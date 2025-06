15 migliori esempi di elenchi di cose da fare per la massima produttività sul lavoro

Un elenco delle cose da fare è il primo passo per organizzarsi. Siamo onesti: è soddisfacente fare una lista e spuntare le cose quando le hai finite.

Che si tratti di attività lavorative o faccende domestiche, una lista di controllo ben strutturata può aiutarti a tenere tutto sotto controllo e a gestire il tempo in modo efficace. Tuttavia, creare la propria lista di cose da fare è anche un'abilità.

Se non è fatto nel modo giusto, può confondervi ulteriormente, causando ritardi o addirittura il mancato rispetto delle scadenze. In questo articolo, discuteremo alcuni esempi efficaci di elenchi di cose da fare e condivideremo modelli che vi consentiranno di organizzare e dare priorità alle attività in modo migliore. Iniziamo! 🙌

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Rimani organizzato e massimizza la produttività sfruttando il potere di efficaci elenchi di cose da fare! Vantaggi delle liste delle cose da fare: Mantengono la vita organizzata, promuovono un senso di realizzazione, riducono lo stress e aumentano la produttività fornendo una tabella di marcia chiara per le attività

Tipi di elenchi di cose da fare: personali, marketing, project management, progettazione, pianificazione di eventi, finanza, immobiliare, risorse umane, operazioni aziendali, gestione delle risorse, gestione di siti web, studenti, assistenza clienti, gestione delle costruzioni e lavoro da remoto sono tutti utili in vari ambiti

Creare un elenco di cose da fare efficace: Stabilisci obiettivi chiari e raggiungibili, scegli formati adeguati, suddividi le attività più grandi in passaggi più piccoli e stabilisci le priorità in modo efficace

Utilizzo di modelli: sfrutta modelli personalizzabili per attività specifiche, come la ricerca di un appartamento o la pianificazione di un evento, per risparmiare tempo e lavoro richiesto

Sfruttare la tecnologia: Utilizza Utilizza ClickUp per gestire le attività, automatizzare i processi e collaborare con i team per migliorare l'organizzazione e la produttività

Miglioramento continuo: aggiorna regolarmente i tuoi elenchi di cose da fare e controlla lo stato delle attività per garantire efficienza e adattabilità nelle attività personali e professionali

In che modo gli elenchi delle cose da fare sono efficaci?

Un elenco di cose da fare è un elenco di attività che devono ancora essere completate, organizzate in base all'urgenza o alla priorità. Alcuni esempi di elenchi di cose da fare quotidiane possono includere un elenco di faccende domestiche, un elenco per un evento di lavoro imminente o un elenco di controllo giornaliero per i membri del tuo team.

Sul fronte personale e professionale, un elenco di cose da fare offre diversi vantaggi.

Mantiene la vita organizzata: Un elenco delle cose da fare ti rende più organizzato e ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi giornalieri/settimanali tenendoli sotto controllo. È una panoramica delle attività che devi completare, dello stato di avanzamento e di cosa fare dopo. Questo ti aiuta a rimanere concentrato e a rispettare regolarmente le scadenze

Dà un senso di soddisfazione: Quando completi le attività della tua lista delle cose da fare, provi un senso di soddisfazione che ti motiva ad andare avanti, a immergerti nella prossima grande attività e a continuare. Una lista delle cose da fare è l'esempio perfetto di come le piccole vittorie quotidiane ti aiutano a raggiungere i tuoi grandi obiettivi

Riduce lo stress: Se non sei consapevole del numero di cose che devi fare, l'ansia e lo stress prendono il sopravvento. Avere un elenco delle cose da fare ti assicura una tabella di marcia, riducendo le distrazioni, il senso di sopraffazione o lo stress. Compilare le attività imminenti in un unico posto ti aiuta a valutare quanto puoi fare in un giorno e, quindi, a fissare obiettivi realistici da raggiungere

Offre controllo nella pianificazione: Un elenco di cose da fare offre un controllo significativo su come sarà la giornata. Quando si conosce tutto ciò che è in programma per la giornata, è più facile pianificare e gestire i carichi di lavoro. Aiuta a stabilire le priorità e a decidere le sequenze in modo che nessuna attività venga trascurata

Aumenta la produttività: tenere traccia delle attività quotidiane può aumentare la produttività e, quindi, ridurre l'ansia. Ti aiuta a concentrarti maggiormente sulle attività più importanti e a compiere un passaggio alla volta per raggiungere i tuoi obiettivi

Tuttavia, per garantire che la tua lista delle cose da fare offra tutti i vantaggi sopra indicati, devi considerare molti fattori, come il tuo programma di lavoro, le priorità delle attività, altri impegni, ecc.

📮Approfondimento ClickUp: il 92% dei knowledge worker utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora solide funzionalità/funzioni integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che può ostacolare un'efficace definizione delle priorità. Le funzionalità di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'IA di ClickUp possono aiutarti a trasformare queste supposizioni in decisioni basate sui dati. Può persino suggerire finestre di concentrazione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che si adatta al tuo modo di lavorare!

Non basta semplicemente annotare su un foglio di carta le attività da svolgere. Se il tuo elenco è disordinato, finirai per sentirti più disorganizzato e perso sul posto di lavoro. Inoltre, aggiungerai più tempo alla tua giornata lavorativa, creando e mantenendo un elenco inutile che fa più male che bene.

Esiste una soluzione semplice: gli strumenti e i modelli giusti.

Ad esempio, l'utilizzo delle funzionalità di project management di ClickUp per una pianificazione efficiente e chiara dei progetti può aiutarti a creare elenchi di cose da fare efficaci e a monitorare il tempo per un'organizzazione ideale del lavoro.

I seguenti esempi di elenchi di cose da fare coprono vari casi d'uso sul posto di lavoro e modelli che potrebbero essere necessari per creare elenchi di attività funzionali personalizzati in base alle proprie esigenze.

Leggi anche: Come creare un elenco di priorità

15 tipi di elenchi delle cose da fare per vari casi d'uso (con esempi)

In ClickUp puoi creare molti tipi di elenchi di attività con diversi casi d'uso relativi alla tua sfera professionale e personale.

Puoi sfruttare i modelli di elenco delle cose da fare disponibili per crearne uno personalizzato in base alle tue esigenze. Ecco alcuni esempi di elenchi delle cose da fare:

1. Elenco personale delle cose da fare

Un elenco personale delle cose da fare può contenere ogni genere di cose, come un appuntamento dal medico, una sessione di yoga e anche gli obiettivi per l'anno successivo. Alcuni esempi possono essere:

Un elenco annuale con i buoni propositi per l'anno

Elenco delle cose da fare prima di andare in vacanza

Un elenco per ristrutturare una stanza della tua casa

Gli elenchi personali delle cose da fare hanno diversi vantaggi. Essi:

Aiutarti a rimanere organizzato e concentrato

Fissa gli obiettivi e le aspettative giusti per la tua giornata e per il tuo anno

Organizza attività come fare esercizio fisico, chiamare la famiglia, scrivere un diario, ecc.

Migliora la memoria e crea buone abitudini

Motivati a raggiungere i tuoi obiettivi di vita

Se vuoi ottenere di più dalla tua giornata e gestire facilmente le tue attività, ClickUp per uso personale è la risposta giusta. Ottieni una visibilità di alto livello sulle tue attività quotidiane in diversi formati di visualizzazione, come Elenco, Bacheca, Calendario, ecc. ClickUp offre più di 15 viste personalizzabili, che vanno da semplici elenchi di attività a bacheche avanzate.

Imposta dei limiti di tempo per le attività in modo che quelle scadute vengano evidenziate. Automatizza le tue routine e aggiungi promemoria per le attività importanti in modo da essere sempre sulla buona strada per completarle.

Tieni sotto controllo le attività imminenti, in corso e scadute e aggiungi anche i dettagli delle risorse con gli elenchi delle cose da fare di ClickUp

Non creare piani da zero: scegli tra un'ampia gamma di modelli personali facili da usare.

Quindi, che tu ti stia concentrando su attività incentrate sulla salute, come fare respiri profondi e meditare, o su eventi della vita, come trovare un appartamento entro una data specifica, i modelli personali di ClickUp hanno tutto ciò di cui hai bisogno.

Scarica questo modello Organizza la ricerca di un appartamento con il modello completo di ClickUp

Il modello ClickUp per la ricerca di un appartamento ti aiuta a condurre la tua ricerca nel modo più organizzato possibile. Il modello è progettato per aiutarti a:

Tieni traccia di posizioni, servizi e prezzi

Dai priorità alle funzionalità/funzioni più importanti per te

Valuta gli appartamenti in modo rapido e accurato

La vista Mappa dell'area ti aiuterà a identificare rapidamente le aree che desideri esplorare ulteriormente, mentre la vista Domande ti aiuterà a tenere traccia di tutte le domande che desideri porre durante un tour.

Ecco un esempio di elenco personale delle cose da fare per una vacanza imminente:

Cose da fare prima delle vacanze:

Fare il bucato

Annullare la consegna del latte

Pulire il frigorifero

Controlla il passaporto

Fai il check-in web

Scarica un film per il volo

Ricarica il cellulare

Metti in valigia il costume da bagno

2. Elenco delle cose da fare per il marketing

I progetti di marketing richiedono molta pianificazione, definizione delle priorità e organizzazione. È necessario occuparsi di diversi aspetti, come il budget, le ricerche di mercato, gli audit SEO, le campagne sui social media, le campagne di marketing di affiliazione e così via.

Senza un modo organizzato per gestire il tuo programma di lavoro, può diventare piuttosto confuso.

Gli elenchi delle attività di marketing aiutano a:

Ordina le attività in categorie, come analisi, ricerca, copywriting, monitoraggio delle campagne, ecc.

Suddividi un grande progetto in attività più piccole e realizzabili che risultano più facili da spuntare dall'elenco

Organizza le tue idee sui piani di marketing in passaggi concreti

Pianifica e gestisci progetti di marketing con le funzionalità di marketing di ClickUp Teams

ClickUp for Marketing offre un'area di lavoro flessibile e completa per il marketing, dove puoi facilmente raccogliere idee, pianificare e implementare programmi di marketing. Organizza campagne multicanale, conduci eventi globali e collabora con più team su questa piattaforma per la produttività.

Scarica questo modello Prepara un elenco completo delle cose da fare, dall'ideazione al lancio, con il modello di lista di controllo per prodotti digitali di ClickUp

Il modello Lista di controllo dei prodotti digitali di ClickUp aiuta a creare liste di cose da fare strettamente correlate alle attività di marketing. Puoi scegliere il livello di competenza del modello e aggiungere elementi per personalizzare la visualizzazione.

I documenti ClickUp pronti all'uso sono completamente modificabili e facili da usare anche per i principianti. Con essi puoi creare liste di controllo automatizzate per le attività quotidiane, pianificare attività complesse con strumenti di collaborazione e rivedere le attività in corso con la tua lista di cose da fare di marketing intelligente.

Ecco un esempio di come potrebbe essere l'elenco delle cose da fare di un content marketer che utilizza l'IA:

Elenco delle cose da fare per il marketing tramite ClickUp Brain

Scopri come ClickUp Brain può diventare il tuo migliore amico nel percorso verso una maggiore produttività.

Fissa gli obiettivi con il modello Obiettivi SMART di ClickUp. Grazie alle sue numerose funzionalità, come gli stati personalizzati, puoi ottenere una visione dettagliata dell'avanzamento dei tuoi obiettivi. Ti consente di definire stati di avanzamento personalizzati per i tuoi obiettivi oltre a "In corso" e "Non in corso"

Scarica questo modello Raggiungi i tuoi obiettivi con chiarezza e rimani in linea con i tuoi obiettivi grazie al modello Obiettivi SMART di ClickUp

Questo modello è un approccio strutturato già pronto per impostare obiettivi SMART, con funzionalità/funzioni integrate che facilitano il monitoraggio e la gestione di tali obiettivi. La Visualizzazione obiettivo/lavoro richiesto ti aiuterà a misurare il lavoro richiesto per ciascun obiettivo.

3. Elenco delle cose da fare per il project management

Un elenco di cose da fare per il project management olistico contiene i dettagli del progetto, dalla progettazione allo sviluppo, fino al confezionamento e alla vendita di un prodotto. Può essere tanto generico o completo quanto necessario.

La piattaforma di project management ClickUp offre un software di gestione delle attività all-in-one per avvicinare i team, collegare i flussi di lavoro, condividere documenti, creare dashboard in tempo reale e impostare canali di comunicazione tra i team coinvolti.

Con questo dashboard, puoi ottenere una vista personalizzata dei progetti interfunzionali, automatizzare le attività, generare report e implementare le best practice di project management. Puoi anche aggiungere liste di controllo per varie attività correlate a qualsiasi delle tue attività.

Gestisci i progetti e mantieni gli elenchi delle attività con le dashboard di ClickUp

Un elenco di cose da fare per il project management può contenere le attività della lista di controllo relative a un progetto, come l'impostazione dei budget di progetto, la creazione di materiale formativo, ecc.

Tuttavia, il monitoraggio manuale di tutto può essere estenuante per elenchi complessi. Un modello dettagliato di project management può essere la soluzione ideale. Questi modelli semplificano l'organizzazione e la definizione delle priorità delle attività, garantendo un percorso agevole verso l'eccellenza nella gestione dei progetti.

Scarica questo modello Tieni traccia di tutte le attività critiche, le date di scadenza, l'inventario e i costi con il modello di piano delle attività di project management di ClickUp

Utilizza il modello di piano delle attività di project management di ClickUp per aggiungere, monitorare e gestire attività e attività secondarie. Questo modello rende fattibili i progetti di grandi dimensioni suddividendoli in attività più piccole. Ciò facilita ulteriormente l'assegnazione dei compiti ai membri del team, il monitoraggio del loro stato di avanzamento e il rispetto delle scadenze.

Ecco un esempio di elenco di attività da svolgere relativo al project management e alle attività secondarie:

Elenco delle cose da fare per il project management tramite ClickUp Brain

Suggerimento: Integra ClickUp Brain con la tua lista di cose da fare per il project management per ottenere funzionalità avanzate, tra cui generazione di contenuti, modelli formattati, pianificazione di eventi, gestione delle sequenze temporali, strumenti di collaborazione, ecc. , per un'esecuzione semplificata dei progetti.

4. Progetta un elenco delle cose da fare

I progetti di design richiedono il giusto equilibrio tra creatività e meticolosità. Pertanto, necessitano di un approccio organizzato e di elenchi dettagliati delle attività per suddividere le responsabilità lavorative. Un elenco dettagliato delle cose da fare aggiunge struttura a un processo altrimenti creativo, rendendo il lavoro quantificabile e consentendo di impostare le sequenze temporali richieste.

Lo strumento ClickUp Teams Design ti aiuta a collaborare in modo più intelligente riunendo tutte le attività associate sotto lo stesso tetto. Con ClickUp, puoi gestire la collaborazione creativa, la pianificazione delle capacità, i canali di feedback e approvazione e molto altro ancora. Accedi a modelli gratuiti di elenchi di attività, dashboard per il brainstorming, formati di brief di progettazione e molto altro ancora con questa piattaforma.

Il creatore di brief di progettazione di ClickUp aiuta a creare soluzioni semplici per tutti i progetti di design

ClickUp dispone di un repository di modelli pensati appositamente per i team creativi. Esplora i modelli Creative e Design di ClickUp per:

Utilizza liste di controllo automatizzate per pianificare, monitorare e gestire tutte le attività coinvolte nella creazione del tuo prodotto digitale

Sfrutta gli strumenti di collaborazione per organizzare attività complesse e semplificare la comunicazione tra team diversi

Identifica potenziali problemi in anticipo e garantisci un processo di sviluppo senza intoppi

Scarica questo modello Documenta chiaramente l'aspetto e lo stile del tuo marchio con questo modello completo di linee guida per il marchio di ClickUp

Il modello di linee guida del marchio ClickUp è un modello Docs personalizzabile che ti aiuta a creare le linee guida del tuo marchio in modo semplice e veloce. Ti aiuta a

Definisci gli elementi chiave del tuo marchio

Organizza tutto il materiale relativo al tuo marchio in un unico posto

Crea istruzioni chiare su come utilizzare immagini, loghi e altro ancora

Ecco un esempio di elenco delle cose da fare per un team di progettazione:

Progetta un elenco di cose da fare tramite ClickUp Brain

5. Elenco delle cose da fare per pianificare un evento

Il prossimo esempio è la pianificazione di un evento per la tua casa o il tuo lavoro. Qualsiasi forma di pianificazione di un evento comporta troppe attività e variabili. È necessario contattare i clienti e i fornitori, coordinare più reparti e gestire budget in continua evoluzione.

Coordina le attività di gestione degli eventi su ClickUp con un calendario condivisibile

Farlo senza un piano adeguato è quasi impossibile. Lo strumento ClickUp per eventi ti consente di organizzare eventi senza intoppi, con funzionalità che includono la gestione di eventi e sequenze temporali, documenti condivisibili pubblicamente, modelli di eventi personalizzabili, visualizzazioni multiple e calendari condivisibili.

In questo modo, puoi assegnare attività, effettuare follow-up e mantenere rigide le sequenze temporali all'interno del tuo team di gestione degli eventi.

Crea un elenco di cose da fare per un evento nella vista Attività di ClickUp

La vista Attività di ClickUp ti aiuta a organizzare gli eventi in uno spazio collaborativo. È associata a modelli di elenchi di cose da fare, chat e funzionalità di assegnazione delle attività, così puoi spuntare le voci dall'elenco e ricevere aggiornamenti in tempo reale dai tuoi team.

Scarica questo modello Pianifica eventi di successo con un'esecuzione fluida grazie al modello per la pianificazione di eventi di ClickUp

Vuoi partire in vantaggio con il tuo piano di gestione degli eventi? Utilizza questo modello di pianificazione degli eventi di ClickUp, che include tutto, dalla ricerca della location all'ottenimento delle offerte. Organizza le tue risorse e il tuo team per lavorare insieme senza intoppi e completare l'attività da svolgere. Questo modello garantisce inoltre che i tuoi eventi siano puntuali e a prezzi ragionevoli, aiutandoti a tenere traccia del tuo budget.

Ecco un esempio di elenco delle cose da fare per un evento seminariale:

Pianificazione preliminare:

Definisci gli obiettivi e gli scopi del seminario.

Determina il pubblico di riferimento del seminario.

Scegli un tema o un argomento per il seminario.

Logistica:

Seleziona una data e un'ora per il seminario.

Prenota una location e conferma la disponibilità.

Provvedi a ottenere tutti i permessi o le assicurazioni necessari.

Relatori e contenuti:

Identifica e invita relatori o presentatori.

Coordinarsi con i relatori sugli argomenti e sui materiali della presentazione.

Sviluppa un programma/agenda per il seminario.

Marketing e promozione:

Crea materiale promozionale (volantini, poster, campagne email).

Crea un sistema di registrazione online.

Utilizza i social media e le reti professionali per pubblicizzare il seminario.

Materiali e attrezzature:

Preparare il materiale per i partecipanti (dispense, badge identificativi, moduli di feedback).

Assicurarsi della disponibilità delle attrezzature necessarie (proiettore, microfono, ecc.).

Pianifica eventuali catering o rinfreschi.

Il giorno stesso:

Allestire la sede (postazioni, segnaletica, banco di registrazione).

Fai una prova con i relatori e i volontari.

Gestisci le registrazioni e accogli i partecipanti.

Ricordati di assegnare le attività a membri specifici del team, impostare scadenze e monitorare regolarmente lo stato di avanzamento. Buona fortuna con la pianificazione del seminario!

6. Elenco delle cose da fare relative alle finanze

Le attività finanziarie richiedono qualcosa di più di un semplice elenco. Per monitorare i tuoi obiettivi finanziari, gestire i tuoi account e calcolare i tuoi guadagni, hai bisogno di uno strumento finanziario più avanzato che funzioni come un professionista.

Puoi integrare la tua lista di cose da fare finanziarie con dashboard personalizzati in un software di reporting di alto livello che tiene traccia delle allocazioni di budget, delle spese effettive e delle passività imminenti. ClickUp for Finance Teams ti consente di fare tutto questo e molto altro ancora con la sua potente funzionalità di calcolo, i promemoria di pagamento, la creazione automatizzata delle attività e molto altro ancora.

Scarica questo modello Organizza i tuoi account finanziari con il modello di contabilità di ClickUp

Oltre alle finanze personali, esistono soluzioni su misura per gestire le finanze di un'organizzazione. Il modello di contabilità ClickUp ti consente di creare un elenco completo di attività da svolgere per gestire le tue attività finanziarie ufficiali, come la gestione dei registri commerciali, delle entrate, delle fatture, delle previsioni di fatturato e molto altro ancora.

Organizza le attività finanziarie in sospeso in termini di conti da pagare e da ricevere, in modo da non perdere i pagamenti e avere sempre tutto sotto controllo.

Ecco un esempio di elenco di cose da fare per la gestione finanziaria:

Preparare il budget Monitorare le spese Gestisci le fatture Pianifica le tasse Eseguire la reportistica finanziaria Rivedi gli investimenti e i debiti Eseguire l'elaborazione delle buste paga Contribuisci a un fondo di emergenza Aggiornare il software finanziario

7. Elenco delle cose da fare per agenti immobiliari

I progetti immobiliari richiedono il completamento delle operazioni nei tempi previsti e nel rispetto del budget. Un agente immobiliare ha molte cose di cui occuparsi e perdere di vista anche solo una di queste potrebbe comportare il mancato rispetto delle scadenze, errori di budget e persino problemi di sicurezza.

Lo strumento di gestione immobiliare di ClickUp offre una suite completa per la gestione dei progetti con stati personalizzati per le attività e campi personalizzati come Durata stimata, Giorni di variazione, Costo stimato e Costo di variazione, ecc., insieme a visualizzazioni personalizzabili e altre funzionalità come attività secondarie nidificate, assegnatari multipli e strutture di priorità.

Pianifica le attività e assegna le risorse nel tuo progetto immobiliare con ClickUp

Pianificare un progetto immobiliare da zero può essere intimidatorio: avere modelli predefiniti e personalizzabili ti aiuta a iniziare senza perdere tempo.

Scarica questo modello Avvia il tuo progetto immobiliare con questo modello di elenco per la gestione dei progetti immobiliari ClickUp completamente personalizzato

Ad esempio, il modello di elenco per la gestione dei progetti immobiliari di ClickUp ti assicura di coprire tutte le basi e di non trascurare mai alcun requisito del tuo progetto. Con questo modello puoi:

Tieni traccia delle attività e del loro stato di avanzamento

Definisci categorie e attributi specifici per le singole attività

Aggiungi valutazioni di priorità, assegnatari e scadenze

Utilizza grafici e tabelle per gestire le attività completate e quelle in corso

Ecco un semplice esempio di elenco delle cose da fare per un nuovo agente immobiliare:

Nuova lista di controllo per agenti immobiliari:

Controlla i contratti locali

Mantieni aggiornata la licenza

Prepara un piano di presentazione

Prepara il tuo profilo online

Controlla le fonti dei lead

Dedica del tempo alla generazione di lead

Follow-up con i client

Preparare il budget annuale

Firma con un broker

Concludi il tuo primo affare

Bonus: tecniche essenziali di gestione del tempo per aumentare la produttività ✨

8. Elenco delle cose da fare relative alle risorse umane

Il reparto Risorse umane supervisiona le attività di assunzione, inserimento, formazione per la conformità e sviluppo dei dipendenti. Per svolgere queste attività con esito positivo, è necessario creare e dare seguito alle offerte di lavoro, monitorare le candidature, motivare i dipendenti, creare coinvolgimento e centralizzare tutti i dati delle risorse umane su un'unica piattaforma.

Puoi gestire le attività HR con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp, una soluzione all-in-one per tutte le informazioni sui dipendenti, comprese le comunicazioni riservate tra i manager e i loro diretti collaboratori. Ottieni accesso illimitato a stati personalizzati, modelli e automazioni per tutte le fasi del processo di selezione dei candidati e dei dipendenti. In questo modo, la tua lista delle cose da fare può includere tutto, dalla gestione dei collaboratori esterni all'inserimento dei nuovi dipendenti e alla creazione dei piani per l'anno successivo.

Gestisci i tuoi processi di assunzione come un professionista con ClickUp

Puoi iniziare con un modello HR pertinente per un elenco di cose da fare e personalizzarlo in base al numero di attività richieste dalla tua organizzazione.

Scarica questo modello Gestisci in modo efficiente tutte le attività dei nuovi assunti con il modello 30-60-90 giorni di ClickUp

Ad esempio, puoi utilizzare il modello ClickUp 30-60-90 giorni per gestire il percorso di inserimento dei dipendenti e monitorare lo stato di avanzamento dei primi tre mesi. Utilizzalo per creare elenchi di lavoro dettagliati per i tuoi dipendenti, guidarli nelle attività di inserimento e aggiornarli su tutte le informazioni necessarie.

Ecco un esempio di un semplice elenco di cose da fare per le risorse umane:

Elenco delle cose da fare per le risorse umane tramite ClickUp Brain

9. Elenco delle attività aziendali da svolgere

Le operazioni aziendali comprendono tutte le attività e i processi quotidiani che un'organizzazione svolge per generare ricavi. Comprendono tutto, dalle attività di produzione alle operazioni finanziarie, dalle attività amministrative ai processi HR e molto altro ancora.

Gli elenchi delle cose da fare operative necessitano del supporto di una piattaforma di gestione aziendale olistica che consenta la centralizzazione delle conoscenze, dei flussi di lavoro, degli strumenti, dei processi e della scalabilità per la massima crescita.

Puoi anche gestire le operazioni aziendali con la piattaforma ClickUp Operations, che fornisce uno strumento olistico per semplificare tutte le funzioni, collaborare in modo efficace, eliminare i silos e automatizzare le attività ripetitive.

La gestione di un'azienda richiede anche l'allineamento con gli obiettivi aziendali. È possibile pianificare in anticipo ogni trimestre e monitorare le attività, preferibilmente su un elenco di cose da fare OKR (Obiettivi e risultati chiave).

Scarica questo modello Pianifica in anticipo le operazioni aziendali con i modelli OKR di ClickUp

ClickUp semplifica la pianificazione delle operazioni aziendali grazie alla sua banca di modelli Operations. Che si tratti di pianificazione della forza lavoro o di un report analitico, i modelli pronti all'uso e completamente personalizzabili di ClickUp assicurano il corretto svolgimento delle operazioni.

Ecco un esempio di elenco di cose da fare per un'azienda:

Elenco delle attività aziendali tramite ClickUp Brain

10. Elenco delle cose da fare per la gestione delle risorse

La gestione delle risorse consiste nel pianificare, programmare e allocare le risorse per diverse attività organizzative. Ciò richiede una pianificazione adeguata per utilizzare le risorse in modo efficiente e sfruttare al meglio il tempo a disposizione per aumentare i profitti.

Un elenco delle cose da fare per la gestione delle risorse ti garantisce:

Ottimizzare la pianificazione delle risorse

Indirizzare le risorse verso le iniziative giuste

Riduci i costi e le inefficienze

Aumenta la produttività

Ecco un esempio di elenco delle cose da fare per la gestione delle risorse:

Elenco delle cose da fare per la gestione delle risorse tramite ClickUp Brain

Questo tipo di elenco di cose da fare classifica varie attività associate alla pianificazione e all'allocazione delle risorse. È possibile aggiungere attività secondarie sotto ogni punto per una migliore organizzazione.

Lo strumento Gestione delle risorse di ClickUp ti consente di centralizzare tutte le risorse della tua azienda e gestire in modo efficace tempo e risorse. Puoi scegliere tra le viste Elenco, Tabella, Sequenza, Carico di lavoro e Riquadro per tenere traccia delle risorse e inserire le attività. Puoi anche monitorare il tempo con timer automatici o aggiungere scadenze manuali per una pianificazione più intelligente delle risorse.

Questo rende molto più facile assegnare le attività ai diversi dipendenti e seguirne lo svolgimento.

Scarica questo modello Migliora il processo di gestione delle risorse con il modello di pianificazione delle risorse di ClickUp

I modelli di gestione delle risorse devono includere note relative a problemi e colli di bottiglia e alle persone a cui sono stati assegnati. Con il modello di pianificazione delle risorse di ClickUp, puoi ottenere tutto questo e molto altro, inclusi aggiornamenti sullo stato delle attività, fasi, priorità e date di scadenza. Questo modello ti assicura di non sovraallocare e di massimizzare le tue risorse, con conseguente efficienza ed efficacia.

11. Elenco delle cose da fare per la gestione del sito web

Pianifica, crea e gestisci il tuo progetto di gestione del sito web in un unico posto con una solida piattaforma di project management per siti web che ti consente di coordinarti facilmente con le parti interessate, lanciare e monitorare i contenuti del sito web e rispettare scadenze e obiettivi.

L'elenco delle cose da fare per questo progetto deve includere flussi di lavoro, programmi, elenchi di attività, assegnatari, comunicazioni, ecc.

Organizza le attività di creazione di siti web nella vista Bacheca di ClickUp

ClickUp per la gestione dei siti web è una soluzione ideale per visualizzare e monitorare le attività di gestione dei siti web in vista Elenco o Bacheca, dalla progettazione alla distribuzione. Gestisci attività e risorse, correggi o annota file, incorpora copie di progetti e assegna attività ai membri del team, il tutto in tempo reale.

Scarica questo modello Crea siti web in modo semplice con i modelli di pagine web ClickUp

I modelli di pagine web di ClickUp sono ricchi di funzionalità e personalizzabili, con sezioni per varie pagine web in cui è possibile annotare le attività e verificarne lo stato di avanzamento durante il periodo di sviluppo. È inoltre possibile aggiungere note e assegnare stati per Sviluppo, Revisione e Progettazione.

Ecco un esempio di base di una lista di controllo per la progettazione di un sito web:

Elenco delle attività relative alla progettazione del sito web per il primo trimestre:

Home page di Design

Fornisci feedback sulla riprogettazione

Annunci di revisione sul blog

Crea una newsletter settimanale con gli ultimi aggiornamenti

Assegna attività di progettazione di icone

Imposta scadenze per ogni pagina

12. Elenco delle cose da fare per studenti

Essere uno studente è come intraprendere un importante progetto di gestione. Devi gestire le lezioni e i compiti, organizzare il tuo programma, monitorare i compiti e assicurarti di non perdere nessuna scadenza importante. Pertanto, la tua lista delle cose da fare deve essere molto lunga.

ClickUp per studenti è una piattaforma all-in-one per tutte le attività didattiche. Separa le attività completate e quelle in sospeso, integra il calendario e aggiungi note e commenti alle attività per un monitoraggio migliore.

Scarica questo modello Organizza i corsi in base ai semestri con il modello ClickUp Education

Le liste di cose da fare digitali per gli studenti dovrebbero includere attività tracciabili, date di scadenza, allegati e campi personalizzati per ulteriori dettagli. Il modello ClickUp per l'istruzione degli studenti ti consente di aggiungere tutte queste funzionalità e pianificare in anticipo l'intero programma annuale, in modo da poter gestire facilmente gli impegni accademici. Assicurati di avere tutto sotto controllo con lo stato delle attività, i promemoria delle date di scadenza, gli elenchi delle priorità delle attività, la possibilità di prendere appunti e molto altro ancora.

Ecco un esempio di elenco delle cose da fare per uno studente:

Elenco delle cose da fare per studenti tramite ClickUp Brain

13. Elenco delle cose da fare per il servizio clienti

I team del servizio clienti devono mantenere organizzate le informazioni sui prodotti o servizi, insieme agli elenchi e ai dettagli dei client.

Assegna attività di assistenza clienti con gli elenchi "Da fare" di ClickUp

Lo strumento di assistenza clienti di ClickUp soddisfa tutte le esigenze della tua lista di controllo, con viste personalizzabili per le attività pianificate, più assegnatari, assegnazione dei ticket e collaborazione, campi personalizzati in base ai problemi o ai tipi di ticket e molto altro ancora.

Organizza le attività da fare con la posizione delle risorse, le chat e i canali di follow-up.

Scarica questo modello Elenca le attività del servizio clienti con tutte le informazioni associate utilizzando il modello Gestione del servizio clienti

Il modello di gestione del servizio clienti di ClickUp ti aiuta a impostare in modo efficace i processi e le attività di supporto clienti. Puoi ridurre al minimo il disordine e concentrarti sui problemi dei clienti:

Monitoraggio dei ticket in arrivo, monitoraggio e gestione della loro risoluzione,

Organizzare attività, client, priorità e feedback

Monitoraggio di clienti e partner

Controllare le valutazioni di soddisfazione

Collaborare con team e reparti su problemi

Questo modello aiuta i rappresentanti e gli agenti del servizio clienti a semplificare le loro attività di supporto attraverso campi e moduli personalizzati e viste intuitive per una migliore organizzazione.

Ecco un esempio di elenco delle cose da fare per il supporto clienti:

Attività quotidiane di supporto clienti:

Rivedi il piano di oggi

Dai priorità ai ticket

Verifica che i canali dei clienti funzionino

Registra i problemi tecnici

Genera report settimanali

Rispondi ai messaggi in sospeso

14. Elenco delle cose da fare per la gestione dei lavori di costruzione

I progetti di gestione delle costruzioni richiedono una pianificazione adeguata, la distribuzione dei compiti e il monitoraggio dall'ideazione al completamento. Un elenco di cose da fare per la gestione delle costruzioni aiuta a semplificare il lavoro di squadra, gestire lo stato di avanzamento e centralizzare i team e gli strumenti.

Organizza e gestisci tutte le tue operazioni di costruzione su ClickUp

La piattaforma di gestione delle costruzioni ClickUp ti consente di gestire le risorse in varie viste, pianificare attività importanti tramite un calendario e monitorare i progressi tramite grafici Gantt. Utilizzando strumenti come ClickUp Docs, puoi collaborare in tempo reale dal tuo luogo di lavoro con il tuo team in ufficio. Gestisci l'intero progetto di costruzione con questo strumento dal tuo dispositivo mobile con l'app ClickUp.

Puoi anche creare i tuoi flussi di lavoro per l'edilizia o utilizzare i modelli ClickUp pronti all'uso.

Scarica questo modello Pianifica, monitora e gestisci l'intero progetto di costruzione con il modello di gestione delle costruzioni ClickUp

Ad esempio, con il modello di gestione delle costruzioni di ClickUp, puoi aggiungere commenti, taggare i membri del team, visualizzare le loro attività e il loro stato di avanzamento e chattare in tempo reale per una collaborazione efficace. Puoi anche rimanere aggiornato sui commenti e sui cambiamenti di stato delle attività, insieme a filtri per i dettagli delle attività.

Ecco un esempio di come può essere un elenco di cose da fare per la gestione dei lavori di costruzione:

Cose da fare prima di lunedì:

Approva il progetto Parla con il fornitore Materiale di riferimento Concludi l'accordo con un appaltatore Dai priorità alle attività della prossima settimana Tieni traccia del budget e delle spese Visita il sito per aggiornamenti regolari

15. Elenco delle cose da fare per i lavoratori remoti

I lavoratori da remoto devono rimanere aggiornati sulle loro attività regolari e continuare a collaborare con i membri del team per portare a termine il lavoro in tempo. L'elenco delle cose da fare di un lavoratore da remoto può includere qualsiasi cosa, dalle riunioni quotidiane di check-in al monitoraggio del lavoro in tempo reale, dall'assegnazione di attività e attività secondarie al monitoraggio delle metriche aziendali.

Gestisci il tuo lavoro quotidiano, monitora il tempo e tieni sotto controllo tutte le tue attività con ClickUp

Lo strumento ClickUp Remote Work consente ai team distribuiti di allinearsi su obiettivi condivisi, collaborare in modo efficace e visualizzare i progetti. È possibile impostare priorità, gestire i carichi di lavoro, monitorare lo stato di avanzamento e connettersi in tempo reale in modo che tutti i membri del team siano sulla stessa pagina, anche se non si trovano nello stesso edificio, città o paese.

Scarica questo modello Organizza la tua giornata di lavoro da remoto per ottenere la massima produttività utilizzando il modello "Lavoro da casa" di ClickUp

Il lavoro da remoto richiede un piano di lavoro quotidiano adeguato e il modello ClickUp Work From Home è progettato proprio per aiutarti in questo. Con questo modello puoi:

Crea una routine regolare e un programma per aumentare la produttività

Stabilisci linee guida chiare per il lavoro di squadra e la comunicazione

Crea un luogo di lavoro speciale che favorisca la concentrazione e riduca le distrazioni

Ecco un esempio di come può essere un elenco di cose da fare per il lavoro da remoto:

Crea un'area di lavoro dedicata Stabilisci una routine quotidiana con dei limiti di tempo Dai priorità alle attività in base agli obiettivi Controlla e rispondi alle email Programma pause regolari Utilizza uno strumento di gestione delle attività Comunicare con i membri del team in merito alle attività Rivedi le attività completate Controlla il programma per il giorno successivo Esegui il backup di tutti i file

Per saperne di più: Sistemi di produttività per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi ⚽

Come creare un elenco delle cose da fare

Ora che abbiamo visto i tipi di elenchi di cose da fare e i modelli per la gestione del lavoro, rimane la domanda chiave: come creare un elenco di cose da fare efficace. L'obiettivo è prepararsi al successo e concentrarsi sulle attività ad alta priorità per assicurarsi di avere tutto sotto controllo. Ecco alcuni passaggi che puoi seguire per creare un elenco di cose da fare migliore che garantisca il successo: 🏆

Fissare obiettivi chiari e raggiungibili

Non fissare aspettative irrealistiche e non aggiungere stress al tuo carico di lavoro

Scegli un formato e una visualizzazione per la tua app di elenco delle cose da fare che funzionano meglio per te

Crea elenchi separati per attività e attività secondarie

Suddividi le attività grandi e lunghe in parti più piccole e più facili da seguire

Annota le nuove attività man mano che si presentano

Spunta le cose dalla tua lista

Tieni sotto controllo lo stato delle attività e rimani aggiornato

Assegna priorità e data di scadenza a tutto

Includi dettagli importanti su ciascuna attività

Con i modelli ClickUp, puoi gestire qualsiasi tipo di progetto. Quindi, che tu sia uno studente che desidera creare elenchi di cose da fare per i compiti o un responsabile di cantiere alla ricerca di una piattaforma di gestione, ClickUp è la soluzione giusta per te.

Alcuni modelli facili da usare per aiutarti a iniziare:

1. Modello di lavoro da fare

Scarica questo modello Modello ClickUp "Lavoro da fare" per organizzare le attività quotidiane e monitorarne lo stato

Questo modello ClickUp Work To Do, adatto ai principianti, ti aiuta a:

Dai priorità alle attività in base all'urgenza

Organizza i progetti in elenchi e attività secondarie con date di scadenza

Monitoraggio visivo dello stato di avanzamento con bacheche Kanban e grafici Gantt

Suddividi le attività complesse e di grandi dimensioni in parti più piccole

Aumenta l'efficienza con stati, campi e visualizzazioni personalizzati

2. Modello di cose da fare ogni giorno

Scarica questo modello Crea semplici liste di controllo delle attività quotidiane con il modello "Cose da fare ogni giorno" di ClickUp

Il semplice modello ClickUp Daily Things To Do è un ottimo modo per iniziare con i modelli di liste di cose da fare. Tiene traccia delle tue attività quotidiane sotto forma di liste di controllo e campi personalizzati, in modo che tu possa tenere un account di tutto ciò che devi fare in un giorno.

3. Modello di elenco delle cose da fare nel calendario

Scarica questo modello Categorizza e monitora le attività con il modello di elenco delle cose da fare del Calendario di ClickUp

Il modello di elenco delle cose da fare del Calendario ClickUp viene utilizzato per tenere traccia delle ore di lavoro e degli obiettivi. Puoi utilizzarlo come istantanea della tua visione settimanale o mensile per pianificare in anticipo di conseguenza. Con questo modello, ottieni una visione unica di tutte le tue attività in modo da poter pianificare quelle imminenti, organizzare le attività in categorie, aggiungere dettagli per controlli rapidi dei progressi e praticare una gestione efficace del tempo.

4. Modello di elenco delle cose da fare quotidiane

Scarica questo modello Imposta semplici routine quotidiane con il modello di elenco delle cose da fare ogni giorno di ClickUp

Un'altra opzione adatta ai principianti è il modello di elenco delle cose da fare giornaliero di ClickUp. Si tratta di un semplice pianificatore e tracker di routine che consente di sviluppare abitudini. Puoi tenere traccia delle tue attività quotidiane sotto forma di suddivisioni temporali, come attività mattutine, pomeridiane e serali. Ciò ti assicura di fissare obiettivi raggiungibili che ti aiutano a sentirti realizzato e a rimanere motivato.

Vai oltre i semplici elenchi di cose da fare con i modelli ClickUp, che includono tutte le funzionalità utili e robuste offerte da ClickUp.

Utilizza funzionalità collaborative avanzate, chat integrate, calendari, documenti e molte altre opzioni per creare liste di controllo ideali e su misura per le tue esigenze.

Gli strumenti di IA rendono la tua giornata lavorativa più facile e semplice. ClickUp Brain ti offre il supporto IA di cui hai bisogno per le tue attività di gestione dei progetti con risposte immediate e accurate, oltre a un'efficace creazione di contenuti per organizzare meglio i tuoi documenti e le tue attività.

Non sai da dove iniziare con la tua lista delle cose da fare? Chiedi a ClickUp Brain.

Mentre lavori all'interno dell'ecosistema ClickUp, Brain diventa il tuo assistente virtuale.

Riepiloga/riassumi i tuoi documenti in pochi secondi con ClickUp Brain

Supponiamo che tu stia lavorando su ClickUp Docs per creare il verbale di una recente riunione del team, in cui hai scritto pagine su ciò che è successo. Con ClickUp Brain, puoi creare un riepilogo/riassunto accurato e chiaro in pochi secondi!

Ora puoi creare una nuova attività da qualsiasi testo all'interno del documento e assegnarla a chi vuoi. La gestione delle attività con ClickUp Tasks ti semplifica la vita: hai completa flessibilità per navigare tra qualsiasi attività o attività secondaria del tuo progetto e vedere il tuo lavoro da diverse viste. Inoltre, puoi utilizzare le tue convenzioni di denominazione e decidere quali categorie di attività sono più appropriate per il tuo gruppo.

Organizza i tuoi progetti senza intoppi, assicurandoti che ogni dettaglio sia monitorato e gestito in modo efficiente con le attività di ClickUp

Suggerimento: Abilita l'opzione Assegnatari multipli in ClickApp per aggiungere altri assegnatari.

Rimani organizzato ed efficiente con ClickUp!

Speriamo che i nostri esempi di elenchi di cose da fare ti abbiano aiutato a creare il tuo! ✏️

Rimanere organizzati è la chiave per il successo nella vita personale e professionale. Le app per la produttività possono portarti lontano, indipendentemente dal campo in cui lavori. Le app per le cose da fare tengono traccia dello stato delle attività, ti aiutano a ottimizzare la tua pianificazione e ti consentono di fare di più con meno lavoro richiesto.

Con ClickUp, puoi rimanere produttivo creando elenchi di cose da fare collaborativi e basati sull'IA per tutti i tuoi progetti in pochi semplici passaggi. Inoltre, le sue funzionalità di gestione delle attività e di comunicazione ti aiutano a gestire il tempo, a occuparti di molte attività amministrative e a sentirti più produttivo durante la giornata.

