A cosa serve ClickUp e come funziona?

Quando un amico ti chiede cosa fai nel tuo lavoro, riesci a rispondere senza divagazioni, diagrammi su un tovagliolo e un sacco di gesti con le mani?

Se il flusso di lavoro sembra un labirinto e il tuo stack tecnologico un elenco della spesa, è il momento di aggiornare i processi quotidiani.

Anche con l'ultimo impulso al ritorno in ufficio, il lavoro da remoto non sta andando da nessuna parte. Di persona o da casa, i team si sforzeranno sempre di connettersi, risparmiare tempo, semplificare e promuovere la visibilità in tutta l'organizzazione.

E anche se al giorno d'oggi esiste uno strumento per quasi tutto, ciò non significa che sia necessario investire in ognuno di essi. Soprattutto quando esiste un unico software in grado di fare tutto: ClickUp. 🏆

Utilizza questo articolo come corso intensivo personale su tutto ciò che riguarda ClickUp. Scopri in modo approfondito cos'è ClickUp e come utilizzarlo per personalizzare la tua area di lavoro e ottenere la massima produttività. Che tu stia gestendo client, progetti, campagne o monitorando bug del software, ClickUp ha tutto ciò di cui hai bisogno per rinnovare i tuoi flussi di lavoro dall'inizio alla fine.

Cos'è ClickUp?

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che funziona come un luogo ideale per i team per riunirsi, fare brainstorming, pianificare e collaborare su tutto, dai documenti di processo ai progetti di prodotto. Anche se affidarsi a un unico strumento per così tanti casi d'uso potrebbe sembrare un'esagerazione, ClickUp è stato creato proprio per questo.

ClickUp è stata fondata con la missione di far risparmiare più tempo al mondo e da allora è sempre rimasta all'avanguardia in termini di produttività. Le sue ricche funzionalità/funzioni di gestione del lavoro sono completamente personalizzabili e, con il lancio del proprio strumento di IA, c'è ben poco che ClickUp non possa fare.

Dalla pianificazione delle campagne ai flussi di lavoro agili, ci sono infiniti modi per personalizzare la propria area di lavoro. Il bello sta nella capacità di ClickUp di allinearsi alle esigenze di praticamente qualsiasi metodologia di progetto, dipartimento o settore e di adattarsi insieme a te man mano che il tuo business cresce.

Visualizza le tue attività con oltre 15 visualizzazioni in ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

La collaborazione è al centro di ogni funzionalità/funzione, rendendo possibile la connessione con i colleghi da qualsiasi parte della piattaforma per la massima efficienza, sia che si lavori con cinque o 500 altri membri.

Inoltre, non è necessario accedere alla piattaforma con una strategia chiara già in mente per sfruttare al meglio le capacità di ClickUp. Attraverso corsi online, un ampio Centro assistenza, webinar e altro ancora, ClickUp è pronto a fornirti supporto in qualsiasi fase del tuo percorso verso la produttività.

Per non parlare della sua vasta libreria di modelli, che offre qualcosa per tutti i membri della tua organizzazione. Con migliaia di framework predefiniti per avviare i tuoi processi, non dovrai mai più ripartire da zero. ✅

Scegli tra i numerosi modelli predefiniti creati da ClickUp per avviare qualsiasi processo

ClickUp si integra anche con più di 1.000 altri strumenti di lavoro per centralizzare i dati in un'unica area di lavoro sicura. Questo, combinato con l'editor di documenti integrato, il software per lavagna online, il monitoraggio flessibile degli obiettivi, la possibilità di chattare dall'app e altro ancora, aiuta ClickUp a semplificare qualsiasi processo eliminando la necessità di aprire un'altra scheda.

Come i migliori team utilizzano ClickUp

Dalla pianificazione della ristrutturazione della cucina all'inserimento di un'intera azienda, crediamo fermamente che tutti possano trarre vantaggio da un po' più di ClickUp nelle loro vite. Detto questo, alcuni team portano naturalmente le funzionalità/funzioni e la flessibilità di ClickUp a un livello superiore.

Mentre ci immergiamo nei dettagli di come i team interdisciplinari sfruttano al meglio le loro aree di lavoro, tenete presente che stiamo ancora solo scalfendo la superficie. Le capacità di personalizzazione complete di ClickUp consentono ai team di adattare la loro piattaforma in modi davvero infiniti.

E se i seguenti esempi di casi d'uso ispirano nuovi modi per il tuo team di rimanere snello e aumentare la produttività, bene! Questo articolo è solo l'inizio.

Seguiteci per scoprire come i team di software, assistenza, marketing e project management ottengono esiti positivi con ClickUp.

Come i team di sviluppo software utilizzano ClickUp

ClickUp è un salvagente per i team che lavorano con software e sono alla ricerca di una soluzione flessibile per consolidare le loro strategie, semplificare il ciclo di vita dello sviluppo e fornire assistenza al team interfunzionale.

Questi team si destreggiano quotidianamente tra le esigenze di product manager, ingegneri e progettisti, il tutto mentre passano da un'app all'altra per rispettare le scadenze prima della prossima riunione di sprint. Hanno bisogno di una soluzione software ricca di funzionalità/funzioni per unificare il loro stack tecnologico e i membri del team, con la possibilità di accedere a bacheche Kanban, analisi in tempo reale, roadmap, tracciamento dei problemi e altro ancora.

In pratica, tutte le funzioni per cui ClickUp è più conosciuto.

Struttura di suddivisione del lavoro Esempio nella vista Bacheca in ClickUp

Ci sono oltre 15 modi personalizzabili per visualizzare il carico di lavoro da ogni angolazione, tra cui la vista Elenco, Gantt, Sequenza e Bacheca. Per una visione d'insieme dei progressi complessivi, le dashboard Agile in ClickUp possono fornire informazioni più approfondite sui progetti in tempo reale.

Le dashboard di ClickUp sono completamente personalizzabili e consentono ai team di concentrarsi sulle metriche e sui KPI più importanti per il loro successo. Dai grafici burnup e burndown al monitoraggio dei lead e della durata dei cicli, ci sono più di 100 modi per tenere il polso dei tuoi progetti nelle dashboard.

Un altro eccellente caso d'uso per le dashboard?

Tracciare prontamente problemi e bug. Con funzionalità/funzioni come l'esecuzione del drill-down su schede con grafici a linee, a barre, a torta e a batteria, è possibile fare clic sui dati per identificare attività specifiche e ottenere risposte rapide.

Approfondisci i dettagli dei tuoi dati con le funzionalità di drill-down in Dashboard

Per tenere insieme tutti i report dei bug, i moduli in ClickUp sono un must. Condividi un link al tuo sondaggio con i clienti, acquisisci le loro risposte e trasforma automaticamente le loro richieste in attività attuabili per una risoluzione immediata.

Sebbene la visibilità e la reportistica in tempo reale siano la chiave per l'esito positivo dei team software, non sono le uniche priorità. Anche le funzionalità di roadmapping del prodotto, le automazioni del flusso di lavoro e le molteplici integrazioni svolgono un ruolo significativo nella quotidianità del team.

Utilizzando le lavagne online di ClickUp, i team possono collaborare per costruire roadmap di prodotto da zero o con l'aiuto di un modello già pronto per accelerare il processo e arrivare più velocemente al lavoro. Suggeriamo di iniziare con il modello di lavagna online per la roadmap di prodotto in ClickUp.

Ulteriori informazioni su come ClickUp aiuta i team software a migliorare la visibilità, rimanere agili e allinearsi alla strategia? Leggi come Talent Plus ha aumentato la capacità del team del 10% con ClickUp.

Come i team di marketing utilizzano ClickUp

La funzione integrata di obiettivi di ClickUp, l'editor di documenti, gli strumenti di collaborazione e la facilità d'uso lo rendono anche una parte essenziale di varie attività di marketing. Le sue funzionalità altamente visive vanno a vantaggio sia degli aspetti creativi che di quelli basati sui dati di una solida strategia di marketing, dando vita alle tue idee ancora più velocemente, da un unico hub centrale della campagna.

Utilizza la funzionalità/funzione di monitoraggio degli obiettivi di ClickUp per rimanere in pista e raggiungere i tuoi obiettivi con sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato di avanzamento

Quando sei pronto a mettere in moto le tue idee, ClickUp diventa la risorsa definitiva per una gestione e un monitoraggio efficaci delle campagne. Oltre alle informazioni di alto livello fornite dalle dashboard, ClickUp ti consente di tenere facilmente sotto controllo i tuoi OKR di marketing grazie a una funzionalità/funzione Obiettivi integrata nell'app e connessa ad attività chiave o obiettivi più ampi.

A livello di attività, ClickUp supporta il lavoro richiesto dalla gestione quotidiana delle campagne con molteplici modalità di connessione con il team, gli stakeholder, i client, i fornitori e altro ancora. Grazie ai commenti concatenati per mantenere le conversazioni unite e alle @menzioni per delegare elementi di azione, è facile effettuare check-in, condividere aggiornamenti e collaborare all'interno di qualsiasi attività.

Mentre i team di demand generation e performance marketing potrebbero dedicare la maggior parte del loro tempo alle attività, il team di content marketing sarà impegnato nella vista Documento o Calendario di ClickUp per tenere il passo con le strategie editoriali. Inoltre, il team di marketing sarà entusiasta dell'ultima rivoluzionaria funzionalità/funzione di produttività di ClickUp: ClickUp AI.

ClickUp AI può generare infiniti tipi di documenti come brief di progetto, piani delle lezioni e altri documenti per accelerare il flusso di lavoro

ClickUp AI è l'unico software basato sull'IA e basato sul ruolo con prompt supportati dalla ricerca progettati specificamente per il tuo caso d'uso. Riepiloga/riassumi istantaneamente attività, commenta thread e documenti lunghi o genera nuove attività e copie personalizzate in pochi secondi.

Eppure, ClickUp può fare molto di più per i team di marketing come Finastra. Scommettendo tutto su ClickUp, Finastra ha consolidato e ampliato il lavoro richiesto dal marketing, aumentando significativamente l'efficienza e l'efficacia su tutta la linea.

Come le aziende di servizi utilizzano ClickUp

Le aziende e le agenzie di servizi hanno bisogno di uno strumento flessibile con un elenco di funzionalità/funzioni tanto diversificato quanto i servizi che offrono. Fortunatamente, ClickUp è perfetto (e anche di più).

Uno dei maggiori problemi che questi team devono affrontare è semplicemente rimanere connessi. Non solo con il team, ma anche con i clienti e le altre parti interessate. A causa della crescente pressione per ridurre la durata dei progetti senza sacrificare la qualità, le agenzie di servizi completi sono sempre alla ricerca di soluzioni per semplificare i processi dei loro clienti, dall'accettazione alla chiusura.

Gestire clienti, pipeline di vendita, elementi di azione e altro ancora con il modello CRM semplice di ClickUp nella vista Elenco

Bonus: Scopri come Hawke Media ha ridotto i ritardi dei progetti e ha creato visibilità a livello aziendale con ClickUp.

Questa è un'altra istanza in cui i moduli ClickUp sono utili. Indirizzando tutte le risposte del modulo a un nuovo Elenco client o CRM designato, le agenzie possono iniziare a semplificare la nuova esperienza di onboarding del client sin dal primo contatto. Da lì, è facile tenere tutti gli attori chiave aggiornati con autorizzazioni personalizzate e ospiti dell'area di lavoro in ClickUp.

Le lavagne online collaborative di ClickUp rendono più efficienti (e oseremmo dire divertenti) il brainstorming di idee, la definizione dell'ambito del progetto e la definizione delle risorse. Incorporando contenuti multimediali, documenti ClickUp, siti web in tempo reale ed elementi di azione nella bacheca, questa diventa rapidamente l'epicentro creativo per gli ultimi aggiornamenti dei clienti e le migliori nuove idee del team.

E soprattutto, le lavagne online di ClickUp sono l'unico software di lavagna digitale in grado di convertire qualsiasi oggetto direttamente in un'attività di ClickUp eseguibile. Ciò significa che puoi dare sfogo alla tua creatività nel momento in cui ti viene in mente. 🎨

Inserisci i documenti ClickUp in tempo reale direttamente nelle lavagne online per accedere a importanti documenti di progetto, ricerche e contesti senza mai lasciare la tua bacheca

Per mantenere i clienti coinvolti durante tutto il processo di sviluppo, le cartelle, gli elenchi e le visualizzazioni dei client possono essere rese private e condivise solo con i membri necessari. Ciò consente a specifici attori di partecipare ai commenti sulle attività, accedere agli aggiornamenti del progetto e suggerire modifiche all'avvicinarsi dei cicli di revisione.

Portare i clienti sulla piattaforma in cui si trova il loro progetto promuove la trasparenza durante tutto il processo e dà al cliente la tranquillità che il prodotto finale sarà consegnato in tempo.

Per quanto riguarda le esigenze interne, il monitoraggio del tempo nativo e le ore fatturabili in ClickUp assicurano che i creativi siano compensati in modo accurato per il loro lavoro. Per evitare il burnout, l'esclusiva vista Carico di lavoro di ClickUp aiuta i team leader a gestire la capacità del loro team e a delegare le attività in modo uniforme.

Trova il costo di intere campagne, le ore fatturabili e altro ancora con le formule avanzate nei campi personalizzati di ClickUp

CONSIGLIO DEL PRORidai energia ai sistemi operativi della tua agenzia con The Big Book for Agency Project Management. Accedi a strategie collaudate per un'efficace onboarding del cliente, definizione del progetto, consegna e altro ancora scaricando questa risorsa gratis.

Come i team PMO e Operations utilizzano ClickUp

Il project management è il pane quotidiano di ClickUp, oltre a essere un elemento comune a quasi tutti i team, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore.

Porta la gestione del tempo a un livello superiore con la vista Carico di lavoro di ClickUp e confronta la durata stimata per attività con il tempo totale della settimana.

Spesso alla guida dei reparti IT e operativi, i responsabili PMO hanno l'attività di promuovere continuamente l'efficienza in tutta l'organizzazione. Utilizzeranno tutte le funzionalità/funzioni discusse in questo articolo, tra cui:

Dashboard per comprendere i processi a colpo d'occhio e confrontare lo stato del lavoro con le risorse assegnate

Documenti per collaborare con il team sulle strategie di lancio dei progetti e acquisire la documentazione dei processi in una knowledge base accessibile

*lavagne online per suddividere flussi di lavoro complessi e migliorare i processi

*obiettivi da fissare, raggiungere e celebrare vittorie di ogni tipo

E molti, molti altri. Per i team PMO e operativi, la visualizzazione dei progetti e delle attività è il collante che tiene tutto insieme.

📮Informazioni su ClickUp: Il 92% dei lavoratori della conoscenza rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per l'acquisizione e il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai mai preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti di attività, documenti ed email con un solo clic!

Le viste personalizzabili in ClickUp aiutano i team a organizzare interi progetti in un elenco, una tabella, una mappa mentale, una bacheca o una sequenza temporale dinamici. Queste viste possono essere adattate in modo preciso fino al più piccolo dettaglio con filtri e raggruppamenti per rispecchiare qualsiasi processo.

Le visualizzazioni possono anche essere adattate alle preferenze di lavoro di ciascun membro del team per un'esperienza di lavoro più inclusiva in tutto il team.

Trascinare e rilasciare le attività nella vista Tabella di ClickUp per una semplice organizzazione

TL;DR: ClickUp ti permette di lavorare come vuoi.

Per una lettura più accurata del proprio stato generale, tutte le attività, gli elenchi e le priorità devono essere aggiornati quotidianamente. Questo da solo richiede molta supervisione, soprattutto per i progetti più complessi. In queste situazioni, gli stati delle attività personalizzati sono molto utili.

In pochi clic, i membri possono visualizzare dove si trovano con elementi specifici e vedere immediatamente gli aggiornamenti riflessi nelle loro dashboard in tempo reale. Proprio come esiste un numero infinito di modi per personalizzare la propria area di lavoro, esistono infiniti casi d'uso per ClickUp.

Questi quattro casi d'uso sono una goccia nel mare rispetto al numero sempre crescente di team che stanno rivoluzionando i propri flussi di lavoro e risparmiando tempo utilizzando ClickUp.

Pronto a saperne di più su ClickUp?

Non hai trovato il tuo reparto nei nostri esempi di casi d'uso? Non c'è problema: praticamente qualsiasi team può trarre vantaggio dall'ampio elenco di funzionalità/funzioni di ClickUp.

Esplora i molti modi in cui puoi adattare ClickUp al tuo team, indipendentemente dal tipo di azienda, dipartimento o esigenza. Oppure, per vedere ClickUp in azione, fai un giro della piattaforma con un tour autoguidato.

Indipendentemente dalle dimensioni del team, dal budget o dalle circostanze, ClickUp è pronto a fornire assistenza con una soluzione personalizzabile ed economica.