Le principali metriche e KPI di gestione dell'inventario da monitorare

Un singolo errore nelle operazioni di inventario può creare un effetto a catena in tutta l'azienda.

Supponiamo che abbiate previsto una domanda commerciale di 1000 unità di un prodotto, ma che la domanda effettiva sia di 2000 unità. Il risultato? Scorte, clienti insoddisfatti, aumento dei costi di spedizione, perdita di fatturato e altre inefficienze operative.

Ecco perché è necessario monitorare le giuste metriche di inventario e gli indicatori di performance chiave (KPI) per mantenere un equilibrio delle scorte, ridurre i costi operativi e gli errori e migliorare l'efficienza complessiva del processo di gestione dell'inventario.

In questa guida completa vi spiegheremo quali sono le metriche chiave da monitorare per garantire la continuità delle operazioni di inventario e vi forniremo i passaggi per monitorare efficacemente i KPI.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Una cattiva gestione dell'inventario è causa di scorte, insoddisfazione dei clienti e perdita di fatturato

Il monitoraggio delle metriche/KPI dell'inventario è essenziale per mantenere livelli di scorte ed efficienza ottimali

Le categorie di metriche chiave includono le vendite, i ricevimenti, le operazioni, le prestazioni dei dipendenti e altre metriche importanti come le differenze inventariali e il tasso di arretrati

La selezione dei KPI deve essere pertinente agli obiettivi aziendali, fornire informazioni utili e allinearsi alle specificità del settore

L'implementazione efficace dei KPI comporta l'impostazione di obiettivi SMART e la concentrazione sulle metriche che rispondono alle domande chiave dell'azienda

Evitate le metriche "vanity" e monitorate le tendenze nel tempo per avere una visione più approfondita delle prestazioni dell'inventario

Comprendere i KPI di gestione dell'inventario

I KPI di gestione dell'inventario sono metriche quantificabili che valutano l'efficacia della gestione dell'inventario e aiutano a monitorare e analizzare i livelli di inventario, i tassi di rotazione e la salute generale dell'inventario per raggiungere gli obiettivi aziendali.

Il monitoraggio delle metriche e dei KPI di gestione delle scorte aiuta anche a controllare i costi di magazzino, a prevedere la domanda dei clienti e a garantire l'efficienza operativa.

Per istanza, è possibile analizzare i costi di mantenimento delle scorte per identificare i costi associati allo spazio di archiviazione e intervenire se i costi sono troppo elevati.

Vantaggi del monitoraggio dei KPI e delle metriche di inventario

KPI e metriche sono come sfere di cristallo. Aiutano a prevedere e prevenire.

Una volta iniziato il monitoraggio dei KPI, saprete cosa funziona bene e cosa no. Ecco alcuni vantaggi del monitoraggio delle metriche e dei KPI di inventario.

🌟 Miglioramento del punteggio di soddisfazione del cliente

Supponiamo che il punteggio di soddisfazione dei clienti sia del 70%, in calo rispetto all'ultimo trimestre a causa dei frequenti stock. Tracciate KPI come il tasso di riempimento, il lead time, il turnover dell'inventario, i livelli delle scorte di sicurezza e il rapporto scorte/vendite per prevenire le scorte insufficienti e creare un cuscinetto per gli aumenti imprevisti della domanda. Come risultato, potete offrire un'esperienza senza problemi ai clienti, aumentando il punteggio di soddisfazione generale.

📊 Miglioramento del livello di servizio e riduzione degli stockout

Il monitoraggio delle metriche di inventario mostra la qualità dei vostri servizi. Ad esempio, se i tassi di riempimento e di ordini perfetti sono superiori al 95%, significa che avete fatto centro nel gioco del servizio. Le consegne sono puntuali, le scorte sono sempre sufficienti e i reclami dei clienti si sono ridotti in modo significativo.

🎯 Migliore accuratezza ed efficienza dell'inventario

I KPI di inventario migliorano l'efficienza generale e garantiscono previsioni accurate della domanda, evidenziando le aree di miglioramento.

Ad esempio, se il rapporto di rotazione delle scorte è basso, ciò potrebbe significare pratiche di acquisto inadeguate, un eccesso di scorte, il cambiamento delle richieste dei clienti o un processo decisionale errato. In questo modo è possibile monitorare l'accuratezza delle previsioni della domanda, valutare gli acquisti in magazzino e implementare le best practice per evitare l'eccesso di scorte.

**Da fare? Walmart ha identificato i ritardi della supply chain monitorando i livelli di inventario e le percentuali di rotazione. Questo ha aiutato l'azienda a passare a un modello di inventario gestito dal fornitore che ha minimizzato i ritardi nel movimento dell'inventario e ha ridotto la metrica del time-to-receive.

Chiavi di metriche di inventario da monitorare

Vediamo i diversi tipi di metriche di inventario da monitorare per prendere decisioni informate.

🌱 Metriche di inventario: KPI commerciali

I KPI di vendita mostrano la velocità con cui il vostro inventario si trasforma in vendite. Essi fungono da punto di controllo, aiutandovi a determinare se le vostre scorte sono allineate con ciò che i clienti desiderano, se i prezzi dei prodotti sono corretti e se i livelli di inventario sono ottimali.

In sostanza, vi dicono se il vostro inventario vi sta aiutando a raggiungere gli obiettivi commerciali o se vi sta frenando. Ecco i principali KPI commerciali per aiutarvi a monitorare gli obiettivi di vendita:

Tasso di rotazione del magazzino

Il tasso di rotazione dell'inventario misura il numero di volte in cui l'inventario viene venduto e sostituito in un periodo specifico. È un modo per verificare se i prodotti vengono cancellati rapidamente o se rimangono lì a prendere polvere.

Determina quanto si vende del magazzino aziendale e se c'è troppo inventario rispetto alle vendite. La metrica aiuta anche a identificare i prodotti che si muovono lentamente, consentendo di ottimizzare i livelli di inventario.

Tasso di rotazione dell'inventario = Costo del venduto (COGS) / Inventario medio

Nota: Il COGS è il costo diretto della produzione di beni/servizi. Include i costi dei materiali e della manodopera e le spese generali dirette di fabbrica.

Esempio: se il COGS è di $$$a e l'inventario all'inizio e alla fine di un anno è rispettivamente di $$$a e $$$$a, il tasso di rotazione dell'inventario è pari a [ $$$$a / (100$$$a + 8000$$$a) / 2$$$] = 5,55

Utilizzare Modello di analisi dei costi di ClickUp per visualizzare in modo dettagliato i materiali, la manodopera e gli altri costi diretti, in modo da identificare i costi inutili e le aree di potenziale risparmio.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image13.png Modello di analisi dei costi di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182215096&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Tasso di penetrazione delle vendite

Il tasso di sell-through calcola la percentuale di inventario venduto rispetto all'inventario ricevuto. Ad esempio, se il tasso di sell-through è del 70%, significa che avete venduto 70 unità su 100 di un prodotto.

Un tasso di sell-through elevato significa che i vostri prodotti sono molto richiesti, mentre un tasso basso potrebbe essere un segnale per rivedere le vostre scorte o la vostra strategia di marketing. Può aiutarvi a identificare i prodotti più popolari e quelli meno performanti e a prendere decisioni di acquisto informate.

Tasso di vendita = (Numero di unità vendute / Numero di unità ricevute) x 100

Margine lordo per prodotto

Il margine lordo per prodotto mostra quanto profitto si ottiene su ogni elemento dopo aver coperto i costi di produttività. In pratica, è la differenza tra il prezzo di vendita di un prodotto e il costo di produzione.

Quindi, se vendete un prodotto a 100 dollari e il costo di produzione è di 60 dollari, il vostro margine lordo è di 40 dollari. È un modo semplice per vedere quanto sta facendo ogni prodotto. Aiuta a identificare i prodotti più redditizi, a costruire strategie di prezzo e a ottimizzare il mix di prodotti.

Margine lordo per prodotto = (ricavi commerciali - COGS / ricavi di produttività) x 100

Esempio: Se il fatturato commerciale di un determinato tipo di prodotto è di 10.000 dollari e il suo COGS è di 2.000 dollari, il margine lordo per prodotto è pari a [(10000-2000) / 10000 ] x 100 = 80%.

Sfruttare il Modello di tracciatore commerciale di ClickUp per monitorare il margine di profitto lordo di ogni unità di prodotto. È possibile impostare e rivedere i traguardi commerciali, tracciare le prestazioni dei prodotti, misurare i profitti e fare scelte basate sui dati commerciale e operativo decisioni.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Sales-Tracker-1.jpg Monitoraggio delle vendite e del margine lordo con il modello Sales Tracker di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Scarica questo modello /%cta/

Fatturato per unità

Il fatturato unitario consiste nel calcolare quanto denaro porta in media ogni prodotto in un determinato periodo. Fornisce un quadro chiaro del rendimento di ciascun elemento e del suo contributo al fatturato complessivo.

Ad esempio, se vendete un prodotto a 50 dollari e avete venduto 100 unità in un mese, il vostro ricavo per unità è di 50 dollari. Questa metrica vi aiuta a individuare i vostri prodotti più performanti e a capire dove concentrare i vostri lavori commerciali per migliorare la redditività!

Ricavo per unità = Ricavo totale / Unità totali vendute

Esempio: È possibile utilizzare il fatturato per unità per calcolare il fatturato generato da ciascun livello di prezzo (base, professionale e azienda) in un mese.

Tipi di sottoscrizione | Totale abbonati | Reddito totale mensile ($) | Reddito per unità al mese ($) |

| ---------------------- | --------------------- | ----------------------------- | ---------------------------------- |

| Basic | 7000 | 42.000 | 6 |

| Professional | 5000 | 25.000 | 5 |

| Enterprise | 3000 | 24.000 | 8 |

Il livello Enterprise genera i maggiori ricavi per unità, pur avendo il numero più basso di abbonati. Ciò indica quanto stia lavorando bene la strategia dei prezzi premium. In questo modo è possibile analizzare il valore di ciascun livello di prezzo e prendere decisioni strategiche su prezzi, traguardo dei clienti, offerte promozionali e altro ancora.

🌱 Metriche di inventario: KPI di ricezione

I KPI di ricezione dell'inventario aiutano a valutare l'efficacia con cui si gestisce il processo di ingresso di nuove scorte. Forniscono indicazioni sul modo in cui gestite l'inventario in entrata, che può influire in modo significativo sulle vostre prestazioni operative complessive.

Tempo di ricezione

Il tempo di ricevimento misura il tempo che il team impiega per preparare le scorte in arrivo per le vendite. Valuta l'efficienza del processo di ricezione delle scorte. Un tempo di ricezione più breve implica una più rapida disponibilità dell'inventario, una riduzione dei costi di magazzino e una maggiore efficienza operativa.

Tempo di ricevimento = Tempo totale dall'arrivo dell'inventario all'inventario pronto per la vendita (tempo di convalida dello stock + tempo di registrazione dello stock + tempo di preparazione dello stock per la vendita)

Esempio: Supponiamo che l'inventario arrivi alle 9:00 del mattino. Lo scarico inizia alle 9:05, mentre la verifica delle scorte e il controllo della qualità vengono terminati alle 11:00. Poi, le scorte vengono etichettate e preparate per la vendita. Quindi, l'inventario viene etichettato e pronto per la vendita alle 11.30. Tempo totale = dalle 9.00 alle 11.30 = 1,5 ore.

Tempo di messa a riposo

Il tempo di messa a riposo calcola il tempo necessario per spostare l'inventario dall'area di ricevimento e stoccarlo nello spazio finale del magazzino. Se i prodotti vengono immagazzinati in modo rapido e corretto, si riducono le possibilità di smarrimento degli elementi e si dispone di una maggiore area di ricezione per le nuove scorte.

Tempo di messa a riposo = Tempo totale impiegato dal ricevimento dell'inventario allo spostamento nello spazio di archiviazione

Esempio: Se si riceve l'inventario alle 10:00 e lo si sposta nello spazio di archiviazione alle 11:30, il tempo di messa a riposo sarà di 1,5 ore.

Prova ClickUp Monitoraggio del tempo per monitorare e analizzare facilmente il tempo dedicato alle attività di inventario come lo spazio di archiviazione, il controllo qualità e la registrazione delle scorte e migliorare l'efficienza operativa.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-23.gif Monitoraggio del tempo di ClickUp /$$$img/

traccia il tempo di inventario e migliora l'efficienza operativa con il Time Tracking di ClickUp

🌱 Metriche di inventario: KPI operativi

I KPI operativi dicono quanto bene stanno funzionando i vostri processi di inventario. Vi aiutano a misurarne l'efficienza e a migliorarli se necessario.

Rapporto tra scorte e vendite commerciali

Il rapporto scorte/vendite misura la relazione tra il valore delle scorte in magazzino e le vendite commerciali effettuate in un periodo specifico. Aiuta a capire l'efficienza con cui le scorte vengono convertite in vendite commerciali.

Se il rapporto scorte/vendite è basso, significa che le scorte non sono sufficienti per soddisfare le richieste dei clienti. D'altra parte, se il rapporto è alto, potrebbe indicare un eccesso di scorte e un aumento dei costi di gestione.

Rapporto scorte/vendite = valore totale delle scorte alla fine di un periodo / totale delle vendite del periodo

Esempio: Se il valore totale delle scorte alla fine di un anno è di 4000 dollari e il totale delle vendite dell'anno è di 10.000 dollari, il rapporto scorte/vendite sarà di 4000/10000 = 0,4 o 40%

Durata ciclo dell'ordine

La durata ciclo dell'ordine misura il tempo necessario per evadere un ordine del cliente. Valuta l'efficienza dei vostri processi interni tra cui la spedizione, la prontezza di consegna e la consegna.

Analogamente, è possibile utilizzare questa metrica anche per misurare il tempo necessario per ricevere un ordine dal fornitore. Questa metrica riflette l'efficienza del processo di ordine e aiuta a identificare i problemi della catena di fornitura.

Durata ciclo dell'ordine = (Data di consegna dell'ordine - Data di invio dell'ordine) / Totale ordini spediti

Campi personalizzati ClickUp e Stati personalizzati di ClickUp possono aiutare a semplificare i processi di inventario. È possibile utilizzare i Campi personalizzati per acquisire i dettagli dell'ordine, come ID, date di consegna e ordine effettuato, specifiche dell'ordine, fornitori, ecc. Gli stati personalizzati, come "In attesa", "Nuovo ordine" e "Consegnato", consentono di monitorare in tempo reale lo stato di qualsiasi ordine.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-34.gif Campi personalizzati di ClickUp /$$$img/

aggiungete campi dati unici per semplificare i processi di inventario e monitorare i KPI utilizzando i campi personalizzati di ClickUp

Valutazione del riempimento

La metrica del tasso di riempimento misura la percentuale di ordini dei clienti completati dall'inventario esistente, senza stockout o backorder.

Questa metrica delle prestazioni dell'inventario misura l'efficacia dei processi, identifica i problemi di disponibilità dell'inventario e aiuta a gestire le strategie di rifornimento delle scorte. Un'alta percentuale di riempimento indica che avete a disposizione i prodotti giusti quando i clienti li desiderano, mentre una bassa percentuale di riempimento segnala potenziali problemi di disponibilità di magazzino.

Tasso di riempimento = (Numero di ordini completati / Numero totale di ordini) X 100

Esempio: Se il numero di ordini evasi è 10.000 e il numero totale di ordini è 12.000, il tasso di riempimento è (10.000 / 12.000) x 100 = 83%.

Nota: Un buon tasso di evasione è in genere compreso tra l'85 e il 95%. Tuttavia, i marchi più performanti puntano a raggiungere un tasso di evasione superiore al 95%.

Lead time Lead time misura il **tempo totale che intercorre tra l'invio di un ordine e la ricezione del prodotto. Questa metrica può essere utilizzata per misurare il tempo necessario per evadere un ordine di un cliente e per ricevere le scorte dai fornitori dopo aver effettuato un ordine.

Questa metrica dell'inventario è utile per piano aggregato , la previsione della domanda e il miglioramento dell'efficienza della catena di approvvigionamento.

Lead time = Tempo di approvvigionamento + Tempo di elaborazione dell'ordine + Tempo di consegna

Oppure

Lead time = data di consegna dell'ordine - data di inserimento dell'ordine

Esempio: Se impiegate un totale di 15 giorni per elaborare ed evadere l'ordine di un cliente, potete valutare i vostri processi interni per ridurre il lead time. Ottimizzate la gestione delle scorte, ottenete informazioni sulla catena di fornitura e prendete decisioni strategiche in materia di acquisti e commerciale.

🌱 Metriche di inventario: KPI dei dipendenti

A differenza delle altre metriche di inventario, questi KPI misurano la produttività e le prestazioni dei dipendenti. Maggiore è la produttività, migliore è la performance aziendale complessiva.

Costo del lavoro per elemento

Il costo del lavoro per elemento calcola l'importo speso per produrre un'unità di prodotto. Include i salari della manodopera e i costi di produzione aggiuntivi sostenuti durante il processo di produzione e vendita.

La misurazione del costo del lavoro per elemento vi aiuterà a ridurre le spese superflue, ad impostare prezzi competitivi per i prodotti e ad implementare processi per ridurre i costi di manodopera.

Costo della manodopera per elemento = Costo totale della manodopera / Numero di unità totali

Esempio: Se il costo totale della manodopera è di 10.000 dollari al mese per produrre 500 unità, il costo della manodopera è di 10.000 dollari / 500 = 20 dollari.

Efficienza del sistema di gestione del magazzino interno (WMS)

La metrica dell'efficienza del WMS misura il ROI (ritorno sull'investimento) per il vostro sistema di gestione del magazzino interno software di gestione dell'inventario . Calcola il profitto o la perdita derivanti dall'acquisto del sistema di gestione del magazzino.

Questa metrica considera il costo del software, i costi aggiuntivi dell'hardware, i guadagni non realizzati (ad esempio, il tempo risparmiato nella registrazione delle scorte) e le nuove opportunità (ad esempio, la possibilità di soddisfare un numero maggiore di clienti rispetto al passato). Utilizzando questa metrica, è possibile:

Valutare se il WMS produce risultati soddisfacenti o meno

Identificare aree e processi di magazzino da ottimizzare

Prendere decisioni informate sugli investimenti tecnologici

Efficienza interna del WMS = (Guadagno sull'investimento - Costo sull'investimento) / Costo sull'investimento

Esempio: Se il guadagno e il costo dell'investimento sono rispettivamente di $5000 e $10000, l'efficienza del WMS è [(15000 - 10000) / 10000] x 100 = 50%.

Utilizzare Vista Tabella di ClickUp per visualizzare i guadagni e i costi del WMS in un formato simile a un foglio di calcolo e calcolare facilmente l'efficienza del WMS. È anche possibile organizzare le metriche dell'efficienza WMS in tabelle per valutare i risultati, identificare potenziali problemi e prendere decisioni basate sui dati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image7-3.png

/$$$img/

visualizzate costi, guadagni e altri dati in un foglio di calcolo con la visualizzazione tabella di ClickUp

🌱 Altri importanti KPI per la gestione dell'inventario

Ecco alcune altre metriche relative all'inventario Esempi di KPI per aiutarvi a comprendere meglio le prestazioni del vostro inventario.

Giorni in magazzino / Settimane in magazzino

Le metriche relative ai giorni e alle settimane di giacenza misurano il numero di giorni e di settimane in cui durerà l'inventario esistente. In altre parole, calcolano i giorni/settimane necessari a un'azienda per vendere il proprio inventario.

Giorni di giacenza = (giacenza media/costo del venduto) x 365

Settimane a disposizione = (Inventario medio/Costo del venduto) x 52

Esempio: Se l'inventario medio è di 10.000 dollari e il costo del venduto è di 2.000 dollari, i giorni e le settimane a disposizione saranno rispettivamente 1825 giorni e 260 settimane.

Valutazione del backorder

Questa metrica mostra la percentuale di ordini dei clienti che non possono essere evasi immediatamente dalle scorte esistenti. Questa metrica mostra la gestione delle scorte e l'allineamento tra domanda e offerta.

Tasso di arretrati = (Numero di prodotti in arretrato / Numero totale di ordini) X 100

Esempio: Se avete 500 prodotti in arretrato e il numero totale di ordini è di 10000, il vostro tasso di arretrati è del 5%.

Accuratezza della previsione della domanda

L'accuratezza della previsione della domanda confronta l'inventario effettivo disponibile con la previsione per verificarne l'accuratezza.

Accuratezza della previsione della domanda = [{Effettivo - (Effettivo - Previsione)} /Effettivo] x 100

Esempio: Se la domanda prevista è di 10.000 unità e le vendite effettive sono di 9.000 unità. L'accuratezza della previsione della domanda sarebbe [10.000 - (10.000 - 9000)] / 10.000 = 0,9 x 100 = 90% di accuratezza.

Tasso di rendimento / Rapporto vendite commerciali perse

Il tasso di ritorno è la percentuale di prodotti venduti restituiti dai clienti. Questa metrica aiuta a valutare la soddisfazione dei clienti nei confronti della produttività.

Tasso di restituzione = (Numero di prodotti restituiti / Totale prodotti venduti) X 100

Esempio: Se i clienti restituiscono 500 prodotti su 10.000 prodotti venduti, il tasso di restituzione è del 5%.

D'altra parte, l'indice di vendite perse misura il potenziale commerciale che non si riesce a realizzare a causa degli stockout. Questa metrica aiuta a capire l'efficacia dei processi di gestione dell'inventario e il loro impatto sui ricavi.

Rapporto di vendite perse = (Numero di giorni di giacenza dei prodotti / 365) X 100

Esempio: Se i giorni di stockout sono 20, il rapporto di vendite perse è 5,45.

Tasso di ordini perfetti / Contrazione dell'inventario

Il tasso di ordini perfetti calcola la percentuale di ordini evasi perfettamente senza problemi o errori

Tasso di ordini perfetti = (Numero di ordini perfetti / Numero totale di ordini) x 100

Esempio: Se si evadono perfettamente 5000 ordini su 8000, il tasso di ordini perfetti è del 62,5%.

La metrica delle differenze inventariali mostra la perdita di scorte dovuta a danni, perdite in transito, furti o altri errori. Questa metrica mette in evidenza i problemi legati all'accuratezza dell'inventario e alla processi logistici .

Restrizione di inventario = [(Inventario registrato - Inventario effettivo) / Inventario registrato] × 100

Esempio: Se l'inventario registrato è di 80.000 dollari e quello effettivo è di 75.000 dollari, il tasso di differenze inventariali è del 6,25%.

Altri fattori e metriche nella gestione dell'inventario

Ecco alcuni altri fattori e metriche di gestione dell'inventario da aggiungere alla vostra lista KPI dashboard .

Costo per unità e inventario medio

Il costo per unità calcola il costo totale sostenuto per la produzione di un'unità di prodotto. Questa metrica è fondamentale per le aziende che producono prodotti in grandi quantità.

Costo per unità = (Costi fissi + Costi variabili) / Numero di unità prodotte

Esempio: Se i costi fissi e variabili sostenuti sono rispettivamente di 500 e 300 dollari e il numero di unità è di 1000, il costo per unità è (500 + 3000) / 1000 = 3,5 dollari.

L'inventario medio, d'altra parte, è una metrica per stimare il valore dell'inventario che si ha in un determinato periodo.

Inventario medio = (Inventario all'inizio del periodo + Valore dell'inventario alla fine del periodo) / 2

Esempio: Se il valore dell'inventario all'inizio di un periodo è di $4000 e alla fine del periodo è di $500, l'inventario medio sarà di $2250.

Costo di carico dell'inventario

Il costo di gestione dell'inventario è il costo totale sostenuto per tenere l'inventario in un magazzino o in uno spazio di archiviazione fino alla sua vendita. Questa metrica include in genere i costi del capitale, dello spazio di archiviazione, del servizio d'inventario e del rischio d'inventario.

Il monitoraggio di questa metrica aiuta a identificare le spese di inventario nascoste e i costi di mantenimento non necessari e guida le strategie di piano delle scorte.

Costo di gestione dell'inventario = [(Costi di archiviazione + Costi di assicurazione + Costi di opportunità + Costi di servizio) / Valore totale dell'inventario] x 100

Esempio: Se il costo dello spazio di archiviazione è di 500 dollari, il costo del servizio è di 200 dollari, il costo dell'assicurazione è di 300 dollari e il valore totale dell'inventario è di 20.000 dollari, il costo di gestione dell'inventario in percentuale è (500 + 300 + 200) / 20.000 $$$a] x 100 = 5%.

Margine lordo di ritorno sull'investimento

Il ROI del margine lordo misura quanto un'azienda guadagna rispetto alla quantità di scorte acquistate. Questa metrica mostra la vostra efficienza nell'acquisto e nella vendita dei prodotti.

Margine lordo di ritorno sull'investimento = (Margine lordo / Costo medio delle scorte) X 100

Esempio: Se il margine lordo è di 2.000 dollari e il costo medio delle scorte è di 10.000 dollari, il ROI del margine lordo è del 20%.

Come scegliere i giusti KPI per la gestione dell'inventario?

Così come non si può garantire l'esito positivo di un progetto concentrandosi solo su un'unica risorsa o abilità, un'efficace gestione delle scorte richiede una selezione equilibrata di KPI.

Ecco come scegliere le metriche e i KPI giusti per la gestione dell'inventario.

Fattori da considerare nella selezione dei KPI

Nella scelta delle metriche e dei KPI di inventario, considerate i seguenti fattori:

🚀 Rilevanza rispetto agli obiettivi aziendali

Scegliere KPI correlati agli oggetti strategici dell'azienda. In questo modo si garantisce il monitoraggio di metriche che contribuiscono a migliorare le prestazioni aziendali.

Ad esempio, se il vostro obiettivo è migliorare la soddisfazione dei clienti, monitorate la durata del ciclo dell'ordine (il tempo che intercorre tra l'invio di un ordine e la sua consegna). Una durata del ciclo più breve vi aiuterà a migliorare la soddisfazione dei clienti.

💡 Approfondimenti attuabili

Scegliete metriche e KPI d'inventario che forniscano informazioni utili e vi aiutino a migliorare. Assicuratevi di scegliere metriche che evidenziano le aree che necessitano di attenzione.

Ad esempio, il monitoraggio del rapporto scorte/vendite mostra quanto inventario è disponibile per la vendita. Questa metrica può aiutarvi a identificare i problemi di eccesso di scorte e a prevenire gli esaurimenti.

📑 Requisiti del settore

Quando si selezionano i KPI di inventario, bisogna tenere conto dei requisiti del settore. Ad esempio, i ricavi per unità possono aiutarvi ad analizzare e creare strategie di prezzo se siete un'azienda basata sulla sottoscrizione.

Allo stesso modo, se siete un'azienda automobilistica, il monitoraggio di metriche come il lead time dei fornitori è fondamentale per una produzione tempestiva.

Allineare i KPI agli obiettivi aziendali

Oltre ai fattori di cui sopra, assicuratevi che i vostri KPI siano in linea con gli obiettivi aziendali. Ecco come allinearli.

Passaggio 1: Impostazione di obiettivi aziendali SMART

Gli obiettivi SMART offrono un quadro chiaro per l'impostazione e il raggiungimento degli oggetti, garantendo che gli obiettivi di inventario siano perseguibili. Questa focalizzazione consente di lavorare efficacemente per migliorare le operazioni di inventario nel loro complesso.

Quindi, definire gli obiettivi aziendali prima di selezionare i KPI. Questo garantisce che i KPI supportino direttamente i vostri oggetti

Ecco alcuni esempi di obiettivi SMART:

Ridurre il tasso di restituzione dei prodotti del 10% entro il prossimo trimestre per migliorare la reputazione del marchio

Ridurre del 15% le scorte di elementi ad alta richiesta entro il prossimo trimestre per migliorare il punteggio di soddisfazione dei clienti

Utilizzo Obiettivi di ClickUp per impostare gli obiettivi aziendali e automatizzare il monitoraggio dello stato. È possibile organizzare gli obiettivi in un unico luogo, mappare i KPI, monitorare i traguardi e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image1-2.png

/$$$img/

stabilite gli obiettivi aziendali e seguite il loro stato con ClickUp Obiettivi

💡Pro Tip: Utilizzate modelli per l'impostazione degli obiettivi per impostare obiettivi e traguardi SMART in modo organizzato. Questi modelli consentono di visualizzare gli obiettivi, monitorare lo stato di avanzamento e gestirli in un unico posto.

Passaggio 2: Elenco delle domande aziendali

Quando scegliete i KPI dell'inventario, elencate le domande aziendali a cui volete rispondere e assicuratevi che i KPI rispondano a queste domande elencate. Per istanza:

Perché ci sono ritardi nelle consegne?

Perché le scorte sono frequenti?

Qual è l'attuale tasso di rendimento?

Quindi, scegliete i KPI che rispondono alle domande di cui sopra: tasso di stockout, lead time, durata ciclo dell'ordine, tasso di ritorno, ecc. Il monitoraggio costante di questi KPI vi aiuterà a identificare le ragioni delle inefficienze operative.

Passaggio 3: smettete di inseguire le metriche di vanità

Le metriche di vanità sono KPI che sembrano fantastici ma non forniscono informazioni utili per guidare il processo decisionale. Ad istanza, il valore totale dell'inventario è una metrica di facciata perché non riflette l'efficienza della gestione dell'inventario. Inoltre, può nascondere elementi che si muovono lentamente e problemi di eccesso di scorte.

Passaggio 4: tracciare le tendenze

Monitorate le tendenze dei vostri KPI di inventario nel corso dei mesi e degli anni per avere una visione più approfondita delle vostre prestazioni aziendali. Ad esempio, se il tasso di rotazione delle scorte è in calo, ciò potrebbe indicare un rallentamento delle vendite. Si può scavare più a fondo per scoprire se ciò è dovuto a un eccesso di scorte, a strategie di marketing inefficaci o a cambiamenti nelle richieste dei clienti.

Come monitorare i KPI della gestione dell'inventario?

Il monitoraggio dei KPI di gestione dell'inventario richiede molto lavoro, come possiamo vedere. È necessario definire gli obiettivi aziendali, cancellare i KPI, le soglie e i benchmark, creare dashboard e altro ancora. Quindi, la via d'uscita più semplice è quella di implementare Software KPI.

Sfruttare ClickUp Dashboard per monitorare i KPI in tempo reale. Organizzate i vostri KPI più importanti in un unico posto e utilizzate grafici, diagrammi e barre di stato per vedere rapidamente la vostra posizione rispetto a specifici traguardi.

Queste dashboard personalizzate vi aiutano a visualizzare i dati per una facile comprensione, a identificare le aree problematiche e ad agire prontamente. Inoltre, guidano il processo decisionale e garantiscono la trasparenza tra team e stakeholder.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image5-3.png

/$$$img/

creare dashboard personalizzati per monitorare i KPI dell'inventario con ClickUp Dashboards

Siete pronti a passare ad un livello superiore? ClickUp Brain , l'assistente IA integrato in ClickUp, semplifica il lavoro con i KPI. Può suggerirvi i KPI che dovreste monitorare, aiutarvi a definirli chiaramente e quindi estrarre tutte le informazioni necessarie dalla vostra area di lavoro di ClickUp (come attività, campi personalizzati e monitoraggio del tempo) per calcolarli effettivamente.

Poi si mette al lavoro per analizzare i dati, individuare le tendenze e gli strani outlier e persino capire cosa significano i dati. Si possono letteralmente fare domande del tipo: "Da cosa è stato fatto questo KPI il mese scorso?" e il programma fornisce risposte basate sui numeri. Inoltre, vi aiuta a creare reportistica e a mettere tutto su dashboard in modo da poter vedere i vostri stati a colpo d'occhio!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Screenshot-2025-01-07-at-8.02.07 PM.png Utilizzate ClickUp Brain per analizzare i dati dell'inventario e ottenere informazioni utili per l'azione https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Prova ClickUp Brain /$$$cta/

Non è tutto. Potete anche utilizzare i modelli di ClickUp per avviare i vostri processi di inventario. I modelli di inventario di ClickUp sono dotati di una struttura precostituita per aiutarvi a tracciare gli elementi essenziali, a mantenere i registri delle scorte e gli elenchi dei fornitori, ad automatizzare la reportistica, a monitorare e analizzare le metriche e molto altro ancora.

Per istanza, il modello Modello di gestione dell'inventario ClickUp ha tutto ciò che serve per organizzare, monitorare e aggiornare i dati dell'inventario. Inoltre, questo modello automatizza il monitoraggio dell'inventario e facilita l'aggiornamento. È anche possibile impostare avvisi automatici per i riordini.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image4-2.png Modello di gestione dell'inventario di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-4395291&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Utilizzando questo modello, è possibile:

Monitorare i livelli di inventario, la disponibilità e il movimento delle scorte

Registrare i prezzi con le immagini dei prodotti in un database

Analizzare le tendenze dell'inventario per prendere decisioni informate

Identificare i costi superflui, le fonti di spreco e le perdite commerciali

🍭 Bonus: Usa Il modello di metriche del progetto di ClickUp per creare un processo di controllo qualità continuo per i vostri prodotti. Questo modello vi aiuterà a identificare le aree di miglioramento e a garantire una riduzione del tasso di rendimento.

Inoltre, Il modello KPI di ClickUp consente di monitorare tutte le metriche di esito positivo in un unico luogo. È possibile visualizzare lo stato di avanzamento del team verso gli obiettivi prefissati, monitorare le prestazioni e assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina.

Detto questo, l'implementazione del giusto software di gestione dell'inventario non è sufficiente. Ci sono alcuni passaggi e best practice per monitorare efficacemente le metriche di inventario.

Implementare le best practice per le metriche di inventario

Ecco i passaggi per implementare e monitorare efficacemente i KPI di inventario.

🙌 Utilizzare lo strumento giusto: Creare un sistema di gestione dell'inventario con il software giusto per organizzare e monitorare i dati dell'inventario e fare reportistica su KPI selezionati

🙌 Formazione del team: Assicuratevi che il team comprenda e utilizzi il software al massimo delle sue potenzialità. Condurre sessioni di formazione, raccogliere feedback e calcolare il ROI del sistema per valutare i guadagni e le perdite

🙌 Riesaminare e regolare i KPI: Monitorate i KPI e continuate a modificare le strategie in base ai risultati. Ad esempio, dopo una revisione delle prestazioni, potreste ritenere che l'obiettivo di rotazione del magazzino non sia realistico. Quindi, apportate le dovute modifiche

Oltre a implementare le best practice, fate attenzione a queste sfide comuni nel monitoraggio dei KPI.

⚠️ Inconsistenza: Monitorare i KPI in modo coerente è una sfida. Stabilite una routine per tracciare regolarmente le metriche o utilizzate un sistema di monitoraggio automatico dell'inventario per mantenere la coerenza

⚠️ Visibilità dei dati limitata: I team spesso faticano a visualizzare i dati di tutti i team e dei magazzini. Utilizzate sistemi centralizzati di gestione dell'inventario per visualizzare i dati in un unico posto e mantenere la trasparenza tra i team

⚠️ Metriche troppo complesse: L'utilizzo di un numero eccessivo di KPI o di metriche troppo complesse può sopraffare i team e oscurare le informazioni utili all'azione. Concentratevi su pochi KPI chiave e attuabili che si allineino strettamente agli obiettivi aziendali

Suggerimento: La collaborazione di ClickUp modelli di inventario consentono di gestire l'inventario in più magazzini. Forniscono una visualizzazione centralizzata di tutti i dati e facilitano il monitoraggio della posizione dei prodotti, dei livelli delle scorte e così via.

Semplificazione del monitoraggio delle metriche e dei KPI dell'inventario con ClickUp

Il monitoraggio dei KPI è essenziale per tenere sotto controllo la salute e le prestazioni dell'inventario. Tuttavia, dati incoerenti e la mancanza di strumenti efficaci possono risultare in metriche imprecise.

È per questo che avete bisogno di ClickUp come soluzione per la gestione dell'inventario. Con ClickUp è possibile impostare facilmente gli obiettivi di gestione dell'inventario, fare un'efficace pianificazione dell'inventario, creare i propri dashboard KPI, collaborare con i team, garantire una documentazione accurata, mantenere le impostazioni dell'inventario, automatizzare la reportistica sull'inventario e altro ancora.

Inoltre, avrete a disposizione una pletora di modelli gratis per standardizzare i processi di monitoraggio dell'inventario e ridurre gli errori.

Inoltre, avrete a disposizione una pletora di modelli gratis per standardizzare i processi di monitoraggio dell'inventario e ridurre gli errori.

Quindi, cosa state aspettando? Iscrivetevi gratis per esplorare subito le funzionalità/funzione di ClickUp e migliorare l'efficienza dell'inventario!