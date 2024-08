10 migliori software per la logistica nel 2024 (recensioni e prezzi)

Le aziende dei giorni nostri si vantano sempre di consegne fulminee. Ma alla fine la maggior parte soccombe a causa dei loro sistemi di gestione logistica non strutturati.

Con il passaggio delle aziende al dettaglio online e i canali commerciali in continua evoluzione, per i team logistici è una sfida gestire contemporaneamente inventario, ordini e consegna.

Le congetture sulla domanda portano a un eccesso o a una carenza di scorte, e per stare al passo con un mercato competitivo è necessario un monitoraggio del tempo reale e piani basati sui dati.

Ma non preoccupatevi: gli strumenti di gestione logistica sono qui per salvare la situazione.

Che cosa sono? Come scegliere quello giusto per le vostre attività aziendali?

In questo articolo tratteremo i migliori strumenti di logistica attualmente disponibili, evidenziandone le funzionalità/funzioni chiave, i limiti di frequenza, i prezzi, le recensioni e le valutazioni dei prodotti, in modo che possiate trovare l'opzione migliore per voi.

Che cos'è il software per la logistica?

Il software di logistica automatizza e semplifica l'intero ciclo di vita della gestione dell'inventario, del piano di trasporto, del monitoraggio degli ordini e del controllo del magazzino.

Soprattutto per quelle attività banali che richiedono ore di lavoro. Come la voce dei dati, la gestione dei fornitori e delle valutazioni, tra le altre.

Gli strumenti logistici si basano su tecnologie moderne e richiedono un intervento umano minimo. Aspettatevi una linea di produttività altamente precisa con una gestione logistica più rapida e veloce.

Ma, con le innumerevoli opzioni disponibili, da fare per trovare il software di gestione logistica più adatto alla propria azienda?

Cosa cercare negli strumenti logistici?

Quando si tratta di acquistare un software per la logistica aziendale, non esiste una dimensione unica.

Il prezzo del software può variare da poche centinaia a migliaia di euro. Tuttavia, ecco alcune funzionalità che dovete cercare nello strumento logistico ideale:

Visibilità della catena di fornitura: Cercate strumenti logistici che visualizzino a volo d'uccello tutte le operazioni logistiche, dall'imballaggio alla consegna

Cercate strumenti logistici che visualizzino a volo d'uccello tutte le operazioni logistiche, dall'imballaggio alla consegna Gestione in tempo reale: Punti aggiuntivi se il software dispone di monitoraggio in tempo reale e di dashboard intuitivi per monitorare i KPI aziendali cruciali sotto un unico tetto

Punti aggiuntivi se il software dispone di monitoraggio in tempo reale e di dashboard intuitivi per monitorare i KPI aziendali cruciali sotto un unico tetto Integrazioni: Assicuratevi che il software si integri con il vostro sistema di gestione della logisticaCRM esistente (Customer Relationship Management) e l'ERP (EnterprisePiano delle risorse)). L'integrazione consente la sincronizzazione in tempo reale tra più piattaforme, eliminando le attività manuali o di doppio inserimento

Assicuratevi che il software si integri con il vostro sistema di gestione della logisticaCRM esistente (Customer Relationship Management) e l'ERP (EnterprisePiano delle risorse)). L'integrazione consente la sincronizzazione in tempo reale tra più piattaforme, eliminando le attività manuali o di doppio inserimento Conformità globale: Gestisce rapidamente le sfide della logistica globale, compresa la conformità alle normative commerciali internazionali, alle procedure doganali e ai requisiti di documentazione

Gestisce rapidamente le sfide della logistica globale, compresa la conformità alle normative commerciali internazionali, alle procedure doganali e ai requisiti di documentazione Adattabilità al business: Trovate un software logistico che si adatti al meglio alle dimensioni della vostra attività, al volume delle spedizioni e alla categoria di prodotti che trattate

Trovate un software logistico che si adatti al meglio alle dimensioni della vostra attività, al volume delle spedizioni e alla categoria di prodotti che trattate Scalabilità: La maggior parte degli strumenti logistici sono basati su cloud e si adattano rapidamente all'espansione delle esigenze aziendali. Tuttavia, assicuratevi che la scalabilità non vi costi una fortuna. Cercate un software con prezzi trasparenti e funzionalità/funzione facilmente scalabili

Infine, le funzionalità/funzione principali del software di gestione della logistica sono le più importanti. Hanno un impatto profondo sull'esperienza di utilizzo del software in scenari reali.

Ecco un elenco curato dei migliori software di gestione della logistica 👇

I 10 migliori strumenti di gestione logistica da utilizzare nel 2024

Questo elenco copre le funzionalità/funzione di ogni strumento, le recensioni degli utenti, i limiti e i prezzi.

1. ClickUp

Migliorate le operazioni logistiche razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

ClickUp è un sistema basato su cloud che consente di project management basato sul cloud e di collaborazione. Sebbene i suoi casi d'uso siano molto estesi, in questo caso ClickUp gestisce in modo efficiente le operazioni di inventario e logistica per aziende di tutte le dimensioni.

I team che si occupano di logistica possono pianificare, monitorare ed eseguire le operazioni da un'unica postazione. Grazie alle dashboard intuitive di ClickUp.

È possibile scegliere dalla galleria di modelli specifici di ClickUp per gestire le operazioni su tutti i fronti. Questo include Modelli di gestione dell'inventario di ClickUp , Modelli di KPI per il magazzino ClickUp e Modelli per il project management agile di ClickUp

per citarne alcuni.

Create rapidamente piani di test dei prodotti e riducete le infinite ore di lavoro manuale con i prompt generati dall'IA di ClickUp

Inoltre, la funzionalità di chattare integrata e le lavagne interattive di ClickUp sono costruite per migliorare la collaborazione tra team remoti.

Personalizzate facilmente le vostre lavagne online con l'aggiunta di documenti, attività e altro ancora

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Gestire il lavoro con le oltre 10 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

Collaborare in modo efficace con commenti in tempo reale, chattare, condividere e ricevere notifiche

Configurazione di dashboard con KPI cruciali per l'azienda e widget visivi

Sincronizzazione dei documenti con i flussi di lavoro per assegnarli, commentarli e lavorarci insieme al team

ClickUp si integra in modo nativo con oltre 200 strumenti, tra cui Slack, Figma, applicazioni per l'archiviazione cloud e altro ancora

Limiti di ClickUp

Gli utenti affermano che l'app per dispositivi mobili è funzionale ma potrebbe essere migliore

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Oracolo

Via Oracolo Oracle Transportation Management (OTM) è un software logistico completo per le aziende che devono gestire le operazioni della supply chain globale.

La piattaforma ha un'interfaccia semplice e intuitiva. Tuttavia, dispone di una robusta serie di funzionalità/funzione per gestire in modo efficiente le operazioni di trasporto e logistica a livello globale.

Le capacità di configurazione del carico in 3D di OTM sono il suo punto di forza. Grazie ad esse, è possibile decostruire visivamente le spedizioni mediante simulazioni. E poi passare in rassegna diverse angolazioni e posizionamenti per ottenere un'immagine ottimale piano di capacità ottimale nei veicoli di trasporto.

Le migliori funzionalità/funzioni di OTM

Raccogliere, formattare e caricare le valutazioni dei provider attraverso un sistema completo di gestione delle tariffe

Individuare il percorso migliore per il trasporto utilizzando le potenti funzionalità di routing della rete di OTM

Automazioni di attività amministrative come la programmazione degli appuntamenti, le richieste di valutazione, le prenotazioni e altro ancora

Visualizzazione di diversi scenari di mercato con la modellazione della rete in tempo reale

Individuare i massimi e i minimi futuri eseguendo analisi predittive grazie a dashboard intuitive, KPI preimpostati e dati storici

Limiti di OTM

La configurazione iniziale può essere un po' lenta

Alcuni utenti suggeriscono che l'interfaccia utente non è accattivante

Prezzi di OTM

Non menzionato sul sito web

Valutazioni e recensioni di OTM

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

3. SAP

tramite SAP Il software SAP Transportation Management (TM) fa parte dell'approccio design-to-operate di SAP volto a ottimizzare le catene di fornitura digitali.

Per questo motivo, l'applicazione è abbastanza versatile da poter pianificare, eseguire e regolare i trasporti per le vostre catene di fornitura globali o nazionali.

Inoltre, SAP integra l'automazione nella sua app logistica. Pertanto, offre funzionalità/funzione ad alta tecnologia, quali il piano delle capacità previsione e simulazione, a ogni livello della vostra catena di fornitura.

Le migliori funzionalità/funzione di SAP Transportation Management

Piattaforma altamente configurabile che offre scalabilità e visibilità a livello di azienda

Processo di gara e di valutazione flessibile

Tecnologia per migliorare il consolidamento dei carichi con una migliore ottimizzazione dei percorsi e una riduzione dei costi del carburante

IA sempre al vostro fianco per guidare il processo decisionale e automatizzare le attività più banali

Limiti di SAP Transportation Management

Elevata curva di apprendimento per i nuovi utenti

L'app rallenta durante l'elaborazione di ordini pesanti

Prezzi di SAP Transportation Management

Non menzionato sul sito web

Valutazioni e recensioni su SAP Transportation Management

G2: Valutazioni non sufficienti

Valutazioni non sufficienti Capterra: Valutazioni non sufficienti

4. Acumatica

via Acumatica Acumatica è un sistema ERP cloud che offre una suite completa di applicazioni per la gestione aziendale, tra cui app per la gestione logistica, come controllo dell'inventario, monitoraggio degli ordini, gestione del magazzino e sistemi di gestione degli ordini.

Queste app sono progettate per aiutare le aziende di medie dimensioni a ottenere un vantaggio competitivo nel mercato in rapida evoluzione.

Abbiamo trovato l'interfaccia efficiente e facile da usare. I punti Brownie sono per il modello di licenza utente all-inclusive di Acumatica, che consente di visualizzare la propria azienda in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo a un unico prezzo.

Le migliori funzionalità/funzione di Acumatica

Semplificare i processi di inventario con una gestione flessibile degli elementi, una tracciabilità della qualità e un solido rifornimento

Migliorare le operazioni di magazzino con il picking diretto e senza carta da dispositivi mobili

Creazione di ordini commerciali a partire da preventivi approvati con un clic

Tracciare lo stato della spedizione tramite collegamenti in tempo reale e condividerli con i personalizzati tramite messaggistica o notifiche in-app con facilità

Gestire gli ordini in modo proattivo con strumenti integrati di gestione dei resi, versioni di prova, consolidamento delle fatture e altro ancora

Limiti di Acumatica

Alcuni utenti trovano che lo strumento sia difficile da personalizzare

I recensori segnalano occasionali bug e difficoltà tecniche

Difficile da scalare senza scavare nelle proprie tasche

Prezzi di Acumatica

Non disponibile sul sito web

Valutazioni e recensioni di Acumatica

G2: 4,4/5 (840 recensioni)

4,4/5 (840 recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

5. ERP cloud NetSuite

tramite Netsuite La soluzione ERP cloud NetSuite semplifica la gestione logistica della vostra azienda, dalla gestione delle finanze all'ottimizzazione dell'elaborazione degli ordini, della gestione dell'inventario e delle operazioni di magazzino.

Come Acumatica, NetSuite offre gli strumenti giusti per i team di logistica per gestire le operazioni in modo efficiente.

Il software è apprezzato da oltre 37.000 aziende, tra cui le più importanti società di logistica e trasporto come FlexPort, OmniTRAX e Floship.

Le migliori funzionalità/funzione dell'ERP NetSuite Cloud

Automazioni, gestione e ottimizzazione degli inventari tra più sedi e canali commerciali da un'unica dashboard

Elaborazione degli ordini semplificata grazie a flussi di lavoro automatizzati, dai preventivi commerciali alle operazioni di evasione degli ordini

Garanzia di conformità delle forniture a livello globale grazie alla presenza di strumenti per la negoziazione in valute e regole di tassazione specifiche per ogni regione

Eliminazione della doppia voce collegando automaticamente le transazioni di approvvigionamento con i record dei fornitori, le ricevute delle merci e i documenti di fatturazione

Limiti di NetSuite Cloud ERP

La struttura basata su SQL di NetSuite rappresenta un collo di bottiglia nella creazione di reportistica e nell'esecuzione di query di ricerca avanzate

L'aggiunta di un costo di configurazione una tantum rende il prezzo complessivo più costoso

Prezzi di NetSuite Cloud ERP

È previsto un canone di licenza annuale più il costo di impostazione. Ma sul sito web non sono menzionati dettagli chiari sui prezzi

Valutazioni e recensioni su NetSuite Cloud ERP

G2: 4.0/5 (2800+ recensioni)

4.0/5 (2800+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1400+ recensioni)

6. Inventario Zoho

via

Zoho

Zoho Inventory è un software di gestione delle scorte e dell'inventario facile da usare, progettato per le aziende di nuova generazione.

Se la vostra azienda si affida a diversi canali di vendita (principalmente online), avete bisogno di un software logistico per gestire le linee di produttività e i picchi commerciali ed esercitare un controllo su magazzini saggiamente distribuiti.

Zoho Inventory fa tutto questo.

Le migliori funzionalità di Zoho Inventory

Interfaccia user-friendly, facile da navigare e da lavorare con la soluzione software

Monitoraggio degli elementi in base ai lotti e ai numeri di serie su più canali commerciali

Il riordino automatico con fornitori e valutazioni preimpostate previene l'esaurimento delle scorte

Generazione di reportistica approfondita sulle tendenze commerciali e di acquisto di ogni ordine

Un dashboard intuitivo per la panoramica dei cicli degli ordini - in attesa, confezionati e consegnati, in un'unica schermata

Integrazione con oltre 40 vettori di spedizione

Limiti di Zoho Inventory

Gli utenti faticano a trovare risorse di formazione e documentazione ufficiale per l'utilizzo del software

Non è un software completo per la logistica, ma si concentra principalmente sulla gestione dell'inventario e delle scorte

Gli utenti segnalano che il servizio clienti potrebbe essere molto migliore

Prezzi di Zoho Inventory

Free Forever: con limite di 50 ordini

con limite di 50 ordini Standard: $29/mese

$29/mese Professionale: $79/mese

$79/mese Premium: $129/mese

$129/mese Azienda: $249/mese

Valutazioni e recensioni su Zoho Inventory

G2: 4.3/5 (80+ recensioni)

4.3/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (370+ recensioni)

7. Forza vendita

via

Forza vendita

Salesforce per i provider di servizi di trasporto e logistica si integra con Salesforce CRM per offrire soluzioni su misura, come la gestione dei contatti, l'automazione dei processi e il monitoraggio delle spedizioni.

La piattaforma è la chiave per trasformare le operazioni logistiche in un'esperienza continua e incentrata sul cliente. Da fare attraverso catene di fornitura integrate e una visualizzazione olistica dell'intera esperienza di spedizione.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce CRM

Visibilità in tempo reale end-to-end della vostra catena di fornitura attraverso una dashboard unificata

Aumenta la soddisfazione dei clienti con interazioni e messaggi personalizzati

Si integra con ERP, TMS, WMS e altri sistemi di spazio di archiviazione dei dati esistenti

Ottenere informazioni in tempo reale sui livelli di inventario, sullo stato degli ordini e sulle metriche di trasporto

Utilizza l'IA per prevedere le esigenze di manutenzione e ottimizzare gli asset e le risorsel'utilizzo delle risorse Limiti del CRM Salesforce

Non siamo riusciti a trovare un'app per dispositivi mobili

Nessuna versione gratuita

Prezzi di Salesforce CRM

Starter: $25/utente

$25/utente Professionale: $80/utente

Valutazioni e recensioni su Salesforce CRM

G2: 4,3/5 (18.300+ recensioni)

4,3/5 (18.300+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (18.000+ recensioni)

8. Brightpearl

via Brightpearl Brightpearl è un sistema leader nella gestione delle operazioni di vendita al dettaglio. Il sistema si occupa del piano e della gestione dell'inventario, della spedizione e dell'evasione delle merci, nonché della gestione del magazzino ordini .

Inoltre, è integrato con un CRM incentrato sulla vendita al dettaglio per aiutarvi a costruire relazioni migliori con i clienti.

Grazie a un'interfaccia facile da usare e a un'interfaccia utente accattivante, la piattaforma è apprezzata da oltre 5.000 marchi e aziende di logistica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brightpearl

Raccomandazioni accurate per l'acquisto dell'inventario basate sulle tendenze commerciali e sui modelli di domanda futura dei clienti

Gestione multicanale dell'inventario e degli ordini con aggiornamenti in tempo reale

Un dashboard intuitivo per visualizzare tutte le metriche chiave, come vendite, disponibilità di magazzino, CAC, LTV dei clienti e altro ancora

Il CRM retail incorporato crea automaticamente le personas dei clienti, includendo i loro dettagli di contatto, lo storico degli ordini e le interazioni passate

Sistemi di punti vendita completamente integrati con programmi di fidelizzazione

Limiti di Brightpearl

Per alcuni utenti è stato difficile iniziare (curva di apprendimento ripida)

Brightpearl non offre una versione di prova gratuita

Il feedback comune dei clienti riguarda i modelli di reportistica limitati e il supporto clienti insufficiente

Prezzi di Brightpearl

Nessun dettaglio sul sito web

Valutazione e recensioni di Brightpearl

G2: 4.5/5 (70+ recensioni)

4.5/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (150+ recensioni)

9. Rosa Razzo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/65283e927113cae35f594ff4\_rose-rocket-tms-sistema-di-condivisione-p-800.png via Rose Rocket /$$$img/

via

Razzo di rosa

Mai sentito parlare di Guns and Roses? Sì, il gruppo rock! Sebbene abbiamo trovato il nome Rose Rocket simile alla band, il loro sito web è basato sul tema Guns and Roses.

Rose Rocket è un software leader nella gestione dei trasporti, popolare tra le aziende di autotrasporto, i vettori e i broker.

Rispetto ai sistemi di gestione dei trasporti poco flessibili della vecchia scuola, Rose Rocket offre una flessibilità completa per personalizzare il software in base alle proprie esigenze aziendali.

Le migliori funzionalità di Rose Rocket

Impostazione di regole e trigger personalizzati per automatizzare le attività e le notifiche

Funzionalità e strumenti facili da aggiungere man mano che la vostra azienda si espande, pagando solo ciò che usate

Reportistica e dashboard integrati per tenere traccia della redditività

Accesso basato sui ruoli per il controllo della condivisione delle informazioni e dei dati

Canali di comunicazione in tempo reale per essere sempre sincronizzati con autisti, clienti e partner

Pianificazione e ottimizzazione dei percorsi

Schede intuitive per il monitoraggio degli ordini interni, la selezione dei carichi degli autisti o per fornire ai clienti una visibilità completa degli ordini

Limiti di Rose Rocket

Alcuni utenti hanno riscontrato una mancanza di funzionalità/funzione avanzate

Gli aggiornamenti in tempo reale non sono realmente "in tempo reale"

Gli utenti trovano difficile creare ordini suddivisi

Prezzi di Rose Rocket

Free Forever

Pagato: $125/mese

$125/mese SMBs: $298/mese

$298/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Rose Rocket valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

10. Peschiera

via Peschiera Fishbowl è un software di gestione logistica che aiuta le aziende a gestire l'inventario, il magazzino e i processi di produttività in un'unica soluzione.

Il software è progettato per le PMI ed è disponibile in due versioni: on-cloud come Fishbowl Drive e on-premises come Fishbowl Advanced.

In entrambi i moduli, la piattaforma gestisce in modo efficiente le operazioni logistiche quotidiane per aziende di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Fishbowl

Gestione semplificata dell'inventario tramite codici a barre scansionabili, conteggio automatizzato delle scorte e altri strumenti

Creazione di flussi di lavoro personalizzabili per l'automazione e la gestione dei processiprogrammare la produzione processi di produzione in anticipo

Gestione efficiente e accurata degli acquisti

Reportistica automatizzata e personalizzabile

Integrazione con gli strumenti aziendali più diffusi, come QuickBooks, Salesforce, Shopify e altri

Limiti di Fishbowl

Molti utenti hanno riscontrato anomalie di programmazione e bug

L'interfaccia utente e la navigazione all'interno della piattaforma non sono accattivanti

Costoso per le PMI

Non esiste un modulo per il monitoraggio dei container

Per ogni componente aggiuntivo di integrazione, si pagano quasi 500 dollari

Prezzi di Fishbowl

Unità Fishbowl

Alloggio in magazzino: $329/mese

Pescheria Avanzata

Magazzino merci: $329/mese

$329/mese Produzione: $429/mese

Valutazioni e recensioni di Fishbowl

G2: 4.0/5 (210+ recensioni)

4.0/5 (210+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (820+ recensioni)

Trova il miglior software di logistica per la tua azienda

Il software per la logistica ottimizza i sistemi di gestione della supply chain delle aziende moderne, non strutturati e frammentati. E per le aziende con esigenze di logistica globale della supply chain, i vantaggi sono illimitati.

Il sistema logistico giusto può fare la fortuna della vostra azienda.

In ogni caso, sia che il vostro team logistico sia bombardato da numeri di ordini o che si trovi a combattere con le tubazioni di consegna congestionate, ClickUp offre la gestione e la gestione perfetta della logistica strumenti di produttività per superare la concorrenza.

Volete provare ClickUp? ClickUp è gratis per iniziare.