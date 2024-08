Che cos'è il metodo di prioritizzazione MoSCoW?

Per quanto riguarda le mnemotecniche, la prioritizzazione MoSCoW è uno degli acronimi più efficaci in Agile software scrum sviluppo. Il nome riepiloga brevemente una pratica critica e spesso ripetuta, quella di dare priorità agli elementi durante il piano di produzione.

Quindi, che cos'è? Da fare? Come si usa? Scopriamolo.

Che cos'è la prioritizzazione MoSCoW?

La prioritizzazione MoSCoW è una tecnica potente utilizzata in agile del project management per l'impostazione delle priorità di attività e iniziative. MoSCoW è un acronimo che sta per

Devo avere

Dovrebbe avere

Potrei avere

Non avere

Ognuna di queste è una categoria di priorità, che guida ciò che il team svilupperà nei prossimi sprint. La prioritizzazione MoSCoW può essere applicata a qualsiasi cosa all'interno del framework agile, inclusi requisiti, casi d'uso di test, storie di utenti, bug/difetti, criteri di accettazione o attività.

Anche al di là dello sviluppo agile del prodotto, il modello MoSCoW può aiutare a stabilire le priorità del lavoro. In tutti i settori industriali, il metodo MoSCoW è incluso in software di gestione delle operazioni per aiutare i team di progetto a prendere decisioni migliori.

Da quando esistono vari altri metodi di prioritizzazione, tra cui la più semplice scala alta-media-bassa, perché ne abbiamo bisogno di un altro? Vediamo come è nata e si è evoluta.

Origini e storia della prioritizzazione MoSCoW

La tecnica di prioritizzazione MoSCoW è stata sviluppata da Dai Clegg di Oracle nel 1994 per aiutare il suo team a suddividere le attività del progetto in critiche e non critiche sviluppo rapido di applicazioni (RAD). L'ha usato in modo specifico in progetti a tempo per dare priorità ai requisiti del progetto.

Nel corso degli anni, questo metodo è diventato un punto fermo nella agile del project management . È stato adottato e apprezzato per la sua semplicità e per l'orientamento su ciò che un team deve privilegiare durante la gestione dell'intero progetto.

Vantaggi del metodo di prioritizzazione MoSCoW

Nonostante sia vecchia di due decenni, la tecnica di prioritizzazione MoSCoW continua a essere popolare tra i team che utilizzano il metodo di sviluppo dinamico dei sistemi (DSDM). Ecco perché.

Semplicità

La tecnica MoSCoW è incredibilmente semplice da capire. Aiuta a chiarire le opzioni disponibili per eliminare le distrazioni. (Non è altrettanto semplice da usare, perché possono esserci divergenze di opinione su ciò che è indispensabile e ciò che è necessario avere, per istanza. Ma di questo parleremo più avanti)

Chiarezza

Le categorie fanno chiarezza e riducono la confusione. Se non è un must-have, non viene inserito nel prossimo sprint. In questo modo il team è libero da stress e può concentrarsi sul suo lavoro migliore.

Concentrazione

Il metodo MoSCoW aiuta i manager e i team a capire cosa è importante e necessita di attenzione immediata. Classificando un'attività ad alta priorità come "indispensabile", i manager possono assicurarsi di avere tutto il necessario per portarla a termine. Possono anche discutere priorità in competizione come team.

Applicabilità

Il metodo MoSCoW è quasi universalmente applicabile. Può essere utilizzato per stabilire le priorità di qualsiasi cosa. Ad esempio, un team leader può indicare dieci sviluppatori come indispensabili e altri tre come possibili, per far sapere ai suoi superiori di quante persone ha bisogno.

Comunicazione

L'assegnazione di livelli di priorità con questo metodo è un ottimo punto di partenza per le conversazioni nel piano del progetto e per le attività di comunicazione piano degli sprint sessioni. Definire qualcosa come "must-have" o "won't-have" incoraggia le persone ad essere d'accordo o in disaccordo in modo specifico.

Confini

La definizione delle priorità del MoSCoW è molto efficace nel prevenire lo scope creep. Le priorità chiare assicurano che ogni nuova funzionalità/funzione venga sottoposta al processo di prioritizzazione, aiutando i project manager a gestire le aspettative.

Svantaggi del metodo MoSCoW

Nonostante i suoi vantaggi, il metodo di prioritizzazione MoSCoW non è privo di problemi. Ne parliamo qui di seguito.

Ambiguità: I "must-have" e i "won't-have" sono facili da concordare. Ma i "must-have" e i "could-have" potrebbero essere più ambigui. Sebbene il framework fornisca definizioni chiare, nella pratica può risultare complesso. Inoltre, i team spesso non sono d'accordo sulla definizione di "non-have": sono esclusi da questo sprint o dall'intero prodotto?

Eccessiva semplificazione: Questo metodo rischia di semplificare eccessivamente i progetti agili complessi, in cui le attività non possono essere facilmente classificate in categorie distinte e potrebbero non affrontare adeguatamente le interdipendenze tra le attività.

Soggettività: come tutti i metodi, anche la definizione delle priorità di MoSCoW è soggettiva. Il team deve riunirsi per prendere decisioni sulle priorità delle attività. Il suo svantaggio è che non fa molto per introdurre l'oggetto nel processo.

Esigente: Per stabilire la priorità di un'attività nel quadro MoSCoW, ogni attività deve avere descrizioni dettagliate e un contesto. Per esempio, una funzionalità/funzione di "tag" in un sistema agile project management agile potrebbe essere un must per casi d'uso specifici, pur apparendo non critico. I titolari dei prodotti devono investire tempo ed energie nelle definizioni per categorizzare accuratamente.

Unico livello: All'interno delle quattro categorie, non c'è modo di classificare ulteriormente gli elementi. Questo presuppone la stessa priorità per tutti gli elementi must-have, rendendo inefficace il piano.

Categorie del metodo di prioritizzazione MoSCoW

Il metodo di prioritizzazione MoSCoW prevede quattro categorie: must-have, should-have, could-have e won't-have.

#1 Necessità

le attività "must-have" sono elementi critici per la durata dello sprint in corso. il termine "must" nella categoria "must-have" è talvolta definito come "sottoinsieme minimo utilizzabile" Ciò garantisce che l'iterazione consenta un livello minimo di usabilità delle funzionalità.

Una funzionalità/funzione indispensabile è tipicamente critica per i clienti, un requisito di conformità o una prerogativa di sicurezza/accessibilità. Senza queste funzionalità/funzione, il prodotto stesso sarebbe inutile da portare sul mercato.

#2 Dovrebbe

Le attività considerate "da non perdere" sono in seconda priorità. Queste attività sono importanti ma non critiche per il periodo attuale e possono essere rimandate se necessario.

Una funzionalità/funzione "dovrebbe" è tipicamente una correzione di bug minori o un miglioramento delle prestazioni, senza i quali il prodotto funziona, anche se non in modo ottimale. I team spesso utilizzano qualche tipo di soluzione temporanea per gestire questi elementi.

#3 Potrebbe essere

La terza categoria è quella delle attività "che si potrebbero avere", cioè desiderabili ma non necessarie. La differenza cruciale tra should-have e could-have è che il primo è importante e può avere un impatto considerevole sull'esito positivo del prodotto (soddisfazione dei clienti, ricavi, produttività, ecc.), mentre il secondo può essere comodamente tralasciato senza grossi danni.

I Teams danno priorità alle attività "could-have" solo se possono essere consegnate senza incidere sui costi o sul lavoro richiesto dal team di sviluppo. Con l'evolversi della situazione, gli elementi "could-have" vengono spesso ridefiniti e sviluppati.

#4 Non si può fare (questa volta)

le attività "non necessarie" sono riconosciute come non necessarie per l'ambito attuale del progetto. Queste attività o funzionalità/funzione hanno la priorità più bassa e vengono omesse al primo segno di resistenza.

Le funzionalità/funzione "non necessarie" hanno un impatto molto basso sull'esito positivo del progetto. Non danneggiano i risultati né creano valore aggiunto.

Per quanto questa tecnica possa essere utile, non è universalmente efficace. Ecco le situazioni in cui funziona meglio.

Quando utilizzare il metodo di prioritizzazione MoSCoW

Il metodo delle priorità MoSCoW è un ottimo strumento decisionale per diversi scenari personali e professionali. Quando si fa decluttering in casa, invece di chiedersi se un elemento "suscita gioia", ci si può chiedere se è un "must-have"

Per un agile project manager, può essere molto più prezioso di così. Ecco come fare.

Tempo: Il fattore principale dell'analisi MoSCoW è il tempo. La categorizzazione riguarda lo sprint o il timebox corrente. È molto efficace per progetti sensibili al tempo e con scadenze ravvicinate.

Risorse: E se il team di sviluppatori è limitato? Usate MoSCoW perché aiuta a massimizzare le risorse i risultati nei limiti delle risorse disponibili.

Inizio del prodotto: All'inizio del progetto, dovete decidere su cosa concentrarvi per primo e su cosa costituire il vostro prodotto minimo realizzabile (MVP). La definizione delle priorità del MoSCoW può essere incredibilmente utile per guidare queste conversazioni.

Tuttavia, è importante notare che il MoSCoW potrebbe non essere adatto a tutti i progetti, soprattutto a quelli con interdipendenze complesse o in cui tutte le attività sono ugualmente critiche.

Come implementare il metodo di prioritizzazione MoSCoW

Un esito positivo della prioritizzazione MoSCoW richiede processi chiari ed efficaci. Ecco uno schema di un processo e indicazioni su come assegnare le priorità al proprio lavoro con qualsiasi software di project management gratis come ClickUp per farlo bene.

1. Creare il backlog del prodotto

Prima di stabilire la priorità delle attività per la futura release, è essenziale creare un elenco di possibilità. In genere, questo elenco è delineato nel backlog del prodotto. In base alle ricerche e ai suggerimenti dei team interfunzionali, è possibile selezionare alcune attività dal backlog.

Su ClickUp, è possibile impostare queste attività come task, attività cardine, funzionalità, difetti e altro ancora per facilitare la definizione delle priorità.

tipi di attività per costruire un backlog di prodotto ben organizzato su ClickUp

2. Aggiungere dettagli al backlog del prodotto

Come abbiamo menzionato in precedenza, uno dei fattori non negoziabili della prioritizzazione di MoSCoW è un'adeguata informazione sull'attività. Senza il cosa, il perché, il come, il quando e il chi, sarebbe impossibile stabilire le giuste priorità. Quindi, aggiungete tutte le informazioni che riuscite a raccogliere. Queste potrebbero essere:

Descrizione della storia dell'utente

Impatto aziendale

Impatto ingegneristico, come la stima di tempo/lavoro richiesto

Misure dell'esito positivo

Dipendenze da altre attività Attività di ClickUp consentono di aggiungere sottoattività, liste di controllo, stime di tempo, utenti, tag, campi personalizzati e altro ancora. Utilizzare La guida alla gerarchia di ClickUp per organizzare le informazioni in modo efficace.

3. Impostazione delle definizioni per le categorie di priorità

Da fare: cosa significa "must-have"? Quali parametri deve avere un'attività per essere considerata indispensabile? Da fare: l'intero team deve essere d'accordo nel classificare qualcosa come "da non fare"?

Le metodologie più comunemente utilizzate sono il punteggio ponderato, il modello Kano o il buy-a-feature. Se questo vi sembra un ulteriore livello di framework/modelli, ecco alcuni progetti modelli per la definizione delle priorità si possono usare.

Scegliete il vostro con attenzione. È essenziale impostare queste definizioni prima di passare alla definizione delle priorità delle attività. Questo aiuterà la standardizzazione dei processi per una corretta gestione delle priorità . Inoltre, è necessario creare una matrice di escalation in modo che qualcuno possa prendere una decisione in caso di disaccordo.

Per garantire che tutti comprendano e seguano le definizioni delle priorità, documentatele e pubblicatele su Documenti ClickUp . Collaborate su di essi per assicurarvi che il team sia d'accordo. Potete anche utilizzare ClickUp AI all'interno di Documenti per riepilogare/riassumere le definizioni più lunghe per una facile consultazione.

4. Decidere in modo collaborativo le priorità

Da fare tutto il lavoro di base, è il momento di stabilire le priorità. Riunite il team per valutare ogni opzione e stabilire le priorità.

Scegliete tra Visualizzazioni di ClickUp per visualizzare le informazioni più adatte alle proprie esigenze. Per istanza, la maggior parte dei team agili usa tipicamente l'opzione Bacheca Kanban per visualizzare tutti gli elementi non classificati in una colonna e trascinarli nelle rispettive priorità. È anche possibile filtrare gli elementi del pannello Kanban in base a ciò che si desidera vedere.

vista Bacheca Kanban di ClickUp

Discutete apertamente dei requisiti aziendali. Ecco alcune cose da considerare.

Impostate tutte le attività come "da non avere" e poi discutete sul motivo per cui è necessario averle

Per i requisiti indispensabili, chiedete: "Senza questo elemento, l'incremento è buono o annullato?"

Se esiste una soluzione, anche se manuale, non classificatela come un must-have

Se un must-have ha una dipendenza da qualcosa di diverso da un altro must-have, rivalutatelo

Ricordate che qualcosa che avete classificato come un "could-have" nell'incremento precedente potrebbe diventare un "must-have" in quello successivo. Ad esempio, durante la costruzione dell'MVP, potreste aver classificato alcuni elementi come "could-have" perché non sono cruciali per lo sprint in corso. Una volta lanciato l'MVP, queste funzionalità potrebbero diventare un must-have.

5. Impostazione delle priorità

Una volta che vi siete accordati, impostate le priorità sul vostro strumenti di prioritizzazione . Priorità di ClickUp offre quattro opzioni: Urgente, alta, normale e bassa. È possibile rendere queste priorità MoSCoW.

In alternativa, è possibile utilizzare il metodo MoSCoW con stati personalizzati . Durante l'impostazione di le priorità delle attività su ClickUp, aggiungete nei commenti una o due righe sul perché della vostra decisione. Questo aiuterà le future sessioni di definizione delle priorità.

stati personalizzati su ClickUp

6. Convalidare la fattibilità

Le priorità non riguardano solo ciò che è importante, ma anche ciò che può essere costruito in quel lasso di tempo. Non è il caso di impegnarsi troppo e di consegnare poco solo perché si pensa che tutto sia indispensabile.

Prima di impegnarsi in un piano, verificate il carico di lavoro e la capacità attuale di ciascun membro del team. Utilizzate la stima della durata stimata per ogni attività per simulare la capacità. Utilizzate il Vista Carico di lavoro per assicurarsi che nessuno sia sovraccarico.

pianificazione della capacità su ClickUp

Dare priorità alle cose giuste con ClickUp

I team di produttività devono rimanere concentrati su ciò che è positivo per l'azienda e per il cliente. Devono eliminare le distrazioni. Quindi, priorità del progetto è un superpotere. Una buona prioritizzazione è tanto una scelta su cosa Da fare quanto su cosa non fare.

Lo strumento di project management di ClickUp è stato progettato per consentire esattamente questo. La gerarchia, la gestione delle attività, le priorità e gli stati personalizzati aiutano i team a capire e a dare priorità ai loro lavori.

Le viste Carico di lavoro aiutano a garantire che le attività di ClickUp siano consegnabili e le dashboard di ClickUp aiutano a tenere sotto controllo le priorità. Provate gratis ClickUp oggi stesso e costruite la cosa giusta.