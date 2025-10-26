Come creare una lavagna Kanban per una project management semplificata

Alcune attività di progetto sono semplici, come scrivere e condividere una nota sullo stato di avanzamento. Altre, come la consegna di un progetto a un client, il coordinamento di team interfunzionali o la gestione del rilascio di un prodotto, richiedono un piano perché coinvolgono più componenti del prodotto. E il processo ha così tante parti in movimento. Per questi progetti e obiettivi più grandi, un semplice elenco da fare non ti darà il controllo o la visibilità di cui hai bisogno. Hai bisogno di un sistema che ti aiuti a supervisionare l'intero progetto mantenendo ogni dettaglio sotto controllo.

Entra: lavagne Kanban. Sviluppate originariamente per migliorare i flussi di lavoro nella produzione, le lavagne Kanban sono ampiamente utilizzate dai project managers e dai team di prodotto per visualizzare i flussi di lavoro e migliorare il monitoraggio delle attività.

In questo blog ti mostriamo come creare una lavagna Kanban e come ClickUp ti semplifica il lavoro.

⭐️ Funzionalità/Funzione del Modello Il modello di bacheca Kanban di ClickUp semplifica la visibilità delle attività in ogni fase del progetto con tre colonne di flusso di lavoro standard: da fare, in corso e completata. Le schede attività consentono di aggiungere ulteriori dettagli quali assegnatari, descrizioni e altro ancora. Ottieni un modello gratis Visualizza lo stato e identifica i colli di bottiglia con il modello Kanban di ClickUp

Che cos'è una lavagna Kanban?

Una lavagna Kanban è uno strumento visivo di project management che aiuta i team a monitorare il lavoro mentre passa attraverso le diverse fasi di completamento. Sia le lavagne Kanban fisiche che quelle digitali hanno tre elementi fondamentali:

Colonne : rappresentano le fasi del flusso di lavoro (ad esempio, Da fare, in corso, terminato)

schede*: rappresentano singole attività o elementi di lavoro che passano da una colonna all'altra man mano che si procede con lo stato

limiti WIP (lavoro in corso (WIP))*: limiti opzionali sul numero di attività che possono essere inserite contemporaneamente in una colonna per evitare colli di bottiglia man mano che il lavoro procede

🧠 Curiosità: la parola "Kanban" deriva da un termine giapponese che letteralmente significa "cartello" o "cartellone pubblicitario". È stata sviluppata da un ingegnere industriale di nome Taiichi Ohno presso la Toyota Motor Corporation per migliorare l'efficienza produttiva.

Perché utilizzare una lavagna Kanban?

Se cerchi di monitorare tutto nella tua testa o con post-it e fogli di calcolo, finirai per esaurirti. Perché? Perché le priorità cambiano senza visibilità, i colli di bottiglia passano inosservati e gli aggiornamenti richiedono un follow-up costante.

Ecco come una lavagna Kanban, uno strumento visivo per la project management, può semplificarti la vita:

Chiarezza visiva sullo stato del lavoro: sai a che punto è ogni attività, se è da fare, in corso o completata. Ogni attività ha una sai a che punto è ogni attività, se è da fare, in corso o completata. Ogni attività ha una scheda Kanban corrispondente, che contiene dettagli come scadenze, priorità e membri del team assegnati

migliore gestione del flusso di lavoro: *Strutturando il lavoro in fasi chiare e aggiungendo limiti WIP, puoi controllare il flusso delle attività che limitano il lavoro ed evitare di sovraccaricare i membri del team

Rilevamento più rapido dei colli di bottiglia: se le attività si accumulano in una colonna (ad esempio, In revisione), puoi vedere rapidamente dove si sta interrompendo il processo e risolvere il problema prima che rallenti l'intero progetto

Adattabilità a tutti i progetti: dal monitoraggio di uno sprint software alla gestione di un piano di eventi, le bacheche Kanban funzionano per tutti i settori e per team di qualsiasi dimensione. Sono ideali per portfolio di progetti misti

⚡ Archivio modelli: Ecco alcuni modelli di lavagne Kanban già pronti per quasi tutti i flussi di lavoro, dagli sprint Agile e dai progetti creativi alla gestione dei client e al monitoraggio delle attività quotidiane.

Come creare una lavagna Kanban

Le lavagne Kanban eliminano il contesto e la dispersione del lavoro centralizzando le informazioni di progetto in un unico spazio visivo.

Invece di cercare tra email, chat e documenti per rispondere a domande come "Qual è lo stato di avanzamento?" o "Dove sono le risorse di cui ho bisogno?", tutto è disponibile in un unico posto.

ClickUp migliora tutto questo rendendo ogni scheda attività un hub per aggiornamenti, assegnatari, data di scadenza, file e commenti. Infatti, è lo spazio di lavoro convergente perfetto basato sull'intelligenza artificiale dove puoi incorporare documenti, collegare attività correlate e monitorare i progressi, il tutto senza lasciare la tua bacheca.

La visualizzazione drag-and-drop della bacheca di ClickUp, i modelli e le automazioni ti consentono di creare una bacheca Kanban personalizzata in pochi minuti. Vediamo come:

Passaggio n. 1: crea un nuovo spazio o una nuova cartella

Crea un nuovo Spazio o una Cartella nell'area di lavoro di ClickUp. Uno Spazio è ideale per centralizzare più progetti correlati, mentre le Cartelle funzionano bene per iniziative contenute come il lancio di un prodotto o una pipeline di contenuti.

Ottieni una visione dettagliata dei tuoi processi commerciali con una vista Bacheca personalizzabile in ClickUp.

⚡ Archivio modelli: il modello ClickUp Agile Project Management è un'ottima scelta se desideri creare un piano di progetto Agile pur non essendo un team di sviluppatori software. Puoi incanalare le richieste in arrivo attraverso il modulo, organizzare l'esecuzione con le viste Sprint e supportare il miglioramento continuo con retrospettive utilizzando questo modello.

Passaggio 2: aggiungi un elenco con la vista Kanban

All'interno della tua cartella o del tuo spazio, aggiungi un nuovo elenco, quindi fai clic su + Visualizza e seleziona Bacheca per abilitare la gestione delle attività in stile Kanban.

Puoi assegnargli un nome utile, come "Bacheca Sprint" o "Flusso di lavoro dei contenuti", se desideri attivare/disattivare la visualizzazione tra diverse visualizzazioni in un secondo momento.

Attiva/disattiva la vista Bacheca ClickUp all'interno delle visualizzazioni ClickUp.

🔍 Lo sapevi? Secondo la psicologia dei colori, il rosso è il colore che attira maggiormente l'attenzione. Questo lo rende ideale per contrassegnare gli ostacoli o le attività in ritardo sulla tua lavagna Kanban. Il verde, invece, trasmette un senso di stato, rendendolo perfetto per le colonne "Terminato". L'uso intenzionale dei colori aiuta il cervello a stabilire le priorità ed elaborare le informazioni più rapidamente.

👀 Per saperne di più: Come creare una lavagna Kanban in Jira

Passaggio 3: imposta stati personalizzati

Personalizza gli stati della tua lista in modo che riflettano i tuoi progressi. Ad esempio, nell'esempio che abbiamo utilizzato, sono Da fare > In corso > Urgente > Terminato > Approvato. Assicurati di mantenere il numero di stati al minimo all'inizio.

Quindi, puoi creare singole attività di ClickUp per ogni elemento di lavoro. Queste appariranno come schede Kanban nella colonna dello stato appropriato. Usale per tipi di attività ricorrente come "Post sul blog", in modo che le attività secondarie, le liste di controllo e i campi siano precompilati ogni volta.

Dopo aver assegnato un nome alla visualizzare, aggiungi le attività di ClickUp come schede nella visualizzare con gli assegnatari.

Qui, l'assistente AI integrato di ClickUp, ClickUp Brain, ti aiuta ad analizzare i dati dei progetti passati per identificare i colli di bottiglia e suggerire le fasi di stato più efficaci.

Inoltre, sulla base della tua lavagna Kanban, puoi chiedere a Brain di suggerirti le attività in scadenza.

Usa ClickUp Brain per estrarre le attività dalla tua lavagna Kanban.

Facendo un ulteriore passo avanti, puoi chiedere a Brain di generare anche dei report per le attività terminate. Se il tuo ultimo lancio di prodotto si è bloccato nella fase di "Revisione", ClickUp Brain può segnalarlo, consigliare di aggiungere una colonna "Modifiche necessarie" e persino regolare automaticamente la tua bacheca.

Può anche:

Regola automaticamente la struttura della tua lavagna in modo che corrisponda all'analisi del flusso di lavoro in continua evoluzione.

Suggerisci il bilanciamento del carico di lavoro identificando le fasi sovraccariche di attività.

Riepiloga le attività in stallo indicando i motivi del ritardo, in modo da poter intraprendere azioni mirate al traguardo.

📌 Esempio di prompt: "Esamina i miei ultimi tre progetti e suggerisci gli stati Kanban che ridurranno i colli di bottiglia" oppure "Riassumi gli attuali colli di bottiglia nella mia lavagna Kanban e suggerisci azioni per risolverli. "

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain MAX trasforma il tuo spazio di lavoro in un hub AI centrale che comprende il contesto del tuo progetto. Basta dire "Riepiloga questo sprint ed elenca le attività rimanenti a priorità alta" e lui lo farà. Non è necessario limitarsi a un unico motore di IA. Puoi passare da ChatGPT per ragionamenti approfonditi, a Claude per risposte rapide e a Gemini per approfondimenti strutturati.

Passaggio 4: utilizza i campi personalizzati per aggiungere contesto

I campi personalizzati di ClickUp ti consentono di organizzare i tuoi dati in base a priorità, ruolo dell'assegnatario, o durata stimata direttamente su ciascuna scheda.

Clicca sul pulsante ⚙️ Personalizza nell'angolo in alto a destra e clicca su Campi. Qui puoi scegliere tra le seguenti opzioni per creare una lavagna Kanban personalizzata:

Elenco a discesa per l'impostazione della data di scadenza o delle scadenze

Data per l'impostazione della data di scadenza o dei termini

Numero per elementi quali il tempo stimato

Persone da mostrare ai revisori, agli assegnatari secondari, alle user story o agli stakeholder

Etichette, se hai bisogno di più tag in un unico campo

Crea campi personalizzati ClickUp per ordinare e organizzare i tuoi dati in modo accurato.

Aggiungi tag per aiutarti a monitorare temi, priorità o iniziative. Puoi anche assegnare loro un codice colore per migliorare la scansione visiva.

Quindi, clicca su Crea campo per aggiungerli alla tua lavagna. Questi campi appaiono direttamente su ogni scheda Kanban, rendendo più facile individuare le informazioni critiche e filtrare le attività importanti.

Passaggio n. 5: abilitare le automazioni

Utilizzando ClickUp Automazioni, automatizza attività ripetitive come:

Spostare le attività nella colonna successiva man mano che il prodotto evolve

Notifica ai membri del team

Aggiornamento delle date di scadenza

Assegnazione di revisori o liste di controllo

Crea un'automazione ClickUp personalizzata per evitare attività ripetitive

Per usufruire di flussi di lavoro più dinamici, utilizza gli agenti automatici personalizzati di ClickUp. Questi vanno oltre le semplici regole: puoi creare agenti basati sull'IA che gestiscono la logica condizionale nell'intero spazio di lavoro. Per esempio:

Se un'attività è in blocco e in ritardo

Quindi segnalalo al Project Manager e aggiorna lo stato a "A rischio"

Inoltre, invia un avviso e un commento con i passaggi successivi

Invita il tuo team, assegna le attività e @menzione le persone nei commenti. Tutti vedono la stessa bacheca in tempo reale, anche in modo asincrono.

*nel video qui sotto, la condivisione delle best practice per la vista Bacheca ClickUp, per aiutarti a sfruttare al massimo il potenziale di questa funzionalità/funzione

Consiglio utile: quando non utilizzare una lavagna Kanban nel project management? Per i progetti che hanno scadenze specifiche con dipendenze strettamente programmate (ad esempio, progetti di costruzione o lanci guidati dalla conformità), i grafici Gantt offrono un migliore controllo della sequenza

Quando hai bisogno di una previsione dettagliata delle risorse (ad esempio, per il budgeting o la fatturazione dei client)

Kanban è ideale per flussi di lavoro ricorrenti, ma per progetti una tantum o basati su attività cardine, altri framework offrono maggiore chiarezza

📚 Per saperne di più: Come creare un piano di project management agile dei progetti

Best practice per le lavagne Kanban

Se metà delle attività nella tua lavagna Kanban non vengono modificate da settimane o i loro titoli sono troppo vaghi, la lavagna diventa fuorviante.

Anche il miglior software Kanban necessita di regole chiare e di una manutenzione costante per riflettere lo stato. Ecco la best practice da seguire e gli errori da evitare.

1. Imposta i limiti di lavoro in corso (WIP) per ogni fase

Non solo "in corso" in generale, ma anche regolarli quando si riscontrano colli di bottiglia. È possibile utilizzare il sistema CONWIP, con il limite di numero di attività "Richieste" + "in corso" per mantenere il flusso di lavoro.

Errore da evitare: non adeguarsi alla disponibilità del team. Mantenere statici i limiti WIP anche quando la capacità del team cambia a causa di ferie, formazione o assenze per malattia significa che i limiti non corrispondono alla larghezza di banda effettivamente disponibile.

2. Definisci cosa significa "Terminato"

Crea una lista di controllo per ogni colonna in modo che tutti conoscano i criteri prima di portare avanti le attività. Pubblicala nella parte superiore della tua lavagna in modo da garantire sempre la visibilità.

Errore da evitare: Permettere a ciascun membro del team di interpretare il termine "Terminato" in modo diverso. Ad esempio, gli sviluppatori contrassegnano un'attività come terminata quando il codice viene unito, mentre il reparto QA si aspetta una convalida post-unione, il che può compromettere anche gli strumenti di project management del software più affidabili.

3. Tieni traccia del Lead time

Misura il tempo totale dall'inizio alla fine (lead time) e solo il tempo di lavoro attivo (durata ciclo) per individuare dove il lavoro rallenta.

errore da evitare: *il monitoraggio delle metriche e dei KPI del software in modo isolato senza confrontarli tra sprint o mesi. I team potrebbero ritenere che la loro velocità sia adeguata fino a quando un lento aumento dei Lead time non diventa la nuova normale.

4. Rivedi e migliora regolarmente

Esegui piccole e frequenti retrospettive per modificare colonne, etichette e processi. È qui che identifichi le ridondanze delle colonne, perfezioni le tassonomie delle etichette, ottimizzi i flussi di lavoro e rimuovi le regole obsolete dal tuo strumento di piano dei progetti.

Errore da evitare: Senza dati sulla durata ciclo, sulle violazioni del lavoro in corso(WIP) prima e dopo le modifiche, non è possibile stabilire se i cambiamenti abbiano effettivamente aiutato o peggiorato la situazione.

💡 Suggerimento professionale: Non devi più scegliere tra Scrum e Kanban. Prova il metodo Scrumban se desideri la struttura di Scrum senza perdere la flessibilità di Kanban. Combina gli sprint a tempo determinato e i cicli di pianificazione di Scrum con la gestione continua e visiva delle attività di Kanban. Continuerai ad avere la pianificazione degli sprint, le riunioni quotidiane e i punti di revisione, ma eviterai impegni rigidi relativi al backlog.

Bacheche Kanban digitali vs fisiche

Le note possono lavorare per team piccoli e che lavorano nella stessa sede. Tuttavia, per il project management virtuale di team remoti sono necessari strumenti digitali specializzati.

Cerchiamo di capire quando è sufficiente una lavagna online e quando diventa indispensabile una lavagna Kanban digitale:

Criteri Bacheca Kanban fisica Bacheca Kanban digitale Accessibilità Locale, con visibilità in uno spazio fisico in condivisione. Non è accessibile da remoto Accessibile ovunque con Internet, è ideale per i team distribuiti Collaborazione Incoraggia la discussione spontanea e il lavoro di squadra di persona Supporta la collaborazione in tempo reale per team remoti/ibridi con aggiornamenti istantanei Visibilità "Diffusore di informazioni" costante e altamente tangibile nell'area di lavoro Potrebbe essere necessario uno schermo/proiettore per la visibilità del gruppo Personalizzato Flessibilità moderata: puoi disegnare, aggiungere nuove colonne o utilizzare pennarelli creativi Altamente flessibile: modifica le colonne, aggiungi tag, automatizza e integra con altri strumenti Sicurezza e backup Vulnerabile a danni o perdite senza alcun backup Sicuro, con backup (basato su cloud), consente di assegnare ruoli utente e controlli di accesso Coinvolgimento del team Promuove il coinvolgimento diretto, il movimento e lo spirito di team Aumenta l'inclusività per i team remoti/ibridi, ma può ridurre l'interazione di persona

📮 ClickUp Insight: Il 15% dei lavoratori teme che l'automazione possa minacciare parte del proprio lavoro, ma il 45% ritiene che consentirebbe loro di concentrarsi su attività di maggior valore. La narrativa sta cambiando: l'automazione non sta sostituendo i ruoli, ma li sta rimodellando per ottenere un impatto maggiore. Ad esempio, nel lancio di un prodotto, gli agenti AI di ClickUp possono automatizzare l'assegnazione delle attività e i promemoria delle scadenze e fornire aggiornamenti in tempo reale sullo stato di avanzamento, in modo che i team possano smettere di cercare aggiornamenti e concentrarsi sulla strategia. È così che i project manager diventano leader di progetto! 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando le automazioni di ClickUp, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

Esempi di casi d'uso Kanban per settore

Ecco alcuni esempi di lavagne Kanban per diversi settori:

1. Produzione snella

Nella produzione snella, il Kanban sostituisce la produzione basata sulla previsione con un sistema pull: gli elementi vengono realizzati solo quando c'è una domanda effettiva.

Ecco come può esserti utile:

Flusso cliente-fornitore: Ogni stazione considera quella a valle come il proprio "cliente" e quella a monte come il proprio "fornitore"

sistema a due contenitori: *un contenitore è in uso e l'altro è di riserva; un contenitore vuoto trigger il rifornimento

Riduzione degli sprechi: Previene la sovrapproduzione e l'eccesso di scorte, mantenendo bassi i costi di spazio di archiviazione e i ritardi

Turnover più rapido: queste bacheche richiamano il lavoro solo quando necessario, migliorando la reattività

2. Sviluppo software

Kanban semplifica il rilascio di funzionalità/funzione, la correzione di bug e il lavoro di manutenzione senza sovraccaricare gli sviluppatori.

Ecco come può esserti utile:

Priorità delle attività: segnali visivi evidenziano gli elementi più critici

Consegna continua: incoraggia aggiornamenti più piccoli e frequenti invece di grandi rilasci

Attenzione alla qualità: imposta un limite al multitasking in modo che gli sviluppatori possano terminare il lavoro prima di iniziare nuove attività

Test più rapidi: il passaggio rapido per completare accorcia i cicli di revisione, creando un'atmosfera favorevole al feedback

📌 Esempio: Il Kanban di Spotify utilizza tre colonne verticali (Da fare, In corso, Terminato) e due colonne orizzontali per il lavoro standard e le "storie intangibili" proattive. Le attività sono classificate come piccole, medie o grandi. Il WIP della colonna In corso è impostato sulla dimensione del team meno uno (per il ruolo di portiere), contribuendo a mantenere la concentrazione e incoraggiare la collaborazione.

3. Assistenza sanitaria

Kanban migliora il flusso dei pazienti, l'allocazione delle risorse e l'efficienza ospedaliera.

Ecco come può esserti utile:

Gestione dei letti: monitora la voce, l'uscita e la fase attuale delle cure dei pazienti per ottimizzare l'occupazione

Controllo dell'inventario: Mantiene una scorta minima ma sufficiente di strumenti medici per evitare sprechi

Condivisione delle informazioni: visualizza i dati chiave dei pazienti per un processo decisionale più rapido e coordinato

assistenza proattiva: *Segnala i cambiamenti nella condizione del paziente per un intervento medico tempestivo

🔍 Lo sapevate? Le applicazioni Kanban nel settore sanitario, che abbracciano aree come l'assistenza infermieristica e la farmacia, sono ancora in fase embrionale, ma mostrano già risultati promettenti. L'implementazione dei sistemi Kanban negli ospedali ha portato a una riduzione delle scorte e a un miglioramento della soddisfazione dei dipendenti. Sebbene la ricerca sia limitata, il metodo si dimostra promettente anche per migliorare la gestione ospedaliera durante le crisi, come la pandemia di COVID-19.

Entra nella bacheca (Kanban) con ClickUp

Il metodo Kanban funziona al meglio quando è possibile renderlo personalizzato per il monitoraggio di ogni elemento in movimento nel progetto e adattarlo alle priorità in evoluzione.

ClickUp ti offre una lavagna Kanban plug-and-play. Configuralo in pochi minuti, aggiungi i tuoi dati e sei pronto per iniziare. Le automazioni di ClickUp ti consentono di impostare attività ripetitive in modalità automatica, mentre Brain redige per te i rapporti sullo stato di avanzamento.

In definitiva, avrai a disposizione una suite di strumenti che svolgeranno il lavoro pesante al posto tuo. Allora, cosa aspetti?

