Come creare un cruscotto KPI (con esempi e modelli)

In un team ad alte prestazioni, ognuno sa esattamente di cosa è responsabile, come sta facendo e come tutto ciò si collega agli obiettivi dell'organizzazione.

Questi team, che lavorano come un'unica unità e che superano costantemente gli obiettivi, hanno un'abitudine comune: tengono traccia e conoscono i loro numeri in ogni momento.

Non si può migliorare ciò che non si misura.

Peter Drucker

Il primo passo per migliorare le prestazioni è quindi la misurazione. Questo ci porta al concetto di KPI o Indicatori chiave di prestazione. I KPI aiutano a quantificare costantemente le prestazioni dei singoli, dei team e dell'intera organizzazione.

Tuttavia, impostazione dei KPI è solo il primo passo.

È necessario monitorare regolarmente i progressi per garantire che voi e il vostro team possiate raggiungere gli obiettivi prefissati. È qui che si rivela utile un cruscotto KPI! 📈

**Che cos'è un cruscotto KPI?

Un cruscotto KPI rappresenta visivamente i vostri KPI (Key Performance Indicators), offrendo una visione dettagliata di molti KPI in un unico posto. Utilizzando grafici, diagrammi, barre di avanzamento e così via, il cruscotto KPI vi aiuta a vedere rapidamente a che punto siete voi o il vostro team rispetto a obiettivi specifici. È possibile valutare immediatamente quanto si è vicini al raggiungimento dei parametri di riferimento.

I cruscotti KPI forniscono a tutti gli stakeholder una chiara comprensione delle prestazioni dell'organizzazione in qualsiasi momento. Questo aiuta a identificare le aree problematiche e a intraprendere le azioni correttive necessarie.

Ecco come un cruscotto KPI aiuta un'azienda:

Visualizza i dati per facilitarne la comprensione : Un cruscotto KPI riunisce dati complessi provenienti da varie fonti in un'unica visione concisa. Questo aiuta a tracciare le prestazioni e facilita l'identificazione delle tendenze

: Un cruscotto KPI riunisce dati complessi provenienti da varie fonti in un'unica visione concisa. Questo aiuta a tracciare le prestazioni e facilita l'identificazione delle tendenze Traccia i progressi verso obiettivi specifici : Utilizzandometriche quantitativeil cruscotto aiuta i team a capire le loro prestazioni rispetto agli obiettivi. Ad esempio, un team di marketing può tenere traccia di KPI come il traffico del sito web, i tassi di conversazione, il costo di acquisizione dei clienti (CAC), ecc. per capire come stanno andando le cose

: Utilizzandometriche quantitativeil cruscotto aiuta i team a capire le loro prestazioni rispetto agli obiettivi. Ad esempio, un team di marketing può tenere traccia di KPI come il traffico del sito web, i tassi di conversazione, il costo di acquisizione dei clienti (CAC), ecc. per capire come stanno andando le cose Aiuta a prendere decisioni : Un cruscotto di KPI può far emergere intuizioni che aiutano voi e il vostro team a prendere decisioni migliori. Ad esempio, in una settimana in cui i lead del sito web sono diminuiti, un cruscotto di KPI di marketing può mostrare se ciò è legato a un calo del traffico

: Un cruscotto di KPI può far emergere intuizioni che aiutano voi e il vostro team a prendere decisioni migliori. Ad esempio, in una settimana in cui i lead del sito web sono diminuiti, un cruscotto di KPI di marketing può mostrare se ciò è legato a un calo del traffico Migliora la comunicazione e l'allineamento tra i reparti: I cruscotti KPI aiutano i team ad avere la stessa visione trasparente degli obiettivi e dei progressi compiuti. In questo modo i diversi reparti sono allineati su obiettivi comuni

I moderni cruscotti KPI riuniscono più KPI in un'unica vista, risparmiando tempo che altrimenti si impiegherebbe per analizzare i dati da più fonti.

Le viste condivise aiutano i team ad analizzare le prestazioni in modo collaborativo e a sfruttare dati e metriche per quantificare i progressi.

Siete nuovi ai KPI? Guardate il nostro video che demistifica i KPI una volta per tutte!

Elementi di un cruscotto KPI

Il cruscotto KPI è più di un semplice strumento di monitoraggio: Offre un'istantanea delle scadenze imminenti e dei compiti che necessitano di attenzione urgente, insieme ai rispettivi proprietari. Questo livello di chiarezza e di responsabilità porta a decisioni informate e ad aggiustamenti tempestivi, in modo da mantenere lo slancio verso gli obiettivi.

Un cruscotto KPI ben progettato presenta in genere questi elementi:

Metriche chiave

Un cruscotto KPI presenta le metriche più importanti per il team e l'organizzazione. Ogni metrica è tipicamente specifica, quantificabile e misurabile. Ad esempio, metriche chiave per un team di gestione del prodotto possono includere il tasso di adozione delle funzionalità, l'NPS (Net Promoter Score), il tasso di fidelizzazione degli utenti, il punteggio di soddisfazione dei clienti (CSAT), ecc.

Visualizzazione dei dati

Semplici grafici a torta ed elenchi di numeri potrebbero non essere sufficienti per tracciare con precisione i vostri progressi. Occorre invece cercare un cruscotto esecutivo che offra approfondimenti completi attraverso elementi visivi. Elementi come grafici, indicatori, termometri e barre di avanzamento facilitano il monitoraggio dei progressi.

Un cruscotto KPI che visualizza i dati attraverso grafici, diagrammi, scorecard e così via, rende più facile per i team cogliere e analizzare rapidamente i dati e decidere i passi successivi.

visualizzate KPI essenziali come la velocità di sprint in ClickUp Dashboards_

Aggiornamenti in tempo reale

Volete un cruscotto con i dati più aggiornati e affidabili, in modo da poter prendere decisioni informate e intraprendere azioni tempestive. Idealmente, il vostro cruscotto KPI dovrebbe essere in grado di aggiornare automaticamente i dati in tempo reale o a intervalli frequenti. In questo modo si garantisce che le informazioni visualizzate siano sempre aggiornate e affidabili.

Molti team creano ancora Cruscotti KPI in Excel un inconveniente significativo è che non vengono aggiornati automaticamente. Gli strumenti moderni sono in grado di farlo meglio, integrandosi con le fonti di dati.

Filtraggio e opzioni di drill-down

Le dashboard più avanzate offrono filtri e opzioni di drill-down per vedere metriche specifiche in modo più dettagliato. Ad esempio, le dashboard di ClickUp dispongono di filtri e interruttori che aiutano a trovare le informazioni necessarie.

approfondite qualsiasi metrica del vostro cruscotto KPI utilizzando i filtri di ClickUp_

Pietre e scadenze

Stabilire delle tappe è importante per un team leader per mantenere il morale del team, soprattutto per gli obiettivi a lungo termine. Servono come punti di controllo che offrono incoraggiamento attraverso segni visibili di progresso.

Le scadenze temporali, invece, forniscono a voi e a tutto il vostro team una carriera chiara per il raggiungimento degli obiettivi, aiutandovi a rimanere motivati e concentrati. Il vostro cruscotto di KPI dovrebbe essere in grado di incorporare questi elementi insieme alle metriche di performance.

imposta e traccia gli obiettivi per trasformare le pietre miliari in momenti di orgoglio di squadra con ClickUp Goals_

Personalizzazione

Il cruscotto KPI può essere veramente utile solo quando gli utenti possono personalizzare la loro vista del cruscotto. Ad esempio, un responsabile delle vendite potrebbe voler vedere solo i KPI complessivi delle vendite e aggiungere filtri per team. D'altro canto, un responsabile di reparto potrebbe voler vedere i KPI dettagliati delle prestazioni individuali e di squadra in un layout specifico.

Il dashboard deve essere personalizzabile, in modo da non dover creare più dashboard KPI su misura per le esigenze specifiche di ciascun team. È inoltre possibile creare un modello di dashboard comune che può essere riutilizzato ogni volta che se ne ha bisogno.

💡Pro Tip: Cruscotti ClickUp sono altamente personalizzabili, con oltre 50 widget per creare la visualizzazione dei dati preferita.

riportate gli obiettivi, le attività, i punti agili e gli stati del progetto nel cruscotto altamente personalizzabile di ClickUp 3.0

Notifiche

Alcune Rapporti KPI gli strumenti consentono di impostare avvisi e notifiche per eventi specifici che richiedono un intervento o un'azione rapida. Ad esempio, si può impostare un avviso quando il traffico del sito web diminuisce di oltre il 10% in una settimana.

Interfaccia facile da usare

Un cruscotto KPI è uno strumento per tutti i membri dell'organizzazione, non solo per quelli esperti di tecnologia. Il suo design deve essere intuitivo e facile da usare, consentendo una facile navigazione. Tutti gli insight chiave devono essere semplicemente accessibili, in modo che i membri del team non debbano fare ricerche estenuanti per trovare dati aziendali importanti. Inoltre, rendere il cruscotto mobile-friendly ne aumenta l'utilità, in quanto i team possono seguire gli aggiornamenti cruciali ovunque e in qualsiasi momento.

In qualità di analista aziendale, la funzione dashboard di ClickUp ha reso molto più facile rappresentare i dati in modo bello e mirato. La funzione di confronto è personalizzabile e consente di visualizzare i dati in modo completo e comprensibile

Shikha Chaturvedi, Analista aziendale, Cedcoss Technologies Private Limited

Ora che sappiamo di cosa si compone un cruscotto KPI efficace, rispondiamo anche alla domanda che confonde molti: la differenza tra OKR e KPI.

Differenza tra KPI e OKR

Sebbene i KPI e gli OKR siano utilizzati per misurare e monitorare le prestazioni, il loro scopo e le loro caratteristiche differiscono. Mentre i KPI misurano le prestazioni rispetto a metriche specifiche, gli OKR definiscono la visione e la strategia per il raggiungimento degli obiettivi. Ecco un rapido confronto tra i due:

Tabella che evidenzia le differenze tra KPI e OKR Aspetto | KPI | OKR | | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Scopo | Misurare e monitorare le prestazioni su base continuativa | Definire e tenere traccia degli obiettivi e dei risultati misurabili | Tempistiche coperte | In corso | Di solito trimestrali o annuali | | Focus | Tracciare le prestazioni individuali o del team rispetto a obiettivi predefiniti | Allineare e far progredire gli individui o i team verso il raggiungimento di obiettivi specifici | | Cosa misurano | Punti di dati quantitativi | Risultati chiave quantificabili collegati agli obiettivi | Struttura | Descrittivi e coinvolgono le metriche individuali | Prescrittivi e guidano i progressi verso gli obiettivi | | Flessibilità | Statici per tutta la durata, a meno che non ci sia un cambiamento negli obiettivi | Aggiornati e rivisti se e quando richiesto | | Esempio | Traffico del sito webVoci mensiliRicavi di venditaTransazioni giornalierePunteggi CSATCosto di acquisizione clienti (CAC) | Aumentare il traffico del sito web del 50%Crescere i lead inbound del 20%Aumentare i ricavi del 25%Migliorare le conversioni del 18%Migliorare il punteggio CSAT del 10%Ridurre il CAC del 15% |

Diversi tipi di cruscotti KPI

I cruscotti KPI si differenziano per design e funzionalità per soddisfare le esigenze specifiche di ogni ruolo, dagli amministratori delegati ai manager, ai team leader e ai singoli collaboratori di un'organizzazione.

Comprendere le caratteristiche e gli scopi di ciascuno di essi può aiutare a implementare efficacemente il quadro KPI più pertinente.

Cruscotto KPI strategico

I dirigenti e l'alta direzione dell'organizzazione hanno bisogno di una panoramica di alto livello delle prestazioni dell'azienda rispetto agli obiettivi prefissati. Un cruscotto di KPI strategici fornisce questa panoramica dei progressi dell'organizzazione verso i traguardi strategici e gli obiettivi a lungo termine. Include una visione complessiva dello stato di salute dell'azienda e i dati relativi alle prestazioni finanziarie, alla soddisfazione dei clienti, ecc.

Questo tipo di cruscotto KPI esecutivo fornisce:

Visualizzazione degli obiettivi strategici: Visualizzazione degli obiettivi primari dell'organizzazione e del loro allineamento con la strategia generale

Visualizzazione degli obiettivi primari dell'organizzazione e del loro allineamento con la strategia generale Tracciamento dei risultati a livello organizzativo: Offre approfondimenti sulle prestazioni dei diversi reparti e sul modo in cui contribuiscono agli obiettivi dell'azienda

Offre approfondimenti sulle prestazioni dei diversi reparti e sul modo in cui contribuiscono agli obiettivi dell'azienda Supporto al processo decisionale: Include analisi e previsioni che aiutano la pianificazione strategica e l'allocazione delle risorse

Include analisi e previsioni che aiutano la pianificazione strategica e l'allocazione delle risorse **Approfondimento delle prestazioni in tempo reale: consente agli amministratori delegati e ai dirigenti di monitorare lo stato di salute dell'organizzazione e i progressi verso gli obiettivi

Cruscotto analitico dei KPI

I cruscotti analitici KPI sono più granulari dei cruscotti strategici e forniscono dati e approfondimenti per aiutare i manager a prendere decisioni. Di solito includono dati storici e funzioni, come filtri e visualizzazioni, per un'analisi più approfondita. Gli analisti e i data scientist dell'azienda utilizzano quotidianamente questi cruscotti. Questi sono i migliori cruscotti KPI da utilizzare per la pianificazione e la strategia a lungo termine.

Alcune organizzazioni utilizzano un cruscotto analitico come fonte principale di dati di approfondimento, con varie riduzioni per team o funzioni specifiche.

Cruscotto KPI operativo

Creare e personalizzare una serie di cruscotti operativi in ClickUp

Il tipo di cruscotto KPI più comunemente utilizzato è il cruscotto operativo. Questo tipo di cruscotto fornisce un'istantanea regolare delle operazioni aziendali in un determinato momento. Questi cruscotti di solito sono privi di fronzoli come le visualizzazioni multiple e le barre di avanzamento; si concentrano invece sulle prestazioni o condizioni attuali. I dashboard KPI operativi hanno anche un layout più semplice e facile da usare.

Questo tipo di cruscotto KPI è spesso utilizzato dai capi squadra e dal middle management; le sue caratteristiche comuni includono:

KPI specifici per il team: dettaglio degli obiettivi del team e monitoraggio dei progressi rispetto a queste metriche

dettaglio degli obiettivi del team e monitoraggio dei progressi rispetto a queste metriche Strumenti di collaborazione e allineamento: Assicurano l'allineamento degli obiettivi del team con gli obiettivi organizzativi più ampi e migliorano la collaborazione tra i membri del team

Assicurano l'allineamento degli obiettivi del team con gli obiettivi organizzativi più ampi e migliorano la collaborazione tra i membri del team **Gestione delle prestazioni: aiutare a valutare le prestazioni del team, identificare le aree di miglioramento e riconoscere i risultati raggiunti

Tracciamento delle pietre miliari: Evidenziare i risultati significativi e le scadenze imminenti per mantenere il team motivato e in linea con i tempi

Esempi di questo tipo di dashboard sono il tracker delle performance di vendita giornaliere, il report sulle presenze del team, il tracker dei tempi di risposta dell'assistenza clienti, il dashboard del livello delle scorte, il dashboard dei KPI di vendita dell'azienda, ecc. Anche i vari team dell'organizzazione (vendite, marketing, servizio clienti, ecc.) possono creare dashboard operativi per monitorare i KPI funzionali.

Dashboard KPI tattici

i collaboratori individuali devono capire come il loro lavoro influisce sugli obiettivi dell'organizzazione. Il loro cruscotto è più tattico e si concentra sui seguenti aspetti:

Obiettivi e metriche individuali: Visualizzazione degli obiettivi individuali e dei loro progressi verso il raggiungimento degli stessi

Visualizzazione degli obiettivi individuali e dei loro progressi verso il raggiungimento degli stessi Gestione dei compiti: Integrazione di elenchi di compiti e indicatori di progresso per aiutare i singoli a gestire il proprio carico di lavoro e a stabilire le priorità in modo efficace

Integrazione di elenchi di compiti e indicatori di progresso per aiutare i singoli a gestire il proprio carico di lavoro e a stabilire le priorità in modo efficace **Feedback e sviluppo: offrire modi per ricevere feedback e monitorare lo sviluppo personale e la crescita all'interno dell'organizzazione

Visibilità dell'allineamento: Mostrare come i propri obiettivi si allineano con quelli del team e dell'organizzazione per creare un senso di contributo e di appartenenza

Dashboard KPI per la gestione dei progetti

Tenete sotto controllo l'avanzamento del progetto con i cruscotti di ClickUp

I project manager di solito hanno un cruscotto separato per ogni progetto. Questo cruscotto di KPI di gestione del progetto può visualizzare l'andamento del progetto e se le prestazioni complessive sono all'altezza delle aspettative.

Tale dashboard include KPI relativi a:

Allocazione e utilizzo delle risorse

Tracciamento del tempo

Stato di completamento dei compiti

Utilizzo del budget

Tempistiche del progetto

Aiuta i project manager a tenere sotto controllo il progetto e a intraprendere azioni correttive quando necessario per riportare in carreggiata specifici KPI.

Alcune organizzazioni creano anche dashboard KPI personalizzati per team o iniziative specifiche. Questi cruscotti raccolgono e visualizzano i dati più rilevanti per ogni caso.

Ogni tipo di cruscotto KPI assicura che tutti i membri dell'organizzazione, indipendentemente dal loro ruolo, siano allineati con gli obiettivi strategici. Fornendo dati e approfondimenti rilevanti ai dipendenti di ogni livello, i cruscotti KPI facilitano un processo decisionale efficace, migliorano la gestione delle prestazioni e promuovono una cultura di trasparenza e responsabilità.

Leggi anche: Tipi di_ Schede di valutazione dei KPI per monitorare il vostro progetto

Come creare un cruscotto KPI

Ora vi mostriamo come creare un cruscotto KPI per voi stessi o per il vostro team. Seguiteci!

Sebbene sia ancora possibile crearlo alla vecchia maniera in un foglio Excel, una moderna soluzione di dashboard semplificherà la gestione quotidiana. Tra tutte le opzioni disponibili, ClickUp si distingue per la sua completezza soluzione per la gestione dei progetti che semplifica il monitoraggio degli obiettivi e dei progressi.

creazione di un cruscotto di KPI in ClickUp_

1. Definire l'obiettivo

Prima di creare il vostro cruscotto KPI, dovete decidere i vostri obiettivi. Quando si definiscono gli obiettivi, bisogna tenere presente che devono essere in grado di far progredire l'azienda verso gli obiettivi a lungo termine.

Il modo migliore per definire obiettivi pertinenti è seguire il quadro SMART: fissare obiettivi che siano Smart, Measurable, Achievable, Realistic e Time-bound. Se non l'avete mai fatto prima o se volete risparmiare tempo, potete usare il metodo Modello di obiettivi intelligenti di ClickUp per decidere i vostri obiettivi in modo efficiente.

Semplificate la definizione degli obiettivi del team con il quadro strutturato fornito da ClickUp SMART Goals Template

Questo modello personalizzabile aiuta a scomporre obiettivi complessi in obiettivi più piccoli e raggiungibili. Vi aiuta a definire obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e con scadenze precise.

La vista Foglio di lavoro obiettivi SMART vi darà uno spazio per il brainstorming e l'archiviazione di tutte le vostre idee, mentre la vista Obiettivi aziendali vi aiuterà a tenere traccia di tutti gli obiettivi su cui sta lavorando il vostro team. Scarica questo modello Una volta individuati gli obiettivi più rilevanti da monitorare nella vostra dashboard KPI, createli in ClickUp.

💡Pro Tip: Stabilite gli obiettivi del team? Coinvolgete i membri del team nella definizione degli obiettivi per ottenere un consenso immediato. Lavagne ClickUp e le mappe mentali semplificano l'ideazione collaborativa e il brainstorming.

utilizzate ClickUp Goals per raggiungere i vostri obiettivi con tempistiche chiare, obiettivi misurabili e monitoraggio automatico dei progressi_ Obiettivi ClickUp consente di creare e monitorare gli obiettivi e i KPI in modo visivo e intuitivo.

Con ClickUp Goals, potete:

Utilizzare elementi come barre di avanzamento, grafici a torta e termometri per visualizzare gli obiettivi e le metriche

e le metriche Collegare gli obiettivi a compiti , sottocompiti e liste di controllo e monitorare il loro stato individualmente

, sottocompiti e liste di controllo e monitorare il loro stato individualmente Condividere gli obiettivi con il team e gli stakeholder e vedere i loro progressi e il loro allineamento

con il team e gli stakeholder e vedere i loro progressi e il loro allineamento Personalizzate il vostro cruscotto KPI utilizzando campi personalizzati, viste multiple e integrazioni

utilizzando campi personalizzati, viste multiple e integrazioni Aggiungete promemoria e funzioni di feedback per consentire aggiornamenti e revisioni regolari del vostro cruscotto KPI

leggi anche: Come fare_ *stabilire gli obiettivi di squadra* _efficacemente**_

2. Identificare le metriche rilevanti

Ora che avete stabilito i vostri obiettivi, decidiamo le metriche che vi aiuteranno a misurare i vostri progressi verso di essi.

Ad esempio, il vostro obiettivo potrebbe essere quello di aumentare le entrate di una certa percentuale. In questo caso, vorrete monitorare le metriche relative a lead, conversioni, valore medio degli ordini, margini di profitto e così via.

È possibile creare una cashboard personalizzata in ClickUp per tenere traccia di queste metriche. I dati vengono aggiornati in tempo reale, quindi non dovrete mai preoccuparvi della pertinenza delle informazioni. Inoltre, è possibile tenere traccia di più metriche in un'unica dashboard, rendendo l'analisi molto più semplice.

3. Impostare gli obiettivi

Per ogni metrica identificata in precedenza, decidete gli obiettivi specifici (e realistici!) a cui puntare. Ad esempio, per la metrica delle conversioni, si potrebbe fissare un obiettivo del 10% rispetto alle conversioni attuali.

Gli obiettivi vi aiutano a misurare i vostri progressi verso l'obiettivo in qualsiasi momento e a mantenervi in carreggiata.

ClickUp Goals consente di impostare cinque tipi di obiettivi per ogni obiettivo:

Numero: Un intervallo di numeri da cui è possibile monitorare gli aumenti o le diminuzioni

Un intervallo di numeri da cui è possibile monitorare gli aumenti o le diminuzioni Vero/Falso: Una misura binaria per sapere se qualcosa è stato raggiunto o meno

Una misura binaria per sapere se qualcosa è stato raggiunto o meno Percentuale: Un valore percentuale da usare per cose come il tasso di completamento e così via

Un valore percentuale da usare per cose come il tasso di completamento e così via Valuta : Un valore monetario rispetto al quale è possibile tenere traccia di aumenti o diminuzioni

: Un valore monetario rispetto al quale è possibile tenere traccia di aumenti o diminuzioni Task: Quando si desidera semplicemente tracciare il completamento di un'attività, di una sottoattività o di un elenco di attività

raggiungi i tuoi obiettivi con traguardi misurabili e monitoraggio automatico dei progressi con ClickUp Goals_

💡Pro Tip: Potete anche utilizzare Pietre miliari di ClickUp per evidenziare e tenere traccia delle attività critiche del progetto.

Ecco un esempio di come impostare gli obiettivi nella dashboard per i KPI di un team di assistenza clienti.

Potreste voler tenere traccia di metriche quali:

Numero di casi gestiti

Punteggio medio CSAT

Tempo medio di risposta

Numero di escalation

Per visualizzare questi dati nella dashboard KPI, si dovrebbero aggiungere i widget Numero per misurare i casi gestiti e le escalation su base continuativa. Allo stesso modo, si aggiungerebbe un widget Time Tracking per monitorare i tempi di risposta dell'assistenza clienti e un widget Progress per le metriche di coinvolgimento degli utenti come il CSAT.

4. Integrare le fonti di dati

Utilizzare Integrazioni di ClickUp per automatizzare la raccolta dei dati laddove possibile, ad esempio collegando il software di assistenza clienti per tracciare automaticamente i tempi di risposta. ClickUp supporta integrazioni native con varie applicazioni, come Slack, Everhour, Front e Hubspot, e consente di collegarsi tramite Zapier ad altre centinaia di applicazioni. È inoltre possibile creare integrazioni personalizzate utilizzando l'API di ClickUp.

Inoltre, la dashboard può integrare i dati provenienti da altre funzioni di ClickUp (come ClickUp Tasks e ClickUp Goals), consentendo di monitorare gli aggiornamenti in modo coerente.

5. Costruire e personalizzare il cruscotto

Il layout del cruscotto deve essere visivamente accattivante e di facile utilizzo. Questo garantirà una navigazione fluida per tutti i membri del team. Non esitate a provare diversi layout per scoprire il mix più efficace di estetica e funzionalità. Potete anche provare diversi modelli di dashboard fino a trovarne uno che vi soddisfi perfettamente.

ClickUp vi permette di personalizzare la vostra dashboard proprio come volete. Oltre a 50+ widget tra cui scegliere, ecco un paio di altre caratteristiche di ClickUp che rendono tutto molto semplice:

Campi personalizzati: Utilizzare Campi personalizzati di ClickUp per tracciare metriche specifiche rilevanti per i vostri KPI, come ad esempio "feedback dell'utente implementato" con una casella di controllo o "risoluzione del caso in giornata" con una percentuale

Utilizzare Campi personalizzati di ClickUp per tracciare metriche specifiche rilevanti per i vostri KPI, come ad esempio "feedback dell'utente implementato" con una casella di controllo o "risoluzione del caso in giornata" con una percentuale Stati personalizzati: Creare uno stato unico per le attività (e codificarle con un colore) con Stati delle attività personalizzate di ClickUp. Rinominateli o eliminateli in base all'evoluzione dei vostri flussi di lavoro.

traccia i dati rilevanti utilizzando i campi personalizzati di ClickUp

6. Traccia le metriche

Ora che avete fissato i vostri obiettivi, è il momento di monitorare le metriche scelte. A Software KPI come ClickUp lo farà automaticamente per voi, mantenendo aggiornati i dati del vostro cruscotto.

personalizzate la vostra ClickUp Dashboard per le metriche che desiderate vedere, nel modo in cui desiderate vederle Attività di ClickUp aiuta a organizzare e tenere traccia dei compiti relativi a ciascun obiettivo per una gestione efficace. L'intuitiva interfaccia drag-and-drop semplifica la gestione delle attività, fornendo più viste per una panoramica completa dei flussi di lavoro.

Oltre alla vista Dashboard, Viste ClickUp consente di visualizzare e studiare i dati in vari modi. Ad esempio, la vista Elenco (ideale per la suddivisione granulare di ogni attività), la Timeline (se si desidera visualizzare le attività per data e durata), la vista Carico di lavoro, il diagramma di Gantt e altro ancora.

organizzate le attività con opzioni flessibili di ordinamento, filtraggio e raggruppamento nelle viste personalizzate di ClickUp

💡Pro Tip: Potete creare un'attività in ClickUp per ricordarvi di tenere traccia delle vostre attività Metriche KPI regolarmente.

Oppure, meglio ancora, automatizzate questo compito affidandolo a Cervello ClickUp è il assistente AI integrato in ClickUp, che consente di analizzare i dati per tracciare le metriche, programmare e inviare rapporti di avanzamento automatizzati.

Potete fare domande a ClickUp Brain **e lui cercherà in ogni dashboard del vostro Workspace per generare automaticamente e rapidamente le informazioni di cui avete bisogno.

Assicuratevi che tutti i membri del team interessati abbiano accesso al cruscotto KPI. La condivisione del cruscotto promuove la trasparenza e mantiene tutti allineati sugli obiettivi dell'organizzazione e sul loro ruolo nel raggiungerli.

Siete preoccupati per la sicurezza? Non preoccupatevi: potete impostare i permessi utente per limitare l'accesso al dashboard solo alle persone autorizzate.

7. Analizzare i risultati

Dopo aver monitorato le metriche per un po' di tempo, analizzate i dati per vedere se siete sulla buona strada per raggiungere i vostri obiettivi. In caso contrario, è possibile prendere rapidamente una decisione sui passi successivi.

ClickUp vi permette di passare rapidamente da un'ampia panoramica a un'analisi granulare, utilizzando i filtri e le funzioni di drill-down del dashboard.

traccia i progressi, le milestone e le dipendenze con il tuo team tramite la vista Gantt Chart di ClickUp Grafici di Gantt in ClickUp sono un altro modo eccellente per avere una visione d'insieme di tutte le attività e le metriche del progetto e vedere dove è necessario recuperare. È possibile utilizzare la funzionalità di trascinamento e rilascio per regolare le tempistiche laddove necessario. Inoltre, vi aiutano a identificare le dipendenze che vi bloccano e a trovare il tempo libero che potrebbe essere disponibile.

💡Pro Tip: Fate una domanda a ClickUp Brain, che cercherà in ogni Dashboard del vostro Workspace per darvi una risposta immediata. Ora pensate a come utilizzare il tempo risparmiato 🙌

8. Valutare i progressi

Oltre a tracciare e analizzare le singole metriche, è anche essenziale fermarsi regolarmente e valutare come si sta procedendo in generale. Questi check-in aiutano a visualizzare i traguardi raggiunti e a identificare le aree di miglioramento.

💡Pro Tip: Impostate revisioni settimanali o bisettimanali usando Calendario di ClickUp per valutare i progressi dei KPI e adattare le attività e le strategie in base alle necessità. Vista della scheda di ClickUp raggruppa le attività in base allo stato, per aiutarvi a monitorare rapidamente i progressi e ad apportare modifiche. La natura visiva della lavagna Kanban facilita il monitoraggio e la gestione degli obiettivi, in modo da poter spostare l'attenzione e le risorse dove sono più necessarie.

conoscere lo stato delle attività in un colpo d'occhio e spostare rapidamente le attività completate alla fase successiva con la Board View di ClickUp

Dopo una valutazione, potreste decidere di modificare gli obiettivi o le scadenze o addirittura di cambiare la vostra strategia. Data la dinamicità del nostro ambiente di lavoro, tali valutazioni aiutano i team a tenere il passo con i cambiamenti e a rimanere agili.

💡Pro Tip: Quando utilizzate il cruscotto KPI, raccogliete il feedback del vostro team sulla sua efficacia e usabilità. Cercate continuamente modi per migliorare il cruscotto KPI della vostra organizzazione.

Le revisioni programmate regolarmente assicurano che il dashboard continui a soddisfare le vostre esigenze e vi aiutano a celebrare i risultati ottenuti per aumentare il morale.

Utilizzo del modello KPI di ClickUp

Questo è il processo di creazione del cruscotto in breve. Se non volete perdere tempo a creare i vostri cruscotti, potete anche utilizzare il modello di ClickUp KPI Modello KPI di ClickUp per impostare e monitorare rapidamente le metriche di successo per voi e il vostro team.

Questo modello di cruscotto KPI vi aiuta a:

Fare chiarezza sui progressi del vostro team verso gli obiettivi

Assicurarsi che i team e i singoli siano allineati sugli obiettivi

Tracciare le prestazioni nel tempo con immagini di facile lettura

Dopo aver importato il modello di dashboard KPI, prendetevi un po' di tempo per personalizzarlo in base agli obiettivi specifici e ai risultati chiave della vostra organizzazione. È possibile utilizzare stati personalizzati (Completato, Non in linea, In linea, Non avviato e A rischio) e campi personalizzati (Progressi, Reparto, Valore target, Valore effettivo, KPI, ecc. Inoltre, aiuta a monitorare meglio i KPI grazie al time-tracking, ai tag e all'automazione nativi.

Mentre i leader possono utilizzare la Visualizzazione sintetica per avere una panoramica di tutti i KPI e del loro andamento, i responsabili di reparto possono seguire i progressi dei singoli reparti con la Visualizzazione OKR dipartimentale. Inoltre, la Progress View può mostrare una valutazione approfondita di ogni singolo KPI, mentre la Timeline View è ideale per monitorare le tappe e le scadenze. Scarica questo modello

Esempi di cruscotti KPI

Vediamo rapidamente alcuni esempi di cruscotti KPI per capire come possono essere utilizzati per diverse metriche e funzioni.

Cashboard delle campagne di marketing di ClickUp

costruite una visione d'insieme delle vostre attività di marketing con la dashboard ClickUp Marketing Campaigns_

Con il Dashboard delle campagne di marketing di ClickUp i team possono avere una panoramica delle principali iniziative di marketing in un'unica soluzione.

Consideriamo il caso di una campagna di social media marketing in cui sono stati identificati obiettivi quali l'aumento della portata, del coinvolgimento e dei follower.

Per monitorare le prestazioni della campagna, è possibile creare una dashboard KPI di marketing per monitorare metriche quali:

Impressioni per settimana e mese

Mi piace per settimana e mese

Mi piace e condivisioni per canale

Numero di follower per settimana, ecc.

ClickUp Sales Overview Dashboard

una dashboard condivisa per la panoramica delle vendite assicura che il vostro team sia sempre sulla stessa pagina_

È possibile creare e personalizzare un Cruscotto di riepilogo delle vendite in ClickUp per aiutare il vostro team di vendita a monitorare le metriche chiave della vostra attività.

Ad esempio, è possibile utilizzare diversi widget per creare una rappresentazione visiva di:

Vendite lorde e nette per mese

Crescita delle vendite per regione

Dati di vendita per canale

Tasso di chiusura per mese

Tasso di conversione complessivo

Vendite per categoria o tipo di prodotto, ecc.

Il monitoraggio di queste metriche critiche aiuta i responsabili delle vendite a stare al passo con i numeri delle vendite, a prendere decisioni basate sui dati e a mantenere tutti allineati sulla strada da seguire.

Con ClickUp, ogni venditore ha il proprio cruscotto personalizzato. Possono vedere molte informazioni importanti sull'andamento dei progetti dei clienti e sull'impatto dei ricavi che prima non potevano vedere.

Charles Frey, responsabile di processo presso QubicaAMF

ClickUp Personal Productivity Dashboard

creare un cruscotto di produttività personale in ClickUp per monitorare il proprio lavoro

I cruscotti non servono solo a monitorare i progressi del team. Potete anche utilizzare un cruscotto KPI per misurare le vostre prestazioni.

Create il vostro cruscotto Cruscotto di produttività personale ClickUp aggiungete i widget e i dati più importanti per voi. Ad esempio, un addetto all'assistenza clienti potrebbe voler tenere traccia di metriche specifiche quali:

Il numero totale di casi assegnati

Le attività attualmente aperte con loro

I compiti chiusi durante la settimana

Il tempo medio di gestione di ogni attività

La valutazione del feedback dei clienti

Si tratta di un ottimo modo per ogni individuo di vedere dove impiega il proprio tempo e se questo è in linea con i propri obiettivi. In caso contrario, è possibile correggere rapidamente la rotta, ridefinire le priorità e tornare in carreggiata.

Come utilizzare i cruscotti KPI per lavorare in modo più intelligente

L'implementazione di un cruscotto KPI che tenga traccia delle metriche chiave può migliorare le prestazioni organizzative complessive. Sfruttando strategicamente i cruscotti KPI, i team possono lavorare in modo più intelligente, assicurando che ogni sforzo contribuisca direttamente agli obiettivi dell'organizzazione.

Ecco i vantaggi più significativi dell'utilizzo efficace di un cruscotto KPI:

1. Migliora la comunicazione degli obiettivi strategici

Gli obiettivi dell'organizzazione e del team spesso richiedono il coordinamento tra diversi team. Senza una piattaforma unificata per la presentazione degli obiettivi e delle metriche di performance, si corre il rischio di una comunicazione errata e della formazione di silos di dati.

Un cruscotto KPI chiarisce i raggiungimenti individuali e di team e i progressi verso gli obiettivi in un formato facilmente comprensibile. Questa visibilità aiuta i membri del team a vedere il loro contributo agli obiettivi organizzativi più ampi; questo contesto li motiva e spinge le prestazioni.

Inoltre, molte piattaforme di dashboard includono strumenti di collaborazione, riducendo al minimo la necessità di applicazioni di produttività esterne e semplificando il lavoro quotidiano.

2. Monitorare facilmente le attività

Un software di dashboard intelligente con tracciamento delle attività in tempo reale rende le riunioni settimanali di aggiornamento un ricordo del passato.

Dashboard come quello di ClickUp si aggiornano in tempo reale per mostrare l'entità del lavoro completato in qualsiasi momento. Non è più necessario tracciare il lavoro in una dozzina di fogli di calcolo o aspettare che i diversi team vi inviino i loro dati per poterli compilare in un'unica vista!

Per utilizzare al meglio i vostri dati, scegliete una soluzione di dashboard che si integri perfettamente nel vostro flusso di lavoro esistente. Ciò può significare scegliere un'applicazione compatibile che si integri con le vostre fonti di dati primarie o optare per una piattaforma completa che offra report dettagliati sui KPI, visualizzazioni di dati e flussi di lavoro automatizzati.

3. Creare opportunità di gamification

Oltre all'analisi dei dati, i cruscotti KPI possono introdurre elementi divertenti nel flusso di lavoro, coinvolgendo i dipendenti attraverso la gamification.

A Sondaggio TalentLMS ha indicato che la gamification può significativamente aumentare la produttività e la felicità sul posto di lavoro, con l'89% dei dipendenti che si sentono più produttivi e l'88% che sperimenta una maggiore felicità.

Un cruscotto KPI può aiutarvi a impostare un sistema di ricompense basato sul raggiungimento di specifiche pietre miliari e obiettivi aziendali. È anche possibile incorporare sistemi di punti, classifiche e altri elementi competitivi per creare una sana competizione, a patto che non comprometta la collaborazione.

4. Promuovere il lavoro di squadra e la responsabilità

I cruscotti KPI affrontano le sfide più comuni del lavoro di squadra, come la scarsa chiarezza dei compiti, i colli di bottiglia della comunicazione e la mancanza di visibilità sugli obiettivi organizzativi più ampi.

Mostrando i KPI insieme agli obiettivi correlati, i dashboard chiariscono le responsabilità individuali, alleviano la confusione e identificano rapidamente le inefficienze. Inoltre, garantiscono la trasparenza e creano fiducia all'interno dell'organizzazione.

Inoltre, quando i membri del team possono vedere i compiti degli altri, incoraggiano la condivisione delle conoscenze e il sostegno reciproco, migliorando ulteriormente il lavoro di squadra e la responsabilità.

Costruire un cruscotto KPI di prim'ordine con ClickUp

I KPI aiutano i team a chiarire e a concentrarsi sugli obiettivi e sulle prestazioni giornaliere, settimanali e mensili. Inoltre, aiutano i singoli individui a capire come il loro impegno influisce sul team. Al contrario, evidenziano anche le iniziative e le azioni che non supportano gli obiettivi dell'azienda e che dovrebbero essere eliminate.

Tuttavia, i KPI efficaci per un team o addirittura per un'organizzazione possono non essere adatti a un altro. Pertanto, si consiglia di identificare le priorità e selezionare KPI appropriati per misurare i progressi.

L'utilizzo di un software KPI ben progettato può semplificare questo processo, eliminando gran parte delle congetture e accelerando i progressi verso gli obiettivi.

ClickUp è una delle soluzioni più semplici ed economiche per creare cruscotti KPI di alta qualità. Aggiorna le vostre capacità di reporting con dati in tempo reale ogni volta che è necessario, in modo che possiate smettere di rincorrere i dati e dedicarvi al lavoro strategico. Iscriviti a ClickUp per provare il Dashboard oggi stesso!