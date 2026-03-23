15 modelli gratis per l'inventario giornaliero in Excel e ClickUp

Uno studio della National Retail Federation stima che le perdite di magazzino costino ai rivenditori statunitensi oltre 112 miliardi di dollari all'anno. Quasi il 27% di tali perdite è causato da carenze nei processi interni e nei controlli: in sostanza, una cattiva tenuta dei registri che un sistema di gestione delle scorte più efficiente potrebbe evitare.

Questo articolo ti guida nella scelta del modello Excel giornaliero per le scorte più adatto e spiega anche perché la maggior parte dei team alla fine supera i limiti dei fogli di calcolo. Inoltre, presenta modelli alternativi per la gestione delle scorte in ClickUp che offrono la struttura di Excel con automazione integrata e collaborazione in tempo reale.

Confronto tra i modelli per la gestione delle scorte a colpo d'occhio

Cosa cercare in un modello Excel per l'inventario giornaliero

Un modello Excel per le scorte giornaliere è un foglio di calcolo predefinito progettato per registrare i movimenti di magazzino (entrate, uscite e rimanenze) su base giornaliera. È un punto di partenza comune per i responsabili di magazzino, i titolari di negozi al dettaglio e i team operativi che necessitano di visibilità sui livelli delle scorte senza dover investire in software dedicati.

Il problema principale che dovrai affrontare è che la maggior parte dei fogli di calcolo generici non dispone della struttura necessaria per prevenire errori di inserimento dati, effettuare il monitoraggio di più categorie di prodotti o adattarsi all'aumentare del numero di SKU.

Senza le colonne e le formule giuste, ti ritroverai con dati incoerenti, errori di calcolo manuale e nessuna traccia di audit chiara per le discrepanze di magazzino. Ciò porta a conteggi delle scorte imprecisi, che possono farti rimanere senza elementi popolari o sprecare denaro in prodotti in eccesso.

Un foglio di calcolo ben strutturato per il monitoraggio delle scorte previene questo caos.

Ecco cosa dovrebbe includere un modello efficace:

Colonne predefinite per le informazioni essenziali: Il tuo modello deve avere colonne dedicate a Nome articolo/SKU, Stock iniziale, Quantità ricevuta, Quantità emessa, Stock finale, Data e Note. Questa struttura garantisce che ogni movimento di magazzino venga registrato con il contesto necessario

Calcoli automatici: cerca modelli con formule integrate che calcolino il saldo finale (Stock iniziale + Quantità ricevuta – Quantità emessa). Questo elimina il rischio di errori di calcolo manuali e ti fa risparmiare tempo

Convalida dei dati: un buon modello utilizza un buon modello utilizza la convalida dei dati con elenchi a discesa o restrizioni di immissione per standardizzare le voci inserite. Ciò previene errori di battitura e garantisce che tutti i membri del tuo team utilizzino la stessa terminologia per prodotti o categorie

Filtraggio e ordinamento: è necessario poter filtrare il foglio di calcolo delle scorte per intervallo di date, categoria di prodotto o posizione del magazzino. Ciò semplifica la ricerca di informazioni specifiche senza dover scorrere centinaia di righe

Scalabilità: Il modello dovrebbe consentirti di aggiungere facilmente nuovi SKU, categorie o posizioni senza compromettere le formule esistenti. Una struttura rigida diventerà un ostacolo man mano che la tua attività si espande

Indicatori visivi: la formattazione condizionale è una funzionalità chiave che utilizza i colori per evidenziare i dati importanti. Ad esempio, può evidenziare automaticamente in rosso le righe quando la quantità di un elemento scende al di sotto di un determinato punto di riordino

Gestire il lavoro non dovrebbe significare rincorrere gli aggiornamenti, passare da uno strumento all'altro o coordinare manualmente ogni attività. L'intelligenza artificiale può aiutare i team ad automatizzare le attività e a mantenere il flusso di lavoro senza costanti follow-up. Guarda questo video per scoprire come puoi utilizzare l'intelligenza artificiale per le tue attività quotidiane.

8 modelli gratuiti per la gestione giornaliera delle scorte in Excel

Se hai bisogno di un modo rapido per effettuare il monitoraggio delle scorte in Excel, online non mancano certo i modelli di inventario scaricabili. Alcuni sono pensati per semplici registri delle scorte elemento per elemento, mentre altri aggiungono avvisi di riordino, dettagli sui fornitori e formule di valutazione delle scorte. Il problema è che anche i fogli di calcolo più curati dipendono comunque da aggiornamenti manuali, il che li rende più difficili da gestire man mano che l'inventario cresce tra prodotti, team o posizioni.

Ecco una panoramica più dettagliata di alcuni modelli Excel per la gestione delle scorte comunemente utilizzati e dei casi in cui sono più adatti:

1. Modello Excel per il controllo delle scorte di Smartsheet

tramite Smartsheet

Il modello di controllo delle scorte in Excel di Smartsheet è una soluzione affidabile per chi ha bisogno di un metodo dettagliato per gestire un elevato volume di componenti o prodotti. Offre un ambiente strutturato per il monitoraggio dei livelli delle scorte, dei punti di riordino e delle informazioni sui fornitori, il tutto in un unico posto.

Perché ti piacerà questo modello

Effettua il monitoraggio del valore delle scorte grazie alle colonne integrate per il costo unitario e il valore totale delle scorte

Evita le rotture di stock utilizzando la colonna dedicata al livello di riordino per segnalare quando è il momento di rifornire le scorte

Organizza gli elementi per SKU, nome e posizione nel magazzino per semplificare la gestione del magazzino

Il modello è completo, ma può diventare disordinato e difficile da consultare se si hanno migliaia di elementi. Trattandosi di un file statico, dovrai aggiornare manualmente le quantità ogni volta che si verifica una vendita o una spedizione.

🚀 Ideale per: piccole e medie imprese con una dimensione aziendale che necessitano di una visione dettagliata del valore delle proprie scorte.

2. Rapporto giornaliero sulle entrate e uscite di magazzino di WPS

tramite WPS

Se la tua azienda gestisce le scorte in modo dinamico, il modello "Rapporto giornaliero di entrata e uscita delle scorte" di WPS è la soluzione ideale. Questo modello si concentra specificamente sui movimenti giornalieri delle merci, consentendoti di registrare esattamente ciò che arriva e ciò che esce dalla tua struttura nell'arco di 24 ore.

Perché ti piacerà questo modello

Semplifica la riconciliazione giornaliera grazie a un layout chiaro per le transazioni "In" e "Out"

Tieni un saldo aggiornato per ogni elemento per visualizzare a colpo d'occhio le scorte finali

Visualizza i tuoi dati in un formato chiaro e ad alto contrasto, facile da leggere su dispositivi mobili o desktop

Il limite principale è la sua portata limitata; è progettato per il monitoraggio quotidiano piuttosto che per le previsioni di magazzino a lungo termine o l'analisi storica. Manca inoltre di funzionalità avanzate come la scansione dei codici a barre o le notifiche automatiche di scorte in esaurimento.

🚀 Ideale per: Rivenditori o responsabili di magazzino che devono effettuare il monitoraggio di movimenti giornalieri di magazzino ad alta frequenza.

3. Elenco degli articoli blu di Microsoft

tramite Microsoft

Il modello "Blue Inventory List" è un modello Excel professionale e visivamente accattivante, progettato per il monitoraggio generico. Utilizza una combinazione di colori pulita, blu e bianco, e tabelle preformattate per aiutarti a organizzare rapidamente il tuo inventario senza dover creare un foglio da zero.

Perché ti piacerà questo modello

Goditi un aspetto curato e professionale, pronto per essere presentato agli stakeholder o alla direzione

Utilizza la colonna "Stato" per vedere rapidamente quali elementi sono disponibili o in arretrato

Ordina e filtra facilmente le tue scorte grazie al formato tabella Excel preconfigurato

Sebbene abbia un ottimo aspetto, si tratta di un semplice elenco. Non include formule complesse per il calcolo dell'ammortamento o del Lead time e, come la maggior parte degli strumenti basati su Excel, non è in grado di effettuare la sincronizzazione dei dati in tempo reale tra piattaforme diverse.

🚀 Ideale per: Utenti alla ricerca di un modo semplice ed esteticamente gradevole per organizzare un elenco di prodotti di base.

4. Elenco dell'inventario delle attrezzature di Microsoft

tramite Microsoft

Progettato specificamente per le risorse fisiche piuttosto che per le scorte di vendita al dettaglio, l'Elenco inventario attrezzature di Microsoft è perfetto per il monitoraggio dei beni aziendali. Dai laptop ai macchinari pesanti, questo modello ti aiuta a registrare i numeri di serie, le date di acquisto e le condizioni attuali.

Perché ti piacerà questo modello

Effettua il monitoraggio della durata delle tue risorse con campi dedicati al prezzo di acquisto e alle informazioni sul modello

Tieni sotto controllo la posizione degli elementi specifici, in modo da sapere sempre quale reparto dispone di quale strumento

Includi una nota sulla manutenzione o sulle riparazioni per garantire che le tue attrezzature rimangano in buono stato di funzionamento

Questo modello non è ottimizzato per i "materiali di consumo" o i prodotti al dettaglio, dove i livelli delle scorte cambiano di ora in ora. Si tratta di uno strumento di registrazione piuttosto che di un sistema attivo di monitoraggio delle vendite.

🀏 Ideale per: responsabili IT o amministratori d'ufficio per il monitoraggio dell'hardware e delle risorse aziendali.

👀 Lo sapevi? Uno studio recente ha rilevato che il 90% delle organizzazioni si affida ancora a tecnologie legacy, compresi i fogli di calcolo.

5. Elenco delle scorte con evidenziazione di Microsoft

tramite Microsoft

Se hai difficoltà a individuare a colpo d'occhio le scorte in esaurimento, l'elenco delle scorte con evidenziazione è una vera rivoluzione. Utilizza la formattazione condizionale per evidenziare automaticamente le righe quando le scorte scendono al di sotto di un certo livello, fornendo un "avviso" visivo che è ora di riordinare.

Perché ti piacerà questo modello

Identifica immediatamente le necessità urgenti di rifornimento grazie all'evidenziazione delle righe con un codice di colore

Effettua il monitoraggio delle quantità da riordinare insieme ai livelli attuali delle scorte per ottimizzare il processo di acquisto

Calcola automaticamente il valore totale delle scorte con le formule matematiche integrate

Poiché si basa sulla formattazione condizionale di Excel, il foglio può diventare lento o presentare errori se si provano ad aggiungere troppe regole personalizzate o migliaia di righe. Richiede inoltre una solida conoscenza di Excel per risolvere eventuali problemi qualora l'evidenziazione smettesse di funzionare.

🚀 Ideale per: chi apprende meglio visivamente e desidera che il proprio foglio di calcolo "segnali" i problemi.

6. Modello di inventario vuoto di Template.net

Il modello di inventario vuoto di Template.net è un punto di partenza "essenziale" per chi desidera creare il proprio sistema senza il fastidio di formattare le celle. Fornisce le colonne essenziali — Elemento, Descrizione, Quantità — e lascia a te il resto.

Perché ti piacerà questo modello

Inizia da zero, senza essere ingombrato da funzionalità/funzioni che non ti servono

Scarica il file in diversi formati, tra cui PDF, Word e Documenti Google

Stampa il modello per creare fogli di conteggio fisico per le verifiche manuali del magazzino

Questo modello offre pochissime automazioni. Non ci sono formule per calcolare i totali o i punti di riordino, il che significa che dovrai fare tu il lavoro più impegnativo quando si tratta di analizzare i dati.

🚀 Ideale per: i minimalisti che hanno bisogno di un semplice modulo cartaceo o digitale per il conteggio manuale.

7. Modello di elenco delle scorte di Template.net

Per un approccio più strutturato, il modello di elenco delle scorte di Template.net offre un layout professionale con campi espansi. È progettato per essere un documento versatile che funziona altrettanto bene sia come strumento di monitoraggio digitale che come report stampato per una piccola impresa.

Perché ti piacerà questo modello

Risparmia tempo grazie a un'intestazione e a un layout professionali, pronti per l'uso aziendale

Personalizza facilmente il documento su diverse app come Apple Pages o Fogli Google

Tieni un registro chiaro dei prezzi unitari e delle posizioni delle scorte per una migliore organizzazione

Trattandosi di un modello in formato documento, non offre la potenza di elaborazione dati di un database dedicato o di un software di gestione delle scorte.

🚀 Ideale per: Titolari di piccole imprese che necessitano di un documento di inventario dall'aspetto professionale.

8. Modello per il controllo delle scorte con foglio di conteggio di Vertex42

tramite Vertex42

Il modello di controllo delle scorte di Vertex42 è uno strumento altamente funzionale che colma il divario tra un semplice elenco e un software complesso. È dotato di una funzionalità "Aggiornamento scorte" in cui è possibile registrare le entrate e le uscite, che aggiorna automaticamente i livelli delle scorte principali.

Perché ti piacerà questo modello

Gestisci i livelli delle scorte in più posizioni o contenitori all'interno di un'unica cartella di lavoro

Automatizza il conteggio delle "scorte attuali" registrando le singole transazioni di "entrata" e "uscita"

Accedi alla scheda "Dati" per personalizzare gli elenchi degli elementi e le categorie e facilitare l'inserimento delle voci di dati

Sebbene sia un foglio di calcolo potente, può risultare intimidatorio per i principianti a causa delle numerose schede e delle formule interconnesse. Se una formula viene cancellata accidentalmente, l'intero sistema di monitoraggio potrebbe smettere di funzionare.

🚀 Ideale per: utenti esperti che desiderano un'esperienza "software-lite" all'interno di Excel.

Sebbene questi modelli gratuiti rappresentino un buon primo passaggio, presentano tutti un punto debole comune: hanno una dipendenza totale dalla gestione manuale. Man mano che il tuo inventario cresce, ti accorgerai presto che la gestione del foglio di calcolo diventa un lavoro a sé stante, il che è il primo segnale che Excel non è più sufficiente per le tue esigenze.

📮ClickUp Insight: Il professionista medio impiega più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro — secondo IDC, l'80% del tempo dei team di analisi viene sprecato nella ricerca e nella preparazione dei dati — il che significa oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nella tua area di lavoro può cambiare questa situazione. Scopri ClickUp Brain. Fornisce approfondimenti e risposte immediate, facendo emergere i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati concreti: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp — ovvero oltre 250 ore all'anno a persona — eliminando i processi obsoleti di gestione delle conoscenze. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

Limiti dell'utilizzo di Excel per la gestione delle scorte

Excel è un programma familiare, ma questa familiarità svanisce non appena il tuo inventario diventa più complesso. Inizi a passare ore a cercare un singolo errore di inserimento dati o a cercare di capire quale versione del foglio di calcolo sia la più aggiornata. Questo spreco di tempo e la crescente frustrazione sono segni che lo strumento non fa più al caso tuo.

👀 Lo sapevi? Uno studio del 2024 ha rilevato che il 94% dei fogli di calcolo aziendali contiene errori critici 😨

Questi sono gli ostacoli che la maggior parte dei team deve affrontare:

Errori nell'inserimento manuale dei dati: una mancanza di una mancanza di integrità dei dati dovuta a un semplice errore di battitura o a una formula sovrascritta accidentalmente può compromettere l'intero conteggio delle scorte. Ciò porta a emettere ordini eccessivi o insufficienti, entrambe cose che comportano un costo per l'azienda

Nessuna collaborazione in tempo reale: quando più persone devono aggiornare il foglio di inventario, sei costretto a scambiarti i file via email. Questo crea quando più persone devono aggiornare il foglio di inventario, sei costretto a scambiarti i file via email. Questo crea confusione nella gestione delle versioni , con il risultato che inevitabilmente qualcuno lavora su un file non aggiornato e i suoi aggiornamenti vanno persi

Automazione limitata: devi sapere immediatamente quando le scorte di un elemento stanno per esaurirsi, ma impostare avvisi di riordino in Excel richiede macro complesse che sono fragili e si interrompono facilmente. Non esiste un modo semplice per automatizzare le notifiche

Limite di scalabilità: un file Excel con migliaia di righe che rappresentano diversi prodotti e transazioni giornaliere diventa incredibilmente lento. Filtrare, ordinare e generare report diventa un'esperienza lenta e frustrante

Mancanza di una traccia di controllo: se un numero di magazzino è errato, non c'è modo di sapere chi lo ha modificato o quando. Questa mancanza di una se un numero di magazzino è errato, non c'è modo di sapere chi lo ha modificato o quando. Questa mancanza di una traccia di controllo rende impossibile risalire alle discrepanze e risolvere la causa principale del problema

Lacune di integrazione: i tuoi dati di magazzino non vivono in un vuoto. Hai bisogno che siano collegati alla tua piattaforma commerciale, agli ordini dei fornitori e al software di contabilità, ma Excel richiede di esportare e importare manualmente i dati tra i sistemi

Sono proprio queste limitazioni a spingere i team a cercare un sistema di gestione dell'inventario migliore, che sia intuitivo come un foglio di calcolo ma che offra la collaborazione, l'automazione e l'affidabilità che mancano a Excel.

📮ClickUp Insight: Il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e effettuare il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed e-mail con un solo clic!

📮ClickUp Insight: Il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e effettuare il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed email con un solo clic!

9 modelli alternativi per la gestione delle scorte

Quando sei stanco di lottare con formule non funzionanti e file obsoleti, è il momento di passare a un sistema che faccia il lavoro pesante al posto tuo. Invece di fare i conti con i limiti di un foglio di calcolo statico per l'inventario, puoi utilizzare una piattaforma collaborativa che offre un layout familiare basato su griglia con potenti funzionalità/funzioni integrate.

I modelli di gestione dell'inventario di ClickUp sono progettati per risolvere proprio quei problemi che rendono Excel frustrante. Offrono un modo strutturato, scalabile e automatizzato per gestire le scorte giornaliere senza il carico di lavoro manuale. Con funzionalità come ClickUp Brain, il tuo assistente IA, puoi persino generare report o redigere ordini di acquisto semplicemente ponendo una domanda.

1. Modello per la gestione delle scorte di ClickUp

Scarica il modello gratis Tieni traccia dei movimenti delle scorte, della disponibilità e delle variazioni di costo con il modello di gestione dell'inventario di ClickUp

Il modello di gestione dell'inventario di ClickUp è il tuo Centro di comando all-in-one per l'inventario. È progettato per i team che gestiscono inventari di medie e grandi dimensioni in più sedi e che sono stanchi dei silos di dati e del monitoraggio manuale.

Vanno oltre il semplice conteggio delle scorte per includere informazioni sui fornitori, i punti di riordino e il valore totale delle scorte, offrendoti un quadro finanziario completo.

Perché ti piacerà:

Garantisci la coerenza dei dati aggiungendo informazioni strutturate come SKU, quantità, costo per elemento e dettagli del fornitore con i campi personalizzati di ClickUp

nella vista Tabella di ClickUp Scopri un'esperienza di modifica in stile foglio di calcolo, in cui puoi aggiornare facilmente le voci lavorando nella vista Elenco

Previeni le rotture di stock triggerando avvisi automatici di riordino quando un campo quantità scende al di sotto della soglia specificata con ClickUp Automazioni

Riassumi lo stato attuale delle scorte o redigi immediatamente un ordine di acquisto digitando @brain in qualsiasi attività o commento con ClickUp Brain

🚀 Ideale per: team che gestiscono scorte di medie e grandi dimensioni in più posizioni

2. Modello di inventario di ClickUp

Scarica il modello gratis Il modello di inventario di ClickUp è progettato per rendere il monitoraggio delle scorte veloce, facile ed efficiente.

Se sei un piccolo team o un'azienda con una sola sede pronta ad andare oltre un semplice foglio Excel, questo è il punto di partenza perfetto. Il modello di inventario di ClickUp si concentra sugli elementi essenziali del monitoraggio delle scorte: nome dell'articolo, quantità disponibile, posizione e stato. È progettato per essere semplice e di facile adozione.

Perché ti piacerà:

Ottieni un'interfaccia pulita, simile a un foglio di calcolo, con righe e colonne per inserire e modificare i tuoi dati nella vista Tabella di ClickUp

Scopri immediatamente cosa richiede la tua attenzione filtrando le scorte in base allo stato, ad esempio "disponibile", "scorte in esaurimento" o "esaurito".

Inizia in pochi minuti con una semplice configurazione che non richiede impostazioni complesse né una formazione approfondita per il tuo team

🚀 Ideale per: piccoli team o aziende con una sola sede che vogliono andare oltre i fogli di calcolo

3. Modello semplice di registro delle scorte aziendali di ClickUp

Scarica il modello gratis Organizzati con questo semplice modello di registro delle scorte aziendali di ClickUp

Questo modello fa al caso tuo se ami il tradizionale formato del registro giornaliero delle scorte ma detesti i calcoli manuali e la mancanza di collaborazione.

Il modello di registro di magazzino aziendale semplice di ClickUp rispecchia il layout classico per la registrazione dei movimenti giornalieri delle scorte: saldo iniziale, ricevute, emesse e saldo finale. Ti offre la familiarità di un modello di inventario Excel con la potenza di una piattaforma basata su cloud.

Perché ti piacerà:

Ottieni le stesse colonne che creeresti in un foglio Excel per la gestione giornaliera delle scorte, rendendo la transizione senza soluzione di continuità

Risparmia tempo ed elimina gli errori con i calcoli automatici del saldo finale utilizzando ClickUp Formulas, un tipo di campo personalizzato che esegue i calcoli al posto tuo

Conserva i dati storici duplicando facilmente il modello per creare istantanee giornaliere o settimanali del tuo inventario

🚀 Ideale per: team che preferiscono un formato tradizionale di registro giornaliero delle scorte

4. Modello di inventario per l'ufficio di ClickUp

Scarica il modello gratis Rimani aggiornato sulle esigenze del tuo team con il modello di inventario per l'ufficio di ClickUp

Questo modello è progettato per il monitoraggio delle immobilizzazioni come mobili, computer e attrezzature per ufficio, non le scorte di materiali di consumo.

Il modello di inventario per l'ufficio di ClickUp è perfetto per i responsabili dell'ufficio e i team di gestione delle strutture che hanno bisogno di sapere dove si trova ogni bene aziendale, chi lo possiede e in che condizione si trova. Ciò impedisce che i beni vadano persi durante i traslochi dell'ufficio o i cambiamenti di team.

Perché ti piacerà:

Tieni traccia di quale dipendente è responsabile di ciascuna attrezzatura con il campo "Assegnatario" di ClickUp

Monitora il valore delle risorse nel tempo per il monitoraggio dell'ammortamento e a fini contabili con i campi personalizzati di ClickUp

Ricevi promemoria automatici di rifornimento in base alle date di acquisto o ad altre condizioni con ClickUp Automazioni

🚀 Ideale per: responsabili amministrativi e team di gestione delle strutture che effettuano il monitoraggio dei beni aziendali

💡 Suggerimento da esperto: evita di passare da una scheda all'altra con ClickUp Brain MAX. Questo assistente AI desktop conosce il contesto di tutto il tuo lavoro, oltre alle app collegate. Estrai i dati di magazzino da più strumenti e redigi aggiornamenti o documentazione di magazzino senza muovere un dito grazie alla funzione "Talk to Text".

5. Modello per l'inventario delle forniture per ufficio di ClickUp

Scarica il modello gratis Utilizza il modello di inventario delle forniture per ufficio di ClickUp per organizzare, automatizzare e tenere sotto controllo i materiali di consumo del tuo posto di lavoro.

Non rimanere mai più senza penne e carta per la stampante. Il modello di inventario delle forniture per ufficio di ClickUp è pensato per i team amministrativi che gestiscono ordini ricorrenti di materiali di consumo per l'ufficio. Ti aiuta a tenere traccia di ciò che hai, di ciò che ti serve e di quanto stai spendendo, così puoi rispettare il budget e garantire il regolare funzionamento dell'ufficio.

Perché ti piacerà:

Non rimanere mai senza forniture: ricevi avvisi di scorte in esaurimento quando le quantità di elementi come toner o carta scendono al di sotto di un livello prestabilito con ClickUp Automazioni

Tieni traccia facilmente delle informazioni sui fornitori e dei costi, semplificando il riordino dal fornitore giusto al prezzo giusto, con i campi personalizzati di ClickUp

Evita la corsa dell'ultimo minuto monitorando i modelli di utilizzo mensili per effettuare una previsione accurata del fabbisogno futuro di forniture

🀚 Ideale per: team amministrativi che gestiscono ordini ricorrenti di forniture per ufficio

6. Modello di report di inventario di ClickUp

Scarica il modello gratis Elenca i dati di magazzino in un unico posto con il modello di report di magazzino di ClickUp

Compilare manualmente i report di inventario è un'attività che richiede tempo e che è soggetta a errori. Il modello di report di inventario di ClickUp automatizza il processo aggregando i dati di inventario in viste dettagliate di alto livello. È l'ideale per i responsabili delle operazioni e i team finanziari che devono presentare metriche chiave agli stakeholder senza passare ore sui fogli di calcolo.

Perché ti piacerà:

Visualizza le metriche chiave a colpo d'occhio — valore totale delle scorte, tassi di rotazione delle scorte e elementi in esaurimento — con i widget della dashboard di ClickUp

Genera automaticamente riepiloghi descrittivi dei dati di magazzino per report settimanali o mensili con ClickUp Brain

Condividi i report con le parti interessate che non fanno parte della tua area di lavoro di ClickUp esportandoli facilmente

🚀 Ideale per: team operativi e finanziari che creano riepiloghi/riassunti delle scorte

7. Modello per ordini di acquisto e inventario di ClickUp

Scarica il modello gratis Effettua il monitoraggio degli ordini di acquisto e dei livelli di magazzino con il modello ClickUp per ordini di acquisto e inventario

Il modello per ordini di acquisto e inventario di ClickUp crea un'unica fonte di verità collegando direttamente i tuoi ordini di acquisto al tuo inventario. Quando un ordine di acquisto viene contrassegnato come completato, i livelli delle scorte si aggiornano automaticamente, evitando discrepanze.

Perché ti piacerà:

Collega un'attività relativa a un ordine di acquisto direttamente all'articolo di magazzino corrispondente per una tracciabilità completa con le attività collegate di ClickUp

Modifica automaticamente il campo "quantità disponibile" quando lo stato di un ordine di acquisto passa a "completato" con ClickUp Automazioni

Effettua il monitoraggio dei dettagli dei fornitori e delle date di consegna previste proprio accanto ai dati di magazzino

🀏 Ideale per: team che coordinano i flussi di lavoro relativi agli acquisti e alle scorte

8. Modello di foglio di calcolo di ClickUp

Scarica il modello gratis Che tu stia tenendo sotto controllo le scorte o effettuando il monitoraggio degli ordini dei clienti, il modello di foglio di calcolo di ClickUp è una risorsa preziosa per qualsiasi team!

Se il tuo team ama la flessibilità dei fogli di calcolo ma è stanco del caos generato dalla domanda "qual è l'ultima versione?", il modello di foglio di calcolo di ClickUp fa al caso tuo. Offre un'esperienza di foglio di calcolo generico all'interno della vista Tabella di ClickUp, ma con l'aggiunta fondamentale della collaborazione in tempo reale. Tutti i membri del team vedono gli stessi dati contemporaneamente.

Perché ti piacerà:

Lavora in un ambiente familiare: l'interfaccia a griglia con righe, colonne e celle funziona esattamente come ti aspetteresti da qualsiasi programma di foglio di calcolo

Elimina i calcoli manuali eseguendo le operazioni direttamente all'interno della tabella utilizzando le formule di ClickUp

Non preoccuparti mai di sovrascrivere il lavoro di qualcun altro: più utenti possono effettuare modifiche contemporanee grazie al rilevamento della collaborazione di ClickUp

🚀 Ideale per: Teams che desiderano la flessibilità dei fogli di calcolo con la collaborazione in tempo reale

9. Modello di inventario IT di ClickUp

Scarica il modello gratis Centralizza la gestione delle risorse IT con il modello di inventario IT di ClickUp

Questo modello è specificamente pensato per la gestione delle risorse IT. Il modello di inventario IT di ClickUp aiuta i reparti IT a effettuare il monitoraggio di tutto l'hardware, delle licenze software e delle garanzie all'interno dell'organizzazione. Ciò garantisce la conformità, facilita il piano del budget e semplifica la gestione dell'assegnazione dei dispositivi per i dipendenti nuovi e in uscita.

Perché ti piacerà:

Tieni traccia dei dati IT essenziali come numeri di serie, date di scadenza della garanzia e date di rinnovo delle licenze con i campi personalizzati di ClickUp

Non perdere mai un rinnovo: ricevi promemoria automatici prima della scadenza di una garanzia o di una licenza software con ClickUp Automazioni

Soddisfa i requisiti di conformità e semplifica la reportistica sulle risorse IT con registrazioni accurate e verificabili

🀚 Ideale per: team IT che gestiscono hardware, licenze e garanzie

📚 Leggi anche: Come utilizzare ClickUp per il monitoraggio delle scorte

Migliori pratiche per il monitoraggio giornaliero delle scorte

Che tu continui a utilizzare un modello di inventario in Excel o passi a un sistema più potente, l'efficacia dei tuoi dati dipende dai tuoi processi. Adottare queste abitudini ti aiuterà a mantenere registrazioni accurate ed evitare il mal di testa di dover riconciliare le discrepanze in un secondo momento. ✨

Standardizza la convenzione di denominazione degli SKU: Crea un formato coerente per i tuoi SKU (Stock Keeping Units). Ciò evita la duplicazione delle voci per lo stesso elemento e semplifica notevolmente il filtraggio e la ricerca nel foglio di calcolo di monitoraggio delle scorte

Registra le transazioni in tempo reale: non aspettare la fine della giornata o della settimana per registrare i movimenti di magazzino. Registrare le vendite, i resi e le nuove consegne man mano che avvengono riduce drasticamente il rischio di errori

Imposta i punti di riordino per ogni elemento: un punto di riordino è la quantità minima che un elemento deve raggiungere prima di effettuare un nuovo ordine. Definire queste soglie ti garantisce di ricevere un avviso prima che un prodotto molto richiesto vada esaurito un punto di riordino è la quantità minima che un elemento deve raggiungere prima di effettuare un nuovo ordine. Definire queste soglie ti garantisce di ricevere un avviso prima che un prodotto molto richiesto vada esaurito

Effettua conregolarità inventari fisici: Nessun sistema è perfetto. Effettuare inventari fisici periodici delle tue scorte ( Nessun sistema è perfetto. Effettuare inventari fisici periodici delle tue scorte ( inventario a ciclo ) ti aiuta a individuare le discrepanze tra le scorte registrate e ciò che si trova effettivamente sugli scaffali

Limita l'accesso in modifica: non tutti i membri del tuo team devono modificare i dati di magazzino. Limitare le autorizzazioni di modifica al personale qualificato riduce il rischio di sovrascritture accidentali o voci errate

Esegui il backup dei tuoi dati: che tu utilizzi un file Excel locale o uno strumento basato su cloud, esegui sempre backup regolari. Questo ti protegge da una perdita catastrofica di dati in caso di guasto del sistema o errore umano

Controlla e pulisci i dati ogni mese: dedica del tempo ogni mese alla revisione dei dati di magazzino. Rimuovi gli SKU obsoleti, correggi eventuali errori e archivia i vecchi record per garantire il funzionamento efficiente del sistema

Implementare queste pratiche è molto più semplice con uno strumento come ClickUp, che offre automazione integrata e audit trail, rafforzando il valore di andare oltre un semplice foglio di calcolo.

💡 Suggerimento da esperto: crea un Super Agente per il riordino delle scorte e il riassunto dell'inventario in ClickUp! Configura un Super Agent di ClickUp per analizzare i dati di magazzino, segnalare gli elementi in esaurimento, redigere raccomandazioni per il riordino e effettuare la condivisione con il tuo team di un riepilogo/riassunto delle scorte pronto per la revisione, in modo da trasformare il monitoraggio delle scorte in un flusso di lavoro automatizzato anziché in un compito manuale su fogli di calcolo. Scopri come effettuare l'impostazione del tuo primo Super Agent oggi stesso!

Semplifica la gestione delle scorte con ClickUp

Sebbene Excel sia uno strumento familiare da cui partire per il processo di gestione dell'inventario, i suoi limiti in termini di collaborazione, automazione e integrità dei dati spesso generano più lavoro di quanto ne facciano risparmiare. L'approccio migliore consiste nel standardizzare i processi, monitorare tutto in tempo reale e verificare regolarmente i dati.

Il monitoraggio manuale delle scorte crea continui colli di bottiglia ed errori costosi. Ogni ora trascorsa a riconciliare fogli di calcolo danneggiati è un'ora sottratta alla crescita effettiva della tua attività. Centralizza le tue operazioni con Converged AI Workspace di ClickUp: un'unica piattaforma sicura in cui progetti, documenti, conversazioni e analisi convivono con l'IA integrata come livello di intelligenza che comprende il tuo lavoro e ti aiuta a portarlo avanti.

Elimini la dispersione degli strumenti, ottieni piena visibilità sulle tue scorte e risparmi ore di lavoro amministrativo manuale ogni settimana. 🤩

Inizia gratis con ClickUp e scopri la differenza che può fare un sistema di gestione delle scorte appositamente progettato.

Domande frequenti

Un registro giornaliero di base delle scorte dovrebbe sempre includere colonne per Data, Nome articolo/SKU, Stock iniziale, Quantità ricevuta, Quantità emessa, Stock finale e Osservazioni.

Un modello Excel statico è un singolo file offline che crea problemi di controllo delle versioni, mentre uno strumento collaborativo è una piattaforma basata su cloud che consente la modifica multiutente in tempo reale e l'automazione.

Le funzionalità di convalida dei dati più efficaci sono gli elenchi a discesa, che consentono di standardizzare l'inserimento dei dati e di automatizzare i calcoli con le formule, in modo da eliminare i calcoli manuali.

Dovresti prendere in considerazione il passaggio a un altro strumento se riscontri spesso errori nei dati, perdi tempo a capire quale versione del foglio di calcolo sia quella aggiornata o hai bisogno di funzionalità automatizzate come gli avvisi di scorte in esaurimento.