Abbiamo testato i 10 migliori software di produttività open source nel 2024

Se c'è una parola d'ordine che in questo momento è più importante di "open source", è "produttività" Tutti cerchiamo di fare di più a casa e al lavoro senza allungare le ore. Ma con il lavoro a distanza e le distrazioni che lo accompagnano, trovo che rimanere produttivi è una vera sfida.

Non credete che rimanere produttivi spesso richieda più di uno sforzo? Scegliere l'open source è una scelta che spesso non è semplice. Ma questi strumenti spesso aiutano la comunità, uniscono le persone e ci portano avanti. Abbiamo fatto un po' di ricerche per scoprire i migliori strumenti di produttività open source del 2024.

Dopo un'analisi e un test meticolosi, che hanno riguardato tutti gli aspetti, dall'automazione delle attività alle funzioni di collaborazione, abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori software di produttività open-source. Ho coinvolto il mio team di ClickUp per testare a fondo questi strumenti e sono certo che questo elenco vi aiuterà a scegliere quello che fa al caso vostro.

Ma prima vediamo quali sono gli aspetti da considerare prima di scegliere lo strumento migliore.

Cosa cercare negli strumenti di produttività open source?

Quando valutate gli strumenti di produttività open source, concentratevi sulle caratteristiche tecniche specifiche che possono migliorare in modo significativo il vostro flusso di lavoro.

Ecco un po' di storia. Il software open-source è nato agli albori dell'informatica, alla fine degli anni '90, e da allora sta rivoluzionando il modo in cui il software viene costruito e utilizzato.

Secondo Harvard Business Review il software open-source svolge un ruolo fondamentale nell'infrastruttura informatica mondiale e alimenta la tecnologia di tutti i giorni.

Quindi, cosa bisogna cercare negli strumenti di produttività open-source? Di seguito ho elencato le caratteristiche tecniche più essenziali:

Automazione alimentata dall'IA : Cerco strumenti che integrino AI per automatizzare compiti ripetitivi come la programmazione, le risposte alle e-mail e l'inserimento dei dati. Questa capacità di automatizzare mi fa risparmiare molto tempo e riduce gli errori manuali

: Cerco strumenti che integrino AI per automatizzare compiti ripetitivi come la programmazione, le risposte alle e-mail e l'inserimento dei dati. Questa capacità di automatizzare mi fa risparmiare molto tempo e riduce gli errori manuali Capacità di integrazione perfetta : Lo strumento deve integrarsi senza problemi con altri software essenziali per il mio flusso di lavoro, come i sistemi CRM, le soluzioni di cloud storage e le piattaforme di comunicazione come Slack o Microsoft Teams. Questo aumenta la collaborazione, snellisce le operazioni e migliora significativamente la mia capacità di condividere le informazioni con le parti interessate.

: Lo strumento deve integrarsi senza problemi con altri software essenziali per il mio flusso di lavoro, come i sistemi CRM, le soluzioni di cloud storage e le piattaforme di comunicazione come Slack o Microsoft Teams. Questo aumenta la collaborazione, snellisce le operazioni e migliora significativamente la mia capacità di condividere le informazioni con le parti interessate. Controllo delle versioni e gestione dei documenti: I sistemi di controllo delle versioni (come Git) garantiscono la tracciabilità delle modifiche, il ripristino delle versioni precedenti e la gestione efficace degli aggiornamenti dei documenti. Questo è particolarmente importante per i team che collaborano a progetti complessi

I sistemi di controllo delle versioni (come Git) garantiscono la tracciabilità delle modifiche, il ripristino delle versioni precedenti e la gestione efficace degli aggiornamenti dei documenti. Questo è particolarmente importante per i team che collaborano a progetti complessi Collaborazione in tempo reale : Do la priorità a strumenti con funzioni di editing dal vivo, messaggistica istantanea e videoconferenza, che consentono al mio team di lavorare su documenti o progetti simultaneamente

: Do la priorità a strumenti con funzioni di editing dal vivo, messaggistica istantanea e videoconferenza, che consentono al mio team di lavorare su documenti o progetti simultaneamente Flussi di lavoro personalizzabili : La possibilità di creare e modificare i flussi di lavoro in base alle mie esigenze è fondamentale. Per questo motivo, opto per strumenti che offrono funzionalità come campi personalizzati, stati e dipendenze dalle attività, che mi aiutano a gestire meglio i progetti e il lavoro di squadra

: La possibilità di creare e modificare i flussi di lavoro in base alle mie esigenze è fondamentale. Per questo motivo, opto per strumenti che offrono funzionalità come campi personalizzati, stati e dipendenze dalle attività, che mi aiutano a gestire meglio i progetti e il lavoro di squadra Reporting e analisi avanzati : Uno strumento che offre informazioni sulle metriche di produttività, sull'avanzamento del progetto e sull'allocazione delle risorse mi aiuta a prendere decisioni migliori

: Uno strumento che offre informazioni sulle metriche di produttività, sull'avanzamento del progetto e sull'allocazione delle risorse mi aiuta a prendere decisioni migliori **Un'interfaccia pulita e intuitiva è importante perché migliora l'esperienza dell'utente e riduce la curva di apprendimento. Cercate caratteristiche come la gestione delle attività con il drag-and-drop, la facilità di navigazione e le visualizzazioni personalizzabili

Supporto e documentazione della comunità: Mi affido a un forte supporto della comunità e a una documentazione completa per trovare aiuto e risolvere i problemi in modo efficiente

I 10 migliori strumenti di produttività open source da usare nel 2024

Esistono tantissimi strumenti di produttività: Alcuni si concentrano sulla gestione del tempo, sulla riduzione delle distrazioni e sull'organizzazione delle attività, mentre altri mirano a migliorare la collaborazione, a collegare i team remoti e a semplificare la comunicazione tra i reparti.

Vi consiglio di esplorare a fondo ogni strumento per capire come può aiutarvi a massimizzare la vostra produttività, a rimanere motivati e a colmare il divario da dove siete a dove volete essere!

1. ClickUp: Il miglior strumento di produttività all-in-one

La scelta migliore: ClickUp . ClickUp può essere un ottimo compagno se la gestione dei progetti e la collaborazione sono intrinseche al vostro lavoro.

Sebbene ClickUp non sia uno strumento open-source, si è classificato ai primi posti perché si integra bene con le principali applicazioni e ha un'API aperta.

Che si tratti di gestire semplici elenchi di cose da fare, di affrontare progetti complessi, di gestire attività personali o di gestire operazioni aziendali, questo strumento di produttività all-in-one è progettato per fare il lavoro pesante al posto vostro.

Monitorare gli aggiornamenti del progetto, gestire i flussi di lavoro e collaborare con il team, tutto dal vostro ClickUp Workspace

ClickUp combina un sistema avanzato di gestione del progetto con strumenti di produttività e collaborazione.

L'assistente AI, ClickUp Brain massimizza la mia produttività. Lo uso per risparmiare tempo nella presa di appunti, per semplificare la creazione di contenuti, per automatizzare le attività di routine e per generare approfondimenti che aiutano a stabilire le priorità del lavoro in modo efficace.

Massimizzate la vostra produttività con ClickUp Brain, dotato di intelligenza artificiale

Non si tratta solo di produttività individuale. ClickUp consente all'intero team di lavorare insieme in modo più efficace. ClickUp Brain sfrutta la conoscenza collettiva all'interno dello spazio di lavoro di un'organizzazione per portare un vantaggio collaborativo alla produttività.

Anche i solisti e i singoli collaboratori hanno molto da guadagnare. Il Modello di produttività personale ClickUp è un ottimo strumento per iniziare.

Rimanete organizzati e produttivi con il Modello di produttività personale di ClickUp

Questo modello riunisce alcune delle migliori funzioni di ClickUp in un'unica schermata:

ClickUp Docs per scrivere i vostri pensieri ecreare obiettivi SMART* IlVista degli obiettivi di ClickUp per stabilire le priorità e pianificare le giornate e le settimane

La vista Calendario per pianificare i vostri impegni e programmare le vostre riunioni

Un diagramma di Gantt per visualizzare i progressi di più attività contemporaneamente

Stati personalizzati per non perdersi mai in una marea di impegni

Con questo modello, potete:

Fissare obiettivi realistici e creare un piano per raggiungerli

Eliminare le attività che fanno perdere tempo e sfruttare al meglio il tempo a disposizione

Dare priorità ai compiti in modo efficace e gestire il carico di lavoro

Rimanere concentrati e motivati sui compiti essenziali

/Riferimenti/ https://app.clickup.com/signup?template=t-54073153&department=personal-use Scaricate questo modello /%href/

Utilizzate ricette di automazione già pronte o personalizzatele in base alle vostre esigenze, assicurando che il vostro team si concentri su ciò che conta davvero con ClickUp Automations

ClickUp mette ordine nel vostro flusso di lavoro grazie a diverse funzionalità, come ad esempio ClickUp Time Tracking , Attività ClickUp e automazioni personalizzate .

Inoltre, si ottiene una suite di strumenti, come ad esempio Mappe mentali ClickUp per il brainstorming, Hub dei documenti ClickUp per la gestione dei documenti e il Vista del carico di lavoro per monitorare la larghezza di banda.

Inviare e ricevere e-mail attraverso la piattaforma con ClickUp Email

ClickUp aiuta anche a rafforzare il mio modo di comunicare: Conservo le conversazioni organizzate e facilmente accessibili in un unico punto. E con ClickUp Email , invio e ricevo email direttamente sulla piattaforma.

La parte migliore? ClickUp è interamente personalizzabile. Potete adattare la piattaforma al vostro flusso di lavoro, ai vostri progetti e alle vostre preferenze, esattamente come volete.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Possibilità di scegliere tra oltre 15 opzioni personalizzateViste ClickUptra cui Elenco, Tabella, Gantt, Timeline, Calendario e Carico di lavoro, per organizzare il lavoro in modo efficiente

CreareCruscotti ClickUp per avere una panoramica di alto livello del lavoro in un colpo d'occhio, assicurando che nulla sfugga alle maglie del sistema

Visualizzate i flussi di lavoro e le strategie suLavagne ClickUp e collaborare facilmente alle idee dei membri del team e dei clienti

Rimanere in cima alle attività conPromemoria ClickUp che possono essere gestiti da un browser, da un desktop o da un dispositivo mobile

Collegate ClickUp a più di 1.000 strumenti di lavoro per ottimizzare il flusso di lavoro conIntegrazioni ClickUp* Accesso a ClickUp in movimento da qualsiasi dispositivo, compresi cellulari, tablet e desktop

Limitazioni di ClickUp

I nuovi utenti hanno segnalato una curva di apprendimento dovuta alle numerose funzioni di ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $7 per membro per Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.500+ recensioni)

: 4.7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Turtl: il migliore per annotare e organizzare in modo sicuro gli appunti

via Turtl Turtl è un'eccellente alternativa ad applicazioni come Evernote e Google Keep. Mi piace il modo in cui combina l'attenzione alla privacy e alla sicurezza con potenti funzioni di produttività. Che si tratti di annotare idee, salvare segnalibri o gestire password, Turtl ha dato buoni risultati in termini di organizzazione ed efficienza.

La sua formattazione markdown mi ha aiutato a creare note strutturate. Mi piace anche la possibilità di incorporare facilmente immagini per migliorare i miei contenuti.

Un'altra caratteristica che si è distinta è la robusta funzione di ricerca che consente di trovare rapidamente informazioni specifiche all'interno delle note.

La crittografia end-to-end garantisce la protezione dei dati da accessi non autorizzati.

Inoltre, grazie alla sincronizzazione continua su tutti i miei dispositivi, Turtl rende accessibili i miei appunti quando e dove ne ho bisogno, rendendolo uno strumento essenziale per rimanere produttivi.

Le migliori caratteristiche di Turtl

Inserire le linee guida del marchio e mantenere il branding uniforme nei documenti

Migliora l'esperienza dei lettori progettando percorsi più fluidi per i clienti e aumentando l'impegno

Generare fino a 25.000 versioni personalizzate di un documento Turtl in pochi minuti utilizzando la tecnologia brevettata di Turtl

Ospitare i Turtl Docs online, effettuare aggiornamenti in tempo reale e utilizzare opzioni di gating flessibili per controllare l'accesso

Abilitare i Turtl Docs per essere crawlati e indicizzati dai motori di ricerca, incluse funzioni come gli H1 e la ricerca di parole chiave

Limitazioni di Turtl

Opzioni di collaborazione limitate

Alcuni utenti affermano che l'accessibilità e la leggibilità su mobile sono inferiori a quelle su desktop

Prezzi di Turtl

Gratuito

Essenziale : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Professionale : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Unlimited: Prezzo personalizzato

Turtl valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (50+ recensioni)

: 4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

3. Cryptpad: Il migliore per la collaborazione e la modifica di documenti crittografati

via Cryptpad CryptPad è una suite open-source di strumenti collaborativi incentrati sulla privacy che migliora la produttività mantenendo i dati al sicuro. Utilizza la crittografia end-to-end per garantire che solo gli utenti possano accedere ai loro dati, rendendola perfetta per la gestione delle informazioni sensibili.

CryptPad offre una varietà di applicazioni, tutte integrate in un'unica piattaforma: documenti di testo, fogli di calcolo, codice/markdown, schede Kanban, slide, lavagne e moduli.

Durante i test, abbiamo trovato particolarmente utile la funzione di architettura a conoscenza zero. Grazie alla crittografia lato client, il server non può accedere ai contenuti creati dagli utenti. Questo ci ha aiutato a mantenere i nostri dati al sicuro, crittografando tutto prima che raggiungesse il server.

Oltre alla sicurezza, la funzione di editing collaborativo in tempo reale consente a più utenti di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento, riflettendo istantaneamente le modifiche su tutti i dispositivi.

CryptPad supporta le funzioni di importazione ed esportazione per i formati standard dell'ufficio, il che consente di integrarlo in un flusso di lavoro esistente. Inoltre, funziona senza bisogno di account utente, in modo da poter iniziare subito a collaborare.

Le migliori caratteristiche di Cryptpad

Collaborazione in tempo reale su vari tipi di documenti per aiutare i team a rimanere sincronizzati e a lavorare insieme in modo efficiente

Accesso a un'ampia gamma di applicazioni per ufficio, dagli editor di testo alle lavagne Kanban, per soddisfare tutte le esigenze di produttività

Controllo completo dei dati e dell'ambiente server grazie al self-hosting

Collaborare con gli altri senza dover impostare account o scaricare l'app

Limitazioni di Cryptpad

L'interfaccia utente di alcuni strumenti, come il Rich Text Editor, potrebbe non essere raffinata o ricca di funzioni come gli editor di testo più diffusi

Prezzi di Cryptpad

**Gratuito

CryptPad.fr : A partire da €5/mese

: A partire da €5/mese La propria istanza: a partire da €1.500/anno

a partire da €1.500/anno Impresa: A partire da €3.000/anno (fino a 50 utenti)

Cryptpad valutazioni e recensioni

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

4. Markdown Edit: migliore per la modifica semplificata di markdown

via GitHub MarkdownEdit è un editor leggero e facile da usare che migliora la produttività di scrittori, sviluppatori e di chiunque lavori con il testo. La sua interfaccia pulita e minimalista mi ha permesso di concentrarmi esclusivamente sui miei contenuti durante la prova.

Una caratteristica fondamentale è l'anteprima in tempo reale. Gli utenti vedono il Markdown renderizzato all'istante, assicurandosi che il risultato finale sia esattamente quello desiderato. L'evidenziazione della sintassi distingue visivamente gli elementi del testo, facilitando la scrittura e la modifica.

Durante la mia ricerca, ho testato il file manager integrato di MarkdownEdit per organizzare e accedere ai file Markdown e una funzione di esportazione per salvare il lavoro in formato HTML, PDF e Word.

Questo strumento di produttività mi ha colpito perché supporta CommonMark e GitHub Flavored Markdown. Ciò rende questo strumento compatibile con la sintassi Markdown standard e con le estensioni più diffuse, consentendo agli utenti di creare documenti che funzionano senza problemi su piattaforme e applicazioni diverse.

L'editor include anche l'incollamento intelligente dei link, che formatta automaticamente gli URL come link Markdown, mentre il caricamento delle immagini tramite trascinamento semplifica l'aggiunta di immagini. Inoltre, gli snippet definiti dall'utente consentono di riutilizzare blocchi di testo e lo scorrimento sincronizzato tra l'editor e il riquadro di anteprima assicura che gli utenti possano vedere le loro modifiche in tempo reale nel documento finale renderizzato.

Le migliori caratteristiche di Markdown Edit

Vedere come apparirà il testo formattato con un'anteprima in tempo reale

Distinguere visivamente gli elementi di testo con l'evidenziazione della sintassi

Semplificare l'organizzazione dei documenti con un file manager integrato

Sfruttare il supporto per CommonMark e GitHub Flavored Markdown

Utilizzo dell'incollamento intelligente dei link per una facile formattazione degli URL

Limitazioni della modifica di Markdown

Markdown Edit è un'applicazione solo per Windows e non ha versioni per altri sistemi operativi come macOS o Linux

Manca di alcune funzionalità avanzate presenti in altri editor Markdown, come la collaborazione in tempo reale, il supporto LaTeX o l'integrazione con servizi di terze parti

Prezzi di Markdown Edit

Gratuito

Markdown Edit valutazioni e recensioni

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

5. Notea: Ideale per prendere appunti e organizzare in modo semplificato

via Notaa Notea è uno strumento di produttività open-source che enfatizza la privacy e la personalizzazione in egual misura. Alla fine si ottiene un'esperienza di presa di appunti senza soluzione di continuità.

Il supporto Markdown di Notea consente di formattare le note come si preferisce e l'editor di testo ricco migliora ulteriormente l'esperienza di editing. E se si lavora su più dispositivi, la possibilità di sincronizzare le note garantisce un facile accesso al lavoro ovunque si vada.

I temi personalizzati consentono di personalizzare l'interfaccia in base alle proprie preferenze (hanno aggiunto un tocco di personalità al mio processo di annotazione!). Infine, il supporto offline mi permette di continuare a lavorare senza una connessione a Internet.

Notea migliori caratteristiche

Un'esperienza di editing più visiva grazie all'editor WYSIWYG

Personalizzare l'esperienza di Notea con temi e stili personalizzati

Accesso e modifica delle note anche quando si è offline

Sincronizzazione delle note su tutti i dispositivi per un accesso continuo ovunque e in qualsiasi momento

Aumentate la vostra produttività con una serie di scorciatoie da tastiera per le azioni più comuni

Organizzate le vostre note in modo efficiente grazie a un sistema flessibile di tag

Tracciare le modifiche e tornare alle versioni precedenti delle note

Limitazioni di Notea

Notea non dispone attualmente di un'applicazione mobile dedicata, il che ne limita l'accessibilità sui dispositivi mobili

Prezzi di Notea

Gratuito

Notea valutazioni e recensioni

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

6. Mininote: il migliore per prendere appunti in modo leggero e veloce

via Google Play Se volete prendere appunti in modo semplice e veloce, questo strumento open-source è una scelta eccellente. Come persona che apprezza un approccio diretto all'annotazione, apprezzo il design minimalista e l'interfaccia user-friendly di Mininote.

Ecco cosa mi è piaciuto di Mininote dopo la recensione:

Il supporto per Markdown, che mi ha permesso di formattare le mie note e di mantenere una struttura pulita e leggibile

L'anteprima in tempo reale mi ha permesso di vedere la versione formattata dei miei appunti mentre scrivevo

Il sistema di tag mi ha aiutato a organizzare le mie note in modo tematico, facilitando la categorizzazione e la ricerca di informazioni specifiche

L'interfaccia è semplice e non mi ha sopraffatto con funzioni inutili o menu complicati

Lo strumento è leggero e semplice. Funziona velocemente, anche sui dispositivi meno potenti. Le note vengono archiviate localmente, migliorando la privacy e il controllo dei dati.

Le migliori caratteristiche di Mininote

Formattare le note per creare una struttura pulita e leggibile

Utilizzare il sistema di tag per categorizzare e trovare rapidamente informazioni specifiche

Individuare note specifiche in modo rapido e senza dover scorrere pagine interminabili

Concentrarsi sulla scrittura senza funzioni inutili o menu complicati

Limitazioni di Mininote

Non supporta l'hosting multimediale

Non è l'ideale per i progetti basati su un gruppo di lavoro, poiché non offre funzionalità di collaborazione

Prezzi di Mininote

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Mininote

G2: Non disponibile

Non disponibile Capitolare: Non disponibile

7. RemNote: è la soluzione migliore per organizzare le note in modo da accedervi rapidamente

via Nota RemNote è uno strumento open source per la presa di appunti e la gestione della conoscenza, progettato per mettere le informazioni critiche a portata di mano.

È uno strumento eccellente per professionisti e studenti. Apprezzo il modo in cui è possibile creare riferimenti collegati per collegare note correlate e costruire una base di conoscenze completa. La struttura gerarchica delle note consente di organizzare le informazioni in modo logico, facilitando la scomposizione di argomenti complessi.

L'applicazione open-source ha una fiorente comunità collaborativa che continua a migliorare lo strumento. Questa trasparenza incoraggia i contributi degli utenti e garantisce che il software rimanga adattabile e sicuro.

Le caratteristiche tecniche di RemNote, come l'accesso offline, la sincronizzazione automatica tra i dispositivi e le solide opzioni di esportazione, lo rendono versatile quasi quanto ClickUp Docs.

Le migliori caratteristiche di RemNote

Trasforma gli appunti in flashcard per un apprendimento e una memorizzazione efficaci

Collegare le note correlate per creare una base di conoscenze completa

Sincronizza gli appunti tra i vari dispositivi per ottenere un accesso ininterrotto

Esportazione delle note in vari formati

Personalizzazione dell'interfaccia con opzioni di formattazione per soddisfare le preferenze individuali

Limitazioni di RemNote

I plugin non possono essere caricati senza una connessione internet stabile, a differenza diLe alternative di RemNote* Le immagini non memorizzate localmente sono invisibili (memorizzate localmente sul desktop ma non sul web/mobile), e le flashcard con tali immagini vengono posticipate alla fine della coda per evitare interruzioni

Prezzi di RemNote

Gratuito

Pro : $8/mese (fatturati annualmente)

: $8/mese (fatturati annualmente) Apprendista a vita: $395 (una tantum)

Valutazioni e recensioni di RemNote

G2 : 3.5/5 (Non abbastanza recensioni)

: 3.5/5 (Non abbastanza recensioni) Capterra: Non disponibile

8. Trillium: Il migliore per i formati gerarchici di presa di appunti

via Trillium Trillium Notes è un altro strumento open source per prendere appunti e gestire la conoscenza che offre una struttura gerarchica per organizzare le note. Ho potuto creare un albero di note interconnesse che rispecchiava il mio processo di pensiero. Questo ha reso facile la navigazione e la gestione anche dei progetti più complessi in pochi minuti.

Una delle caratteristiche migliori di Trillium è la sua ricca capacità di editing. I collegamenti bidirezionali e i riferimenti alle note mi permettono di collegare le idee correlate senza soluzione di continuità, creando una solida rete di conoscenze. Il supporto dello strumento per lo scripting e la personalizzazione mi permette di automatizzare le attività ripetitive e di adattare l'interfaccia al mio flusso di lavoro specifico, migliorando la mia produttività.

Le migliori caratteristiche di Trillium

Utilizzo di Markdown, testo ricco e blocchi di codice per una formattazione precisa delle note

Collegare idee correlate per costruire una solida rete di conoscenze

Automatizzare le attività e adattare l'interfaccia al proprio flusso di lavoro

Proteggere le informazioni sensibili con la crittografia

Lavorare sulle note anche senza una connessione a Internet

Limitazioni di Trillium

L'esperienza dell'app mobile non è all'altezza della versione desktop, con un potenziale impatto sulla produttività in movimento

La sincronizzazione tra i dispositivi richiede una configurazione manuale, che può risultare complicata per alcuni utenti

Prezzi di Trillium

**Gratuito

Mensile : $3,50/mese per utente

: $3,50/mese per utente Annuale: Da $36/anno per utente

Trillium valutazioni e recensioni

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Grist: Il migliore per la gestione integrata di fogli di calcolo e database

via Grist A differenza delle soluzioni per prendere appunti di questo elenco, lo strumento di produttività open-source Grist è progettato per aiutarvi a organizzare e analizzare i vostri dati. Come persona che ha a che fare regolarmente con diversi set di dati, trovo incredibilmente utile la capacità di Grist di combinare la flessibilità dei fogli di calcolo con la potenza di un database.

L'interfaccia intuitiva dello strumento mi permette di strutturare i dati in modo sensato per i miei progetti. Posso creare e collegare più tabelle, aggiungere formule e visualizzare i dati in dashboard personalizzabili.

Il supporto di Grist per i tipi di dati più ricchi, come date, allegati ed elenchi di scelta, aumenta la mia capacità di gestire informazioni complesse senza interrompere il mio flusso di lavoro.

L'assistente AI di Grist per le formule è uno degli strumenti più efficaci per la gestione dei dati migliori app di intelligenza artificiale per migliorare la produttività e l'efficienza quando si lavora con le formule dei fogli di calcolo. Grazie all'intelligenza artificiale, Formula Assistant analizza i dati e fornisce suggerimenti intelligenti in base al contesto del foglio di calcolo.

Questa funzione è particolarmente utile per gli utenti che non hanno familiarità con la sintassi avanzata delle formule o che desiderano semplificare il processo di creazione delle formule.

Grist offre anche una serie di modelli pronti all'uso per semplificare le attività comuni e i flussi di lavoro semplici. Questi modelli coprono una varietà di casi d'uso, dalla gestione dei progetti al monitoraggio del budget, dalla gestione dell'inventario all'analisi dei dati.

Le migliori caratteristiche di Grist

Aggiungete o rimuovete colonne, regolate le formule e modificate il layout dei modelli pronti all'uso di Grist

Gestione di informazioni complesse con date, allegati ed elenchi di scelta

Organizzare i dati in più tabelle collegate e visualizzarli in dashboard personalizzabili

Definire i livelli di accesso e le autorizzazioni per i diversi utenti per proteggere i vostri dati

Limitazioni di Grist

Alcuni utenti affermano che Grist può essere eccessivamente complesso per semplici attività di gestione dei dati, rendendolo potenzialmente meno facile da usare

Le autorizzazioni degli utenti sono altamente adattabili, ma è difficile capire come usarle

Prezzi di Grist

Gratuito

Pro : $10/utente al mese

: $10/utente al mese Business : $30/utente al mese

: $30/utente al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grist

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Wikisuite: La migliore suite per la collaborazione e la produttività

via Wikisuite Poiché apprezzo l'efficienza del lavoro di squadra, apprezzo l'approccio integrato di WikiSuite agli strumenti di produttività. La suite offre diverse applicazioni che spaziano da wiki e blog alla posta elettronica e alla gestione dei progetti.

La forte attenzione di WikiSuite alla sicurezza e alla privacy è un vantaggio. La sua natura open-source significa che gli utenti hanno il pieno controllo sui loro dati e possono personalizzare il software per soddisfare le loro esigenze specifiche.

Le migliori caratteristiche di Wikisuite

Strumenti per la sicurezza della posta elettronica, della condivisione dei file e della collaborazione, per garantire la privacy dei dati

Utilizzate Tiki Wiki CMS Groupware per una piattaforma wiki ricca di funzionalità con forum, blog e gestione dei file

Utilizzate Openfire per la messaggistica istantanea e WebRTC per le videoconferenze per migliorare la comunicazione di gruppo

Limitazioni di Wikisuite

Gli utenti possono aver bisogno di tempo per familiarizzare con le varie applicazioni e funzionalità offerte da WikiSuite

Prezzi di Wikisuite

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Wikisuite

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Semplificare il flusso di lavoro con gli strumenti di produttività open source

Per migliorare la produttività, avere i giusti strumenti di IA e un solido piano di produttività può fare la differenza. Sia che si lavori in ufficio o da casa, gli strumenti abbinati a strategie chiare possono mantenere il mio lavoro organizzato.

Per alcune attività, mi bastano pochi strumenti di produttività suggerimenti per la produttività per aiutarmi a rimanere concentrato, mentre per altri ci sono strumenti di produttività open-source che mi aiutano a mantenere i miei obiettivi.

Fortunatamente, le opzioni non mancano. Basta dedicare del tempo alla ricerca e alla valutazione di ciò che funziona meglio per voi.

Se non potete dedicare tempo a testare le applicazioni, vi suggeriamo una che è adatta a tutti: ClickUp. Che si tratti di prendere appunti, tenere traccia delle risorse, gestire progetti o collaborare con una forza lavoro distribuita, questo strumento ha tutto ciò che serve per rendere il vostro lavoro più semplice e migliore. Provate ClickUp gratuitamente oggi stesso!