I 11 migliori software per aree di lavoro unificate per centralizzare il tuo lavoro

Inizi la giornata su Slack, controllando gli aggiornamenti del team per dare il via alle attività. Poi passi a Documenti Google per rivedere il contenuto, aggiorni rapidamente le attività su Asana e cerchi freneticamente un file su Drive.

Nel frattempo, un'altra app decide che è ora di lanciarti nella tua avventura quotidiana "Password dimenticata", sfidandoti a ricordare quale versione del nome del tuo animale domestico hai usato questa volta. 🤔

A mezzogiorno, hai cambiato strumento più volte di quante ne hai controllato la tua finestra In Arrivo, e ancora non hai fatto stato reale. Questo è il costo nascosto delle aree di lavoro isolate: continui cambi di contesto, aggiornamenti persi e dati dispersi.

In questo post del blog esploreremo 11 soluzioni software per aree di lavoro unificate che riuniscono i tuoi progetti, le comunicazioni e gli obiettivi per aiutarti a evitare questa noiosa routine quotidiana. 🏁

I migliori software per aree di lavoro unificate in sintesi

Ecco una tabella che mette a confronto tutte le principali piattaforme di spazi di lavoro unificati presenti in questo blog. 📊

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione principali Prezzi* ClickUp Area di lavoro all-in-one per la gestione di progetti, attività, documenti e comunicazioni di team per startup, aziende di medie dimensioni e grandi imprese. Modifica in tempo reale in Docs, lavagne collaborative, chat e video SyncUp integrati e assistenza IA direttamente all'interno di Tasks e Documenti con ClickUp Brain. Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende. Google Workspace Collaborazione, comunicazione e gestione dei file basate su cloud per team distribuiti e organizzazioni digital-first. Modifica collaborativa in tempo reale in Documenti e fogli di calcolo, riunioni e chat integrati, e assistenza alla scrittura basata sull'IA in Gmail e Documenti. I piani a pagamento partono da 8,40 $ al mese per utente. Microsoft 365 Gestione sicura dei documenti, automazione dei flussi di lavoro e comunicazione per i team IT e operativi aziendali. Co-autore intelligente dei documenti in Word, visualizzazione dei dati Excel, flussi di lavoro Power Automate e integrazione della chat Teams. Prezzi personalizzati Slack Comunicazione in tempo reale tra i membri del team, integrazioni perfette e discussioni sui progetti per team interfunzionali in rapida evoluzione. Conversazioni in thread, Canvas per la documentazione in condivisione e riunione giornaliera per riunioni istantanee. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7,25 $ al mese per utente (fatturazione annuale). Confluence Documentazione centralizzata e condivisione strutturata delle conoscenze per i team tecnici, di prodotto e di ingegneria. Modelli di pagina, commenti in linea, monitoraggio delle versioni, integrazione Jira per il collegamento dei problemi e gestione avanzata delle autorizzazioni. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5,42 $ al mese per utente. Zoho Workplace Gestione di email, documenti e team per piccole e medie imprese di dimensione media alla ricerca di una collaborazione conveniente App Mail, Writer e Sheet unificate, chat Cliq, WorkDrive per la condivisione di file e assistente AI Zia per suggerimenti sulle attività. I piani a pagamento partono da 4 $ al mese per utente. MangoApps Collaborazione sociale basata su intranet e coinvolgimento dei dipendenti per grandi aziende e forze lavoro ibride Intranet sociale con feed di notizie personalizzati, hub di gruppo, strumenti di riconoscimento dei dipendenti e bacheche delle attività. Prezzi personalizzati Workona Organizzazione delle schede e dell'area di lavoro per professionisti multitasking che gestiscono più progetti e flussi di lavoro nel browser. Gestione delle schede, aree di lavoro salvate, ripristino delle sessioni del browser e attività collegate tra diverse app. I piani a pagamento partono da 7 $ al mese per utente. Notion Spazio di lavoro flessibile per note, progetti e database per startup, autori e team orientati al prodotto. Database collegati, blocchi sincronizzati, scrittura e sintesi basate sull'IA, Kanban e visualizzare Sequenza. Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente Rambox Hub unificato per la gestione delle app e la comunicazione, pensato per i professionisti che utilizzano più piattaforme di messaggistica ed email. Area di lavoro unificata per oltre 600 app, isolamento delle sessioni per più account, notifiche personalizzate e modalità di concentrazione. Gratis; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese per tre utenti. Bitrix24 Suite all-in-one per CRM, progetti e comunicazioni per aziende e agenzie in crescita che gestiscono client. Visualizzare le attività Kanban e Gantt, assistente AI CoPilot nel chat e nelle videochiamate, e strumenti di comunicazione integrati. Il piano a pagamento parte da 124 $ al mese per 50 utenti.

Cosa cercare in un software per aree di lavoro unificate?

Ecco alcune funzionalità da privilegiare in un software all-in-one:

Integrazione perfetta delle app: supporta strumenti chiave come chat, video, documenti, attività e calendari in un'unica interfaccia senza dover passare continuamente da un'app all'altra.

Automazione intelligente e approfondimenti basati sull'IA: integra assistenti intelligenti e algoritmi che automatizzano le attività di routine e forniscono suggerimenti contestualizzati.

Ricerca unificata e accesso alle conoscenze: offre contenuto ricercabile in tutte le applicazioni e origini dati, in modo che i team possano trovare ciò di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

Flussi di lavoro e visualizzazioni personalizzabili: consente consente ai team interfunzionali di impostare stati, campi, bacheche, tempistiche o automazioni che riflettono il loro effettivo modo di lavorare.

Collaborazione in tempo reale: offre supporto a chat, co-editing di file, dashboard e analisi, in modo che i team rimangano allineati e informati.

📮 ClickUp Insight: i team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

Le 11 migliori soluzioni software per aree di lavoro unificate per team impegnati

Ecco le migliori piattaforme software per aree di lavoro unificate per centralizzare i tuoi flussi di lavoro, le comunicazioni e i progetti. 👇🏼

ClickUp (ideale per la gestione unificata del lavoro con contesto basato sull'IA)

Consolida tutto il tuo lavoro nell'area di lavoro AI convergente di ClickUp.

Il lavoro oggi è compromesso.

La maggior parte dei team trascorre oltre il 60% del proprio tempo nella condivisione di aggiornamenti, nella ricerca di file o nel passare da uno strumento all'altro, navigando in silos che riducono la produttività e la chiarezza.

Invece di raggruppare strumenti separati in un unico piano tariffario (come fanno molti prodotti "all-in-one"), il software di project management ClickUp offre ai team un'esperienza di prodotto unificata che crea una connessione tra attività, documenti, obiettivi e conversazioni in un unico livello coeso.

Scopriamo insieme come creare un'area di lavoro IA convergente:

Suddividi i progetti in flussi di lavoro coerenti

Attività di ClickUp costituisce la base del sistema di gestione delle attività della piattaforma. Grazie alle attività secondarie, alle dipendenze e ai documenti e alle conversazioni collegati, i team non perdono mai di vista chi sta facendo cosa, perché è importante o cosa succederà dopo. All'interno di Tasks, puoi:

Rifletti il flusso di lavoro reale del tuo team creando creando stati ClickUp personalizzati come "Da fare", "in corso" o "In revisione", in modo che tutti sappiano sempre cosa succederà dopo.

Acquisisci e organizza esattamente i dati di cui hai bisogno con oltre 50 con oltre 50 campi personalizzati ClickUp , inclusi elenchi a discesa, caselle di controllo, valutazioni e valuta.

Individua immediatamente ciò che conta di più assegnando livelli assegnando livelli di priorità alle attività e applicando tag per filtrare, effettuare il monitoraggio e garantire la visibilità tra i team senza alcuno sforzo.

Ottieni risposte più rapide e mantieni tutti aggiornati taggando i colleghi, aggiungendo osservatori e assegnando commenti per un'attenzione immediata.

Accelerate il lavoro con funzionalità basate sull'IA

Estrai i punti chiave, assegna i passaggi successivi e redigi strategie senza sforzo utilizzando ClickUp Brain

ClickUp Brain, lo strumento AI integrato, unifica attività, documenti, conversazioni, persone e conoscenze organizzative. Il suo motore neurale comprende il contesto, le relazioni e gli obiettivi, consentendoti di recuperare informazioni e gestire i progetti in modo intuitivo.

Il suo AI Project Manager gestisce l'amministrazione ordinaria dei progetti generando elenchi di attività, creando aggiornamenti, effettuando il monitoraggio dei progressi ed eseguendo automaticamente gli standup. Tutto ciò che serve è un semplice prompt in linguaggio naturale. Chiedigli di:

Epilogare/riassumere un'attività: "Cosa è stato aggiornato in questo sprint dalla scorsa settimana?"

Trova il lavoro bloccato: "Individua le attività che non sono state aggiornate da oltre 15 giorni e genera un rapporto sugli ostacoli"

Individua i duplicati: "Trova attività simili o sovrapposte nell'elenco di marketing"

Genera aggiornamenti: "Crea un rapido riepilogo delle attività, un rapporto sullo stato e un elenco delle attività secondarie".

Mantieni le conversazioni contestualizzate

Organizza le conversazioni per un accesso rapido e trasforma qualsiasi messaggio di chatattare in un'attività tracciabile con ClickUp Chat

Pensa a ClickUp Chat come al centro di comando del tuo team per la comunicazione. Ti consente di creare e gestire il lavoro mentre invii messaggi e mantiene ogni chat contestualizzata.

Mantieni tutti in connessione con i canali pubblici e i messaggi diretti privati.

Collabora istantaneamente con chiamate audio e videochiamate e condivisione dello schermo con un solo clic utilizzando ClickUp SyncUps

Assicurati che tutti siano sempre aggiornati attraverso la condivisione di file e attività, incorporando link e taggando i membri del team con @mentions

Catch Me Up. Ottieni risposte rapide e riepiloghi/riassunti dei thread con gli agenti IA di ClickUp e la funzionalità/funzione

🌟 Bonus: ClickUp Brain MAX, il compagno desktop AI, pone fine alla proliferazione dell'intelligenza artificiale unificando AI, ricerca e automazione in tutte le tue app di lavoro, i dati ClickUp, le app connesse e la ricerca web, offrendo una vera intelligenza artificiale contestuale. Cerca, automatizza e crea su tutti i tuoi strumenti di lavoro per il lavoro senza dover cambiare contesto o scavare tra più app. Niente più ritardi, ricerche manuali o carico cognitivo! Passa dai migliori modelli premium di IA, tra cui GPT, Claude, Gemini e altri ancora.

Ottieni risposte contestualizzate, basate sui dati di lavoro, non solo su informazioni generiche trovate sul web.

Trova contenuto su ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub e tutte le altre tue app.

Genera report, attività o messaggi, scrivi aggiornamenti o analizza i dati senza bisogno di interventi tecnici o inserimenti manuali.

Passa alla modalità voice-first con Talk To Text , la dettatura perfezionata dall'IA che funziona in qualsiasi app. Dettate idee, assegnate attività, redigete bozze di email, o riepilogate/riassumete le riunioni per ottenere una produttività 4 volte superiore.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi: implementa oltre 50 regole di automazione o crea i tuoi flussi di lavoro personalizzati con implementa oltre 50 regole di automazione o crea i tuoi flussi di lavoro personalizzati con ClickUp Automazioni

Crea la connessione tra i tuoi strumenti esistenti senza doverli ricostruire: sfrutta oltre 1.000 strumenti nativi per estendere le funzionalità della tua piattaforma con sfrutta oltre 1.000 strumenti nativi per estendere le funzionalità della tua piattaforma con le integrazioni ClickUp

Visualizza i progressi a modo tuo: inserisci tutte le tue metriche, attività, progetti e KPI in inserisci tutte le tue metriche, attività, progetti e KPI in dashboard ClickUp personalizzati e interattivi, aggiungendo potenti approfondimenti contestualizzati con le schede AI

Gestione dei documenti su larga scala: collabora in tempo reale con la co-modifica e i commenti, crea wiki e hub SOP e organizza tutta la documentazione utilizzando collabora in tempo reale con la co-modifica e i commenti, crea wiki e hub SOP e organizza tutta la documentazione utilizzando ClickUp Knowledge Management

Facilita l'ideazione visiva: fai brainstorming su tele digitali, converti forme e note adesive in attività tracciabili, genera immagini con l'IA e incorpora attività in tempo reale nelle fai brainstorming su tele digitali, converti forme e note adesive in attività tracciabili, genera immagini con l'IA e incorpora attività in tempo reale nelle lavagne online ClickUp

Bozza e perfeziona i contenuti: genera descrizioni, riepiloghi/riassunti ed elenchi di azioni con AI Writer for Work di ClickUp Brain direttamente all'interno di Attività o Documenti.

Rendi le chiamate fruibili: registra le riunioni, genera riassunti basati sull'intelligenza artificiale e crea elementi collegati con registra le riunioni, genera riassunti basati sull'intelligenza artificiale e crea elementi collegati con ClickUp AI Notetaker

Limiti di ClickUp

Le sue numerose funzioni possono dare come risultato un po' di tempo per essere apprese dagli utenti nuovi.

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questo recensore lo descrive bene:

Per chi lavora da solo o in piccoli team (come me nel progetto Android/Kotlin Solo Traveler), le funzionalità gratuite/di fascia media sono molto generose: ho potuto iniziare senza grandi costi e crescere in base alle necessità. Il vantaggio principale per me è che ClickUp mi permette di vedere tutto in un unico posto: attività, documenti, obiettivi, calendario, bacheche... quindi raramente mi sembra di "saltare da un'app all'altra". Inoltre, l'integrazione con gli strumenti che già utilizzo ha ridotto gli attriti nel nostro flusso di lavoro di sviluppo + blogging + comunicazione di team. *

Per chi lavora da solo o in piccoli team (come me nel progetto Android/Kotlin Solo Traveler), le funzionalità gratuite/di fascia media sono molto generose: ho potuto iniziare senza grandi costi e crescere in base alle necessità. Il vantaggio principale per me è che ClickUp mi permette di vedere tutto in un unico posto: attività, documenti, obiettivi, calendario, bacheche... quindi raramente mi sembra di "saltare da un'app all'altra". Inoltre, l'integrazione con gli strumenti che già utilizzo ha ridotto gli attriti nel nostro flusso di lavoro di sviluppo + blogging + comunicazione di team. *

2. Google area di lavoro (ideale per la collaborazione, la comunicazione e la gestione dei file basate su cloud)

tramite Google Workspace

Google Workspace funge da hub digitale per le organizzazioni moderne che desiderano strumenti centralizzati di comunicazione, collaborazione e produttività.

Da Gmail e Chat per la messaggistica a Drive per la gestione dei file e Docs, Sheets e Slides per la creazione di contenuto, tutte le app sono collegate tra loro. L'integrazione dell'IA tramite Gemini for Workspace trasforma i flussi di lavoro quotidiani in processi basati sulle informazioni, aiutando i team a concentrarsi sulle attività ad alto impatto.

Grazie alla console dell'amministratore, i team IT possono gestire gli utenti, impostare le autorizzazioni e garantire la sicurezza dei dati in tutta l'azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google area di lavoro

Archivia, organizza e gestisci la condivisione dei documenti in sicurezza su Google Drive .

Organizza riunioni video e presentazioni utilizzando Google Meet con cancellazione del rumore.

Automatizza i flussi di lavoro e crea app senza codice utilizzando AppSheet .

Crea siti web interni o hub di progetto con Google Sites .

Gestisci le email aziendali con Gmail per domini personalizzati (@tuazienda.com)

Limiti di Google Workspace

La capacità di spazio di archiviazione con limite (15 GB per utente nei piani base) richiede frequenti aggiornamenti.

Le app premium come Gemini e YouTube richiedono piani Workspace a pagamento più costosi.

Prezzi di Google Workspace

Starter: 8,40 $ al mese per utente

Standard: 16,80 $ al mese per utente

In più: 26,40 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Workspace

G2: 4,6/5 (oltre 46.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 17.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google area di lavoro?

Ecco cosa dice una recensione su G2:

Ciò che mi piace di più dell'area di lavoro Google è la perfetta integrazione tra tutti gli strumenti. Gmail, Drive, Docs, Sheets e Meet funzionano insieme in tempo reale, rendendo la collaborazione incredibilmente facile ed efficiente. […] Trovo inoltre che le opzioni di personalizzazione avanzate, in particolare in Docs e Sheets, non siano così flessibili come in alcune alternative desktop.

Ciò che mi piace di più di Google Area di Lavoro è la perfetta integrazione tra tutti gli strumenti. Gmail, Drive, Documenti Google, Fogli Google e Riunioni Google funzionano insieme in tempo reale, rendendo la collaborazione incredibilmente facile ed efficiente. […] Trovo inoltre che le opzioni di personalizzazione avanzate, in particolare in Documenti Google e Fogli Google, non siano così flessibili come in alcune alternative desktop.

🔍 Lo sapevate? Con l'intelligenza artificiale ormai ovunque, è più facile che mai creare il proprio Frankenstein digitale di strumenti che comunicano a malapena tra loro. Infatti, l'88% delle persone utilizza l'IA ogni giorno e il 55% la utilizza più volte al giorno. Quello che inizia come pochi strumenti "utili" si trasforma rapidamente in una proliferazione di intelligenza artificiale . Questo è ciò che rende uno spazio di lavoro unificato così necessario per i knowledge worker di oggi.

3. Microsoft 365 (ideale per la gestione della sicurezza dei documenti, l'automazione del flusso di lavoro e la comunicazione)

tramite Microsoft 365

Microsoft 365 è un'area di lavoro digitale unificata che offre app per la produttività, piattaforme di collaborazione e servizi cloud intelligenti.

A differenza delle vecchie versioni autonome di Office, questo ecosistema si evolve con aggiornamenti automatici, archiviazione cloud e controlli di livello azienda che lo rendono una buona scelta sia per le startup che per le organizzazioni globali.

Copilot, l'assistente AI della piattaforma, riepiloga/riassume le email in Outlook, genera presentazioni in PowerPoint, analizza le tendenze dei dati in Excel e redige bozze di contenuto in Word. In combinazione con strumenti come Viva Engage per la comunicazione interna e Clipchamp per la modifica video rapida, otterrai un ambiente di lavoro basato sulle informazioni approfondite.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft 365

Collabora e comunica in tempo reale tramite Microsoft Teams .

Archivia e effettua la sincronizzazione dei file con la sicurezza garantita dall'integrazione di OneDrive e SharePoint .

Acquista, distribuisci e gestisci soluzioni aziendali basate sull'IA tramite Microsoft Marketplace .

Accedi alle funzionalità di chattare IA, brainstorming e ricerca tramite Copilot Chat basato sull'ultimo modello di OpenAI.

Limiti di Microsoft 365

Le integrazioni con prodotti non Microsoft possono essere difficili, con limiti ai flussi di lavoro multipiattaforma.

Alcune funzionalità avanzate (come Power BI) richiedono una configurazione aggiuntiva o potrebbero non essere incluse in tutti i piani.

Prezzi di Microsoft 365

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft 365

G2: 4,6/5 (oltre 5.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft 365?

Secondo il feedback di un utente:

Mi affido a Microsoft 365 ogni giorno ed è una parte importante del mio modo di terminare il lavoro. La configurazione è stata semplice e, dato che le app sono user-friendly, mi sono trovato subito a mio agio […] A volte Microsoft 365 può sembrare un po' pesante, soprattutto quando si esegue Teams, che utilizza molte risorse di sistema. Il passaggio dall'account personale a quello di lavoro non è sempre fluido e la sincronizzazione di OneDrive può essere occasionalmente lenta.

Mi affido a Microsoft 365 ogni giorno ed è una parte importante del mio modo di terminare il mio lavoro. La configurazione è stata semplice e, dato che le app sono intuitive, mi sono trovato subito a mio agio […] A volte Microsoft 365 può sembrare un po' pesante, soprattutto quando si esegue Teams, che utilizza molte risorse di sistema. Il passaggio dall'account personale a quello di lavoro non è sempre fluido e la sincronizzazione di OneDrive può essere occasionalmente lenta.

🔍 Lo sapevi? Il primo foglio di calcolo, VisiCalc ( 1979), era così rivoluzionario che le persone acquistavano i computer Apple II solo per utilizzarlo. È noto come la "killer app" che ha dato il via all'informatica personale sul posto di lavoro.

4. Slack (ideale per la comunicazione in tempo reale tra i membri del team, le integrazioni e le discussioni sui progetti)

tramite Slack

Slack è una piattaforma di comunicazione unificata in cui convivono conversazioni, file e agenti AI.

Puoi creare canali dedicati per progetti o reparti, assicurandoti che le discussioni rimangano mirate e ricercabili. Ogni messaggio, documento o decisione viene archiviato all'interno dello spazio di lavoro. Riunioni giornaliere per chat audio o video, Clip per aggiornamenti e Canvas per la documentazione collaborativa consentono ai team ibridi e remoti di rimanere allineati.

Per i colleghi oberati dal passaggio da un'app all'altra, le profonde integrazioni di Slack, tra cui Salesforce, Google Drive, GitHub, Trello e altre ancora, riuniscono tutti gli strumenti e gli aggiornamenti sulla piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Collabora esternamente con client e fornitori tramite Slack Connect .

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi con Workflow Builder .

Trova messaggi, file e decisioni utilizzando la sua ricerca aziendale .

Utilizza l'IA in Slack e Agentforce per riepilogare/riassumere i thread, estrarre gli elementi da intraprendere e generare contenuto.

Limiti di Slack

Slack può essere opprimente con notifiche costanti, specialmente quando si aggiungono più canali.

La funzione di ricerca ha un limite; trovare vecchi messaggi o file può essere difficile a meno che i chatter non siano ben organizzati.

Prezzi di Slack

Free

Pro: 7,25 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Aziendale+: 15 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (oltre 36.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (23.882)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Il parere di un utente sulla piattaforma:

Quello che mi piace di più è come riunisce tutte le comunicazioni del nostro team in un unico posto. Invece di avere infinite catene di email in cui le cose si perdono, abbiamo canali dedicati per diversi progetti, team e persino per semplici chat informali. […] È davvero frustrante quando devi trovare qualcosa di alcuni mesi fa e ti rendi conto che non c'è più perché non hai effettuato l'aggiornamento. È come se fossi quasi costretto a pagare solo per mantenere accessibili le tue conversazioni.

Quello che mi piace di più è come riunisce tutte le comunicazioni del nostro team in un unico posto. Invece di avere infinite catene di email in cui le cose si perdono, abbiamo canali dedicati per diversi progetti, team e persino per semplici chat informali. […] È davvero frustrante quando devi trovare qualcosa di alcuni mesi fa e ti rendi conto che non c'è più perché non hai effettuato l'aggiornamento. È come se fossi quasi costretto a pagare solo per mantenere accessibili le tue conversazioni.

🧠 Curiosità: L'idea della settimana lavorativa di 40 ore è nata nel XIX secolo, quando gli attivisti sindacali hanno promosso lo slogan "Otto ore per il lavoro, otto ore per il riposo, otto ore per ciò che vogliamo". Prima di allora, le giornate lavorative di 12-14 ore erano normali.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Slack per chattare con i team

5. Confluence (ideale per la documentazione e la condivisione strutturata delle conoscenze)

tramite Confluence

Confluence di Atlassian è uno spazio di lavoro digitale che consente ai team di collaborare, documentare e organizzare le conoscenze.

Dalle lavagne bianche ai documenti in tempo reale, dai database agli aggiornamenti video, si adatta al tuo modo di lavorare. I progettisti possono mappare visivamente i concetti, i team di prodotto possono redigere bozze di PRD e le operazioni possono organizzare processi ricorrenti, mantenendo ogni fase del lavoro ricercabile.

Rovo, il motore AI di Atlassian, crea la connessione tra i tuoi strumenti. Usalo per riepilogare i contenuti e collegare la tua knowledge base su Jira, Slack e altre piattaforme. Puoi redigere bozze di piani, perfezionare la documentazione o chiedere a Rovo Chat risposte rapide sulle politiche aziendali, i titolari dei progetti o i punti salienti delle riunioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Confluence

Fai brainstorming, crea diagrammi o mappare i processi visivamente utilizzando le lavagne online e converti le idee in attività all'istante.

Organizza in modo efficiente le attività cardine dei progetti, i dati di onboarding o gli OKR utilizzando database con visualizzare personalizzabili.

Rimani aggiornato facilmente utilizzando pagina generata dall'IA e riassunti dei commenti che mostrano gli aggiornamenti chiave in pochi secondi.

Avvia rapidamente nuovi progetti o documenti utilizzando modelli predefiniti per project management , gli appunti delle riunioni o i piani di marketing.

Limiti di Confluence

L'editor di pagine può essere macchinoso e frustrante, soprattutto quando si formattano pagine complesse, si inseriscono immagini o si utilizzano macro, rallentando la creazione dei documenti.

Mancanza di una corretta gestione delle pagine e del contenuto, con conseguente disorganizzazione dei dati

Prezzi di Confluence

Free

Standard: 5,42 $ al mese per utente

Premium: 10,44 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4,1/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Confluence?

Come afferma un utente:

Poiché apparteniamo al settore dei servizi, tenere riunioni regolari e documentarle è una delle nostre attività quotidiane per gestire la nostra attività in modo impeccabile. Confluence ci aiuta nelle discussioni collaborative e anche nella lettura e nella scrittura dei documenti personali dell'azienda. […] Uno dei principali limiti di Confluence è che le sue pagine non possono essere progettate o personalizzate come MS Word o Notion a causa della sua rigidità e dei modelli fissi.

Poiché apparteniamo al settore dei servizi, tenere riunioni regolari e documentarle è una delle nostre attività quotidiane per gestire la nostra attività in modo impeccabile. Confluence ci aiuta nelle discussioni collaborative e anche nella lettura e nella scrittura dei documenti personali dell'azienda. […] Uno dei principali limiti di Confluence è che le sue pagine non possono essere progettate o personalizzate come MS Word o Notion a causa della sua rigidità e dei modelli fissi.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Confluence

6. Zoho Workplace (ideale per la gestione di email, documenti e team)

tramite Zoho Workplace

Zoho Workplace è una suite di collaborazione creata per le organizzazioni che desiderano semplificare il proprio ambiente di lavoro digitale. Avrai a disposizione una dashboard per accedere a tutti i tuoi strumenti, gestire le attività e rimanere aggiornato con un unico login.

Grazie ad app integrate come Zoho Mail, Cliq, WorkDrive e Connect, i professionisti possono scrivere, condividere e collaborare sul contenuto in tempo reale.

Il suo assistente IA integrato Zia aggiunge un livello di intelligenza mostrando i risultati di ricerca su tutte le piattaforme di connessione, aiutandoti a individuare le posizioni dei messaggi, i file o le note.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Workplace

Collabora su documenti, fogli di calcolo e presentazioni con Zoho Writer , Sheet e Show .

Archivia e organizza i file in cartelle di condivisione del team utilizzando Zoho WorkDrive con controllo della versione.

Automatizza il ripetitivo Chattare e gli aggiornamenti delle attività con i bot di Zoho Cliq per flussi di lavoro più fluidi.

Limiti di Zoho Workplace

Opzioni di personalizzazione con limite, che causano inefficienze nelle grandi aziende

I suoi limiti di spazio di archiviazione possono essere restrittivi per i progetti con grandi quantità di dati.

Prezzi di Zoho Workplace

Workplace Standard: 4 $ al mese per utente

Mail Lite: 1 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Mail Premium: 4 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Workplace Professional: 7 $ al mese per utente

Workplace azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Workplace

G2: 4,4/5 (oltre 26.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Workplace?

Un recensore verificato effettua la condivisione:

Zoho Projects rende la gestione delle attività e il monitoraggio dei progetti piuttosto semplici. Mi piace particolarmente il layout pulito basato su elenchi e grafici Gantt. Ci semplifica la vita poiché fornisce le attività cardine delle attività insieme ai tempi. […] Sebbene Zoho Projects sia ricco di funzionalità, la curva di apprendimento può essere un po' ripida per i nuovi utenti, soprattutto quando si personalizzano flussi di lavoro avanzati.

Zoho Projects rende la gestione delle attività e il monitoraggio dei progetti piuttosto semplici. Mi piace particolarmente il layout pulito basato su elenchi e grafici Gantt. Ci semplifica la vita poiché fornisce le attività cardine delle attività insieme ai tempi. […] Sebbene Zoho Projects sia ricco di funzionalità, la curva di apprendimento può essere un po' ripida per i nuovi utenti, soprattutto quando si personalizzano flussi di lavoro avanzati.

Enterprise AI Search in ClickUp riunisce tutto il tuo lavoro, consentendoti di trovare istantaneamente le informazioni su tutti gli strumenti collegati, come Google Drive, Notion, Slack e Gmail, da un unico posto. Invece di passare da un'app all'altra, ottieni risposte rapide e contestualizzate estratte da attività, documenti, chat e riunioni, in modo da avere sempre una visione completa della situazione. Grazie agli aggiornamenti in tempo reale e agli agenti basati sull'IA, puoi essere certo che i risultati della ricerca siano aggiornati e completati. Questa esperienza unificata consente di risparmiare tempo, aumenta la produttività e ti aiuta a prendere decisioni informate senza dover cercare tra più piattaforme.

7. MangoApps (ideale per la collaborazione sociale basata su intranet e il coinvolgimento dei dipendenti)

tramite MangoApps

MangoApps è una piattaforma per dipendenti che unisce le funzionalità di una intranet, un hub di collaborazione e una suite di gestione del lavoro. Offre una intranet moderna con un page builder senza codice, dashboard basate sui ruoli, portali per dipendenti con marchio aziendale e comunicazione multicanale tramite avvisi, newsletter e aggiornamenti mirati.

La piattaforma integra anche assistenti e agenti AI direttamente nel tuo flusso di lavoro, aiutando i dipendenti a cercare contenuti interni, completare attività e accedere immediatamente al supporto HR o IT. Questi assistenti sono addestrati sui dati interni della tua azienda, garantendo risposte contestualmente accurate e con sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di MangoApps

Coinvolgi la tua forza lavoro con riconoscimenti e premi per attività cardine, risultati e apprezzamenti dei colleghi.

Accedi a comunicazioni multilingue con la traduzione integrata in oltre 50 lingue.

Crea e personalizza assistenti IA in AI Studio utilizzando i dati dell'azienda e la generazione potenziata dal recupero.

Limiti di MangoApps

La gestione delle attività su più progetti è frammentata; non esiste una visualizzazione unificata semplice o una reportistica per le attività in sospeso.

Mancano funzioni avanzate di project management (come i grafici Gantt).

Prezzi di MangoApps

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MangoApps

G2: 4,2/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MangoApps?

Ecco cosa ha condiviso un utente in condivisione:

Mi piacciono le app Mango per le numerose opzioni che offrono, come la possibilità di creare una connessione con persone di tutta l'azienda che si trovano in posizioni remote. […] Sono molto facili da usare e personalizzabili. […] Non è facile pubblicare domande o aggiornamenti trasversali tra i gruppi. Molti contenuti finiscono in un unico gruppo, perdendo così l'opportunità di raggiungere un pubblico più ampio.

Mi piacciono le app Mango per le numerose opzioni che offrono, come la possibilità di connettere persone di tutta l'azienda che si trovano in posizioni remote. […] Sono molto facili da usare e personalizzabili. […] Non è facile pubblicare domande o aggiornamenti trasversali tra i gruppi. Molto contenuto finisce in un unico gruppo, perdendo così l'opportunità di raggiungere un pubblico più ampio.

8. Workona (il migliore per l'organizzazione delle schede e dello spazio di lavoro)

tramite Workona

Workona organizza le schede aperte, le app cloud e le risorse di progetto in spazi dedicati, trasformando il tuo browser in uno spazio di lavoro mirato. Ogni spazio funge da scrivania digitale per un progetto, contenendo tutto, dai documenti Documenti Google e dai canali Slack ai file Figma.

La sua ricerca intelligente e i modelli di automazione del flusso di lavoro basati sull'intelligenza artificiale ti consentono di impostare nuovi progetti con cartelle collegate, schede condivise e strumenti connessi. Grazie al salvataggio automatico, alle istantanee di backup e alla sincronizzazione dei dispositivi, non perderai mai il tuo lavoro.

Inoltre, l'estensione Tab Manager della piattaforma (disponibile per Chrome, Firefox ed Edge) ti offre il controllo completo sulle schede aperte, raggruppandole in aree di lavoro pertinenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workona

Sospendi automaticamente le schede inattive per risparmiare memoria e velocizzare le prestazioni del browser.

Salva automaticamente l'intera sessione per assicurarti di poter chiudere le schede e tornare in qualsiasi momento senza perdere lo stato.

Condividi il tuo spazio di lavoro con i colleghi in modo che tutti abbiano accesso allo stesso insieme di risorse, nota e attività.

Limiti di Workona

Il livello gratis ti limita a soli cinque spazi.

La compatibilità del browser può variare. Alcune funzionalità/funzione lavorano in modo diverso su Chrome, Firefox e Brave, e non tutti i browser salvano i raggruppamenti come previsto.

Prezzi di Workona

Pro: 7 $ al mese per utente

Team: 8 $ al mese per utente (minimo 3 utenti)

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workona

G2: 4,8/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Workona?

Da una recensione verificata di un utente:

Workona mi ha aiutato a gestire diversi profili utente in modo simultaneo e molto efficiente, non perdo più le schede su cui sto lavorando in diversi progetti e mi aiuta a gestire risorse come i segnalibri. […] Mi ci sono volute un paio d'ore per implementarlo su 2 profili utente con diversi progetti. […] È lento da caricare su hardware a basse prestazioni come i laptop che utilizzano Celeron (ma tutto è lento su Celeron).

Workona mi ha aiutato a gestire diversi profili utente in modo simultaneo e molto efficiente, non perdo più le schede su cui sto lavorando in diversi progetti e mi aiuta a gestire risorse come i segnalibri. […] Mi ci sono volute un paio d'ore per implementarlo su 2 profili utente con diversi progetti. […] È lento da caricare su hardware a basse prestazioni come i laptop che utilizzano Celeron (ma tutto è lento su Celeron).

🔍 Lo sapevate? Groove Networks, pioniere nella condivisione di file in tempo reale e nella collaborazione tra utenti, è stata fondata da Ray Ozzie. Successivamente è stata acquisita da Microsoft nel 2005 per 120 milioni di dollari. La sua tecnologia è stata infine integrata in SharePoint di Microsoft e in seguito è diventata parte di OneDrive.

9. Notion (ideale per uno spazio di lavoro flessibile per note, progetti e database)

tramite Notion

Notion è uno strumento di produttività flessibile che ti aiuta a organizzare note, gestire attività, collaborare con il tuo team e creare database personalizzati. Puoi creare pagine per i progetti, wiki per le conoscenze del team e elenchi da fare che mantengono tutti allineati.

Quando hai bisogno di uno spazio per il brainstorming, basta creare una pagina con immagini incorporate e note rapide. Usa la lavagna Kanban drag-and-drop o crea liste di controllo con promemoria.

Oltre alle note e alle attività, i database di Notion ti consentono di creare qualsiasi cosa, dai calendari del contenuto ai sistemi CRM. Le sue funzionalità/funzione di collaborazione e commento in tempo reale ti consentono di discutere i progetti senza uscire dal tuo spazio di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Automatizza il lavoro ripetitivo con Notion Agent , che può completare attività, aggiornare database e creare contenuto.

Cattura ogni conversazione con AI Meeting Notes che riassume, assegna attività e aggiorna automaticamente le pagine del progetto.

Trova il contesto nei documenti Notion, nei PDF e negli strumenti connessi utilizzando Enterprise Search .

Crea documenti interattivi utilizzando oltre 50 blocchi di contenuto, inclusi grafici, attivare/disattivare, elementi incorporati e tabelle.

Limiti di Notion

Le prestazioni possono essere lente con database di grandi dimensioni, numerose pagine o contenuto pesante.

La funzione di ricerca e la visualizzazione delle conoscenze possono essere incoerenti.

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 24 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,6/5 (oltre 8.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Come condiviso in una recente recensione:

Notion mi ha aiutato a organizzare i miei pensieri e i miei progetti in un modo che altri notebook digitali non sono riusciti a fare. Tra le emoji, la connessione con altre app e le immagini che aiutano il mio cervello a organizzare le informazioni nel modo che ritengo migliore, questo strumento è stato prezioso per me come dipendente a tempo pieno e come imprenditore. […] Penso che centralizzare il mio calendario sia stato difficile, così come collegare diversi progetti a un unico calendario "unico punto di riferimento" e ricevere promemoria. *

Notion mi ha aiutato a organizzare i miei pensieri e i miei progetti in un modo che altri notebook digitali non sono riusciti a fare. Tra le emoji, la connessione con altre app e le immagini che aiutano il mio cervello a organizzare le informazioni nel modo che ritengo migliore, questo strumento è stato prezioso per me come dipendente a tempo pieno e come imprenditore. […] Penso che centralizzare il mio calendario sia stato difficile, così come collegare diversi progetti a un unico calendario "unico punto di riferimento" e ricevere promemoria. *

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Notion

10. Rambox (il migliore per la gestione delle app e la comunicazione)

tramite Rambox

Rambox è un organizzatore dello spazio di lavoro che ti aiuta a gestire diverse applicazioni web come messenger, email, project management, chat di team e social media.

Basta aggiungere le app che usi di più, configurarle in aree di lavoro personalizzate e impostare le notifiche. Ti permette di raggrupparle per progetto e persino di mettere in standby le piattaforme inattive per risparmiare memoria del computer.

Grazie a funzionalità/funzioni quali la gestione delle password, il cambio rapido di account, la modalità scura e il supporto per estensioni personalizzate, è facile mantenere il flusso di lavoro privo di distrazioni. È possibile mettere in pausa le notifiche per concentrarsi, integrare estensioni quali correttori grammaticali o gestori di password e sincronizzare la configurazione su tutti i dispositivi in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rambox

Elimina immediatamente le distrazioni utilizzando la Modalità Focus .

Passa da uno strumento all'altro utilizzando la Ricerca rapida e le scorciatoie.

Blocca lo spazio di lavoro utilizzando una password principale o una chiave di sicurezza FIDO U2F per una maggiore protezione.

Applica l'iniezione JavaScript o CSS per personalizzare l'aspetto delle singole app.

Limiti di Rambox

Consuma una quantità significativa di memoria, specialmente con molti servizi o schede aperte.

Solo una piccola selezione di estensioni Chrome è disponibile come plugin.

Prezzi di Rambox

Base: Gratis

Pro: 7 $ al mese (fino a tre utenti)

Azienda: 14 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Rambox

G2: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rambox?

Un recensore di Capterra lo riassume così:

È possibile accedere a più siti web da un'unica app: fantastico! Con un'app complementare, è possibile aggregare tutte le app web essenziali in un'unica piattaforma unificata. […] Mancano estensioni fondamentali e non è possibile aprire le pagine web contemporaneamente nel browser e nell'app. La navigazione nei siti di notizie o nelle risorse risulta eccessivamente complicata. *

È possibile accedere a più siti web da un'unica app: fantastico! Con un'app complementare, è possibile aggregare tutte le app web essenziali in un'unica piattaforma unificata. […] Mancano estensioni fondamentali e non è possibile aprire le pagine web contemporaneamente nel browser e nell'app. La navigazione nei siti di notizie o nelle risorse risulta eccessivamente complicata.

💡Suggerimento professionale: gli agenti AI in ClickUp possono effettuare ricerche nell'intero area di lavoro, inclusi attività, documenti, chat e persino strumenti esterni connessi come Google Drive o GitHub, per trovare immediatamente le informazioni rilevanti, indipendentemente da quanto siano vecchie o nascoste. Esempio, se devi preparare un aggiornamento di progetto o rispondere a una domanda di un client, un agente IA può raccogliere automaticamente informazioni da documenti passati, chat recenti e app integrate, quindi riepilogare/riassumere o presentare i risultati in pochi secondi. Ciò elimina la necessità di cercare manualmente in più piattaforme, assicurandoti di avere sempre a portata di mano il contesto completo e le informazioni più recenti. Scopri come creare il tuo agente in ClickUp:

11. Bitrix24 (il migliore per progetto CRM e suite di comunicazione all-in-one)

tramite Bitrix24

Bitrix24 è una piattaforma di gestione aziendale basata su cloud. Ti aiuta a gestire le relazioni con i clienti, a effettuare il monitoraggio delle pipeline di vendita, a assegnare e gestire le attività e a archiviare i file importanti.

Puoi organizzare i progetti in bacheche Kanban, diagrammi di Gantt e gruppi di lavoro collaborativi. La piattaforma offre anche moduli personalizzati, siti web e negozi online per coinvolgere i clienti, oltre a analisi e reportistica dettagliati per tenerti informato sullo stato e sulla produttività.

CoPilot può generare appunti delle riunioni, raccogliere idee, redigere bozze di messaggi, riepilogare le chiamate o persino trasformare i consigli di follow-up in attività concrete.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bitrix24

Automatizza i flussi di lavoro ricorrenti e le operazioni standard con trigger e regole personalizzati.

Tieni traccia del tempo, dei carichi di lavoro e delle prestazioni per ottimizzare la produttività del team.

Centralizza la comunicazione con chat integrate, videochiamate, gruppi di lavoro e feed delle attività a livello aziendale.

Limiti di Bitrix24

Il supporto clienti è spesso lento e poco reattivo, in particolare per gli utenti con piano Free.

L'interfaccia può apparire disordinata e poco intuitiva a causa della sua ampia gamma di strumenti, rendendo più complessi l'inserimento e la formazione dei nuovi assunti.

Prezzi di Bitrix24

Standard: 124 $/mese (fino a 50 utenti)

Professional: 249 $/mese (fino a 100 utenti)

Azienda: 499 $/mese (fino a 250 utenti)

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4,1/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bitrix24?

Il parere di un utente sul software:

È una piattaforma davvero ottima per le piccole imprese che desiderano utilizzare uno strumento di comunicazione e collaborazione di qualità azienda senza i costi e le difficoltà di piattaforme come Jira, Confluence e MS Teams. […] Non mi piace il fatto che le funzionalità complete non siano disponibili per un utente Basic quando un'azienda ha fino a 5 dipendenti e che sia necessario effettuare l'upgrade pagando il doppio per 100 dipendenti per ottenere le funzionalità aggiuntive come la registrazione dell'orario di lavoro, ecc.

È una piattaforma davvero ottima per le piccole imprese che desiderano utilizzare uno strumento di comunicazione e collaborazione di qualità azienda senza i costi e le difficoltà di piattaforme come Jira, Confluence e MS Teams. […] Non mi piace il fatto che le funzionalità complete non siano disponibili per un utente Basic quando un'azienda ha fino a 5 dipendenti e che sia necessario effettuare l'upgrade pagando il doppio per 100 dipendenti per ottenere le funzionalità aggiuntive come la registrazione dell'orario di lavoro, ecc.

🔍 Lo sapevi? Quando il fax fu inventato nel 1843 da Alexander Bain, era in grado di trasmettere immagini tramite linee telegrafiche. Quindi, tecnicamente, le persone inviavano "documenti in formato digitale" già oltre 180 anni fa.

Fai in modo che tutte le parti si incastrino alla perfezione

Gestire il lavoro su più strumenti è faticoso, richiede tempo ed è soggetto a errori. Gli strumenti software per aree di lavoro unificati qui descritti offrono opzioni per centralizzare il flusso di lavoro, migliorare la collaborazione e aumentare la produttività, ma presentano ancora alcune lacune.

ClickUp, l'app tutto per il lavoro, è progettata per offrirti un sistema di gestione delle attività flessibile con funzionalità IA integrate.

Con l'assistenza AI di ClickUp Brain integrata nella piattaforma e tutto, dalle attività, ai documenti, alle chat e ai dashboard, ai calendari, ai moduli e alle lavagne in un unico posto, ClickUp è l'unico spazio di lavoro AI convergente di cui avrai bisogno.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti a ClickUp gratis e prova un modo di fare lavoro più intelligente ed efficiente! ✅