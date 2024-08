Il paradiso degli sviluppatori: 10 eccezionali editor di codice

Oltre a cibo e acqua, ogni sviluppatore di software ha bisogno di un editor di codice per sopravvivere. 🖥️

Gli editor di codice sono essenzialmente degli editor di testo che permettono a sviluppatori e programmatori di scrivere e modificare il codice. Sono dotati di funzionalità/funzione come l'evidenziazione della sintassi, il completamento automatico e il monitoraggio dei bug che semplificano il processo di sviluppo e riducono al minimo il rischio di errori.

Ma con così tante opzioni, trovare l'editor perfetto può sembrare di cercare un ago in un pagliaio. Per questo motivo abbiamo setacciato il mercato per voi e abbiamo selezionato i 10 migliori editor di codice, di cui analizzeremo le funzionalità/funzione e i modelli di prezzo per aiutarvi a trovare quello che si adatta perfettamente alle vostre esigenze di codifica.

Come bonus aggiuntivo al nostro elenco, vi presenteremo un eccezionale editor di codice strumento per il project management che può essere il vostro fidato compagno nelle avventure di sviluppo del software.

Cosa sono gli editor di codice?

Gli editor di codice sono programmi che gli sviluppatori usano per scrivere e modificare il codice (non c'è da sorprendersi). In genere sono dotati di opzioni come il completamento automatico e la navigazione nel codice che aiutano a scrivere e testare il codice, a ridurre il rischio di errori e a migliorare la produttività e l'efficienza.

Gli editor di codice hanno forme diverse e rispondono a varie esigenze di programmazione e livelli di esperienza. Ad esempio, se siete principianti o volete concentrarvi sulla semplicità, potete scegliere gli editor di base.

Sono come i normali editor di testo, ma con alcune funzionalità aggiuntive come l'evidenziazione della sintassi e il numero di riga. Tali editor di codice sono in genere adatti a qualsiasi linguaggio di programmazione.

Si possono trovare anche strumenti di modifica del codice per linguaggi e framework specifici o che possono essere utilizzati su dispositivi mobili o su una console.

Le opzioni sono infinite: considerate le vostre esigenze, il livello di esperienza e il linguaggio di programmazione con cui lavorate per trovare la vostra scelta. 🧩

Cosa cercare nei migliori editor di codice?

Gli editor di codice devono avere determinate qualità per migliorare il flusso di lavoro. Quando scegliete lo strumento migliore, concentratevi sulle seguenti caratteristiche:

Flessibilità e personalizzazione: L'editor di codice deve avere un'interfaccia flessibile e personalizzata in base alle proprie preferenze. Deve essere adattabile e consentire modifiche rapide Funzionalità/funzione di gestione del codice: Navigazione nel codice, piegatura del codice, completamento automatico ed evidenziazione della sintassi sono alcune delle molte opzioni che rendono la codifica più gestibile Collaborazione in tempo reale: Questo è un must se si lavora in team: lo strumento deve offrire opzioni, come il controllo di versione, che consentano di collaborare con i colleghi in tempo reale Velocità e prestazioni: L'editor di codice giusto deve gestire tutti i tipi di codice senza rallentamenti. A nessuno sviluppatore piace lavorare in un editor di codice lento Supporto delle estensioni: L'editor selezionato deve supportare diversi plugin ed estensioni per ottenere la massima funzione Opzione Trova e sostituisci: Con questa funzionalità/funzione è possibile modificare il codice in modo più efficiente

10 fantastici editor di codice per un processo di sviluppo semplice e diretto

Dopo aver esplorato decine di editor di codice, abbiamo selezionato i 10 migliori che offrono la maggior funzione e sono incredibilmente facili da usare. Scopriteli e scegliete quello che soddisfa tutte le vostre esigenze. ✔️

1. Codice di Visual Studio

Via: codice.visualstudio Cercate un editor di codice open-source con ricche funzioni multipiattaforma? Visual Studio Code è la soluzione giusta!

Lo strumento lavora senza problemi su Windows, Linux e Mac, quindi è eccellente per gli sviluppatori che scrivono codice per diversi sistemi operativi.

La sua funzionalità/funzione principale è IntelliSense, che permette di andare oltre il completamento automatico e l'evidenziazione della sintassi. Questa straordinaria opzione analizza i tipi di variabili, i moduli importati e le definizioni delle funzioni per fornire completamenti intelligenti e facilitare il lavoro. 😍

Visual Studio Code permette anche di eseguire il debug del codice direttamente dall'editor e di utilizzare comandi Git integrati.

È possibile estendere le funzioni dell'editor installando delle estensioni, che non rallentano il lavoro perché vengono eseguite in processi separati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Visual Studio Code

Lavora su Windows, Linux e Mac

Completamenti intelligenti con IntelliSense

Debug del codice senza soluzione di continuità con un editor di codice ricco di funzionalità/funzione

Supporta estensioni, più linguaggi di programmazione e formati di file

Una delle poche versioni gratuite di questo elenco di editor di codice

Limiti di Visual Studio Code

L'ottimizzazione della memoria potrebbe essere migliorata

Potenziali problemi di prestazioni quando si lavora con codebase di grandi dimensioni

Prezzi di Visual Studio Code

**Gratis

Visual Studio Code valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (2.100+ recensioni)

: 4.7/5 (2.100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 1.500 recensioni)

2. Vim

Via: Vim Se siete sviluppatori o programmatori esperti alla ricerca di una versione avanzata dell'editor UNIX vi, l'avete trovata! Vim è un editor di testo altamente configurabile con funzionalità/funzioni più avanzate rispetto all'editor vi, quindi è eccellente per chi vuole fare un passo avanti nello sviluppo.

Molti considerano Vim un ambiente di sviluppo integrato (IDE) grazie ai suoi numerosi plugin ed estensioni, al terminale integrato e all'elevata personalizzazione. Avrete a disposizione una robusta funzionalità di ricerca e sostituzione, numerose integrazioni e un'incredibile versatilità.

Lo strumento è gratis, ma se lo trovate utile, le persone dietro Vim vi chiedono di fare una donazione per aiutare i bambini orfani in Uganda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vim

Varie opzioni di personalizzazione

Supporta numerosi plugin ed estensioni

Modifica all'interno del terminale

Adatto a centinaia di linguaggi di programmazione

Limiti di Vim

Curva di apprendimento più ripida

L'interfaccia può sembrare obsoleta

Prezzi di Vim

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Vim

G2 : 4.4/5 (250+ recensioni)

: 4.4/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (meno di 5 recensioni)

3. Testo sublime

Via: Testo sublime Sublime Testo offre tutto il pacchetto: è semplice, potente, altamente personalizzabile e dotato di scorciatoie intuitive.

L'ultima versione del testo (Sublime Text 4) presenta alcune funzioni interessanti, come la funzionalità Tab Multi-Select che consente di dividere l'interfaccia per visualizzare più schede e aumentare la produttività. È inoltre possibile sfruttare l'opzione aggiornata di completamento automatico che consente di completare in modo intelligente le righe in base al codice esistente.

Altre funzionalità/funzioni degne di nota sono l'evidenziazione della sintassi aggiornata, le API Python e un'interfaccia raffinata con numerosi nuovi temi. L'editor di codice è disponibile su Windows, Mac e Linux, quindi può essere utilizzato indipendentemente dal sistema operativo.

Le migliori funzionalità/funzione di Sublime Text

Funzione di selezione multipla delle schede

Robusta opzione di autocompletamento e funzionalità di evidenziazione della sintassi

Disponibile su Windows, Mac e Linux

Numerosi scorciatoie

Disponibile in versione Free

Limiti di Sublime Testo

Nessuna estensione integrata

Il numero di opzioni può essere eccessivo rispetto ad altri editor di codice

Prezzi di Sublime Text

**Versione di prova gratuita

Licenza: $99/anno

Valutazioni e recensioni di Sublime Text

G2 : 4.5/5 (oltre 1.200 recensioni)

: 4.5/5 (oltre 1.200 recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.300+ recensioni)

4. Nova

Via: Nova Siete a caccia di un eccellente editor di codice per MacOS? L'avete trovato! Nova (un sostituto di Coda) è una piattaforma nativa per Mac che rende l'intera esperienza di modifica un gioco da ragazzi grazie a opzioni come il completamento automatico intelligente, l'editor overscroll e i cursori multipli.

Nova offre supporto nativo per 20+ linguaggi di programmazione e markup e formati, che è possibile estendere grazie ad API e a un browser di estensione integrato. 😎

Oltre a scrivere e modificare il codice, è possibile utilizzare Nova per eseguire il codice tramite script personalizzati e il debug. Inoltre, grazie alle numerose opzioni di personalizzazione, ai layout dell'area di lavoro e agli splendidi temi e colori della sintassi, è possibile creare un ambiente in cui si ama lavorare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nova

Estensioni avanzate

Supporto integrato per il debug in più lingue

Vari personalizzazioni

Strumenti di controllo sorgente Git integrati

Limiti di Nova

Disponibile solo su sistemi operativi Mac, il che potrebbe essere un limite per altri editor di codici

Può essere difficile da usare per gli utenti alle prime armi

Prezzi di Nova

$99 + tasse: un anno di aggiornamenti e nuove funzionalità/funzione

un anno di aggiornamenti e nuove funzionalità/funzione $79 + tasse: se si effettua l'aggiornamento da Coda

Valutazioni e recensioni di Nova

G2 : 3.8/5 (meno di 5 recensioni)

: 3.8/5 (meno di 5 recensioni) Caccia al prodotto: 4.1/5 (10+ recensioni)

5. PyCharm

Via: JetBrains Più che un editor di codice, PyCharm è un robusto ambiente di sviluppo integrato (IDE) per Python. Come tale, non è orientato ai principianti e si rivolge più ai professionisti esperti.

Diverse funzionalità/funzione collocano PyCharm tra i migliori IDE per Python sul mercato. Offre assistenza intelligente per Python: lo strumento è in grado di completare le linee di codice per voi, di evidenziare gli errori e di aiutarvi a navigare nel vostro codice.

La piattaforma offre funzionalità remote, consentendo di sviluppare app su macchine virtuali o host remoti. 😍

Con un terminale integrato, un debugger integrato, un test runner e numerose integrazioni, PyCharm è tutto ciò di cui uno sviluppatore Python esperto ha bisogno per codificare in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzione di PyCharm

Disponibile su Mac, Windows e Linux, impostazione che lo distingue da altri editor di codice

IDE Python

Assistenza intelligente

Supporta diversi framework di sviluppo web (come Flask, Django o Pyramid)

Limiti di PyCharm

La gestione di codici complessi può essere impegnativa

L'avvio o il cambio di progetto può essere un po' lento per il processo di codice

Prezzi di PyCharm

PyCharm : $249/anno per utente per il primo anno (il secondo anno costa $199, il terzo anno in poi costa $149)

: $249/anno per utente per il primo anno (il secondo anno costa $199, il terzo anno in poi costa $149) Pacchetto per tutte le produttività (include 16 strumenti): $779/anno per utente per il primo anno (il secondo anno costa $623, dal terzo in poi $467)

Valutazioni e recensioni su PyCharm

G2 : 4.6/5 (700+ recensioni)

: 4.6/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

6. BBEdit

Via: A nudo BBEdit è un premiato Mac HTML ed editor di testo. Sviluppatori e programmatori non sono gli unici ad amare questo strumento: grazie alla sua versatilità e alle sue robuste funzionalità/funzioni, è utilizzato anche da autori web, scrittori e altri professionisti.

Da fare: cosa ha in serbo per voi BBEdit?

Per cominciare, offre un'opzione di ricerca e sostituzione avanzata su più file contemporaneamente, ottimizzando la produttività e risparmiando tempo. È inoltre dotato di grep pattern matching, vari strumenti per la definizione dei progetti, colore della sintassi per diversi linguaggi del codice sorgente e completamento del testo e del codice.

Essendo BBEdit anche un editor HTML, dispone di un'intera serie di strumenti di markup HTML. 🔧

Le migliori funzionalità/funzioni di BBEdit

Pattern Playgrounds per sperimentare i pattern di grep

Integrazione con Git e Subversion

Fogli di lavoro della shell

Editor di codice utile per i web designer

Limiti di BBEdit

Lavora solo su dispositivi Mac

Il passaggio da una scheda all'altra può essere più lento

Prezzi di BBEdit

BBEdit 14 Individual : $49.99

: $49.99 BBEdit 14 aggiornamento da 13.x : $29.99

: $29.99 BBEdit 14 aggiornamento da 12.x o precedente : $39.99

: $39.99 Aggiornamento aBBEdit 14 da Mac App Store : $39.99

: $39.99 Prezzi per utenti multipli: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di BBEdit

G2 : 4.5/5 (50+ recensioni)

: 4.5/5 (50+ recensioni) TrustRadius: 7.7/10 (10+ recensioni)

7. Atomo

Via: GitHub Atom è un editor di codice orientato alla collaborazione in tempo reale e alla massima produttività. Offre compatibilità multipiattaforma, in modo che voi e i vostri colleghi possiate codificare insieme indipendentemente dal sistema operativo.

Atom dispone anche di un'opzione di condivisione dello schermo, perfetta per i multitasking che vogliono avere una panoramica di più progetti contemporaneamente. Lo strumento è dotato di un eccellente browser del file system che vi permetterà di trovare il file desiderato in un istante.

Alcune opzioni "standard" sono la ricerca e la sostituzione, il completamento automatico e l'evidenziazione della sintassi.

Il problema di Atom? Non esiste più. Il 15 dicembre 2022, l'editor è stato ufficialmente ritirato. È possibile continuare a usarlo, ma solo se si possiedono versioni precedenti: le versioni 1.63.0 e 1.63.1 non funzionano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Atom

Focalizzato sulla collaborazione

Funzionalità/funzione di divisione dello schermo

Il miglior editor di codice per il suo browser di file system

Facile da usare

Limiti di Atom

Non può più essere scaricato perché è stato ritirato

Prezzi di Atom

Gratis

Valutazioni e recensioni di Atom

G2 : 4.4/5 (750+ recensioni)

: 4.4/5 (750+ recensioni) TrustRadius: 8.7/10 (80+ recensioni)

8. IntelliJ IDEA

Tramite: JetBrains Questo ambiente di sviluppo integrato (IDE) Java e Kotlin è destinato a rendere il processo di sviluppo divertente e piacevole! 🥳

È un Strumento di codice alimentato dall'IA che aumenta la produttività aiutandovi a scrivere codici puliti con funzionalità/funzioni che cercano potenziali errori e offrono suggerimenti per risolverli.

IntelliJ IDEA è tutto incentrato sulla collaborazione: create sessioni condivise per la revisione e il debug o spostate i progetti su un computer remoto per liberare il potenziale dello strumento.

La funzionalità/funzione di spicco dello strumento è IA Assistant con una chat integrata. Utilizzatelo per scrivere commenti sulla documentazione, generare messaggi di commit e semplificare il vostro lavoro in generale.

Le migliori funzionalità/funzioni di IntelliJ IDEA

Incoraggia la collaborazione

Suggerimenti basati sul contesto

Assistente IA abilitato a chattare

Integrazione con Gitlab

Limiti di IntelliJ IDEA

I progetti di grandi dimensioni consumano molte risorse di sistema rispetto ad altri editor di codice

La complessità dell'interfaccia può confondere i nuovi utenti

Prezzi di IntelliJ IDEA

La piattaforma ha diversi piani tariffari e offerte speciali: visitate il sito web per maggiori dettagli

Valutazioni e recensioni su IntelliJ IDEA

G2 : 4.5/5 (1.100+ recensioni)

: 4.5/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.100+ recensioni)

9. Blocco note++

Via: Blocco noteplusplus Molti sviluppatori sono d'accordo: blocco note++ ha tutto. Questo editor di codice supporta diversi linguaggi di programmazione e offre funzionalità/funzione che rendono la creazione di codice di qualità un gioco da ragazzi.

Il suo fascino maggiore è rappresentato dalle prestazioni fulminee e dall'utilizzo ottimo delle risorse di sistema. Blocco note++ utilizza API Win32 e STL pure, che gli consentono di essere incredibilmente veloce pur mantenendo una dimensione ridotta. Ciò significa che non dovete preoccuparvi di sovraccaricare il vostro sistema. Infatti, essendo così leggero, Blocco note++ è adatto ai sistemi di fascia bassa. 🥰

Se lavorate su codici di grandi dimensioni, vi piacerà la funzione mappa del documento: vi permette di avere una panoramica dell'intero codice e di saltare alla sezione desiderata senza dover scorrere all'infinito e perdere il posto.

Le migliori funzionalità/funzione del blocco note++

Leggero

Mappa del documento

Assistenza multilingue

Il miglior editor di codice per i codici più lunghi

Limiti del blocco note++

L'interfaccia utente e le funzionalità/funzione chiave potrebbero beneficiare di un aggiornamento

Lavora solo su Windows

Prezzi del blocco note++

**Gratis

Blocco note++ valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (2.300+ recensioni)

: 4.6/5 (2.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.700+ recensioni)

10. Eclissi

Via: Eclissi Scrivere, eseguire il debug e testare il codice è molto più facile con Eclipse, un potente IDE con molte funzionalità/funzione per aumentare l'efficienza e ridurre gli errori.

Eclipse è stato aggiunto ai preferiti di molti sviluppatori grazie alla sua versatilità e personalizzazione. Oltre all'affidabile integrazione con Git, la piattaforma offre numerosi plugin, che consentono di adattare l'IDE alle proprie esigenze e di personalizzare i flussi di lavoro.

La piattaforma offre tutto ciò che serve per un'accurata verifica del codice. Se individua un potenziale errore, fornisce un messaggio dettagliato con una spiegazione, aiutandovi a risolvere il problema in poco tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Eclipse

Integrazione con Git

Ricca selezione di plugin

Eccellente rilevamento degli errori

Limiti di Eclipse

Pesante in termini di utilizzo della RAM

Può essere lento

Prezzi di Eclipse

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Eclipse

G2 : 4.3/5 (oltre 2.800 recensioni)

: 4.3/5 (oltre 2.800 recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 150 recensioni)

Altri strumenti per sviluppatori di software

Sebbene un editor di codice sia fondamentale per ogni sviluppatore e programmatore, non è in grado di gestire attività e progetti e di tenere il team al corrente delle ultime modifiche.

È qui che brillano strumenti come ClickUp: aiutano a tenere sotto controllo le attività e i progetti, a monitorare lo stato di avanzamento e i carichi di lavoro e a garantire che il processo di sviluppo si svolga come previsto. 🔍

Vediamo come ClickUp può diventare un prezioso alleato di qualsiasi team di sviluppo software!

ClickUp ClickUp è uno dei migliori strumenti di task e project management, con opzioni per il monitoraggio del tempo, l'organizzazione, la collaborazione, la comunicazione e la massima trasparenza. Questa piattaforma lavora su Windows, Mac e Linux e può essere installata come un'unità di

Estensione per Chrome in modo da poterla utilizzare insieme al vostro editor di codice preferito.

Come si può trarre vantaggio da questa estensione?

Per cominciare, si può usare la funzione Software ClickUp suite di funzionalità/funzione specificamente progettate per semplificare l'intero processo di sviluppo. Una delle opzioni di spicco è ClickUp AI , l'assistente di scrittura IA di altissimo livello della piattaforma e autore di contenuti ideale per creare piani di progetto e la documentazione necessaria in un attimo.

Utilizzate i prompt con ClickUp AI per creare rapidamente i documenti sui requisiti di prodotto (PDR) in un batter d'occhio

ClickUp AI è un'opzione integrata all'interno di Documenti ClickUp , un ottimo strumento di project management che consente di conservare tutti i documenti del progetto in un unico posto, di creare un piattaforma di condivisione delle conoscenze e organizzare le informazioni relative ai progetti di sviluppo software.

In termini di collaborazione, l'opzione numero uno di ClickUp è Lavagne online di ClickUp . Questo tela digitale è ideale per il brainstorming di idee, per passare dalla progettazione allo sviluppo e per elaborare strategie e piani ottimali. Ogni aggiornamento avviene in tempo reale, in modo che possiate lavorare con il vostro team senza interruzioni e ritardi.

Volete ottenere il feedback del vostro team su un particolare aspetto del progetto di sviluppo software? Utilizzate Moduli ClickUp per raccogliere i loro input e convertirli in un hub di informazioni facile da gestire. Possono essere particolarmente utili per le richieste di funzionalità/funzione e le revisioni del codice .

Logica di condizione nei moduli ClickUp Esempio di feedback sul prodotto

ClickUp supporta flussi di lavoro agili con una funzionalità/funzione dedicata, denominata ClickUp Agile . Personalizzate i flussi di lavoro, integrare con altre app , utilizzare le Automazioni e visualizzare il lavoro per ottenere la massima funzione ed efficienza. ✨

Modelli ClickUp per uno sviluppo fluido del software

ClickUp sa che il vostro tempo è prezioso e che c'è sempre un incendio da spegnere. 🔥

Quindi, invece di fare tutto da zero, potete scorciatoie con i modelli ClickUp.

Ad esempio, è possibile utilizzare modelli agili come il modello Modello di project management agile di ClickUp per raccogliere e snellire le richieste, creare backlog, stabilire le priorità e implementare le metodologie agili senza intoppi.

Il modello ClickUp Agile Project Management supporta i flussi di lavoro agili e mantiene il team sulla stessa pagina

Naturalmente, questa è solo la punta dell'iceberg: la libreria di ClickUp contiene oltre 1.000 opzioni per vari scopi, dalla gestione di documentazione tecnica a creazione di roadmap e gestire progetti software .

ClickUp: La vostra procedura guidata per lo sviluppo del software

Gli editor di codice del nostro elenco aiutano a scrivere e modificare il codice senza sforzo, con errori minimi e massima precisione.

Ma se volete assicurarvi che ogni aspetto del codice sviluppo del software il processo di sviluppo del software è chiaramente delineato e ben gestito, rivolgetevi a ClickUp.

Grazie alle sue versatili funzionalità/funzione, ClickUp può assumere diversi ruoli. Può rivoluzionare i vostri processi di sviluppo software e aiutarvi a raggiungere livelli di produttività ed efficienza che non pensavate possibili. Iscriviti a ClickUp , esplorate le sue opzioni e sfruttate la sua potenza per massimizzare le prestazioni e l'esito positivo del vostro team di sviluppo. 💪