Misurare la produttività degli sviluppatori: Suggerimenti per migliorare i team di sviluppo software

Michael scrive 100 righe di codice al giorno, mentre Dwight ne scrive 70. Se vi chiedessero chi è più produttivo, probabilmente scegliereste Michael: dopo tutto, scrive 30 righe in più al giorno, e sono oltre 600 righe al mese! Tuttavia, c'è un aspetto: il codice di Michael è spesso danneggiato e richiede revisioni estese, mentre Dwight fornisce costantemente codice pulito. 🧑‍💻

Questo dimostra che misurare la produttività degli sviluppatori non è così semplice come verificare chi ha scritto più righe di codice. La produzione è solo uno degli aspetti da considerare quando si valuta la produttività del team di sviluppo software. Poiché la misurazione della produttività è fondamentale per pianificare i carichi di lavoro e impostare obiettivi realistici, è necessario sapere a quali fattori prestare attenzione.

In questo articolo vi sveleremo i segreti per misurare e migliorare la produttività degli sviluppatori per aiutarvi a capire a che punto è il vostro team e come guidarlo nella giusta direzione.

Cos'è la produttività degli sviluppatori?

La produttività degli sviluppatori è una misura della capacità di un team di sviluppo software di generare codice di qualità e completare attività rilevanti in un arco di tempo specifico.

Anche se potrebbe sembrare così, la produttività degli sviluppatori non riguarda solo le prestazioni individuali degli sviluppatori di software: il termine si riferisce in genere all'efficienza, alla collaborazione e all'organizzazione di un intero team.

Oltre ai valori orientati al team, un'attenta valutazione della qualità del codice, gestione del tempo e altri fattori è fondamentale per misurare realisticamente la produttività degli sviluppatori di software.

Perché misurare la produttività degli sviluppatori?

Essere informati sulla produttività del team di sviluppo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi e pianificare gli sforzi futuri. Ecco alcuni motivi specifici per cui dovreste misurare la produttività degli sviluppatori. 👇

Corretta allocazione delle risorse

Quando si comprende la produttività degli sviluppatori di software, è possibile identificare facilmente le aree che richiedono risorse aggiuntive o minori, il che rende i flussi di lavoro più efficienti.

In base alla produttività degli sviluppatori, potrebbe essere necessario assumere più persone per completare un progetto, adeguare le sequenze di progetto o investire più denaro in strumenti che aiutino il team a svolgere le proprie attività.

Massimizzare il potenziale del team

Alcuni sviluppatori di software hanno una fantastica conoscenza dei database, altri conoscono tutte le procedure di test del libro, mentre altri ancora hanno superpoteri di debug: è vostro compito capire quali sono i loro punti di forza, in modo da poter prendere decisioni informate sull'assegnazione delle attività e sfruttare tutto il potenziale del team

Lo stesso vale per i punti deboli. Quando sapete che un membro del team ha difficoltà con un'attività o un progetto specifico, potete offrire formazione e supporto per aiutarlo a superare i problemi e ad affinare le sue capacità.

In poche parole, la misurazione della produttività vi permette di conoscere il vostro team e di brillare come gestore del team.

Impostazione degli obiettivi

Il vostro client vi chiede di completare un progetto redditizio in un mese e voi rispondete: certamente, nessun problema. Vi rendete subito conto che è impossibile, a meno che i membri del vostro team non si duplichino e lavorino 24 ore al giorno fino alla scadenza.

Il problema è che non avete misurato la produttività degli sviluppatori. Conoscere la produttività media del team vi permette di fissare obiettivi e scadenze realistici e di creare programmi in linea con le vostre capacità.

Oltre alla soddisfazione del cliente, questa impostazione realistica degli obiettivi è fondamentale per il benessere del team. Quando il carico di lavoro è ottimale, il personale può mantenere la concentrazione, esprimere la propria creatività e raggiungere il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata. Quando invece il vostro team viene bombardato da scadenze strette, innumerevoli riunioni e orari assurdi, la soddisfazione sul lavoro crollerà e il team si sentirà esaurito.

Monitoraggio degli stati di avanzamento

Misurando e monitorando la produttività degli sviluppatori di software nel tempo, otterrete una visione dettagliata delle tendenze e dei modelli. Questi dati mostrano lo stato generale della vostra organizzazione e indicano le aree che potrebbero richiedere un miglioramento.

La misurazione della produttività degli sviluppatori di software è importante anche per mantenere gli stakeholder soddisfatti . La presentazione di dati che mostrano lo stato di avanzamento del progetto è una testimonianza del vostro operato come manager e del lavoro collettivo del vostro team.

Come misurare la produttività degli sviluppatori

Misurare la produttività degli sviluppatori di software è spesso percepito come misurare la produzione. Ma la quantità di lavoro che uno sviluppatore è in grado di gestire in un tempo specifico non è l'unica metrica di produttività su cui concentrarsi: per ottenere risultati precisi, è necessaria una combinazione di fattori.

Per evitare di concentrarsi sulle metriche di produttività sbagliate o di cadere nella trappola del paralisi da analisi è possibile utilizzare uno dei due framework più popolari: DORA e SPAZI.

Quadro DORA

Il framework DevOps Research and Assessment (DORA) prende il nome dal team di Google che lo ha creato. Esso misura le prestazioni dei team rispetto a quattro metriche e classifica i membri su una scala di quattro punti, da basso rendimento a élite. L'obiettivo principale del framework è quello di aiutare a identificare i colli di bottiglia e facilitare il miglioramento continuo.

Le quattro metriche di produttività degli sviluppatori su cui si concentra il framework DORA sono:

Frequenza di distribuzione: Teams mostra la frequenza con cui il team distribuisce il codice o rilascia gli utenti finali Lead time per le modifiche: Misura il tempo che intercorre tra la ricezione di una richiesta di modifica del codice e la sua messa in produzione. Questa metrica aiuta a pianificare e creare programmi realistici Tasso di fallimento delle modifiche: Rappresenta la percentuale di modifiche che causano errori di produttività come tempi di inattività, effetti negativi sugli utenti o errori Tempo di ripristino del servizio: Mostra il tempo necessario per ripristinare il servizio o il recupero dopo un errore di produzione

Spazio

Le metriche DORA determinano con precisione la produttività collettiva e individuale degli sviluppatori, ma questo framework ha un difetto significativo: non considera il benessere. Il framework SPACE è una sorta di risposta alle metriche DORA, offrendo un approccio multidimensionale alla produttività. SPACE è l'acronimo di cinque chiavi di misura della produttività:

Soddisfazione e benessere: Indica quanto gli sviluppatori di software sono soddisfatti del loro lavoro e se raccomanderebbero il loro team ad altri. Mostra anche l'impatto del loro lavoro sulla loro vita. Questa metrica si basa sull'assunto cheproduttività e soddisfazione siano correlate2. Performance: Misura i risultati dello sviluppatore (la qualità del codice e il suo impatto) Attività: Misura i risultati completati in un periodo specifico. Questa metrica non dovrebbe mai essere utilizzata da sola: consideratela come un pezzo di puzzle che si inserisce nel quadro più ampio della produttività 🧩 Comunicazione e collaborazione: Mostra le dinamiche di un team, i flussi di informazioni e la produttivitàrisoluzione dei problemi capacità. Può anche rappresentare il tempo di inserimento dei nuovi dipendenti, la trasparenza e la consapevolezza delle priorità: tutti segni di un team sano e ben funzionante Efficienza e flusso: Misura la capacità dei membri del team di sviluppo software di lavorare e completare le attività senza interruzioni o con interruzioni minime

Altre metriche di produttività degli sviluppatori di software

Non c'è nessuna legge che obbliga a usare il framework DORA o gli spazi. Potete usare altre metriche di produttività o combinare parti di entrambi i framework: la scelta è vostra. Qualunque sia la vostra scelta, assicuratevi che le metriche siano pertinenti e accurate. Ecco alcuni criteri per misurare la produttività degli sviluppatori:

Punti storia per l'accuratezza del piano

Questa metrica mostra quanto siete abili nel pianificare il processo di sviluppo del software e vi aiuta a migliorarlo. Confronta il numero totale di punti storia che avete pianificato in un'iterazione rispetto ai punti storia completati. L'accuratezza del piano consente di capire le capacità del team e di fare previsioni precise sulla quantità di lavoro che si può gestire in futuro.

Durata ciclo per misurare la produttività del team

Questa metrica deriva dalla lean manufacturing e rappresenta il tempo che intercorre tra il primo commit di una sezione di codice da parte di uno sviluppatore e la distribuzione (rilascio in produttività). In parole povere, durata ciclo mostra quanto tempo impiega uno sviluppatore a completare il lavoro dal momento in cui inizia, ed è un indicatore importante della sua velocità.

**Si vuole che la durata del ciclo sia la più breve possibile senza sacrificare la qualità

Il codice di rotazione per la misurazione dei risultati

Il code churn va di pari passo con l'attività di uno sviluppatore: mostra la percentuale di codice che richiede modifiche.

Uno sviluppatore può scrivere migliaia di righe di codice, ma un risultato così elevato non ha alcun valore se la sua percentuale di code churn è fuori scala. Questo porta a un elevato debito tecnico, che è costoso per qualsiasi azienda del settore tecnologico.

Ostacoli comuni alla produttività degli sviluppatori e modi per superarli

Per raggiungere e mantenere un'elevata produttività degli sviluppatori, è necessario capire quali sono le sfide tipiche che gli sviluppatori devono affrontare e che potrebbero compromettere il loro lavoro e la loro concentrazione. Come manager, dovete mitigare queste sfide e creare un ambiente di sviluppo in cui il vostro team possa prosperare. 🌼

Ecco gli ostacoli più comuni che impediscono la produttività e i migliori strumenti e pratiche per superarli:

Dare priorità alla comunicazione e alla collaborazione

Senza comunicazione e collaborazione adeguate il team di sviluppo software è destinato a essere risucchiato in un buco nero di incomprensioni, flussi di lavoro inefficienti e ritardi. Questo è particolarmente vero per i progetti ibridi o team remoti -non hanno il privilegio di condividere lo stesso spazio fisico con i loro colleghi.

Un modo per mitigare questa sfida è quello di fornire al team un ambiente di lavoro di qualità strumenti di collaborazione di qualità per aiutarli a lavorare insieme in tempo reale e a monitorare le ultime modifiche. Riunioni regolari sono anch'esse di vitale importanza: mantengono tutti nel giro e sono fantastiche per discutere i problemi in corso che possono ostacolare la produttività.

È da notare che l'utilizzo della migliore piattaforma di collaborazione e l'organizzazione di innumerevoli riunioni non possono garantire l'esito positivo del team se la dinamiche del team non vanno bene. Incoraggiate il vostro personale a parlare e a condividere tutto ciò che gli passa per la testa: dopo tutto, sono loro ad essere in prima linea e dovrebbero avere diritto di voto nelle decisioni che li riguardano.

Prevenire il cambio di contesto

Se i vostri sviluppatori si destreggiano costantemente tra diverse attività e progetti e passano da una all'altra con decine di app da fare per terminare i lavori sono destinate ad esaurirsi prima o poi. Commutazione del contesto è il non tanto silenzioso della produttività e un enorme trigger di stress.

Potete aiutare i vostri sviluppatori a ridurre al minimo il passaggio da un contesto all'altro raggruppando attività simili, stabilendo le priorità e creando programmi che non li facciano impazzire.

Consigliate agli sviluppatori di dedicare del tempo per rispondere alle domande dei colleghi o per partecipare alle riunioni. In questo modo, possono concentrarsi sul loro lavoro senza essere continuamente interrotti.

Evitare di passare da uno strumento all'altro e da un'app all'altra con un all-in-one piattaforma di project management copertura monitoraggio dello stato di avanzamento , organizzazione delle attività , collaborazione, comunicazione e altri scopi di cui il team può avere bisogno.

Pianificare in modo efficiente

Povero allocazione delle risorse , progetto non definito obiettivi e finalità e ruoli poco chiari sono tutti ingredienti di un ambiente caotico e improduttivo. Se volete che i vostri sviluppatori siano bravi nel loro lavoro, dovete prepararli all'esito positivo con attività e ruoli meticolosi piano dei compiti e dei progetti competenze.

Definite con chiarezza ogni elemento di un'attività o di un progetto, assegnate ruoli e mansioni, impostate le priorità e monitorate lo stato di avanzamento. Ancora una volta, il modo migliore per farlo è quello di ricorrere a una potente strumento di sviluppo software con visualizzazioni multiple, campi personalizzati e modelli che rendono la pianificazione e la programmazione un gioco da ragazzi. Per fortuna, vi presenteremo una piattaforma che offre tutto questo e molto di più!

Usare ClickUp per misurare e migliorare la produttività degli sviluppatori

In qualità di piattaforma altamente valutata project management e delle attività piattaforma, ClickUp offre tutto ciò che serve per misurare, monitorare e migliorare la produttività degli sviluppatori. Le sue numerose funzionalità aiutano a superare gli ostacoli più comuni e a creare un ambiente di lavoro trasparente e favorevole alla collaborazione.

Esploriamo alcuni dei migliori strumenti e funzionalità di ClickUp e vediamo perché sono una scelta fantastica per migliorare la vostra produttività sviluppo del software produttività:

Visualizzazioni ClickUp

Offerte di ClickUp 15+ visualizzazioni di progetti che consentono di affrontare il lavoro da diverse prospettive e di individuare i problemi in una fase iniziale.

Utilizzate il Vista Elenco per assegnare, organizzare e dare priorità alle attività. Approfittate di Campi personalizzati di ClickUp all'interno di questa visualizzazione per fornire dettagli su ogni attività. Aggiungete date di inizio e di scadenza per i progetti, caricate file, valutate le attività e create relazioni tra le attività per mantenere efficienti i vostri flussi di lavoro. Utilizzate il campo personalizzato Progress per monitorare il completamento di attività secondarie, liste di controllo o commenti assegnati. 💯

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Elenco-view-with-action-toolbar-1400x934.png ClickUp 3.0 Vista Elenco con barra degli strumenti d'azione /$$$img/

Accedere alla barra degli strumenti di azione nella vista Elenco di ClickUp 3.0 per spostarsi rapidamente tra le visualizzazioni, i documenti e altro ancora

Un'altra visualizzazione che vi piacerà è la Vista Carico di lavoro di ClickUp . Capire le capacità del team, creare programmi realistici e allocare correttamente le risorse per garantire che gli sviluppatori non siano sopraffatti.

Con questa vista è facile determinare se il team di sviluppo software ha bisogno di un nuovo membro e se si è pronti per un altro progetto. Aggiungendo altri dati alla vista Carico di lavoro nel corso del tempo, si otterrà un quadro cristallino della produttività del team. 🖼️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Carico di lavoro-view-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vista Carico di lavoro semplificata /$$$img/

Visualizzazione dei carichi di lavoro del team a colpo d'occhio per meglio delegare o riassegnare le attività e capire rapidamente chi è sotto o sopra capacità

Eliminare le barriere di comunicazione con il Visualizzazione ClickUp Chattare . Questa visualizzazione porta la collaborazione a un livello superiore: con messaggi, tag, @menzioni e commenti in tempo reale, è possibile aggiornare i membri del team di sviluppo software sulle modifiche più recenti e mantenere tutti sulla stessa pagina. Poiché la visualizzazione si trova all'interno di ClickUp, potete dire addio al fastidioso cambio di contesto. 👋

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-view-simplified.png ClickUp 3.0 Visualizzazione della chat semplificata /$$$img/

Aggiungete i membri del team alle discussioni e collaborate con ClickUp Chat in un unico spazio, evitando di passare da un software all'altro

ClickUp Dashboard

Imposta il tuo centro di controllo della missione e assicurati che nessuna informazione sfugga con ClickUp Dashboard ClickUp dashboard .

Questa funzionalità/funzione è ideale per il monitoraggio degli sprint di sviluppo -Utilizzatelo per monitorare i punti delle storie e i carichi di lavoro, per identificare i problemi e per avere una visione dettagliata della produttività del team.

I dashboard possono aiutarvi a visualizzare le risorse per eliminare gli sprechi e garantire che i flussi di lavoro funzionino come un orologio svizzero. ⌚

La bellezza delle dashboard di ClickUp sta nella loro personalizzazione: scegliete tra oltre 50 schede e personalizzate i grafici per ingrandire un'area specifica e misurare la produttività degli sviluppatori.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Dashboard-Bugs-per-view-and-tasks-per-status.png ClickUp 3.0 Dashboard Bug per visualizzazione e attività per stato /$$$img/

Create dashboard dettagliate e aggiungete facilmente schede per visualizzare lo stato dei punti di sprint, le attività per stato e i bug per visualizzazione

Modelli di ClickUp

ClickUp consente di creare interi flussi di lavoro e progetti da zero. Ma offre anche una comoda scorciatoia per chi non ha il tempo di iniziare tutto da zero: i modelli ClickUp.

La libreria di ClickUp offre oltre 1.000 modelli per vari scopi, da piani di marketing a project management e risorse umane .

Se si desidera monitorare e misurare la produttività degli sviluppatori, si consiglia il Modello di monitoraggio KPI per sviluppatori ClickUp . Utilizzatelo per personalizzare il KPI che si desidera monitorare e monitorare le prestazioni del team e dei singoli per assicurarsi che tutto vada come previsto. I ricchi insight del modello vi aiutano a scoprire le inefficienze e a massimizzare le risorse per offrire qualità e raggiungere gli obiettivi. 🎯

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/KPI-2-1400x543.png Modello di monitoraggio KPI per sviluppatori ClickUp /$$$img/

Personalizzate i KPI che volete monitorare e tenete d'occhio la produttività degli sviluppatori con il modello di monitoraggio KPI di ClickUp Developers

Un altro modello che vale la pena di controllare è il modello Modello di sviluppo software ClickUp . Questo modello multifunzionale consente di costruire roadmap di prodotto , elenchi di attività da eseguire e backlog. Usatelo per testare diversi scenari, monitorare e segnalare i bug e gestire gli sprint con facilità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-62.png Modello di sviluppo software ClickUp /$$$img/

Utilizzate il modello di sviluppo software di ClickUp per monitorare e gestire gli sprint e costruire roadmap e backlog dei prodotti

Lavagne online ClickUp

ClickUp sa che la collaborazione è la chiave per un ambiente di lavoro funzionale e ad alta produttività, e uno dei modi migliori per incoraggiarla è con le lavagne bianche di ClickUp Lavagne online ClickUp .

Le lavagne online sono tele digitali che consentono a voi e al vostro team di fare brainstorming, strategie, comunicare e trasformare le idee in realtà in pochi clic. È possibile scrivere, disegnare, allegare immagini e collegamenti, disegnare connessioni tra gli oggetti e aggiungere note adesive per comunicare i propri pensieri.

Il design drag-and-drop rende le lavagne online facili da usare e, poiché ogni modifica avviene in tempo reale, potete essere sicuri al 100% di non perdere nulla.

Le lavagne online possono ridurre al minimo il passaggio dal contesto alla creazione di attività direttamente dalla lavagna e fornire un contesto più ampio collegandosi a documenti e file, in modo da mantenere il lavoro in un unico luogo. ✅

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-Collaboration.png ClickUp 3.0 Collaborazione con le lavagne online /$$$img/

Collaborate visivamente con i membri del team all'interno delle lavagne online di ClickUp per fare brainstorming e trasformare le idee in elementi attuabili

Automazioni ClickUp

La vostra squadra di ingegneri del software sta perdendo tempo in attività ripetitive che prosciugano le loro energie, riducono la produttività e bucano il vostro budget?

Con Automazioni ClickUp , potete dire addio allo spreco di risorse e permettere al vostro team di concentrarsi sulle attività che apportano il massimo valore.

ClickUp offre oltre 100 Automazioni precostituite per vari scopi, tra cui la modifica degli stati, l'assegnazione di attività, l'assegnazione di compagni di squadra e la pubblicazione di commenti.

È anche possibile creare le proprie Automazioni personalizzandole:

Trigger : Eventi che avviano le Automazioni

: Eventi che avviano le Automazioni Condizioni : Criteri che devono essere soddisfatti affinché l'Automazione avvenga

: Criteri che devono essere soddisfatti affinché l'Automazione avvenga Azioni: Eventi che si verificano quando l'Automazione viene messa in moto

Se volete utilizzare un'integrazione di automazione in connessione con un'altra app, sarete felici di sapere che ClickUp offre Automazioni di integrazione. La piattaforma supporta Automazioni da app come Calendly, GitHub, HubSpot e Twilio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Managing-Automations-list.png ClickUp 3.0 Gestione dell'elenco di Automazioni /$$$img/

Visualizzare e gestire rapidamente le Automazioni attive e inattive negli Spazi con gli aggiornamenti e le descrizioni degli utenti

Produttività degli sviluppatori al massimo con ClickUp

Misurare e migliorare la produttività degli sviluppatori richiede un approccio multidimensionale, poiché è necessario analizzare varie metriche e rimuovere gli ostacoli che mettono a dura prova i flussi di lavoro.

Con ClickUp, potete osservare le prestazioni dei vostri sviluppatori da vari punti di vista e ottenere rappresentazioni visive della produttività collettiva e individuale degli sviluppatori. La piattaforma offre anche strumenti per eliminare le barriere e creare un ambiente privo di stress e distrazioni in cui gli sviluppatori possano mettere in mostra le proprie capacità. 💪 Iscriviti a ClickUp e inizia a monitorare la produttività degli sviluppatori oggi stesso!