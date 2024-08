Pianificazione aggregata: Strategie per una gestione efficace delle risorse

Perché esiste un'azienda? Per soddisfare la domanda del mercato attraverso la produttività e la vendita di un prodotto/servizio in cambio di un prezzo.

Se la domanda supera la produttività, si perde un'opportunità di guadagno. Se la produttività supera la domanda, non si riesce a vendere la merce, con conseguenti sprechi e perdite.

In sostanza, l'esito positivo sta nella capacità di un'azienda di prevedere accuratamente la domanda e di gestire in modo appropriato la capacità produttiva. Strategia operativa e la gestione delle risorse si affidano a uno strumento fondamentale per raggiungere questo obiettivo: Il piano aggregato.

Che cos'è il piano aggregato?

La pianificazione aggregata è il processo di progettazione di una formula per garantire una produzione ininterrotta in un impianto di produzione, in ordine alla domanda di prodotti da parte dei clienti.

I team operativi prevedono la domanda futura, in genere per i prossimi 3-18 mesi, e poi eseguono una pianificazione aggregata per gestire la capacità di soddisfarla.

Facciamo l'esempio di una casa automobilistica con una previsione di domanda aggregata di 150.000 unità di tre tipi di auto nei prossimi 18 mesi. Il piano aggregato progetta la giusta produttività, comprendente manodopera, macchinari, logistica e risorse finanziarie, per soddisfare la domanda.

In genere, il piano di produzione aggregato viene eseguito per tutte le attività di un impianto di produzione, non solo per singole serie o prodotti. Nell'esempio precedente, il piano aggregato non viene eseguito per ogni tipo di auto singolarmente. Viene sempre eseguita come aggregazione di tutti i prodotti e gli impianti dell'azienda.

dati sul carico di lavoro di un team per un progetto di sviluppo software utilizzati per eseguire una pianificazione aggregata

Sebbene sia utilizzato principalmente nella produzione e nella gestione della catena di fornitura, il piano aggregato può essere applicato anche alle aziende di servizi.

Per istanza, se il team commerciale sta portando avanti un progetto di sviluppo software che necessita di 20 sviluppatori nel corso del prossimo anno, il piano aggregato dovrebbe delineare l'acquisizione, la formazione e l'utilizzo di queste risorse.

Quali sono gli oggetti del piano aggregato?

Pianificazione della capacità di soddisfare la domanda di produttività : Il piano aggregato assicura che la capacità dell'organizzazione sia pronta a soddisfare la domanda di mercato a lungo termine

: Il piano aggregato assicura che la capacità dell'organizzazione sia pronta a soddisfare la domanda di mercato a lungo termine Gestione ottimale delle risorse : La pianificazione aggregata aiuta a utilizzare in modo ottimale le risorse esistenti, siano esse manodopera, materie prime, macchinari o valutazione della produttività

: La pianificazione aggregata aiuta a utilizzare in modo ottimale le risorse esistenti, siano esse manodopera, materie prime, macchinari o valutazione della produttività Stabilità della forza lavoro : Il piano aggregato supporta assunzioni strategiche e scaglionate, garantendo la massima produttività e soddisfazione dei dipendenti

: Il piano aggregato supporta assunzioni strategiche e scaglionate, garantendo la massima produttività e soddisfazione dei dipendenti Eliminazione di spese generali non necessarie: L'acquisto e lo stoccaggio di materie prime inutilizzate o il mantenimento di macchinari inutilizzati comportano spese generali inutili che una buona pianificazione aggregata evita

Benefici della pianificazione aggregata

Il piano di aggregazione è uno strumento operativo critico e popolare nell'industria manifatturiera e della supply chain, che offre diversi vantaggi.

Risparmio sui costi

Con un buon piano di aggregazione, è possibile prevenire due scenari indesiderati: Capacità inutilizzata e domanda non soddisfatta. Il piano aggregato aiuta a prevedere con precisione le risorse necessarie, evitando sprechi o spese di spazio di archiviazione. Inoltre, evita l'eccesso di scorte che potrebbero rimanere invendute o essere vendute con forti sconti.

Migliore gestione delle scorte

Il vantaggio più significativo del piano aggregato è che rende efficiente la gestione dell'inventario su più livelli.

Previene l'acquisto di materie prime extra

Pianifica l'acquisto/la consegna delle materie prime giusto in tempo per la produttività

Assicura che la linea di assemblaggio sia utilizzata in modo ottimale

Elimina la necessità di immagazzinare scorte non necessarie

Migliora la produttività dei dipendenti

I dipendenti possono pianificare e organizzare meglio la loro vita con una chiara visualizzazione di ciò che li aspetta. I manager possono assumere le risorse necessarie e formarle adeguatamente. I membri del team possono riqualificarsi/aggiornarsi in vista della domanda futura. I vari team/dipartimenti possono collaborare in modo più efficace.

Soprattutto, le organizzazioni possono evitare i licenziamenti con un piano aggregato efficace.

Migliore processo decisionale

I piani aggregati forniscono un quadro generale della capacità produttiva di un'organizzazione, facilitando diverse decisioni aziendali.

Ad esempio, i piani aggregati bilanciano la domanda del mercato con la capacità di fornitura dell'organizzazione. Grazie a queste metriche, è possibile prendere senza problemi decisioni sui prezzi. Se il piano aggregato mostra che è probabile che le scorte siano superiori alla domanda prevista, è possibile aumentare le promozioni per influenzare i clienti.

Ma soprattutto, il piano aggregato chiarisce le decisioni di investimento. Aiuta a rispondere alla domanda: "Da fare per investire in ulteriori attrezzature o persone?"

In linea con la domanda, la pianificazione aggregata mostra come ottimizzare il piano di produttività senza ulteriori investimenti di capitale.

Miglioramento dei profitti

Il piano aggregato aiuta a controllare i costi variabili e ad aumentare l'efficienza della catena di montaggio. Ciò contribuisce direttamente alla redditività dell'organizzazione.

Inoltre, rafforza la capacità dell'organizzazione di effettuare consegne puntuali (OTIF), metriche critiche nelle catene di distribuzione.

Nonostante i vantaggi significativi, il piano aggregato non è facile. Porta con sé diverse sfide, che analizziamo qui di seguito.

Sfide comuni della pianificazione aggregata

Nel suo modulo più semplice, la pianificazione aggregata prevede la domanda futura e costruisce la capacità di soddisfarla. Per essere efficace, un piano aggregato ha bisogno di dati accurati sulla domanda e sull'offerta provenienti dai team commerciali, di gestione delle operazioni, di approvvigionamento, di risorse umane e finanziarie.

Per la maggior parte delle organizzazioni, la raccolta di questi dati rappresenta la sfida più grande per il piano aggregato. Ma non è tutto.

Fluttuazioni della domanda: La domanda non è facile da prevedere. La domanda fluttua in dipendenza dell'economia, del mercato, dei prezzi, della concorrenza e del progresso tecnologico, influenzando la pianificazione aggregata.

Orizzonte di pianificazione: Le organizzazioni di solito pianificano per un periodo che va dai tre ai 18 mesi. In questo lasso di tempo possono accadere molte cose. Una pandemia globale o un'elezione altalenante possono cambiare rapidamente molte cose.

Interruzioni della catena di fornitura: Una catena di approvvigionamento è una rete complessa attraverso la quale viaggia la produttività. Una guerra o una catastrofe naturale in qualsiasi angolo del mondo possono compromettere anche i piani migliori.

Strozzature: Un piano rigido può creare colli di bottiglia nella catena di montaggio, causando proprio le inefficienze che la pianificazione aggregata mira a prevenire.

Limitazione: Modificare frequentemente la produttività, le risorse, ecc. comporta costi di smussamento che spesso non vengono considerati.

Anche se queste sfide possono far deragliare le iniziative di pianificazione aggregata, una buona strumento di project management e processi ponderati possono aiutare. Ecco come.

Come implementare un piano aggregato efficace

Raccogliere dati

Per un piano aggregato efficace, è necessario disporre di dati sulla domanda e sulla capacità, che ogni strumento di gestione delle risorse può aiutare a consolidare.

Ad esempio, sul lato della domanda, raccogliete i dati relativi a:

Quanti prodotti avete venduto negli ultimi cinque anni?

Qual è il tasso di crescita delle vendite commerciali?

Quali fattori interni/esterni influenzano le vendite commerciali?

Per quanto riguarda la capacità, imparate:

Quante materie prime, macchinari e risorse sono necessarie per la produttività del prodotto

Qual è il costo incrementale della produzione di ogni prodotto?

Qual è la vostra capacità attuale

Qual è il livello attuale delle scorte

Quando si utilizza una un software di project management come ClickUp, molti di questi dati potrebbero essere immediatamente accessibili. Alcuni dei clienti di ClickUp utilizzano lo strumento come un gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per monitorare le vendite.

vista del Carico di lavoro in ClickUp

Le organizzazioni di servizi utilizzano la vista Carico di lavoro per gestire la capacità delle risorse umane. ClickUp Reportistica offrono informazioni approfondite su chi sta facendo cosa, quanto tempo ci vuole, come si comporta il team, ecc.

Mappare la domanda rispetto alla capacità prevista

Ora che disponete di dati da entrambe le parti, è il momento di visualizzare come si mappano l'uno con l'altro. Questo passaggio è essenziale per assegnare la capacità appropriata alle varie fasi del processo.

Ad esempio, un produttore di automobili non ha bisogno di coprisedili o di persone che li montino fino alla fine del processo. Un suono mappa mentale del processo aiuta a identificare questo flusso. Mappe mentali di ClickUp è un ottimo modo per disegnare la curva della domanda e i corrispondenti requisiti di capacità. Serve come strumento di strumento di piano delle capacità per allineare le risorse alla domanda.

mappa mentale per la produzione e la logistica

Se i vostri processi attuali sono troppo dispersivi, usate questi Modelli di piano per gli incrementi di progetto (PI) di ClickUp . Vi aiutano a semplificare la comunicazione del progetto, a migliorare la collaborazione e a impostare una visione condivisa.

Stima dei costi

Un buon piano aggregato considera tutti i costi coinvolti nell'intero ciclo di vita del prodotto. Questo aiuta ad allocare le capacità esistenti e a prevedere il budget per i requisiti futuri.

modello per la gestione dei costi di progetto di ClickUp

Non sapete da dove cominciare? Nessun problema. I modelli di preventivo di ClickUp offrono un ottimo punto di partenza. Scaricate uno qualsiasi dei modelli e personalizzatelo in base alle vostre esigenze.

Scegliete la metodologia di piano aggregato che preferite

Una volta che avete tutte le informazioni a portata di mano, è il momento di scegliere come costruire il vostro piano aggregato. Esistono tre strategie di piano aggregato comunemente utilizzate.

Strategia di livello: Questo metodo mira a mantenere stabili la produttività e l'occupazione senza investimenti improvvisi nella capacità produttiva. Se da un lato mantiene costante il carico di lavoro, dall'altro corre il rischio di funzionare sempre al massimo della capacità o di creare scorte inutili nonostante la bassa domanda.

Strategia di inseguimento: In questo metodo, la capacità insegue la domanda. Il risultato è l'esternalizzazione della produttività a un'altra struttura, l'acquisto/noleggio di attrezzature o l'assunzione/il licenziamento di risorse. Questo approccio può essere dirompente per i team e comporta il rischio di problemi di qualità.

Strategia ibrida: Questo metodo combina il meglio dei due mondi. Mantiene una capacità stabile con uno spazio per la produzione aggiuntiva disponibile con breve preavviso.

D'altra parte, è possibile gestire anche il lato della domanda di questa equazione:

Accettare ordini arretrati : Accettare gli ordini ma evaderli in un secondo momento in base alla capacità

: Accettare gli ordini ma evaderli in un secondo momento in base alla capacità Ritardare la consegna : Estendere la Sequenza o scegliere di consegnare durante i periodi di bassa domanda

: Estendere la Sequenza o scegliere di consegnare durante i periodi di bassa domanda Creare una domanda complementare: Incrociare la vendita di prodotti complementari con quella dei clienti per compensare la domanda elevata

Pianificare e programmare il progetto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Collaboration-1400x930.png Attività di ClickUp visualizzata /$$$img/

attività di ClickUp con possibilità di assegnare utenti e dipendenze

In base alla visualizzazione del flusso di lavoro della produttività, suddividetelo in attività e sottoattività. Attività di ClickUp permettono di impostare scadenze, indicare dipendenze e persino aggiungere liste di controllo per un migliore controllo della qualità.

Allocare le risorse

Utilizzate la metodologia di pianificazione aggregata scelta per assegnare le risorse a ciascun progetto o ciclo di produttività. La gestione delle risorse di ClickUp è una soluzione eccellente per la pianificazione delle risorse . Utilizzate la vista Carico di lavoro per il piano delle capacità . Utilizzate la visualizzazione Calendario per visualizzare le attività cardine significative. Create roadmap visive con la visualizzazione Sequenza e collaborate sulle priorità.

Identificare i rischi potenziali

Per quanto il piano sia meticoloso, le minacce e i rischi derivano sempre da fattori esterni. Un buon piano aggregato comprende la previsione del progetto per identificare i rischi e progettare i modi per mitigarli.

Gestire il progetto e calibrare il piano aggregato

Un modo efficace per superare le sfide del piano aggregato è essere agili. Le funzionalità/funzione di ClickUp consentono di gestire efficacemente le risorse durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Fornisce la visibilità necessaria per regolare le risorse l'allocazione delle risorse per tutta la durata del progetto, in caso di ritardi o interruzioni impreviste.

Sfruttare al meglio le risorse con ClickUp

Che si tratti di un'azienda di prodotti o di servizi, la redditività dipende dalla riunione della domanda, dalla massimizzazione dell'utilizzo delle risorse e dalla riduzione al minimo degli sprechi. Il piano aggregato è uno strumento collaudato che aiuta le organizzazioni a ottimizzare le loro operazioni in modo coerente.

Affinché il piano aggregato sia efficace, sono necessari diversi fattori strumenti aziendali per raccogliere dati, gestire attività, assegnare risorse, monitorare il tempo, gestire vendite/acquisti, collaborare tra i membri del team, documentare i processi, ecc.

Spesso le organizzazioni utilizzano uno strumento diverso per ciascuna di queste attività, perdendo tempo e risorse preziose per consolidare le informazioni. Ciò che si perde in questo processo è il contesto.

Il software di project management all-in-one di ClickUp è stato progettato per essere l'unico strumento più potente per svolgere tutte queste attività e molto altro. Combina tutte le informazioni aziendali in un unico luogo, alimentando i vostri piani verso l'esito positivo. Provate gratis ClickUp oggi stesso !