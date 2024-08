10 migliori alternative a GitBook per i documenti tecnici nel 2024

Se avete la sensazione che il vostro team potrebbe riempire una biblioteca con tutto ciò che sa della vostra azienda e dei suoi prodotti, è probabile che sia così. 📚

E prima si riesce a far uscire le conoscenze dalla testa delle persone e a metterle su pagina, meglio sarà per la vostra azienda. Documentare le conoscenze faticosamente acquisite dal team rende più facile l'inserimento di nuovi dipendenti, la condivisione di informazioni tra i reparti e l'insegnamento ai clienti delle funzionalità/funzione dei nuovi prodotti.

Ma una vera e propria biblioteca probabilmente non è la risposta. È invece necessaria una base di conoscenza digitale (o wiki) a cui il team o i clienti possano accedere da qualsiasi luogo. GitBook è uno dei più diffusi programmi software di knowledge base, ma se il vostro team non si occupa di sviluppo di prodotti SaaS o non potete permettervi i prezzi di GitBook, potrebbe non fare al caso vostro.

Scoprite le 10 migliori alternative a GitBook per team di ogni tipo e iniziate a costruire il vostro wiki aziendale.

Cos'è GitBook? Da fare?

GitBook è uno strumento di knowledge base che aiuta i team tecnici a creare documentazione. Le sue funzionalità/funzioni sono state realizzate pensando agli sviluppatori e ai progettisti di prodotti SaaS, ma è possibile utilizzarlo anche per altri tipi di documentazione online.

È possibile utilizzare GitBook per creare documentazione interna ed esterna, sia che si tratti di pubblicare la documentazione di un prodotto per i clienti o di delineare una base di conoscenza per i termini e i processi aziendali.

GitBook è abbastanza flessibile da permettere agli sviluppatori di creare la documentazione in codice, con opzioni di modifica in Markdown o WYSIWYG. Ma offre anche modelli e un editor di blocchi drag-and-drop per i non codificatori del team. È possibile taggare i colleghi per migliorare la collaborazione e annidare le pagine per una migliore organizzazione.

Come scegliere la migliore alternativa a GitBook

La migliore alternativa a GitBook per il vostro team dipende dalle esigenze e dal budget della vostra azienda. Ecco alcuni elementi da considerare per valutare le opzioni:

**Se siete un'azienda di prodotti SaaS, potreste volere una piattaforma di documentazione più incentrata sugli ingegneri e con molte opzioni di personalizzazione basate sul codice. Se i dipartimenti marketing e risorse umane saranno tra gli utenti principali, vorrete qualcosa che offra un formattare libero da codice

**Alcune piattaforme sono solo interne (per il vostro team). Altre offrono solo basi di conoscenza pubbliche (per i vostri personalizzati). Altre ancora offrono entrambe le cose. Molte hanno anche impostazioni avanzate per le autorizzazioni, in modo da poter scegliere chi può modificare quali documenti, una funzionalità/funzione essenziale per i team più grandi

**Se la vostra base di conoscenza è molto ampia, può essere utile avere un assistente IA che cerchi nel database per voi. Ma si possono trovare anche programmi con barre di ricerca, mentre altri permettono di organizzarli come libri, con pagine di riferimento e tabella dei contenuti

10 Migliori alternative a GitBook nel 2024

Preparatevi a trovare la vostra prossima alternativa preferita a GitBook. Queste 10 opzioni hanno tutto. Troverete software con intervalli che vanno da "chiunque può farlo" a "sono richieste conoscenze di codice" Abbiamo incluso piattaforme che si concentrano sulle basi di conoscenza dei clienti, sulle basi di conoscenza interne o su entrambe. In questo modo troverete sicuramente un programma che soddisfa le vostre esigenze di conoscenza.

Annidamento di una pagina all'interno di una pagina in ClickUp Docs

Se state documentando processi interni, avete bisogno di un'app che sia veloce quanto il vostro team. ClickUp permette a tutti di lavorare insieme più velocemente, indipendentemente dalla loro posizione nel mondo. 🌎

Più membri del team possono modificare lo stesso documento simultaneamente, ed è possibile aggiungere tag e commenti per porre domande sulle lacune di conoscenza e ottenere risposte rapidamente.

È l'app ideale per creare wiki aziendali e documentare funzionalità/funzione dei prodotti, processi di reparto e ruoli individuali. Tutti, dagli ingegneri al team operativo, fino al reparto risorse umane, hanno a disposizione un'unica app che fornisce loro esattamente ciò di cui hanno bisogno.

ClickUp è una ricetta per migliorare la comunicazione, la collaborazione e la condivisione delle conoscenze. Quindi, il vostro team può iniziare a cucinare! 🧑‍🍳

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Documenti di ClickUp sono facili da personalizzare, in modo da poter aggiungere intestazioni, tabelle, banner, tag, commenti, segnalibri, immagini, video e collegamenti a fonti esterne o ad altri documenti della vostra base di conoscenza

ClickUp AI consente di formattare, scrivere, riepilogare/riassumere rapidamente i contenuti, in modo che la documentazione non richieda tutto il giorno

Modelli ClickUp consentono di iniziare a crearewiki, procedure operative standard, documentazione di prodotto,Basi di conoscenza sulle risorse umanee altro ancora senza tempi di configurazione

Gli strumenti di collaborazione consentono a più membri del team di lavorare contemporaneamente su un documento, aggiungere elementi di azione o convertire il testo in attività

Le funzionalità di ricerca aiutano a trovare le informazioni all'interno dei documenti o della base di conoscenza

Impostazioni di privacy, controlli di modifica e autorizzazioni consentono di controllare chi può modificare e visualizzare ogni documento

Limiti di ClickUp

Può esserci una curva di apprendimento per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a ClickUp

Non tutte le funzionalità/funzione dell'app web sono disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (8.795+ recensioni)

4,7/5 (8.795+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.805+ recensioni)

2. Confluenza

via Confluenza Parte dell'ecosistema Atlassian, insieme a Jira e Trello Confluence è uno strumento di gestione della conoscenza e di collaborazione. È stato progettato per facilitare una migliore comunicazione interna, in modo che tutto il team sia sulla stessa pagina. 📃

E a volte intendiamo letteralmente. Grazie alle funzionalità di modifica, i membri del team possono creare documenti condivisi e lavorarci insieme in tempo reale, senza essere nella stessa stanza. È un ottimo strumento per fare brainstorming su nuovi progetti e documentare i processi interni, soprattutto se il team utilizza già Jira.

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Il controllo delle versioni consente di monitorare le modifiche e di tornare alle versioni precedenti dei documenti

I contenuti annidati rendono più facile l'organizzazione

Integrazioni conStrumenti di IA per la creazione di contenuticome ChatGPT, Copywriter e Wordsmith, aiutano a creare, riepilogare/riassumere o modificare rapidamente i contenuti

Le autorizzazioni per i contenuti consentono di stabilire chi può vedere e chi può modificare ogni pagina del documento

Limiti di Confluence

Alcuni utenti affermano che è difficile gestire le impostazioni delle autorizzazioni

Altri segnalano che l'organizzazione dei documenti può essere difficile e che la funzionalità/funzione di ricerca non sempre consente di trovare il documento che si sta cercando

Prezzi di Confluence

**Gratis

Standard: $5,75/mese per utente

$5,75/mese per utente Premium: $11/mese per utente

$11/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4,1/5 (3.665+ recensioni)

4,1/5 (3.665+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.090+ recensioni)

3. Tettra

via Tettra Gestori del team HR, gioite! Tettra è una piattaforma di condivisione delle conoscenze creata appositamente per i team interni, che vi eviterà di dover rispondere sempre alle stesse domande.

Non è solo una base di conoscenza self-service (in cui i membri del team devono trovare le proprie risposte), il vostro team può anche utilizzare questa piattaforma per porre domande interattive. Poi possono ricevere la risposta da un esperto di conoscenza o da un amichevole chatbot IA. 🤖

Le migliori funzionalità/funzioni di Tettra

Kai, una funzione integrata diStrumento di IA integratopermette ai membri del team di porre domande a un chatbot che cerca nella vostra base di conoscenze e fornisce le risposte

Una sezione Q&A mostra al team le domande più frequenti e le relative risposte in modo rapido

Le integrazioni con Slack e Microsoft Teams consentono di fornire risposte da Tettra in pochi clic

Gli Esperti della Conoscenza consentono di specificare la persona migliore all'interno dell'organizzazione per rispondere alle domande su diversi argomenti

Limiti di Tettra

Pur essendo previsto un periodo di prova gratuito, non esiste un piano Free, il che potrebbe mettere questo programma fuori portata per le aziende con un budget limitato

Alcuni utenti ritengono che le opzioni di formattazione e personalizzazione siano limitate

Prezzi di Tettra

Base: $4/mese per utente

$4/mese per utente Scaling: $8/mese per utente

$8/mese per utente Professionale: $12/mese per utente

Tettra valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (85+ recensioni)

4.6/5 (85+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (9+ recensioni)

4. Docusauro

via Docusauro Se siete ingegneri di prodotto che amano un logo carino, allora questa piattaforma di documentazione e il suo dino quadrato potrebbero fare al caso vostro. Se però non avete esperienza di codice, è ora di lasciar perdere questo dino. 🦖

Questo generatore di siti statici open-source è stato realizzato pensando agli sviluppatori ed è il migliore per la creazione di documentazione tecnica sui prodotti. Permette di creare rapidamente un sito web statico auto-ospitato per spiegare le funzionalità del prodotto alla comunità.

Bonus: Date un'occhiata a

**10 Modelli di Documentazione Tecnica Gratis_

Le migliori funzionalità/funzione di Docusaurus

Scrivete i vostri documenti con MDX e Docusaurus li convertirà automaticamente in HTML

Rilasciare versioni diverse della documentazione in base alla versione della produttività

Tradurre i documenti usando git, Crowdin o qualsiasi altro gestore di traduzioni

Personalizzazione del layout con componenti interattivi React

Limiti di Docusaurus

Questa app richiede competenze di codice e un'infrastruttura informatica più avanzata

Dovrete fornire il vostro hosting e gestire la sicurezza dei vostri dati

Prezzi di Docusaurus

**Gratuito

Docusaurus valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Leggi i documenti

via Leggere i documenti Read the Docs è una piattaforma facile da usare, a patto che tutti gli utenti in questione siano codificatori, idealmente codificatori che lavorano in Python. 🐍

Questo software di documentazione utilizza un approccio di tipo "docs-as-code" che consente agli sviluppatori di documentare i processi senza modificare il loro flusso di lavoro. Inoltre, è possibile distribuire la documentazione del prodotto agli utenti a ogni unire, senza bisogno di passaggi aggiuntivi.

È un buon strumento per le aziende SaaS che sono interessate soprattutto alla condivisione delle conoscenze con i propri utenti e sviluppatori.

Le migliori funzionalità/funzione di Read the Docs

Integrazione con qualsiasi strumento di documentazione, compresi Sphynx, MkDocs e Jupyter Book

Utilizzare la sintassi reStructuredText o la sintassi Markdown per creare i vostri documenti

Cercare i documenti dalla dashboard o usare le API di ricerca per offrire potenti funzionalità/funzione di ricerca ai vostri utenti

Anteprima delle richieste pull prima di lanciarle

Limiti alla lettura dei documenti

Read the Docs è uno strumento basato su Python e, sebbene non sia necessario conoscere Python per utilizzare la piattaforma, potrebbe non essere lo strumento ideale per gli sviluppatori JavaScript o PHP che desiderano personalizzarlo

Non ci sono opzioni per aggiungere componenti MDX o React

Leggere i prezzi dei documenti

Comunità: Free

Free Associazione Gold: $5/mese

$5/mese Piano Business Basic: $50/mese

$50/mese Piano Business Advanced: $150/mese

$150/mese Piano Business Pro: $250/mese

Leggi i documenti valutazioni e recensioni

G2: 5/5 (1+ recensioni)

5/5 (1+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione disponibile

6. Arcobaleno

via Arboreo Dedicata ai team tecnici, questa piattaforma di documentazione è ideale per creare guide per gli utenti, guide per gli sviluppatori o documentazione sui prodotti. Ma può essere utilizzata anche per documentare processi interni e procedure operative standard.

I vostri team saranno in grado di migliorare gestire meglio il loro tempo con una base di conoscenze che li mette in grado di trovare le risposte alle loro domande. E i vostri clienti potranno adottare più facilmente il vostro prodotto con le spiegazioni delle funzionalità a portata di mano. 👐

Le migliori funzionalità/funzione di Archbee

Gli strumenti di collaborazione consentono a più membri del team di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento

Le funzionalità di controllo delle versioni consentono di tenere traccia delle modifiche o di tornare a una versione precedente, in modo simile a Google Documenti

È possibile inserire snippet di contenuto in più posizioni, mentre si modifica il contenuto da un'unica postazione

Il widget per la documentazione contestuale aggiunge una guida interattiva al prodotto per spiegare le funzionalità/funzione nel momento in cui l'utente le incontra

Limiti di Archbee

Diversi utenti segnalano che questo programma può presentare dei bug, che possono compromettere la possibilità di accedere ad alcune funzionalità/funzione

Altri vorrebbero che ci fossero più opzioni di personalizzazione per i font e la formattazione

Prezzi di Archbee

Per iniziare: Free

Free Crescita: $40/mese

$40/mese Scalare: $80/mese

$80/mese Azienda: $400/mese

Archbee valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (105+ recensioni)

4.5/5 (105+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

7. LibroStack

via LibroStack Un altro progetto open-source, BookStack è costruito all'insegna della semplicità con un'interfaccia utente WYSIWYG. Questa semplicità significa che tutti i membri del team sapranno cosa stanno guardando. 👀

Questo è il nostro open-source preferito, software di conoscenza di base per i non esperti di tecnologia, grazie alla sua facilità d'uso. Tutti, dalle risorse umane al project management, dal supporto clienti al marketing e alle operazioni, possono iniziare a usarlo.

Le migliori funzionalità/funzione di BookStack

Una chiara gerarchia di gestione dei contenuti aiuta a organizzare la base di conoscenze in libri, capitoli e pagine

La funzione di ricerca consente di trovare i contenuti in uno o in tutti i libri e di mantenerli in connessione tra loro

È possibile modificare i contenuti in Markdown o in testo normale

Le integrazioni con piattaforme di autenticazione, come Okta, SAML2 e LDAP, garantiscono la sicurezza dei contenuti

Limiti di BookStack

Alcuni utenti riferiscono che le opzioni di personalizzazione visiva sono limitate

Altri ritengono che il processo di caricamento dei file sia difficile perché a volte può allontanare l'utente dalla pagina su cui sta lavorando

Prezzi di BookStack

**Gratuito

Valutazioni e recensioni su BookStack

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (2+ recensioni)

8. Notion

via Notion Uno dei più popolari software wiki strumenti emersi negli ultimi 10 anni, Notion ha un aspetto pulito con molti spazi bianchi. Ma anche se può sembrare semplice, le sue funzionalità/funzione sono avanzate e offrono molte opzioni personalizzate.

Se avete paura della pagina bianca, potete usare un modello per iniziare. E se volete aggiungere il "divertimento" alla conoscenza fondamentale, Notion vi permette di aggiungere meme ed emoji. 🤩

Per maggiori informazioni, date un'occhiata a questo approfondimento confronto tra Notion e Confluence una delle alternative a GitBook presenti in questo elenco.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

I documenti sono altamente personalizzabili e consentono di aggiungere un indice, intestazioni, testo, punti elenco, attivare/disattivare, tabelle, immagini, video, frammenti di codice, equazioni matematiche e altro ancora

I progetti consentono di organizzare le attività da svolgere con una visualizzazione Kanban o Sequenza

Gli strumenti di collaborazione in tempo reale consentono a più membri del team di modificare i Teams contemporaneamente o di taggarsi a vicenda con domande e commenti

Strumenti di IA per la scrittura possono riepilogare/riassumere i contenuti, identificare le chiavi di lettura o modificare la scrittura per voi

Le integrazioni semplificano la connessione a Slack, Jira, GitHub, GitHub, Zapier e altro ancora

Limiti di Notion

Diversi utenti segnalano che l'app mobile ha tempi di caricamento più lenti rispetto all'app web

Poiché Notion offre molte opzioni di personalizzazione, alcuni nuovi utenti trovano che sia troppo impegnativo iniziare

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (4.795+ recensioni)

4,7/5 (4.795+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.860+ recensioni)

9. Jekyll

via Jekyll Questa piattaforma gratuita e open-source è stata creata dal fondatore di GitHub, quindi GitBook e Jekyll hanno praticamente gli stessi genitori. 👨‍👧‍👦

Ma mentre GitBook è stato progettato specificamente come strumento di documentazione per i team di prodotti SaaS, Jekyll è stato originariamente concepito per la creazione di blog.

Come generatore di siti statici, però, lavora altrettanto bene per la condivisione delle conoscenze che per i post dei blog. Inoltre, è possibile ottenere un hosting gratuito su GitHub Pages, completato da un nome di dominio personalizzato.

Le migliori funzionalità/funzione di Jekyll

Crea il tuo sito usando la sintassi di Markdown, Liquid, HTML o CSS

Importa automaticamente i contenuti da diverse piattaforme, tra cui Behance, Drupal, CSV, WordPress, Joomla, Mephisto, RSS e altre ancora

Limiti di Jekyll

I modelli non hanno alcun codice personalizzato incorporato, quindi le opzioni di personalizzazione sono limitate, a meno che non si sia disposti a costruire un proprio workaround

Quando si aggiungono immagini o file video, non c'è un supporto integrato che permetta di rimpicciolire i file o di ricaricarli in tempo reale

prezzi di ####

**Gratuito

Valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Documento360

via Documento360 Se l'idea di documentare tutti i vostri processi potrebbe farvi girare la testa a 360 gradi, Document360 è qui con un'interfaccia utente amichevole che vi terrà la testa dritta. 😵‍💫

Questo programma multiuso software di gestione della conoscenza lavora per la documentazione tecnica, la documentazione di prodotto e la documentazione dei processi interni, in modo da poter tenere traccia di tutto, dall'onboarding delle risorse umane alle FAQ dei clienti.

I documenti vengono visualizzati su un sito web, in modo che i clienti o i membri del team possano accedervi da qualsiasi luogo. Siete voi a decidere se volete che siano pubblici o privati, perché la conoscenza è vostra e potete condividerla.

Le migliori funzionalità/funzione di Document360

Il portale interno della Knowledge Base consente al team di creare contenuti con funzionalità/funzione di gestione e revisione dei contenuti di facile utilizzo

Il sito web esterno della Knowledge Base visualizza i documenti in un database pubblico per il supporto clienti o in un database privato per i membri del team

L'Assistente della Knowledge Base consente di incorporare un widget all'interno del vostro sito web o prodotto, in modo che gli utenti possano cercare le risposte in qualsiasi momento

Le integrazioni collegano la vostra base di conoscenze con le vostre app preferite, come Zendesk, Intercom, Google Analytics, Crowdin, Disqus e altre ancora

Limiti di Document360

Questo programma non consente la modifica simultanea, il che può ostacolare la collaborazione del team

Per regolare il design e il layout, è necessario utilizzare codici personalizzati

Prezzi di Document360

**Gratuito

Standard: $149/mese per progetto

$149/mese per progetto Professionale: $299/mese per progetto

$299/mese per progetto Business: $399/mese per progetto

$399/mese per progetto Enterprise: $599/mese per progetto

Valutazioni e recensioni di Document360

G2: 4.7/5 (365+ recensioni)

4.7/5 (365+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (185+ recensioni)

Addio, GitBook

La conoscenza è potere. 💪

Ora che conoscete le migliori alternative a GitBook, siete pronti a scegliere una potente piattaforma di condivisione delle conoscenze per il vostro team.

Per la creazione di una base di conoscenza interna, ClickUp è una delle piattaforme più collaborative e facili da usare. Non è richiesta alcuna conoscenza di codifica ed è possibile taggare i membri del team, lavorare simultaneamente e collegare i documenti alle attività nelle schede di project management.

E dato che si può iniziare a usarla gratis, si può documentare immediatamente la conoscenza dell'azienda. Provate ClickUp per portare le conoscenze del vostro team al livello successivo.