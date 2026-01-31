La maggior parte dei product manager ha già visto situazioni simili: roadmap che assumono significati diversi a seconda delle persone. PRD che esistono solo nella testa di qualcuno. Decisioni che devono essere spiegate nuovamente ogni volta che si aggiunge un nuovo stakeholder.

Quando qualcosa va storto nel processo di sviluppo del progetto, ti viene chiesto: Perché non è stato documentato?

Ora immagina lo scenario opposto.

Prima ancora di iniziare il lavoro, il problema viene articolato in modo chiaro. Il contesto dell'utente viene messo per iscritto. Vengono registrati i compromessi, le ipotesi e le priorità.

Chiunque entri a far parte del progetto a metà percorso può aprire un documento e capire non solo cosa si sta realizzando, ma anche perché, dietro l'intero processo di sviluppo del prodotto.

Cosa è cambiato? Il team di gestione dei prodotti documenta tutto.

In questa guida analizziamo i 10 documenti più importanti che i product manager devono preparare.

Rendono la gestione dei prodotti più semplice e meno caotica.

I 10 documenti più importanti di cui ogni product manager ha bisogno

Se c'è una cosa da ricordare, è che i migliori sistemi di documentazione coprono la scoperta, il piano, l'esecuzione e l'apprendimento. Questo è ciò che i dieci documenti riportati di seguito devono fare.

Questi documenti si dividono in quattro categorie: scoperta (mercato + personas), pianificazione (roadmap + business case), esecuzione (PRD + backlog + storie + piano di rilascio + comunicazioni) e apprendimento (revisione post-lancio).

Una solida gestione dei prodotti si basa su una documentazione chiara e ripetibile dei processi. A chi sono destinati questi documenti:

Una solida gestione dei prodotti si basa su una documentazione chiara e ripetibile dei processi.

A chi sono destinati questi documenti: GTM e abilitazione: roadmap, piano di rilascio, comunicazioni con gli stakeholder, analisi post-lancio

Leadership: business case, roadmap, comunicazioni con gli stakeholder, analisi post-lancio

Ingegneria: PRD, backlog, user story, piano di rilascio

Di seguito sono riportati i dieci documenti chiave che aiutano i product manager a creare una comprensione condivisa e a portare avanti il lavoro sul prodotto.

1. Documento sui requisiti del prodotto (PRD)

Un documento sui requisiti di prodotto (PRD) delinea lo scopo, l'ambito, le funzionalità/funzioni e i criteri di successo di un prodotto. Ecco un breve video che ti guiderà nella stesura di un PRD!

Elementi chiave da includere in un PRD:

Descrizione del problema: quale problema degli utenti o aziendale stai risolvendo?

Obiettivi e traguardi: come si presenta l'esito positivo nel processo di sviluppo del prodotto (metriche o indicatori chiave di prestazione, noti anche come KPI)

Storie degli utenti e casi d'uso: come interagiranno gli utenti con il prodotto?

Requisiti funzionali: le funzionalità o le funzioni specifiche che il prodotto deve avere.

Requisiti non funzionali: vincoli di prestazioni, scalabilità o usabilità

Dipendenze e rischi: cosa potrebbe influire sulla consegna o sulla qualità?

Criteri di accettazione: come saprai quando il lavoro sarà "terminato"?

Se desideri una struttura già pronta per un PRD, il modello di documento dei requisiti di prodotto ClickUp è la scelta migliore perché rispecchia il modo in cui il lavoro sul prodotto passa dall'idea al lancio.

Ottieni il modello gratis Documenta i flussi di lavoro del prodotto dall'idea al lancio con il modello di documento dei requisiti di prodotto ClickUp.

Contiene:

Obiettivi e metriche di successo per tradurre le intenzioni in numeri

I profili degli utenti e gli scenari di utilizzo aggiungono contesto a ogni minima scelta effettuata.

Sequenza con un programma di rilascio e attività cardine per garantire la sincronizzazione dei risultati finali

Storie degli utenti con chiari esempi Gherkin per eliminare ogni ambiguità.

I criteri di rilascio riguardano funzionalità, usabilità e prestazioni, in modo che la qualità del lancio sia definita in anticipo.

2. Roadmap del prodotto

Una roadmap di prodotto è un documento di alto livello che mostra dove sta andando il prodotto e perché, in un determinato periodo di tempo. Collega gli obiettivi aziendali, le esigenze dei clienti e le iniziative di prodotto pianificate in un unico racconto.

A differenza di un piano di esecuzione dettagliato, una roadmap si concentra sulla direzione, sulle priorità e sulla sequenzialità piuttosto che sulla consegna a livello di attività.

La maggior parte delle roadmap copre alcuni aspetti fondamentali per realizzare la strategia e la visione complessiva del prodotto:

Temi che descrivono l'obiettivo principale per un determinato periodo

Iniziative che suddividono ogni tema in un lavoro richiesto più grande

Funzionalità/funzioni che trasformano il lavoro richiesto in qualcosa che gli utenti possono vedere o utilizzare.

Sequenze che indicano quando è previsto lo svolgimento del lavoro

Indicatori di stato che monitorano ciò che è pianificato, in corso o terminato.

Titolari responsabili di ciascuna iniziativa

Ecco un breve esempio 👇

Trimestre Tema Iniziative Risultato atteso Q1 Migliora l'onboarding Semplifica la registrazione, aggiungi la configurazione guidata Attivazione più rapida degli utenti Q2 Aumenta la fidelizzazione Aggiungi vantaggi fedeltà, perfeziona le notifiche Uso attivo più lungo Q3 Espandi Integrazioni Nuovi strumenti per i partner, accesso API aperto Maggiore portata dell'ecosistema Q4 Ottimizza le prestazioni Riduci i tempi di caricamento, aggiorna le analisi Esperienza più fluida

Per iniziare subito, utilizza il modello di roadmap di prodotto ClickUp.

Ottieni il modello gratis Pianifica, assegna priorità e effettua il monitoraggio delle iniziative di prodotto nei vari trimestri con il modello di roadmap di prodotto ClickUp.

Con esso otterrai:

Roadmap trimestrale che raggruppa gli elementi per trimestre con campi per iniziativa, data di scadenza, che raggruppa gli elementi per trimestre con campi per iniziativa, data di scadenza, priorità MoSCoW , squadra e stato di rilascio, ad esempio "In linea con i tempi" o "A rischio".

La Roadmap per iniziative mostra le corsie per tema, in modo da poter vedere l'ambito e lo stato di ogni grande scommessa.

I grafici di Gantt di ClickUp evidenziano le sequenze e le dipendenze tra i team, garantendo la puntualità delle consegne.

Product Master Backlog memorizza le nuove richieste e gli elementi di ricerca con punteggio RICE, affidabilità, lavoro richiesto e dimensione della maglietta.

Il modello contiene molto più di quanto possa essere riportato su carta. Il modo migliore per rendersene conto è iniziare a utilizzarlo!

3. Documento relativo al business case

Il documento di business case è uno strumento fondamentale che giustifica l'investimento in un'iniziativa di prodotto. Allinea gli stakeholder (dirigenti, finanza, ingegneria, ecc.) dimostrando il problema che vale la pena risolvere, la fattibilità della soluzione proposta e il ritorno atteso.

In generale, i product manager si preparano in questo modo prima di un'allocazione significativa delle risorse (ad esempio, durante le fasi di scoperta o pre-avvio) per assicurarsi il consenso e il finanziamento.

Il modello di piano Business di ClickUp è un framework pronto all'uso che aiuta a classificare e strutturare chiaramente ogni parte del piano.

Ottieni il modello gratis Crea chiarezza e definizione con il modello di piano Business ClickUp.

Aziende o team diversi possono aggiungere o rinominare sezioni, ma ogni documento dovrebbe contenere i seguenti elementi per un business case solido:

Un problema o un'opportunità definisce perché questo è importante in questo momento. Inquadra la situazione che ha dato origine alla proposta.

La soluzione proposta delinea il piano che intendi seguire e come affronta il problema.

Il contesto di mercato fonda la proposta sulla realtà esterna, come le esigenze dei clienti, le pressioni della concorrenza o i tempi.

I vantaggi attesi mostrano perché vale la pena farlo, collegando i risultati agli obiettivi aziendali misurabili.

I costi e le risorse consentono ai responsabili delle decisioni di visualizzare ciò che sarà necessario in termini di tempo, denaro e personale.

Rischi e ipotesi evidenziano le incertezze in modo che i leader possano valutare i compromessi prima di committere.

Le metriche di esito positivo definiscono come capire se ha avuto un esito positivo in termini di consegna e impatto.

💡 Suggerimento professionale: sostituisci vantaggi vaghi come "maggiore efficienza" con risultati misurabili come "riduzione dei tempi di elaborazione da 4 ore a 45 minuti per transazione". Le metriche specifiche superano il vaglio dei dirigenti, proprio come un documento narrativo chiaro per gli utenti rende tangibile l'impatto per gli stakeholder.

4. Documento sulle user personas

Un documento sulla user persona descrive le persone per cui è stato creato un prodotto. Trasforma i dati della ricerca in una serie di profili credibili che mostrano come pensano i diversi utenti, cosa apprezzano e quali problemi devono risolvere.

Idealmente, in un documento sulla persona, dovresti combinare modelli tratti da interviste, sondaggi e dati di utilizzo in una breve narrazione che spieghi il comportamento nel contesto.

Cosa include solitamente un documento persona 👇

Nome e ruolo : un'etichetta che rende facile fare riferimento al personaggio.

Contesto : caratteristiche chiave, livello di esperienza o contesto lavorativo

Obiettivi : ciò che la persona sta cercando di realizzare con il prodotto.

Sfide o punti critici : attriti che impediscono loro di raggiungere tali obiettivi.

Comportamenti e preferenze : come lavorano, prendono decisioni o utilizzano gli strumenti

Citazioni o approfondimenti: frasi reali o osservazioni tratte dalla ricerca che danno vita al personaggio.

Per rendere questo processo più veloce e pratico, puoi creare i tuoi profili utilizzando il modello ClickUp User Persona Template.

Ottieni il modello gratis Crea e organizza profili cliente dettagliati senza sforzo con il modello ClickUp User Persona.

I profili sono raggruppati per ruolo o occupazione per aiutarti a confrontare i segmenti di utenti a colpo d'occhio. Sono disponibili campi per età, background, obiettivi, sfide e altri dettagli.

Il modello ti consente di aggiungere foto, prendere note veloci o passare a una visualizzazione che ordina i profili in base ai dati demografici o al tipo di lavoro.

⭐ Bonus: ClickUp Moduli per raccogliere dati personali direttamente da interviste o sondaggi, che poi aggiornano automaticamente l'area di lavoro di ClickUp.

5. Documento di ricerca di mercato

Un documento di ricerca di mercato è un rapporto formale che presenta i risultati, le analisi e le conclusioni di una ricerca condotta per comprendere un mercato, un pubblico o un settore specifico.

Questa documentazione relativa alla gestione dei prodotti viene utilizzata per valutare le dimensioni del mercato, le tendenze di crescita e la disponibilità all'adozione. È inoltre possibile aggiungere una documentazione relativa all'analisi della concorrenza per identificare le lacune del mercato.

Ecco alcuni documenti relativi ai requisiti di mercato che potresti incontrare:

Rapporto di ricerca esplorativa : condotto per ottenere informazioni preliminari su un mercato o un'area problematica, identificando tendenze, problemi o opportunità che richiedono un'indagine più approfondita.

Rapporto di ricerca descrittivo : fornisce dati quantitativi che descrivono le caratteristiche del mercato, i dati demografici dei clienti, i comportamenti o i modelli di acquisto in un determinato momento.

Rapporto di ricerca causale : esamina le relazioni di causa-effetto per determinare in che modo cambiamenti specifici, come le azioni di pricing o di marketing, influenzano le risposte dei clienti o i risultati aziendali.

Rapporto di analisi competitiva : analizza i punti di forza, i punti deboli, le posizioni di mercato, i prezzi e le strategie dei concorrenti per identificare le opportunità di differenziazione.

Rapporto sul comportamento dei consumatori: studia le motivazioni, le preferenze e i processi decisionali dei clienti per capire perché i consumatori scelgono determinati prodotti o marchi.

Il modello di ricerca di mercato di ClickUp aiuta a trasformare i dati delle ricerche di mercato in approfondimenti e decisioni in modo più efficiente.

Ottieni il modello gratis Esplora i tuoi segmenti di mercato utilizzando il modello di ricerca di mercato ClickUp.

Puoi centralizzare le informazioni provenienti da interviste, sondaggi, dati sulla concorrenza, ecc. in un unico spazio e utilizzare i campi personalizzati per classificare i progetti in modo efficace.

6. Documento di backlog

Un documento di backlog è un elenco organizzato di attività, funzionalità/funzioni, requisiti o idee che devono essere completate o prese in considerazione nei futuri cicli di sviluppo, tipicamente utilizzato nello sviluppo di prodotti o nelle metodologie Agile.

Un documento di backlog ben strutturato e utile include in genere i seguenti elementi:

Campo Descrizione ID/Numero di riferimento Un identificatore univoco per il monitoraggio di ogni elemento del backlog Titolo/Nome dell'elemento Un nome breve e descrittivo dell'attività o della funzionalità/funzione Descrizione Una spiegazione concisa di ciò che deve essere fatto e perché. Tipo La categoria (ad es. funzionalità/funzione, bug, miglioramento, attività di ricerca) Priorità L'importanza o l'urgenza (ad esempio, alta, media, bassa) Stato Lo stato attuale (ad es. Da fare, in corso, completato, Rinviato) Assegnatario/titolare La persona o il team responsabile del completamento dell'attività Lavoro richiesto/Punti storia Una misura della quantità di lavoro richiesta Dipendenze Collegamenti ad altri elementi o attività che devono essere completati prima Rilascio previsto/Sprint Indica quando è prevista la consegna dell'elemento. Data di aggiunta/aggiornamento Per effettuare il monitoraggio di quando gli elementi sono stati creati o modificati Commenti/Note Qualsiasi informazione aggiuntiva, contesto o decisione

Per una gestione efficace del backlog, il modello di backlog di progetto di ClickUp ti consente di passare da una visualizzazione personalizzata all'altra per visualizzare gli elementi del backlog in base allo stato, alla priorità e alle finestre di implementazione pianificate.

Ottieni il modello gratis Crea, organizza e monitora lo stato di avanzamento dei tuoi project backlog tenendo d'occhio gli obiettivi a lungo termine del progetto con il modello ClickUp Project Backlog.

Strumento ideale per i product manager, il modello diventa un'area di staging prima della pianificazione dello sprint. Le richieste di funzionalità, i bug e i miglioramenti possono essere acquisiti prima di interrompere i flussi di lavoro e gli elementi in arretrato possono passare agevolmente alle versioni una volta pronti.

7. Documento delle user story degli utenti

Un documento di user story è una raccolta di descrizioni brevi e semplici di caratteristiche o funzionalità, raccontate dal punto di vista dell'utente finale. In altre parole, aiuta il team di sviluppo a capire di cosa ha bisogno l'utente, perché ne ha bisogno e quale valore offre durante il ciclo di vita del prodotto.

📋 Nota: un documento di user story è diverso da un manuale d'uso! Mentre un manuale d'uso spiega come gli utenti interagiscono con il prodotto finito, un documento di user story si concentra su ciò che deve essere realizzato per soddisfare gli obiettivi degli utenti.

Un documento di user story include generalmente:

Identificatore e titolo della storia : un'etichetta breve e univoca per ogni storia (per un rapido riferimento)

Persona/ruolo dell'utente : "Come [chi]"; collegando la storia a una delle persone o dei ruoli utente definiti.

Obiettivo o desiderio dell'utente : "Voglio [fare cosa]"; l'azione che l'utente desidera compiere.

Vantaggio o risultato : "In modo che [vantaggio]"; perché l'utente lo desidera e quale valore ne ricava

Criteri di accettazione : condizioni chiare e verificabili che definiscono quando questa storia è terminata e funziona come previsto.

Priorità/valore aziendale : quanto è importante questa storia rispetto alle altre (ad esempio, alta, media, bassa) o tramite punti storia/lavoro richiesto.

Stima : dimensione/complessità approssimativa (spesso in story point) in modo che il team possa pianificare

Dipendenze e note : eventuali collegamenti ad altre storie, feedback tecnici o contesti importanti.

Stato/titolare: chi è il titolare e qual è lo stato attuale (ad es. pianificato, in corso, terminato)

📌 Struttura di un documento di user story: Una user story standard segue un modello semplice, come 👇

Come [tipo di utente], desidero [una funzionalità/funzione o un'azione] in modo da [un vantaggio o un motivo].

Ad esempio: "In qualità di cliente registrato, desidero reimpostare la mia password online in modo da poter riottenere l'accesso al mio account senza contattare l'assistenza".

Per semplificare la scrittura, il monitoraggio e l'organizzazione delle user story, inizia con il modello di user story di ClickUp.

Ottieni il modello gratis Pianifica e gestisci le user story dagli obiettivi alle fasi di rilascio con il modello ClickUp User Story.

Questo modello inizia con l'identificazione dell'utente e dei suoi obiettivi, per poi suddividere tali obiettivi in attività e compiti più piccoli.

Puoi anche taggare le funzionalità/funzioni che devono essere consegnate prima di passare al passaggio successivo e ordinarle in diverse fasi di rilascio in base al tuo piano di implementazione.

La "legenda" a lato ti guida attraverso la struttura, dalla definizione dell'utente alla suddivisione delle versioni, rendendo il processo intuitivo anche per i team che non hanno familiarità con la mappatura delle user story.

8. Documento relativo al piano di rilascio

Un documento di piano del rilascio è una roadmap di alto livello utilizzata nella gestione agile (Scrum, SAFe o ibrida) e tradizionale dei prodotti per definire cosa verrà consegnato, quando, da chi e con quali vincoli in uno o più cicli di rilascio (in genere 3-12 mesi).

Questo documento fa da ponte tra la roadmap di prodotto (visione) e i piani di sprint/iterazione (esecuzione), rispondendo alla domanda: "Quali user story, funzionalità/funzioni o epic saranno incluse in quale release e perché?"

Di seguito è riportato un esempio di ciò che generalmente è necessario includere in documenti come questi:

Epica / Funzionalità/Funzione Storie degli utenti Punti della storia Sprint Stato Nota Dashboard mobile US-101, US-102 13 Sprint 1 terminato Notifiche push US-201, US-202, US-203 21 Sprint 2–3 In corso Dipende da Firebase Modalità offline US-301 8 Sprint 4 Da fare Debito tecnologico Totale 42

Il modello di pianificazione del rilascio di ClickUp aiuta a gestire il rilascio di software o prodotti dall'inizio alla fine. Dalla pianificazione e revisione del progetto al collaudo e al lancio, tutte le attività possono essere registrate in un unico posto per garantire trasparenza e un migliore coordinamento tra i team.

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di pianificazione del rilascio di ClickUp per pianificare e gestire con facilità il rilascio di un nuovo software.

Con gli stati personalizzati, puoi effettuare il monitoraggio delle fasi delle attività in base alla progettazione del flusso di lavoro e alle tue esigenze. Ciò riduce significativamente l'ambiguità e la confusione su chi sia responsabile della mossa successiva.

📋 Nota veloce: non confondere i piani di rilascio con le note di rilascio! Un piano di rilascio è una roadmap interna che delinea cosa è in programma, quando sarà consegnato e chi è responsabile della sua realizzazione.

Le note di rilascio , invece, sono aggiornamenti rivolti all'esterno che informano gli utenti sulle novità, i miglioramenti o le correzioni apportate dopo il rilascio di una versione.

9. Documento di comunicazione con gli stakeholder

Il documento di comunicazione con gli stakeholder (chiamato anche Piano di comunicazione con gli stakeholder, Piano di comunicazione o RACI + Matrice di cadenza) è un piano che contiene l'elenco di tutti gli stakeholder, indica esattamente quali informazioni servono a ciascuno di essi, quando ne hanno bisogno, come le riceveranno e chi è responsabile dell'invio.

In poche parole, ecco cosa comporta:

Panoramica del progetto: riepilogo in una frase, date di rilascio, obiettivi

Registro degli stakeholder: nome, ruolo, organizzazione, influenza/interesse (griglia potere-interesse)

Matrice di comunicazione: Cosa → Chi → Quando → Come → Titolare

Strumenti e canali: email, assemblee pubbliche e altro ancora.

Matrice RACI: Responsabile, Accountabile, Consultato, Informato per ogni risultato finale

Percorso di escalation: chi contattare in caso di ostacoli, rischi, decisioni

Frequenza delle riunioni : calendario, scopo, partecipanti, artefatti

Feedback loop: come gli stakeholder possono fornire input

Cronologia delle versioni: data, modifica, autore

Il modello di report sullo stato del progetto di ClickUp garantisce che i dettagli chiave del progetto vengano acquisiti e comunicati chiaramente alle parti interessate. Dispone di sezioni dedicate agli aggiornamenti sui progressi, alle esigenze di risorse, agli ostacoli, alle aree di miglioramento, ecc., rendendo più facile mantenere l'allineamento e ridurre al minimo la confusione man mano che il progetto evolve.

Ottieni il modello gratis Riferisci rapidamente sullo stato del progetto e assicurati che tutte le parti interessate siano informate utilizzando il modello di rapporto sullo stato del progetto ClickUp.

10. Documento di analisi post-lancio

Un documento di analisi post-lancio (chiamato anche retrospettiva di rilascio o revisione di lancio) viene creato dopo il lancio di un prodotto per valutare come il lancio ha soddisfatto le aspettative. Compila metriche chiave come dati di vendita, feedback dei clienti, traffico sul sito web e tendenze di coinvolgimento per valutare se gli obiettivi di lancio sono stati raggiunti.

Insieme ai numeri di tracciamento, questa documentazione relativa alla gestione dei prodotti viene utilizzata per capire cosa ha funzionato, dove i membri del team hanno fallito e cosa può essere migliorato per la prossima versione.

Questo documento include:

Panoramica del lancio: dettagli di base quali nome del prodotto, versione, data di rilascio, pubblico di destinazione e obiettivi di lancio originali.

Metriche e risultati chiave: adozione, attivazione, fidelizzazione, commerciale, abbandono o utilizzo delle funzionalità/funzioni, insieme a dati sulle prestazioni come tempo di attività e tasso di risposta.

Cosa ha funzionato e cosa no: riflessione onesta supportata da dati su esiti positivi e sfide

Informazioni sui clienti: feedback provenienti da sondaggi, canali di supporto e analisi degli utenti che rivelano come le persone hanno effettivamente vissuto il prodotto.

Analisi della concorrenza: come ha reagito il mercato? I concorrenti hanno reagito, copiato o riposizionato se stessi?

Cause principali e lezioni apprese: cosa ha determinato i risultati ottenuti e quali modelli dovrebbero essere rafforzati o evitati la prossima volta.

Piano d'azione: attività di follow-up, correzioni o iterazioni delle funzionalità/funzioni con titolari e scadenze assegnati.

Prossima data di revisione: un punto di riferimento per riesaminare i risultati e effettuare il monitoraggio dello stato delle iniziative post-lancio. Pianifica una data di revisione di follow-up in modo che gli insegnamenti acquisiti si traducano effettivamente in cambiamenti.

Per le valutazioni di fine progetto, utilizza il modello di retrospettiva di progetto di ClickUp. Puoi centralizzare i risultati e gli insegnamenti appresi e trasformare le riflessioni in azioni concrete, anziché limitarle a una semplice discussione.

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di retrospettiva del progetto di ClickUp per valutare l’esito positivo o negativo complessivo del progetto, identificando al contempo i miglioramenti necessari per evitare errori futuri.

La vista Bacheca in stile Kanban raggruppa le voci in input retrospettivi specifici, come cosa è andato bene, cosa è andato storto, lezioni apprese, soluzioni alternative, ecc. Ciò rende più facile per i team separare successi, problemi, intuizioni e domande aperte invece di mescolare tutto insieme.

Come ClickUp aiuta i product manager a preparare questi documenti

In qualità di product manager competente con un elevato carico di lavoro, c'è sempre un freno invisibile dato dal cambio di contesto, dal disallineamento e dalla dispersione dei dati in silos.

Per non parlare del volume di lavoro in termini di gestione degli utenti, del mercato, della strategia, delle funzionalità/funzioni, degli stakeholder e dei risultati del lancio!

Entra in ClickUp: la prima area di lavoro IA convergente al mondo.

Cosa significa? 👇

Di seguito ti mostriamo come il software di gestione dei prodotti ClickUp ti semplifica la vita, grazie alle funzionalità/funzioni basate sull'IA.

1. ClickUp Brain + Super Agents per moltiplicare la tua produttività

Accedi a più LLM, esegui ricerche web in tempo reale e ottieni risposte altamente contestualizzate alle tue domande di lavoro con ClickUp Brain.

ClickUp Brain è un assistente di produttività sempre attivo integrato direttamente nell'area di lavoro dedicata al prodotto.

Brain estrae informazioni dalle tue attività, dai documenti, dalle chat, dai campi e dagli strumenti collegati per fornirti risposte e risultati altamente contestualizzati.

Ottieni risposte immediate e basate sui dati su personaggi, funzionalità/funzioni e ostacoli con ClickUp Brain.

Nel contesto della documentazione di prodotto, ClickUp Brain ti aiuta con:

Redazione di PRD, business case, user story e riepilogo di ricerca utilizzando il contesto dell'area di lavoro esistente.

Riassumere le discussioni degli stakeholder in documenti chiari

Trasformare note sparse o thread di riunioni in documenti di prodotto strutturati

Rispondi immediatamente alle domande sui prodotti facendo riferimento ad attività, roadmap e documenti.

Grazie al supporto di diversi modelli di IA, puoi scegliere la soluzione più adatta all'attività da svolgere. Descrizioni delle strategie, documentazione destinata agli utenti, analisi tecniche e sintesi delle ricerche possono essere gestite dalla stessa interfaccia senza uscire da ClickUp.

I Super Agent fanno un passaggio in più. Sono agenti intelligenti e autonomi che operano in background.

Accelera i flussi di lavoro con Super Agents in ClickUp

🤝 Combinazione ClickUp Brain + Agents = Un livello operativo condiviso per il tuo team di prodotto.

Otterrai:

Assistente alla produttività: ClickUp Brain lavora al tuo fianco e fornisce supporto per oltre 500 flussi di lavoro.

Barra dei comandi IA: digita uno spazio da qualsiasi commento per generare attività, bozze di risposta o riepilogare lunghe conversazioni utilizzando il contesto completo della conversazione.

Modelli IA multipli: accedi a ChatGPT, Claude, Gemini e altri modelli premium, oltre alla ricerca web in tempo reale, da un'unica interfaccia senza dover cambiare strumento.

Agente di risposta in tempo reale: quando vengono poste domande nella chat di ClickUp, l'agente risponde automaticamente utilizzando le tue conoscenze sull'area di lavoro, riducendo le interruzioni e le spiegazioni ripetitive.

Aggiornamenti automatici sui progetti: consentite agli agenti di generare report giornalieri o settimanali su elenchi, attività o chat, tenendo informati gli stakeholder senza necessità di follow-up manuali.

⭐ Bonus: porta il meglio di ClickUp sul tuo desktop con ClickUp Brain MAX, una super app autonoma.

Il tuo centro di comando ClickUp: visualizza istantaneamente il contesto nascosto tra attività, documenti, commenti e progetti. Trova risposte, recupera documenti e controlla lo stato dei progetti in tempo reale da qualsiasi punto del tuo desktop.

Ricerca tra le app collegate: trova file e decisioni nascosti in strumenti come Google Drive, Documenti Google e chat, eliminando il tempo perso nella ricerca manuale.

Ricerca approfondita sul web integrata: trasforma ore di ricerche di mercato o sulla concorrenza in pochi minuti grazie all'analisi web basata sull'IA e a citazioni chiare e utilizzabili.

Talk to Text per pensare più velocemente: cattura idee, note e bozze con la voce. Brain MAX si occupa della trascrizione e della rifinitura, aiutandoti a documentare le intuizioni sul prodotto mentre sono ancora fresche. cattura idee, note e bozze con la voce. Brain MAX si occupa della trascrizione e della rifinitura, aiutandoti a documentare le intuizioni sul prodotto mentre sono ancora fresche.

Riduci la proliferazione dell'IA : invece di destreggiarsi tra diversi strumenti di IA per la ricerca, la scrittura, la riepilogazione/riassunzione e la ricerca, Brain MAX consolida questi flussi di lavoro in un unico livello di IA che comprende il contesto del tuo prodotto. invece di destreggiarsi tra diversi strumenti di IA per la ricerca, la scrittura, la riepilogazione/riassunzione e la ricerca, Brain MAX consolida questi flussi di lavoro in un unico livello di IA che comprende il contesto del tuo prodotto.

2. ClickUp Docs + Brain come hub centralizzato per tutti i documenti relativi ai prodotti

ClickUp Docs offre ai tuoi product manager un unico posto dove documentare i requisiti, registrare le decisioni prese durante le riunioni, collaborare con i team in tempo reale e collegare ogni idea direttamente alle attività e alla loro esecuzione.

All'interno di Docs, ClickUp Brain aiuta a redigere e aggiornare i documenti utilizzando il contesto delle attività, delle discussioni e delle decisioni passate. La tua documentazione rimane aggiornata senza lavoro richiesto aggiuntivo.

Utilizza la combinazione ClickUp Docs + Brain per creare la documentazione relativa al prodotto.

Grazie ai commenti e alla cronologia delle versioni, i membri del tuo team possono esaminare, discutere e perfezionare le decisioni relative al prodotto basandosi su un'unica fonte di verità.

Gli aggiornamenti avvengono dove si svolge già il lavoro, riducendo le rielaborazioni e i disallineamenti.

Grazie alle autorizzazioni e ai controlli di condivisione, puoi personalizzare l'accesso per la leadership, l'ingegneria, la progettazione o gli stakeholder esterni, assicurandoti che tutti vedano il giusto livello di dettaglio senza duplicare i documenti.

3. Trasforma la documentazione in piani pronti per l'esecuzione con attività + dashboard

Una parte consiste nel creare la documentazione del prodotto. La seconda parte, altrettanto importante, consiste nel convertirla in azione.

Come si fa all'interno dell'area di lavoro di ClickUp?

Crea attività di ClickUp direttamente da documenti, commenti o output dell'IA. Questo passaggio garantisce che i requisiti, le decisioni e i criteri di accettazione passino direttamente alla fase di esecuzione.

Crea attività eseguibili all'istante dalle informazioni contenute nei documenti con ClickUp Brain.

Man mano che il lavoro procede, gli aggiornamenti delle attività riflettono automaticamente lo stato attuale del prodotto.

Crea panoramiche di alto livello di tutto ciò che è presente nella tua area di lavoro con i dashboard di ClickUp. Potrebbero essere dashboard relativi a stato, rischi, impatto e dashboard personalizzati per la reportistica dettagliata interna ed esterna.

Ricevi aggiornamenti sui progetti IA oltre a una panoramica delle attività, una suddivisione in base alle priorità e lo stato del carico di lavoro con i dashboard di ClickUp.

All'interno delle dashboard puoi:

Visualizza una panoramica dello stato di salute del prodotto che include utenti attivi giornalieri (DAU), tasso di abbandono, tendenze di utilizzo delle funzionalità/funzioni e impatto sui ricavi, il tutto su un'unica bacheca.

Allinea lo stato del lancio e della roadmap mostrando le attività cardine, l'utilizzo della capacità, la crescita del backlog e le dipendenze su una dashboard condivisa.

Collega i tuoi traguardi KPI (ad esempio, il valore del ciclo di vita del cliente, il costo di acquisizione) con metriche in tempo reale, in modo da poter verificare se sei sulla strada giusta.

Filtra e personalizza le schede (come grafici a torta , andamenti lineari, schede basate sul tempo) in base alla versione del prodotto, alla regione o alla persona.

Porta chiarezza e slancio in ogni piano di prodotto con ClickUp

Quando dai priorità alla documentazione di prodotto, il tuo team di prodotto sarà in grado di creare un repository di informazioni su cui tutti potranno fare affidamento.

L'area di lavoro di ClickUp ti semplifica il lavoro.

Puoi creare, aggiornare e sviluppare i documenti relativi ai prodotti nello stesso luogo in cui si svolge il lavoro, senza duplicare il lavoro richiesto o cercare gli aggiornamenti.

Grazie alla combinazione di documenti, attività, dashboard e IA integrata, la documentazione di prodotto diventa parte integrante del tuo flusso di lavoro quotidiano, anziché un elemento secondario.

Che tu sia un product manager, un aspirante PM o un fondatore che guida le decisioni relative ai prodotti, ClickUp ti aiuta a passare da una documentazione frammentaria a piani chiari e pronti per essere eseguiti.

Sei pronto a provarlo? Registrati gratis su ClickUp.

Domande frequenti

Ogni product manager dovrebbe disporre di una serie di documenti fondamentali che coprano le fasi di scoperta, pianificazione, esecuzione e apprendimento. Questi includono un documento sui requisiti del prodotto (PRD), una roadmap del prodotto, un business case o una descrizione del problema, i profili degli utenti, ricerche di mercato, backlog, user story, piano di rilascio, aggiornamenti per gli stakeholder e analisi post-lancio.

I prodotti SaaS B2B richiedono una documentazione che rifletta cicli di vita più lunghi, più parti interessate e iterazioni continue. I documenti includono PRD dettagliati con flussi di lavoro basati sui ruoli, profili utente per acquirenti, utenti e amministratori, ricerche di mercato con analisi della concorrenza e dei prezzi e roadmap di prodotto legate agli obiettivi di fidelizzazione, espansione o fatturato. I team si affidano anche alla comunicazione scritta con piani di rilascio, note di rilascio rivolte ai clienti e analisi post-lancio incentrate sull'adozione, l'utilizzo e il tasso di abbandono.

Di solito si inizia con una chiara descrizione del problema e degli obiettivi, seguita dal contesto utente, dalle ipotesi e dall'ambito. Il PRD delinea quindi i requisiti funzionali, i criteri di accettazione, le dipendenze, i vincoli e le metriche di successo.

Una roadmap di prodotto comunica la direzione e le priorità, mostrando su cosa il team intende lavorare nel tempo e perché tali iniziative sono importanti. Roadmap = orientate alla strategia e ai risultati. Un piano di rilascio, invece, si concentra sull'esecuzione e sulla tempistica, specificando quando saranno disponibili determinate funzionalità/funzioni, quali dipendenze esistono e come sarà coordinata la consegna. Piani di rilascio = tattici e incentrati sulla consegna.

Integra la documentazione nei flussi di lavoro quotidiani invece di considerarla un'attività occasionale. Collega i documenti alle attività e ai backlog, aggiorna i documenti durante la pianificazione degli sprint o le revisioni delle versioni e utilizza i commenti o la cronologia delle versioni per registrare le decisioni in evoluzione.

Diversi strumenti aiutano i product manager a creare e mantenere la documentazione pertinente in diversi tipi di documentazione chiave. ClickUp è fondamentale per la sua capacità di generare automaticamente contenuti, collegare attività, automatizzare flussi di lavoro e creare roadmap visive. Per mappare visivamente le idee, Miro e Lucidchart sono scelte utili perché aiutano i team a creare mappe di percorso, diagrammi e flussi visivi. E quando si tratta di layout, Figma consente di incorporare wireframe e prototipi direttamente nei documenti per una collaborazione end-to-end tra design e prodotto. Nel frattempo, Airtable fornisce database dinamici che supportano le dichiarazioni di ricerca, effettuano il monitoraggio dello stato e organizzano le intuizioni tra i team.