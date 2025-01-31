Il miglior software di gestione dell'inventario IT nel 2025

Gestire in modo efficiente le risorse IT è fondamentale per qualsiasi manager IT. Tuttavia, senza gli strumenti giusti, l'attività può diventare opprimente.
I semplici fogli di calcolo sono utili. Ma quando l'ambiente IT cresce, l'uso dei fogli di calcolo diventa rapidamente complesso e richiede tempo. Inoltre, possono diventare obsoleti, causando imprecisioni che possono rivelarsi costose per l'azienda.
Ecco perché è importante scegliere il giusto sistema IT software di gestione dell'inventario che semplifica il processo e aiuta a gestire meglio l'inventario.
Ecco 10 potenti strumenti software per la gestione dell'inventario. Esploriamoli insieme.
**Che cos'è un software di gestione dell'inventario IT?
Un software di gestione dell'inventario IT offre una soluzione centralizzata per il monitoraggio, la gestione e il controllo di tutte le risorse hardware e software durante il loro ciclo di vita.
Fornisce visibilità in tempo reale sulle informazioni relative agli asset, aiutandovi a prendere decisioni informate, a ottimizzare l'utilizzo delle risorse e a garantire la conformità alle norme di sicurezza.
Cosa cercare nel software di gestione dell'inventario IT
Ecco alcune funzionalità/funzione da tenere in considerazione quando si prende in considerazione un software di gestione dell'inventario IT.
- Monitoraggio in tempo reale dell'inventario: Assicuratevi che il software fornisca informazioni aggiornate sui livelli delle scorte e sullo stato delle risorse, aggiornandosi man mano che le risorse entrano ed escono dall'organizzazione
- **Automazioni e notifiche: il software deve inviare promemoria e avvisi per situazioni quali la scarsità di scorte, la manutenzione imminente o l'invio di ordini
- Gestione degli asset: Cercate un sistema che registri informazioni dettagliate su ogni asset, compresa la data di acquisto, la garanzia e la posizione
- Scansione con codice a barre/RFID: Il software deve facilitare il monitoraggio dei beni e la gestione dell'inventario attraverso i codici a barre o la tecnologia RFID
- Valutazione dell'inventario: il software deve essere in grado di calcolare il valore dell'inventario utilizzando metodi come il FIFO (First In, First Out), il LIFO (Last In, First Out) o la media ponderata
- Reportistica personalizzabile: Scegliere un sistema che generi report sui livelli di inventario, sulle tendenze di utilizzo e su altre metriche chiave con visualizzazioni e filtri personalizzabili
I 10 migliori software di gestione dell'inventario IT da utilizzare nel 2024
1. ClickUp (il migliore per la gestione personalizzabile dell'inventario IT)
Memorizzate tutti i dettagli dell'inventario in un'unica posizione con il software Inventario di ClickUp
ClickUp è una piattaforma completa di project management con potenti funzionalità/funzione per aiutarvi a gestire l'inventario IT. Consente di monitorare le scorte, gestire le date dei prossimi ordini e molto altro ancora, tutto da un'unica piattaforma.
È inoltre possibile automatizzare i processi e impostare attività e promemoria per effettuare ordini quando le scorte raggiungono una determinata quantità.
Inoltre, con il team e i processi di lavoro in un unico strumento di gestione delle risorse software, potete assicurarvi che siano ottimizzati e che raggiungano un valore molto più elevato rispetto ai fogli di calcolo tradizionali.
Modello di gestione dell'inventario ClickUp
ClickUp è dotato anche di un template pre-costruito altamente personalizzabile modelli per aiutarvi a monitorare l'inventario senza la fatica di impostare il vostro sistema. Uno di questi è Modello per la gestione dell'inventario di ClickUp .
Questo modello consente di:
- Monitorare i livelli di inventario, la disponibilità di magazzino, i movimenti e le fluttuazioni dei costi, assicurandovi una visibilità cancellata del vostro inventario
- Mantenere le informazioni sui prodotti, quali prezzi e immagini, in un database di facile utilizzo
- Valutare le tendenze dell'inventario per prendere decisioni informate sui requisiti di rifornimento
Usate la Vista Tabella di ClickUp per godere di un'esperienza simile a un foglio di calcolo per gestire l'inventario IT, creare le dipendenze delle attività e automatizzare il lavoro manuale di base
Il Vista Tabella ClickUp offre un'esperienza tradizionale simile a un foglio di calcolo per visualizzare i dati in righe e colonne. È possibile utilizzarla per gestire lo stato di avanzamento delle attività, gli allegati ai file, le valutazioni in stelle e oltre 15 altri tipi di campi.
È anche possibile creare relazioni tra le attività e collegarle tra loro per attivare ordini automatici, promemoria e altro ancora.
Sono inoltre disponibili numerosi filtri e opzioni di raggruppamento e la possibilità di ordinare le informazioni nel modo desiderato.
Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:
- Impostazione di date di inizio e di scadenza: Assicura il completamento tempestivo di tutte le attività assegnando una data di inizio e una data di scadenza a ogni attività di inventario.
- Calcolo delle colonne: Calcola la somma, la media o l'intervallo di qualsiasi campo numerico direttamente nella vista Elenco per tenere traccia di metriche quali il costo totale e le unità totali ordinate
- Potente reportistica: Crea report che aiutano a tenere sempre sotto controllo l'inventario
Limiti di ClickUp:
L'ampio intervallo di funzionalità/funzione potrebbe sembrare un po' opprimente per i nuovi utenti. Ma le sezioni di aiuto e la guida di ClickUp sono sempre a portata di mano ClickUp University sono a disposizione per aiutarvi a ottenere il meglio da qualsiasi funzionalità/funzione.
Prezzi ClickUp:
- Unlimitato: $7/mese per utente
- Business: $12/mese per utente
- Azienda: Prezzo personalizzato
- ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese
Valutazioni e recensioni di ClickUp:
- G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)
La versatilità di ClickUp ci ha fatto sostituire quasi tutti gli strumenti che utilizzavamo in precedenza: wiki aziendale, schede SCRUM, schede GTD per la gestione, documenti di conformità, sequenze di marketing e persino il sistema di monitoraggio dell'inventario dell'azienda, perché era semplicemente più facile approcciare tutto con ClickUp.
Recensione di G2
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)
2. Invgate Insight (il migliore per il monitoraggio centralizzato delle risorse IT in tutti gli ambienti)
Via: Approfondimento Invgate Invgate Insight è un programma completo per la gestione dell'inventario IT che crea un inventario centralizzato di tutte le risorse IT virtuali, fisiche e cloud connesse alla stessa rete.
Sebbene si rivolga principalmente alle organizzazioni di medie dimensioni e di livello aziendale, Invgate è adatto anche alle organizzazioni più piccole.
Invgate Insight gestisce le licenze e i contratti e si integra perfettamente con la suite Service Desk. Per la gestione del software, Insight monitora e ottimizza le licenze software, snellisce i processi di audit e garantisce la conformità delle licenze.
Il suo agente proprietario Insight Agent offre agli utenti un controllo in tempo reale sui dispositivi di qualsiasi sistema operativo.
Le migliori funzionalità/funzione di Invgate Insight:
- Consente l'importazione manuale e il caricamento in blocco di CSV/XLS per il monitoraggio e la gestione anche di beni e periferiche non rintracciabili
- Produce reportistica dettagliata per ridurre gli sprechi e rilevare le installazioni non autorizzate
- Consente una mappatura approfondita dell'inventario IT per la creazione di un CMDB e di un catalogo software normalizzato
Limiti di Invgate Insight:
- Manca la distribuzione remota e non esiste un desktop remoto
- L'integrazione con strumenti di terze parti è disordinata
Prezzi di Invgate
- Prezzo personalizzato
Recensioni e valutazioni di Invgate Insight:
- G2: Non abbastanza recensioni
- Capterra: Non abbastanza recensioni
3. SysAid Asset Management (il migliore per l'integrazione della gestione degli asset IT con le operazioni di service desk)
Via: SysAid Il prossimo punto del nostro elenco è SysAid, una piattaforma di gestione degli asset IT alimentata dall'IA che si concentra sulla gestione degli asset IT direttamente dal service desk.
È orientata agli agenti del service desk e fornisce loro un accesso immediato agli asset IT degli utenti finali, ai dettagli sulla posizione e alle posizioni organizzative. Il risultato è una segnalazione e una risoluzione dei problemi più rapida e accurata.
SysAid dispone anche di un sistema di monitoraggio proattivo che consente agli agenti di ricevere avvisi personalizzati in tempo reale per i cambiamenti nella CPU, nelle apparecchiature di rete, nell'utilizzo della memoria e altro ancora. Inoltre, tiene traccia delle installazioni di licenze e automatizza le promemoria per il rinnovo delle licenze e del supporto. Questo aiuta a gestire la conformità e a garantire un utilizzo ottimale.
Le migliori funzionalità/funzione di SysAid:
- Importa automaticamente i dati su asset, produttività e elementi del catalogo da altri moduli SysAid con il CMDB di SysAid
- Si integra con strumenti e servizi di terze parti come aree di lavoro di Google, Zapier, Microsoft Office e Slack
Limiti di SysAid:
- Rende difficile il monitoraggio delle modifiche non approvate
- Richiede una comunicazione back-and-forth con i team del supporto di primo livello per risolvere problemi complessi
Prezzi di SYSAid:
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di SysAid
- G2: 4.5/5 (600+ recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (400+ recensioni)
4. Lansweeper (il migliore per l'inventario automatico della rete e la scoperta delle risorse)
Via: Lansweeper Lansweeper è una piattaforma software completa per la gestione degli asset IT che si concentra sulla creazione di un'accurata pipeline di inventari di rete con visibilità completa.
Raccoglie automaticamente i dati sulle risorse per creare un inventario completo e offre una panoramica di tutti gli utenti e amministratori locali o AD. Sulla base dei dati, esegue azioni sugli utenti e rileva gli amministratori locali non autorizzati.
Lansweeper analizza anche le relazioni tra risorse e utenti. L'analisi aiuta a creare reportistica personalizzata e dettagliata.
È anche possibile visualizzare le autorizzazioni degli utenti, le informazioni AD e tutte le altre informazioni scansionate dalle risorse, come i dati del registro eventi dei dispositivi Windows.
Le migliori funzionalità/funzione di Lansweeper:
- Esegue azioni per l'utente basate sui dati, come la revoca delle autorizzazioni, la rimozione di software in remoto o l'esecuzione di diagnostiche
- Rileva gli amministratori locali non autorizzati nella console di reportistica web di Lansweeper
- Mappa tutte le risorse che operano su piattaforme cloud pubbliche come AWS e Azure
- Esegue la scansione automatica del software nei dispositivi Windows, Linux e Mac
Limiti di Lansweeper:
- La gestione e la scansione di grandi reti di dispositivi è lenta e richiede molte risorse
- Gli utenti più giovani hanno bisogno di aiuto per navigare nell'interfaccia a causa della sua complessità
Prezzo di Lansweeper:
- Piano Free per meno di 100 attività
- Piano iniziale: $199/mese (fatturato annualmente)
- Piano Pro: $359/mese (fatturati annualmente)
Valutazioni e recensioni di Lansweeper:
- G2: 4.4/5 (50+ recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)
5. Jira Service Management (il migliore per la collaborazione unificata tra servizi IT e DevOps)
Via: Gestione dei servizi di Jira Jira Service Management è molto più di un normale strumento di gestione dei servizi IT; unisce i team Dev, IT e aziendali su una piattaforma unificata e alimentata dall'IA.
Per l'assistenza IT, questa piattaforma gestisce tutte le richieste in un unico luogo e automatizza le interazioni di supporto con l'IA.
Jira Service Management funge anche da ponte tra gli sviluppatori e i team operativi. Aiuta tutti a rimanere sulla stessa pagina per quanto riguarda modifiche, problemi e richieste. È possibile monitorare tutto, dalle modifiche al codice ai rilasci del software, in un unico luogo.
Le migliori funzionalità/funzione di Jira per la gestione dei servizi
- Centralizza, filtra e arricchisce gli avvisi in tutti gli strumenti di monitoraggio, registrazione e CI/CD
- Aiuta i clienti e gli agenti utilizzando tipi di richiesta personalizzati o consentendo quelli personalizzati
- Combina automaticamente gli avvisi correlati e aggiunge allegati, note e collegamenti per massimizzare le informazioni disponibili sugli incidenti
Limiti di Jira Service Management
- L'utilizzo efficiente del programma richiede una curva di apprendimento molto ripida
- Esperienza di assistenza clienti poco soddisfacente
Prezzi di Jira Service Management
- Free per un massimo di 3 agenti
- Piano standard: $17,65/mese per agente
- Piano Premium: $44,27/mese per agente
Valutazioni e recensioni su Jira Service Management
- G2: 4.2/5 (700+ recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (650+ recensioni)
6. Pulseway (il migliore per la gestione IT remota in tempo reale con automazioni)
Via: Via d'impulso Pulseway è un software di gestione IT in tempo reale che monitora, gestisce e risolve i problemi di workstation, server e dispositivi di rete nell'ambiente IT, indipendentemente da dove ci si trovi.
Si basa su un motore di rilevamento e distribuzione della rete per visualizzare a 360 gradi tutti gli endpoint IT.
La funzionalità/funzione principale è il suo motore di automazione che combina la tecnologia del flusso di lavoro con un'interfaccia utente intuitiva per impostare trigger intelligenti che risolvono automaticamente i problemi IT per conto dell'utente.
Inoltre, è disponibile un'estesa collezione di script integrati, modelli e automazioni specifiche per ogni funzione, per massimizzare l'efficienza.
Le migliori funzionalità/funzione di Pulseway:
- Automazioni per il rilevamento e l'applicazione di patch del sistema operativo e di applicazioni di terze parti con criteri di patch dettagliati
- Consente la generazione automatizzata di reportistica avanzata, programmata per essere inviata regolarmente a persone specifiche
- Integra ticket e avvisi con strumenti come ConnectWise Manage, Autotask, Zendesk, PagerDuty e Slack
- Offre avvisi personalizzabili per identificare rapidamente i problemi, comunicare con gli utenti e risolvere i problemi con comandi e script integrati
Limiti di Pulseway:
- Da fare senza accesso remoto per i dispositivi MacOS
- Diventa piuttosto costoso per gli ambienti IT più grandi
Prezzi di Pulseway:
- A partire da $44/mese per utente
**Valutazioni e recensioni su Pulseway
- G2: 4.5/5 (50+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)
7. ServiceNow Inventory (il migliore per il monitoraggio e la gestione delle scorte dei tecnici in campo)
Via: ServizioNow ServiceNow è una soluzione di gestione delle risorse informatiche rivolta alle aziende che si concentra sul reperimento e sul monitoraggio delle scorte di tecnici in campo in modo semplice e senza una tonnellata di scartoffie, compresi scambi e trasferimenti.
Semplifica il processo di ricerca e richiesta di più parti e la gestione dei dispositivi mobili. La piattaforma supporta anche i trasferimenti peer-to-peer con notifiche dinamiche.
Le migliori funzionalità/funzione di ServiceNow Inventory:
- Monitora e gestisce le scorte di magazzino dei tecnici di campo, compresi gli scambi e i trasferimenti, senza complicati processi manuali
- Permette ai tecnici di campo di utilizzare la scansione dei codici a barre per la gestione mobile dell'inventario
- Automatizza le assegnazioni con una programmazione dinamica e aumenta l'efficienza dell'assistenza sul campo
Limiti dell'inventario ServiceNow:
- I costi di sottoscrizione e di licenza sono più elevati
- Manca la possibilità di configurare API personalizzate
Prezzi di ServiceNow:
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni dell'inventario di ServiceNow:
- G2: 4.3/5 (800+ recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)
8. SolarWinds IT Service Management (il migliore per la gestione completa del ciclo di vita delle risorse IT e la conformità)
Via: Solarwinds Solarwinds è una soluzione unica di gestione IT per le aziende che monitora, distribuisce, gestisce, recupera e smaltisce le risorse IT.
Offre un modulo di gestione dell'inventario che consente di gestire l'hardware e il software di rete e di rimanere aggiornati sul loro stato di salute durante l'intero ciclo di vita.
SolarWinds Server Performance and Configuration Bundle è un potente dashboard per le operazioni IT. Combina due potenti strumenti, SAM e SCM, per fornire una visualizzazione a volo d'uccello dei server.
Avrete a portata di mano tutti i dettagli essenziali, dagli aggiornamenti del sistema alle garanzie, dalla velocità del processore all'utilizzo della memoria.
Le migliori funzionalità/funzioni di SolarWinds ITSM
- Automazioni per il rilevamento di tutte le risorse IT in connessione con la rete, compresi server, workstation, router, ecc
- Monitora il software installato, la conformità delle licenze e le statistiche di utilizzo per garantire la conformità e ottimizzare le spese per il software
- Fornisce avvisi su modifiche alle configurazioni degli asset, installazioni di software non autorizzate o problemi critici
- Fornisce una risposta assistita che identifica automaticamente le soluzioni, monitora l'andamento dei ticket e centralizza le procedure
Limiti di Solarwinds ITSM:
- Offre solo una selezione limitata di layout per visualizzare incidenti o modifiche
- Relativamente più costoso dei suoi concorrenti
Prezzi di SolarWinds ITSM:
- Prezzo personalizzato
Valutazioni e recensioni su Solarwinds ITSM
- G2: 4.3/5 (700+ recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)
9. Automazioni (migliore per la gestione IT guidata dall'IA con supporto automatizzato)
Via: Atera Tra le altre opzioni di software per la gestione dell'inventario, Atera è una soluzione all-in-one per i reparti IT. Aumenta l'efficienza, fornisce un ottimo servizio all'utente finale e snellisce i processi del team.
Inoltre, con la gestione dell'inventario IT si può beneficiare di una combinazione di piattaforme di monitoraggio e gestione remota, helpdesk e reportistica.
La funzionalità/funzione di punta di Atera è Action IA, che elimina il supporto di primo livello con il pilota automatico e consente una risposta immediata per ogni problema. Atera aiuta i tecnici junior con riepiloghi automatici dei ticket, generazione di script e soluzioni e risposte suggerite.
È disponibile anche un interessante strumento di Network Discovery che monitora automaticamente le reti di Workgroup e Domain Controller (DC), identifica ogni asset e componente dell'ambiente IT e rivela le opportunità di upselling.
Le migliori funzionalità/funzione di Atera:
- Automazione della gestione delle patch e creazione di pianificazioni personalizzate per ogni endpoint
- Mappa la superficie di attacco completa della rete utilizzando Network Discovery per testare i sistemi di rilevamento delle intrusioni con una scansione approfondita delle porte
- Genera grafici e report dinamici su tipi di dispositivi, stato di workstation/server, piattaforma OS, stato di monitoraggio, ecc
- Consente l'esecuzione simultanea di più scansioni su più sottoreti per ottenere risultati più rapidi
Limiti di Atera:
- Documentazione scadente che non riflette e spiega accuratamente la produttività
- Principalmente incentrato sul PC, solo le attività di base possono essere gestite da dispositivi mobili
Prezzi di Atera
- Piano professionale: $149/mese per utente
- Piano per esperti: $189/mese per utente
- Piano Master: $219/mese per utente
Valutazioni e recensioni di Atera
- G2: 4.6/5 (500+ recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)
10. ManageEngine AssetExplorer (il migliore per la gestione completa delle risorse e delle licenze software)
Tramite: ManageEngine AssetExplorer ManageEngine AssetExplorer è una piattaforma di gestione degli asset basata sul web che gestisce tutti gli asset della rete, dalla fase di pianificazione a quella di smaltimento.
Con questo software è possibile gestire le risorse software e hardware, garantire la conformità delle licenze software e monitorare gli ordini di acquisto e i contratti.
Oltre all'ITAM, AssetExplorer aiuta anche nella gestione dei PO e identifica le aree di riduzione della spesa, l'applicazione delle politiche e l'eliminazione delle ridondanze.
Esegue una scansione della rete e rileva automaticamente tutto l'inventario di software e asset disponibile in ogni postazione di lavoro. È inoltre possibile gestire tutti i tipi di licenza, tra cui OEM, concomitanti, aziendali, gratuite, utenti nominati, nodi bloccati, versioni di prova e CAL esistenti, volumi e individuali.
ManageEngine AssetExplorer presenta le migliori funzionalità/funzione:
- Esegue la scansione e la verifica di tutte le postazioni di lavoro dell'azienda connesse tramite LAN, WAN e VPN
- Consente il monitoraggio e la gestione di tutte le CI, come asset, installazioni software, servizi IT e aziendali, persone, documenti e così via, in un unico repository
- Invia avvisi quando viene rilevata un'installazione di software non autorizzata e avvisa tutti gli utenti che utilizzano software vietato
- Permette di creare criteri per l'aggiunta di risorse al gruppo con raggruppamenti dinamici
Limiti di ManageEngine AssetExplorer:
- Gli utenti segnalano la necessità di migliorare il servizio di assistenza clienti
- I componenti aggiuntivi sono un po' costosi
Prezzi di ManageEngine AssetExplorer
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e giudizi su ManageEngine AssetExplorer
- G2: Non abbastanza recensioni
- Capterra: Non abbastanza recensioni
Gestire l'inventario senza problemi con ClickUp
Una solida piattaforma software per l'inventario IT vi aiuta a inserire in modo sicuro i nuovi dispositivi, a identificare quelli obsoleti e vulnerabili da eliminare e a fornire una "singola fonte di verità" per le vostre risorse, in modo da garantire una maggiore conformità alle politiche di sicurezza.
ClickUp soddisfa tutti questi requisiti.
I suoi modelli dedicati alla gestione dell'inventario, le visualizzazioni multiple, la capacità di assegnare attività e di riunire tutti i membri del team ne fanno una piattaforma ideale per la gestione dell'inventario.
Inoltre, offre potenti funzionalità di reportistica e un'interfaccia utente rapida e super reattiva. Iscriviti a ClickUp gratis e gestite le vostre risorse IT con facilità e sicurezza.