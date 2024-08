10 modelli gratuiti di ordine di lavoro in Excel e ClickUp

Navigare nel mondo degli ordini di lavoro è un gioco da ragazzi con i modelli giusti.

I modelli di ordine di lavoro aiutano a garantire che tutto funzioni come un orologio: Da comunicazione con il cliente per completare tempestivamente le attività.

In questo articolo, condividiamo i migliori modelli di ordini di lavoro gratis in Excel e ClickUp. Siete pronti a migliorare la vostra efficienza? Da fare!

Cos'è un modello di ordine di lavoro?

I modelli di ordine di lavoro sono risorse che aiutano a personalizzare e creare moduli standard per ordini di lavoro da utilizzare con clienti, dipendenti, membri del team e fornitori. Contribuiscono a migliorare l'efficienza, la comunicazione, l'accuratezza e i sistemi di monitoraggio.

I modelli possono essere utilizzati per creare moduli per richieste di assistenza, richieste creative, richieste di risorse e molto altro. La maggior parte di essi consente di personalizzare i campi, le visualizzazioni e l'aspetto, in modo che il risultato si adatti perfettamente alla vostra azienda e ai suoi ordini di lavoro.

Un modello standard di ordine di lavoro comprende:

Numero dell'ordine di lavoro : Un identificativo unico per il ticket di servizio

: Un identificativo unico per il ticket di servizio Nome del contatto: Il nome della persona che richiede il lavoro

Il nome della persona che richiede il lavoro Informazioni di contatto: Le informazioni di contatto del richiedente

Le informazioni di contatto del richiedente Descrizione del lavoro: Una descrizione del lavoro che deve essere terminato

Una descrizione del lavoro che deve essere terminato Materiali e manodopera necessari: Un elenco della manodopera e dei materiali necessari per completare il lavoro

Un elenco della manodopera e dei materiali necessari per completare il lavoro Costo del lavoro: Il costo stimato o effettivo del lavoro

Il costo stimato o effettivo del lavoro Sequenza per il completamento : La data di inizio prevista, la data del servizio e la data di completamento con istruzioni dettagliate

: La data di inizio prevista, la data del servizio e la data di completamento con istruzioni dettagliate Autorizzazioni: Firme o righe iniziali per le parti interessate

Se siete alla ricerca di un modo organizzato per risparmiare tempo e aumentare l'efficienza a un livello più ampio, prendete in considerazione l'idea di abbinare un buon modello di ordine di lavoro a un software per la gestione delle attività e strumenti di prioritizzazione che possono di migliorare l'operatività aziendale nel suo complesso.

Cosa rende un buon modello di ordine di lavoro?

Il segno distintivo di un eccellente modello di ordine di lavoro sta nella sua chiarezza, completezza e adattabilità. Deve presentare in modo conciso tutte le informazioni vitali di cui avete bisogno per evitare confusione o la mancanza di dettagli di contatto.

I modelli migliori consentono di personalizzare facilmente i moduli di ordine di lavoro per adattarli alle esigenze specifiche del lavoro, assicurando che, anche quando le attività variano, il modello rimanga uno strumento di comunicazione efficace.

10 Modelli di ordine di lavoro da usare nel 2024

1. Modello di richiesta di lavoro ClickUp

Il modello di richiesta di lavoro di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare e gestire le richieste di manutenzione in arrivo

La semplificazione della comunicazione e dell'organizzazione è fondamentale per le aziende impegnate Il modello di richiesta di lavoro di ClickUp brilla.

Questo modello gratuito di ordine di lavoro riduce al minimo le inutili interruzioni di lavoro, consentendo una gestione efficiente delle risorse. Il team può lavorare in collaborazione in tempo reale sullo stesso documento.

Sia che si tratti di progetti di ampio respiro che di attività più piccole, questo modello vi aiuta a documentare ogni dettaglio durante il processo di ordine di lavoro, in modo da rispettare i tempi e il budget.

2. Modello di richiesta di assistenza ClickUp

Il modello di richiesta di assistenza di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a tenere traccia delle richieste di assistenza e a fornire una migliore esperienza al cliente

Modello di richiesta di assistenza di ClickUp vi offre un modo per tenere organizzato il vostro team e garantire ai clienti un viaggio senza interruzioni dalla data di inizio al traguardo, il tutto in un unico modello!

Questo modello di ordine di lavoro gratuito vi aiuta a gestire le richieste di assistenza dei clienti e a classificarle in base all'urgenza o al provider.

Gli strumenti di collaborazione migliorati aiutano il team ad affrontare eventuali colli di bottiglia nelle operazioni di manutenzione.

Navigate tra stati come "Bloccato", "Nuova richiesta" e "In fase di indagine" per un monitoraggio accurato dello stato e inserite informazioni vitali sui clienti utilizzando campi personalizzati come "screenshot" e "email di contatto"

Grazie alle diverse visualizzazioni, è possibile ottenere rapidamente le informazioni necessarie. Ad esempio, sono disponibili visualizzazioni per gli errori risolti e un riepilogo/riassunto dei servizi forniti.

È possibile incorporare le funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp per garantire che il team fornisca ai clienti un servizio rapido ed efficiente. Inoltre, è possibile integrare la finestra In arrivo direttamente con l'app per garantire che non ci siano problemi comunicazioni con i clienti non sono state rispettate.

Ideale per tutte le organizzazioni che cercano di semplificare le operazioni, il modello di richiesta di assistenza di ClickUp è una soluzione che cambia le carte in tavola quando è necessario dare priorità alla soddisfazione dei clienti e all'efficienza operativa.

3. Modello per le richieste dei team ClickUp

Il modello per le richieste del team di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire e monitorare le richieste del vostro team

Gestire le richieste del team, raccogliere feedback e implementare idee dovrebbe essere semplice. È qui che il Modello per le richieste del team di ClickUp passaggi in.

Con questo modello di ordine di lavoro, i team possono centralizzare tutte le richieste per facilitarne il monitoraggio e ricevere aggiornamenti tempestivi dai colleghi senza dover inviare email. Inoltre, organizza tutti i feedback e le idee in uno spazio ordinato.

Se un progetto diventa un po' più complicato del previsto, è possibile creare passaggi aggiuntivi e annidarli come attività secondarie annidate con pochi clic.

Per i team che desiderano migliorare la comunicazione interna e monitorare le richieste a un livello più efficiente, il modello per le richieste del team di ClickUp è un must.

4. Modello di modulo di richiesta ClickUp Creative

Il modello di modulo di richiesta creativa di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a semplificare e monitorare il processo delle richieste creative

Grazie al Modulo di richiesta creativa di ClickUp la gestione di una raffica di richieste creative non deve più sembrare un gioco di prestigio. Vi aiuta a trasformare rapidamente un sistema di richieste creative disordinato in un processo snello e collaborativo.

Questo modello di ordine di lavoro vi aiuta a catturare ogni dettaglio essenziale e funge da hub unificato che centralizza tutte le richieste creative. Incoraggia il brainstorming in tempo reale sui brief creativi e rende più facile che mai ottenere un feedback immediato dai colleghi e dai client.

Se volete incrementare ulteriormente il lavoro di squadra, prendete in considerazione l'idea di sviluppare un piano di comunicazione del progetto e che incorpora app per la comunicazione del team per migliorare i risultati.

5. Modello di modulo di richiesta di ClickUp

Il Modulo di richiesta di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare le richieste dei dipendenti e quelle provenienti da contatti esterni.

In qualsiasi team o azienda, la raccolta di informazioni rapide e precise è fondamentale Il modello di modulo di richiesta di ClickUp brilla per la sua capacità di raccogliere informazioni in modo rapido e preciso !

Questo modulo, creato su misura per voi, assicura che il vostro processo di richiesta di ordine di lavoro si svolga senza intoppi. È il vostro sportello unico per raccogliere tutti i dettagli necessari sia dai clienti che dai dipendenti.

Tutte le vostre richieste? Ora sono in un unico spazio organizzato, che rende la collaborazione e il monitoraggio un gioco da ragazzi.

Con l'aiuto di questo modello, potete raccogliere rapidamente i dati sia dai clienti esterni che dai membri del team interno, perché funge da hub per tutte le richieste.

Questo modello di ordine di lavoro vi aiuta a gestire le richieste in modo standardizzato, a migliorare il servizio clienti, a garantire un monitoraggio impeccabile e un'elaborazione efficiente dal punto di vista dei costi.

6. Modello di richiesta di risorse ClickUp

Monitoraggio dei costi di manodopera e dei materiali con il modello ClickUp per la richiesta di risorse

La gestione delle risorse può essere un po' scoraggiante, vero? Ecco perché il modello Modello di richiesta di risorse di ClickUp è stato sviluppato. Vi aiuta a creare un modello di ordine di lavoro che semplifica la richiesta di risorse.

Questo modello di ordine di lavoro consente di presentare rapidamente richieste di risorse, che si tratti di personale, costi di materiali o attrezzature. È poi possibile monitorare lo stato delle richieste di risorse man mano che si spostano lungo la catena di comando.

Dite addio a un mucchio di scartoffie e date il benvenuto a processi di approvazione efficienti.

È un luogo centralizzato per tutte le vostre esigenze, che riduce la burocrazia e migliora il monitoraggio. Inoltre, è dotato di campi comuni (ma sentitevi liberi di modificarlo per adattarlo alle vostre esigenze).

7. Modello di richiesta di modifica ClickUp

Il modello di richiesta di modifica di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare le richieste di modifica per i progetti.

Il Modello di richiesta di modifica ClickUp è un modello universale che aiuta a tenere sotto controllo le richieste di modifica per quasi tutti i tipi di progetti o aziende.

Utilizzate questo modello per registrare tutti i dettagli relativi all'ambito, alla pianificazione o al budget, per poi individuare e allineare le modifiche a tali specifiche man mano che si verificano nel corso del progetto. Utilizzate gli stati personalizzati per tenere tutte le parti interessate al corrente delle modifiche e notificarle automaticamente in caso di situazioni fluide.

Vi piacerà il fatto che è super facile da usare e altamente personalizzabile. Il grande vantaggio? Le modifiche non svaniranno nel nulla: saranno documentate e condivise.

Considerate l'abbinamento software di programmazione della produzione con questo modello di ordine di lavoro se operate nel settore manifatturiero.

8. Modello di ordine di lavoro in Excel di Vertex42

via Vertex42

Il modello di ordine di lavoro Excel di Vertex42 offre un modo semplice per monitorare e gestire gli ordini di lavoro all'interno di un foglio di lavoro Excel.

È possibile utilizzarlo per elaborare ordini di riparazione, lavoro e assistenza.

Questo modello di ordine di lavoro include i dettagli importanti di cui avete bisogno:

Numero dell'ordine di lavoro

Informazioni sul personalizzato

Descrizione del lavoro

Materiali e manodopera richiesti

Costo del lavoro

Sequenza dei lavori da completare

Approvazioni

Il modello Excel è facile da usare e personalizzare, il che lo rende uno strumento essenziale e un'ottima opzione per le aziende di tutte le dimensioni.

9. Modello di ordine di lavoro per la manutenzione semplice in Microsoft Word by Template.net

via Modello.net

Gli ordini di manutenzione richiedono dettagli specifici e se desiderate crearli in formato Microsoft Word, questo modello di modulo di ordine di lavoro è perfetto per voi! Che si tratti di una singola attività di manutenzione, di lavori di manutenzione o di riparazione, di una richiesta di manutenzione o di ordini di lavoro da parte del team di manutenzione, questo modello di ordine di lavoro mantiene la semplicità e copre tutti i dettagli importanti.

Questo modello gratis, facile da usare, vi aiuta a tenere traccia e a gestire i progetti di manutenzione e a registrare una descrizione dettagliata di ogni lavoro con i campi seguenti:

Numero dell'ordine di lavoro

Nome dell'apparecchiatura

Descrizione del lavoro

Data del lavoro

Tecnico assegnato

Costo del lavoro

Approvazioni

Il modello è disponibile in formato Word, Excel e Fogli Google per una facile modifica. È un'ottima scelta per la gestione della manutenzione e si può scaricare e utilizzare gratis.

10. Modello di fattura per ordine di lavoro in Excel di WPS

via WPS

Il modello Excel Work Order Invoice di WPS è uno strumento professionale e facile da usare per creare fatture per ordini di lavoro. È l'ideale per chi sta ancora imparando come delegare e non sono pronti ad affrontare la curva di apprendimento che comporta un nuovo software.

Il modello include i dettagli di contatto, fattura e pagamento con le seguenti sezioni:

Nome

Indirizzo

Contatto

Email

Numero di fattura

Data della fattura

Numero S.L., descrizione, quantità e importo

Subtotale, tasse, sconto, totale generale

Il modello è scaricabile gratis in formato Excel e può essere facilmente aperto e modificato. È anche gratis da scaricare e utilizzare.

ClickUp dispone di modelli di ordini di lavoro per qualsiasi progetto

Che si tratti di attività di manutenzione, di richieste di assistenza o di qualsiasi altro progetto, esiste un modello di ordine di lavoro di base che può essere personalizzato in base al vostro caso d'uso.

I modelli sono molto utili per tenere sotto controllo tutti i dettagli che aiutano la vostra azienda a funzionare meglio. Se volete fare un ulteriore passo avanti, prendete in considerazione strumenti per il miglioramento dei processi , progetto software, o software per lo sviluppo di progetti per garantire l'efficienza della vostra azienda.

Se volete ottenere il massimo della produttività, non perdetevi tutte le risorse gratis disponibili su ClickUp! È possibile accedere a più di 1.000 modelli e a centinaia di strumenti per il project management per aiutare l'intera azienda a funzionare senza intoppi come gli ordini di lavoro.

Perché aspettare? Rendete il vostro flusso di lavoro più fluido ed efficiente con ClickUp oggi!