Il miglior software di gestione dell'inventario IT nel 2025

Gestire in modo efficiente le risorse IT è fondamentale per qualsiasi manager IT. Tuttavia, senza gli strumenti giusti, l'attività può diventare opprimente.

I semplici fogli di calcolo sono utili. Ma quando l'ambiente IT cresce, l'uso dei fogli di calcolo diventa rapidamente complesso e richiede tempo. Inoltre, possono diventare obsoleti, causando imprecisioni che possono rivelarsi costose per l'azienda.

Ecco perché è importante scegliere il giusto sistema IT software di gestione dell'inventario che semplifica il processo e aiuta a gestire meglio l'inventario.

Ecco 10 potenti strumenti software per la gestione dell'inventario. Esploriamoli insieme.

**Che cos'è un software di gestione dell'inventario IT?

Un software di gestione dell'inventario IT offre una soluzione centralizzata per il monitoraggio, la gestione e il controllo di tutte le risorse hardware e software durante il loro ciclo di vita.

Fornisce visibilità in tempo reale sulle informazioni relative agli asset, aiutandovi a prendere decisioni informate, a ottimizzare l'utilizzo delle risorse e a garantire la conformità alle norme di sicurezza.

Cosa cercare nel software di gestione dell'inventario IT

Ecco alcune funzionalità/funzione da tenere in considerazione quando si prende in considerazione un software di gestione dell'inventario IT.

Monitoraggio in tempo reale dell'inventario: Assicuratevi che il software fornisca informazioni aggiornate sui livelli delle scorte e sullo stato delle risorse, aggiornandosi man mano che le risorse entrano ed escono dall'organizzazione

Assicuratevi che il software fornisca informazioni aggiornate sui livelli delle scorte e sullo stato delle risorse, aggiornandosi man mano che le risorse entrano ed escono dall'organizzazione **Automazioni e notifiche: il software deve inviare promemoria e avvisi per situazioni quali la scarsità di scorte, la manutenzione imminente o l'invio di ordini

Gestione degli asset: Cercate un sistema che registri informazioni dettagliate su ogni asset, compresa la data di acquisto, la garanzia e la posizione

Cercate un sistema che registri informazioni dettagliate su ogni asset, compresa la data di acquisto, la garanzia e la posizione Scansione con codice a barre/RFID : Il software deve facilitare il monitoraggio dei beni e la gestione dell'inventario attraverso i codici a barre o la tecnologia RFID

: Il software deve facilitare il monitoraggio dei beni e la gestione dell'inventario attraverso i codici a barre o la tecnologia RFID Valutazione dell'inventario : il software deve essere in grado di calcolare il valore dell'inventario utilizzando metodi come il FIFO (First In, First Out), il LIFO (Last In, First Out) o la media ponderata

: il software deve essere in grado di calcolare il valore dell'inventario utilizzando metodi come il FIFO (First In, First Out), il LIFO (Last In, First Out) o la media ponderata Reportistica personalizzabile: Scegliere un sistema che generi report sui livelli di inventario, sulle tendenze di utilizzo e su altre metriche chiave con visualizzazioni e filtri personalizzabili

I 10 migliori software di gestione dell'inventario IT da utilizzare nel 2024

1. ClickUp (il migliore per la gestione personalizzabile dell'inventario IT)

Memorizzate tutti i dettagli dell'inventario in un'unica posizione con il software Inventario di ClickUp

ClickUp è una piattaforma completa di project management con potenti funzionalità/funzione per aiutarvi a gestire l'inventario IT. Consente di monitorare le scorte, gestire le date dei prossimi ordini e molto altro ancora, tutto da un'unica piattaforma.

È inoltre possibile automatizzare i processi e impostare attività e promemoria per effettuare ordini quando le scorte raggiungono una determinata quantità.

Inoltre, con il team e i processi di lavoro in un unico strumento di gestione delle risorse software, potete assicurarvi che siano ottimizzati e che raggiungano un valore molto più elevato rispetto ai fogli di calcolo tradizionali.

Modello di gestione dell'inventario ClickUp

Il modello di gestione dell'inventario di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare gli elementi del vostro inventario.

ClickUp è dotato anche di un template pre-costruito altamente personalizzabile modelli per aiutarvi a monitorare l'inventario senza la fatica di impostare il vostro sistema. Uno di questi è Modello per la gestione dell'inventario di ClickUp .

Questo modello consente di:

Monitorare i livelli di inventario, la disponibilità di magazzino, i movimenti e le fluttuazioni dei costi, assicurandovi una visibilità cancellata del vostro inventario

Mantenere le informazioni sui prodotti, quali prezzi e immagini, in un database di facile utilizzo

Valutare le tendenze dell'inventario per prendere decisioni informate sui requisiti di rifornimento

Usate la Vista Tabella di ClickUp per godere di un'esperienza simile a un foglio di calcolo per gestire l'inventario IT, creare le dipendenze delle attività e automatizzare il lavoro manuale di base

Il Vista Tabella ClickUp offre un'esperienza tradizionale simile a un foglio di calcolo per visualizzare i dati in righe e colonne. È possibile utilizzarla per gestire lo stato di avanzamento delle attività, gli allegati ai file, le valutazioni in stelle e oltre 15 altri tipi di campi.

È anche possibile creare relazioni tra le attività e collegarle tra loro per attivare ordini automatici, promemoria e altro ancora.

Sono inoltre disponibili numerosi filtri e opzioni di raggruppamento e la possibilità di ordinare le informazioni nel modo desiderato.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Impostazione di date di inizio e di scadenza: Assicura il completamento tempestivo di tutte le attività assegnando una data di inizio e una data di scadenza a ogni attività di inventario.

Assicura il completamento tempestivo di tutte le attività assegnando una data di inizio e una data di scadenza a ogni attività di inventario. Calcolo delle colonne: Calcola la somma, la media o l'intervallo di qualsiasi campo numerico direttamente nella vista Elenco per tenere traccia di metriche quali il costo totale e le unità totali ordinate

Calcola la somma, la media o l'intervallo di qualsiasi campo numerico direttamente nella vista Elenco per tenere traccia di metriche quali il costo totale e le unità totali ordinate Potente reportistica: Crea report che aiutano a tenere sempre sotto controllo l'inventario

Limiti di ClickUp:

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione potrebbe sembrare un po' opprimente per i nuovi utenti. Ma le sezioni di aiuto e la guida di ClickUp sono sempre a portata di mano ClickUp University sono a disposizione per aiutarvi a ottenere il meglio da qualsiasi funzionalità/funzione.

Prezzi ClickUp:

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

La versatilità di ClickUp ci ha fatto sostituire quasi tutti gli strumenti che utilizzavamo in precedenza: wiki aziendale, schede SCRUM, schede GTD per la gestione, documenti di conformità, sequenze di marketing e persino il sistema di monitoraggio dell'inventario dell'azienda, perché era semplicemente più facile approcciare tutto con ClickUp.

Recensione di G2

Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. Invgate Insight (il migliore per il monitoraggio centralizzato delle risorse IT in tutti gli ambienti)

Via: Approfondimento Invgate Invgate Insight è un programma completo per la gestione dell'inventario IT che crea un inventario centralizzato di tutte le risorse IT virtuali, fisiche e cloud connesse alla stessa rete.

Sebbene si rivolga principalmente alle organizzazioni di medie dimensioni e di livello aziendale, Invgate è adatto anche alle organizzazioni più piccole.

Invgate Insight gestisce le licenze e i contratti e si integra perfettamente con la suite Service Desk. Per la gestione del software, Insight monitora e ottimizza le licenze software, snellisce i processi di audit e garantisce la conformità delle licenze.

Il suo agente proprietario Insight Agent offre agli utenti un controllo in tempo reale sui dispositivi di qualsiasi sistema operativo.

Le migliori funzionalità/funzione di Invgate Insight:

Consente l'importazione manuale e il caricamento in blocco di CSV/XLS per il monitoraggio e la gestione anche di beni e periferiche non rintracciabili

Produce reportistica dettagliata per ridurre gli sprechi e rilevare le installazioni non autorizzate

Consente una mappatura approfondita dell'inventario IT per la creazione di un CMDB e di un catalogo software normalizzato

Limiti di Invgate Insight:

Manca la distribuzione remota e non esiste un desktop remoto

L'integrazione con strumenti di terze parti è disordinata

Prezzi di Invgate

Prezzo personalizzato

Recensioni e valutazioni di Invgate Insight:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. SysAid Asset Management (il migliore per l'integrazione della gestione degli asset IT con le operazioni di service desk)

Via: SysAid Il prossimo punto del nostro elenco è SysAid, una piattaforma di gestione degli asset IT alimentata dall'IA che si concentra sulla gestione degli asset IT direttamente dal service desk.

È orientata agli agenti del service desk e fornisce loro un accesso immediato agli asset IT degli utenti finali, ai dettagli sulla posizione e alle posizioni organizzative. Il risultato è una segnalazione e una risoluzione dei problemi più rapida e accurata.

SysAid dispone anche di un sistema di monitoraggio proattivo che consente agli agenti di ricevere avvisi personalizzati in tempo reale per i cambiamenti nella CPU, nelle apparecchiature di rete, nell'utilizzo della memoria e altro ancora. Inoltre, tiene traccia delle installazioni di licenze e automatizza le promemoria per il rinnovo delle licenze e del supporto. Questo aiuta a gestire la conformità e a garantire un utilizzo ottimale.

Le migliori funzionalità/funzione di SysAid:

Importa automaticamente i dati su asset, produttività e elementi del catalogo da altri moduli SysAid con il CMDB di SysAid

Si integra con strumenti e servizi di terze parti come aree di lavoro di Google, Zapier, Microsoft Office e Slack

Limiti di SysAid:

Rende difficile il monitoraggio delle modifiche non approvate

Richiede una comunicazione back-and-forth con i team del supporto di primo livello per risolvere problemi complessi

Prezzi di SYSAid:

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SysAid

G2: 4.5/5 (600+ recensioni)

4.5/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (400+ recensioni)

4. Lansweeper (il migliore per l'inventario automatico della rete e la scoperta delle risorse)

Via: Lansweeper Lansweeper è una piattaforma software completa per la gestione degli asset IT che si concentra sulla creazione di un'accurata pipeline di inventari di rete con visibilità completa.

Raccoglie automaticamente i dati sulle risorse per creare un inventario completo e offre una panoramica di tutti gli utenti e amministratori locali o AD. Sulla base dei dati, esegue azioni sugli utenti e rileva gli amministratori locali non autorizzati.

Lansweeper analizza anche le relazioni tra risorse e utenti. L'analisi aiuta a creare reportistica personalizzata e dettagliata.

È anche possibile visualizzare le autorizzazioni degli utenti, le informazioni AD e tutte le altre informazioni scansionate dalle risorse, come i dati del registro eventi dei dispositivi Windows.

Le migliori funzionalità/funzione di Lansweeper:

Esegue azioni per l'utente basate sui dati, come la revoca delle autorizzazioni, la rimozione di software in remoto o l'esecuzione di diagnostiche

Rileva gli amministratori locali non autorizzati nella console di reportistica web di Lansweeper

Mappa tutte le risorse che operano su piattaforme cloud pubbliche come AWS e Azure

Esegue la scansione automatica del software nei dispositivi Windows, Linux e Mac

Limiti di Lansweeper:

La gestione e la scansione di grandi reti di dispositivi è lenta e richiede molte risorse

Gli utenti più giovani hanno bisogno di aiuto per navigare nell'interfaccia a causa della sua complessità

Prezzo di Lansweeper:

Piano Free per meno di 100 attività

per meno di 100 attività Piano iniziale: $199/mese (fatturato annualmente)

$199/mese (fatturato annualmente) Piano Pro: $359/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Lansweeper:

G2: 4.4/5 (50+ recensioni)

4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

5. Jira Service Management (il migliore per la collaborazione unificata tra servizi IT e DevOps)

Via: Gestione dei servizi di Jira Jira Service Management è molto più di un normale strumento di gestione dei servizi IT; unisce i team Dev, IT e aziendali su una piattaforma unificata e alimentata dall'IA.

Per l'assistenza IT, questa piattaforma gestisce tutte le richieste in un unico luogo e automatizza le interazioni di supporto con l'IA.

Jira Service Management funge anche da ponte tra gli sviluppatori e i team operativi. Aiuta tutti a rimanere sulla stessa pagina per quanto riguarda modifiche, problemi e richieste. È possibile monitorare tutto, dalle modifiche al codice ai rilasci del software, in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira per la gestione dei servizi

Centralizza, filtra e arricchisce gli avvisi in tutti gli strumenti di monitoraggio, registrazione e CI/CD

Aiuta i clienti e gli agenti utilizzando tipi di richiesta personalizzati o consentendo quelli personalizzati

Combina automaticamente gli avvisi correlati e aggiunge allegati, note e collegamenti per massimizzare le informazioni disponibili sugli incidenti

Limiti di Jira Service Management

L'utilizzo efficiente del programma richiede una curva di apprendimento molto ripida

Esperienza di assistenza clienti poco soddisfacente

Prezzi di Jira Service Management

Free per un massimo di 3 agenti

Piano standard : $17,65/mese per agente

: $17,65/mese per agente Piano Premium: $44,27/mese per agente

Valutazioni e recensioni su Jira Service Management

G2: 4.2/5 (700+ recensioni)

4.2/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (650+ recensioni)

6. Pulseway (il migliore per la gestione IT remota in tempo reale con automazioni)

Via: Via d'impulso Pulseway è un software di gestione IT in tempo reale che monitora, gestisce e risolve i problemi di workstation, server e dispositivi di rete nell'ambiente IT, indipendentemente da dove ci si trovi.

Si basa su un motore di rilevamento e distribuzione della rete per visualizzare a 360 gradi tutti gli endpoint IT.

La funzionalità/funzione principale è il suo motore di automazione che combina la tecnologia del flusso di lavoro con un'interfaccia utente intuitiva per impostare trigger intelligenti che risolvono automaticamente i problemi IT per conto dell'utente.

Inoltre, è disponibile un'estesa collezione di script integrati, modelli e automazioni specifiche per ogni funzione, per massimizzare l'efficienza.

Le migliori funzionalità/funzione di Pulseway:

Automazioni per il rilevamento e l'applicazione di patch del sistema operativo e di applicazioni di terze parti con criteri di patch dettagliati

Consente la generazione automatizzata di reportistica avanzata, programmata per essere inviata regolarmente a persone specifiche

Integra ticket e avvisi con strumenti come ConnectWise Manage, Autotask, Zendesk, PagerDuty e Slack

Offre avvisi personalizzabili per identificare rapidamente i problemi, comunicare con gli utenti e risolvere i problemi con comandi e script integrati

Limiti di Pulseway:

Da fare senza accesso remoto per i dispositivi MacOS

Diventa piuttosto costoso per gli ambienti IT più grandi

Prezzi di Pulseway:

A partire da $44/mese per utente

**Valutazioni e recensioni su Pulseway

G2: 4.5/5 (50+ recensioni)

4.5/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

7. ServiceNow Inventory (il migliore per il monitoraggio e la gestione delle scorte dei tecnici in campo)

Via: ServizioNow ServiceNow è una soluzione di gestione delle risorse informatiche rivolta alle aziende che si concentra sul reperimento e sul monitoraggio delle scorte di tecnici in campo in modo semplice e senza una tonnellata di scartoffie, compresi scambi e trasferimenti.

Semplifica il processo di ricerca e richiesta di più parti e la gestione dei dispositivi mobili. La piattaforma supporta anche i trasferimenti peer-to-peer con notifiche dinamiche.

Le migliori funzionalità/funzione di ServiceNow Inventory:

Monitora e gestisce le scorte di magazzino dei tecnici di campo, compresi gli scambi e i trasferimenti, senza complicati processi manuali

Permette ai tecnici di campo di utilizzare la scansione dei codici a barre per la gestione mobile dell'inventario

Automatizza le assegnazioni con una programmazione dinamica e aumenta l'efficienza dell'assistenza sul campo

Limiti dell'inventario ServiceNow:

I costi di sottoscrizione e di licenza sono più elevati

Manca la possibilità di configurare API personalizzate

Prezzi di ServiceNow:

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dell'inventario di ServiceNow:

G2: 4.3/5 (800+ recensioni)

4.3/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

8. SolarWinds IT Service Management (il migliore per la gestione completa del ciclo di vita delle risorse IT e la conformità)

Via: Solarwinds Solarwinds è una soluzione unica di gestione IT per le aziende che monitora, distribuisce, gestisce, recupera e smaltisce le risorse IT.

Offre un modulo di gestione dell'inventario che consente di gestire l'hardware e il software di rete e di rimanere aggiornati sul loro stato di salute durante l'intero ciclo di vita.

SolarWinds Server Performance and Configuration Bundle è un potente dashboard per le operazioni IT. Combina due potenti strumenti, SAM e SCM, per fornire una visualizzazione a volo d'uccello dei server.

Avrete a portata di mano tutti i dettagli essenziali, dagli aggiornamenti del sistema alle garanzie, dalla velocità del processore all'utilizzo della memoria.

Le migliori funzionalità/funzioni di SolarWinds ITSM

Automazioni per il rilevamento di tutte le risorse IT in connessione con la rete, compresi server, workstation, router, ecc

Monitora il software installato, la conformità delle licenze e le statistiche di utilizzo per garantire la conformità e ottimizzare le spese per il software

Fornisce avvisi su modifiche alle configurazioni degli asset, installazioni di software non autorizzate o problemi critici

Fornisce una risposta assistita che identifica automaticamente le soluzioni, monitora l'andamento dei ticket e centralizza le procedure

Limiti di Solarwinds ITSM:

Offre solo una selezione limitata di layout per visualizzare incidenti o modifiche

Relativamente più costoso dei suoi concorrenti

Prezzi di SolarWinds ITSM:

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Solarwinds ITSM

G2: 4.3/5 (700+ recensioni)

4.3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

9. Automazioni (migliore per la gestione IT guidata dall'IA con supporto automatizzato)

Via: Atera Tra le altre opzioni di software per la gestione dell'inventario, Atera è una soluzione all-in-one per i reparti IT. Aumenta l'efficienza, fornisce un ottimo servizio all'utente finale e snellisce i processi del team.

Inoltre, con la gestione dell'inventario IT si può beneficiare di una combinazione di piattaforme di monitoraggio e gestione remota, helpdesk e reportistica.

La funzionalità/funzione di punta di Atera è Action IA, che elimina il supporto di primo livello con il pilota automatico e consente una risposta immediata per ogni problema. Atera aiuta i tecnici junior con riepiloghi automatici dei ticket, generazione di script e soluzioni e risposte suggerite.

È disponibile anche un interessante strumento di Network Discovery che monitora automaticamente le reti di Workgroup e Domain Controller (DC), identifica ogni asset e componente dell'ambiente IT e rivela le opportunità di upselling.

Le migliori funzionalità/funzione di Atera:

Automazione della gestione delle patch e creazione di pianificazioni personalizzate per ogni endpoint

Mappa la superficie di attacco completa della rete utilizzando Network Discovery per testare i sistemi di rilevamento delle intrusioni con una scansione approfondita delle porte

Genera grafici e report dinamici su tipi di dispositivi, stato di workstation/server, piattaforma OS, stato di monitoraggio, ecc

Consente l'esecuzione simultanea di più scansioni su più sottoreti per ottenere risultati più rapidi

Limiti di Atera:

Documentazione scadente che non riflette e spiega accuratamente la produttività

Principalmente incentrato sul PC, solo le attività di base possono essere gestite da dispositivi mobili

Prezzi di Atera

Piano professionale: $149/mese per utente

$149/mese per utente Piano per esperti : $189/mese per utente

: $189/mese per utente Piano Master: $219/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Atera

G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

10. ManageEngine AssetExplorer (il migliore per la gestione completa delle risorse e delle licenze software)

Tramite: ManageEngine AssetExplorer ManageEngine AssetExplorer è una piattaforma di gestione degli asset basata sul web che gestisce tutti gli asset della rete, dalla fase di pianificazione a quella di smaltimento.

Con questo software è possibile gestire le risorse software e hardware, garantire la conformità delle licenze software e monitorare gli ordini di acquisto e i contratti.

Oltre all'ITAM, AssetExplorer aiuta anche nella gestione dei PO e identifica le aree di riduzione della spesa, l'applicazione delle politiche e l'eliminazione delle ridondanze.

Esegue una scansione della rete e rileva automaticamente tutto l'inventario di software e asset disponibile in ogni postazione di lavoro. È inoltre possibile gestire tutti i tipi di licenza, tra cui OEM, concomitanti, aziendali, gratuite, utenti nominati, nodi bloccati, versioni di prova e CAL esistenti, volumi e individuali.

ManageEngine AssetExplorer presenta le migliori funzionalità/funzione:

Esegue la scansione e la verifica di tutte le postazioni di lavoro dell'azienda connesse tramite LAN, WAN e VPN

Consente il monitoraggio e la gestione di tutte le CI, come asset, installazioni software, servizi IT e aziendali, persone, documenti e così via, in un unico repository

Invia avvisi quando viene rilevata un'installazione di software non autorizzata e avvisa tutti gli utenti che utilizzano software vietato

Permette di creare criteri per l'aggiunta di risorse al gruppo con raggruppamenti dinamici

Limiti di ManageEngine AssetExplorer:

Gli utenti segnalano la necessità di migliorare il servizio di assistenza clienti

I componenti aggiuntivi sono un po' costosi

Prezzi di ManageEngine AssetExplorer

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su ManageEngine AssetExplorer

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Gestire l'inventario senza problemi con ClickUp

Una solida piattaforma software per l'inventario IT vi aiuta a inserire in modo sicuro i nuovi dispositivi, a identificare quelli obsoleti e vulnerabili da eliminare e a fornire una "singola fonte di verità" per le vostre risorse, in modo da garantire una maggiore conformità alle politiche di sicurezza.

ClickUp soddisfa tutti questi requisiti.

I suoi modelli dedicati alla gestione dell'inventario, le visualizzazioni multiple, la capacità di assegnare attività e di riunire tutti i membri del team ne fanno una piattaforma ideale per la gestione dell'inventario.

Inoltre, offre potenti funzionalità di reportistica e un'interfaccia utente rapida e super reattiva. Iscriviti a ClickUp gratis e gestite le vostre risorse IT con facilità e sicurezza.