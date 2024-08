12 vantaggi che rendono ClickUp unico nel suo genere

Sappiamo tutti che ci sono molti strumenti di project management ma può essere difficile trovarne uno che si adatti perfettamente alle vostre esigenze. Molte di queste aziende offrono funzionalità/funzione che non sono all'altezza di ciò che state cercando e, a volte, si finisce per rimanere bloccati con un programma che non funziona bene per il vostro team.

È giunto il momento di iniziare a cercare un programma di strumento di project management che vi aiuterà a scalare la vostra azienda. Fortunatamente, un programma in particolare eccelle per essere una piattaforma all-inclusive: ClickUp! 😊

Ecco 12 cose che distinguono ClickUp dalla massa dei SaaS e perché è il miglior strumento di project management per la vostra azienda! 💼 🚀

Cos'è ClickUp? ClickUp è un sistema all-in-one

strumento di produttività costruito per team di ogni tipo e in ogni settore.

Non solo è possibile riunire tutti i lavori in un unico luogo con questa app, ma vanta anche un'architettura scalabile, un'interfaccia utente accattivante e centinaia di funzionalità completamente personalizzabili, che la rendono uno degli strumenti di project management più avanzati attualmente sul mercato. 🤯

Potete pianificare, monitorare e collaborare su qualsiasi progetto, costruire il flusso di lavoro perfetto per voi e il vostro team, creare campagne di marketing, gestire sprint di sviluppo e molto altro ancora, tutto in un'unica piattaforma!

Inutile dire che ClickUp ha tutte le funzionalità/funzione necessarie per semplificare il flusso di lavoro, risparmiare tempo, aumentare l'efficienza lavorativa e ottimizzare il potenziale di crescita della vostra azienda.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image-20-e1644357089779-1400x939.png

/$$$img/

Utilizzo di ClickUp per gestire le attività e collaborare con i membri del team

I team scelgono ClickUp: 12 ragioni per farlo

1. Visualizzazioni multiple

ClickUp offre non una, non due, ma ben 15 visualizzazioni diverse tra cui scegliere!

Sì, avete letto bene... 15+ visualizzazioni. 👀 🙌 🤓

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/giphy-22.gif

/%img/

Anchorman via Giphy Sappiamo che la gestione di progetti, sequenze e persone è già impegnativa così com'è, quindi il modo in cui visualizzate il vostro lavoro non dovrebbe aggiungere altro stress inutile alla vostra vita lavorativa. Per non menzionare il fatto che ognuno di noi ha stili di lavoro e di apprendimento diversi; dovrebbero esserci opzioni per adattarsi a tutti!

Con ClickUp, potrete visualizzare il vostro lavoro a modo vostro. Ecco le opzioni disponibili:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/CleanShot-2021-11-24-at-09.35.48.gif

/$$$img/

Visualizzare il proprio lavoro, a modo proprio, con ClickUp

Ogni visualizzazione offre una prospettiva unica sul vostro lavoro. Visualizzate le vostre attività in una vista Elenco, Bacheca o Calendario e vedete la loro interconnessione in una vista Gantt. Per vedere come il lavoro è distribuito tra i membri del team, basta passare alla vista Riquadro o alla vista Carico di lavoro per aiutarvi a gestire le risorse in modo più efficace.

Gli utenti apprezzano questo livello di flessibilità perché permette loro di gestire qualsiasi tipo di lavoro e di scegliere il tipo di visualizzazione più adatto a loro. 😌 🤌

2. Capacità di personalizzazione

Potremmo parlare di questo argomento per tutto il giorno... Voglio dire, seriamente; ci sono infiniti modi per personalizzare ClickUp, quindi potrebbe volerci un po' per elencare tutte le possibilità!

Per questo motivo, invece, ci occuperemo del motivo per cui questa funzionalità/funzione continua a catturare il cuore degli utenti di ClickUp. 💜

No progetto di sviluppo è lo stesso, quindi perché utilizzare un approccio unico? ClickUp offre una soluzione software online completamene personalizzabile, il che significa che ogni parte della piattaforma può essere regolata e personalizzata in base al vostro flusso di lavoro e alle vostre preferenze personali, modello aziendale, e così via!

Questo livello di flessibilità offre a qualsiasi tipo di team, in tutti i settori, la libertà e la struttura necessarie per far lavorare ClickUp nel modo in cui desiderano!

Date un'occhiata ad alcune delle funzionalità/funzione personalizzabili che i nostri utenti amano utilizzare in ClickUp:

**Campi personalizzati : conferiscono alle attività di ClickUp una flessibilità illimitata e consentono di aggiungere tonnellate di informazioni ricche alle vostre visualizzazioni

: conferiscono alle attività di ClickUp una flessibilità illimitata e consentono di aggiungere tonnellate di informazioni ricche alle vostre visualizzazioni Stati personalizzati delle attività : aggiungete diverse fasi alle vostre attività per mantenere il team allineato e informato sullo stato di avanzamento di un'attività

: aggiungete diverse fasi alle vostre attività per mantenere il team allineato e informato sullo stato di avanzamento di un'attività Dashboard personalizzate : scegliete tra oltre 50 varianti di widget e costruite un dashboard per qualsiasi scenario aziendale, per ottenere una reportistica e una panoramica di alto livello del vostro lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image-21-1400x841.png

/$$$img/

Tipi di campi personalizzati disponibili in ClickUp

Non lasciate che altri strumenti di lavoro vi facciano sentire bloccati e intrappolati nei limiti delle loro app. 🙅‍♂️

Dopo tutto, gli strumenti di project management dovrebbero incoraggiare voi e il vostro team a evolvere, soprattutto quando state scalando la vostra azienda. 🌱

3. Collaborazione e comunicazione del team

Non è un segreto che la collaborazione e la comunicazione del team siano fondamentali per l'esito positivo di un progetto. Tuttavia, è un aspetto con cui molte aziende hanno difficoltà, ancora di più ora che un numero maggiore di dipendenti lavora da casa.

Con le funzionalità/funzione avanzate di ClickUp per la collaborazione e la comunicazione tra team, i team di piccole e grandi dimensioni sono in grado di ottimizzare tutte le comunicazioni in un'unica piattaforma, di collaborare con chiunque in tempo reale e di promuovere la trasparenza del team. 🧑‍💻. 🤜. 🤛 👩‍💻

Utilizzate queste funzionalità/funzione di ClickUp per migliorare la comunicazione tra dipartimenti e client:

Assegnatari singoli e multipli : Assegnare uno o più membri del team a un'attività per suddividere la quantità di lavoro e promuovere il lavoro di squadra

: Assegnare uno o più membri del team a un'attività per suddividere la quantità di lavoro e promuovere il lavoro di squadra **Osservatori : Aggiungere osservatori alle attività per ricevere notifiche quando vengono effettuati aggiornamenti e ridurre il numero di riunioni di aggiornamento

: Aggiungere osservatori alle attività per ricevere notifiche quando vengono effettuati aggiornamenti e ridurre il numero di riunioni di aggiornamento Visualizzare la chat : Conserva le conversazioni con i tuoi colleghi insieme al tuo lavoro

: Conserva le conversazioni con i tuoi colleghi insieme al tuo lavoro Email in ClickUp : Inviare e ricevere email direttamente dalle attività di ClickUp per mantenere tutte le conversazioni in un unico posto

: Inviare e ricevere email direttamente dalle attività di ClickUp per mantenere tutte le conversazioni in un unico posto **Commenti assegnati e **Menzioni: Assegna un commento o un'azione a un membro specifico del team e menziona (o tagga) i tuoi colleghi per attirare la loro attenzione sugli elementi all'interno delle attività o della vista Team

**Menzioni: Assegna un commento o un'azione a un membro specifico del team e menziona (o tagga) i tuoi colleghi per attirare la loro attenzione sugli elementi all'interno delle attività o della vista Team **Correzione di bozze : Assegnazione di commenti direttamente sugli allegati delle attività, come i mockup dei progetti, i contratti legali e altro ancora

: Assegnazione di commenti direttamente sugli allegati delle attività, come i mockup dei progetti, i contratti legali e altro ancora Documenti : Utilizzabile per tutti i tipi di casi d'uso, compresi wiki, note di riunioni, portali aziendali e, naturalmente, qualsiasi tipo di documento che vi venga in mente

: Utilizzabile per tutti i tipi di casi d'uso, compresi wiki, note di riunioni, portali aziendali e, naturalmente, qualsiasi tipo di documento che vi venga in mente **Rilevamento della collaborazione : Modifica i Teams con gli altri membri del team in tempo reale e vedi quando gli altri stanno digitando un'attività per mantenere tutti sulla stessa pagina (letteralmente!)

: Modifica i Teams con gli altri membri del team in tempo reale e vedi quando gli altri stanno digitando un'attività per mantenere tutti sulla stessa pagina (letteralmente!) Privacy e condivisione : Permette di completare il controllo su chi vede cosa e quali autorizzazioni ha

: Permette di completare il controllo su chi vede cosa e quali autorizzazioni ha **Lavagne online : Brainstorming e mappatura di idee/progetti, e collaborazione con il team in tempo reale

Sia che lavoriate in ufficio o da remoto, ClickUp può aiutarvi a rimanere in connessione e aggiornati da qualsiasi luogo, eliminando i silos organizzativi, i colli di bottiglia, le frequenti riunioni di aggiornamento e così via!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/ClickUp-Whiteboard-1.gif

/$$$img/

Condivisione delle lavagne online in ClickUp per fare brainstorming, condividere idee ed eseguire un progetto piano del progetto tutto in un unico posto

4. Reportistica in tempo reale

ClickUp rende estremamente comodo creare, estrarre e visualizzare reportistica. la reportistica di ClickUp può fornire informazioni sulle prestazioni del vostro team; visualizzate su cosa sta lavorando ogni membro del team, chi è indietro e chi è in anticipo rispetto al carico di lavoro. È inoltre possibile scegliere tra oltre 50 widget per costruire il file dashboard personalizzato dei vostri sogni. Avrete una panoramica di alto livello del vostro lavoro e potrete disporre di un'adeguata strumenti di reportistica per monitorare lo stato di avanzamento di progetti specifici.

Altre funzionalità/funzione di ClickUp utili per la reportistica:

Vista Carico di lavoro e Box

Obiettivi

Attività cardinePulse ### 5. Funzionalità per il monitoraggio del tempo

Da fare per gestire meglio il proprio tempo sul lavoro? (Non è così per tutti? 😬 )

ClickUp può aiutarvi in questo! Offre funzionalità flessibili per il monitoraggio del tempo per migliorare la gestione del tempo il mio lavoro è un'attività che vi aiuterà a concentrarvi sul vostro lavoro e ad avere un maggiore controllo sulle vostre giornate lavorative. Tracciate il tempo, impostate stime, aggiungete note al tempo tracciato e visualizzate reportistica del vostro tempo praticamente da qualsiasi luogo con il timer globale di ClickUp! ⏳ 🌎

Note : aggiungere note alle voci del tempo per fare riferimento esattamente a ciò a cui si è dedicato il tempo

: aggiungere note alle voci del tempo per fare riferimento esattamente a ciò a cui si è dedicato il tempo Etichette : create e applicate etichette per classificare e filtrare facilmente il tempo dedicato alle attività

: create e applicate etichette per classificare e filtrare facilmente il tempo dedicato alle attività Tempo fatturabile : contrassegnare il tempo come fatturabile per vedere quale tempo deve essere speso sulle fatture

: contrassegnare il tempo come fatturabile per vedere quale tempo deve essere speso sulle fatture Ordinamento : ordinare le attività in base al tempo trascorso per vedere potenziali colli di bottiglia o dove è necessario un maggiore aiuto

: ordinare le attività in base al tempo trascorso per vedere potenziali colli di bottiglia o dove è necessario un maggiore aiuto Filtrazione : filtrare il tempo per data, stato, priorità, tag e altro ancora

: filtrare il tempo per data, stato, priorità, tag e altro ancora Eseguire il rollup : vedere un totale combinato di tutto il tempo trascorso tra le attività e le attività secondarie

: vedere un totale combinato di tutto il tempo trascorso tra le attività e le attività secondarie Modifica del tempo: aggiungere o sottrarre tempo al tempo monitorato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image-23-1400x948.png

/$$$img/

Monitoraggio globale del tempo disponibile in ClickUp desktop e mobile

🟠 _**Vuoi saperne di più sulle tecniche di gestione del tempo per migliorare la tua produttività?

{\a6}() https://clickup.com/it/blog/31340/blocco-del-tempo/ dai un'occhiata al nostro blog: Il blocco del tempo in ClickUp! _*/%href/**_

6. Modelli

Non sapete da dove cominciare? Non preoccupatevi, ClickUp vi copre le spalle!

Scegliete tra una vasta matrice di modelli per tutti i tipi di casi d'uso. La parte migliore dei modelli è che sono completamente personalizzabili; adattateli alle vostre preferenze ed esigenze aziendali. Potete anche creare modelli personalizzati all'interno di ClickUp per risparmiare tempo e mantenere i processi coerenti!

Prendete Jakub Grajcar il Marketing Manager di STX NEXT, per esempio. Ha aiutato a risolvere un problema di allineamento del team, un punto dolente comune a molti team, creando un modello di Marketing Sprint in ClickUp. Modello di sprint di marketing di Jakub è stato ideato per visualizzare e identificare facilmente le fasi del progetto e per creare un format coerente e ripetibile, in grado di soddisfare le esigenze del progetto in futuro.

Inutile dire che il suo modello ha ridotto i tempi di realizzazione dei progetti, ha diminuito il numero di riunioni di follow-up e ha permesso al suo team di essere più produttivo ed efficiente nel lavoro!

Abbiamo capito. A volte basta un esempio per passare da una situazione di stallo a una situazione di totale successo sul lavoro! Fate titolo al nostro centro modelli e scoprite tutti i tipi di modelli a vostra disposizione - sì, gratis!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/ClickUp-Templates\_Cleanshot.gif

/$$$img/

Trovate vari tipi di modelli personalizzabili nel Centro modelli di ClickUp

7. Potenza dell'integrazione

Sebbene ClickUp sia abbastanza potente da sostituire molti degli altri strumenti di lavoro utilizzati, l'integrazione con altre app può aiutarvi a ottimizzare il vostro flusso di lavoro in un unico posto. In effetti, ClickUp può essere connesso a più di 1000 strumenti, gratis! 🤯

Integrate ClickUp con le vostre attuali app per il lavoro, come ad esempio Slack , Google Calendar , Zapier , Front e altro ancora! Connettete le vostre app più utilizzate e preferite a ClickUp per aumentare l'efficienza del lavoro, mantenere i processi coerenti e risparmiare tempo evitando di dover attivare/disattivare più app. La potenza di integrazione di ClickUp vi permette di lavorare in modo più intelligente, non più difficile (perché sappiamo già che lavorate molto; non c'è bisogno di renderlo più difficile del necessario 😉 )

🟠 scopri le 16 migliori integrazioni ClickUp qui! /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/ClickUp-Slack-new-task-1.gif

/$$$img/

Creare un'attività di ClickUp da Slack

8. App mobile

La maggior parte delle aziende utilizza software di project management per il project management, ma il problema è che non tutti possono accedervi su dispositivi mobili. Può essere una vera seccatura quando si lavora lontano dall'ufficio e si ha bisogno di accedere agli strumenti di project management per terminare il lavoro, controllare gli aggiornamenti importanti e così via.

Ecco l'app mobile di ClickUp. 👋📱✨

Con l'app mobile di ClickUp non avrete più questo problema!

L'interfaccia intuitiva e le funzionalità/funzione di facile utilizzo dell'app mobile di ClickUp la rendono estremamente utile e comoda per chi è sempre in movimento. Create nuove attività, aggiornate i vostri colleghi e gestite i progetti quando e dove volete!

🟠 **Scarica gratis ClickUp e accedi da tutti i tuoi dispositivi /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/Task-view-1-1400x543.png

/$$$img/

L'interfaccia utente dell'app mobile ClickUp

9. Prezzi competitivi e convenienti

ClickUp si distingue dalla massa per i suoi piani tariffari convenienti.

Molte aziende offrono piani tariffari, ma può essere difficile trovarne uno che si adatti al vostro budget e che offra tutte le funzionalità/funzione di cui il vostro team ha bisogno. La parte migliore? Potete iniziare a usare ClickUp gratis!

Con ClickUp Piano Free Forever gli utenti possono esplorare centinaia di funzionalità/funzioni personalizzabili, aggiungere un numero illimitato di postazioni, creare un numero illimitato di attività e molto altro ancora... già, avete indovinato... gratis!

Inoltre, i piani a pagamento partono da soli 5 dollari per utente al mese, il che rende ClickUp una scelta eccellente sia per le aziende in crescita che per i solisti. Scegliete il vostro piano tariffario in base alle vostre esigenze attuali o a quelle che prevedete di avere in futuro!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/CleanShot-2021-12-16-at-11.34.14@2x-1400x881.png

/$$$img/

Scegliete il piano che si adatta alle vostre esigenze aziendali

🟠 Vedi una panoramica completa dei piani tariffari di ClickUp qui. : Nuovo di ClickUp? Scoprite come utilizzare ClickUp per aumentare la vostra produttività

⭐️ Amministrazione : I nuovi amministratori iniziano da qui! Impara i fondamenti attraverso gli occhi di un amministratore

⭐️ **Ospite : Sei stato invitato a ClickUp come ospite? Imparate le funzionalità/funzione principali di ClickUp per aiutarvi a diventare più produttivi

Sia che siate nuovi in ClickUp sia che siate con noi da anni, ClickUp University vi aiuterà ad acquisire le conoscenze e l'esperienza pratica necessarie per creare il vostro flusso di lavoro ideale e aumentare la vostra produttività!

🟠

**Iscriviti e crea il tuo account ClickUp University qui_

. 🎓

12. Equipaggio ClickUp

Quando si cerca uno strumento di project management per aiutare la propria azienda a crescere, è importante trovarne uno che non solo abbia funzionalità/funzione, ma che abbia anche grandi persone dietro di sé, altrettanto appassionate del prodotto.

Detto questo, le nostre funzionalità/funzione non sono l'unica cosa di cui siamo estremamente orgogliosi. La parte migliore e più importante di ClickUp è rappresentata dalle persone che contribuiscono alla sua realizzazione: la ClickUp Crew. 🚀

In ClickUp, il nostro team di persone talentuose e creative lavora instancabilmente ogni giorno per creare un'esperienza straordinaria per tutti i nostri utenti. Dai reparti Prodotto, Ingegneria, Marketing e Assistenza clienti, Eccellenza nella qualità teams e altro ancora: sono le persone di ClickUp che ci rendono un'azienda eccezionale, al di là di essere un semplice strumento SaaS. 💜

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/CleanShot-2021-12-03-at-17.19.02.gif

/$$$img/

🟠 Se sei interessato ad unirti alla nostra crew di ClickUp, dai un'occhiata al nostro sito

**pagina carriere_

per saperne di più sulle posizioni aperte!

ClickUp: Piattaforma unica nel suo genere 💎-Per tutti

Ecco a voi le 12 cose che distinguono ClickUp dalla massa! 🦄

ClickUp continua a dimostrare di essere uno strumento di project management completo e affidabile. In poco più di tre anni, è riuscito a conquistare il cuore di molte aziende ed è diventato riconosciuto e affidabile da persone di tutto il mondo. (Date un'occhiata alle recensioni degli utenti su la nostra pagina e G2 !)

Dalle funzionalità/funzione personalizzate al supporto clienti, ai piani tariffari convenienti, alle persone che lavorano in ClickUp e altro ancora: sono loro a renderci i migliori del settore. Provate gratis ClickUp per sperimentarlo personalmente e scoprire tutti i modi in cui può aiutarvi a risparmiare tempo, a scalare la vostra azienda e a lavorare in modo più efficiente. ⚡️