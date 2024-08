10 alternative a RemNote per prendere appunti in modo efficiente nel 2024

RemNote è uno strumento per prendere appunti noto per la sua funzionalità/funzione unica di creare flashcard dalle note. Aiuta a scrivere le note e a memorizzarle. Inoltre, mostra le flashcard in modo corretto per garantire che le informazioni vengano conservate più a lungo.

Sebbene sia ottimo per gli studenti, esistono alternative a RemNote più adatte a vari scopi aziendali.

Se desiderate maggiori funzionalità/funzione o state esplorando altre opzioni, date un'occhiata al nostro elenco delle migliori alternative a RemNote.

Confrontate le loro funzionalità/funzioni, i limiti e i prezzi per fare una scelta informata.

**Cosa dovresti cercare nelle alternative a RemNote?

Ecco i fattori da considerare quando si confrontano le alternative a RemNote:

Facilità di annotazione : Le migliori alternative a RemNote consentono di catturare le idee ovunque e in qualsiasi momento. Sia che stiate navigando online e vogliate salvare una pagina o registrare note audio, deve essere in grado di catturare facilmente le vostre note

: Le migliori alternative a RemNote consentono di catturare le idee ovunque e in qualsiasi momento. Sia che stiate navigando online e vogliate salvare una pagina o registrare note audio, deve essere in grado di catturare facilmente le vostre note Organizzazione e ricerca delle note : Scegliete strumenti che offrano un sistema organizzativo semplice per gestire le note e accedervi facilmente. Cercate strumenti che offrano opzioni di ricerca facili e un'organizzazione visiva delle note tramite collegamenti, grafici, ecc.

: Scegliete strumenti che offrano un sistema organizzativo semplice per gestire le note e accedervi facilmente. Cercate strumenti che offrano opzioni di ricerca facili e un'organizzazione visiva delle note tramite collegamenti, grafici, ecc. Collaborazione e condivisione : Più è facile condividere le note con altri e chiedere il loro contributo, meglio è per voi. Scegliete le alternative a RemNote che offrono solide funzionalità/funzione di collaborazione

: Più è facile condividere le note con altri e chiedere il loro contributo, meglio è per voi. Scegliete le alternative a RemNote che offrono solide funzionalità/funzione di collaborazione Interfaccia utente e navigazione : Scegliete un'alternativa a RemNote che abbia un'interfaccia intuitiva e facile da navigare, che chiunque possa usare senza una formazione preliminare

: Scegliete un'alternativa a RemNote che abbia un'interfaccia intuitiva e facile da navigare, che chiunque possa usare senza una formazione preliminare Integrazioni : Scegliere app che offrano integrazioni native senza problemi con altri strumenti per aggiungere ulteriori funzionalità/funzione

: Scegliere app che offrano integrazioni native senza problemi con altri strumenti per aggiungere ulteriori funzionalità/funzione Opzioni di esportazione dei dati : Gli strumenti per prendere appunti devono facilitare il download e la condivisione delle note. Scegliete app che offrano opzioni di esportazione dei dati facili da usare

: Gli strumenti per prendere appunti devono facilitare il download e la condivisione delle note. Scegliete app che offrano opzioni di esportazione dei dati facili da usare Prezzo: Infine, verificate se lo strumento è adatto al vostro budget e se offre tutte le funzionalità/funzione essenziali di cui avete bisogno

Le 10 migliori alternative a RemNote da usare nel 2024

Ecco le nostre dieci migliori alternative a RemNote tra cui scegliere.

1.

ClickUp ClickUp offre diversi strumenti e funzionalità che rivaleggiano con le capacità di annotazione di RemNote. Il Blocco note di ClickUp è uno strumento semplice ma efficace. Ha un'interfaccia user-friendly e una navigazione facile per rendere l'annotazione delle note un gioco da ragazzi per gli utenti. È possibile utilizzarlo per prendere rapidamente le note mentre si è in viaggio, formattarle come si preferisce e organizzarle per riferimenti futuri.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Notepad-feature-to-Capture-Ideas.gif Funzionalità di blocco note di ClickUp per catturare le idee /$$$img/

prendete rapidamente note, organizzatele e trasformatele in attività di ClickUp Notepad_

La parte migliore è che consente di convertire le note in attività con un clic. Inoltre, consente di accedere alle note da un browser e da app mobili. Volete controllare le modifiche apportate in passato? Da fare!

Un altro modo per prendere le note su ClickUp è quello di usare Documenti di ClickUp . È uno strumento semplice e collaborativo per la creazione di documenti come Google Documenti, con ricche opzioni di formattazione e styling.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif ricca formattazione e comandi slash in clickUp docs /$$$img/

utilizzare le opzioni di formattazione ricca e i comandi slash per formattare i contenuti di ClickUp Docs

Utilizzatelo per annotare le vostre note o creare liste di controllo e condividerle con il vostro team.

Avete bisogno di aiuto per creare note o riepilogare/riassumere lunghi blocchi di testo? ClickUp Brain può essere d'aiuto. Questo Strumento di scrittura dell'IA genera riepiloghi/riassunti automatici dei progetti e invia aggiornamenti tempestivi. ClickUp Brain crea note e riepiloghi/riassunti automatici delle riunioni, se avete bisogno di verbali consolidati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF di riepilogazione/riassunto del thread in ClickUp AI /$$$img/

creare riepiloghi/riassunti automatizzati dei thread con ClickUp AI

Nel complesso, ClickUp è la migliore app per prendere appunti e una valida alternativa a RemNote, che fornisce una soluzione end-to-end per la creazione di note e l'organizzazione dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

UtilizzoStrumenti di IA per le note delle riunioni e riepiloghi/riassunti

Approfittate delle sue facili opzioni di condivisione sia per Blocco note che per Documenti

Collaborate con il vostro team su note e documenti con una cronologia di monitoraggio delle versioni sicura

Sfruttate la sua interfaccia utente e le sue funzionalità/funzione di annotazione rapida

Utilizzate l'opzione per convertire le note in attività tracciabili

Andate oltre l'annotazione e utilizzate anche le funzionalità di project management

Limiti di ClickUp

Gli utenti che si avvicinano per la prima volta a questo strumento impiegano un po' di tempo per padroneggiarne la miriade di funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Business : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.386 recensioni)

: 4.7/5 (9.386 recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.013 recensioni)

2. TiddlyWiki

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/TiddlyWiki-1400x627.png TiddlyWiki - prendere nota /$$$img/

via TiddlyWiki TiddlyWiki è uno strumento unico e non lineare per prendere appunti che permette di organizzare informazioni complesse in modo semplice.

È molto diverso dalle app tradizionali per prendere appunti. Consente di creare "tiddler", ovvero singole unità di contenuto che possono essere collegate, taggate e organizzate in vari modi.

Si può usare per creare una pagina di note in stile Wikipedia, dove i contenuti sono collegati da link ipertestuali e tag.

Si tratta di una soluzione software open-source, il cui utilizzo è gratuito. Utilizzate un account online o scaricatelo sul vostro dispositivo Windows, Mac o Linux.

Le migliori funzionalità/funzione di TiddlyWiki

Utilizzate le sue ricche capacità di modifica del testo

Ottiene grandi opzioni di personalizzazione dell'interfaccia utente

Cambiare facilmente la lingua utilizzando i plugin

Aggiungete tag e cercate facilmente le note

Accedere a un ampio intervallo di dispositivi e piattaforme

Monitoraggio delle modifiche con l'aiuto della cronologia delle versioni

Limiti di TiddlyWiki

Richiede un notevole lavoro iniziale per comprendere le sue funzionalità/funzione, nonostante le guide e i tutorial

Offre funzionalità/funzione di collaborazione limitate rispetto ad altre alternative di RemNote

Offre un'esperienza utente scadente e non lavora bene sui dispositivi mobili

Prezzi di TiddlyWiki

**Gratis

Valutazioni e recensioni di TiddlyWiki

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capterra: Non disponibile

3. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-Notion-note-taking-tools-to-create-meeting-notes-1400x878.png Utilizzo degli strumenti per prendere appunti di Notion per creare note per le riunioni /$$$img/

via Nozione Notion è un'app per la produttività che offre numerose funzionalità/funzione oltre alla semplice presa di note. Fornisce un'area di lavoro connessa per collaborare con i membri del team e gestire le attività.

Si può usare per creare documenti, elenchi di cose da fare, wiki o gestire attività o progetti. Offre diverse visualizzazioni per organizzare le informazioni, come il calendario, la bacheca e la sequenza temporale.

Notion dispone di un vasto mercato di modelli, sia gratuiti che a pagamento. Gli utenti dell'app possono anche progettare e vendere modelli personalizzabili per vari casi d'uso.

Nel complesso, è un'app per prendere appunti facile da usare e intuitiva e una delle migliori alternative a RemNote.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Utilizzate il suo ampio intervallo di modelli personalizzabili e predefiniti

Organizzare tutti i dati in vari modi, come viste Tabella, Bacheca e Calendario

Sfruttare le sue robuste capacità di modifica dei testi

Aggiungete immagini e altri formati di contenuto

Condividere note, assegnare attività o lasciare commenti per una migliore collaborazione

Utilizzare funzionalità/funzione come pagine annidate, tag, filtri e database collegati

Limiti di Notion

Ha una curva di apprendimento ripida per le funzionalità/funzioni avanzate

Offre un'esperienza di app mobile scadente

Richiede tempo per impostare e configurare l'area di lavoro inizialmente

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus : $10 al mese

: $10 al mese Business : $18 al mese

: $18 al mese Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Notion IA è disponibile separatamente al prezzo di $10 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4.7/5 (5.060 recensioni)

: 4.7/5 (5.060 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.057 recensioni)

4. Coda

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Screen-Shot-2022-07-19-at-3.51.39-PM.png App per prendere appunti Coda /$$$img/

via Coda

Coda è un'area di lavoro collaborativa all-in-one che unisce funzionalità di project management e app per la presa di note .

Combina le funzionalità/funzioni di documenti, fogli di calcolo e database in una piattaforma integrata. Offre ricchi strumenti di modifica del testo, opzioni per l'inserimento di immagini e contenuti multimediali e opzioni di collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Coda

Organizza il contenuto in pagine che si annidano all'infinito

Scegliere tra numerosi modelli pre-costruiti e pronti all'uso

Utilizza oltre 600 integrazioni native con varie app e strumenti

Aggiungere contenuti multimediali con facilità e utilizzare la modifica di testi ricchi

Accesso su tutti i dispositivi e le piattaforme

Limiti di Coda

Presenta ritardi e occasionali malfunzionamenti

Gli utenti ritengono che Da fare non abbia un'interfaccia utente intuitiva

Costa relativamente di più rispetto ad altre alternative di RemNote

Prezzi di Coda

Free

Pro : $12 al mese per Doc Maker; gli editor possono modificare gratis

: $12 al mese per Doc Maker; gli editor possono modificare gratis Teams : $36 al mese per Doc Maker; gli editor possono modificare gratuitamente

: $36 al mese per Doc Maker; gli editor possono modificare gratuitamente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coda

G2 : 4.7/5 (422 recensioni)

: 4.7/5 (422 recensioni) Capterra: 4.6/5 (88 recensioni)

5. Ossidiana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Obsidian-note-taking-app.jpg

/$$$img/

via {\an8}Ossidiana Obsidian è un'app per scrivere e prendere appunti che rappresenta un'eccellente alternativa a RemNote. È perfetta per catturare, organizzare e connettere idee correlate.

Scaricate l'app sul desktop o sui dispositivi mobili. Consente di accedere alle note online e offline.

Obsidian consente di catturare, organizzare e collegare facilmente idee collegate tramite connessioni e grafici. Consente inoltre di trasformare le note in wiki, in un database di conoscenze o in qualsiasi altro tipo di documentazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Obsidian

Integrazione con centinaia di plugin e app per funzioni avanzate

Accesso su più piattaforme e dispositivi

Monitoraggio della cronologia delle versioni e delle modifiche apportate alle note

Utilizzare la visualizzazione a grafo per visualizzare le connessioni tra le note

Usufruite di facili opzioni di sincronizzazione e backup dei dati

Utilizzare l'opzione di archiviazione automatica dei dati sui dispositivi degli utenti per una maggiore sicurezza

Limiti di Obsidian

Teams offre funzionalità/funzione limitate per la collaborazione tra team

Offre molte funzionalità/funzione essenziali come componenti aggiuntivi separati, invece di includerle nei piani mensili

Presenta piani tariffari confusi

Prezzi ossidionali

Uso personale : Free

: Free Uso commerciale Licenza: $50 all'anno per utente

$50 all'anno per utente Componente aggiuntivo : $10 al mese per utente

: $10 al mese per utente Componente aggiuntivo di pubblicazione : $10 al mese per utente

: $10 al mese per utente Catalyst: 25 dollari una tantum per ottenere l'accesso anticipato alle versioni beta

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (24 recensioni)

6. Evernote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/User-searching-for-specific-notes-in-Evernote.png Utente che cerca note specifiche in Evernote /$$$img/

via Evernote Evernote è una popolare app per prendere appunti, nota per la sua facilità d'uso e flessibilità. Consente di acquisire note su diversi dispositivi e piattaforme, utilizzando numerosi formati.

Evernote consente di utilizzare diversi strategie per prendere appunti , catturare le note in testo, audio, clip web, ecc. e accedervi online o offline. La cosa migliore è che le note si sincronizzano automaticamente su tutti i dispositivi.

Evernote è utile anche per creare elenchi di Da fare e organizzare attività e programmi.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Salvare clip su pagine web e articoli direttamente nelle note

Utilizza la scansione dei documenti per organizzare tutti i documenti essenziali online

Ricerca di testi all'interno di PDF, immagini e documenti scansionati per trovare ciò che si sta cercando

Personalizzate la vostra dashboard utilizzando widget e organizzandoli nel modo desiderato

Usufruite di modelli di note predefiniti per risparmiare tempo e lavoro richiesto

Accesso come estensione per i browser Chrome, Firefox e Safari

Limiti di Evernote

Impone diversi limiti e restrizioni d'uso sul piano Free

Soffre di occasionali ritardi e problemi di sincronizzazione

Prezzi di Evernote

**Gratuito

Personale : $14,99 al mese

: $14,99 al mese Professionale : $17,99 al mese

: $17,99 al mese Teams: $24,99 al mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4.4/5 (2.007 recensioni)

: 4.4/5 (2.007 recensioni) Capterra: 4.4/5 (8.106 recensioni)

7. Ipernotazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Hypernotes-1400x723.png Visualizzazione dell'elenco delle note su Hypernotes /$$$img/

via Hypernotes Hypernotes è una delle alternative a RemNote, ed è più di un'app per prendere note; è un'applicazione per la gestione delle note software di gestione della conoscenza soluzione. Il suo modello a grafo consente di creare un hub della conoscenza con nodi interconnessi.

Consente di creare e organizzare note, wiki, script, articoli e altro ancora in una rete interconnessa.

Hypernotes offre anche funzionalità integrate di gestione del team, che consentono di assegnare attività e collaborare con i membri del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Hypernotes

Creazione di connessioni visive tra le note

Utilizzare diversi formati di contenuto come testo, file, collegati, ecc.

Sfruttare la possibilità di personalizzaremodelli per le note delle riunioni* Collegare le note in modo rapido e intuitivo

Sfruttare le sue capacità multipiattaforma

Usufruite di funzionalità/funzione di sicurezza come la crittografia end-to-end e il controllo degli accessi

Limiti di Hypernotes

Offre un minor numero di integrazioni rispetto ad altre alternative di RemNote

Richiede una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di Hypernotes

Personale : Free

: Free Plus : $8 al mese per utente

: $8 al mese per utente Business : $19 al mese per utente

: $19 al mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hypernotes

G2 : 3/5 (1 recensione)

: 3/5 (1 recensione) Capterra: 5/5 (1 recensione)

8. Supernotes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Supernotes-1400x738.webp Interfaccia delle Supernotes /$$$img/

via Supernotes Supernotes è uno strumento per prendere appunti che offre un modo unico di creare note - cartoline. Consente di salvare le note in schede interattive invece che in noiosi file e documenti.

Offre ricche opzioni di modifica dei contenuti e consente di aggiungere vari moduli, come tabelle, immagini, emoji e persino equazioni matematiche.

La parte migliore è che permette di aggiungere collegamenti ad altre schede, proprio come in qualsiasi app per prendere appunti. È anche in grado di organizzare le note visivamente in una visualizzazione a grafici gerarchici (sia 2D che 3D).

Inoltre, la condivisione delle note con altri è facile. Non è necessario che gli utenti di Supernotes lo leggano, ma è necessario che lo facciano per modificare le note e lasciare commenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Supernotes

Salvate le note come cartoline, più accattivanti dei documenti

Usare il calendario con la mappa di calore per monitorare l'attività di annotazione nel tempo

Prendere e accedere alle note in modalità offline

Possibilità di ricercare e organizzare facilmente gli appunti utilizzando tag e filtri

Condividere le note e collaborare con gli altri in tempo reale

Utilizzate il suoapp per prendere appunti per Android, Windows, Mac, Linux e dispositivi iOS

Limiti delle note

Fornisce funzioni limitate in modalità offline

Il piano gratuito prevede un limite di 100 schede

Prezzi di Supernotes

Starter : Free

: Free Unlimitato: ~10$ al mese

Valutazioni e recensioni di Supernotes

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capterra: Non disponibile

9. Microsoft OneNote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/microsoft-onenote-product-example.png Microsoft Onenote /%img/

via Microsoft OpenNote è uno strumento di annotazione e organizzazione basato su cloud che fa parte della suite di strumenti Microsoft. Per questo motivo è perfetto per chi utilizza MS Office, in quanto si integra perfettamente con le altre app Microsoft.

Consente di prendere note utilizzando uno stilo per scrivere o disegnare sullo schermo come si farebbe con carta e penna. Naturalmente, è possibile anche digitare le note.

Le migliori funzionalità/funzione di OpenNote

Prendere note scrivendo, digitando o disegnando

Sfruttare la semplice ricerca per parole chiave o la ricerca avanzata tramite tag e indice

Usufruite delle sue solide funzionalità/funzione di collaborazione, compresa la collaborazione in tempo reale

Accesso su più dispositivi e piattaforme

Limiti di OpenNote

Non offre molte opzioni di formattazione dei contenuti come altre alternative a RemNote

Manca di alcune funzionalità/funzione avanzate, come il collegamento e la visualizzazione dei grafici delle note

Prezzi di OpenNote

Free per tutti gli utenti Microsoft Office

Valutazioni e recensioni di OpenNote

G2 : 4.5/5 (1.830 recensioni)

: 4.5/5 (1.830 recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.513 recensioni)

10. Workflowy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-Workflowy-to-take-notes-during-a-meeting-1400x739.png Utilizzo di Workflowy per prendere note durante una riunione /$$$img/

via Workflowy Workflowy è una semplice app per prendere appunti ed elenchi con un'interfaccia utente intuitiva e un design minimale. Utilizzatela per creare un elenco puntato a più livelli, annotare note importanti o organizzare le vostre idee.

Consente di trascinare e inserire immagini e file nell'area di lavoro e di organizzarli come si preferisce.

Una delle sue funzionalità/funzione più importanti è l'infinito annidamento degli elenchi, che consente di aggiungere tutti i punti e sottopunti che si desidera.

Le migliori funzionalità/funzione diWorkflowy

Creazione di elenchi a nidificazione infinita

Usufruite di un'interfaccia intuitiva e drag-and-drop

Usare la funzionalità di ricerca globale per trovare le note dall'intero repository di appunti

Utilizzare una struttura gerarchica per organizzare note, documenti e file

Menzioni di persone con il segno '@' e collaborazione

Accesso tramite un'applicazione web su browser e app per dispositivi mobili e desktop

Limiti diWorkflowy

Manca di opzioni avanzate per formattare i contenuti

Ha limiti mensili sul piano Free, rendendo necessario l'aggiornamento oltre un certo punto

Prezzi diWorkflowy

Base : Free

: Free Workflowy Pro: $4,99 al mese

Valutazioni e recensioni diWorkflowy

G2 : 4.4/5 (24 recensioni)

: 4.4/5 (24 recensioni) Capterra: 4.7/5 (15 recensioni)

**Quale di queste alternative a RemNote sceglierai?

Ecco il nostro elenco delle dieci migliori alternative a RemNote. Confrontatene le funzionalità/funzione, i pro e i contro per scegliere quella che meglio risponde alle vostre esigenze.

Se cercate la migliore alternativa a RemNote che offra molto di più della semplice presa di note e dell'organizzazione, prendete in considerazione ClickUp, uno strumento all-in-one per il project management, l'organizzazione delle note e la collaborazione tra team.

Inoltre, ClickUp Brain potenzia la presa di note creando riepiloghi/riassunti automatici e verbali delle riunioni. Iscriviti per ClickUp ed esplorare la sua miriade di funzionalità/funzione.