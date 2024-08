10 applicazioni di diario digitale per il Bullet Journaling nel 2024

Il diario è spesso un modo efficace per registrare le proprie osservazioni, comprendere i propri punti di forza e misurare i propri stati nel tempo. Con l'aiuto delle app per il diario digitale, è più facile che mai creare e completare la vostra esperienza di bullet journaling (o bujo) digitale.

Esistono infinite app per il journaling e il diario per qualsiasi esigenza. Ma con così tante scelte, da fare per sapere qual è quella giusta per voi?

Con questa guida vi presentiamo il meglio del meglio quando si tratta di passare da un diario cartaceo a un'app per il journaling digitale.

Cerchiamo di trovare l'app per il bullet journaling digitale perfetta per le vostre esigenze. 🖊️

Cosa cercare in un'app per il diario digitale?

È facile iniziare un diario in qualsiasi app per prendere appunti: basta una pagina bianca. Tuttavia, le app di journaling offrono funzioni, facilità d'uso, monitoraggio del tempo e personalizzazione.

Nel confrontare le migliori app per il journaling, tenete conto di quanto segue:

Stile: Lo stile dell'app mi piace?

Lo stile dell'app mi piace? da fare: Facilità d'uso: Il software ha un'interfaccia facile da usare per mantenere un diario giornaliero o altri contenuti su più dispositivi?

Il software ha un'interfaccia facile da usare per mantenere un diario giornaliero o altri contenuti su più dispositivi? Funzionalità/funzione: Questa app per il diario digitale ha tutte le funzionalità gratuite o premium di cui ho bisogno?

Questa app per il diario digitale ha tutte le funzionalità gratuite o premium di cui ho bisogno? $$$a: Esiste una versione gratuita e da fare con tutto ciò di cui ho bisogno?

Esiste una versione gratuita e da fare con tutto ciò di cui ho bisogno? Personalizzazione : Posso personalizzare il design del mio diario? Posso usare colori, GIF o adesivi per rendere l'esperienza più divertente?

Posso personalizzare il design del mio diario? Posso usare colori, GIF o adesivi per rendere l'esperienza più divertente? Compatibilità: È un'app per Mac o è compatibile con un dispositivo Android? È possibile utilizzare l'app per iOS su tutti i dispositivi mobili (iPhone o iPad)? È disponibile solo su Apple App Store o Google Play Store? Esiste anche una versione web o desktop?

È un'app per Mac o è compatibile con un dispositivo Android? È possibile utilizzare l'app per iOS su tutti i dispositivi mobili (iPhone o iPad)? È disponibile solo su Apple App Store o Google Play Store? Esiste anche una versione web o desktop? Privacy: Da fare: l'app è protetta da Touch ID o password?

Ognuno cerca qualcosa di diverso nella propria app per il diario digitale. Si potrebbe desiderare un'interfaccia snella e priva di distrazioni. Altri utenti preferiscono le opzioni personalizzate, i colori, gli adesivi digitali e la possibilità di creare un diario digitale note adesive .

Qualunque sia il vostro approccio preferito, c'è un'app per il journaling che fa per voi.

Le 10 migliori app per il diario digitale da usare nel 2024

Siete pronti a migliorare la vostra esperienza di diario digitale? Ecco il nostro elenco delle migliori app disponibili oggi.

Ognuna di esse vi offre un luogo sicuro per scrivere le vostre note quotidiane, quindi cercate le funzionalità/funzione che soddisfano le vostre esigenze di scrittura.

1. ClickUp #### Il migliore per il Journaling collaborativo

Usate i comandi slash e la modifica del testo per organizzare rapidamente le vostre note in ClickUp Docs

ClickUp è uno strumento incredibilmente utile per la produttività, il project management e la registrazione degli appunti documentazione di progetto . È anche la sede ideale per il vostro diario digitale. Con funzionalità/funzione che facilitano la creazione di documenti e il monitoraggio dello stato, è un'app naturale per la pianificazione digitale.

Utilizzo Documenti ClickUp funzionalità/funzione come la formattazione del testo, l'inserimento di immagini, le pagine annidate e i segnalibri per creare un sistema di pianificazione digitale che integri il vostro modo di scrivere e vi permetta di catturare ogni momento della vostra giornata.

Utilizzo ClickUp AI nei documenti come un assistente alla scrittura per generare o riepilogare le note nel vostro diario digitale. Oltre che per scrivere, ClickUp AI può essere utilizzato per creare istantaneamente elementi di azione e le attività secondarie in base al contesto delle attività e dei documenti.

Organizzate i singoli diari, usate i tag per classificarli e create una libreria di voci giornaliere o settimanali nel tempo. Decidete se condividere le voci o tenere un diario privato, con opzioni di condivisione e privacy per pagina.

Evitate le distrazioni mentre scrivete un diario attivando la modalità di concentrazione integrata, oppure utilizzate lo strumento di monitoraggio del tempo per monitorare la durata del vostro diario tecnica di gestione del tempo .

Per aggiungere una nota veloce o creare un elenco di cose da fare o una lista di controllo a fianco del diario, usare Note di ClickUp . Le vostre note sono facilmente accessibili da qualsiasi luogo, così non perderete mai più una nota adesiva o un quaderno.

Cattura senza problemi le note, le modifica con una ricca formattazione e le converte in attività tracciabili accessibili da qualsiasi punto del blocco note di ClickUp

Le voci del blocco note si convertono facilmente in attività tracciabili con date di scadenza in pochi istanti: l'ideale per monitorare lo stato degli obiettivi, motivarsi ad agire o gestire le priorità .

ClickUp è ideale non solo per i diari personali, ma anche per il lavoro. È possibile utilizzarlo come software di documentazione dei processi per tenere un registro delle procedure operative standard e delle guide alle operazioni.

A casa, in ufficio o in viaggio, Da fare con ClickUp. 🙌

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Creazione di un diario giornaliero o settimanale in ClickUp Documenti

Personalizzate le voci del vostro diario con contenuti multimediali e testo da formattare

Organizzate i vostri pensieri con intestazioni, segnalibri e tag

Ricerca tra i tag per trovare le voci precedenti del diario

Aggiungete al vostro diario anche in viaggio con l'app mobile ClickUp

Incorporare altre funzionalità/funzione comeObiettivi ClickUp eAttività di ClickUp per trasformare il vostro diario digitale in un sistema di produttività con funzionalità/funzione completa

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate, alcuni utenti potrebbero impiegare un po' di tempo per completare la personalizzazione del proprio diario nel modo desiderato

ClickUp è un'ottima scelta per gli utenti che desiderano personalizzare il proprio diario, ma potrebbe non essere l'ideale per chi desidera un'esperienza di journaling già pronta per l'uso

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.700+ recensioni)

4,7/5 (8.700+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Primo giorno

Il meglio per le riflessioni quotidiane

via Primo giorno Day One si descrive come "l'app numero 1 per scrivere un diario" L'app è orgogliosa del suo premiato design moderno e minimalista. Gli utenti sono incoraggiati a scrivere un diario ogni giorno e a utilizzare l'app come un strumento di retrospettiva che può essere rivisto per riflettere sui giorni precedenti. ✏️

Le migliori funzionalità/funzioni del primo giorno

Aggiunta di foto, disegni, audio e video alle voci del diario

Creazione di più diari all'interno dell'app per le diverse aree della vostra vita

Attenzione alla sicurezza con codici di accesso, sicurezza biometrica e crittografia end-to-end

Backup automatico con la possibilità di esportare facilmente i dati in qualsiasi momento

Limiti del day one

L'app è progettata per il diario giornaliero, quindi gli utenti che desiderano un monitoraggio degli obiettivi o delle abitudini dovranno rivolgersi altrove

Day One è principalmente un'app per iOS e Android, quindi la versione web è ancora in beta

Prezzi di Day One

**Gratis

Premium: 2,92 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di Day One

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Diaro

Il migliore per privacy e sicurezza

via Diaro Diaro è una semplice app per il diario digitale che promuove l'abitudine di scrivere un diario, grazie alla sua interfaccia di facile utilizzo. Gli utenti possono aggiungere voci al diario, organizzare le note, cercare tra le voci precedenti e costruire una libreria di pagine nel tempo. 📚

Le migliori funzionalità/funzioni di Diaro

Organizza le voci di un diario o di una agenda con cartelle e tag

Aggiungere immagini e posizioni alle voci del diario

Compatibile con oltre 30 lingue

Sincronizzazione tra l'app Diaro per iOS o Android e la versione web con Dropbox

Limiti di Diaro

La formattazione dei testi non è disponibile in Diaro, quindi non è possibile utilizzare il grassetto, il corsivo o la sottolineatura per personalizzare o aggiungere enfasi alle note

Gli utenti segnalano che non è possibile avere più di un diario all'interno dell'app

Prezzi di Diaro

Free

Diaro Pro : Da $8,99/mese

Valutazioni e recensioni di Diaro

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Riflessivamente

Migliore per il monitoraggio dell'umore

via Riflessivamente Reflectly si descrive come "il primo diario intelligente del mondo", grazie alla sua attenzione alla mindfulness, alla salute mentale e al monitoraggio dell'umore. Gli utenti hanno accesso a prompt giornalieri, monitoraggio dello stato, citazioni motivazionali e sfide quotidiane.

Se avete intenzione di introdurre un'app per il diario digitale sul posto di lavoro, Reflectly for Work è in arrivo. 💭

Le migliori funzionalità/funzione di Reflectly

Rispondete a domande quotidiane sul vostro umore e benessere

Fatevi ispirare a scrivere con i prompt giornalieri del diario

Leggere e riflettere sulle voci precedenti del diario

Monitoraggio dell'umore e delle abitudini nel tempo

Limiti di Reflectly

L'app è fortemente incentrata sulla mindfulness, quindi potrebbe non essere l'opzione migliore per un diario digitale tradizionale

Reflectly è disponibile solo su App Store e Google Play Store, senza versione web o desktop

Prezzi di Reflectly

**Gratis

Reflectly Premium: A partire da $9,99/mese

Valutazioni e recensioni di Reflectly

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Diario dei cinque minuti

Il migliore per un diario veloce

via Diario dei cinque minuti L'app Five Minute Journal offre una versione digitale del popolare diario stampato. L'idea è quella di dedicare solo cinque minuti a scrivere un diario e a registrare i pensieri della giornata.

L'app semplifica queste voci con prompt guidati, promemoria giornalieri, citazioni ispiratrici e sfide settimanali per mantenere la motivazione. 🎉

Le migliori funzionalità/funzioni di Five Minute Journal

Utilizzate il processo guidato per semplificare l'esperienza di scrittura del diario

Navigare con la visualizzazione della Sequenza o del Calendario

Monitoraggio dei propri stati e modelli

Five Minute Journal è un'app privata con un codice di accesso sicuro, Touch ID o Face ID

Limiti di Five Minute Journal

L'app Five Minute Journal non ha una versione web o desktop, quindi gli utenti devono usare un dispositivo iOS o Android per scrivere il diario

Sebbene esista una versione gratuita, gli utenti hanno bisogno di un piano a pagamento per aggiungere immagini o video ai prompt giornalieri del diario

Prezzi di Five Minute Journal

**Gratis

**Da 9,99 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Five Minute Journal

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Notion

Il meglio per i modelli di diario personalizzabili

via NotionNotion è un'area di lavoro digitale e app di pianificazione con diversi modelli di diario e tracker delle abitudini disponibili, che rendono facile la costruzione di un diario personalizzato. Che si tratti di raccogliere pensieri e sentimenti o idee importanti, questa fantastica app per diari utilizza un semplice sistema basato sul testo, in modo da poter costruire qualcosa di più completo con database per monitorare lo stato delle voci o delle attività nel tempo. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Iniziate da una pagina vuota o utilizzate un modello di bullet journal per impostare il vostro diario

Personalizzate il vostro modo di scrivere il diario con colori, immagini, intestazioni, database e integrazioni di funzionalità/funzione

Organizzare foto, video e altre promemoria dalla vita quotidiana e dalle vacanze

Creazione di più diari all'interno di un'area di lavoro

Funzionalità IA per riepilogare/riassumere le voci del diario, fornire prompt e altro ancora

Limiti di Notion

Notion ha un aspetto più simile a uno strumento di videoscrittura che a un'app per la produzione di latticini, il che potrebbe non essere visivamente attraente per chi scrive un diario personale

Alcuni utenti potrebbero trovare l'intervallo di funzionalità/funzione di Notion eccessivo all'inizio

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (4.700+ recensioni)

4.7/5 (4.700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.800+ recensioni)

7. Momento

Il migliore per l'integrazione dei social media

via Momento Momento è un'applicazione per il diario digitale solo per iOS che incoraggia la scrittura di un diario giornaliero e raccoglie automaticamente i contenuti dalle app dei social media. Momento utilizza i feed per estrarre contenuti da app come Instagram, Spotify o Goodreads per aiutarvi a dipingere un quadro della vostra vita in pochi istanti. 🖼️

Le migliori funzionalità/funzione di Momento

Organizza tutte le voci e i ricordi del vostro diario in un unico posto

Visualizzare una visione più completa di ogni giorno grazie all'integrazione dei feed delle app di social network e di intrattenimento

Scegliere di condividere con gli altri momenti specifici

Cercare e riflettere sulle voci precedenti del diario

Limiti di Momento

Momento è disponibile solo su iOS, quindi non su Android, web o desktop

Funzionalità/funzione di sicurezza avanzate, come passcode o Touch ID, sono a pagamento con Momento

Prezzi di Momento

**Gratis

Premium: A partire da $14,99/mese

Valutazioni e recensioni di Momento

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Daylio

Migliore per il monitoraggio dell'attività e dell'umore

via Daylio Daylio si promuove come app per il bullet journal digitale di autocura, con particolare attenzione all'umore, alla felicità e al monitoraggio degli obiettivi. Agli utenti viene richiesto di selezionare il proprio stato d'animo, descrivere la propria giornata e impostare obiettivi o finalità che possono misurare nel tempo. 🌻

Le migliori funzionalità/funzione di Daylio

Impegnarsi nella cura di sé e nella consapevolezza mentre si scrive un diario, grazie al rilevatore dell'umore incorporato

Visualizzate il vostro stato d'animo e i vostri progressi nel tempo con le coinvolgenti visualizzazioni del calendario

Ottenere statistiche avanzate e monitorare lo stato degli obiettivi nel tempo

Personalizzazione dell'esperienza con diversi temi colore

Limiti di Daylio

L'app diario è principalmente dedicata alla mindfulness e alla cura di sé, quindi non è adatta agli utenti che cercano app digitali standard per il bullet journaling

Daylio non è disponibile come app desktop o browser, quindi è necessario utilizzare un dispositivo iOS o Android

Prezzi di Daylio

**Gratis

Premium: A partire da $4,99/mese

Valutazioni e recensioni di Daylio

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Diario

Il migliore per il diario multimediale

via Diario Diarium è un'app per un diario digitale dallo stile più tradizionale. È multipiattaforma, il che significa che è facile iniziare e continuare il diario ovunque ci si trovi. È possibile incorporare foto, video e note audio e utilizzare la formattazione dei testi per personalizzare le voci. 🙌

Le migliori funzionalità/funzioni di Diarium

Scrivere un diario giornaliero o settimanale e scorrere le voci precedenti

Aggiungere posizioni e tag per visualizzare i luoghi in cui si è stati su una mappa

Ricevere notifiche di ciò che si è fatto in questo giorno in un anno precedente

Personalizza il tuo diario con colori, font, tag e integrazioni intelligenti

limiti di #### Diarium

Diarium è più simile a un diario tradizionale rispetto ad altre opzioni moderne e semplificate

Non c'è un monitoraggio integrato delle abitudini o degli obiettivi, quindi potreste preferire un'altra app per questo scopo

Prezzi di Diarium

Free

Lifetime Pro : $7.99

Valutazioni e recensioni di Diarium

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Diario della griglia

Migliore per il Visual Journaling

via Diario della griglia Grid Diary è un modo moderno e semplificato per iniziare a scrivere un diario. L'app utilizza prompt riflessivi e modelli di diario per rendere il processo più efficiente . L'esclusivo formato a griglia ispira a considerare diversi aspetti della propria vita. 📝

le migliori funzionalità/funzioni di #### Grid Diary

Incollare il blocco dello scrittore con un'esperienza di scrittura guidata

Avvio di più diari in un'unica app

Utilizzate i prompt integrati per promuovere la gratitudine, la riflessione e lo stato

Personalizzate il vostro diario digitale con adesivi, immagini in linea e formattazione del testo

Limiti di Grid Diary

Alcuni utenti potrebbero preferire un approccio al diario più tradizionale rispetto al suo sistema unico

Non esiste una versione web, quindi per utilizzare l'app è necessario un dispositivo Android o iOS, oppure un Mac

Prezzi di Grid Diary

**Gratis

A pagamento: 2,99 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di Grid Diary

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Organizzarsi con le migliori app per il diario digitale

Il journaling digitale è più facile che mai e ci sono molte app disponibili per motivarvi e incoraggiarvi a registrare la vostra vita quotidiana. Che il vostro obiettivo sia la mindfulness, la scrittura di un diario o il monitoraggio delle abitudini, in questo elenco c'è un'app adatta ai vostri obiettivi.

Portate il vostro diario online a un livello superiore con il vostro sistema di produttività digitale personalizzato quando provate gratis ClickUp .

Avrete uno spazio libero da distrazioni e dotato di tutte le funzionalità per registrare i vostri pensieri e sentimenti quotidiani, e la possibilità di trasformare questi pensieri in azioni. ✨