Le 10 migliori integrazioni di GitHub per lo sviluppo collaborativo del codice

GitHub è il paradiso degli sviluppatori. Gli sviluppatori memorizzano e gestiscono il loro codice sorgente in repository GitHub distribuiti, il che consente a più collaboratori di lavorare sul progetto contemporaneamente. Questa azione collaborativa migliora la produttività grazie a 22% accelera la risoluzione delle vulnerabilità di 7 volte e riduce i tempi di onboarding dell'80%.

Come sistema di controllo delle versioni, consente agli sviluppatori di tenere traccia e rivedere le modifiche, gestire i rami e unire i codici. Ciò è possibile grazie a funzionalità/funzione come il monitoraggio dei problemi, le richieste di pull, il project management e altro ancora.

Con questi vantaggi tangibili, non sorprende che quasi 100 milioni di sviluppatori utilizzino la piattaforma web per creare, scoprire e contribuire a oltre 420 milioni di progetti. Anche se la piattaforma prospera, è possibile amplificare ulteriormente le sue capacità utilizzando le integrazioni di GitHub.

Cosa cercare nelle integrazioni di GitHub?

Prima di immergerci nel nostro elenco delle migliori integrazioni di GitHub, ecco le cose da tenere d'occhio durante la scelta. Queste sono:

Compatibilità : Assicuratevi che l'integrazione sia compatibile con i linguaggi di programmazione, i framework e gli strumenti preferiti dal team di sviluppo. Deve integrarsi perfettamente con lo stack tecnologico esistente

Funzione : Analizzare le funzionalità/funzioni offerte dall'integrazione. In base alle vostre esigenze, potreste richiedere funzionalità/funzioni specifiche come strumenti di revisione del codice, integrazione continua, test automatizzati, distribuzione continua, project management, ecc

Facilità d'uso : Anche se le integrazioni GitHub sono rivolte agli sviluppatori, devono offrire un elevato grado di facilità d'uso. Devono essere facili da impostare e aiutare a semplificare i flussi di lavoro dello sviluppo

Documentazione : L'accesso alla documentazione della piattaforma aiuta gli sviluppatori a impostare le integrazioni in modo semplice, sicuro e protetto. Cercate opzioni che offranodocumentazione chiara e trasparente. Fortunatamente, la maggior parte di essa è disponibile sul Marketplace di GitHub

Supporto della comunità : Dal momento che GitHub è una fiorente piattaforma comunitaria per gli sviluppatori di software, si vuole che lo stesso si ripercuota anche sulle integrazioni. Esplorate le integrazioni che hanno una comunità attiva. Questo aspetto è utile quando si richiede un supporto continuo, la correzione di bug e la compatibilità con i futuri aggiornamenti di GitHub

Scalabilità : Volete impostare le integrazioni in modo che siano scalabili con le vostre esigenze di sviluppo. Assicuratevi che possa ospitare codebase più grandi e supportare la collaborazione con la crescita del team, senza compromettere le prestazioni

Sicurezza : Poiché le integrazioni possono spesso essere una falla nell'armatura, è necessario che la sicurezza sia solida. Assicuratevi che la piattaforma supporti le best practice di integrazione per il controllo degli accessi, la protezione dei dati e l'autenticazione per salvaguardare i dati sensibili e i frammenti di codice

Adattabilità : I requisiti del team di sviluppo cambieranno da un progetto all'altro. Avete bisogno di opzioni personalizzate per configurare le impostazioni e introdurre l'adattabilità nei vostri flussi di lavoro di sviluppo

Costo: Alcune integrazioni consentono di iniziare gratis e introducono prezzi a livelli più alti con funzionalità/funzione avanzate. Altre possono richiedere una sottoscrizione fin dall'inizio. Valutate il modello di prezzo in base al vostro budget e scegliete quello che fa per voi

Le 10 migliori integrazioni GitHub da usare nel 2024

Senza ulteriori indugi, ecco il nostro elenco delle dieci migliori integrazioni che accentuano lo sviluppo del software utilizzando GitHub:

1. ClickUp

L'integrazione di ClickUp e GitHub è un'accoppiata perfetta. ClickUp è una piattaforma di project management e produttività che si integra con GitHub per facilitare la collaborazione e semplificare lo sviluppo.

Ecco una panoramica delle sue capacità che la rendono adatta all'integrazione con GitHub:

Gestione delle attività

gestire in modo efficace le attività su ClickUp

ClickUp offre solide funzionalità di gestione delle attività che consentono ai team di creare, assegnare e monitorare le attività in una dashboard centralizzata. Questa funzionalità/funzione si allinea ai problemi e alle richieste di pull di GitHub, rendendo più facile la gestione delle attività di sviluppo e la definizione delle priorità in base alle dipendenze.

Collaborazione in tempo reale

collaborare con i team di sviluppo in tempo reale con ClickUp_

Grazie a funzionalità come commenti, menzioni e chat, per i team di sviluppo sarà più facile comunicare e collaborare in tempo reale. Anche la funzionalità di condivisione dei documenti si rivela utile per GitHub. I team possono utilizzare queste funzionalità/funzione per discutere le modifiche al codice, rivedere i codici, condividere i feedback e coordinare le attività direttamente su ClickUp.

Ricerca universale ClickUp

trovate qualsiasi cosa da qualsiasi luogo con la Ricerca universale di ClickUp_ ClickUp Ricerca Universale permette agli utenti di cercare, ordinare e filtrare in tutto l'ecosistema di sviluppo. Dai documenti caricati su ClickUp, all'app GitHub, ai repository e oltre. Soprattutto, la funzionalità/funzione di Ricerca universale è altamente intuitiva e personalizza i risultati della ricerca a ogni iterazione per rendere la ricerca più facile!

Sviluppo agile

usare le bacheche Kanban su ClickUp per un'efficace pianificazione degli sprint

ClickUp offre funzionalità/funzione come le bacheche Kanban e la pianificazione degli sprint che supportano le metodologie agili per lo sviluppo del software. Utilizzando queste visualizzazioni del progetto, i membri del team possono gestire e visualizzare comodamente i problemi e le attività di GitHub per fondere le pratiche agili con DevOps e rilasciare versioni aggiornate in modo rapido e affidabile.

Personalizzazione del flusso di lavoro

definire le varie fasi di costruzione attraverso flussi di lavoro personalizzati in ClickUp

ClickUp consente agli utenti di creare flussi di lavoro personalizzabili che si adattano agli stili e ai processi di sviluppo di un team. Questa flessibilità permette all'integrazione con GitHub di lavorare in base ai requisiti unici del team o del progetto.

Modelli di sviluppo software

Esplorate la ricca libreria di ClickUp che ospita una varietà di modelli configurabili per diversi casi d'uso e settori. Tra le varie opzioni, il modello modelli di sviluppo software consentono di iniziare immediatamente, anziché costruire tutto da zero.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Organizzate l'area di lavoro in Spazi, Cartelle ed Elenchi per ottenere una visibilità granulare del progetto

Personalizzate le attività con 35+ ClickApp in base alle dipendenze del progetto, dagli sprint all'automazione

Visualizzate il progetto in oltre 15 visualizzazioni per assicurarvi che nulla vada perduto

Automazioni di lavori di routine e ripetitivi grazie a oltre 50 azioni, trigger e condizioni

Collaborare attraverso lavagne, chat, commenti, email e altro ancora

Limiti di ClickUp

Solo i titolari e gli amministratori possono lavorare con le integrazioni; gli ospiti non hanno accesso

Ci può essere una leggera sovrapposizione di funzionalità/funzione che rende difficile delineare le responsabilità tra ClickUp e GitHub

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7 per membro al mese

: $7 per membro al mese Business : $12 per membro al mese

: $12 per membro al mese Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (9.389 recensioni)

: 4.7/5.0 (9.389 recensioni) Capterra: 4.6/5.0 (4.009 voti)

2. Jenkins

cruscotto Jenkins via [Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Jenkins%28software%29) Jenkins è un popolare server di automazione open-source. È particolarmente utile per automatizzare le operazioni di compilazione, test, documentazione, pacchettizzazione, fase, analisi, distribuzione e revisione dei codici durante i cicli di sviluppo.

Quando gli sviluppatori modificano il codice sorgente nel repository GitHub, Jenkins subentra automaticamente per triggerare le azioni successive per ottenere una base di codice stabile.

Le migliori funzionalità/funzione di Jenkins

Accesso a più di 1800 plugin per estendere e personalizzare Jenkins in base ai requisiti del progetto

Utilizzare pipeline flessibili e personalizzabili come codice, consentendo ai team di descrivere e versionare l'intero processo CI/CD

Visualizzare lo stato del progetto, la cronologia delle build e altre informazioni critiche in una dashboard centralizzata e in tempo reale

Costruire e testare attività su più nodi o agenti per parallelizzare le attività e ridurre le sequenze di sviluppo

Partecipare alle riunioni pubbliche che si tengono ogni mese per migliorare Jenkins

Limiti di Jenkins

L'architettura a server singolo limita le risorse all'interno di un singolo computer, macchina virtuale o container

Non è basato su cloud, il che pone problemi di accessibilità, specialmente in un ambiente di sviluppo remoto

Prezzi di Jenkins

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Jenkins

G2 : 4.4/5.0 (488 recensioni)

: 4.4/5.0 (488 recensioni) Capterra: 4.6/5.0 (552 recensioni)

3. Chef in Corso

Stato di avanzamento dello Chef Dashboard

Progress Chef è uno strumento di gestione della configurazione, della conformità e della sicurezza all'interno del portfolio di prodotti Progress. Trasforma l'infrastruttura in codice, che gli utenti possono automatizzare per la configurazione, la distribuzione e la gestione dei server.

I team possono ottimizzare l'automazione dell'infrastruttura applicativa inserendo i ricettari e le configurazioni di Chef nel controllo di versione di GitHub per garantire coerenza, scalabilità e tracciabilità in diversi ambienti di sviluppo.

Le migliori funzionalità/funzione di Chef in corso

Definire e gestire le configurazioni dell'infrastruttura come codice per un provisioning ripetibile delle risorse e un'automazione intuitiva

Selezione da una libreria di ricettari, risorse e integrazioni precostituite con altri sistemi (oltre a GitHub) per una rapida distribuzione

Eliminare la gestione delle configurazioni e abbracciare la gestione della conformità per una maggiore compliance

Verificate i flussi di lavoro di sviluppo e imponete la conformità con le politiche di sicurezza e privacy dei dati e con i requisiti normativi

Scegliere tra opzioni di distribuzione flessibili, on-premise, tramite cloud o in un ambiente ibrido

Limiti di Progress Chef

Il Master Nodo di Chef è configurabile solo su Linux/Unix, il che ostacola l'implementazione, soprattutto in altri ambienti

Curva di apprendimento ripida e documentazione al limite

Prezzi di Chef in corso

Prezzi personalizzati per modelli di distribuzione e mercati (Azure, AWS, ecc.)

Valutazioni e recensioni di Progress Chef

G2 : 4.2/5.0 (87 recensioni)

: 4.2/5.0 (87 recensioni) Capterra: 4.3/5.0 (3 recensioni)

4. Drone.io

Drone.io dashboard

Drone.io è una piattaforma CI/CD (continuous integration/continuous delivery) nativa per container che automatizza le pipeline di sviluppo software. Sfrutta la containerizzazione per creare attività di creazione e distribuzione di applicazioni coerenti e riproducibili in ambienti isolati. L'integrazione con GitHub migliora la pipeline CI/CD attraverso l'automazione e la parallelizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Drone.io

Lavora su qualsiasi sistema operativo o architettura, compresi Linux x64, ARM, ARM 64 e Windows x64

Utilizzare qualsiasi linguaggio, database o servizio che operi all'interno del contenitore

Selezione di migliaia di plugin pronti all'uso o contributo alla libreria creando e inviando i propri

Personalizzare l'ambiente di sviluppo personalizzando i controlli di accesso, i flussi di lavoro di approvazione, le estensioni della sintassi YAML, la gestione dei segreti e altro ancora

Integrazione con GitHub o le sue alternative come Bitbucket, Gitlab, GitHubEnterprise,GitBook, Gogs e altri ancora

Limiti di Drone.io

I log di compilazione tendono a seguire la compilazione di diversi secondi o addirittura minuti

La mancanza di supporto per il debug rende difficile la posizione dei problemi

Prezzi di Drone.io

**Gratis: Edizione open-source sotto licenza Apache2

Prezzi personalizzati: Enterprise Edition con licenza Plyform Small Business

Valutazioni e recensioni di Drone.io

G2 : 4.3/5.0 (21 recensioni)

: 4.3/5.0 (21 recensioni) Capterra: 4.4/5.0 (3 recensioni)

5. CloudBees CodeShip

dashboard di CI di_ CloudBees Codeship CloudBees CodeShip è una piattaforma CI/CD basata su cloud che semplifica e automatizza il ciclo di vita dello sviluppo software. La si può collegare a GitHub per triggerare le build e le distribuzioni in risposta a eventi come richieste pull, commit, ecc. Questa automazione snellisce la pipeline di consegna e accelera i cicli di sviluppo.

Le migliori funzionalità/funzione di CloudBees CodeShip

Definizione di pipeline personalizzabili e flessibili per costruire e distribuire progetti unici a seconda dei requisiti

Comunicare attraverso diversi canali come Slack, email, ecc. per mantenere un ambiente di lavoro collaborativo

Impostare l'automazione e l'integrazione con GitHub e altri strumenti di project management utilizzando l'API ben documentata

Scalare automaticamente le risorse monitorando le richieste di build per un utilizzo ottimale delle risorse

Ottenere informazioni sulle prestazioni delle build e consentire ai team di perfezionare e riprogettare le pipeline CI/CD

Limiti di CloudBees CodeShip

Manca della dimensione della comunità e del supporto che i suoi concorrenti hanno da offrire

Funzioni limitate, anche nelle versioni a pagamento

Prezzi di CloudBees CodeShip

CloudBees CodeShip Basic:

Starter : $49 al mese

: $49 al mese Essenziale : $99 al mese

: $99 al mese Power: $399 al mese

CloudBees CodeShip Pro:

Prestazioni di piccole istanze : $75 per build al mese

: $75 per build al mese Prestazioni di media istanza : $149 per build al mese

: $149 per build al mese Prestazioni istanza grande : $299 per build al mese

: $299 per build al mese Prestazioni dell'istanza enorme : $599 per build al mese

: $599 per build al mese Prestazioni dell'istanza massiccia: $1199 per build al mese

Valutazioni e recensioni di CloudBees CodeShip

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.6/5.0 (15 recensioni)

6. Red Hat Codenvy

Amministrazione red Hat OpenShift Dev Spaces 3.3

Red Hat Codenvy è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) cloud-based basato su Eclipse Che. Fa parte di Red Hat OpenShift Dev Spaces che sfrutta Kubernetes e i container per un'area di lavoro collaborativa finalizzata alla codifica, alla costruzione, al test e all'esecuzione di app.

Collegandosi a GitHub, è possibile semplificare ulteriormente i processi di sviluppo attraverso la codifica, il testing e il deployment integrati in un IDE coerente, sicuro e a configurazione zero.

Le migliori funzionalità di Red Hat Codenvy

Sfruttare la containerizzazionedell'editor di codice che vi permette di concentrarvi sul codice e non sull'infrastruttura o sulle complessità della gestione di Kubernetes

Codificare, testare o distribuire da qualsiasi luogo grazie all'IDE basato sul web, accessibile agli utenti autorevoli

Definire l'ambiente di sviluppo come codice utilizzando devfile che personalizza l'allocazione delle risorse, i contenitori, i repository, ecc.

Utilizzare strumenti e tecnologie certificate di alto livello della suite Red Hat per creare app di livello aziendale

Inserimento di sviluppatori in soli due minuti

Limiti di Red Hat Codenvy

Richiede una notevole larghezza di banda per una distribuzione senza interruzioni, altrimenti può diventare lento e laggoso

L'interfaccia utente è piuttosto goffa e obsoleta, il che rende difficile il lavoro

Prezzi di Red Hat Codenvy

Open-source e gratis

Valutazioni e recensioni di Red Hat Codenvy

G2 : 4.2/5.0 (64 recensioni)

: 4.2/5.0 (64 recensioni) Capterra: 4.4/5.0 (465 recensioni)

7. Travis CI

cruscotto Travis CI_ via Consigli sul software Travis CI è un servizio di integrazione continua basato su cloud che automatizza la costruzione, il test e la distribuzione dei progetti IT. Integrandolo con sistemi di controllo delle versioni come GitHub, è possibile triggerare automaticamente le build in risposta alle modifiche apportate al repository. L'integrazione garantisce anche che le modifiche al codice vengano testate per verificarne la coerenza e l'affidabilità prima di unirsi alla base di codice principale.

Le migliori funzionalità/funzione di Travis CI

Utilizzare la matrice di build multilingue per l'esecuzione in parallelo delle build per accelerare le sequenze di build e test

Configurazione di fasi di compilazione personalizzate, tra cui test, distribuzione e così via, per definire cicli di sviluppo in base ai requisiti del progetto

Riutilizzare i pacchetti e gli artefatti scaricati in precedenza per memorizzare le dipendenze e accelerare i tempi di compilazione

Costruire e testare le richieste di pull utilizzando l'automazione con un solo comando per valutare tutte le modifiche al codice prima di unirle alla base di codice principale

Eseguire e testare simultaneamente su ambienti e sistemi operativi diversi

Limiti di Travis CI

Le opzioni di personalizzazione sono piuttosto limitate, soprattutto se confrontate con alternative come Jenkins

Sebbene offra reportistica completa per i test e il debug, non è chiara o perspicace

Prezzi di Travis CI

Inizio : $69 al mese

: $69 al mese Core : $249 al mese

: $249 al mese Pro : $794+ al mese

: $794+ al mese Azienda (Self-Hosted): $34+ al mese

Sono disponibili anche piani Enterprise a prezzi personalizzati.

Valutazioni e recensioni di Travis CI

G2 : 4.5/5.0 (90 recensioni)

: 4.5/5.0 (90 recensioni) Capterra: 4.1/5.0 (128 recensioni)

8. Cerchio CI

circle CI cruscotto dell'app web

Circle CI è una piattaforma CI/CD basata su cloud che automatizza il ciclo di vita dello sviluppo delle app. Gli sviluppatori possono usarla per scrivere o modificare i codici, costruire e testare i componenti e distribuire le modifiche al codice, concentrandosi su velocità e affidabilità. GitHub offre un ulteriore livello di test prima della distribuzione per contribuire a mantenere la qualità del codice.

Le migliori funzionalità/funzione di Circle CI

Utilizzo di pacchetti di configurazione riutilizzabili chiamati orbs dal registro orb per semplificare la definizione di complessi flussi di lavoro di compilazione e distribuzione

Condivisione di file e directory tra lavori o progetti per facilitare un ambiente di lavoro collaborativo attraverso il trasferimento di dati e la gestione delle dipendenze senza soluzione di continuità

Utilizzo di file di configurazione YAML per definire flussi di lavoro personalizzati di compilazione e distribuzione per una maggiore flessibilità e controllo delle versioni

Velocizzare le build grazie alla cache avanzata di dipendenze, artefatti e livelli Docker

Mantenere la sicurezza della pipeline grazie a OpenID connect e godere di una protezione leader del settore conforme a FedRAMP e SOC 2 Type II

Limiti di Circle CI

La configurazione iniziale e la corrispondente curva di apprendimento sono più complesse rispetto ad altri strumenti

Anche il più piccolo errore di sintassi può causare il fallimento della pipeline, e la modifica dei lavori è complicata

Prezzi di Circle CI

**Gratis: $0

Performance : $15 al mese

: $15 al mese Scala : $2000 al mese

: $2000 al mese Server (Self-hosted): Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Circle CI

G2 : 4.4/5.0 (499 recensioni)

: 4.4/5.0 (499 recensioni) Capterra: 4.6/5.0 (90 recensioni)

9. Disbug

Disbug integrazione con GitHub

Disbug è uno strumento progettato per facilitare il processo di debug delle app. Riduce l'inutile scambio di informazioni tra il titolare dell'app, il team di QA o il tester e lo sviluppatore, in quanto il primo può catturare i bug utilizzando catture dello schermo, registrazioni, log della console, log di rete ed eventi dell'utente.

Quindi, possono caricare queste risorse direttamente sullo strumento di project management per aggiungere contesto e significato al problema.

Le migliori funzionalità/funzione di Disbug

Utilizzate screencast e narrazione per approfondire visivamente il problema. Disegnate sullo schermo durante la narrazione per una comunicazione efficace

Catturare screenshot, annotarli e condividerli per approfondire il problema

Ottenere un contesto olistico delle segnalazioni di bug utilizzando i registri della console, i registri di rete, le azioni dell'utente, i dettagli del browser, i sistemi operativi e altro ancora

Modificare in tempo reale i contenuti e gli elementi di design del sito web per ottenere un feedback in tempo reale sulle diverse modifiche e decisioni di design

Integrazione con piattaforme complete di project management come ClickUp, Jira, Asana, Trello, Monday.com e altre ancora

Limiti di Disbug

Strumento abbastanza nascente, il che significa che è ancora in corso d'opera e che ci vorrà un po' di tempo per rilasciare una versione raffinata

Da fare: non offre una versione gratuita, il che lo rende piuttosto costoso per le sole attività di debug

Prezzi di Disbug

Startup : $49 al mese

: $49 al mese Business : $99 al mese

: $99 al mese Agenzia : $249 al mese

: $249 al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Disbug

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

10. Jira

Jira cruscotto centrale

Jira è una popolare soluzione di project management e monitoraggio dei problemi sviluppata da Atlassian. Trova largo impiego nel settore IT per il piano, il monitoraggio e la gestione di progetti, attività e problemi.

L'impostazione di Jira con GitHub rafforza la collaborazione tra i team di sviluppo e di project management, poiché diventa più facile tracciare le modifiche al codice, collegare i commit a problemi specifici e ottimizzare i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Creare, assegnare e monitorare problemi utilizzando un set completo di strumenti dedicati per gestire in modo efficiente attività e progetti

Utilizzare le schede Scrum e Kanban per implementare le metodologie Agile di sviluppo iterativo e incrementale

Definire, visualizzare e orchestrare le sequenze temporali, le attività cardine e i rilasci dei progetti utilizzando roadmap dinamiche

Automazioni di attività o flussi di lavoro ripetitivi e di routine definendo regole aziendali per mantenere oggettività e coerenza e risparmiare tempo

Posizione di file, cartelle e altre risorse relative al progetto con potenti funzionalità di ricerca e filtro

Limiti di Jira

Jira offre l'automazione dei moduli, ma offre prestazioni insufficienti se paragonato aAlternative a Jira come ClickUp

Presenta un notevole ritardo nelle prestazioni per progetti complessi che coinvolgono un numero elevato di sprint e attività

Prezzi di Jira

**Gratis

Standard : $8,15 per utente al mese

: $8,15 per utente al mese Premium : $16 per utente al mese

: $16 per utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2 : 4.3/5.0 (5.724 recensioni)

: 4.3/5.0 (5.724 recensioni) Capterra: 4.5/5.0 (13.926 recensioni)

Migliorare il controllo delle versioni attraverso la giusta integrazione con GitHub

Gli strumenti discussi sopra offrono qualcosa di unico al ciclo di sviluppo del software. Per istanza, ClickUp e Jira aggiungono al processo di sviluppo una solida gestione e consegna dei progetti, rendendolo più olistico e prevedibile.

Scegliete in base ai requisiti specifici del vostro progetto. Iscriviti e utilizza ClickUp con GitHub per ottenere un doppio vantaggio!