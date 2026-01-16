10 modelli gratuiti di FAQ Notion per una rapida condivisione delle conoscenze

Stanco di rispondere sempre alle stesse domande? Lo immaginavo.

I modelli FAQ di Notion ti aiutano a risparmiare tempo e a mantenere la sanità mentale trasformando risposte sparse in informazioni chiare, facili da trovare e comprensibili.

Questo elenco di modelli gratuiti ti aiuta a creare hub di FAQ, centri di assistenza, guide e basi di conoscenza interne che rendono le informazioni facili da trovare e da utilizzare.

I migliori modelli FAQ di Notion in sintesi

Cosa rende un modello FAQ Notion efficace?

Un buon modello FAQ di Notion ti offre un modo semplice per organizzare le tue risposte una volta per tutte e rende la condivisione delle conoscenze più agevole per tutti. Ecco cosa rende un modello di base di conoscenza davvero efficace:

Una struttura chiara e organizzata con sezioni dedicate a domande, risposte ed eventuali link di supporto, esempi, immagini o passaggi.

Categorie per una navigazione rapida e raggruppamento delle domande per argomento, in modo che tutti possano trovare rapidamente le risposte senza dover setacciare lunghi elenchi.

Formattazione ottimizzata per la ricerca con elementi quali tag, parole chiave, titoli coerenti, titoli chiari e altro ancora.

Un design pulito e leggibile che utilizza spaziature, paragrafi brevi, icone, didascalie, tabelle, ecc. per ridurre il disordine ed evitare muri di testo.

Funzionalità di collaborazione in tempo reale che consentono al tuo team di modificare le risposte quando necessario, tenere traccia delle modifiche e lavorare insieme per mantenere il documento aggiornato.

💡 Suggerimento professionale: i modelli FAQ sono un ottimo punto di partenza per flussi di lavoro IA connessi, in cui le risposte documentate alimentano sistemi più intelligenti che assistono i team con risposte più rapide e informate.

Modelli gratuiti di FAQ Notion

Ecco i migliori modelli di FAQ di Notion per ridurre le domande ripetitive e creare in pochi minuti una base di conoscenze ricercabile e self-service.

1. Modello di sito web FAQ Notion

tramite Notion

Il modello FAQ e Centro assistenza è pensato per le FAQ esterne o relative al supporto sui prodotti. Avrai a disposizione un layout pulito in stile toggle, in cui ogni domanda rivela la sua risposta sotto. Inoltre, sono disponibili filtri per tag e una barra laterale per facilitare la consultazione.

Perché ti piacerà questo modello:

Ottieni un layout pronto all'uso con colonne, titoli e sottopagine, così non dovrai progettare tutto da zero.

Dividi i contenuti in sezioni logiche come Configurazione, Account, Prezzi, Fatturazione, ecc. , per aiutare gli utenti a navigare facilmente.

Attiva l'opzione "Condividi sul web" in Notion per pubblicare il tuo Centro assistenza per i clienti o gli utenti esterni.

✅ Ideale per: team di prodotto che pubblicano FAQ rivolte ai clienti

⚡ Archivio modelli: modelli gratis per la mappa del percorso del cliente

2. Modello di FAQ interne di Notion

tramite Notion

Il modello FAQ interne è progettato per la condivisione di domande e risposte a livello aziendale o di team. Dispone di una vista Tabella in cui le domande sono contrassegnate o contrassegnate con chi è responsabile di rispondere o gestirle.

Perché ti piacerà questo modello:

Configura il database con colonne quali Domanda, Risposta, Categoria, Titolare, Data di aggiornamento, Priorità, ecc.

Imposta promemoria mensili o trimestrali per i titolari per aggiornare le risposte e archiviare le FAQ obsolete.

Personalizza per le risorse umane, il project management, i team di formazione e altro ancora.

✅ Ideale per: responsabili delle risorse umane, delle operazioni o dei team incaricati di centralizzare una base di conoscenze interna attraverso domande e risposte in un unico posto.

3. Modello FAQ sui prodotti Notion

tramite Notion

Creato appositamente per le FAQ sui prodotti, il modello FAQ sui prodotti consolida le domande frequenti dei clienti o degli utenti in un unico posto. Ogni voce nel database si comporta come una pagina Notion a sé stante, in modo da poter aggiungere risposte dettagliate, immagini, link o ulteriori contestualizzazioni.

Perché ti piacerà questo modello:

Condividi le FAQ con i clienti o gli utenti dei prodotti per ridurre le domande ripetitive e le comunicazioni via chat/email.

Personalizza per i team del supporto per documentare soluzioni, problemi comuni, passaggi di risoluzione dei problemi o istruzioni.

Incorpora immagini, link a video, formattazione avanzata, varianti di risposta multiple (risposta breve + spiegazione dettagliata) e persino link a documenti o guide pertinenti collegati.

✅ Ideale per: team SaaS o di prodotti digitali alla ricerca di una sezione FAQ chiara e organizzata per funzionalità/funzioni o modulo.

4. Modello semplice di FAQ di Notion

tramite Notion

Ottieni un layout predefinito per il sistema di gestione delle conoscenze utilizzando un formato di base con domande e risposte a scelta multipla con il modello FAQ semplice di Notion. Inoltre, avrai a disposizione opzioni per l'assegnazione di tag e la categorizzazione, perfette per una configurazione rapida senza eccessiva complessità.

Perché ti piacerà questo modello:

Crea rapidamente le tue FAQ senza una struttura complessa.

Modifica, duplica o adatta blocchi o sezioni, cambia l'ordine o espandi secondo necessità.

Evita le domande ripetitive e aiuta i team a ridurre il volume dei ticket nel tuo software di assistenza tecnica

✅ Ideale per: piccoli team o autori che desiderano una sezione FAQ leggera senza la complessità di una base di conoscenze completa.

📮 Approfondimento ClickUp: Il nostro sondaggio sulla maturità dell'IA mostra che il 38% dei knowledge worker non utilizza affatto l'IA e solo il 12% la integra completamente nei propri flussi di lavoro. Questo divario è spesso causato da strumenti scollegati tra loro e da un assistente IA che funge solo da strato superficiale. Quando l'IA non è integrata nei luoghi in cui si svolgono attività, documenti e discussioni, la sua adozione diventa lenta e incoerente. La soluzione? Un contesto approfondito! ClickUp Brain elimina la barriera del contesto integrandosi nel tuo spazio di lavoro. È accessibile tramite ogni attività, documento, messaggio e flusso di lavoro e sa esattamente su cosa stanno lavorando tu e il tuo team.

5. Modello di pagina Domande e risposte di Notion

tramite Notion

Il modello di pagina Q&A è ideale per piccoli team con poche voci Q&A. Aiuta il tuo team a creare una "banca di risposte" centralizzata e a semplificare i flussi di lavoro con una configurazione minima.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza le funzionalità/funzioni del database o i pulsanti per attivare/disattivare per rendere le domande e risposte più strutturate o ricercabili.

Ottieni una soluzione FAQ leggera e flessibile che ti consente di organizzare o effettuare delle modifiche manuali delle cose in modo rapido.

Mantieni il tuo documento FAQ semplice e facile da aggiornare senza creare un sistema complesso.

✅ Ideale per: liberi professionisti, micro-teams o progetti secondari che necessitano di una sezione FAQ o Q&A rapida.

6. Modello FAQ di Notion

tramite Notion

Il modello FAQ ti offre un layout di pagina FAQ semplice e pronto per la pubblicazione. Ti offre la flessibilità di generare FAQ, aggiornare quelle esistenti, riorganizzare categorie o risposte o archiviare voci obsolete senza codice o flussi di lavoro complessi.

Perché ti piacerà questo modello:

Consenti agli utenti di trovare rapidamente le risposte pertinenti tramite categorie/tag o pulsanti per attivare/disattivare.

Pubblica o effettua la condivisione delle FAQ pubblicamente o internamente, a seconda delle tue esigenze.

Aggiorna e crea facilmente versioni delle FAQ, in modo che i tuoi documenti rimangano accurati anche quando le cose cambiano.

✅ Ideale per: autori o piccoli team che desiderano creare una pagina FAQ pubblica facile da gestire.

7. Modello di sito web per Centro assistenza e base di conoscenze FAQ Notion

tramite Notion

Il modello di sito web FAQ Centro assistenza & Knowledge Base di Notion ti offre una struttura completa per creare una base di conoscenze o un Centro assistenza con FAQ dettagliate, guide, tutorial, documentazione, ecc.

Perché ti piacerà questo modello:

Organizza i contenuti in categorie o raccolte, rendendo più facile raggruppare argomenti correlati.

Aggiungi nuovi articoli o voci FAQ, guide, man mano che il contenuto aumenta, senza compromettere la struttura.

Organizza categorie e sottopagine in base a ciò che funziona meglio per la tua attività o il tuo pubblico.

✅ Ideale per: prodotti digitali, startup o aziende di servizi che necessitano di un sito FAQ brandizzato.

8. Modello FAQ sulle funzionalità/funzioni di Notion

tramite Notion

Se il tuo prodotto o servizio ha più funzionalità, il modello FAQ sulle funzionalità in Notion aiuta a presentare le domande frequenti in un formato domanda-risposta per ciascuna funzionalità. Questo lo rende utile per la documentazione o l'assistenza agli utenti. Con questo modello ottieni anche le funzionalità IA integrate di Notion per l'assistenza nella scrittura e la sintesi.

Perché ti piacerà questo modello:

Mantieni un tono e uno stile coerenti in tutte le FAQ con l'aiuto dell'IA.

Raggruppa le domande e risposte sotto titoli specifici per prodotti o servizi basati sulle funzionalità/funzioni.

Duplica i blocchi e continua a costruire la tua base di conoscenze FAQ man mano che il tuo prodotto cresce.

✅ Ideale per: team di prodotto che gestiscono prodotti con diverse funzionalità/funzioni, moduli o flussi di lavoro

9. Modello del Centro assistenza Notion per i team CX

tramite Notion

Il modello Centro assistenza per CX Teams di Notion può essere un valido strumento di IA per il servizio clienti se desideri una base di conoscenze o un centro di assistenza accessibile al pubblico. La struttura supporta più pagine e categorie, come guide di configurazione, domande frequenti, casi d'uso, risoluzione dei problemi e account e fatturazione, per aiutare gli utenti a trovare le risposte senza confusione.

Perché ti piacerà questo modello:

Fornisci ai tuoi utenti documentazione, istruzioni di onboarding, guide o articoli di supporto in un layout facilmente accessibile e ricercabile.

Ottieni un layout già pronto con sezioni, sottopagine e organizzazione gerarchica per raggruppare i contenuti in modo logico.

Aggiungi i tuoi contenuti, rinomina le categorie, modifica la gerarchia o riorganizza le pagine per adattare il modello alle tue esigenze.

✅ Ideale per: startup o aziende che offrono servizi e desiderano creare un Centro assistenza semplice ma curato senza grandi costi aggiuntivi.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di creazione di contenuti basati sull'IA

10. Modello Lean FAQ di Notion

tramite Notion

Questo modello Lean FAQ è un layout FAQ di una pagina creato per garantire rapidità. Puoi seguire le linee guida di utilizzo integrate e lanciare le tue FAQ in pochi minuti.

Perché ti piacerà questo modello:

Ottieni un layout pulito e minimale in cui puoi aggiungere nuove sezioni con un solo clic.

Lancia rapidamente la tua sezione FAQ senza perdere troppo tempo sulla struttura o sul design.

Amplia gradualmente il tuo database di FAQ man mano che le esigenze crescono, senza compromettere la formattazione.

✅ Ideale per: piccoli team e aziende in fase iniziale che non hanno ancora un volume elevato di domande frequenti.

Limiti di Notion

Notion può essere la soluzione ideale per i team di piccole dimensioni. Tuttavia, con l'aumentare delle dimensioni dei team, può diventare più difficile effettuare il monitoraggio della titolarità e mantenere le FAQ coerenti tra i diversi collaboratori.

Alcune delle limitazioni comuni sono:

❗ Esistono automazioni e promemoria, ma la governance è manuale. È possibile impostare promemoria e automazioni del database, ma la maggior parte dei team necessita comunque di titolari chiari e cicli di revisione per mantenere aggiornate le risposte.

❗ Le analisi sono limitate. Notion offre analisi delle pagine (visualizzazioni e modifiche), ma i team potrebbero desiderare reportistica più approfondita su ciò che gli utenti cercano e dove abbandonano la pagina.

❗ Le approvazioni non sono standardizzate. È possibile creare flussi di lavoro, ma i passaggi strutturati di revisione e approvazione richiedono in genere una configurazione intenzionale e disciplina.

❗ La connessione operativa varia. Notion può integrarsi con altri strumenti, ma le FAQ spesso sono separate dalla gestione dei ticket e dall'esecuzione delle attività, a meno che non si effettui intenzionalmente la connessione del flusso di lavoro.

📚 Per saperne di più: Modelli gratuiti per la scrittura di contenuti per una creazione più rapida dei contenuti

Modelli alternativi Notion

Se hai superato una configurazione statica, è il momento di esplorare le alternative a Notion con collaborazione in tempo reale e automazioni avanzate.

Con ClickUp, puoi collegare le tue FAQ, i wiki, le attività e gli aggiornamenti in un unico spazio di lavoro.

Ecco alcuni dei migliori modelli pronti all'uso e completamente personalizzabili.

1. Modello di documento FAQ ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea un hub FAQ organizzato e self-service con il modello di documento FAQ di ClickUp.

Il modello di documento FAQ di ClickUp aiuta a creare sia FAQ generali per i team interni sia FAQ specifiche per prodotti o servizi per clienti e utenti finali.

Puoi iniziare scrivendo e formattando le tue domande e risposte in ClickUp Docs. Aggiungi intestazioni per organizzare le sezioni e utilizza tabelle, didascalie, immagini, GIF, ecc. per presentare le informazioni in modo chiaro. Le pagine nidificate funzionano meglio per mantenere la gerarchia quando si desidera raggruppare domande correlate in sezioni, in modo che gli utenti possano trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno.

Crea un database di domande frequenti con il tuo team utilizzando ClickUp Docs.

Dal Doc, ogni elemento delle FAQ può essere convertito in un'attività di ClickUp. Puoi assegnarle ai membri del team, aggiungere attività secondarie, commenti, etichette di stato e monitorare lo stato delle attività. Ciò è utile quando il tuo team desidera creare o mantenere un ampio database di FAQ in modo collaborativo.

Perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi categorie, tag, priorità o altri metadati per ogni domanda per ordinare e filtrare rapidamente le FAQ.

Usa Assegna commenti in ClickUp Documenti per chiedere a un membro specifico del team di rivedere, approvare, modificare o collaborare su domande e risposte.

Crea un archivio centralizzato e ricercabile di FAQ in Hub documenti, dove puoi raggrupparle per tag o cartelle.

✅ Ideale per: team del supporto clienti e aziende di prodotti o servizi che desiderano ridurre il carico di lavoro ripetitivo dell'assistenza.

2. Modello di base di conoscenza ClickUp

Ottieni un modello gratis Documenta i processi, le procedure operative standard e le procedure in un unico hub di condivisione utilizzando il modello ClickUp Knowledge Base.

Il modello ClickUp Knowledge Base fornisce ai team un sistema pronto all'uso per creare una libreria digitale di informazioni relative al team o all'organizzazione.

Ogni pagina funge da articolo strutturato che può ramificarsi in sottoargomenti, rendendolo ideale per documentare aggiornamenti di prodotti, guide di onboarding o procedure operative standard interne. I contenuti possono essere organizzati in modo logico in cartelle e raggruppati per categoria, argomento, reparto, funzione, ecc.

Perché ti piacerà questo modello:

Crea una documentazione multilivello che colleghi articoli, FAQ e guide rapide.

Aggiorna i contenuti in tempo reale in modo che ogni aggiornamento si rifletta immediatamente nell'area di lavoro condivisa.

Crea un hub self-service che mantenga le conoscenze relative al progetto o al prodotto visibili e facilmente accessibili.

✅ Ideale per: team in crescita, startup o aziende remote che desiderano un'unica fonte di informazioni ben strutturata per le conoscenze interne.

3. Modello di base di conoscenza HR ClickUp

Ottieni un modello gratis Consenti ai dipendenti di accedere immediatamente alle politiche e ai benefit delle risorse umane con il modello di base di conoscenza delle risorse umane di ClickUp.

Crea una libreria HR centralizzata e facile da navigare con il modello ClickUp HR Knowledge Base. Usalo per raccogliere tutte le politiche, le procedure, le linee guida e le FAQ del team in un unico spazio di lavoro accessibile.

Per ogni categoria di documento, è possibile assegnare titolari e collaboratori per garantire che le responsabilità siano chiaramente definite. L'intero ciclo di vita, dalla bozza alla pubblicazione, può essere monitorato con le attività di ClickUp, mentre i campi personalizzati e gli stati personalizzati consentono di monitorare revisioni, approvazioni, date di scadenza, livelli di priorità, ecc.

Perché ti piacerà questo modello:

Crea un hub digitale delle risorse umane per consentire ai dipendenti di accedere immediatamente ai documenti relativi alle politiche aziendali e ai contatti delle risorse umane.

Aggiorna o espandi le sezioni in tempo reale con blocchi, tabelle e immagini modificabili.

Tieni traccia della cronologia delle versioni, assegna i titolari a pagine specifiche e assicurati che gli aggiornamenti rimangano accurati.

✅ Ideale per: reparti HR che hanno bisogno di conservare tutte le politiche, i manuali, i documenti di conformità e le linee guida in un unico posto.

📚 Leggi anche: I migliori strumenti software per la gestione delle conoscenze

4. Modello di manuale per i dipendenti ClickUp per aziende HVAC

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello di manuale per i dipendenti ClickUp per i team HVAC per standardizzare le procedure di inserimento e di campo.

Il modello di manuale per i dipendenti ClickUp per le aziende HVAC ti consente di archiviare politiche e manuali in un unico spazio di lavoro. Ottieni sezioni preformattate e completamente personalizzabili per politiche, procedure, ruoli lavorativi, formazione, inserimento e altro ancora, rendendo facile iniziare rapidamente.

Poiché politiche chiare in materia di sicurezza e conformità sono fondamentali nelle aziende di climatizzazione, questo modello aiuta a documentarle e ad applicarle in modo coerente. È inoltre possibile utilizzare il documento completo per ridurre la necessità di ripetute sessioni di orientamento e standardizzare l'inserimento dei nuovi assunti.

Perché ti piacerà questo modello:

Stabilisci un'applicazione equa delle politiche e chiarezza sui ruoli e sulle responsabilità per evitare lacune nella comunicazione.

Mantieni un documento aggiornato delle politiche aziendali e delle procedure di onboarding con funzionalità di collaborazione in tempo reale e controllo delle versioni.

Imposta promemoria in ClickUp per le revisioni delle politiche di sicurezza e gli aggiornamenti delle procedure di manutenzione, e assegnali ai team giusti.

✅ Ideale per: aziende del settore HVAC che necessitano di mantenere una comunicazione coerente delle politiche tra i team sul campo e quelli in ufficio.

📚 Leggi anche: Il miglior software di gestione dei documenti per organizzarti al meglio

5. Modello wiki ClickUp con più pagine

Ottieni un modello gratis Organizza le conoscenze aziendali in pagine e categorie collegate utilizzando il modello wiki di ClickUp con più pagine.

Il modello Wiki ClickUp con più pagine fornisce una struttura gerarchica per raggruppare le FAQ per sezione. Con le pagine nidificate visualizzate in una barra laterale a sinistra, le informazioni sono facili da trovare. Crea una pagina separata per le diverse risorse, come ferie, benefit, viaggi o conformità, con sottopagine collegate per maggiori dettagli.

Perché ti piacerà questo modello:

Organizza le conoscenze aziendali in categorie e sottopagine chiare per una navigazione veloce.

Aggiorna e amplia i contenuti senza soluzione di continuità man mano che la tua documentazione cresce.

Aggiungi immagini, link di riferimento e tabelle direttamente in linea per rendere ogni pagina fruibile.

✅ Ideale per: team operativi e risorse umane che desiderano creare un wiki interno scalabile per politiche, procedure e risorse del team.

6. Modello ClickUp Team Docs

Ottieni un modello gratis Collabora in modo più intelligente documentando riunioni, linee guida e flussi di lavoro nel modello ClickUp Team Docs.

Il modello ClickUp Team Docs ti consente di creare un repository centrale per i processi, gli obiettivi e le discussioni del tuo team.

La sezione Appunti delle riunioni è il luogo in cui consolidare i verbali delle riunioni per garantire che tutti abbiano lo stesso contesto. Il Wiki del team può contenere documentazione dettagliata sui processi interni, le conoscenze del team, la missione dell'azienda, l'allocazione delle risorse, ecc. , in modo che le informazioni chiave siano sempre facili da individuare e aggiornare.

Perché ti piacerà questo modello:

Crea un organigramma con la gerarchia del team o del reparto per chiarire ruoli e responsabilità.

Personalizza ogni pagina con formattazione, incorporamenti o sottosezioni in base al tuo flusso di lavoro.

Assicurati che i team lavorino insieme in modo efficiente con le funzionalità di rilevamento della collaborazione di ClickUp.

✅ Ideale per: team che gestiscono sincronizzazioni ricorrenti, documentazione di progetto o materiali di formazione interna e desiderano che tutto sia collegato in modo logico in un unico posto.

🤔 Lo sapevi? In media, un professionista spreca più di un'ora alla ricerca di un singolo file o dettaglio, e quasi uno su quattro impiega più di cinque ore solo per trovare ciò di cui ha bisogno.

7. Modello di passaggio di consegne del progetto ClickUp

Ottieni un modello gratis Assicurati transizioni di progetto fluide e nessun dettaglio tralasciato con il modello di passaggio di progetto ClickUp.

Il completamento dei progetti può diventare complicato quando mancano dei file, i passaggi successivi non sono chiari o esistono lacune di comunicazione tra i team. Ma con il modello ClickUp Project Handover, ottieni un unico documento modificabile per acquisire ogni dettaglio chiave prima della transizione.

I campi personalizzati come Data di consegna, Team/Persona responsabile, Risultati chiave e Aggiornamenti di stato aiutano a catturare i dettagli chiave della consegna.

Perché ti piacerà questo modello:

Assicura che dettagli quali attività, stato, tempistiche e parti interessate siano documentati e trasferiti al team successivo senza lacune o confusione.

Imposta indicatori di avanzamento per monitorare ogni fase del processo di trasferimento con Stati personalizzati .

Tieni informati e allineati i principali stakeholder sullo stato e sulle aspettative del progetto.

✅ Ideale per: Project manager, responsabili della consegna ai clienti, team di controllo qualità e consulenti che gestiscono transizioni di progetti in più fasi.

8. Modello di processi e procedure ClickUp

Ottieni un modello gratis Documenta e effettua il monitoraggio di processi e procedure in un unico posto con il modello ClickUp Process and Procedures Template.

Ogni azienda funziona sulla base di processi. Tuttavia, troppo spesso questi processi sono documentati in documenti frammentati e procedure operative standard obsolete. Il modello di processi e procedure di ClickUp trasforma questo disordine in un sistema dinamico e visivo.

Il diagramma di flusso del processo ti consente di mappare visivamente i processi e le procedure della tua azienda. È organizzato per categorie di processo, ciascuna delle quali contiene le attività correlate. Dopo aver definito le attività, collegale per mostrare il flusso del processo utilizzando le connessioni.

Ecco come puoi iniziare a mappare i tuoi processi in ClickUp 📹

Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza tutti i processi e le procedure raggruppati per reparto nella Vista Elenco documentazione .

Tieni traccia dello stato di avanzamento della documentazione in base alle attività secondarie completate sotto ciascuna attività principale con il campo personalizzato Progress (Auto) .

Ottieni una panoramica basata sul calendario di ogni processo e procedura nella Visualizzazione della Sequenza, dove puoi riprogrammare gli elementi o aggiornare facilmente le durate.

✅ Ideale per: responsabili delle operazioni, team di conformità e capi reparto che creano o standardizzano flussi di lavoro interni.

9. Modello di documento sui processi aziendali di ClickUp

Ottieni un modello gratis Centralizza le procedure operative standard e le linee guida aziendali con il modello di documento ClickUp Company Processes per maggiore chiarezza e controllo.

Raggruppa tutti i tuoi flussi di lavoro, le procedure e le procedure operative standard in un unico documento strutturato e interattivo con il modello di documento sui processi aziendali di ClickUp. Ogni sezione è organizzata in modo ordinato con prompt relativi a ambito, scopo, governance, strumenti, grafici RACI e collaboratori, in modo che il tuo team possa documentare ogni processo con chiarezza e nel giusto contesto.

Perché ti piacerà questo modello:

Assegna le responsabilità con il grafico RACI integrato e il tracker delle approvazioni per mostrare chi sta facendo cosa.

Mantieni la visibilità di tutti gli aggiornamenti con l'assegnazione di tag ai collaboratori e registri delle modifiche datati.

Crea procedure operative standard dettagliate senza partire da zero, poiché ogni campo è pre-strutturato per titoli, titolarità e scopo.

✅ Ideale per: team operativi o HR che desiderano creare un unico sistema strutturato per documentare e gestire i processi a livello aziendale.

10. Modello generale ClickUp per l'inserimento dei dipendenti

Ottieni un modello gratis Semplifica l'inserimento dei nuovi assunti con il modello generale di inserimento dei dipendenti di ClickUp.

Aiuta ogni nuovo assunto a partire con il piede giusto grazie al modello generale di inserimento dei dipendenti di ClickUp. Ogni fase dell'inserimento, come le pratiche burocratiche delle risorse umane, la presentazione dei reparti, la formazione e le valutazioni, rimane in connessione all'interno di un unico flusso di lavoro.

La Vista Azioni mostra tutte le tue attività di onboarding dall'inizio alla fine. Se desideri suddividere ulteriormente le attività, puoi aggiungere facilmente delle attività secondarie. Per una rapida panoramica dello stato delle attività, utilizza la Vista Bacheca fase di onboarding che raggruppa le attività in base alla fase di onboarding.

Infine, la Visualizzazione documenti dei dipendenti archivia tutti i documenti rilevanti per l'inserimento e i materiali specifici per ogni ruolo in un unico posto.

Perché ti piacerà questo modello:

Crea un'esperienza di onboarding completamente tracciabile, dall'Accettazione dell'offerta alla Revisione del primo mese.

Gestisci le attività di onboarding di ogni reparto (risorse umane, IT, finanza, operazioni) in un'unica dashboard.

Crea manuali interattivi aggiungendo immagini, utilizzando icone o incorporando documenti e video per rendere la formazione coinvolgente per i nuovi assunti.

✅ Ideale per: team HR, responsabili delle assunzioni e capi reparto incaricati di offrire un'esperienza di inserimento strutturata a ogni nuovo assunto.

🤔 Lo sapevi? Un'esperienza di inserimento ben strutturata può aumentare le prestazioni dei dipendenti fino al 15% e aumentare lo sforzo discrezionale di oltre il 20%.

11. Modello di documentazione del progetto ClickUp

Ottieni un modello gratis Cattura piani di progetto, aggiornamenti e attività cardine in un unico spazio modificabile con il modello di documentazione di progetto ClickUp.

Dai struttura e chiarezza al ciclo di vita del tuo progetto con il modello di documentazione di progetto ClickUp. È progettato per catturare ogni parte di un progetto, dai ruoli e dagli obiettivi del team ai budget, alle tempistiche e ai registri dei rischi.

Con oltre 15 visualizzazioni personalizzate, puoi collegare la documentazione alle visualizzazioni Elenco, Calendario, Gantt e Carico di lavoro per visualizzare tempistiche, attività cardine e dipendenze. In questo modo la documentazione viene integrata direttamente nel flusso di lavoro del tuo progetto, senza separarla dall'esecuzione.

ClickUp Brain, un assistente IA integrato, velocizza la documentazione recuperando informazioni rilevanti da tutto il tuo spazio di lavoro. Trascrive gli appunti delle riunioni, aiuta a redigere gli ordini del giorno delle riunioni, riepiloga i documenti e le chat e analizza persino i tuoi compiti per aiutarti a stabilire le priorità di lavoro.

Ottieni riepiloghi istantanei e panoramiche di alto livello dei tuoi flussi di lavoro e delle tue attività con ClickUp Brain.

Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia di ogni fase del tuo progetto con sezioni guidate per riepilogo/riassunto, contesto, obiettivi e risultati.

Gestisci lo stato con tabelle pronte da compilare relative ad attività cardine, aspetti finanziari e rischi, complete di campi data e titolari.

Mantieni la trasparenza delle recensioni grazie ai registri integrati per lo stato dei progetti, i piani di comunicazione e la reportistica finale.

✅ Ideale per: team che gestiscono progetti strutturati che richiedono una documentazione dettagliata

12. Modello di richiesta di informazioni ClickUp

Ottieni un modello gratis Raccogli, effettua il monitoraggio e organizza rapidamente le richieste di informazioni dei fornitori con il modello di richiesta di informazioni di ClickUp.

Il modello ClickUp Request for Information ti aiuta a raccogliere e organizzare le informazioni provenienti da fornitori o stakeholder esterni, quali prezzi, materiali, qualifiche, Sequenza, ecc.

Il modulo di invio RFI personalizzabile semplifica l'ottenimento dei dettagli, mentre la vista Elenco RFI fornisce una panoramica consolidata di tutte le RFI, raggruppate per stato. Nella vista Bacheca del progetto, puoi organizzare le RFI per progetto utilizzando campi chiave quali ambito, variazione dei costi, variazione della Sequenza e risposta.

Perché ti piacerà questo modello:

Standardizza il processo RFI in modo che tutti i provider o le parti interessate forniscano lo stesso tipo di dettagli nello stesso formato.

Consenti ai membri del team di visualizzare e aggiornare le richieste in tempo reale, riducendo la confusione e la necessità di scambi di email.

Identifica le richieste di informazioni (RFI) inviate più di frequente e analizza i modelli con la vista Tabella ambito RFI.

✅ Ideale per: Project manager e responsabili di sito che gestiscono più fornitori o appaltatori e necessitano di una registrazione chiara e responsabile di ogni richiesta di informazioni (RFI).

📚 Per saperne di più: App di diario digitale per il bullet journaling

13. Modello di guida alla strategia commerciale ClickUp

Ottieni un modello gratis Sfrutta il modello di guida alla strategia commerciale di ClickUp per trasformare il tuo piano di vendita in obiettivi e approfondimenti realizzabili.

Il modello di guida alla strategia commerciale di ClickUp può aiutarti a trasformare il tuo framework commerciale in un progetto funzionante, in modo che il tuo team abbia una roadmap chiara con attività cardine e risultati misurabili.

Ogni sezione, dall'analisi SWOT alla definizione del budget, è modificabile e può essere collegata alle attività di ClickUp per una gestione end-to-end del flusso di lavoro. Puoi anche espandere il modello con pagine dedicate a campagne, approfondimenti di mercato, tattiche di vendita comprovate e aggiornamenti sulle prestazioni, trasformandolo in una guida completa per il tuo team di vendita.

Perché ti piacerà questo modello:

Combina questo modello con i dashboard di ClickUp per monitorare lo stato e i KPI in tempo reale.

Ottieni pagine nidificate, commenti in linea, autorizzazioni, controlli di versione, ecc. per una collaborazione di team senza intoppi.

Utilizza i campi personalizzati per visualizzare gli elementi della strategia commerciale, come le fasi delle trattative, le priorità o i dati relativi alle prestazioni.

✅ Ideale per: responsabili delle vendite, account manager e team di revenue che puntano a mantenere trasparente e misurabile ogni fase del processo di vendita.

14. Modello di supporto clienti ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci i ticket di supporto clienti, automatizza le risposte e aumenta il CSAT con il modello di supporto clienti ClickUp.

Puoi utilizzare il modello di supporto clienti ClickUp per semplificare il modo in cui il tuo team riceve, gestisce e risolve i problemi dei clienti. Costruito come un unico spazio, ti aiuta a centralizzare tutte le richieste di supporto, automatizzare l'inoltro dei ticket e monitorare il carico di lavoro dei team Tier 1 e Tier 2 in tempo reale.

È disponibile anche una vista Carico di lavoro, che semplifica il monitoraggio della larghezza di banda del team, mentre le viste relative alle scadenze e alle escalation aiutano a mantenere gli impegni a livello di servizio.

Perché ti piacerà questo modello:

Acquisisci le richieste di supporto direttamente tramite un modulo personalizzabile collegato alle attività.

Utilizza elenchi a più livelli per separare le soluzioni rapide dagli escalation avanzati e mantenere chiara la titolarità.

Visualizza i ticket scaduti o di alta priorità in un unico posto per mantenere i traguardi di risposta.

✅ Ideale per: piccole imprese e startup che non dispongono di uno strumento di supporto dedicato, ma necessitano comunque di un metodo strutturato per gestire le richieste dei clienti.

Rendi le informazioni chiave organizzate e accessibili con ClickUp

Una FAQ ben progettata favorirà una conversazione continua tra la tua azienda e le persone che si affidano ad essa. Un buon punto di partenza potrebbe essere uno qualsiasi dei modelli di FAQ che abbiamo esplorato sopra. Sia Notion che ClickUp possono essere utilizzati per organizzare idee e documentazione. La differenza emerge quando tali informazioni richiedono titolarità, acquisizione e follow-up. Dopo aver delineato le tue FAQ, ClickUp estende tale lavoro con modelli già pronti che aggiungono responsabilità chiare, invii basati su moduli, automazioni e monitoraggio dei progressi in tempo reale, in modo che la documentazione rimanga collegata al lavoro in corso.

Puoi registrarti a ClickUp e accedere gratis ai modelli FAQ.