di quota di mercato e continuando ad ampliare la propria offerta per rimanere competitiva.

tramite Cashry

3. Netflix contro altre piattaforme OTT

Netflix è uno degli attori chiave nel settore dello streaming e dell'intrattenimento e si distingue dagli altri concorrenti come Prime Video, Disney+ e Apple TV+.

tramite WebEngage

🔥 Ecco cosa fa meglio Netflix rispetto ai suoi concorrenti: Utilizzano vari strumenti di intelligence competitiva per identificare ciò che funziona per i loro rivali e anche per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze

La piattaforma si distingue per la sua capacità di adattare costantemente le sue offerte e sviluppare contenuti originali in risposta alle esigenze dei clienti

L'analisi dettagliata dei dati delle librerie di contenuti della concorrenza consente a Netflix di identificare quali tipi di contenuti sono popolari e sviluppare generi simili per attirare più spettatori.

Netflix monitora anche da vicino il sentiment del pubblico nei confronti dei propri concorrenti attraverso il social listening

Le sfide dell'analisi della concorrenza e come superarle

Diamo un'occhiata ad alcune sfide comuni con l'analisi della concorrenza e a come affrontarle.

1. Dati imprecisi

Dati erratici possono portare a decisioni sbagliate e strategie errate. Possono distorcere le tue intuizioni e avere un impatto su importanti decisioni aziendali come i prezzi e lo sviluppo dei prodotti.

Soluzione: ✅ Raccogliere dati da più fonti credibili ✅ Utilizza strumenti di intelligence competitiva o piattaforme di ricerca di mercato per ottenere informazioni più accurate sui concorrenti

2. Trascurare i concorrenti indiretti

Potresti perdere offerte di prodotti alternativi che non hai realmente considerato. Anche se i concorrenti indiretti potrebbero non essere sul radar, le mutevoli dinamiche di mercato possono renderli una potenziale minaccia.

Soluzione: ✅ Sfruttare le cinque forze di Porter per identificare eventuali minacce di sostituzione ✅ Monitorare i concorrenti nei mercati adiacenti

3. Difficoltà nel quantificare il vantaggio competitivo

Fattori come la fedeltà al marchio, l'innovazione e il sentiment dei clienti sono piuttosto difficili da quantificare. Di conseguenza, può essere difficile capire la reale portata del vantaggio del tuo concorrente.

Soluzione: ✅ Utilizza il social listening per identificare attivamente cosa pensano i clienti dei concorrenti ✅ Sfruttare i modelli di valutazione del marchio per comprendere il valore finanziario di un marchio. Ciò include la valutazione basata sul reddito, la valutazione basata sul mercato o la valutazione basata sui costi

Consigli pratici per un'analisi efficace della concorrenza

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti utili per un'analisi efficace della concorrenza. Monitora sempre le nuove innovazioni e tendenze tecnologiche in modo da poterle sfruttare quando se ne presenta l'opportunità ✅

Utilizza la segmentazione dei clienti per identificare il pubblico esatto che i tuoi concorrenti hanno raggiunto e come lo coinvolgono ✅

Analizza i diversi canali di marketing utilizzati dai concorrenti in modo da poter monitorare quelli più performanti e incorporarli nella tua strategia commerciale e di marketing ✅

Stabilisci il tuo vantaggio competitivo con ClickUp

L'analisi della concorrenza consiste nel rimanere attenti e flessibili, adattarsi alle nuove informazioni e modificare la propria strategia quando necessario.

Da terminata correttamente, l'analisi della concorrenza può aiutarti a identificare le lacune del mercato, rispondere più rapidamente alle tendenze del mercato, migliorare lo sviluppo del prodotto e altro ancora. È come una tabella di marcia per un esito positivo, che ti guida verso decisioni più intelligenti e ti consente di superare in astuzia la concorrenza.

Se vuoi un modo per organizzare i tuoi dati, ottenere informazioni creative e semplificare le tue analisi, ClickUp è il tuo migliore amico. Ha tutto ciò di cui hai bisogno per gestire le tue attività, collaborare in modo efficiente e rispettare le scadenze.

Quindi, se sei pronto a battere la concorrenza, iscriviti oggi stesso a ClickUp e trasforma le tue intuizioni competitive in azione.