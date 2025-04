Gemini vs. ChatGPT per il codice: Qual è il migliore?

Siete impantanati nei progetti di codifica o siete confusi sui nuovi linguaggi di programmazione? Sono finiti i tempi in cui sviluppatori e data scientist si rivolgevano a GitHub e ad altre piattaforme per sviluppatori per trovare soluzioni.

Con l'avvento dell'intelligenza artificiale (IA), ChatGPT, Gemini di Google e altri strumenti di IA generativa li hanno sostituiti.

📌 82% degli sviluppatori ha riferito di utilizzare regolarmente ChatGPT nel 2024, seguito da Google Gemini con il 22%.

Ma quale di questi strumenti supera l'altro in un confronto testa a testa?

Unitevi a noi nel confronto tra Gemini e ChatGPT per il coding. Esploreremo ogni aspetto, dall'assistenza al codice alle funzionalità di risoluzione dei problemi, per aiutarvi a trovare il modello di IA perfetto per le vostre esigenze.

Che cos'è Gemini?

via Google Gemini Google Gemini, precedentemente noto come Google Bard, è un chatbot di IA generativa avanzata, definito come uno dei più grandi chatbot di IA migliori alternative a ChatGPT . Basato su potenti modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e su capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), aiuta ad affrontare diverse attività creative e generative, compreso il codice.

Questo Strumento di codice IA assiste l'utente nel debug, nella generazione di codice, nell'assistenza alla codifica e nella comprensione di codici complessi utilizzando semplici prompt in linguaggio naturale.

A differenza degli strumenti tradizionali che si concentrano su un solo tipo di input, Gemini gestisce testo, immagini, audio, video e codice. Questa versatilità consente di estrarre informazioni significative, automatizzare attività e risolvere problemi in modo efficiente.

Funzioni di Gemini

Gemini di Google è l'opzione perfetta per la generazione di codice in più lingue o per il debug di codici esistenti alla ricerca di anomalie.

Ecco alcune delle sue migliori funzionalità/funzioni che aiutano a risolvere il problema le sfide dello sviluppo del software .

1. Funzione multimodale

Poiché Google Gemini gestisce diversi tipi di input, genera, analizza e interpreta contenuti di diversi formati. Google Gemini può essere utilizzato per generare descrizioni da immagini, riepilogare/riassumere chiavi di lettura da contenuti video e tradurre audio in testo per l'analisi.

Ad esempio, se per il vostro problema di codifica vi riferite a un video di YouTube, incollate il link del video per ricevere il suo riepilogo/riassunto automatizzato o caricate un'immagine per estrarre il contenuto dettagliato.

2. Assistenza avanzata per la codifica

Gemini fornisce risposte precise sul codice in oltre 20 linguaggi supportati, tra cui Python, JavaScript e C++. Sia che abbiate bisogno di una revisione del codice o che vogliate generarlo da zero, Google Gemini è in grado di terminare tutto!

💡 Pro Tip: Affrontare rapidamente i problemi di sviluppo del software è stressante. Avete bisogno di aiuto? Esplora come diventare un programmatore migliore pulire il codice e rendere la collaborazione un gioco da ragazzi! 🍃

Richiedete frammenti di codice, eseguite il debug del codice esistente e ricevete spiegazioni esaurienti per funzioni specifiche.

schermata di un codice Python generato da Google Gemini Advanced

Ad esempio, fornendo un prompt del tipo "Scrivi una funzione Python per calcolare i numeri di Fibonacci", Gemini IA (Advanced) genera immediatamente lo script Python corrispondente.

3. Integrazione con Google App

La parte migliore di Google Gemini è la profonda integrazione con la suite di Google, come Documenti, Fogli, Gmail e Calendar. Ciò consente di lavorare in tutto l'ecosistema senza dover cambiare piattaforma per recuperare le informazioni. È possibile estrarre direttamente le tabelle ed esportare i frammenti di codice generati da Google Gemini in Documenti o Fogli.

Ad esempio, è possibile richiedere qualsiasi cosa, dal riepilogare/riassumere i documenti alla creazione di contenuti, fino a trovare codice esistente o altri dati in tempo reale dai fogli di calcolo, utilizzando la barra laterale "Chiedi a Gemini" all'interno delle app.

Prezzi Gemini

**Free Forever

Integrazione con l'area di lavoro di Google: Gemini Business: $24/mese per utente Gemini Enterprise: $36/mese per utente

Piano Google One IA Premium: $19,99/mese per utente

$19,99/mese per utente Gemini Code Assist: $19/mese per utente (commitment di 1 anno)

Google Gemini Advanced API è disponibile con un modello a pagamento. La versione gratis, Gemini 1.5, offre fino a 1 milione di token all'ora e limiti di frequenza per le richieste e i token.

💡Pro Tip: Cercate un generatore di codice più avanzato? Google ha sviluppato Gemini Code Assist appositamente per la generazione e il completamento di codici!

Che cos'è ChatGPT?

via ChatGPT ChatGPT, sviluppato da OpenAI, è un chatbot IA conversazionale che ha ridefinito il modo in cui individui e aziende interagiscono con la tecnologia. Progettato per la comprensione del linguaggio naturale e la generazione creativa, viene utilizzato per diverse applicazioni, dalle chat occasionali all'automazione aziendale di alto livello.

Da fare? ChatGPT sta diventando rapidamente una delle piattaforme di IA più utilizzate, con oltre 1 milione di utenti in aziende, team e scuole.

Grazie ai suoi potenti modelli IA (architettura GPT-4) e alla comprensione del contesto, ChatGPT viene utilizzato anche per scrivere codice .

La parte migliore? I suoi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) consentono di generare conversazioni simili a quelle umane sulla base dei prompt dell'utente, rendendolo uno strumento ideale per la creazione di contenuti e la codifica!

Caratteristiche di ChatGPT

L'assistenza basata sull'IA di ChatGPT si distingue per le sue impeccabili capacità di linguaggio naturale e la sua versatilità. È progettata per adattarsi a diverse attività e consente a sviluppatori, scrittori, marketer e altri team creativi di generare soluzioni creative.

Vediamo le funzionalità/funzione di ChatGPT che lo rendono il migliore l'editor di codice perfetto per le vostre attività:

1. Generazione intelligente del codice

Con ChatGPT è possibile generare codice quasi istantaneamente utilizzando il prompt giusto. Supporta diversi linguaggi di programmazione come Python, C++, JavaScript e altri ancora. Quindi, dal codice HTML di base al codice avanzato sviluppo di app per le esigenze di codifica, è l'opzione ideale per convertire le idee in codici eseguibili.

2. Supporto avanzato per il debug

Una delle funzionalità/funzione di ChatGPT è la capacità di debug. Quando un bug interrompe il vostro flusso di lavoro, incollate il codice problematico in ChatGPT. ChatGPT identificherà i potenziali problemi e suggerirà le soluzioni.

Ecco un esempio di come ChatGPT aggiorna il codice con le istruzioni correnti. Fornite frammenti di codice, che il modello avanzato di IA analizza per evidenziare errori o inefficienze nel vostro codice.

via ChatGPT

3. GPT personalizzati per lo sviluppo di software

via Il negozio GPT di OpenAI I "GPT personalizzati" di OpenAI aumentano la versatilità di ChatGPT consentendo di creare assistenti IA personalizzati. È possibile modificare il motore GPT (Generative pre-trained Transformer) per progettare modelli di IA specificamente addestrati per soddisfare le proprie esigenze.

Ad esempio, è possibile creare un modello GPT come assistente tecnico per l'onboarding. Questo modello può rispondere a query sulle API del prodotto, spiegare l'implementazione del codice o guidare gli utenti attraverso configurazioni complesse utilizzando i dati della documentazione.

ChatGPT è una soluzione eccellente per l'automazione di attività ripetitive di codice o di supporto clienti.

Prezzi della ChatGPT

Gratuito : $0 (GPT-4o mini)

: $0 (GPT-4o mini) Plus : $20/mese (accesso limitato a o1 e o1-mini)

: $20/mese (accesso limitato a o1 e o1-mini) Pro: $200/mese (accesso illimitato a GPT-4o e o1)

$200/mese (accesso illimitato a GPT-4o e o1) Per Teams : $30/mese per utente

: $30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Gemini Vs. ChatGPT: Funzionalità/funzione a confronto

Gemini e ChatGPT dispongono di potenti modelli linguistici che si adattano a diversi tipi di sviluppo e di team di sviluppo e di software . Tuttavia, eccellono anche in altre aree, offrendo funzionalità/funzione uniche e adatte a casi d'uso specifici.

Ecco un'analisi delle loro funzioni, dei loro punti di forza e dei loro limiti in diversi aspetti chiave.

1. Capacità di conversazione

Quando si usa IA nello sviluppo del software spesso è necessario porre più domande e ottenere chiarimenti prima di iniziare il processo di sviluppo del codice. La capacità del chatbot di avere una conversazione significativa è fondamentale per un piano superiore.

Suggerimento: Rendete il vostro piano di sviluppo software più facile e veloce con il miglior programma gratuito per lo sviluppo di software modelli di piani di sviluppo software gratuiti !

Google Gemini

Google Gemini si concentra sul fornire risposte concise e strutturate alle query degli utenti. La sua integrazione con Google Search garantisce risposte aggiornate e le sue capacità multimodali gli permettono di interpretare e rispondere a input come immagini, testo e audio, offrendo una prospettiva completa.

Sebbene il suo stile di conversazione sia accurato ed efficiente, è più orientato alle attività e meno dinamico nel dialogo esteso o nella narrazione creativa.

ChatGPT

ChatGPT, invece, è rinomato per la sua capacità di sostenere conversazioni ricche di contesto e di flusso. Il suo tono simile a quello umano e la sua adattabilità lo rendono ideale per il brainstorming, le discussioni profonde e la generazione di risultati creativi.

Anche con il codice, ChatGPT è in grado di fornire molti più dettagli e profondità rispetto alle risposte, spesso terse, fornite da Gemini.

Vincitore: ChatGPT per la profondità della conversazione che offre risultati più precisi e una migliore comprensione della logica alla base di tali risultati.

2. Capacità multimodali

Le funzionalità multimodali consentono di porre domande utilizzando diversi formati di input, come testo, audio, video e allegati. Questo amplia la possibilità di lavorare con il chatbot in diversi casi d'uso.

Google Gemini

La multimodalità di Gemini si distingue per la sua capacità di elaborare senza problemi testi, immagini, video e audio. È possibile chiedere a Gemini di riepilogare/riassumere un video, analizzare un'immagine o suggerire miglioramenti a un documento. Il risultato? Non è necessario convertire continuamente i dati in testo e incollarli in continuazione. Il programma consente di risparmiare tempo lavorando direttamente sui file originali.

ChatGPT

Mentre ChatGPT eccelle principalmente nelle interazioni basate sul testo, OpenAI ha introdotto funzioni per gestire frammenti di codice e altri input specifici.

Ora crea anche immagini o audio seguendo le istruzioni del prompt, ma non ha la stessa profondità nelle capacità multimodali di Gemini, come l'analisi diretta di video o immagini.

Vincitore: Google Gemini per la vera integrazione multimodale che migliora l'intero processo di codifica.

3. Codifica e supporto tecnico

Un fattore chiave nella scelta di Gli strumenti di IA per gli sviluppatori è la loro capacità di analizzare, decifrare e completare attività di codice di base.

Gemini

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Coding-and-technical-support-1-1400x867.png Gemini Vs ChatGPT per il codice: Generazione di codice HTML da parte di Gemini /$$$img/

schermata del codice HTML generato da Gemini

Gemini offre un supporto alla codifica con funzioni di debug, generazione di frammenti di codice e spiegazione della logica del codice. Tuttavia, le sue competenze in materia di codice sono di base rispetto a ChatGPT e richiedono un perfezionamento per esigenze di programmazione complesse.

ChatGPT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/chatgpt-5-1400x951.png Gemini vs ChatGPT per il coding: codice generato in ChatGPT /%img/

schermata del codice generato in ChatGPT_

ChatGPT è molto abile nel codice, supporta diversi linguaggi di programmazione e offre spiegazioni approfondite per le query tecniche.

Che si tratti di un principiante che sta imparando Python o di un esperto che sta eseguendo il debug di codici complessi, ChatGPT fornisce risposte dettagliate e logiche che possono ridurre significativamente i tempi di sviluppo.

Vincitore: ChatGPT per un supporto tecnico e di codice superiore che fa risparmiare tempo e gestisce ogni query con soluzioni dettagliate.

4. Funzionalità/funzione di integrazione e produttività

ChatGPT e Gemini supportano la perfetta integrazione con altri strumenti di analisi dei dati e di codifica.

Gemini

Gemini si integra perfettamente con l'ecosistema di Google ed è quindi ideale per migliorare la qualità del lavoro di Google produttività degli sviluppatori e attività come riepilogare/riassumere le email, migliorare la struttura dei documenti o ottimizzare i calendari. Tuttavia, presenta alcuni limiti per lo sviluppo e le integrazioni legate al codice.

ChatGPT

ChatGPT si integra con diversi strumenti e API di terze parti, il che lo rende un'opzione eccellente per casi d'uso più ampi. Tuttavia, la sua integrazione all'interno di un'app o di una piattaforma specifica presenta ancora alcune sfide.

Vincitore: Pareggio. Google Gemini per l'integrazione con le app di Google; ChatGPT per l'adattabilità a strumenti più ampi.

**Gemini vs ChatGPT: Qual è il migliore?

Sebbene ChatGPT abbia un leggero vantaggio su Gemini in termini di capacità di codifica, sia Gemini che ChatGPT offrono eccellenti funzionalità/funzione nei rispettivi ambiti.

Quindi, se dovete fare una scelta:

Scegliete Google Gemini se avete bisogno di funzionalità multimodali, di una perfetta integrazione con l'area di lavoro di Google o di risposte concise alle query. È perfetto per i professionisti che lavorano in estensione con le app di Google o che hanno bisogno di assistenza in formato testo, immagine e video

se avete bisogno di funzionalità multimodali, di una perfetta integrazione con l'area di lavoro di Google o di risposte concise alle query. È perfetto per i professionisti che lavorano in estensione con le app di Google o che hanno bisogno di assistenza in formato testo, immagine e video Scegliete ChatGPT se date priorità alla profondità della conversazione, alla competenza in materia di codice o alla generazione di contenuti creativi. È la scelta ideale per gli sviluppatori, gli autori di contenuti e tutti coloro che hanno bisogno di un assistente flessibile e intelligente per diverse attività

Gemini vs ChatGPT su Reddit

Molti sviluppatori e appassionati di tecnologia hanno discusso ChatGPT v s. Google Gemini per la codifica e ho scoperto che entrambi hanno i loro pro e contro.

Io uso Gemini per scrivere e trovo ChatGPT troppo... vivace? Cerca di essere troppo carino/personabile/impegnativo? Gemini mi fa sentire come se stessi parlando con una persona vera e sincera, e mi piace molto di più il suo contegno calmo rispetto a ChatGPT._ Utente Reddit Ingegnere del software. Onestamente sono così scioccato che qualcuno dica che Gemini Advanced è un'opzione migliore per il codice rispetto a GPT-4a. Ho usato entrambi in estensione e ChatGPT è di gran lunga superiore secondo me. Sembra che Gemini non riesca a cogliere i problemi più semplici, tra cui la sintassi mancante, che realisticamente dovrebbero essere i problemi più semplici da risolvere. La sintassi mancante non chiede nemmeno al modello di comprendere la logica, ma solo di assicurarsi che la sintassi sia corretta e questo dovrebbe essere il problema più semplice da risolvere. Per ora torno a GPT per la codifica fino a nuovo avviso.{\i} Utente Reddit Come questo l'utente ha riassunto gemini di Google è ideale per la generazione di contenuti, mentre ChatGPT può scrivere codici migliori ed è ideale per la risoluzione dei problemi.

