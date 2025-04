Modelli di ordini di acquisto in Excel gratis per processi di approvvigionamento più fluidi

Rendete il vostro processo di approvvigionamento molto più semplice e gestibile con un modello di ordine di acquisto.

**Cosa rende un buon modello di ordine di acquisto in Excel?

Online si trovano molti modelli di ordine di acquisto Excel gratis. Ma Da fare per capire quale scegliere?

Ecco alcuni attributi che dovreste cercare in un buon modello di ordine di acquisto:

**Scegliete un modello di ordine di acquisto con una struttura pulita e organizzata. Questo rende semplice per un'azienda compilare le informazioni pertinenti ✍️

Dettagli essenziali: Assicuratevi che il modello contenga tutti i campi necessari per il processo dell'ordine di acquisto, come il numero dell'ordine, il nome dell'azienda, i dettagli del fornitore, i termini di spedizione, la quantità, il pagamento, le informazioni sulla consegna, ecc. Questo lo rende completo e versatile

Calcoli automatizzati: Scegliete un modello di tipomodello di ordine d'acquisto che automatizza tutti i calcoli essenziali come le tasse, le spese di spedizione, il costo totale, ecc. per eliminare le possibilità di errore

Sezioni personalizzabili: Scegliete un modello che vi permetta di personalizzare ogni elemento, in modo da poter aggiungere/rimuovere dettagli in base alle esigenze delle vostre aziende, grandi o piccole che siano

Scegliete un modello che vi permetta di personalizzare ogni elemento, in modo da poter aggiungere/rimuovere dettagli in base alle esigenze delle vostre aziende, grandi o piccole che siano Funzionalità di monitoraggio dello stato: Selezionate un modello di ordine di acquisto che consenta di monitorare gli ordini di acquisto. Questo vi assicura di avere ogni aggiornamento sulla loro posizione

Modelli gratuiti di ordine d'acquisto in Excel

Senza ulteriori indugi, vi presentiamo i migliori modelli di ordine d'acquisto gratis in MS Excel:

1. Modello di ordine di acquisto in Excel di Vertex42

via Vertex42 Il modello di ordine di acquisto in Excel di Vertex42 è un documento standard adatto alla maggior parte dei titolari aziendali. Essenziale ma completo, consente di acquisire i dettagli essenziali dell'ordine di acquisto, come le informazioni sul venditore, la descrizione dell'elemento, la quantità, il prezzo, ecc.

Poiché questo modello è disponibile per il download in varie versioni, tra cui Fogli Google e MS Word, è adatto per l'accessibilità multipiattaforma. Se avete bisogno di una copia di backup, salvatela in formato PDF.

Ecco perché vi piacerà:

Personalizzazione di tutti i dettagli, come le informazioni sul venditore e sulla spedizione

Calcolo delle tasse e dei costi di spedizione per una documentazione esaustiva

Eliminazione della necessità di una soluzione software esterna: basta aprire in Excel per iniziare a lavorare

Ideale per: I titolari di aziende che cercano un foglio di calcolo per ordini di acquisto semplice e multipiattaforma per gestire le informazioni sui fornitori, le descrizioni degli elementi e i prezzi.

2. Modello di ordine di acquisto in Excel di ProjectManager

via ProjectManager cercate un modello versatile per creare ordini di acquisto separati per diversi fornitori? Il Modello di ordine di acquisto Excel di ProjectManager potrebbe essere la scelta giusta per voi. Grazie al suo design pulito e professionale, potete creare un ordine di acquisto per ogni fornitore con cui lavorate.

Il modello consente di aggiungere tutte le informazioni rilevanti per un'evasione senza problemi: informazioni sull'ordine, dettagli di contatto, termini di spedizione e data di consegna. Inoltre, è possibile sommare il totale delle righe per calcolare i costi e altre cifre.

Ecco perché vi piacerà:

Personalizzazione dei campi per i termini di spedizione e di pagamento dettagliati

Monitoraggio degli stati dell'ordine e delle date di consegna in un'unica visualizzazione

Esportazione in Fogli Google o PDF per una facile condivisione e archiviazione

Ideale per: I project manager e i team di approvvigionamento che necessitano di un modello di ordine di acquisto standard per più fornitori.

3. Modello di ordine di acquisto per e-commerce di CIN7

via CIN7 Il modello CIN7 E-Commerce Purchase Order è stato progettato specificamente per le aziende online. Come un normale ordine d'acquisto, contiene campi per aggiungere informazioni sul prodotto, informazioni sulla spedizione, termini di pagamento, date di consegna, ecc.

L'aspetto del modello è stato progettato per essere semplice. Tutti i dettagli sono presentati in modo completo ed elegante, il che lo rende adatto sia per le aziende che per le imprese sia per i venditori di prodotti e servizi .

Ecco perché vi piacerà:

Aggiungete campi più dettagliati come le licenze software e i codici di accesso per i prodotti digitali

Monitoraggio del ciclo di vita di ogni ordine con aggiornamenti di stato inclusi

Salvataggio in vari formati per l'accesso a diverse piattaforme

Ideale per: Produttori online e aziende di e-commerce alla ricerca di un modello facile da usare per gestire gli ordini di acquisto di prodotti e servizi.

Scarica questo modello

4. Modello di ordine di acquisto per la produzione di CIN7

via CIN7

I PO di produzione sono noti per la loro complessità. Tuttavia, il il modello CIN7 Manufacturing Purchase Order mira a offrire una soluzione semplificata.

Come un tipico ordine d'acquisto per la produzione, è in grado di soddisfare i requisiti di approvvigionamento e di specificare altri dettagli essenziali come il codice del prodotto, la descrizione, la quantità e i dettagli di spedizione. È inoltre possibile aggiungere i requisiti del Controllo qualità, che contribuiscono a creare un quadro di responsabilità per la riunione dei parametri di qualità.

Ecco perché vi piacerà:

Assicurarsi che i fornitori comprendano le vostre esigenze ed evitare ritardi ed errori con la sezione della distinta base (BOM) che delinea le materie prime, i componenti e i sottogruppi

Coordinare e allocare le risorse in modo efficiente per rispettare le scadenze di consegna utilizzando il Programma di produzione

Scrivere istruzioni specifiche nella sezione Commenti per ordini particolari che richiedono servizi speciali

Ideale per: I produttori che necessitano di un foglio di calcolo semplificato per gli ordini di acquisto, disponibile in Excel, Fogli Google o in versione PDF, per soddisfare esigenze di produttività complesse, compresi codici di prodotto, descrizioni e dettagli di spedizione.

5. Modello di ordine di acquisto per la costruzione da TemplateLAB

via TemplateLAB Il Modello di ordine di acquisto per l'edilizia di TemplateLAB cattura tutti i dettagli essenziali del prodotto per facilitare la conferma di beni e servizi legati all'edilizia da parte di un acquirente a un fornitore. Pone le basi per una comunicazione chiara ed efficiente tra l'acquirente e il fornitore e include sezioni per i dettagli di contatto, le descrizioni dei servizi e dei materiali, i prezzi e il calcolo delle imposte.

Inoltre, il layout pulito con le sezioni separate lo rende facile da capire e da usare.

Ecco perché vi piacerà:

Ottenere una ripartizione dettagliata con sezioni separate per i servizi e i materiali, compresi intervalli di tempo, valutazioni orarie, quantità e prezzi

Rivedere rapidamente le spese attraverso un riepilogo/riassunto dei costi con il calcolatore di tasse e costi

Garantire la documentazione e la responsabilità con la sezione dedicata alle firme di approvazione e accettazione da parte dell'acquirente e del fornitore

Ideale per: Le imprese di costruzione alla ricerca di un modello di ordine di acquisto che catturi i dettagli del progetto e offra spazio per una personalizzazione più dettagliata.

6. Modello di ordine di acquisto per la moda di TemplateLAB

via TemplateLAB Il Modello di ordine di acquisto per la moda di TemplateLAB è un documento personalizzabile adatto alle aziende del settore della moda.

È diviso in cinque parti e tratta in modo completo i dettagli relativi a client, ordine, spedizione e pagamento. Inoltre, questo modello di ordine di acquisto è disponibile per il download nei formati MS Word, MS Excel standard e PDF.

Ecco perché lo amerete:

Traccia con precisione gli articoli di moda grazie alle colonne per il nome del prodotto, il numero dell'elemento, il prezzo, la quantità, la dimensione e il colore

Utilizzate la sezione Note per messaggi o accordi personalizzati, con la possibilità di inserire termini o istruzioni aggiuntive

Modificare e aggiungere facilmente campi per le esigenze specifiche del settore della moda

Ideale per: Le aziende del settore della moda che necessitano di un modello di modulo d'ordine d'acquisto versatile e personalizzabile, che affronti i dettagli relativi al cliente, all'ordine, alla spedizione e al pagamento, consentendo al contempo una formattazione flessibile in più tipi di file.

7. Modello di ordine d'acquisto per il design d'interni di TemplateLAB

via TemplateLAB Il modello di ordine d'acquisto per l'interior design di TemplateLAB è elegantemente adattato ai servizi di interior design come l'acquisto di mobili. Questo modello di ordine di acquisto combina un formato chiaro con riferimenti visivi per semplificare la gestione degli ordini per i progetti di interior design.

È inoltre possibile personalizzare ogni elemento, dal font agli schemi di colore, a fini di branding.

Ecco perché lo amerete:

Rappresentare visivamente gli elementi ordinati integrando immagini per aumentare la chiarezza e ridurre le ambiguità

Suddividere il prezzo totale con una struttura dettagliata dei prezzi che include i singoli costi, le spese di consegna e le commissioni di servizio

Evidenziate i servizi aggiuntivi di interior design, come il piano e lo styling degli spazi

Ideale per: Le aziende che desiderano semplificare gli ordini in un modello centralizzato per visualizzare i diversi elementi in un rapido formattare per una facile navigazione dei diversi elementi, rendendolo perfetto per le grandi aziende.

Limiti dell'utilizzo di un modello di ordine d'acquisto in Excel

I moduli e i modelli di ordine di acquisto basati su Microsoft Excel sono validi, ma potrebbero non essere adatti a tutti gli utenti. 👀

Ecco tre motivi principali:

Sfide alla collaborazione: Se il sistema di ordini d'acquisto è gestito da un team, i modelli di Excel potrebbero non essere i migliori per facilitare la collaborazione in tempo reale tra i membri, il che complica ulteriormente il lavoroordine di lavoro Automazioni limitate: I modelli di ordine di acquisto basati su Excel non dispongono di funzionalità/funzioni di automazione integrate. Quindi, gestione degli ordini diventa dispendiosa e inefficiente

Se il sistema di ordini d'acquisto è gestito da un team, i modelli di Excel potrebbero non essere i migliori per facilitare la collaborazione in tempo reale tra i membri, il che complica ulteriormente il lavoroordine di lavoro Difficoltà nel monitorare le modifiche: MS Excel non offre funzionalità infallibili di controllo della versione, quindi il monitoraggio delle modifiche diventa piuttosto difficile

Pro Tip: Prima di procedere all'acquisto, è necessario che il processo di approvvigionamento sia corretto per la vostra azienda. Un modo efficace Da fare è quello di monitorare e misurare i costi kPI di approvvigionamento . 🎯

Modelli alternativi di ordine di acquisto

La gestione degli ordini d'acquisto può essere un processo complesso, ma le risorse giuste possono renderlo perfetto. Ecco dove ClickUp passa a semplificare e snellire l'intero flusso di lavoro.

Efficiente strumento di gestione del lavoro, ClickUp contiene diverse funzionalità/funzione che ottimizzano l'ordine di acquisto e fanno risparmiare tempo prezioso.

Ecco alcuni modelli di ordini di acquisto offerti da ClickUp per semplificare la vostra azienda:

1. Modulo d'ordine di prodotti ClickUp

Cercate un tracciatore di ordini di acquisto che vi tenga costantemente informati? Ottenete il Modello di modulo d'ordine per prodotti ClickUp !

Questo modello visualizza l'intero percorso del vostro ordine di acquisto. In questo modo è possibile identificare ed eliminare immediatamente i problemi che ostacolano l'evasione dell'ordine. Inoltre, essendo completamente automatizzato, il modello non richiede la voce o il calcolo manuale dei dati.

Le sue sezioni in stile Kanban sono facili da navigare e altamente collaborative, tanto che il modello può essere facilmente utilizzato come modello di ordine di acquisto globale.

Ecco perché vi piacerà:

Monitoraggio degli stati degli ordini con etichette personalizzate come In Transit e Fulfilled per aggiornamenti precisi

Salvate le informazioni cruciali dell'ordine, tra cui il tipo di prodotto e il contatto del cliente, con 14 campi personalizzati unici

Organizzare tutto con cinque visualizzazioni personalizzate, dallo stato dell'ordine ai nuovi ordini, per un accesso rapido

Utilizzate il monitoraggio del tempo e gli avvisi di dipendenza per semplificare la gestione dell'ordine

Ideale per: I Teams che necessitano di un modulo per gli ordini di acquisto per monitorare e gestire gli ordini di prodotti e automatizzare il processo.

**Un Blanket Purchase Order (BPO) è come la sottoscrizione di Netflix per gli acquisti! Invece di effettuare ordini multipli per esigenze ricorrenti, un BPO consente alle aziende di risparmiare tempo e di ordinare ripetutamente beni o servizi nell'ambito di un unico contratto fino a un limite stabilito! 🦾

2. Modello di ordine d'acquisto e inventario ClickUp

Il tipico processo di gestione dell'inventario è noioso e richiede un monitoraggio e un'ispezione regolari. Ma il Modello di ordine d'acquisto e inventario di ClickUp rende il tutto molto meno impegnativo.

Il modello automatizza la maggior parte delle attività di gestione dell'inventario, come il monitoraggio del livello delle scorte e il riordino, e invia notifiche di periodo per tenervi aggiornati.

Inoltre, crea un elenco dettagliato delle attività da fare processi di approvvigionamento elenco per evitare una crisi di approvvigionamento dell'ultimo minuto.

Ecco perché lo amerete:

Creare e assegnare attività individuali basate su ciascun ordine d'acquisto ai membri del team interessati

Organizzare i dati di acquisto e di inventario, come la quantità, la data di consegna e così via, in un'unica posizione con campi personalizzati

Ottenere approfondimenti con visualizzazioni personalizzabili che offrono molteplici prospettive su ordini e inventario

Automazioni dei processi per ridurre le attività manuali grazie ai flussi di lavoro e agli avvisi integrati

Ideale per: Le aziende che necessitano di una soluzione di gestione dell'inventario per monitorare i livelli delle scorte, gestire gli ordini e ottimizzare gli acquisti.

3. Modulo di ordine di modifica per ristrutturazioni ClickUp

Immaginate di essere impegnati in un progetto di costruzione o di progettazione di interni e di aver bisogno di una risorsa che vi aiuti a creare ordini di modifica. Il Modulo per ordini di modifica ClickUp Ristrutturazioni Modello è perfetto per questo scopo. Facile da usare e altamente collaborativo, questo modello è una soluzione unica per il project management dei lavori di costruzione.

Affronta e documenta in modo efficiente tutte le modifiche apportate al progetto. Potete anche collaborare con altre parti per assicurarvi che tutti siano allineati con le modifiche.

Ecco perché lo amerete:

Monitorare e approvare le modifiche apportate agli ordini e il loro stato di avanzamento con stati personalizzati

Gestire le attività di ristrutturazione con campi per l'impatto, le modifiche di prezzo e i dettagli del contratto originale

Mantenere gli ordini di modifica organizzati con cinque visualizzazioni distinte

Migliorate la supervisione del progetto con i tag, il monitoraggio del tempo e le notifiche via email

Ideale per: Gli appaltatori che gestiscono le modifiche ai progetti di ristrutturazione hanno bisogno di un modello che offra un formato collaborativo e facile da usare per documentare e allineare le modifiche.

4. Modello di modulo d'ordine per la fornitura di ClickUp

Se avete bisogno di un modello di ordine d'acquisto che affronti le sfumature degli acquisti di prodotti e servizi, scegliete il modello Modello di modulo d'ordine per forniture ClickUp .

Progettato come modulo standard, il modello si distingue per il suo aspetto semplice. Funzionalità/funzione: punti brevi e di facile comprensione, che riportano i dettagli di tutto ciò di cui si ha bisogno - forniture per ufficio, materie prime o mobili.

È inoltre possibile specificare quantità, prezzi unitari e altri elementi essenziali. In questo modo è possibile inviare richieste d'ordine brevi e cancellate al fornitore per un approvvigionamento rapido.

Ecco perché vi piacerà:

Ottenere riepiloghi/riassunti chiari e visivi per organizzare l'inventario e la logistica

Ridurre l'onere amministrativo e le pratiche burocratiche grazie a questo modello automatizzato

Mantenete informati gli stakeholder aggiornando gli stati man mano che l'ordine procede

Utilizzate oltre 10 stati e campi personalizzati per tracciare ed etichettare gli ordini

Ideale per: I moduli di facile utilizzo per la gestione degli ordini, il monitoraggio delle consegne e la gestione dei contatti sono ideali per i moduli delle aziende che desiderano semplificare la gestione dei fornitori.

5. Modello per l'evasione degli ordini di ClickUp

Il Modello di evasione dell'ordine ClickUp migliora il processo di evasione degli ordini di qualsiasi azienda di e-commerce. Questo modello è una soluzione unica per gestire tutto ciò che è connesso all'evasione degli ordini, dal monitoraggio del tempo di consegna al controllo dello stato degli ordini.

Identifica e rimuove qualsiasi problema potenziale che possa sorgere nelle prime fasi del processo di evasione.

Ecco perché vi piacerà:

Monitorare lo stato dei prodotti con stati personalizzati come In Stock e Out of Stock per evitare ritardi

Organizzare gli ordini con campi per il costo, la quantità dell'ordine e il contatto con il cliente

Documentare in modo completo i dettagli dell'ordine con il numero dell'ordine di acquisto, il punto di spedizione, la descrizione del prodotto, ecc.

Rappresentare visivamente l'evasione dell'ordine e l'inventario integrandosi con altre funzionalità/funzione di ClickUp come Grafici di Gantt e Bacheche Kanban .

Ideale per: Team operativi e aziende di e-commerce che monitorano l'evasione degli ordini. Affrontare tempestivamente i problemi aiuta il modello a gestire i tempi di consegna e a prevenire la carenza di scorte.

6. Modello per gli ordini di gadget aziendali ClickUp

Avete fatto un ordine di merce personalizzata al vostro fornitore? Gestitelo utilizzando il modulo Modello per gli ordini di gadget aziendali ClickUp !

Questo modello è stato progettato per la gestione degli ordini di swag. Funge da posizione centrale per l'organizzazione e il monitoraggio di tutto: ordini di acquisto della merce, spedizioni, design del negozio e persino la data di consegna prevista.

Iniziate quindi a monitorare il vostro inventario di swag per garantire la coerenza del marchio e della qualità.

Ecco perché vi piacerà:

Ottimizzare il processo di ordine degli swag per ridurre il tempo e il denaro spesi

Gestite e visualizzate gli ordini di swag attraverso cinque diversi punti di vista su ClickUp, come l'esclusiva visualizzazione dei pagamenti necessari

Organizzare e archiviare tutte le richieste di swag da parte dei dipendenti in un unico database centralizzato

Memorizzazione di dettagli essenziali come le informazioni di contatto del venditore per una comunicazione senza problemi

Ideale per: I team delle risorse umane gestiscono gli ordini di acquisto di merce aziendale e monitorano i tempi di consegna.

7. Modello di contratto di acquisto e commerciale ClickUp

Mentre i modelli PO registrano le informazioni sull'acquisto, i modelli Modello di contratto d'acquisto e commerciale ClickUp ha una portata più ampia e costituisce un documento ufficiale per l'acquisto e la vendita di beni.

Utilizzando questo modello, potrete gestire in sicurezza tutti i vostri acquisti e le vostre vendite in un unico posto. Consolida tutti i documenti, i dettagli, le condizioni e le clausole essenziali, in modo da poter scorrere rapidamente e approvare/negare le richieste. Questo modello consente di creare accordi legalmente vincolanti senza alcun lavoro richiesto.

Ecco perché lo amerete:

Memorizzate tutte le informazioni su fornitori e clienti in un unico posto per riferimenti futuri

Costruite il vostro flusso di lavoro con viste personalizzate, tra cui Elenco, Gantt e Calendario

Migliorare il monitoraggio degli acquisti e delle vendite con l'aiuto delle automazioni integrate e della ClickUp AI, Cervello Collaborazione in tempo reale con documenti condivisi e reazioni di commento per un feedback immediato



Ideale per: I team addetti agli acquisti e alle vendite gestiscono contratti di acquisto e commerciali, poiché questo modello consolida tutti i dettagli del contratto per facilitarne l'approvazione e il monitoraggio.

8. Modello di fattura ClickUp

Siete un venditore stanco di di chiedere pagamenti ?

Al posto delle promemoria verbali, utilizzate l'opzione Modello di fattura ClickUp per inviare una fattura formale e legalmente vincolante e garantire un pagamento tempestivo. Anche se non avete alcuna esperienza in materia di fatturazione, questo modello di facile utilizzo vi aiuterà a crearne rapidamente una professionale.

Documentate le informazioni sull'azienda, l'indirizzo dell'acquirente, gli elementi venduti, i prezzi, ecc. Monitorate lo stato di ogni pagamento e riconciliate gli account senza problemi.

Ecco perché vi piacerà:

Creare in modo rapido e semplice fatture personalizzate e con il proprio marchio

Garantire l'accuratezza e la conformità rivedendo regolarmente le fatture

Riduzione degli errori nella compilazione dei campi della fattura grazie al formato standardizzato del modello

Automazione delle promemoria per le fatture e riduzione dei tempi di follower con avvisi di attività e scadenze

Ideale per: Le aziende e i freelance che necessitano di un modello per ricevere pagamenti tempestivi, monitorare le fatture e gestire lo stato dei pagamenti.

9. Modello di fattura per appaltatori ClickUp

Il Modello di fattura per appaltatori ClickUp è stato progettato esclusivamente per richiedere i pagamenti degli appaltatori. Questo modello, facile da usare per i principianti, consente di creare e inviare fatture professionali che contengono dettagli come la descrizione del prodotto, la categoria, il prezzo unitario, l'importo dovuto, ecc.

Fornisce una panoramica rapida delle fatture in sospeso, consentendo di inviare ulteriori promemoria e di contrassegnare i pagamenti come ricevuti una volta elaborati.

Ecco perché vi piacerà:

Utilizzate campi personalizzati per gestire i dettagli dell'appaltatore, le date di scadenza dei pagamenti e altro ancora

Aggiungete e assegnate attività per elementi specifici della fattura che devono essere risolti dal contraente interessato

Collaborare con i contraenti e i team utilizzando commenti, reazioni e documenti condivisi per fare chiarezza

Inviare fatture professionali e precise che comunichino le aspettative di pagamento

Ideale per: Piccole startup e team che gestiscono transazioni aziendali, creano fatture per appaltatori e client e tengono traccia dei pagamenti.

