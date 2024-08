10 Migliori software per la gestione degli ordini nel 2024

Che si tratti di un negozio di e-commerce, di un negozio al dettaglio o di un'azienda B2B, un software di gestione degli ordini adeguato è la chiave per aumentare le vendite e la soddisfazione dei clienti.

Da fare per trovare lo strumento perfetto per questo lavoro? Proprio qui.

Abbiamo incollato le ultime settimane per condurre ricerche approfondite, esaminare le specifiche tecniche e, soprattutto, leggere le recensioni degli utenti. Il risultato?

Abbiamo distillato le vaste opzioni disponibili fino ad arrivare alle 10 migliori soluzioni per la gestione degli ordini per il 2024 e oltre, solo per voi. Restate con noi e vi guideremo verso la soluzione che si adatta perfettamente alle vostre esigenze aziendali. 💼

Che cos'è il software di gestione degli ordini?

Il software per la gestione degli ordini (OMS) è un centro di comando digitale per la gestione degli ordini gestire l'intero ciclo di vita dell'ordine . Quando si riceve un ordine, questo passa attraverso una serie di passaggi prima di arrivare al cliente: elaborazione, controllo dell'inventario, spedizione e monitoraggio della consegna.

Un sistema OMS centralizza e automatizza questi processi. Ciò significa dire addio ai fogli di calcolo, ai processi manuali e agli errori umani, e dare il benvenuto a un controllo e a una visibilità dell'inventario in tempo reale, a un'elaborazione più rapida degli ordini e a una panoramica migliore per gestire i dati commerciali e le informazioni finanziarie in tutto il processo di gestione degli ordini.

Come scegliere il giusto sistema di gestione degli ordini

Scegliere il sistema di gestione degli ordini giusto per la gestione della vostra azienda vi risparmierà stress e mal di testa in futuro. Ecco una breve guida per prendere questa decisione senza sudare troppo.

Cercate un software di visibilità dell'inventario per la gestione degli ordini che abbia un'interfaccia intuitiva per facilitare la curva di apprendimento per voi e per il vostro team

Assicuratevi che il sistema di gestione degli ordini che scegliete offra una formazione adeguata, risorse complete e un supporto reattivo per massimizzare l'utilizzo delle funzionalità/funzione e risolvere i problemi più rapidamente

Il vostro OMS deve integrarsi facilmente con i canali commerciali, il sistema di contabilità, i processori di pagamento, gli strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e i software di project management utilizzati nella vostra azienda

L'OMS scelto deve consentire l'impostazione di flussi di lavoro automatizzati per la gestione delle impostazioni, l'elaborazione, il monitoraggio e l'evasione degli ordini

Scegliete sistemi di gestione degli ordini che siano in grado di scalare con la vostra azienda: devono essere in grado di gestire un aumento dei canali commerciali e del volume degli ordini, così come dei membri del team, senza subire un impatto sulle prestazioni 📉

Privilegiate le opzioni OMS che dispongono di reportistica e analisi dettagliate su vendite, inventario, comportamento dei clienti e prestazioni del team, in modo da poter intraprendere azioni strategiche

10 Migliori software per la gestione degli ordini 2024

Ecco il nostro elenco curato dei 10 migliori software di gestione degli ordini disponibili oggi sul mercato. Che siate un piccolo rivenditore a caccia di un sistema semplice o una grande azienda alla ricerca di uno strumento da fare, questo elenco ne ha per tutti i gusti. Diamo un'occhiata.

Creazione di moduli personalizzati con testo, data, allegati e altro ancora direttamente all'interno di ClickUp

ClickUp è un programma intuitivo e versatile software per il project management che può essere facilmente personalizzato per adattarsi ai flussi di lavoro della gestione degli ordini. Utilizzate il suo campi personalizzati per acquisire i dettagli dell'ordine, come i numeri ID, le informazioni di contatto del cliente, le specifiche del prodotto e le tempistiche di consegna.

Un'altra potente funzionalità/funzione è Moduli ClickUp . Consente di raccogliere i dettagli dell'ordine direttamente dai clienti, utilizzando i campi personalizzati impostati. In questo modo l'acquisizione degli ordini è più agevole e accurata fin dall'inizio. Si può anche utilizzare per raccogliere feedback per migliorare la produttività e il vostro servizio clienti .

Impostazione stati personalizzati per tenere traccia degli ordini in fasi diverse come Nuovo ordine, Imballaggio, Evasione e Consegna. Le viste List e Kanban di ClickUp sono perfette per gestire l'inventario e visualizzare la pipeline degli ordini. Con una semplice interfaccia drag-and-drop, è possibile aggiornare facilmente l'inventario e spostare gli ordini attraverso le varie fasi della pipeline.

Avete bisogno di parlare rapidamente di un ordine con il vostro team? Invece di affidarvi a un sistema esterno strumenti di comunicazione i clienti possono commentare l'attività (cioè l'ordine) in ClickUp, in modo che le discussioni siano organizzate in modo contestuale e possano essere consultate in futuro. Inoltre, notifiche e promemoria consentono al team di tenere sotto controllo i livelli di inventario e le scadenze di evasione degli ordini. ⏰

Non è necessario creare i flussi di lavoro da zero. Potete iniziare con uno degli oltre 1000 modelli gratuiti di ClickUp, che includono:

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Accesso a ClickUp via web e su più dispositivi mobili e desktop con perfetta sincronizzazione

Crearedashboard personalizzati per visualizzare l'attività degli ordini commerciali, valutare le prestazioni del team e monitorare lo stato di avanzamento dei lavoriobiettivi aziendali e degli indicatori di performance chiave (KPI)

Automazioni di attività ripetitive con uno dei seguenti strumentiAutomazioni già pronte di ClickUp (oltre 100) (ad esempio, quando lo stato di un ordine cambia, viene cambiata anche la persona assegnata all'ordine)

Integrazione perfetta con oltre 100 strumenti aziendali compresi i sistemi CRM come Salesforce, HubSpot e Zendesk

Guardate i video dimostrativi, le esercitazioni e i webinar di ClickUp per conoscere le sue funzionalità/funzione

Limiti di ClickUp

I moduli sono limitati sul piano Free

I nuovi utenti avranno bisogno di un po' di tempo per abituarsi alle funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (8.200+ recensioni)

4.7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Inventario Zoho

via Inventario ZohoZoho Inventario è un sistema di gestione dell'inventario per semplificare i flussi di lavoro relativi agli ordini e all'inventario. È possibile monitorare i livelli delle scorte, gestire più magazzini e integrarsi con i canali commerciali più diffusi come Shopify, Amazon, Amazon e Etsy.

A differenza di altri strumenti, Zoho Inventory consente di visualizzare e vendere i prodotti in più valute, con conversione automatica nella valuta di base. Si integra inoltre con i principali gateway di pagamento come PayPal, Stripe e RazorPay per accettare pagamenti una tantum o ricorrenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Inventory

Accedere a Zoho Inventory tramite il web e le app per dispositivi mobili Android e iOS 📱

Utilizzare la funzionalità di scansione dei codici a barre per un conteggio delle scorte più rapido e accurato

Connessione con oltre 25 vettori di spedizione, tra cui DHL, FedEx, UPS e USPS, per valutazioni in tempo reale e consegne globali degli ordini

Integrazione perfetta con Zoho Books e altre app Zoho come Zoho Analytics e Zoho CRM

Limiti di Zoho Inventory

La reportistica è di base e non personalizzabile

Gli utenti segnalano un supporto clienti incoerente

Alcuni affermano che la configurazione è complessa

Prezzi di Zoho Inventory

**Gratis

Standard: $49/mese

$49/mese Professionale: $99/mese

$99/mese Premium: $249/mese

$249/mese Elite: $299/mese

$299/mese Ultimate: $399/mese

Valutazioni e recensioni su Zoho Inventory

G2: 4.3/5 (81 recensioni)

4.3/5 (81 recensioni) Capterra: 4.4/5 (372 recensioni)

3. QuickBooks online

via QuickBooks online QuickBooks Online è una piattaforma di account basata su cloud per la gestione delle finanze aziendali. Permette di monitorare le entrate e le uscite, di gestire le fatture e le buste paga e di generare reportistica finanziaria dettagliata.

Oltre a queste funzionalità/funzione, QuickBooks consente di connettersi a diversi canali commerciali come Amazon, Ebay, Shopify, Square e Etsy per tenere traccia dei livelli di inventario. Dopo aver effettuato un acquisto, è possibile inviare fatture per i pagamenti in sospeso o ricevute commerciali per i pagamenti completati. 💸

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks Online

Impostazione per l'applicazione automatica dell'imposta commerciale alle fatture

Connessione diretta di QuickBooks con gli account bancari e le carte di credito

Impostazione dei livelli di riordino degli elementi, creazione diordini di acquistoe registrare gli elementi come spese al momento del ricevimento e del pagamento

Generare reportistica finanziaria come profitti e perdite, rendiconto del flusso di cassa, bilancio e riepilogo/riassunto dei crediti

Limiti di QuickBooks Online

Gli utenti segnalano che a volte si verificano problemi dopo gli aggiornamenti

Il supporto clienti è stato segnalato come un problema o una mancanza

Solo i piani più alti offrono la connessione alle vendite commerciali multicanale e la gestione dell'inventario

Prezzi di QuickBooks Online

Simple Start: $30/mese

$30/mese Essenziale: $60/mese

$60/mese Plus: $90/mese

$90/mese Avanzato: $200/mese

Valutazioni e recensioni di QuickBooks Online

G2: 4.0/5 (oltre 3.100 recensioni)

4.0/5 (oltre 3.100 recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 6.200 recensioni)

4. Jotform

via JotformJotform è un costruttore di moduli online per la creazione e la condivisione di moduli d'ordine . Consente di raccogliere i dettagli dell'ordine (come le informazioni di contatto del cliente, le specifiche dell'ordine e le informazioni di spedizione) e di accettare i pagamenti dai clienti. 💳

Gli invii di ordini possono essere facilmente monitorati e gestiti all'interno delle tabelle di Jotform. Grazie alle sue integrazioni native, è possibile scegliere di gestire gli invii anche all'interno delle tabelle di Jotform Strumenti CRM come HubSpot e Salesforce o software per il project management come Trello e ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzione di Jotform

Personalizzazione di uno qualsiasi degli oltre 900 modelli di moduli d'ordine per allinearsi allo stile del vostro marchio e raccogliere i dettagli degli ordini

Permette di tradurre i moduli d'ordine in oltre 100 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, olandese e italiano

Permette la connessione con oltre 40 processori di pagamento, tra cui PayPal, Stripe, Authorize.Net e Square

È possibile condividere l'accesso ai moduli tramite collegamenti, codici QR e incorporazioni di pagine web

Limiti di Jotform

Il piano Free consente solo cinque moduli e 100 invii mensili

Gli utenti segnalano che a volte è lento e presenta problemi di funzionamento

Prezzi di Jotform

Piano Free

Bronzo: $39/mese

$39/mese Silver: $49/mese

$49/mese Oro: $129/mese

$129/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jotform

G2: 4,7/5 (204 recensioni)

4,7/5 (204 recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.550+ recensioni)

5. Linnworks

tramite Opere di lattoneria Linnworks ottimizza la gestione dell'inventario e degli ordini su più piattaforme di e-commerce e marketplace come Amazon, eBay, Shopify, Magento e WooCommerce. In questo modo si sincronizzano i livelli delle scorte su tutta la linea e si evitano gli eccessi di magazzino e gli stockout.

Automazioni nella creazione e nel monitoraggio delle etichette di spedizione grazie alla connessione diretta con le piattaforme di spedizione tramite Linnworks. Inoltre, gli strumenti di reportistica e di analisi forniscono una visualizzazione completa delle performance commerciali e dello stato delle scorte per prendere decisioni strategiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Linnworks

Ottenere una panoramica dei prodotti più venduti e di quelli a rischio di esaurimento

Automazioni di attività ripetitive come la creazione di ordini di acquisto, l'assegnazione di vettori e l'unire più ordini dallo stesso cliente per la spedizione 🚚

Visualizzazione delle prestazioni finanziarie su più piattaforme di e-commerce per un periodo specifico

Integrazione diretta con gli oltre 30 principali vettori e provider logistici di terze parti come DHL, UPS, FedEx e Easyship

Limiti di Linnworks

Gli utenti riferiscono che a volte si verifica un bug

Alcuni utenti affermano che i piani tariffari sono costosi

Il supporto clienti può impiegare alcuni giorni per rispondere

Prezzi di Linnworks

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Linnworks

G2: 4.3/5 (66 recensioni)

4.3/5 (66 recensioni) Capterra: 4.0/5 (26 recensioni)

6. Brightpearl

via Brightpearl Brightpearl è una piattaforma di gestione degli ordini pensata per grossisti e dettaglianti multicanale. Semplifica il monitoraggio dell'inventario e la gestione degli ordini multicanale su piattaforme come Amazon, eBay, Walmart e Shopify. Si integra inoltre con gateway di pagamento, software di account e provider di spedizione per semplificare le operazioni di e-commerce.

Una funzionalità/funzione chiave è la capacità di salvare automaticamente i profili dei clienti, compresi i dettagli di contatto, la cronologia degli ordini e le interazioni passate. In questo modo è facile premiare i clienti più fedeli e creare esperienze più personalizzate per segmenti specifici di clienti.

Le migliori funzionalità di Brightpearl

Automazione dell'allocazione dell'inventario, del processo di evasione degli ordini e della fatturazione

È possibile accettare pagamenti tramite sette gateway, tra cui PayPal, Stripe, Square e Authorize.Net

Utilizzate lo strumento di pianificazione dell'inventario per prevedere la domanda e sempreacquistare sempre i prodotti giusti in tempo* Visualizzare metriche come i prodotti più venduti, il valore degli ordini per paese, le entrate, la spesa pubblicitaria, il costo per conversione e il valore della vita del cliente

Limiti di Brightpearl

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Gli utenti riferiscono che a volte diventa lento

Prezzi di Brightpearl

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Brightpearl

G2: 4.5/5 (70 recensioni)

4.5/5 (70 recensioni) Capterra: 4.4/5 (150+ recensioni)

7. NetSuite

via NetSuite NetSuite è una soluzione di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) per aziende in rapida crescita e grandi imprese che danno priorità alla flessibilità e alla scalabilità. È dotata di moduli personalizzati per attività quali fatturazione, finanza, inventario e relazioni con i clienti.

I dashboard forniscono a voi e al vostro team un'istantanea chiara delle metriche delle prestazioni aziendali. E c'è di più: L'accesso basato sui ruoli permette a tutti di vedere solo i dati rilevanti per il proprio ruolo specifico. 🧑‍💻

Le migliori funzionalità/funzione di NetSuite

Aggiunta di campi personalizzati per raccogliere e memorizzare i dettagli di ogni elemento nel vostro database

Impostazione di tasse da calcolare automaticamente e da applicare alle transazioni aziendali

Creazione di ricerche salvate tra i vari moduli per accedere rapidamente a set di dati che corrispondono a criteri specifici

Generazione di oltre 100 reportistica, tra cui attività di inventario, vendite per prodotto (o fonte di lead o codice di produttività), reddito e rendiconto finanziario

Limiti di NetSuite

La personalizzazione richiede competenze tecniche specifiche

Gli utenti segnalano una certa lentezza nell'aggiornamento di una voce o nel caricamento di reportistica

Prezzi di NetSuite

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su NetSuite

G2: 4,0/5 (oltre 2.600 recensioni)

4,0/5 (oltre 2.600 recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.300+ recensioni)

8. Responsabile dell'ordine estensivo

via Gestione degli ordini estensivi Extensiv Order Manager è stato progettato per le aziende di e-commerce per ottimizzare e sincronizzare le loro operazioni su un'unica piattaforma. Questo obiettivo è raggiungibile grazie all'integrazione con più piattaforme di e-commerce, marketplace, magazzini, società di spedizione e provider logistici terzi.

Una delle sue funzionalità/funzione è la capacità di generare automaticamente ordini di acquisto con dati storici e approfondimenti quando le quantità degli elementi raggiungono determinate soglie. In questo modo i livelli di inventario sono sempre pronti a soddisfare la domanda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Extensiv Order Manager

Raggruppa i prodotti e monitora l'inventario in modo accurato, anche quando le parti sono vendute singolarmente 📦

Memorizzare e gestire i dettagli dei fornitori, comprese le informazioni di contatto, la quantità minima d'ordine e i lead time

Impostazione di regole per indirizzare gli ordini al magazzino giusto, suddividere gli ordini tra più magazzini e connettersi al miglior servizio di spedizione

Generare reportistica che comprenda il valore e l'invecchiamento dell'inventario, la redditività delle unità di stoccaggio (SKU) e le previsioni della domanda

limiti di #### Extensiv Order Manager

PayPal è l'unico gateway di pagamento disponibile

Gli utenti affermano che la configurazione è complessa e richiede tempo

Alcuni sostengono che a volte si verificano problemi di funzionamento

Prezzi di Extensiv Order Manager

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Extensiv Order Manager

G2: 4.5/5 (63 recensioni)

4.5/5 (63 recensioni) Capterra: 4.8/5 (107 recensioni)

9. Modulo Google

via Modulo GoogleModulo di Google è un costruttore di moduli online gratuito per le piccole aziende che hanno bisogno di un semplice sistema di gestione degli ordini. È possibile progettare moduli con una varietà di tipi di input (come testo, data e ora, e menu a tendina) per raccogliere gli ordini dei clienti.

Inoltre, personalizzare l'aspetto del modulo con colori, font, immagini e banner è un gioco da ragazzi. Dopo aver creato i moduli d'ordine, è possibile condividerli facilmente tramite email, collegamenti diretti, embed di siti web e piattaforme di social media come Facebook e Twitter.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Modulo

Navigare nell'interfaccia con facilità anche se è la prima volta che lo si fa

Collegare le risposte a Fogli Google per ulteriori analisi

Stampare tutte le risposte o scaricarle come file CSV

Interruzione dell'accettazione delle risposte con l'attivazione/disattivare di un pulsante

Limiti dei moduli Google

Ci sono solo pochi modelli e tipi di font tra cui scegliere

Integrazioni limitate con app di terze parti

Prezzi di Google Modulo

Gratis

Valutazioni e recensioni di Google Modulo

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: 4.7/5 (10.600+ recensioni)

10. Odoo

via Odoo Odoo è un altro Soluzione ERP per unificare le principali operazioni aziendali in un unico spazio. Ha un'interfaccia di facile utilizzo e una suite di app per la gestione di aree come l'inventario, le vendite e il marketing, l'account e le risorse umane.

Il design modulare consente alle aziende di iniziare con le app essenziali e di scalare in base alle esigenze. Essendo un software open-source, dispone di una versione comunitaria gratuita che è possibile scaricare e personalizzare per adattarla alle proprie esigenze aziendali. Ma se desiderate disporre di hosting, manutenzione e supporto online, la versione enterprise è quella che fa per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di Odoo

Accesso a Odoo tramite il web, i dispositivi desktop e mobili

Monitoraggio dell'inventario, dei movimenti dei prodotti e delle vendite su tutti i canali commerciali

Integrazione di scanner di codici a barre e sistemi POS con l'inventario per la sincronizzazione dei dati in tempo reale

Generazione di reportistica personalizzata sulle previsioni di inventario, sulla valutazione dell'inventario e sull'analisi del magazzino

Limiti di Odoo

L'interfaccia utente è lenta quando si lavora con dati voluminosi

L'edizione Community non dispone di tutte le app di Odoo e alcune di quelle disponibili hanno funzioni limitate

Prezzi di Odoo

Una App Free: $0

$0 Standard: $9,10/mese per utente

$9,10/mese per utente Personalizzato: $13,60/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Odoo

G2: 4.2/5 (225 recensioni)

4.2/5 (225 recensioni) Capterra: 4.1/5 (704 recensioni)

Semplificare i flussi di lavoro con il software di gestione degli ordini

Con le 10 migliori soluzioni software per la gestione degli ordini a portata di mano, snellire le vostre operazioni aziendali non è mai stato così facile. Nell'esplorare queste opzioni, valutate come ciascuna di esse si allinei alle vostre specifiche esigenze e obiettivi aziendali, in modo da poter scegliere quella giusta.

E se state cercando una piattaforma che coniughi in modo perfetto la gestione degli ordini con la gestione dei progetti e delle relazioni con i clienti, allora dovreste dare un'occhiata a ClickUp: potrebbe essere proprio ciò di cui la vostra azienda ha bisogno per far sorridere a lungo i vostri clienti e i vostri account bancari. 🤩 Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso .