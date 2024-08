volete sapere come calcolare il lead time?

Il lead time è il tempo che intercorre tra l'inserimento dell'ordine e l'evasione, ed è una delle metriche più importanti per il calcolo del lead time gestione dell'inventario e il piano della catena di fornitura.

Sappiamo cosa state pensando: "Sarà di nuovo come la matematica del liceo!"

Assolutamente no!

Avete solo bisogno di una semplice formula per il lead time.

In questo articolo imparerete a conoscere il lead time, la formula del la formula del lead time e la formula il modo più semplice per monitorarlo .

sia gli avversi alla matematica che i fanatici della matematica sono i benvenuti!

Basta con il conto alla rovescia. Iniziamo!

Cosa significa Lead time? Lead time è il tempo impiegato da un'unità di lavoro per attraversare il ciclo di produzione e consegna. Ad esempio, il tempo di cottura e di servizio nei ristoranti, il tempo di transazione nel settore bancario o il tempo di consegna di un'unità di lavoro

sviluppo di app per dispositivi mobili e il tempo di lancio nel settore tecnologico.

Nota: Ogni azienda ha un lead time. Tuttavia, ai fini di questo articolo, interpreteremo il lead time con riferimento a inventario gestione e pianificazione della catena di fornitura, poiché è lì che è più utile.

ma **perché _dovreste preoccuparvi di calcolare questa metrica?

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo scavare un po' più a fondo nel mondo del gestione dell'inventario o controllo delle scorte.

Ad esempio, supponiamo di gestire un'azienda di consegna di generi alimentari.

Poiché non producete latte, formaggio o uova, dovrete rifornirvi da un fornitore. E una volta che li avete acquistati, dovrete immagazzinarli fino a quando non li venderete.

Bonus: RM per la produzione Questo magazzino di merci invendute è il vostro inventario.

Nel gestirlo, dovrete fare attenzione a due cose:

evitare di ordinare troppe scorte. Se la merce non viene venduta, vi ritroverete con problemi di spazio di archiviazione, una perdita finanziaria e più uova (marce) di quante ne possiate gestire!

scorte. Se la merce non viene venduta, vi ritroverete con problemi di spazio di archiviazione, una perdita finanziaria e più uova (marce) di quante ne possiate gestire! Avete sempre abbastanza scorte per soddisfare tutti i vostri ordini. Se ordinate troppo poco, avrete un lungo elenco di clienti insoddisfatti.

la chiave? Mantenere sempre **giusto il giusto livello di inventario

E un lead time relativamente breve è uno dei modi migliori per garantirlo.

L'importanza del lead time nella gestione dell'inventario

La gestione dei tempi è fondamentale per le aziende. Una cattiva gestione dei tempi di consegna può comportare l'esaurimento delle scorte e l'impossibilità per i clienti di evadere gli ordini.

Quando i tempi di consegna sfuggono al controllo, si può formare un ciclo vizioso con un peggioramento dei tempi di consegna in presenza di un aumento della domanda. Questo ritardo tra gli ordini dei consumatori e la produttività può risultare in ulteriori ritardi che possono far peggiorare ulteriormente i tempi di consegna. Una cattiva gestione degli ordini spesso causa danni gravi e costosi a un'azienda, che perde clienti preziosi e danneggia la sua reputazione.

Per questo motivo, la gestione delle scorte include la gestione dei fattori che influenzano il lead time, quali:

Geografia : se la consegna avviene attraverso la città o per via transcontinentale

: se la consegna avviene attraverso la città o per via transcontinentale Natura dei beni : i beni deperibili devono avere tempi di consegna più brevi

: i beni deperibili devono avere tempi di consegna più brevi Quantità : la maggior parte dei fornitori definisce le date di consegna in base alla quantità ordinata

: la maggior parte dei fornitori definisce le date di consegna in base alla quantità ordinata Altri fattori: valutazioni, regolamenti, disponibilità di materie prime, ecc.

A causa di questi fattori, i tempi di consegna determinano quanto_scortare e quando_rifornire.

Ma proprio come non si può fare una frittata senza rompere le uova, non è possibile calcolare il lead time senza la sua formula.

Come calcolare il Lead time?

La formula più elementare per il calcolo del Lead Time è la seguente:

Lead time (LT) = Ordine Data di consegna - Data richiesta ordine

Ma nel contesto della gestione delle scorte, questa formula tiene conto anche di un ritardo di riordino.

Lead time (LT) = Ritardo di approvvigionamento (SD) + Ritardo di riordino (RD)

il ritardo di approvvigionamento è il tempo che un fornitore impiega per evadere un ordine del cliente dopo averlo effettuato.

il ritardo di riordino è l'intervallo di tempo che intercorre tra l'evasione di un ordine e l'inserimento del successivo ordine.

Perché tenere conto del ritardo di riordino?

Alcuni fornitori possono accettare ordini solo poche volte alla settimana o al mese. Ciò significa che i rivenditori devono prevedere questo ritardo nelle consegne per mantenere una scorta di sicurezza o una scorta tampone.

Le scorte di sicurezza consentono di evadere gli ordini in attesa che il fornitore rifornisca le scorte.

Ad esempio, supponiamo che il vostro consumo medio giornaliero di latte sia di 20 litri. Il fornitore A accetta ordini di latte solo ogni 2 giorni. Ciò significa che il ritardo di riordino per il vostro fornitore di latte è di 2 giorni.

Ora, supponiamo che A impieghi 1 giorno per consegnare il latte al vostro magazzino. Questo fa sì che il loro ritardo di approvvigionamento sia di 1 giorno.

In questo caso,

Lead time = ritardo di fornitura (1 giorno) + ritardo di riordino (2 giorni) = 3 giorni

Fare scorte per 3 giorni dovrebbe essere abbastanza facile.

Ma cosa succederebbe se si vendesse qualcosa di alto valore e raro, come erbe esotiche e elementi d'arredo di design?

È probabile che questi prodotti siano relativamente lenti rispetto al latte o alle uova e che abbiano ritardi di approvvigionamento e di riordino elevati.

Ciò significa che dovrete pianificare il loro acquisto, le scorte e la vendita con mesi_ di anticipo.

Ma come si fa a sapere quanto occorre stoccare e quando occorre rifornirsi?

La risposta sta nelle scorte di sicurezza e nel punto di riordino.

Scorte di sicurezza: Quante scorte fare?

La scorta di sicurezza è il livello di inventario da mantenere per coprire i ritardi di approvvigionamento o di riordino.

La sua formula tiene conto del lead time e della variabilità della domanda (potenziali fluttuazioni della domanda).

La domanda di prodotti da parte dei clienti può subire fluttuazioni per diversi motivi, come le festività, i fine settimana, le variazioni dei prezzi all'ingrosso, le offerte, ecc.

Oltre a questo, i manager devono anche fare scorte per far fronte a un livello di variabilità della domanda imprevedibile, come carenze improvvise, perturbazioni meteorologiche, ecc.

Perché al variare della domanda varia anche l'offerta.

La formula delle scorte di sicurezza è:

Scorte di sicurezza = (Massimo fatturato giornaliero*Massimo lead time) - (Media fatturato giornaliero*Medio lead time)

Punto di riordino: Quando rifornirsi?

Il punto di riordino è il livello di scorte che consente di sapere che è necessario riordinare.

per quanto riguarda la frase "fai la spesa fino all'esaurimento"..

Questo è un consiglio solo per i tuoi clienti.

Non per te!

Come responsabile dell'inventario, la decisione di rifornirsi dipende dalla formula del punto di riordino. E cioè:

Punto di riordino = (Lead time * vendite medie giornaliere) + Scorte di sicurezza

Ogni volta che le scorte scendono al punto di riordino, è il momento di alzare il telefono e di acquistare un po' di scorte!

La quantità di riordino andrà di pari passo con il livello di scorta di sicurezza.

Ulteriori considerazioni per il calcolo del lead time

Lead time ARO

Dopo il ricevimento dell'ordine (ARO) è il momento in cui il fornitore riceve un ordine. Questo è il primo punto importante quando si misura il lead time, poiché il tempo totale tra l'ARO e la consegna dell'ordine costituisce il lead time.

Lead time di produzione

Il lead time di produzione è il tempo che intercorre tra l'ordine del commerciante e il completamento del prodotto da parte del produttore. Include il tempo necessario per acquisire, produrre o spedire i prodotti.

Ora che siete armati di tutte queste formule, vediamo come potete ridurre il lead time.

Come ridurre il Lead time?

La supply chain è come un elastico. Più lo si allunga, più diventa debole.

E alla fine potrebbe spezzarsi!

D'altra parte, una catena di fornitura relativamente corta è vantaggiosa per tutti.

Il rivenditore può vendere più prodotti rapidamente. Il fornitore può essere rassicurato sulla continuità aziendale.

E soprattutto, il consumatore finale ottiene ciò di cui ha bisogno, quando ne ha bisogno.

come è possibile ridurre i tempi di consegna per costruire una catena di fornitura così vantaggiosa?

Ecco alcune idee:

1. Regolare la quantità d'ordine

Non immaginereste mai cosa c'è in comune tra la gestione dell'inventario e una dieta sana.

il controllo delle porzioni!

Proprio così.

Invece di fare un ordine occasionale per grandi volumi, fate piccoli ordini più frequenti.

Questo diventerà più facile se calcolerete regolarmente i livelli delle scorte di sicurezza e aggiornerete di conseguenza il vostro livello di riordino.

Secondo i principi della Lean manufacturing, gli ordini piccoli e frequenti hanno tre vantaggi:

I piccoli ordini sono più facili da produrre e spedire e quindi riducono i tempi di consegna

Poiché richiede di tenere sotto controllo il livello delle scorte, è possibile evitare di accumulare scorte eccessive

Senza scorte in eccesso, è possibile risparmiare sui costi di gestione dell'inventario (affitto del magazzino, personale, ecc.)

E proprio come alcuni piccoli pasti distribuiti nel corso della giornata, ordini piccoli e frequenti mantengono il vostro stock rifornito più a lungo!

2. Eseguire esercizi di mappatura del flusso di valore

Quando si tratta di gestione delle scorte, il processo di produzione Lean è il regalo che continua a dare.

Un flusso di valore è un processo (con più passaggi interconnessi) che un'organizzazione deve seguire per implementare soluzioni.

A esercizio di mappatura dei flussi di valore mira a riconoscere gli sprechi, a migliorare la produttività e a rendere il flusso di valore più competente e libero da sprechi.

Bonus: Scopri il top 10 modelli di Mappa del flusso di valore per migliorare i processi del team: Controlla la quantità di lavoro del tuo team attraverso un feedback visivo

Conclusione

A prima vista, la metrica del lead time informa semplicemente sui tempi di consegna. Ma se si guarda più da vicino, si scopre che può indicare ritardi inutili, sprechi e altri fattori che ostacolano la catena di approvvigionamento.

Ecco perché il calcolo del lead time è il modo più semplice per garantire che la vostra supply chain rimanga efficiente ed efficace.

ma come potete controllare il lead time per il vostro calcolo del lead time?

Semplice. Utilizzando uno strumento online che calcola e monitora il lead time.

In altre parole: **ClickUp!

Il widget dei tempi di consegna, facile da usare, richiede solo alcune impostazioni rapide per iniziare a raccogliere dati all'istante. Ed è solo una delle centinaia di funzionalità uniche e impressionanti che rendono il project management un gioco da ragazzi.

Quindi ottenere ClickUp gratis per ridurre i tempi di consegna e aumentare..