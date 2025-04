Quali sono i vantaggi che rendono unico ClickUp?

Passate da una dozzina di app solo per affrontare la vostra giornata lavorativa? Uno strumento di project management qui, una piattaforma di chattare là, documenti sparsi in vari servizi di archiviazione cloud e più di 25 schede del browser aperte in qualsiasi momento?

Il lavoratore medio della conoscenza passa da un'applicazione all'altra quasi 1200 volte al giorno . Questo continuo cambio di contesto costa alle organizzazioni fino al 9% del tempo di produttività per dipendente all'anno.

Questo gioco di prestigio non prosciuga solo il vostro tempo. Sta intaccando la vostra concentrazione, la vostra creatività e la vostra capacità di svolgere un lavoro eccellente.

Ma la soluzione non è solo un altro strumento di project management. Avete bisogno di una piattaforma unificata, un luogo in cui avete a disposizione tutto ciò che vi serve per terminare il vostro lavoro: gestione delle attività, comunicazione in tempo reale con il team, collaborazione documentale e perfino l'IA automazioni del flusso di lavoro.

Tutto come una "app per tutto, per il lavoro". Qualcosa come ClickUp .

ClickUp affronta direttamente questa sfida riunendo l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma coesiva. In questo post vi mostreremo cosa rende ClickUp unico e perché questo è importante per le prestazioni del vostro team.

🎯 ClickUp in 60 secondi

ClickUp combina project management, knowledge management e chat, il tutto alimentato dall'IA che vi aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente

ClickUp Chat collega le conversazioni direttamente alle attività di ClickUp con un'automazione alimentata dall'IA che mantiene tutto il lavoro nel contesto

collega le conversazioni direttamente alle attività di ClickUp con un'automazione alimentata dall'IA che mantiene tutto il lavoro nel contesto ClickUp Brain è l'IA nativa di ClickUp che non si limita ad automatizzare, ma impara. Suggerisce azioni basate sulle abitudini del team, facilita il follow-up del lavoro e risponde alle domande utilizzando le conoscenze dell'area di lavoro

è l'IA nativa di ClickUp che non si limita ad automatizzare, ma impara. Suggerisce azioni basate sulle abitudini del team, facilita il follow-up del lavoro e risponde alle domande utilizzando le conoscenze dell'area di lavoro Ogni team lavora in modo diverso. Noi lo capiamo. Con ClickUp potete personalizzare le visualizzazioni, i flussi di lavoro e le regole di automazione per adattarle al vostro processo, sia che stiate gestendo sprint Agile o coordinando campagne di marketing

ClickUp è costruito per gestire le esigenze delle aziende Fortune 500, ma è flessibile e veloce, il che lo rende perfetto anche per le startup e i solisti

Con funzionalità/funzione all'avanguardia nel settore, come la chat alimentata dall'IA e le lavagne online dinamiche che supportano la generazione di immagini IA e la gestione contestuale delle attività di ClickUp, ClickUp è progettato per crescere e adattarsi con voi

Per i Teams stanchi di strumenti scollegati e alla ricerca di un modo più intelligente di lavorare, ClickUp offre un approccio fondamentalmente diverso al project management e alla collaborazione tra team.

Scopriamo come ClickUp riduce il "lavoro sul lavoro", in modo che possiate concentrarvi sui risultati.

Univoche funzionalità/funzione che distinguono ClickUp

Avete presente la sensazione che si prova quando si scopre uno strumento che capisce il vostro modo di lavorare?

Ecco una rapida carrellata di 12 incredibili vantaggi che lo rendono unico:

1. Progetto management che ha senso

Pensate alla vostra tipica giornata di lavoro. Vi destreggiate tra più progetti, ognuno con la sua Sequenza, le sue dipendenze e le sue parti interessate. Gli strumenti tradizionali di project management spesso costringono ad adattare il flusso di lavoro alla loro rigida struttura. ClickUp ribalta il copione. Le funzionalità/funzione di ClickUp per la gestione delle attività permettono di assegnare le attività e di affrontare quelle più importanti con livelli di priorità personalizzati e opzioni di ordinamento intelligente.

Creare, assegnare e collaborare alle attività di ClickUp

Volete visualizzare il progetto sotto forma di grafico Gantt durante la riunione del mattino, passare a una tavola Kanban per lo standup del team di sviluppo, e poi visualizzare un calendario per pianificare le risorse?

Da fare tutto questo (e molto di più!) con 15+ visualizzazioni personalizzate in ClickUp .

Monitorate lo stato di avanzamento delle attività nel modo che preferite, grazie alle numerose visualizzazioni ClickUp disponibili

Ancora meglio, il vostro team può utilizzare contemporaneamente diverse visualizzazioni dello stesso progetto, lavorando ciascuno in modo sensato e migliorando la produttività.

📌 Ecco un esempio reale: Uno dei nostri clienti Enterprise, Finastra, ha fatto un esempio di come si possa fare un'azienda , la più grande azienda di software per i servizi finanziari, aveva problemi di incoerenza nella consegna delle campagne a causa della mancanza di piani GTM centralizzati.

La struttura frammentata rendeva difficile per i dirigenti avere visibilità sulle attività GTM in corso in un determinato momento e per quale unità aziendale. Immaginate 200 diapositive di piani di marketing che sono obsoleti nel momento stesso in cui li produciamo"

Joerg Klueckmann, vicepresidente del marketing di Finastra

Dopo il passaggio a ClickUp, l'azienda ha registrato un aumento del 30% nell'efficacia della collaborazione e del 40% nell'efficienza totale del GTM, semplicemente perché i team regionali potevano lavorare con gli stessi dati visualizzandoli a loro piacimento.

Possiamo mostrare cosa è successo con le nostre iniziative di marketing in una visualizzazione regionale o di campagna. Questo include la visualizzazione dei tipi di attività che stiamo conducendo e della fase dell'imbuto in cui le abbiamo taggate. In questo modo, il project management può facilmente aggiornarsi sullo stato di un progetto

DARIA GÎRJU, responsabile Digital Demand Gen di Finastra

2. Collaborazione che tiene tutti informati 83% dei lavoratori della conoscenza si affida principalmente alle email e alle chat per comunicare con il team, disperdendo informazioni vitali su canali disconnessi e limitando la collaborazione efficace.

Ricordate quando dovevate scavare tra infiniti thread di email o messaggi di chat per trovare un dettaglio cruciale del progetto? Quei giorni sono finiti.

Con ClickUp Chat le vostre conversazioni non si limitano a vivere accanto al vostro lavoro, ma ne sono parte integrante.

Sperimentate la vera convergenza tra le vostre attività e le conversazioni con ClickUp Chat

Immaginate questo: State discutendo di una nuova funzionalità/funzione con il vostro team in chat. Qualcuno menziona un requisito importante. Invece di sperare che qualcuno si ricordi di creare un'attività in un secondo momento, potete farlo manualmente o automaticamente, utilizzando l'IA, direttamente dalla conversazione.

Ma non finisce qui. Queste attività mantengono la loro relazione con la discussione originale, in modo da non perdere mai quel prezioso contesto.

Ciò che rende ClickUp Chat davvero potente è il modo in cui tutto lavora insieme:

Avviare una rapida sincronizzazione audio-video direttamente dalla finestra di chat quando un argomento complesso richiede una discussione faccia a faccia

Utilizzare l'IA nativa di ClickUp per riepilogare lunghe discussioni e aggiornarvi automaticamente

Trovare istantaneamente attività e documenti correlati per ogni conversazione grazie all'IA

Creare e condividere Lavagne online in ClickUp in connessione con le attività e i documenti, generando anche immagini IA, perfette per le sessioni di brainstorming

Generazione di immagini personalizzate grazie all'IA all'interno di ClickUp Whiteboards

Collaborazione in tempo reale sui documenti ClickUp mentre chattate con il vostro team

Non dovrete più passare da un'app all'altra o perdere il monitoraggio di informazioni importanti. L'intero flusso di lavoro, dalle chattare occasionali alla pianificazione formale dei progetti, vive in un unico luogo, semplificare il lavoro asincrono . Vida Health, un'azienda di assistenza sanitaria virtuale, ha utilizzato ClickUp per aumentare la produttività delle operazioni di marketing del 50%.

Hanno inoltre riferito di aver risparmiato un'ora alla settimana nella ricerca di informazioni e di contesto e di aver recuperato otto ore di riunione alla settimana per tutte le parti interessate.

Si tratta di un sacco di tempo prezioso da dedicare alla produttività e non alla gestione della casa digitale.

3. /IA che semplifica davvero il vostro lavoro*

Parliamo di IA. Non quella delle parole d'ordine, ma quella pratica, quotidiana, che ti fa chiedere come hai fatto a lavorare senza di essa. ClickUp Brain ™ è come avere un membro del team iper-efficiente che non dorme mai, non fa pause caffè e ricorda in qualche modo tutto ciò che è accaduto nell'area di lavoro.

Ma che dire di ChatGPT, Claude e Gemini? Sono tutti uguali, giusto? Beh, non proprio.

Ecco cosa rende L'approccio ClickUp AI di ClickUp diverso: invece di trattare l'IA come uno strumento separato, l'abbiamo inserita nel tessuto del vostro modo di lavorare.

Immaginate di trovarvi in una riunione mattutina per discutere degli obiettivi trimestrali con il vostro team. Mentre identificate gli elementi d'azione e create attività di ClickUp per organizzarli e seguirli, Brain può creare automaticamente attività secondarie perfettamente formattate a partire dai nomi delle attività.

Con ClickUp Brain è possibile creare istantaneamente attività secondarie dalle proprie attività

Che dire di quei momenti in cui avete bisogno di trovare qualcosa di specifico da una riunione di tre mesi fa? **Brain non ricorda solo ciò che è stato detto, ma comprende anche il contesto

Chiedetegli: "Da cosa abbiamo deciso il budget per il marketing del Q2?"_, e vi fornirà informazioni dalle chat più importanti, documenti del progetto e attività per fornire una risposta completa.

💡Pro Tip: Oltre 60% del tempo del team è dedicato alla ricerca di contesto, informazioni ed elementi di azione. È possibile risparmiare facilmente 2-3 ore alla settimana utilizzando Brain per trovare e riepilogare/riassumere rapidamente le decisioni precedenti.

Alcuni altri modi pratici in cui Brain rende più fluida la vostra giornata lavorativa :

Genera automaticamente StandUp™ con l'IA in base alle attività recenti e a quelle completate

Utilizzate gli StandUp™ con l'IA di ClickUp Brain per ottenere riepiloghi/riassunti istantanei dei progetti, in modo da potervi concentrare sul lavoro che conta davvero

Analizza i dati del progetto per prevedere potenziali ritardi e suggerire modi per ridurre i rischi

Può essere utilizzato per creare ogni tipo di contenuto, da rapide risposte alle email a veri e propri post autorevoli sui blog

Generare qualsiasi tipo di contenuto in pochi secondi con ClickUp Brain

Se qualcuno fa una domanda in chat a cui è già stata data una risposta, Brain è in grado di fornire istantaneamente la risposta, facendo risparmiare tempo al team

Leggi anche: Come utilizzare l'IA per la produttività

4. Tutto in un unico posto (no, proprio tutto)

Probabilmente avete già sentito parlare di "piattaforma all-in-one". Ma ecco perché l'approccio di ClickUp alla convergenza è fondamentalmente diverso: **Non stiamo solo mettendo in connessione strumenti diversi, ma stiamo reimmaginando il modo in cui dovrebbero lavorare insieme

Prendiamo ad esempio Sarah, una product manager di una startup tecnologica, che inizia la sua giornata in ClickUp Chattare, discutendo le priorità delle funzionalità/funzione con il suo team. Mentre parlano, apre un nuovo documento ClickUp direttamente dalla finestra di chat per redigere i requisiti. ClickUp Brain la aiuta estraendo le informazioni pertinenti dalle discussioni precedenti e dalle attività di ClickUp esistenti.

Quando finalizzano i requisiti, l'autrice converte i punti chiave in attività con un solo clic, che mantengono la connessione sia con la chat originale che con il documento.

In seguito, gli sviluppatori non devono cercare su più piattaforme quando chiedono informazioni sul contesto di un requisito specifico. Tutto è in connessione: la discussione iniziale, il documento dei requisiti, i dettagli dell'attività e le conversazioni successive.

**Nella maggior parte delle configurazioni, sono necessari almeno quattro strumenti diversi per eseguire questo flusso di lavoro. In ClickUp, invece, si tratta di un flusso di lavoro fluido in cui ogni pezzo confluisce naturalmente nel successivo Uno dei nostri clienti, RevPartners, ha fatto un'analisi dei dati e delle informazioni ha condiviso una metrica interessante: Dopo aver adottato l'approccio di convergenza di ClickUp, hanno ridotto i costi di sottoscrizione del software del 50%. Hanno ottenuto la potenza di tre strumenti in un'unica piattaforma a metà prezzo. Ma il vero valore non era solo il risparmio sui costi: il loro team ha riportato:

64% di consegna più rapida del servizio con i modelli ClickUp

83% di riduzione del tempo di pianificazione del progetto (da 30 minuti a 5 minuti)

riunioni sullo stato dei lavori più efficienti del 36%

5. Flussi di lavoro personalizzabili che si adattano al vostro stile

Vi siete mai sentiti come se steste lottando contro il vostro strumento di project management invece di farlo lavorare per voi? Questa è una frustrazione comune che abbiamo risolto con i flussi di lavoro personalizzabili di ClickUp.

Invece di costringervi in una scatola predefinita durante la gestione dei progetti, I campi personalizzati di ClickUp consentono di creare flussi di lavoro che rispecchiano le attività del team.

Utilizzate i campi personalizzati di ClickUp per categorizzare e filtrare i dati in modo efficace

Potete utilizzarli per acquisire e visualizzare i dati esatti di cui avete bisogno per ogni attività di ClickUp, che si tratti di scadenze, budget, fasi del progetto o preferenze dei client. Con elenchi a discesa personalizzati, caselle di controllo, campi data, numeri o persino barre di avanzamento, assicurano che ogni attività abbia il contesto di cui il team ha bisogno per andare avanti. Attività personalizzate di ClickUp supportano ulteriormente questo aspetto. Un team di progettazione, ad esempio, potrebbe aver bisogno di stati come "In progettazione", "In revisione" e "Pronto per lo sviluppo", mentre un team di contenuti ha bisogno di "Bozza", "Modifica" e "Programmato"

Con ClickUp è possibile creare flussi di lavoro unici per ogni team, progetto o persino elenco di attività individuali. Ciò che lo rende veramente potente è la possibilità di creare flussi di lavoro a condizione per automatizzare attività ripetitive.

Creare sequenze di automazione if-then in ClickUp per automatizzare attività ripetitive di progetto

Ad esempio, è possibile impostare Automazioni di ClickUp dove:

Quando lo stato di un'attività passa a "Pronto per la revisione", viene automaticamente assegnato al team QA

Se un'attività rimane in "In corso" per più di 5 giorni, viene attivata una notifica ai project manager

Quando qualcuno aggiunge il tag di priorità "Urgente", viene creata una notifica nel canale di chat designato

6. Reportistica in tempo reale che racconta la storia dei vostri dati

Dimenticate le reportistiche statiche che sono obsolete nel momento stesso in cui vengono generate. Seguite lo stato di avanzamento con la reportistica in tempo reale di ClickUp, che vi dà il polso dei vostri progetti con dashboard che si aggiornano man mano che il lavoro viene svolto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Sprint-Dashboards-in-ClickUp.gif

/$$$img/

Supponiamo che stiate gestendo il lancio di un prodotto. Il vostro ClickUp Dashboard possono mostrare contemporaneamente

Lo stato dello sprint tra i diversi team

L'allocazione delle risorse e la loro capacità

Monitoraggio del budget con ore bruciate e ore rimanenti

Sequenza e Viste Gantt in ClickUp con le valutazioni di completamento delle attività cardine

Indicatori di rischio basati su ritardi o blocchi delle attività

È possibile eseguire il drill-down su qualsiasi metrica con varie schede di misurazione e grafici per vedere i dati sottostanti.

Ad esempio, se notate che la velocità del vostro team sta calando, potete fare clic sul grafico a linee per vedere esattamente quali attività stanno richiedendo più tempo del previsto e perché. Questo aiuta a gestire meglio le risorse.

🧠 Fatto divertente: Utente ClickUp, Stanley Sicurezza ha registrato una riduzione del 50% del tempo dedicato alla creazione e alla condivisione dei report da quando è passato a ClickUp. I numeri di ClickUp non si limitano a fare la somma, ma si allineano per raccontare una storia!

7. Monitoraggio del tempo che conta (più delle ore)

Credete che il monitoraggio del tempo sia importante per sapere quanto tempo impiegano le attività? Ripensateci. Si tratta anche di capire come il team impiega il proprio tempo, in modo da poter prendere decisioni migliori. Il monitoraggio del tempo dei progetti nativo di ClickUp da fare esattamente in questo modo.

Monitoraggio del tempo collegato a qualsiasi attività da qualsiasi luogo con ClickUp Project Time Tracking

Ma questo è solo l'inizio. Ecco cosa lo rende speciale:

Iniziare il monitoraggio del tempo direttamente da qualsiasi attività (su desktop e mobile)

Categorizzare automaticamente le voci di tempo in base ai tag delle attività e ai campi personalizzati

Utilizzare il timer Pomodoro integrato per sessioni di lavoro mirate

Monitoraggio delle ore fatturabili e non fatturabili con valutazioni personalizzate

🔑 Qual è l'impatto reale di tutto ciò reportistica di monitoraggio del tempo ?

Potreste scoprire che le vostre ore fatturabili aumentano semplicemente perché iniziate a registrare tutti i lavori dei client in modo più accurato. Inoltre, le stime dei progetti possono migliorare grazie all'accesso ai dati storici relativi a attività simili.

Abbiamo vagliato diverse opzioni e abbiamo ritenuto che ClickUp ci offrisse la giusta combinazione di potenza e flessibilità. Avevamo anche bisogno di risolvere il problema del monitoraggio del tempo per tenere traccia e misurare i tempi registrati dagli appaltatori esterni senza dover ricorrere ad app e servizi esterni. Il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp lavora senza problemi su mobile, tablet e desktop.

Alistair Wilson, consulente per la trasformazione digitale presso Compound

8. Modelli che trasformano le best practice in standard

Chi non ama le scorciatoie? Se c'è un modo più intelligente e veloce di lavorare, ClickUp lo troverà.

È per questo che gli utenti amano le nostre modelli per il project management ! Modelli in ClickUp non sono modelli di base, ma modelli dinamici che catturano le best practice del team.

Che si tratti dell'impostazione di un progetto per un nuovo cliente, del piano di lancio di un prodotto, della gestione di più fornitori o dell'organizzazione di una campagna di marketing, i modelli aiutano a mantenere la coerenza e a risparmiare tempo prezioso per la configurazione.

Alcuni casi d'uso per sfruttare al meglio i modelli di ClickUp:

Un dipartimento di risorse umane utilizzaIl modello di lista di controllo di ClickUp per l'onboarding che coordina le attività di più dipartimenti, assicurando che nulla vada perso

Un'agenzia di marketing può fare affidamento suModello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp che imposta automaticamente l'intero flusso di lavoro, dal brief iniziale alla reportistica finale, con tutte le attività secondarie e le dipendenze necessarie

Un team di sviluppo di software può utilizzare regolarmenteI modelli di piano per gli sprint di ClickUp che includono visualizzazioni personalizzate per i diversi membri del team, aggiornamenti automatizzati dello stato e liste di controllo QA integrate

💡Pro Tip: Utilizzate le variabili dei modelli di ClickUp per rendere i modelli ancora più potenti. Quando si crea un nuovo progetto a partire da un modello, è possibile inserire automaticamente campi personalizzati, date e assegnatari in base ai dati inseriti.

Uno dei nostri clienti ha riferito di aver ridotto il tempo di configurazione di un nuovo progetto da ore a minuti grazie a questa funzionalità/funzione. Ascoltate la loro storia qui sotto!

9. App e integrazioni per dispositivi mobili: L'area di lavoro completa in tasca

Il mio lavoro non si ferma quando passi dalla scrivania, e nemmeno la tua capacità di mantenere la produttività. L'app mobile di ClickUp consente di:

Creare e aggiornare le attività con funzionalità di formattazione completa

Monitoraggio del tempo con un solo tocco

Utilizzare la messaggistica istantanea tramite ClickUp Chat per la condivisione di rapidi aggiornamenti

Accedere a tutti i documenti e ai file offline

Un'area di lavoro completa che sta in tasca!

Cosa lo rende ancora più potente? Le profonde integrazioni bidirezionali di ClickUp che permettono agli strumenti esistenti di lavorare meglio insieme. Consideratela come l'aggiunta di un livello di intelligenza al vostro stack tecnologico, piuttosto che la semplice creazione di un altro punto di connessione.

➡️ Prendiamo ad esempio la nostra integrazione con Zoom. Oltre a consentirvi di avviare e partecipare alle riunioni di Zoom direttamente dalle vostre attività di ClickUp, garantisce anche che le registrazioni e le trascrizioni siano automaticamente allegate all'attività pertinente, mantenendo tutto il contesto in un unico posto.

Utilizzate un'ampia gamma di integrazioni ClickUp per ottimizzare i vostri flussi di lavoro visivi con gli strumenti con cui vi sentite più a vostro agio

E questa è solo un'app. Immaginate quanta produttività in più potete ottenere con Le oltre 1000 integrazioni di ClickUp tra cui:

Strumenti di sviluppo: GitHub, Gitlab, Bitbucket

Strumenti di progettazione: Figma, Adobe Creative Cloud

App per la comunicazione: Slack, Microsoft Teams

App per la gestione dei file: Google Drive, Dropbox, OneDrive

Sincronizzazione del calendario: Google Calendar, Outlook

E molte altre tramite Zapier

10. ClickUp University: Crescere dell'1% ogni giorno

👀 Da fare? Abbiamo 10 valori fondamentali in ClickUp . Crescere dell'1% ogni giorno è uno di questi!

Imparare un nuovo strumento può essere travolgente, ed è per questo che abbiamo creato ClickUp University -una piattaforma di apprendimento completa che cresce con voi. A differenza dei centri assistenza tradizionali, ClickUp University si adatta al vostro ruolo e al vostro livello di esperienza, offrendovi percorsi di apprendimento personalizzati in base alle vostre esigenze.

Grazie a ClickUp University, avrete la possibilità di:

Completare corsi autogestiti specifici per ruolo per adattare al meglio ClickUp al vostro flusso di lavoro

Ottenere certificazioni che dimostrino la vostra competenza nella piattaforma

Accedere a sessioni di formazione dal vivo con gli esperti di ClickUp

Se volete ottenere un tasso di adozione più rapido e un minor numero di ticket di assistenza utilizzando la nostra piattaforma, ora avete lo scoop su come fare!

La ClickUp University è gratis, facile da capire e vi guida attraverso tutto ciò di cui potreste aver bisogno per utilizzare il software o sviluppare uno spazio per il vostro team

Recensione G2 verificata

11. Accessibilità e scalabilità: La potenza dell'azienda a un prezzo da startup

Crediamo che gli strumenti più potenti non debbano essere riservati ai budget delle aziende. Il modello di prezzo di ClickUp si basa sul principio che si dovrebbe pagare solo per ciò che si usa, con la flessibilità di scalare in base alle proprie esigenze.

Il nostro piano Free Forever, ad esempio, è sufficiente per molti piccoli team come strumento principale di project management. Man mano che si cresce, i nostri prezzi graduali assicurano che non si paghi per funzionalità/funzione di cui non si ha bisogno, pur avendo accesso a tutto ciò che si deve fare.

clickUp Brain è più conveniente (e contestuale) di ClickUp Brain. Potete aggiungerlo a qualsiasi piano a pagamento di ClickUp per soli $7 per membro al mese!

12. Un supporto clienti che si preoccupa

Siete stanchi di parlare con i responsabili dell'assistenza che non capiscono le vostre sfide reali?

Quando chiedete aiuto a ClickUp, vi mettete in contatto con esperti di prodotto che sono davvero i migliori in quello che fanno. Sono maestri della piattaforma, certo, ma hanno anche la capacità di non arrendersi finché i vostri problemi non sono stati risolti.

Giuriamo per il duro lavoro (anche questo è uno dei nostri valori fondamentali!), ma riconosciamo che a volte la nostra piattaforma potrebbe non funzionare esattamente nel modo desiderato.

Per questo motivo, il nostro team del supporto è a vostra disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso diversi canali:

Chattare in diretta

Videochiamate per la risoluzione di problemi complessi

Supporto email dettagliato con registrazioni dello schermo

Forum della comunità moderati da utenti esperti

Supporto in priorità per i clienti delle aziende

Il nostro supporto è unico perché trattiamo l'esito positivo dei clienti come una filosofia, non come un semplice reparto.

Il risultato? Distrazioni, strumenti dispersi, flussi di lavoro rigidi: non importa quale sia il vostro killer della produttività, come dimostra il nostro potente set di funzionalità/funzione, ClickUp è la soluzione.

Come diversi Teams trasformano il mio lavoro con ClickUp

Abbiamo capito. Siamo ClickUp e parliamo di ClickUp. Possiamo praticamente sentire gli occhi che si alzano. Da qui lasceremo che siano i nostri personalizzati a parlare per noi. 🤩

Ecco i nostri migliori esiti positivi di team che hanno trasformato i loro flussi di lavoro con ClickUp.

Technology teams: Dall'avvio alla scalata

I team di sviluppo software devono affrontare sfide uniche per coordinare progetti complessi e mantenere l'agilità.

⚠️ Sam Pavitt, responsabile dei prodotti di Gatekeeper, ha affrontato un momento cruciale della sua carriera, quando ha dovuto creare un'architettura scalabile che risolvesse i moderni problemi di project management del suo team.

avendo precedentemente sostenuto Jira in vari ruoli, Sam era determinato a replicarne l'esito positivo in Gatekeeper. Tuttavia, ha subito appreso che il CEO aveva una forte avversione per Jira a causa della sua natura restrittiva, dei flussi di lavoro poco flessibili e della complessità intrinseca per i team non tecnologici. Questo lo ha spinto a esplorare ClickUp, una piattaforma già in uso in tutta l'azienda per diversi team.

🏆 In soli due anni di utilizzo di ClickUp, Gatekeeper di Gatekeeper /%href/, i team di gestione e sviluppo dei prodotti hanno prosperato. Hanno ottenuto una riduzione del 50% dei colli di bottiglia dell'amministrazione e hanno snellito i flussi di lavoro senza bisogno di un amministratore dedicato. La flessibilità di ClickUp ha permesso di adattare i processi del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC) senza problemi.

Teams ha evidenziato tre vantaggi chiave che hanno reso ClickUp superiore per il suo team:

Grazie alle funzionalità di tag personalizzati, i titolari dei prodotti potevano gestire sprint e backlog senza bisogno di query di tipo SQL, migliorando la collaborazione tra i diversi team

A differenza di Jira, dove un singolo amministratore spesso blocca la produttività, ClickUp consente a tutti i membri del team di gestire in modo indipendente configurazioni e flussi di lavoro

L'assenza di strutture rigide in ClickUp ha permesso a Gatekeeper di adattare liberamente i propri processi SDLC, eliminando le frustrazioni associate alle restrittive transizioni di stato di Jira

Grazie a ClickUp, Gatekeeper ha migliorato la visibilità del progetto e ha promosso una cultura di collaborazione tra i team tecnici e non.

Teams di marketing: Orchestrazione di campagne complesse

I team di marketing si destreggiano tra molteplici campagne, scadenze e risultati su vari canali.

⚠️ Shopmonkey, una piattaforma di gestione di autofficine basata sul cloud, ha dovuto affrontare una vera e propria sfida con le approvazioni di marketing. Con un team in crescita e richieste provenienti da tutte le direzioni - Notion, Documenti Google, Slack - era difficile tenere traccia dei progetti e di chi stava facendo cosa.

rachel Gilstrap, Marketing Project Manager, ha notato che questo caos portava a perdere informazioni e a ritardare le approvazioni. Per risolvere il problema, Rachel ha preso l'iniziativa di implementare ClickUp, ottenendo la certificazione e adattando la piattaforma alle esigenze del suo team.

i risultati sono stati impressionanti: hanno ottenuto una riduzione del 50% dei tempi di revisione e approvazione e una diminuzione del 33% del tempo necessario per completare le richieste di progettazione.

Ora, grazie ai processi semplificati, ai flussi di lavoro automatizzati e alle visualizzazioni personalizzabili di ClickUp, Shopmonkey non è solo più organizzato, ma anche più efficiente -completando oltre 230 attività in soli cinque mesi! Questo include 404 nuovi annunci, 46 nuove campagne email e nove eventi. Hanno anche rilasciato tre diversi prodotti in meno di tre mesi.

Leggi anche: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp

Teams aziendali: Crescere senza problemi

Le grandi aziende spesso hanno difficoltà a mantenere visibilità e coerenza nei processi.

⚠️ VMware, una grande azienda di servizi multi-cloud, ha affrontato alcune sfide reali nel tentativo di semplificare le proprie operazioni. Con oltre 10.000 dipendenti, le richieste di progetto erano ovunque: arrivavano tramite email, Slack e riunioni. Questo approccio dispersivo rendeva difficile per i team rimanere sulla stessa pagina e rallentava la reportistica e il monitoraggio degli obiettivi.

🔁 Per affrontare questi problemi, VMware ha deciso di collaborare con ClickUp . Teresa Sothcott, responsabile del Project Management Office, ha spiegato che avevano bisogno di un'unica piattaforma per gestire tutto in modo efficiente.

con ClickUp, hanno registrato un incredibile miglioramento di 8 volte nell'assunzione e nella definizione delle priorità dei progetti. Le automazioni hanno contribuito a ridurre i lavori più impegnativi, consentendo ai team di concentrarsi su ciò che conta davvero. Ora, con tutto il lavoro in un unico posto, VMware ha una chiara visualizzazione dei progetti e può prendere decisioni rapide e informate.

Il team è entusiasta di avere un unico strumento. Ora abbiamo la tranquillità di sapere che abbiamo le informazioni giuste.

Teresa Sothcott, Responsabile dell'Ufficio Project Management di VMWare

Tutti questi esempi condividono un thread comune: L'adattabilità di ClickUp consente a team di ogni tipo e dimensione di creare flussi di lavoro che rispondano alle loro esigenze uniche, mantenendo al contempo la vantaggi di un hub di lavoro unificato. Che si tratti di una startup di marketing composta da due persone o di un'azienda tecnologica globale, la scalabilità di ClickUp garantisce che la vostra area di lavoro possa crescere ed evolversi come voi.

Un confronto completo tra ClickUp e altri strumenti

Funzione ClickUp Asana Monday.com Notion Jira Gestione delle attività Avanzata con automazione, attività ricorrenti, dipendenze e stati personalizzati. Buona, ma le attività ricorrenti e le dipendenze richiedono piani di livello superiore. Forte gestione delle attività, ma le dipendenze e le automazioni possono risultare complicate. Limitato per i flussi di lavoro strutturati. Forte nell'organizzazione a moduli liberi. Eccellente per il monitoraggio dei problemi, ma meno intuitivo per la gestione generale delle attività. Viste Gantt, Calendario, Mappe mentali, Tabella, Carico di lavoro, Box, Attività, Tutto, Documenti, Moduli, Lavagne, Mappe mentali, Moduli e Sequenza. Limitatamente alle viste Elenco, Bacheca, Calendario, Sequenza e Gantt (premium). Viste Elenco, Bacheca, Sequenza, Calendario e Gantt. Visualizzazioni in stile database: Tabella, Kanban e Calendario. Nessuna Gantt. Schede Scrum e Kanban, oltre alle visualizzazioni Backlog e Sprint. Completamente personalizzabile: stati, campi, flussi di lavoro e modelli. Alcune personalizzazioni, ma al limite senza piani premium. Buona personalizzazione per Bacheca e flussi di lavoro. I database sono altamente personalizzabili, ma mancano di struttura per i flussi di attività. Flussi di lavoro e campi personalizzati per i problemi. Ideale per i team tecnici. Collaborazione Chat integrata, commenti in attività, discussioni in thread, condivisione di file. Commenti in attività, ma non chattare in tempo reale. Commenti e aggiornamenti, ma senza chattare in tempo reale. Commenti in pagine/database; niente chat. Commenti su attività/ problemi. Nessuna chat. Automazioni Modelli integrati e potenti, trigger personalizzabili. Solo nei piani di livello superiore, con meno modelli. Automazioni integrate con flussi di lavoro visivi. Nessuna automazione per le attività; formule di database limitate. Automazione avanzata per i flussi di lavoro di sviluppo. Integrazioni Oltre 1.000 integrazioni, tra cui Slack, Google Drive e Zoom. Oltre 100 integrazioni, tra cui Slack e Google Drive. Oltre 50 integrazioni, buone per strumenti CRM e di marketing. Integrazioni di base; si affida alle API per ulteriori opzioni. Forte per gli strumenti di sviluppo come Bitbucket e GitHub. Reportistica e analisi Dashboard avanzate, carico di lavoro, monitoraggio del tempo e tracciamento degli obiettivi per lo stato dei progetti. Reportistica di base nel livello gratuito, avanzata in quello premium. Reportistica di alto livello, ma analisi non avanzate nei livelli inferiori. Analisi al limite; meglio per il monitoraggio dei contenuti. Reportistica avanzata per le metriche Agile, come la velocità e i grafici di burndown. Monitoraggio del tempo Incorporato. Incorporato. Incorporato. Nessun monitoraggio del tempo nativo. Integrato modelli Modelli Modelli precostituiti e personalizzabili per attività, documenti, flussi di lavoro. Modelli per le attività solo nei piani premium. Opzioni di modelli decenti, ma meno varietà di funzioni e casi d'uso rispetto a ClickUp. Nessun modello strutturato; gli utenti ne creano di propri. Modelli minimi per i team di software. Gerarchia e organizzazione Completa: Spazi, cartelle, elenchi, attività secondarie. Solo progetti e attività; le attività secondarie sono limitate. Bacheca e gruppi; nessuna gerarchia profonda. Flessibile, ma senza livelli di attività strutturati. Progetti, problemi e attività secondarie. Ideale per gerarchie tecniche. Strumento per i documenti con collegamenti, modifica in tempo reale e inclusione delle attività. Nessuna base di conoscenza integrata. Nessuna base di conoscenza integrata. Eccellente per la gestione della conoscenza. Assistenza minima integrata per i documenti. App per dispositivi mobili Funzionalità/funzione completa con accesso offline e funzioni avanzate. Solida, ma con funzionalità/funzione più limitate rispetto al desktop. App mobile potente con notifiche personalizzabili. Funzionalità limitate, ideale per prendere note. App mobile di base per visualizzare e modificare i problemi. L'interfaccia utente è intuitiva, con funzionalità di trascinamento e guide per l'accesso. L'interfaccia utente è pulita, ma le funzionalità/funzione avanzate richiedono un lavoro richiesto per essere apprese. Facile da usare, ma interfaccia ingombrante per i team più grandi. Semplice, ma manca di /href/https://clickup.com/it/blog/3892/software-di-gestione-delle-attivita/task profondità di gestione/%href/. L'interfaccia complessa è pensata per gli sviluppatori. Agile project management Funzionalità integrate come Sprints, Agile Dashboard, Burndown Charts. Non c'è supporto nativo; è necessaria una configurazione manuale. Assistenza Agile limitata. Strumenti Agile minimi. Assistenza Agile migliore della categoria. Pricing Il piano Free include quasi tutte le funzionalità/funzione; i piani a pagamento hanno un prezzo accessibile. Il piano Free manca di funzionalità/funzione avanzate; i piani premium sono più costosi. Costoso per i piccoli team; piano gratis limitato. Piano Free e conveniente, ma privo di funzionalità/funzione avanzate per il PM. I piani a pagamento sono costosi; progettati per team più grandi

Lascia stare il lavoro sul lavoro e termina più cose con ClickUp

Abbiamo iniziato questa discussione discutendo le sfide del lavoro disconnesso.

Approssimativamente 92% dei lavoratori della conoscenza rischiano di perdere decisioni importanti a causa della dispersione della documentazione, mentre solo l'8% utilizza strumenti di project management per tenere traccia degli elementi in azione.

**Ma attraverso ogni funzionalità/funzione e ogni esempio che abbiamo esplorato, una cosa diventa chiara: c'è un modo migliore di lavorare

Per la creazione e il monitoraggio dei contenuti utilizzavamo SharePoint, Excel e documenti Word, il che rendeva difficile ottenere visibilità e mantenere l'accuratezza. ClickUp ha risolto molti di questi problemi

Katharine Uhrich, Smokeball

ClickUp non è solo un'altra soluzione software di project management da aggiungere al vostro parco tecnologico . È un'opportunità per ripensare radicalmente il modo in cui il team collabora, comunica e termina il lavoro. Che si tratti di gestire lanci di prodotti complessi, di coordinare campagne di marketing o di guidare iniziative a livello aziendale, ClickUp si adatta alle vostre esigenze mantenendo il contesto che rende il lavoro significativo.

La parte migliore? Non dovete crederci sulla parola. Il piano Free Forever di ClickUp vi dà accesso a un'area di lavoro completamente funzionante, dove potrete sperimentare in prima persona come funzionalità come la Chat AI, i flussi di lavoro personalizzati e la collaborazione in tempo reale possano rendervi più produttivi.

Siete pronti a raggiungere l'esito positivo dei progetti? Ecco come iniziare:

Date un'occhiata a ClickUp University per accelerare l'adozione di ClickUp da parte del team

Iniziare con il piano Free Forever per esplorare le basi

Prenota una demo per vedere come ClickUp può essere personalizzato per le vostre esigenze specifiche

Iscriviti al Comunità ClickUp per imparare da migliaia di team che hanno già ottenuto risultati straordinari

Il futuro del lavoro consiste nel riunire tutto - le attività, le conversazioni, i documenti e il team - in un'unica piattaforma intelligente. ClickUp è all'avanguardia in questo campo trasformazione per i team di progetto e vi invitiamo a farne parte.

La questione non è se avete bisogno di un modo migliore di lavorare. Si tratta di capire per quanto tempo ancora potrete permettervi di lavorare nel vecchio modo. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso e sperimentate la vera convergenza del posto di lavoro.