Tempo di ciclo vs. tempo di consegna: guida definitiva

siete curiosi di conoscere le differenze tra il tempo di ciclo e il lead time?

Tempo di ciclo e tempo di esecuzione sono metriche importanti utilizzate nel processo di produzione. Mentre il tempo di ciclo indica il tempo necessario per completare un'attività, il tempo di consegna è il tempo che intercorre tra l'inserimento dell'ordine e la sua evasione.

In questo articolo tratteremo le diverse definizioni di lead time vs tempo di ciclo e come calcolare e tracciare ogni metrica senza sforzo.

Nota:_ Le prime sezioni spiegano brevemente cosa sono il ciclo e il lead time. Se si ha già una buona conoscenza di entrambe le metriche, si può passare alla sezione di confronto.

Cos'è il tempo di ciclo?

Il tempo di ciclo è il tempo necessario per completare un ciclo di processo, dall'inizio alla fine. Sebbene il termine "processo" si riferisca di solito al processo di produzione nella manifattura, può trattarsi anche di qualsiasi attività ripetitiva, come rispondere alle chiamate dei clienti.

Il tempo di ciclo è anche definito come la quantità di tempo in cui un team effettivamente lavora su un prodotto fino a quando questo è pronto per la consegna al cliente.

E poiché la parola "consegna" ci ha fatto pensare alle pizze, perché non usare un ordine di pizza come esempio.

Nel contesto del tempo di ciclo, "ordine" si riferisce all'ordinazione di un prodotto o di un servizio da parte del cliente.

Quindi, per una pizzeria, il tempo di ciclo è il tempo necessario per preparare una deliziosa pizza.

In che modo ClickUp aiuta a tracciare il tempo di ciclo?

Il potente sistema ClickUp Cruscotti agili consente di calcolare il tempo di esecuzione delle attività con l'opzione Widget Tempo di ciclo .

Il tempo di ciclo viene misurato in due modi:

ClickUp può iniziare automaticamente a rilevare il tempo nel momento in cui un'attività entra in un gruppo di stato Attivo nello Spazio progetti

nello Spazio progetti In alternativa, ClickUp consente di scegliere qualsiasi altro stato da considerare come inizio del tempo di ciclo

Nota_: ClickApps aiutano a personalizzare il vostro Spazio di lavoro ClickUp per soddisfare i vostri gusti

Ma il grafico del Tempo di ciclo non è l'unico a comparire nella Dashboard di ClickUp... 🍕

Per la massima flessibilità, è possibile scegliere tra Masterizzazione , Burndown , Diagramma di flusso cumulativo , Grafici di velocità e altro ancora.

Che cos'è il lead time?

Di solito viene calcolato dal punto di vista del cliente, tempo di consegna è il tempo che intercorre tra la ricezione dell'ordine del cliente e la consegna del prodotto o del servizio finale. Come per il tempo di ciclo, anche per il lead time esistono definizioni diverse a seconda del contesto.

Ad esempio, nella gestione dei progetti, il lead time è il tempo necessario per completare un progetto nel momento in cui lo si riceve dalle parti interessate.

Nella gestione della catena di fornitura, invece, è il tempo necessario per ricevere le forniture una volta effettuato l'ordine.

E poiché in questo momento siamo chiaramente in vena di cibo, il lead time inizia quando un cameriere prende l'ordine di un cliente e termina quando il cliente riceve il suo piatto.

In genere, minore è il tempo di consegna, meglio è, a meno che non vogliate sperimentare Hell's Kitchen alla lettera.

**Si sta chiedendo come si può calcolare il tempo di consegna?

Come calcolare il lead time?

Per calcolare il lead time, è necessario conoscere la data/ora di consegna e la data/ora di richiesta dell'ordine.

Tempo di consegna = Ordine Tempo di consegna (data di fine) - Ordine Tempo di ricezione (data di richiesta)

Ad esempio, supponiamo che un cliente ordini della pasta alle 13:30 e la riceva alle 14:00.

Il tempo di consegna è di 30 minuti.

Per saperne di più sul calcolo del lead time_ metrica qui.

Come monitorare il lead time?

Sebbene si possano usare cronometri o timer da cucina per tenere traccia dei tempi di consegna, si tratta di un sacco di lavoro manuale.

non è l'ideale quando si hanno scadenze rigide da rispettare o clienti affamati che aspettano, giusto?

Utilizzate invece il Widget Lead Time sui cruscotti di ClickUp! Traccerà automaticamente il tempo necessario in media per completare un'attività dal momento in cui viene creata.

È possibile personalizzare il:

Intervallo di tempo : impostare l'intervallo di tempo richiesto e la frequenza del grafico

: impostare l'intervallo di tempo richiesto e la frequenza del grafico Tempo di campionamento : scegliere quanti giorni includere nella media per ogni punto del grafico

: scegliere quanti giorni includere nella media per ogni punto del grafico Gruppo di stato contato come completamento: selezionare il gruppo di stato, come Chiuso o Terminato, per indicare il completamento dell'attività

Nota_: Le stesse personalizzazioni possono essere applicate anche al widget_Cycle _Time di ClickUp

Tuttavia, prima di arrivare a questo punto, è necessario capire che il lead time e il tempo di ciclo non sono gli unici Magro metriche o Kanban metriche utilizzate dai project manager.

Esiste anche il Takt time, il loro cugino tedesco ("takt" è la parola tedesca che significa pulsazione o ritmom).

Che cos'è il tempo di Takt?

il Takt time è la frequenza a cui si deve lavorare per completare il processo di produzione e soddisfare le richieste dei clienti nei tempi previsti.

Misurare il takt time aiuta a:

Regolareflusso di lavoroin base alla domanda dei clienti

Migliorare l'intero flusso di valoreefficienza per una specifica dimensione del lotto

Evitare la materia primacarenze e scorte in eccesso* Aumentare la soddisfazione dei clienti con consegne puntuali

Ad esempio, se conoscete il takt time del vostro ristorante, potete ottimizzare il flusso di lavoro della cucina per servire il cibo ai clienti in tempo, aiutandovi a evitare i clienti arrabbiati:

Come calcolare il takt time?

Il takt time è calcolato come il rapporto tra il tempo di produzione totale e il numero di unità richieste dal cliente.

Takt Time = Tempo totale di produzione Numero di unità richieste ( domanda del cliente )

Prendiamo l'esempio di Gordon Ramsay di cui abbiamo parlato in precedenza .

Il tempo di ciclo è di quattro minuti per preparare un piatto, il che dovrebbe andare bene in circostanze normali.

Ma è il fine settimana e Gordon si aspetta l'ora di punta.

Vuole che il personale serva 300 clienti in 13 ore.

Quindi, il tempo di presa = 13/300 = 0,04 ore, pari a circa due minuti per pasto.

Quindi, per soddisfare la domanda, dovrà ridurre il tempo di ciclo da quattro a due minuti.

buona fortuna nel servire un filetto mignon così velocemente!

**Leggi di più sul takt time

Come può ClickUp essere d'aiuto in questo caso?

I widget Ciclo e Tempo di esecuzione di ClickUp non sono le uniche funzioni per gestione delle operazioni .

Con una flessibilità che fa impallidire anche gli ingredienti più versatili della cucina, ClickUp offre un'ampia gamma di funzioni come:

Scoprite tutte le potenti funzioni di ClickUp qui .

Quali sono le differenze tra il tempo di ciclo, il tempo di consegna e il tempo di trasferimento?

Se siete ancora confusi, non preoccupatevi!

Abbiamo riassunto le principali differenze tra lead time, cycle time e takt time in questa pratica tabella:

Domande frequenti su tempo di ciclo, tempo di consegna e tempo di Takt

Se vi occupate di tempo di ciclo o di lead time, probabilmente vi imbatterete in termini come throughput, value stream e altri ancora.

che cosa sono?

Non preoccupatevi, ecco una rapida Masterclass per chiarire i vostri dubbi:

1. Qual è la differenza tra lead time di produzione e throughput rate?

Dal punto di vista del cliente, il tempo di consegna della produzione è il tempo che intercorre tra l'invio dell'ordine e la sua ricezione.

Dal punto di vista della produzione, invece, il throughput rate misura la velocità con cui le materie prime o un'unità di produzione passano attraverso il processo.

2. Che cos'è la mappatura del flusso di valore?

Nella produzione Lean, un flusso di valore è una sequenza di attività che aggiungono valore e che creano un prodotto o un risultato complessivo per i clienti o le parti interessate.

la mappatura del flusso di valore è un metodo che consente di visualizzare tutte le fasi essenziali del flusso di valore utilizzando un diagramma di flusso. Il diagramma (noto come mappa del flusso di valore) aiuta a identificare e ridurre/eliminare i passaggi non necessari nel flusso di valore, rendendolo più efficiente.

3. Quali fattori influenzano negativamente il lead time?

i cinque fattori chiave che influenzano negativamente i tempi di consegna sono:

Una fase di processo non necessaria nel flusso di produzione

Gestione inefficiente delle scorte

Scorte di magazzino che potrebbero causare un collo di bottiglia nella produzione

Tempi di consegna variabili tra i diversi fornitori/fornitori

Eventi imprevedibili come l'improvvisa indisponibilità di materie prime

4. Come si può ridurre il tempo di ciclo?

La riduzione del tempo di ciclo non solo migliora la soddisfazione dei clienti, ma aumenta anche la produttività del vostro team.

Ecco alcuni modi per ridurre il tempo di ciclo:

Definire ogni storia utente e gli obiettivi in modo chiaro

Incoraggiare i team a essere autosufficienti, ad assumersi le proprie responsabilità e a lavorare con un feedback minimo

Usare il metodo del limite del WIP per eliminare il multitasking

Automatizzare il lavoro manuale ripetitivo

Adottare un approccio basato su Agile come Scrum * Utilizzate strumenti di project management come ClickUp per gestire i processi con facilità!

5. Qual è l'obiettivo principale di Agile?

Il Agile l'obiettivo principale della metodologia è aiutare i team a costruire e consegnare prodotti di qualità superiore nel minor tempo possibile. Per questo, Metriche agili (come il tempo di ciclo e il lead time) e gli strumenti (come il backlog di sprint ) aiutano il miglioramento del processo. Per saperne di più sulla gestione agile dei progetti.

Conclusione

In cucina, conoscere come si affronta una ricetta (dalla preparazione alla guarnizione) non solo previene i disastri culinari, ma rende anche più efficiente l'intero processo.

Ed è qui che entrano in gioco tempi diversi come il tempo di ciclo, il lead time e il takt time.

La comprensione e il monitoraggio di ciascuna metrica sono fondamentali per ottimizzare qualsiasi processo di produzione o di fabbricazione, che si tratti di consegnare un software o di soddisfare in tempo i clienti affamati.

Tuttavia, usare i cronometri per cronometrare ogni operazione è tutt'altro che efficiente.

invece, basta usare Clickup!

Dal monitoraggio accurato del tempo di ciclo e del lead time a gestione di progetti remoti clickUp può aiutarvi in ogni momento. Ottenete ClickUp gratuitamente per iniziare ad assaporare il successo di un progetto oggi stesso!