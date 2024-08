10 modelli di inventario gratuiti per Excel, Sheets e ClickUp

La gestione dell'inventario è essenziale per qualsiasi azienda per rimanere davanti alla concorrenza . Che si tratti di un piccolo negozio o della gestione di un'attività produttiva su larga scala, un processo di inventario efficiente e accurato riduce i costi e i rischi di produzione.

Con i giusti strumenti di monitoraggio, come i modelli di inventario, è possibile fare molto di più che aggiornare i numeri di inventario. Il vostro personale avrà a disposizione i dati necessari per espandere l'attività e portare la produttività a un livello superiore! ⚡️

In questa guida esploreremo tutti i modi in cui i modelli di inventario di ClickUp, Excel e Google Sheets possono aiutarvi a semplificare il processo di gestione dell'inventario, indipendentemente dal settore in cui operate.

Iniziamo!

Che cos'è un modello di inventario?

Un modello di inventario è un modello preformattato documento o foglio elettronico che organizza elenchi dettagliati per il monitoraggio delle scorte, il budgeting e la revisione contabile. In genere contiene colonne per i nomi degli articoli, i codici numerici, le descrizioni, i luoghi di stoccaggio, le quantità, i totali e i prezzi

Trascinare e rilasciare le attività su una vista ClickUp Table per una semplice gestione dell'inventario

I modelli di inventario sono versatili e personalizzabili per adattarsi alle esigenze di qualsiasi azienda di qualsiasi settore. Dalla piccola impresa alla multinazionale del commercio al dettaglio, il monitoraggio dell'inventario è una parte essenziale del successo di qualsiasi organizzazione per importanti motivi, tra cui:

Migliore accuratezza : Con registri d'inventario aggiornati e precisi, si riducono le possibilità di costosi errori umani

: Con registri d'inventario aggiornati e precisi, si riducono le possibilità di costosi errori umani Risparmio sui costi : Le scorte si muovono più velocemente, con conseguenti risparmi sui costi grazie alla riduzione della manodopera e delle spese generali

: Le scorte si muovono più velocemente, con conseguenti risparmi sui costi grazie alla riduzione della manodopera e delle spese generali Rischio minore di avere articoli obsoleti : Le aziende possono evitare di ordinare scorte indesiderate o obsolete

: Le aziende possono evitare di ordinare scorte indesiderate o obsolete Riduzione degli sprechi di prodotto : Una corretta tracciabilità aiuta le aziende a ordinare l'esatta quantità di scorte necessarie o a ordinare al momento giusto quando le scorte esistenti sono inferiori al previsto

: Una corretta tracciabilità aiuta le aziende a ordinare l'esatta quantità di scorte necessarie o a ordinare al momento giusto quando le scorte esistenti sono inferiori al previsto Catene di fornitura ottimizzate : Le previsioni della domanda e i dati sulle scorte migliorano la comunicazione tra i team e le consegne

: Le previsioni della domanda e i dati sulle scorte migliorano la comunicazione tra i team e le consegne Strategie di inventario stagionale: le aziende dispongono di dati coerenti per costruire strategie efficaci di gestione delle richieste stagionali, monitorando le tendenze di vendita durante i periodi di picco

Cosa rende un buon modello di inventario?

Un buon modello d'inventario registra i prodotti, le merci e le attrezzature moduli d'ordine , spedizioni e dati dei clienti per ridurre i costi del lavoro manuale e ottimizzare i processi di inventario.

Il modello di inventario crea la struttura del sistema di tracciamento delle scorte. Ma è fondamentale trovare il modello giusto, che soddisfi le esigenze della vostra azienda e sia allo stesso tempo facile da usare per l'intero team. 🧑‍💻

Ci sono alcune qualità fondamentali da tenere presenti in un buon modello di inventario:

Design intuitivo del modello

Scegliere un modello con layout multipli e funzioni di personalizzazione per trovare le informazioni giuste quando ne avete bisogno vi farà risparmiare tempo. La flessibilità di aggiungere nuovi campi al vostro modello senza doverlo ricostruire da zero quando il vostro portafoglio prodotti o i vostri servizi si evolvono è un vantaggio! 📈

Compatibilità con il software

Poiché i sistemi diventano sempre più connessi e necessari per la crescita, i modelli di inventario devono essere in grado di integrarsi con altre piattaforme, come quelle di vendita, di contabilità e di gestione del magazzino gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

Sicurezza end-to-end

Questo include le impostazioni dei permessi per gli amministratori per visualizzare ed eseguire determinate azioni, nonché le tracce di controllo per tenere traccia di chi ha avuto accesso o modificato specifici elementi dell'inventario. Tutte queste caratteristiche lavorano insieme per creare un modello di inventario affidabile e sicuro! 🔐

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Abbiamo selezionato i migliori modelli di mappatura dell'inventario in ClickUp, Sheets ed Excel per darvi gli strumenti per gestire tutte le attività di inventario, dall'approvvigionamento alla consegna!

10 Modelli di inventario gratuiti per catalogare, indicizzare ed elencare i vostri articoli o compiti essenziali

1. Modello di inventario ClickUp

Creare un foglio d'inventario condivisibile in un ClickUp

Il primo dei nostri modelli per la gestione dell'inventario è Modello di inventario di ClickUp -la migliore alternativa al foglio di controllo dell'inventario!

Il nostro modello di inventario è ricco di strumenti che vi aiutano a creare e memorizzare viste personalizzate, fornendo un accesso rapido ai dati di cui avete più bisogno! Per iniziare il processo, abbiamo già incluso cinque viste precostituite:

Vista dell'elenco dell'inventario : Organizza i dettagli più importanti dell'inventario di ogni articolo conCampi personalizzati di ClickUp *Per stato di pagamento:Raggruppare l'inventario in base a uno stato specifico per prendere provvedimenti (pagato per intero, pagato parzialmente o non pagato)

: Organizza i dettagli più importanti dell'inventario di ogni articolo conCampi personalizzati di ClickUp *Per stato di pagamento:Raggruppare l'inventario in base a uno stato specifico per prendere provvedimenti (pagato per intero, pagato parzialmente o non pagato) Per Elenco fornitori Vista: Consolida le attività di approvvigionamento con una visione trasparente dei fornitori attuali

Elenco fornitori Vista: Consolida le attività di approvvigionamento con una visione trasparente dei fornitori attuali Visualizzazione della mappa delle sedi dei fornitori: Gestione dei flussi di lavoro e delle esigenze di archiviazione specifiche di una sede su una mappa

Gestione dei flussi di lavoro e delle esigenze di archiviazione specifiche di una sede su una mappa Modulo d'ordine Vista: Invia un modulo ClickUp per l'acquisizione di ordini e automatizza la creazione di attività

Tenete traccia dei materiali in arrivo, dei livelli attuali delle scorte e degli articoli esauriti. Inoltre, grazie alla semplice funzione Formula Field, il flusso di lavoro è efficiente e consente di effettuare facilmente calcoli tra i campi numerici, data e ora di un articolo. Scarica questo modello

2. Modello di gestione dell'inventario ClickUp

Traccia le prestazioni dell'inventario in tempo reale con ClickUp

Che si tratti di una piccola azienda o di una grande organizzazione con più reparti, Il modello di gestione dell'inventario di ClickUp è la risorsa perfetta per ottenere visibilità sulle operazioni quotidiane. Impostate attività ricorrenti, regolate i livelli di inventario in base ai dati di vendita, o esaminate i dati storici per le tendenze e le previsioni! 📈

La ricerca di un articolo di magazzino in ClickUp è un gioco da ragazzi. È facile creare ricerche salvate e filtri basati su qualsiasi criterio, compresi gli articoli stagionali, le offerte settimanali e i prodotti in saldo, in modo da trovare sempre il prodotto giusto.

È possibile monitorare facilmente gli aggiornamenti della disponibilità, dei prezzi e delle tendenze in atto, in modo da rimanere sempre al passo con la domanda e assicurarsi di non rimanere mai senza scorte. Scarica questo modello Scopri di più_ modelli di pianificazione delle risorse !

3. Modello di inventario dell'ufficio ClickUp

Riducete la documentazione cartacea registrando tutti i dettagli dell'inventario su un elenco ClickUp

Con il Modello di inventario ClickUp Office clickUp è un modello che consente di aggiornare in modo semplice i dati dell'inventario dell'ufficio da più postazioni contemporaneamente e che risulta perfetto per gli amministratori che devono gestire l'inventario da una postazione centrale.

Questo modello di inventario aiuta anche le aziende a monitorare i budget di inventario e le spese complessive per categorie. È possibile monitorare facilmente le spese del budget per ogni articolo dell'inventario, nonché la spesa totale. Identificando le discrepanze tra il budget effettivo e quello pianificato, è possibile migliorare la gestione del budget.

Il sistema tiene inoltre traccia delle date di acquisto e di quali articoli dell'inventario vengono acquistati a quale prezzo. La direzione può utilizzare queste informazioni per ottimizzare i budget per gli acquisti futuri in base alle tendenze di spesa! 💰 Scarica questo modello

4. Modello di inventario delle forniture per ufficio ClickUp

Condividere un elenco di schede di inventario in ClickUp con i membri del team

Un ripiano dell'armadio dell'ufficio è pieno di pile di cucitrici e scotch inutilizzati? Provate Modello di inventario delle forniture per ufficio di ClickUp per aiutarvi ad evitare le spese eccessive!

Per iniziare, fate un elenco delle forniture: Forniture generiche per l'ufficio, come quaderni e penne, ma anche articoli più specializzati, come l'hardware del computer per i team di progettazione e creativi. Il modello è dotato di campi personalizzati precostituiti, quindi potete iniziare ad aggiungere dettagli per ogni articolo.

Inoltre, grazie alle opzioni di condivisione di ClickUp, avete il controllo completo di chi vede cosa e quali permessi ha. Assegnate le autorizzazioni per assicurarvi che le persone giuste (coordinatori di team o responsabili di reparto) accedano agli articoli giusti. Mantenete la visibilità del vostro team, in modo che conosca i dettagli dei livelli delle scorte, prevenite l'uso improprio impostando dei limiti di accesso e sentitevi sicuri sapendo che solo le persone giuste possono vedere ciò di cui hanno bisogno! Scarica questo modello

5. Modello di inventario IT ClickUp

Organizzate l'inventario in eccesso con un pannello ClickUp drag-and-drop

I team IT supportano tutti i reparti di un'organizzazione. Le loro risorse inventariali comprendono hardware, software, licenze e altri articoli in più sedi. Con il Modello di inventario IT di ClickUp gli specialisti IT sono in grado di utilizzare una lavagna Kanban per monitorare e registrare rapidamente informazioni importanti come costi, dettagli della garanzia, ubicazione, numeri di modello e contatti dei fornitori. 👤

ClickUp offre centinaia di opzioni di personalizzazione, in modo che gli specialisti IT possano adattare il loro Workspace alle esigenze specifiche della loro organizzazione. L'interfaccia di facile utilizzo consente di accedere rapidamente alle informazioni e di aggiornarle, oltre che di condividere le risorse con altri. Scarica questo modello

6. Modello di rapporto sull'inventario ClickUp

Creare un elenco di materie prime per una rapida consultazione in un documento Clickup

Il Modello di rapporto sull'inventario ClickUp è lo strumento perfetto per le aziende che desiderano monitorare l'attività di acquisto nel tempo. Mantenendo i dati al sicuro in formato Doc, è facile includere tutte le informazioni necessarie, come le specifiche dei prodotti, i prezzi, le recensioni e le valutazioni, fornendo ai clienti un quadro completo del mercato per aiutarli a prendere decisioni informate. 🌐

La presenza di una struttura adeguata consente alle aziende di accedere ai dati relativi alle abitudini di acquisto dei clienti, permettendo loro di fare le scelte più efficaci con il minimo sforzo e tempo. Grazie a questa visione, le aziende sono in grado di comprendere meglio i loro modelli di acquisto e di massimizzare il ritorno sugli investimenti! Scarica questo modello

7. Modello di inventario per ristoranti ClickUp

Gestite l'inventario, prevedete le spese e fate bilanci più accurati con ClickUp

La gestione delle scorte nei ristoranti è essenziale per il successo e la soddisfazione dei clienti. Il monitoraggio e il rifornimento costante delle scorte aiutano a prevenire il deterioramento o le ordinazioni eccessive. Assicurando un'ampia disponibilità delle voci di menu desiderate, i ristoranti possono soddisfare i clienti evitando sprechi e perdite. Con una corretta gestione delle scorte, i clienti saranno sempre soddisfatti dell'abbondanza di opzioni a loro disposizione. 🤩 Modello di inventario per ristoranti di ClickUp è stato progettato per semplificare il monitoraggio dell'inventario, eliminando la complessità della gestione di grandi inventari da parte dei gestori di ristoranti impegnati. Aiuta gli utenti a organizzare, gestire e tracciare l'inventario del ristorante con facilità. Il modello è dotato di sei visualizzazioni predefinite di elenchi, tabelle e tabelloni per acquisire i dati dell'inventario in modi diversi:

Inventario Tracciamento: Una vista elenco di tutti gli articoli raggruppati per stato

Una vista elenco di tutti gli articoli raggruppati per stato Settimanale Consumo : Un elenco di tutti gli articoli raggruppati per stato

: Un elenco di tutti gli articoli raggruppati per stato Settimanale Allocazione : Un elenco di tutti gli articoli raggruppati per stato

: Un elenco di tutti gli articoli raggruppati per stato Voci da riordinare : Una vista a tabella di tutti gli articoli da riordinare

: Una vista a tabella di tutti gli articoli da riordinare Out of Stock : Visualizzazione della tabella di tutti gli articoli esauriti

: Visualizzazione della tabella di tutti gli articoli esauriti Magazzino articoli: Una vista a tabelle di tutti gli articoli raggruppati per posizione di stoccaggio Scarica questo modello ### 8. Modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp

Ottimizzate la tempistica degli ordini di acquisto per migliorare il flusso di cassa utilizzando le viste di Clickup

Un modello di rapporto di inventario è uno strumento essenziale per le aziende per gestire il loro inventario, tracciare ordini di acquisto e di rimanere organizzati con i livelli delle scorte e dei prodotti. Il modello fornisce una panoramica completa dei livelli di inventario attuali, nonché i dettagli delle spedizioni in entrata e in uscita.

Il Modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp è un sistema completo per monitorare l'ordine e la ricezione di beni, servizi e materiali all'interno di un'azienda, a supporto di tutti i reparti. Include le informazioni essenziali sull'ordine: Il nome del fornitore, la data di acquisto e la data di spedizione. Questo facilita l'identificazione di eventuali colli di bottiglia nel processo di acquisto e può aiutare a mantenere i livelli di inventario più sani! 🌱 Scarica questo modello

9. Modello di foglio di calcolo dell'inventario Excel

via Microsoft

Un inventario in Excel aiuta le aziende ad essere organizzate e a tenere sotto controllo gli ordini, fornendo un registro dettagliato degli articoli. Questo elenco aiuta l'azienda a tenere facilmente traccia di ciò che ha ordinato, della quantità di ogni articolo rimasta in magazzino e di quando sarà necessario effettuare gli ordini futuri.

Utilizzando un foglio di calcolo come Excel, le aziende possono risparmiare tempo calcolando i livelli di inventario attuali e quando è necessario riordinare gli articoli utilizzando formule di calcolo. È inoltre possibile aggiungere note a ciascun articolo in caso di dubbi o domande specifiche. Scarica questo modello

10. Modello di elenco di inventario di Google Sheets

tramite Smartsheet

Google Sheets può essere utilizzato per creare un lista di controllo dell'inventario modello che consente alle aziende di monitorare e tenere traccia dei livelli di scorte. Questa lista di controllo può fornire una panoramica di ogni articolo in magazzino, la sua quantità attuale e quando un'azienda dovrebbe ordinarne di più.

I membri del personale possono utilizzare questo modello di inventario di Google Sheets per aiutarli a stabilire le priorità degli articoli attivi in inventario, a visualizzare i livelli delle scorte, determinare il momento ottimale per il rifornimento e rispondere a un bisogno imprevisto di ulteriori articoli in magazzino. Scarica questo modello

