Unisciti al movimento: 24 progetti Open Source a cui contribuire nel 2024

Siete curiosi di sapere cosa rende potente il vostro software preferito? La magia sta nei progetti open-source, dove la collaborazione guida l'innovazione.

Se siete sviluppatori o semplicemente interessati alla tecnologia, navigare nel vasto panorama dell'open-source può essere travolgente. Alcuni progetti possono passare inosservati e non volete investire le vostre capacità in progetti che potrebbero svanire.

Il mio team e io abbiamo esplorato gli strumenti open-source, dall'apprendimento automatico allo sviluppo web, e la nostra ricerca ha dato vita a intuizioni preziose. In questo blog elencherò alcuni progetti open-source interessanti, per assicurarvi di avere a disposizione gli strumenti migliori.

I 24 migliori progetti open source a cui contribuire

Scoprire il progetto giusto strumenti open source per il project management contribuire può migliorare le vostre capacità di codifica e ampliare la vostra rete all'interno della comunità open-source

Ecco i 24 progetti open source più importanti, ideali per i nuovi collaboratori, che vi aiuteranno a gestire i progetti senza problemi

Strumenti di comunicazione e collaborazione

1. ClickUp (il migliore per il project management personalizzato tutto in uno)

Anche se ClickUp per i team di software non è uno strumento open-source nel senso tradizionale del termine, ma rispecchia i principi fondamentali della filosofia open-source, come la flessibilità, la condivisione, la collaborazione e il coinvolgimento della comunità. La sua interfaccia user-friendly, le vaste opzioni di personalizzazione e le solide capacità di integrazione ne fanno uno strumento di primaria importanza per il project management. ClickUp Project Management offre funzioni di privacy e condivisione di altissimo livello, garantendo l'assenza di problemi di compatibilità in tutto il suo intervallo di funzionalità di project management. Come i progetti open-source che consentono agli sviluppatori di adattare i propri strumenti alle esigenze specifiche, ClickUp offre ampie possibilità di personalizzazione. Gli utenti possono adattare le visualizzazioni e i dashboard alle loro preferenze e impostare un'automazione dettagliata con varie app.

ClickUp favorisce un ambiente collaborativo in cui gli utenti possono condividere intuizioni, suggerimenti e best practice attraverso una piattaforma di condivisione gruppo della comunità . Questo aspetto della comunità rispecchia la cultura open-source, in cui gli utenti contribuiscono alla crescita dello strumento e ne migliorano l'usabilità attraverso la condivisione delle conoscenze.

Gli utenti di ClickUp beneficiano di un ricco repository di risorse, tutorial e contenuti generati dagli utenti che li aiutano a massimizzare il potenziale della piattaforma.

Inoltre, gli sviluppatori possono migliorare il loro lavoro integrandosi con GitHub o creando applicazioni utilizzando le API di ClickUp. Questo aumenta la flessibilità e il controllo degli sviluppatori sui flussi di lavoro del project management.

**Per saperne di più In che modo le API aperte possono personalizzare i flussi di lavoro?

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Dashboard metriche per progetti open source /$$$img/

mantenete tutte le metriche del progetto a portata di mano personalizzando le dashboard di ClickUp

Tenete a portata di mano tutte le metriche del progetto personalizzando le vostre dashboard di ClickUp ClickUp Dashboard -Personalizza i dashboard in base alle esigenze del progetto, consentendo una visibilità e un monitoraggio completi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automazioni personalizzate in ClickUp per migliorare il flusso di lavoro di un progetto open source /$$$img/

creare un'automazione personalizzata per allinearsi ai vostri flussi di lavoro con ClickUp Automazioni

Semplificate i progetti e i flussi di lavoro open source con Automazioni ClickUp automatizzando attività ripetitive come gli aggiornamenti di stato e i passaggi di progetto. Questa funzionalità migliora l'efficienza e riduce gli errori manuali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-AI-view.png ClickUp 3.0 Visualizzazione dell'IA per accelerare la pianificazione dei progetti open source /$$$img/

utilizzate ClickUp Brain per velocizzare la pianificazione e la gestione dei progetti

Velocizzate i vostri progetti sfruttando ClickUp Brain per generare attività secondarie in base alle descrizioni, riepilogare/riassumere thread e aggiornare autonomamente le attività, rendendo il project management più fluido e intuitivo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Subpages-Simplified-1400x934.png Sottopagine dei documenti di ClickUp 3.0 per centralizzare la documentazione del progetto open source /$$$img/

centralizzate la documentazione del progetto con ClickUp Docs per mantenere il team allineato e informato_

Mantenete tutti i membri del team informati e allineati documentando i dettagli del progetto in modo esaustivo all'interno diClickUp Documenti* Integrazione perfetta con oltre 200 strumenti come GitHub, Slack e Google Drive, migliorando la funzione e la connessione all'interno del vostro stack tecnologicoIntegrazioni di ClickUp **Per saperne di più Le 10 migliori piattaforme di integrazione API per ottimizzare le operazioni aziendali nel 2024 /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Lavagne online per collaborare in tempo reale a progetti open source /$$$img/

collaborate in tempo reale utilizzando le lavagne online di ClickUp per trasformare il brainstorming in progetti strutturati

Utilizzo Lavagne online ClickUp per facilitare la collaborazione in tempo reale su iniziative strategiche, trasformando le sessioni di brainstorming in attività di progetto attuabili.

Limiti di ClickUp

Il modello freemium può limitare alcune funzionalità/funzione avanzate, spingendo gli utenti verso piani a pagamento

La curva di apprendimento potrebbe essere ripida per alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

Leggi anche: Abbiamo testato i 10 migliori software open source per la produttività

2. Mattermost: Una piattaforma di collaborazione open-source flessibile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/mattermost.png Progetti open source di Mattermost per la collaborazione /$$$img/

via {\an8}Più importante Mattermost è una piattaforma open-source di messaggistica e collaborazione progettata per sviluppatori e aziende che cercano uno strumento di comunicazione per team sicuro e configurabile. Consente ai team di organizzare conversazioni, condividere file e gestire progetti attraverso canali e flussi di lavoro integrati.

Le migliori funzionalità/funzione di Mattermost

Distribuite Mattermost sui vostri server per mantenere il pieno controllo sulle comunicazioni e sulla sicurezza dei dati della vostra organizzazione

Personalizzate ed estendete le funzioni con plugin, integrazioni e bot per adattare la piattaforma alle vostre esigenze specifiche

Limiti di Mattermost

Richiede l'hosting autonomo, che può essere complesso e richiedere risorse per i piccoli team o per le organizzazioni che non dispongono di un supporto informatico dedicato

Prezzi più importanti

Gratuito: Free

Free Professionale: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Recensioni e valutazioni più importanti

G2: 4.3/5 (332 recensioni)

4.3/5 (332 recensioni) Capterra: 4.4/5 (158 recensioni)

Apprendimento automatico e IA

3. TensorFlow: una potente piattaforma open-source per l'apprendimento automatico

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/tensorflow-1400x643.png Progetti open source: TensorFlow per l'apprendimento automatico /$$$img/

via TensorFlow TensorFlow è una libreria di progetti open-source progettata per il calcolo numerico ad alte prestazioni. Offre un ecosistema flessibile che consente agli sviluppatori di costruire e distribuire facilmente modelli di apprendimento automatico.

TensorFlow supporta diverse applicazioni grazie al suo API aperta che è supportata da un'estensione di Strumenti di documentazione API . In questo modo gli sviluppatori possono personalizzare ed estendere facilmente i loro progetti di apprendimento automatico.

Le migliori funzionalità di TensorFlow

API flessibili come Keras semplificano la progettazione dei modelli

Compatibilità tra i dispositivi, dagli smartphone ai cluster

Limiti di TensorFlow

Curva di apprendimento ripida per i principianti

Prezzi di TensorFlow

Disponibile gratuitamente in quanto open source

Valutazioni e recensioni di TensorFlow

G2: 4,5 su 5 (60+ recensioni)

4,5 su 5 (60+ recensioni) Capterra: Valutazione: 4.6 (100+ recensioni)

4. PyTorch: Uno strumento versatile per l'apprendimento automatico

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/pytorch-1400x732.png Pytorch, un software open source per l'apprendimento automatico /$$$img/

via PyTorch PyTorch è una libreria open source per l'apprendimento automatico favorita per applicazioni come la visione artificiale e l'elaborazione del linguaggio naturale. Eccelle nello sviluppo di modelli di deep learning e nella ricerca. Offre una suite completa di strumenti, come il calcolo tensoriale con una forte accelerazione su GPU e grafici di calcolo dinamici per una costruzione flessibile dei modelli.

Le migliori funzionalità/funzioni di PyTorch

TorchScript facilita la transizione dallo sviluppo alla produttività

Supporto multi-GPU per scalare efficacemente i progetti

Limiti di PyTorch

Maggiore consumo di memoria rispetto a framework a grafo più statici

Prezzi di PyTorch

Disponibile gratuitamente in quanto open source

Valutazioni e recensioni di PyTorch

G2: 4.6/5 (20+ recensioni)

4.6/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Scikit-learn: Un robusto toolkit per l'apprendimento automatico in Python

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/scikit-learn-1400x755.png Software open source Scikit-learn per l'apprendimento in Python /$$$img/

via Scikit-learn Scikit-learn è una libreria Python che fornisce strumenti di analisi e data mining semplici ed efficienti. Si basa su NumPy, SciPy e Matplotlib, è accessibile a tutti ed è riutilizzabile in vari contesti. Scikit-learn è open source sotto licenza BSD ed è adatto all'uso commerciale.

Le migliori funzionalità/funzione di Scikit-learn

Toolkit completo per l'apprendimento automatico per gestire classificazione, regressione, clustering e riduzione della dimensionalità

Integrazione perfetta con lo stack scientifico di Python

Limiti di Scikit-learn

Nessun supporto nativo per le librerie di deep-learning

Prezzi di Scikit-learn

Disponibile gratuitamente in quanto open source

recensioni e valutazioni di Scikit-learn

G2: 4.8 su 5 (50+ recensioni)

4.8 su 5 (50+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Sviluppo web

6. Django: Un framework di alto livello per lo sviluppo rapido del web

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/django-1400x702.png Progetti open source: Django per lo sviluppo rapido del web /$$$img/

via Django Django è un framework web Python di alto livello che supporta lo sviluppo rapido con un design pulito e pragmatico. Prediletto dai perfezionisti con scadenze ravvicinate, Django semplifica lo sviluppo di app web gestendo gran parte del lavoro di routine, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi su funzionalità/funzione uniche.

Le migliori funzionalità/funzione di Django

Accelera il ciclo di sviluppo dall'ideazione al completamento per aumentare la produttività.

Aumenta la sicurezza delle applicazioni grazie alla protezione automatica contro SQL injection, cross-site scripting (XSS), cross-site request forgery (CSRF) e clickjacking, gestendo in modo sicuro l'autenticazione e le sessioni degli utenti.

Limiti di Django

La distribuzione può essere difficile su alcune piattaforme, come Windows o host in condivisione

Le modifiche al database sono difficili da ripristinare una volta commit

Prezzi di Django

Disponibile gratuitamente in quanto open source

recensioni e valutazioni di Django

G2: 4.5/5 (160+ recensioni)

4.5/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

7. Flask: Un framework leggero per lo sviluppo web flessibile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/flask-1400x739.png Progetti open source: Flask per uno sviluppo web flessibile /$$$img/

via Flacone Flask, un micro framework web per Python, è perfetto per i principianti. È leggero ma potente e consente agli utenti di creare rapidamente applicazioni web. Flask è costruito sul toolkit WSGI di Werkzeug e sul modello Jinja e si basa sul toolkit Click CLI per le sue funzionalità a riga di comando.

Le migliori funzionalità/funzione di Flask

Framework facile da usare ed estensibile per lo sviluppo di applicazioni

I framework minimali forniscono una bassa complessità di base, pur consentendo significative estensioni

Limiti di Flask

Il nucleo minimalista può richiedere numerose estensioni per applicazioni di grandi dimensioni

Prezzi di Flask

Disponibile gratuitamente in quanto open source

Recensioni e valutazioni su Flask

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: Valutazione: 4.6/5 (10+ recensioni)

8. React: Una robusta libreria per la costruzione di interfacce utente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/react-1400x584.png Il software open source React per la costruzione di interfacce utente /$$$img/

via reagire React è la libreria definitiva per la creazione di interfacce utente web e native, che offre una flessibilità senza pari nel processo di sviluppo. Questo strumento migliora la produttività degli sviluppatori utilizzando JavaScript, un linguaggio di programmazione versatile. Il suo Integrazione con GitHub semplifica i flussi di lavoro dello sviluppo e promuove la collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzione di React

Codice modulare e manutenibile grazie all'architettura a componenti

La sintassi JSX semplifica la scrittura e la comprensione del codice integrando direttamente la logica dell'interfaccia utente

Limiti di React

Gli utenti hanno segnalato occasionali difficoltà nell'integrazione di moduli nativi complessi in React Native

Prezzi di React

È disponibile gratuitamente in quanto open source

Recensioni e valutazioni di React

G2: 4.5/5 (130 recensioni)

4.5/5 (130 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Vue.js: Un framework JavaScript progressivo per la costruzione di interfacce web

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/vue\_js-1400x685.png Software open source Vue.js /$$$img/

via Vue.js Vue.js è riconosciuto come un framework JavaScript progressivo progettato per la costruzione di interfacce utente. Offre la semplicità di integrazione di una libreria e la robusta funzionalità/funzione di un framework a tutti gli effetti, rendendolo adatto a qualsiasi tipo di applicazione, da quelle su piccola scala ai progetti su larga scala di livello aziendale.

Le migliori funzionalità/funzione di Vue.js

API intuitive e documentazione di prim'ordine per facilitare l'adozione del framework

Rendering reattivo e ottimizzato per il compilatore per ridurre al minimo la necessità di ottimizzazione manuale

Limiti di Vue.js

Più recente sul mercato con alcune sfide in scenari complessi

Prezzi di Vue.js

Disponibile gratuitamente in quanto open source

Recensioni e valutazioni di Vue.js

G2: 4.8/5 (20+ recensioni)

4.8/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

DevOps e automazione

10. Jenkins: Un server di automazione leader per lo sviluppo di software scalabile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/jenkins-1400x677.png Progetto open source Jenkins per lo sviluppo software /$$$img/

via {\an8}Già.. Ansible è uno strumento di automazione IT open-source ideale per semplificare il provisioning, la gestione della configurazione, la distribuzione delle applicazioni e molti altri processi IT. La Red Hat® Ansible Automazioni Platform migliora il suo solido framework integrando numerosi progetti upstream in una soluzione aziendale unificata per le esigenze di automazione avanzate.

Le migliori funzionalità/funzione di Ansible

Automazioni complete dei processi IT su più ambienti e sistemi per una maggiore efficienza

Gestione semplice di operazioni complesse grazie a un'estesa libreria di moduli pre-costruiti per la scalabilità

Limiti di Ansible

Curva di apprendimento ripida per funzionalità/funzioni avanzate e scenari di automazione su larga scala

Prezzi di Ansible

Disponibile gratuitamente perché è open source

Valutazioni e recensioni su Ansible

G2: 4.6/5 (270+ recensioni)

4.6/5 (270+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

12. Kubernetes: Un potente orchestratore per applicazioni containerizzate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/kubernetes-1400x681.png Progetto open source Kubernetes /$$$img/

via Kubernetes Kubernetes, o K8s, rivoluziona la gestione delle applicazioni containerizzate grazie alle sue robuste capacità di automazione. Pietra miliare del moderno DevOps, Kubernetes eccelle nella distribuzione, scalabilità e gestione di applicazioni complesse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kubernetes

Garantisce transizioni fluide e un rapido recupero dalle interruzioni con rollout e rollback automatizzati

Facilitare una rete efficiente senza alterare il codice dell'applicazione attraverso il rilevamento dei servizi e il bilanciamento del carico

Limiti di Kubernetes

Le complessità di gestione segnalate dagli utenti rendono lo strumento difficile da gestire inizialmente

Prezzi di Kubernetes

Disponibile gratuitamente in quanto open source

Recensioni e valutazioni di Kubernetes

G2: 4.6/5 (130+ recensioni)

4.6/5 (130+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Gestione e analisi dei dati

13. Elasticsearch: Un motore di ricerca e analisi dinamico

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/elasticsearch-1400x693.png Progetto open source Elascticsearch per un motore di analisi /$$$img/

via Elasticsearch Elasticsearch è un motore di ricerca e analisi RESTful distribuito, noto per la sua velocità, scalabilità e capacità di gestire diversi tipi di dati. Come componente centrale di Elastic Stack, Elasticsearch supporta una varietà di casi d'uso, tra cui il monitoraggio dei log e dell'infrastruttura, il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Elasticsearch

Distribuire funzionalità di ricerca su diversi tipi di dati per ottenere prestazioni in tempo reale

Ricavare informazioni da analisi avanzate attraverso la ricerca e l'aggregazione in tempo reale

Limiti di Elasticsearch

Limitato supporto per le query KNN rispetto alle ricerche full text standard

Necessita di esempi e tutorial dettagliati per i nuovi utenti, soprattutto per l'implementazione dei crawler

Prezzi di Elasticsearch

Standard: $95/mese

$95/mese Gold: $109/mese

$109/mese Platinum: $125/mese

$125/mese Enterprise: $175/mese

Recensioni e valutazioni di Elasticsearch

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

14. Apache Kafka: Una potente piattaforma per flussi di dati in tempo reale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/apache-kafka-1400x711.png Progetto open source Apache Kafka /$$$img/

via Apache Kafka Apache Kafka è una potenza nello streaming dei dati. Come piattaforma open-source di streaming di eventi distribuiti, consente pipeline di dati ad alte prestazioni per ottimizzare l'analisi e l'integrazione dei dati. Apache Kafka incoraggia il coinvolgimento della comunità e il mantenimento della sua solida architettura comporta spesso una richiesta di pull da parte di collaboratori globali.

Le migliori funzionalità di Apache Kafka

Consegna rapida dei messaggi con bassa latenza attraverso sistemi distribuiti per un elevato throughput

Reti estese che gestiscono trilioni di messaggi e petabyte di dati al giorno con supporto per la scalabilità

Limiti di Apache Kafka

Il limite del supporto Python può limitare l'utilizzabilità per alcuni sviluppatori

Prezzi di Apache Kafka

Disponibile gratuitamente in quanto open source

Valutazioni e recensioni su Apache Kafka

G2: 4.5/5 (110+ recensioni)

4.5/5 (110+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

15. PostgreSQL: Un database relazionale open source avanzato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/postgreSQL-1400x699.png Progetto open source di PostgreSQL /$$$img/

via PostgreSQL Con oltre 35 anni di sviluppo attivo, PostgreSQL si è guadagnato una solida reputazione per affidabilità, robustezza delle funzionalità e prestazioni. Supporta un ampio intervallo di tipi di dati avanzati e funzionalità di ottimizzazione delle prestazioni, fondamentali per gestire in modo efficiente grandi volumi di dati.

Le migliori funzionalità/funzione di PostgreSQL

Accuratezza e coerenza dei dati grazie a un solido supporto alle transazioni e a solide garanzie di integrità

Recupero dei dati ad alta velocità grazie a opzioni di indicizzazione estese e a un potente ottimizzatore di query

Limiti di PostgreSQL

Necessita di una maggiore integrazione con le applicazioni open-source più diffuse per migliorare le funzioni

Prezzi di PostgreSQL

Disponibile come software open-source gratuito

Recensioni e valutazioni su PostgreSQL

G2: 4.4/5 (630 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (410 voti)

Sistemi operativi

16. Kernel Linux: Il cuore dei sistemi operativi Linux

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/linux-kernel-1400x987.png Progetto open source: Kernel Linux /$$$img/

via Linux Kernel Il kernel Linux è il componente centrale dei sistemi operativi Linux e funge da mediatore critico tra hardware e processi. Gestisce le risorse di sistema e semplifica le interazioni complesse, garantendo prestazioni efficienti. Sviluppato tenendo conto della sicurezza, il kernel è una testimonianza della potenza e della flessibilità degli strumenti open-source.

Le migliori funzionalità/funzioni del kernel Linux

Maggiore stabilità e prestazioni del sistema grazie alla gestione efficiente della memoria e dei processi

Vasto ecosistema hardware con un intervallo esteso di driver di dispositivo

Limiti del Kernel Linux

Richiede conoscenze tecniche approfondite per la personalizzazione e la risoluzione dei problemi

Prezzi del kernel Linux

È disponibile gratuitamente in quanto open source

recensioni e valutazioni di Linux Kernel

G2: 4.6/5 (20 recensioni)

4.6/5 (20 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

17. SerenityOS: una rivisitazione dei classici sistemi operativi desktop

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/serenityOS-1400x823.png Progetto open source SerenityOS per i desktop /$$$img/

via SerenityOS SerenityOS è un sistema operativo open-source che combina un'interfaccia grafica nostalgica con i moderni principi di progettazione del software. È stato costruito da zero, dando risalto a una comunità di utenti e sviluppatori coesa e affiatata che ne migliora continuamente le capacità e la stabilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di SerenityOS

Esperienza utente nostalgica con un tocco di modernità grazie all'estetica retrò dell'interfaccia grafica anni '90

Gestione del sistema robusta, flessibile e potente, provider da un nucleo simile a Unix

Limiti di SerenityOS

La sua base di utenti di nicchia potrebbe non piacere a tutti gli utenti, in particolare a quelli abituati ai sistemi operativi commerciali tradizionali

Prezzi di SerenityOS

È disponibile gratuitamente in quanto open source

Recensioni e valutazioni di SerenityOS

Non ci sono abbastanza recensioni

Sviluppo mobile

18. Flutter: Un framework versatile per lo sviluppo multipiattaforma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/flutter.png Flutter per lo sviluppo multipiattaforma /$$$img/

via Flutter Creato da Google, Flutter è uno strumento open-source di sviluppo di software UI per lo sviluppo di applicazioni native per Android, Mac, Google Fuchsia, iOS, Linux, Windows e il web da un'unica base di codice. Questo strumento è famoso per aiutare gli sviluppatori a costruire strumenti e applicazioni attraenti e compilati in modo nativo.

Le migliori funzionalità/funzione di Flutter

Prestazioni elevate grazie alla compilazione su ARM, codice macchina Intel e JavaScript per una rapida esecuzione su tutti i dispositivi

Distribuzione su più piattaforme da un'unica base di codice, tra cui iOS, Android, web e desktop

Limiti di Flutter

Le prestazioni sono attualmente inferiori a quelle di piattaforme native come Kotlin o Swift, il che rende necessario un ulteriore sviluppo

Prezzi di Flutter

Disponibile gratuitamente in quanto open source

recensioni e valutazioni di Flutter

G2: 4.6/5 (60+ recensioni)

4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (70+ recensioni)

19. React Native: Un potente framework per la realizzazione di app per dispositivi mobili

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/react-native-1400x669.png Progetto open source di React Native per utenti mobili /$$$img/

via reagire in modo nativo Sviluppato da Facebook, React Native è stato progettato per creare app mobili native utilizzando JavaScript e React. Consente agli sviluppatori di scrivere il codice una sola volta e di distribuirlo sulle piattaforme Android e iOS, riducendo in modo significativo i tempi e i costi di sviluppo e mantenendo alte le prestazioni e l'esperienza utente.

Le migliori funzionalità/funzione di React Native

Applicazioni mobili multipiattaforma con un'unica base di codice

Vasto ecosistema di librerie e strumenti per migliorare la funzione delle app

Limiti di React Native

Le prestazioni possono essere inferiori a quelle delle app veramente native, in particolare per le applicazioni complesse o ad alta intensità grafica

Prezzi di React Native

Disponibile gratuitamente perché è open source

Recensioni e valutazioni su React Native

G2: 4.5/5 (130 recensioni)

4.5/5 (130 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Soluzioni di e-commerce e aziendali

20. ERPNext: L'ERP più agile del pianeta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ERPnext.png Progetti open source ERPNext per l'agilità /$$$img/

via ERPNext ERPNext è ampiamente considerato tra i migliori software ERP gratuiti e open source. Lo strumento offre una suite completa di strumenti di gestione aziendale, dalla contabilità finanziaria al CRM e alla produzione. La sua interfaccia di facile utilizzo e l'estesa possibilità di personalizzazione lo rendono la scelta preferita di oltre 10.000 aziende in tutto il mondo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ERPNext

Sistema ERP completo con oltre 1.000 moduli per semplificare le operazioni aziendali

Account e reportistica finanziaria in tempo reale per una maggiore trasparenza e controllo

Limiti di ERPNext

Il sottoutilizzo di moduli chiave in alcune implementazioni può limitare l'accesso a funzionalità/funzione preziose

Prezzi di ERPNext

Small Business: $52/mese per team con circa 50 dipendenti

$52/mese per team con circa 50 dipendenti Azienda: Prezzo personalizzato

valutazioni e recensioni di ERPNext

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ voti)

21. Bagisto: Il versatile framework di e-commerce Laravel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/bagisto-1400x607.png Progetti open source su Bagisto /$$$img/

via Bagisto Bagisto è una piattaforma di e-commerce open source costruita su Laravel e Vue.js. Aiuta le aziende a creare o espandere i loro negozi online. Con diverse funzionalità/funzioni personalizzabili e un'interfaccia intuitiva, Bagisto supporta marketplace, app mobili, blockchain e applicazioni di commercio senza testa, il tutto alimentato dall'IA generativa.

Le migliori funzionalità/funzione di Bagisto

La piattaforma mobile dinamica sincronizza prodotti e categorie in tempo reale

Suite completa di strumenti per una gestione efficiente degli ordini e una migliore interazione con i clienti

Limiti di Bagisto

Gli utenti più giovani potrebbero non utilizzare pienamente tutti i moduli disponibili, con conseguente sottoutilizzo delle capacità della piattaforma

Prezzi di Bagisto

Disponibile gratuitamente, in quanto open source

Recensioni e valutazioni di Bagisto

Non ci sono abbastanza recensioni

22. Odoo: Una suite completa per la gestione aziendale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/odoo-1400x706.png Progetti open source di Odoo per il project management aziendale /$$$img/

via Odoo Odoo è un software aziendale open source all-in-one che offre un intervallo di applicazioni per ottimizzare e automatizzare i processi aziendali. Grazie alla sua architettura modulare, Odoo consente agli utenti di iniziare con i moduli di base e di aggiungerne altri man mano che l'azienda cresce. È ampiamente utilizzato per CRM, e-commerce, account, inventario, punto vendita e project management.

Le migliori funzionalità/funzione di Odoo

L'esperienza utente senza soluzione di continuità combina tutte le funzioni aziendali grazie a un'integrazione completa

Le opzioni di personalizzazione di Odoo Studio consentono di adattare le soluzioni alle specifiche esigenze aziendali

Limiti di Odoo

Le organizzazioni non profit devono fare i conti con la complessità di Odoo nella gestione delle donazioni, poiché utilizza moduli di fatturazione e commerciali non ottimizzati per queste attività

Prezzi di Odoo

Piano Free per una sola app: $0

$0 Piano standard: $31,10/mese per utente

$31,10/mese per utente Piano personalizzato: $46,80/mese per utente

Recensioni e valutazioni di Odoo

G2: 4.2/5 (260+ recensioni)

4.2/5 (260+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (940 recensioni)

Progetti didattici

23. freeCodeCamp: Una piattaforma leader per l'educazione al codice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/freecodecamp.png progetti open source di freeCodeCamp per il codice /$$$img/

via freeCodeCamp freeCodeCamp è un'organizzazione no-profit che offre lezioni interattive gratuite di coding e altri progetti per aiutare le persone a imparare lo sviluppo web e a ottenere certificazioni in varie discipline di programmazione. Grazie all'estensione del suo curriculum, è possibile padroneggiare HTML e CSS di base fino ad argomenti e tecnologie complesse come l'apprendimento automatico e la sicurezza delle informazioni.

le migliori funzionalità/funzioni di freeCodeCamp

Possibilità di costruire un portfolio di progetti reali per dimostrare competenza e abilità attraverso l'apprendimento basato su progetti

Vibrante comunità di studenti ed esperti per assistenza, tutoraggio e collaborazione limiti del freeCodeCamp

La mancanza di struttura nell'apprendimento autonomo può essere una sfida per gli studenti che prosperano in un ambiente educativo più tradizionale

prezzi del CodeCamp gratuito

Disponibile gratuitamente in quanto open source

recensioni e valutazioni di freeCodeCamp

Non ci sono abbastanza recensioni

24. Open edX: una piattaforma di apprendimento estesa per diverse esigenze educative

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/openedx-1400x700.png Progetti open source di Open EdX per i bisogni educativi /$$$img/

via Open edX Open edX è uno dei progetti open source sicuri e altamente scalabili utilizzati da università, aziende e organizzazioni governative di tutto il mondo. È stato progettato per offrire diverse esperienze di apprendimento, tra cui corsi online aperti di massa (MOOC), piccoli corsi online privati e sessioni di formazione aziendale.

Le migliori funzionalità/funzione di Open edX

Esperienze di apprendimento online coinvolgenti e su larga scala in vari formati, come i MOOC e la formazione aziendale

Maggiore coinvolgimento degli utenti grazie a contenuti interattivi, integrazione multimediale e strumenti di comunicazione in tempo reale

Limiti di Open edX

Open edX Community Edition può richiedere plugin aggiuntivi o sviluppo personalizzato per soddisfare esigenze specifiche, il che può aumentare la complessità e il tempo per le implementazioni personalizzate

Prezzi di Open edX

Disponibile gratis in quanto open source

Valutazioni e recensioni di Open edX

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.8/5 (80+ voti)

Inizia il tuo progetto con il giusto strumento open-source - ClickUp

Nella gestione dello sviluppo di software open-source, non tutti gli strumenti sono uguali. Possono fare la differenza nel promuovere l'innovazione e la collaborazione. Ognuno dei progetti open-source menzionati offre vantaggi unici, ma ClickUp si distingue per la sua capacità di cambiare le cose.

È più di una semplice piattaforma di gestione: è una soluzione flessibile e personalizzabile progettata per migliorare la collaborazione del team e ottimizzare i flussi di lavoro dei progetti, soprattutto per gli sviluppatori che lavorano in ambienti open-source.

Ciò che rende ClickUp particolarmente potente è la sua capacità di allinearsi ai valori fondamentali dell'open-source: trasparenza, collaborazione e adattabilità. Si integra facilmente in vari flussi di lavoro di sviluppo, dai piccoli team ai progetti su larga scala, consentendo agli utenti di gestire le attività, automatizzare i processi e monitorare facilmente lo stato.

Sia che si lavori a un progetto personale sia che si contribuisca a un'iniziativa globale, ClickUp offre la struttura e gli strumenti necessari per rimanere efficienti e organizzati.

Con la rapida evoluzione dello sviluppo open-source, uno strumento affidabile come ClickUp è fondamentale per rimanere competitivi e portare avanti l'innovazione. Siete pronti a ottimizzare le vostre strategie di project management? Iscrivetevi a ClickUp e sperimentate come trasforma i vostri progetti open source.