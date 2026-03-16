Focalboard o ClickUp: quale strumento è più adatto al tuo team?

Scegliere tra Focalboard e ClickUp significa fondamentalmente decidere quanto ti piace occuparti della manutenzione dei server. Se il tuo team dispone delle risorse IT necessarie per gestire il carico operativo dell'hosting autonomo, Focalboard è l'ideale.

Ma se preferisci investire quell'energia nel lavoro vero e proprio, ClickUp è l'alternativa plug-and-play.

Questa guida mette a confronto Focalboard e ClickUp, esaminando come ciascuna piattaforma gestisce le funzionalità di IA e gli strumenti di collaborazione per aiutarti a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Focalboard e ClickUp a colpo d'occhio

Funzionalità/funzione / Categoria ClickUp Focalboard Approccio di base Area di lavoro AI convergente che combina attività, documenti e chat in un'unica piattaforma basata sull'IA Strumento Kanban open source incentrato sul monitoraggio delle attività e dei progetti Funzionalità di IA ClickUp Brain per la scrittura, la sintesi, la creazione di attività e il recupero delle conoscenze; ClickUp Super Agents e Certified Agents per automatizzare flussi di lavoro complessi dall'inizio alla fine Nessuna funzionalità IA nativa; si affida alle integrazioni tramite Mattermost per i componenti aggiuntivi IA Modello di hosting SaaS ospitato su cloud con sicurezza di livello aziendale Implementazione self-hosted o integrata con Mattermost Dimensione del team Ideale per team di tutte le dimensioni: singoli, piccoli team e organizzazioni di medie e grandi dimensioni Ideale per team tecnici di piccole e medie dimensioni che preferiscono l'hosting autonomo Manutenzione Gestito interamente da ClickUp (aggiornamenti, sicurezza e backup) Gestito dal tuo reparto IT interno (patch del server, uptime e gestione del database) Prezzi Piani scalabili per team di tutte le dimensioni Open source (licenza MIT)

Panoramica su ClickUp

Prova ClickUp gratis Riunisci i tuoi progetti, le attività, i documenti e la chat in un'unica app con l'area di lavoro Converged AI di ClickUp

ClickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo progettato per eliminare la proliferazione di strumenti. Come funziona? Invece di utilizzare app separate per la documentazione, la chat e la definizione degli obiettivi, puoi usare ClickUp per gestire ogni fase della pianificazione e dell'esecuzione del progetto in un unico posto.

Questo consolidamento consente ai team di redigere la documentazione e comunicare nella stessa vista in cui effettuano il monitoraggio del proprio lavoro. In questo modo, il contesto del tuo progetto è proprio dove avviene l'esecuzione.

E cosa lo rende così tanto più potente di qualsiasi altra piattaforma di project management collaborativo? È l'IA contestuale che attinge alle tue attività, ai tuoi documenti, alle tue chat e ai tuoi progetti per fornirti le risposte giuste al momento giusto.

ClickUp Brain : Integra un assistente IA sensibile al contesto nel tuo spazio di lavoro per aiutarti a scrivere, riepilogare le riunioni, generare attività e trovare risposte immediate dai dati del tuo spazio di lavoro Integra un assistente IA sensibile al contesto nel tuo spazio di lavoro per aiutarti a scrivere, riepilogare le riunioni, generare attività e trovare risposte immediate dai dati del tuo spazio di lavoro

Diverse visualizzazioni per la gestione dei progetti : passa dalla : passa dalla visualizzazione Elenco, Bacheca, Diagramma di Gantt, Calendario, Sequenza e Carico di lavoro in base al modo in cui il tuo team pensa e lavora

ClickUp Docs : Crea e collabora su documenti direttamente collegati alle tue attività, eliminando il divario tra pianificazione ed esecuzione Crea e collabora su documenti direttamente collegati alle tue attività, eliminando il divario tra pianificazione ed esecuzione

Automazioni di ClickUp : Crea flussi di lavoro personalizzati che triggerno azioni in base a cambiamenti di stato, date di scadenza o assegnatari per ridurre il lavoro manuale superfluo Crea flussi di lavoro personalizzati che triggerno azioni in base a cambiamenti di stato, date di scadenza o assegnatari per ridurre il lavoro manuale superfluo

Integrazioni di ClickUp : Connettiti a migliaia di strumenti, tra cui Slack, GitHub, Google Drive e Figma, per mantenere tutto il tuo lavoro in stato di sincronizzazione Connettiti a migliaia di strumenti, tra cui Slack, GitHub, Google Drive e Figma, per mantenere tutto il tuo lavoro in stato di sincronizzazione

Curva di apprendimento: la vastità delle funzionalità/funzioni può risultare opprimente per i team che necessitano solo di un monitoraggio di base delle attività

Dipendente dal cloud: la piattaforma richiede una connessione a Internet e non è progettata per ambienti completamente offline o isolati dalla rete.

Complessità di personalizzazione: le aree di lavoro altamente configurabili potrebbero richiedere un po' di tempo per la configurazione iniziale, al fine di adattarsi perfettamente ai flussi di lavoro specifici del tuo team

📮ClickUp Insight: Qual è la soluzione ideale per gestire troppe schede aperte? Il 33% degli intervistati nel nostro sondaggio desidera un'IA che ricordi tutto e lo riproponga su richiesta. Il nostro desiderio di alleggerire il carico cognitivo sul lavoro è evidente: immagina di poter affidare a un sistema la conservazione delle conoscenze, così che il nostro cervello non debba farlo. ✨ ClickUp Brain offre esattamente questo, permettendoti di catturare, archiviare e richiamare idee da qualsiasi punto dell’area di lavoro o delle app collegate ogni volta che ne hai bisogno. È il tuo secondo cervello e il tuo punto di riferimento!

📮ClickUp Insight: Qual è la soluzione ideale per gestire troppe schede aperte? Il 33% degli intervistati nel nostro sondaggio desidera un'IA che ricordi tutto e lo riproponga su richiesta. Il nostro desiderio di alleggerire il carico cognitivo sul lavoro è evidente: immagina di poter affidare a un sistema la conservazione delle conoscenze, così che il nostro cervello non debba farlo. ✨ ClickUp Brain offre esattamente questo, permettendoti di catturare, archiviare e richiamare idee da qualsiasi punto dell’area di lavoro o delle app collegate ogni volta che ne hai bisogno. È il tuo secondo cervello e il tuo punto di riferimento!

Panoramica su Focalboard

tramite Focalboard

Focalboard offre un'interfaccia semplice e leggera con bacheche Kanban, tabelle e visualizzazioni a galleria. È ideale per i team che danno la priorità assoluta alla sovranità dei dati, ma l'etichetta "gratis" può anche essere fuorviante.

Sebbene il software sia open-source, il costo maggiore risiede nel debito tecnico derivante dall'autohosting. Poiché esegui Focalboard sui tuoi server tramite Docker o installazioni locali, il tuo team è ora responsabile della manutenzione dei server, delle patch di sicurezza e dei backup. Ciò può prosciugare le risorse tecniche.

Il suo principale punto di forza è rivolto agli sviluppatori e ai team che desiderano il controllo completo sui propri dati e sulla propria infrastruttura. Tuttavia, questo controllo comporta un notevole onere, poiché il progetto standalone è ora in gran parte supportato dalla comunità. Ciò rende gli aggiornamenti ufficiali poco frequenti, superando i vantaggi in termini di privacy.

Pro:

Open source: è concesso in licenza MIT, consentendo al tuo team di esaminare, modificare ed estendere il codice secondo necessità

Implementazione self-hosted: puoi eseguirlo sui tuoi server utilizzando Docker o altri metodi, mantenendo tutti i dati del progetto all'interno della tua infrastruttura

Integrazione con Mattermost: offre una connessione nativa con Mattermost, il che rappresenta un vantaggio per i team che già utilizzano quella piattaforma di comunicazione

Visualizzazioni multiple: offre bacheche Kanban, viste Tabella e layout a galleria per soddisfare diverse preferenze di visualizzazione delle attività

Leggero e mirato: un set di funzionalità ridotto al minimo mantiene l'interfaccia semplice e riduce il carico sulle prestazioni

Contro:

Nessuna IA nativa: manca di qualsiasi funzionalità IA integrata per l'automazione, l'assistenza alla scrittura o la gestione intelligente delle attività

Integrazioni limitate: le connessioni con terze parti sono molto meno numerose rispetto alle piattaforme commerciali e la maggior parte richiede uno sviluppo personalizzato

Responsabilità della manutenzione: l'hosting autonomo implica che il tuo team sia responsabile di tutti gli aggiornamenti, i backup, le patch di sicurezza e la gestione dell'infrastruttura

Incertezza sullo sviluppo: dopo l'acquisizione di Mattermost e le modifiche apportate al prodotto, lo sviluppo attivo del progetto Focalboard come soluzione autonoma ha subito una battuta d'arresto

Confronto tra le funzionalità/funzioni di ClickUp e Focalboard

Per capire in cosa eccelle davvero ciascuna piattaforma e quale si adatta meglio al tuo flusso di lavoro, presta molta attenzione al confronto delle funzionalità/funzioni riportato di seguito. Valuteremo come ciascuno strumento gestisce le esigenze fondamentali di project management che il tuo team deve affrontare ogni giorno.

Funzionalità di IA e automazione

Se il tuo team dedica ore a attività manuali ripetitive, come gli aggiornamenti di stato e le attività secondarie ricorrenti, stai perdendo tempo a causa di attriti amministrativi.

E il costo di distrarre il tuo team dal lavoro strategico ad alto impatto che ci si aspetta da loro? Le aziende con soli 100 dipendenti perdono circa 420.000 dollari all'anno a causa di comunicazioni errate e strumenti non integrati!

Allora, cosa potrebbe impedirlo?

Abbiamo scoperto che il 30% dei lavoratori ritiene che l'automazione potrebbe far loro risparmiare 1-2 ore alla settimana, mentre il 19% stima che potrebbe far loro usufruire di 3-5 ore da dedicare a un lavoro approfondito e concentrato.

ClickUp Brain

ClickUp gestisce tutto questo tramite ClickUp Brain, il livello di IA integrato che copre le tue attività, i tuoi documenti e le tue chat per automatizzare le attività ripetitive. Invece di redigere manualmente piani di progetto o riepilogare lunghi thread di commenti, puoi utilizzare ClickUp Brain per automatizzare queste attività all'istante.

Usa ClickUp Brain per trascrivere clip audio e video, trasformare messaggi di testo o chat in attività e riassumere discussioni, documenti e thread di chat, senza uscire dalla tua area di lavoro

Ecco un'anteprima delle diverse azioni che puoi eseguire con la ClickUp AI:

Centralizza le conoscenze con Brain MAX : Utilizza modelli di IA premium per effettuare query nell'intera area di lavoro e nelle app esterne collegate a ClickUp e ottenere risposte immediate e contestualizzate Utilizza modelli di IA premium per effettuare query nell'intera area di lavoro e nelle app esterne collegate a ClickUp e ottenere risposte immediate e contestualizzate

Effettua ricerche in tutto il tuo stack tecnologico: individua file, thread e conversazioni nascosti in strumenti esterni come Slack, Google Drive e Gmail da un'unica individua file, thread e conversazioni nascosti in strumenti esterni come Slack, Google Drive e Gmail da un'unica ricerca Enterprise AI Search

Creazione di attività tramite IA: genera genera attività secondarie da un semplice nome di attività o crea azioni da testo evidenziato in un commento, in un messaggio di chat o in un documento ClickUp

Trascrivi le riunioni con IA Notetaker : genera trascrizioni ricercabili e riassunti automatici che trasformano le discussioni delle riunioni in attività concrete genera trascrizioni ricercabili e riassunti automatici che trasformano le discussioni delle riunioni in attività concrete

Ricerca delle conoscenze tramite IA: poni domande direttamente nella tua area di lavoro digitando @brain e ottieni risposte contestualizzate basate sulle tue attività di ClickUp e sui tuoi documenti ClickUp

💡Suggerimento da esperto: usa ClickUp Brain per attivare/disattivare i modelli, come ChatGPT e Claude, senza uscire dalla tua area di lavoro. Questo ti permette di abbinare il motore di ragionamento più adatto all'attività, ad esempio usando Claude per una scrittura ricca di sfumature o GPT per una logica complessa, senza dover pagare sottoscrizioni separate per l'IA. Utilizza più modelli di linguaggio (LLM) da un'unica interfaccia con ClickUp Brain

Super agenti ClickUp

E se vuoi effettuare l'automazione non solo di un passaggio, ma dell'intero flusso di lavoro, prova ClickUp Super Agents.

Invece di attivare una singola azione IA, i Super Agents coordinano più passaggi all'interno della tua area di lavoro. Considerali come compagni di squadra IA che comprendono il contesto della tua area di lavoro e fanno più di quanto sia umanamente possibile. Una volta configurati, possono monitorare trigger specifici (come la fine di una riunione, l'invio di un modulo o un cambiamento dello stato di un'attività) ed eseguire istantaneamente la serie di azioni successive.

📌 Ad esempio, immagina un Project Manager Super Agent in esecuzione all'interno della tua area di lavoro.

Accelera i flussi di lavoro con i Super Agent in ClickUp

Quando aggiungi una nuova descrizione del progetto a un documento, l'Agente la legge e crea un piano di progetto.

Genera automaticamente attività di ClickUp, attività secondarie e scadenze. Quindi, assegna il lavoro a designer, scrittori e sviluppatori in base ai ruoli. Inoltre, collega le attività ai documenti e alle risorse pertinenti.

Man mano che il lavoro procede, l'Agent monitora gli aggiornamenti delle attività. Se qualcosa è in ritardo, segnala il ritardo e avvisa il titolare. Pubblica automaticamente i riepiloghi settimanali dei progressi nel canale del progetto.

Infine, al termine del progetto, viene generato un rapporto finale.

🌟 Risultati concreti: aziende come Bell Direct hanno utilizzato Super Agents per smistare oltre 800 email al giorno, ottenendo un aumento del 20% dell'efficienza operativa!

🔎 Lo sapevi? Il 40% delle app aziendali sarà presto dotato di agenti IA specifici per le attività. Ciò migliorerà il lavoro di squadra e l'efficienza del flusso di lavoro, rendendo questo momento ideale per prepararti in modo da non restare indietro rispetto ai tuoi colleghi.

🎥 Guarda questo video per scoprire cosa possono fare per te i Super Agents:

Automazioni basate su regole

Oltre all'assistenza IA, con ClickUp Automations puoi creare flussi di lavoro basati su regole. Queste automazioni triggerano azioni quando vengono soddisfatte condizioni specifiche, ad esempio quando cambia lo stato, arriva la data di scadenza o viene aggiunto un nuovo assegnatario. Ciò garantisce che i processi procedano senza intoppi in background, consentendo al tuo team di concentrarsi su ciò che conta.

Non sai da dove iniziare e cosa automatizzare? Scegli una ricetta dalla libreria di oltre 100 modelli di automazione predefiniti in ClickUp. Oppure crea un'automazione utilizzando i prompt in linguaggio naturale con ClickUp Brain!

Trigger automaticamente le azioni giuste e gestisci le operazioni senza intoppi con ClickUp Automazioni

Focalboard, invece, non include alcuna funzione IA nativa né automazione integrata. Trattandosi di uno strumento leggero e open source, dovrai gestire manualmente tutte le tue attività (dall'aggiornamento degli stati alla creazione di flussi di lavoro ricorrenti).

⚠️Puoi provare a creare automazioni personalizzate in Focalboard tramite la sua API. Tuttavia, la piattaforma non offre funzionalità di intelligenza artificiale predefinite che aiutino a ridurre il carico operativo del tuo team.

🏆 Il verdetto: ClickUp offre ai team che desiderano aumentare la propria produttività un netto vantaggio grazie all'IA e all'automazione integrate. Focalboard è l'ideale per i team che si trovano a proprio agio con i processi manuali o che dispongono delle risorse necessarie per creare soluzioni personalizzate di automazione del flusso di lavoro.

📮ClickUp Insight: L'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di usarla al lavoro. I tre ostacoli principali? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nella tua area di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, lo rende realtà. Comprende i prompt in linguaggio naturale, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e stabilendo al contempo una connessione tra chat, attività, documenti e conoscenze in tutta l'area di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

📮ClickUp Insight: L'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di usarla al lavoro. I tre ostacoli principali? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nel tuo spazio di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, lo rende realtà. Comprende i prompt in linguaggio naturale, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e stabilendo al contempo una connessione tra chat, attività, documenti e conoscenze in tutto lo spazio di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

Viste di gestione delle attività e di project management

Un approccio unico non funziona per tutti. I tuoi ingegneri potrebbero preferire semplici elenchi, mentre i tuoi project manager probabilmente avrebbero bisogno dei diagrammi Gantt per la pianificazione delle tempistiche. Questo costringe tutti a ricorrere a soluzioni alternative frustranti con fogli di calcolo e altri strumenti.

Le viste di ClickUp risolvono questo problema consentendoti di visualizzare gli stessi dati in diversi formati senza dover riorganizzare i tuoi progetti. Puoi passare da una vista dettagliata di gestione delle risorse a una semplice lista di controllo, a seconda del tuo ruolo specifico.

Scegli tra oltre 15 visualizzazioni di progetto in ClickUp

Scegli tra oltre 15 diverse visualizzazioni gratis. Ecco una breve panoramica di alcune di esse:

ClickUp ti consente di salvare e condividere configurazioni personalizzate con il tuo team. Assicura che tutti abbiano accesso agli stessi dati filtrati senza doverli configurare da zero. Ogni vista include opzioni di filtraggio, ordinamento e raggruppamento granulari, così puoi concentrarti su dettagli specifici del progetto.

I campi personalizzati supportano questa flessibilità. Ti consentono di effettuare il monitoraggio dei dati specifici del tuo flusso di lavoro direttamente all'interno di qualsiasi vista tu scelga.

Le attività di ClickUp sono la soluzione ideale per suddividere progetti più grandi e complessi in azioni gestibili. Le attività secondarie e le liste di controllo delle attività di ClickUp ti consentono di tenere traccia anche dei minimi dettagli. Allo stesso tempo, puoi utilizzare gli stati personalizzati per monitorare la fase esatta in cui si trova ogni deliverable: Da fare, in corso, terminato... e tutto ciò che sta in mezzo.

Tieni traccia del tempo all'interno delle attività di ClickUp e crea campi personalizzati per avere una panoramica completa del flusso di lavoro

Per i lavori in cui il tempo è un fattore cruciale, il monitoraggio del tempo integrato e la vista Gantt con funzionalità drag-and-drop ti consentono di mappare le dipendenze tra le attività e modificare le sequenze al volo. Ciò garantisce che, sia che tu stia gestendo un semplice elenco di cose da fare o il lancio di un prodotto che coinvolge più reparti, il contesto rimanga unificato e accessibile.

A differenza delle numerose visualizzazioni di ClickUp, Focalboard si concentra su quattro visualizzazioni principali: Kanban, tabella, Calendario e galleria. Come ci si potrebbe aspettare, queste visualizzazioni sono più adatte al monitoraggio semplice dei progetti che alla gestione complessa delle risorse.

La bacheca Kanban funge da area di lavoro principale, dove le schede includono proprietà standard, liste di controllo e commenti.

🏆 Il verdetto: ClickUp offre la profondità architettonica necessaria per progetti interdipartimentali che richiedono diverse prospettive sugli stessi dati. Focalboard è più adatto a team tecnici più piccoli che desiderano una bacheca leggera e open source e non necessitano di funzionalità avanzate come i diagrammi di Gantt o la gestione del carico di lavoro.

Quando le conversazioni relative ai progetti sono sparse tra Slack, thread di email e commenti casuali sulle attività, le decisioni inevitabilmente vanno perse. Ad esempio, un lavoratore medio attiva/disattiva un'app 1.200 volte al giorno: quasi 4 ore alla settimana trascorse a riadattare l'attenzione. Questo tipo di dispersione del lavoro rende quasi impossibile mantenere tutti allineati o mettere al corrente i nuovi membri.

ClickUp risolve questo problema consolidando la collaborazione del tuo team in un unico spazio di lavoro in cui la comunicazione rimane collegata al lavoro effettivo, grazie a:

Chat di ClickUp : partecipa a conversazioni in tempo reale tramite messaggi diretti o canali dedicati collegati ai tuoi progetti e alle tue attività, così non dovrai mai passare a un'altra app partecipa a conversazioni in tempo reale tramite messaggi diretti o canali dedicati collegati ai tuoi progetti e alle tue attività, così non dovrai mai passare a un'altra app

Commenti sulle attività : Mantieni le discussioni organizzate con risposte in thread, allegati di file e Mantieni le discussioni organizzate con risposte in thread, allegati di file e menzioni per avvisare specifici membri del team

Usa la menzione di ClickUp in qualsiasi punto dell'ecosistema per avvisare un membro del team o un Super Agent

ClickUp Docs: crea e modifica piani di progetto, note delle riunioni e wiki con la modifica collaborativa in tempo reale, assicurandoti che tutti lavorino sulla versione più recente

Lavagne online ClickUp : Colma il divario tra brainstorming ed esecuzione con uno spazio di collaborazione visiva in cui puoi trasformare le idee in attività con un solo clic Colma il divario tra brainstorming ed esecuzione con uno spazio di collaborazione visiva in cui puoi trasformare le idee in attività con un solo clic

ClickUp Clips : Registra lo schermo per fornire feedback, spiegare un processo complesso o effettuare una condivisione rapida senza bisogno di una riunione in diretta Registra lo schermo per fornire feedback, spiegare un processo complesso o effettuare una condivisione rapida senza bisogno di una riunione in diretta

Focalboard, al contrario, offre una collaborazione di base a livello di attività tramite commenti alle schede e allegati di file. Tuttavia, manca di strumenti integrati per una comunicazione più ampia all'interno del team, la modifica dei documenti in tempo reale o il brainstorming visivo.

Per raggiungere lo stesso livello di connessione, Focalboard si affida alla sua integrazione con Mattermost o altri strumenti esterni. Spesso si corre il rischio di reintrodurre proprio quei silos che ClickUp è progettato per eliminare.

🏆 Il verdetto: ClickUp è pensato per i team che vogliono smettere di passare continuamente da un'app all'altra e mantenere le conversazioni e l'esecuzione in un'unica vista. Focalboard è una scelta funzionale per gli aggiornamenti di base a livello di attività, ma richiede la gestione di uno stack tecnologico separato per qualsiasi collaborazione significativa a livello di team.

Integrazioni ed estensibilità

Quando il tuo strumento di project management non si integra con il resto del tuo stack tecnologico, il tuo team finisce per rimanere intrappolato in un ciclo di inserimento manuale dei dati. Ad esempio, copiare informazioni tra GitHub, Figma o Salesforce comporta errori nel controllo delle versioni e aggiornamenti mancati.

🠠 Curiosità: L'inserimento manuale delle voci e le attività amministrative costano alle aziende statunitensi in media 28.500 dollari all'anno per dipendente. Ciò evidenzia che il "processo manuale" non è solo un flusso di lavoro lento, ma una massiccia perdita di profitti.

Le integrazioni di ClickUp eliminano questo attrito fungendo da centro di comando centrale per l'intero flusso di lavoro. Con oltre 1.000 integrazioni facili da usare, puoi effettuare la sincronizzazione dello stato di avanzamento dello sviluppo da GitHub, incorporare prototipi interattivi di Figma o trasformare automaticamente le opportunità di Salesforce in attività concrete.

Esecuzione della sincronia dell'intero stack tecnologico con le integrazioni di ClickUp

Il risultato? Le informazioni fluiscono tra le tue app senza che nessuno debba colmare manualmente il divario. E se hai bisogno di creare automazioni personalizzate o pipeline di sincronizzazione dei dati, i tuoi sviluppatori possono sempre utilizzare l'API di ClickUp.

Focalboard ha un ecosistema di integrazioni molto più limitato, incentrato principalmente sulla connettività nativa con Mattermost. La sua natura open source e l'API pubblica consentono tecnicamente a un team di sviluppo di creare qualsiasi connessione di cui abbia bisogno. Tuttavia, ciò richiede notevoli risorse interne e una manutenzione continua.

🏆 Il verdetto: ClickUp è la soluzione più adatta per i team che si affidano a una vasta gamma di app commerciali e desiderano automatizzare immediatamente il flusso di dati. Focalboard offre un elevato grado di estensibilità per i team tecnici che preferiscono creare e gestire il proprio ecosistema di integrazioni privato.

Implementazione e titolarità dei dati

In molte organizzazioni, collaborazione e sicurezza spesso vanno in direzioni opposte. I team vogliono documenti condivisi, aggiornamenti più rapidi e coordinamento in tempo reale. I team di sicurezza pongono domande diverse: È possibile utilizzarlo in un ambiente air-gapped? Dove risiedono i dati?

La vera sfida non è adottare un nuovo strumento, ma trovarne uno che consenta una collaborazione moderna senza compromettere la sovranità dei dati.

ClickUp ti evita gli elevati costi operativi dell'hosting autonomo. Offre sicurezza di livello aziendale senza i costi di manutenzione legati alla gestione di un server. La piattaforma è ospitata su Amazon Web Services (AWS) ed è conforme allo standard SOC 2. I tuoi dati sono protetti con crittografia end-to-end.

Ciò ti consente di implementare una area di lavoro SaaS altamente performante rispettando al contempo rigorosi standard di sicurezza. Puoi affidare la responsabilità delle patch, delle prestazioni e della stabilità dell'infrastruttura a un team di sicurezza dedicato.

Tuttavia, per i team per cui l'hosting autonomo è imprescindibile, Focalboard offre la piena titolarità dei dati. È progettato per l'implementazione in hosting autonomo tramite Docker o altri metodi, offrendoti il controllo completo sui tuoi dati e sulla tua infrastruttura. Questo è un vantaggio fondamentale per le organizzazioni con requisiti rigorosi in materia di residenza dei dati.

Il compromesso, tuttavia, è un aumento significativo delle responsabilità interne; il tuo team diventa l'unico provider di ogni aggiornamento di sicurezza, backup del database e patch dell'infrastruttura.

🏆 Il verdetto: questo è il compromesso più evidente tra i due strumenti. Scegli ClickUp se hai bisogno di un'infrastruttura cloud sicura e conforme alle normative che si aggiorni automaticamente. Scegli Focalboard se la tua priorità è la sovranità assoluta sui dati e disponi delle risorse tecniche per gestire il tuo ambiente server.

Meglio scegliere Focalboard o ClickUp?

Fare la scelta sbagliata potrebbe comportare un doloroso processo di migrazione tra sei mesi, quindi cerchiamo di semplificare le cose. Lo strumento giusto dipende interamente dalle priorità e dalle capacità tecniche del tuo team.

Ecco un breve elenco per aiutarti a decidere:

Scegli Focalboard se:

Il tuo team vive e respira un software di progetto open source per l' e e desidera poter ispezionare o modificare il codice sorgente

Hai requisiti rigorosi in materia di sovranità dei dati che richiedono una soluzione self-hosted

Hai le risorse tecniche per gestire l'implementazione, la manutenzione, la sicurezza e le integrazioni personalizzate

Il tuo flusso di lavoro ruota attorno a una semplice bacheca Kanban open source e non hai bisogno di funzionalità avanzate di project management

Stai già utilizzando Mattermost e desideri uno strumento di gestione dei progetti che si integri in modo nativo

Scegli ClickUp se:

Hai bisogno di un livello di intelligenza integrato per gestire tutto, dalla stesura dei piani di progetto all'individuazione delle attività bloccate

Vuoi riunire strumenti , documentazione, chat in tempo reale e project management di progetti complessi in un'unica scheda

Preferisci un'infrastruttura gestita con sicurezza di livello aziendale piuttosto che l'onere dell'autohosting

Hai bisogno che il tuo strumento di project management si integri immediatamente con le app aziendali più diffuse

Il tuo obiettivo principale è ridurre la dispersione del contesto ed evitare di passare da uno strumento all'altro senza collegamenti

La decisione si riduce a un compromesso fondamentale: dai più importanza al controllo assoluto dei dati e alla flessibilità dell'open source rispetto a tutto il resto? Oppure preferisci uno spazio di lavoro AI unificato che gestisca tutto, dalla project management alla comunicazione tra i team?

Se sei propenso a scegliere quest'ultimo, prova subito ClickUp gratis. ✨

Domande frequenti (FAQ)

Mattermost ha acquisito Focalboard e ne ha integrato le funzionalità nella piattaforma Mattermost, rinominandolo "Mattermost Bacheche". Il progetto originale Focalboard standalone è ancora disponibile come open source, ma lo sviluppo attivo si è in gran parte spostato sull'esperienza integrata di Mattermost.

ClickUp offre una modalità offline limitata nelle sue app mobili e desktop, consentendoti di visualizzare le attività e crearne di nuove che si effettueranno durante la sincronizzazione una volta che tornerai online. Tuttavia, in ambienti completamente offline o air-gapped, una soluzione self-hosted come Focalboard è la scelta migliore.

Oltre a Focalboard, altri popolari strumenti Kanban open source includono Kanboard, Wekan e Taiga. Sebbene offrano l'hosting autonomo e funzionalità di base per le bacheche, nessuno di essi fornisce l'approccio all-in-one allo spazio di lavoro o le funzionalità avanzate di IA presenti in ClickUp.

Focalboard è più adatto a team tecnici di piccole e medie dimensioni che si sentono a proprio agio nella gestione della propria infrastruttura. Manca delle funzionalità/funzioni di livello aziendale che le grandi organizzazioni richiedono tipicamente, come autorizzazioni utente avanzate, registri di audit, Single Sign-On (SSO) e assistenza dedicata.