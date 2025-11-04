Les 10 meilleurs outils et logiciels de communication au travail en 2026

La communication interne fait partie intégrante du fonctionnement d'une entreprise. De la direction aux employés de base, la diffusion d'informations pertinentes contribue à créer un environnement de travail sain et à maintenir l'engagement des employés.

Même si des obstacles inévitables, tels que des barrières environnementales et personnelles, continuent d'entraver la communication, surmonter ces obstacles est la clé pour améliorer la communication interne et la collaboration au sein des équipes.

Et compte tenu de la pandémie, il existe aujourd'hui plus d'outils de communication que jamais pour atténuer les difficultés liées aux environnements de travail à distance et hybrides et rationaliser la communication au travail. Nous sommes là pour vous aider à découvrir les meilleurs outils de communication au travail afin que vous puissiez faire le bon choix pour votre équipe.

Nous avons analysé différents outils et logiciels de communication capables de booster la productivité, de rationaliser la collaboration et de créer des connexions entre vos équipes dispersées. Poursuivez votre lecture pour découvrir notre top 10 des meilleurs outils de communication au travail disponibles aujourd'hui !

Vous apprenez mieux en regardant ? Nous avons également présenté nos meilleurs choix dans cette courte vidéo :

« La plupart des coûts importants d'une entreprise sont liés aux frais immobiliers, tels que les loyers et les taxes. La pandémie ayant rendu possible le télétravail, elle a permis de réduire les budgets et de les réorienter vers des investissements à plus forte valeur ajoutée, comme les outils de communication interne. » — Carter Seuthe, Credit Summit

Si vous envisagez vous aussi d'investir dans des outils de communication et d'engagement des employés, vous êtes sur la bonne voie ! En plus de permettre aux équipes hybrides et à distance de rester connectées, les outils de communication d'entreprise profitent également à l'ensemble de l'organisation. Voici quelques avantages clés liés à la mise en place de ces outils modernes :

Rationalisez la communication sous un même toit

Les responsables et les chefs d'équipe peuvent suivre plus facilement l'avancement des travaux, les objectifs de communication des employés et les affectations de projets en mettant en place un outil ou une plateforme de centre de connaissances.

Il est facile de se perdre dans un déluge de données, d'informations et de tâches ; c'est pourquoi les outils de communication d'équipe offrent un guichet unique pour le suivi de tout ce que vous devez savoir sur une mission.

Sécurisez vos communications d'entreprise

« De plus en plus d'entreprises s'appuient sur la technologie, et ce pour de très bonnes raisons. Cependant, ces entreprises doivent également examiner ces applications de près afin d'éviter toute perte ou violation de données. La sécurité des données devrait constituer l'un des investissements les plus importants d'une organisation pour éviter des conséquences juridiques et/ou des répercussions. » —Mark Pierce, PDG de Colorado LLC Attorney

Cela étant dit, il est essentiel pour les entreprises de choisir des outils de communication d'équipe. Les organisations peuvent mieux protéger leurs communications professionnelles et leurs données sensibles grâce à des outils de communication interne adaptés, dotés d'une sécurité de bout en bout.

Amélioration de la collaboration, de la productivité et de l'engagement des employés

« Les dirigeants considèrent souvent l'engagement des employés comme l'une des tâches les plus difficiles dans la gestion d'une organisation. La productivité des employés dépend fortement de la façon dont ils se sentent valorisés et impliqués ; c'est pourquoi les managers hautement efficaces doivent s'attacher à garantir leur engagement et à les tenir informés. » — Tom Golubovich, responsable du marketing et des relations avec les médias, Ninja Transfers

Placer la communication interne au cœur de chaque organisation est essentiel pour maintenir l'engagement et la productivité des employés à leur plus haut niveau. Lorsque vous utilisez des outils de communication interne, vous offrez aux employés un moyen de rester constamment sur la même longueur d'onde et d'être productifs, efficaces et performants, même lorsqu'ils travaillent à domicile.

En matière d'outils de communication, ces plateformes intègrent désormais des fonctionnalités de gestion des tâches, de messagerie instantanée, de collaboration sur des documents, de réunions virtuelles, de discussions de groupe et de visioconférences.

Alors, comment savoir lequel vous convient le mieux ? Voici un tour d'horizon des 10 meilleurs outils de communication interne, avec leurs principales fonctionnalités, leurs limites, leurs tarifs et les avis des utilisateurs, pour vous aider à choisir ceux qui conviennent le mieux à votre équipe et à votre organisation !

1. ClickUp

Restez en contact avec votre équipe grâce à ClickUp Espaces Suivez l'avancement des projets, gérez les flux de travail et collaborez avec votre équipe, le tout depuis votre environnement de travail ClickUp.

ClickUp est un outil tout-en-un de gestion de projet et de productivité qui vise à rationaliser les flux de travail et la communication au sein de l'équipe en regroupant tout votre travail en un seul endroit centralisé.

Grâce à ses centaines de fonctionnalités et à sa plateforme entièrement personnalisable, les équipes de toutes tailles issues de différents secteurs peuvent planifier, gérer et suivre leurs projets et leurs communications au sein d'une même plateforme.

Et comme ClickUp intègre des fonctionnalités de communication d'équipe avec détection de la collaboration, les équipes peuvent collaborer de manière fluide en temps réel ou de manière asynchrone, ce qui permet de maintenir les équipes à distance alignées et connectées à tout moment. Utilisez les Tableaux blancs numériques de ClickUp pour vos séances de brainstorming et de planification stratégique, et ClickUp Docs pour stocker vos idées, vos procédures opératoires normalisées (SOP) et bien plus encore.

Il dispose même d'une fonctionnalité de messagerie intégrée, Chat view, pour échanger des messages instantanés et garder vos discussions à portée de main pendant que vous travaillez. Et si vous avez besoin d'un autre moyen de communiquer avec votre équipe, vous pouvez utiliser l'enregistreur d'écran intégré à l'application, Clip by ClickUp, qui vous permet de créer et d'envoyer des messages vidéo directement depuis ClickUp.

Partagez des enregistrements d'écran pour transmettre votre message avec précision, sans avoir recours à une longue chaîne d'e-mails ou à une réunion en présentiel.

Et si vous recherchez un moyen plus efficace de gérer vos e-mails, ClickUp propose une fonctionnalité « Email in ClickUp » qui vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails sans quitter la plateforme. Il vous suffit d'intégrer vos applications de messagerie les plus utilisées à ClickUp, telles que Gmail, Outlook ou Front, et de commencer à répondre à vos e-mails directement depuis vos tâches ClickUp. ?

Envoyez et recevez des e-mails directement dans ClickUp pour simplifier la gestion de vos e-mails

Les fonctionnalités et capacités de ClickUp vous permettent de travailler et de communiquer facilement avec vos équipes sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre, ce qui en fait l'un des meilleurs outils de communication et de gestion de projet du moment.

Meilleures fonctionnalités

Plateforme entièrement personnalisable : personnalisez chaque aspect de ClickUp pour l'adapter aux besoins de votre équipe et de votre entreprise

Plus de 15 vues personnalisées : choisissez parmi plus de 15 façons d'afficher votre travail, y compris la vue Chat : choisissez parmi plus de 15 façons d'afficher votre travail, y compris la vue Chat

Vue Chat : envoyez des messages instantanés à votre équipe et suivez les discussions tout en travaillant

E-mails dans ClickUp : Gérez toutes vos communications par e-mail en un seul endroit, sans avoir besoin de programmes ou de logiciels supplémentaires. Envoyez les actualités de l'entreprise, les missions, les tâches, les informations et les messages importants dans ClickUp sans avoir à changer d'onglet

Tableaux blancs : créez des supports visuels pour vos réunions virtuelles, et mappez vos projets et vos idées pour communiquer vos plans à vos équipes

Observateurs : lorsqu'une personne est désignée comme observateur, elle reçoit automatiquement des notifications dès qu'une tâche est mise à jour, ce qui évite d'avoir à effectuer un suivi manuel.

Commentaires et mentions attribués : créez : créez des actions à effectuer au sein d'une tâche et attribuez-les à d'autres personnes ou même à vous-même, puis utilisez la fonctionnalité de mentions pour attirer leur attention sur des éléments spécifiques au sein des tâches ou dans la vue Chat.

Limites

Le logiciel ne dispose pas d'une fonctionnalité intégrée pour les visioconférences destinées aux réunions virtuelles. Cependant, il propose plusieurs intégrations d'applications avec des logiciels de visioconférence, comme l'intégration Zoom , qui vous permet de démarrer une réunion depuis une tâche ClickUp à l'aide du bouton « Réunion Zoom » ou de la commande slash /zoom.

Tarifs

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,7 sur 5 (5 732 avis) Top 50 des produits de gestion de produits

Les 50 meilleurs outils de gestion de produits

Capterra : 4,7 sur 5 (3 553 avis) Meilleur logiciel de gestion de projet et de tâches

Le meilleur logiciel de gestion de projet et de tâches

Les 50 meilleurs outils de gestion de produits

Le meilleur logiciel de gestion de projet et de tâches

2. Slack

via Slack

Slack est une plateforme de communication et de messagerie instantanée où les équipes peuvent se réunir pour communiquer et collaborer de manière flexible et fluide.

L’installation de Slack est conçue de manière à ce que les équipes au sein des équipes soient facilement accessibles et identifiables, grâce à ses « canaux » placés au cœur de son interface utilisateur. Tout comme Discord, Slack utilise des canaux afin que les équipes puissent séparer efficacement les discussions et les conversations par projet ou par sujet, pour une gestion plus organisée du stockage et du suivi des discussions.

Meilleures fonctionnalités

Canaux : Organise les discussions dans des espaces dédiés

Réunion quotidienne : Au sein des canaux, Slack vous permet de discuter sur Au sein des canaux, Slack vous permet de discuter sur Slack Huddle , qui vous permet de communiquer par appel audio ou visio-conférence.

Intégrations d'applications : intégrez Slack à divers outils et logiciels tels que ClickUp, Google Drive, Zoom, Loom, Google Agenda, Microsoft Teams et bien d'autres encore

➡️ Essayez l'intégration ClickUp-Slack

Limites

Les messages, fichiers et discussions datant de plus de 90 jours sont masqués dans le forfait Free.

Tarifs

Free

Pro : 7,25 $ par mois

Entreprise : 12,50 $ par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis et évaluations des clients

G2 : 4,5 sur 5 (30 942 avis) Top 50 des produits pour le télétravail

Les 50 meilleurs produits pour le télétravail

Capterra 4,7 sur 5 (22 843 avis)

4. 7 sur 5 (22 843 avis)

Les 50 meilleurs produits pour le télétravail

4. 7 sur 5 (22 843 avis)

3. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

En matière de travail hybride pour les employés d'aujourd'hui, Microsoft Teams est devenu un outil de communication incontournable pour les visioconférences, les discussions de groupe et les besoins en matière de communication interne.

Microsoft Teams vous permet d'organiser des réunions à tout moment et en tout lieu. Grâce à ses fonctionnalités de réunion, notamment le mode Together et la vue dynamique, les réunions à distance et les webinaires sont aussi conviviaux et interactifs que possible.

En tant qu'outil de communication, Microsoft Teams permet de réaliser une connexion entre les télétravailleurs grâce à des fonctionnalités de chat et de collaboration faciles à utiliser, notamment des canaux et des canaux partagés, ainsi que de créer des salles de réunion distinctes et de passer et de recevoir des appels téléphoniques via le programme.

Meilleures fonctionnalités

Intégration à Microsoft Office 365 : s'intègre parfaitement aux programmes Microsoft PowerPoint et Excel les plus utilisés pour faciliter les réunions et les discussions de l'équipe 365 : s'intègre parfaitement aux programmes Microsoft PowerPoint et Excel les plus utilisés pour faciliter les réunions et les discussions de l'équipe

Salles de réunion en petits groupes : Les salles de réunion en petits groupes vous permettent d'organiser des mini-réunions dans le cadre d'une réunion plus importante

Mode Together : Rassemble les équipes à distance en regroupant les flux de vidéo de chacun sur un arrière-plan virtuel partagé

Mode Présentateur : Ce mode permet aux présentateurs de voir les notes des diapositives et les diapositives suivantes, tandis que les participants à la réunion ne le peuvent pas.

Limites

Microsoft Teams est exclusivement destiné à la communication au sein des équipes et ne comprend pas de fonctionnalités de gestion de projet et de tâches pour le suivi du travail.

Tarifs

Tarifs pour les particuliers et les particuliers :

Free

Microsoft 365 Personal : 6,99 $ par mois pour une personne

Microsoft 365 Family : 9,99 $ par mois pour six personnes

Tarifs d'entreprise :

Microsoft Teams Essentials : 4 $ par utilisateur et par mois

Microsoft 365 Business Basic : 6 $ par utilisateur et par mois

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,3 sur 5 (13 423 avis)

Capterra : 4,5 sur 5 (8 927 avis)

Comparez Slack à Microsoft Teams!

4. Zoom

via Zoom

Zoom est devenu un outil de communication indispensable qui a permis aux membres d'une équipe de rester en connexion et s'est imposé comme l'un des outils de communication les plus efficaces sur le lieu de travail au cours des dernières années.

En tant qu'outil de communication, le slogan de Zoom, « une plateforme unique pour établir des connexions, créer et innover », témoigne véritablement de ce dont il est capable lorsqu'il s'agit de mettre en relation les membres d'une équipe.

La particularité de Zoom réside dans le fait qu'il propose un nombre important de fonctionnalités de collaboration et de connexion pour tous les employés, notamment Zoom One pour tous vos besoins en matière de réunions et de discussion, Zoom Spaces pour des solutions vidéo innovantes, et Zoom Events pour les évènements virtuels.

Meilleures fonctionnalités

Réunions virtuelles : Zoom, l'une des applications incontournables pour les visioconférences et la communication virtuelle en groupe, propose des réunions vidéo et audio en HD pouvant accueillir jusqu'à 1 000 participants.

Enregistrement des réunions : Zoom vous permet d'enregistrer les réunions audio et vidéo

Zoom Chat : les fonctionnalités de chat d'équipe de Zoom permettent aux membres de l'équipe de communiquer en toute fluidité et de consulter l'historique des discussions grâce à un historique consultable et à des archives conservées pendant 10 ans.

Zoom Tableau blanc : cette fonctionnalité de Tableau blanc permet aux intervenants de fournir des supports visuels virtuels afin de transmettre des informations et des messages à l'auditoire et aux membres de l'équipe

Limites

Les utilisateurs doivent télécharger l'application pour organiser ou participer à une réunion

Tarifs

Forfaits de Zoom One :

Basic : Gratuit

Pro : 14,99 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : 19,99 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis et évaluations des clients

G2 : 4,5 sur 5 (52 537 avis)

Capterra : 4,6 sur 5 (13 457 avis) Meilleur logiciel de réunion

Le meilleur logiciel de réunion

Le meilleur logiciel de réunion

Découvrez ces outils intranet!

5. Google Workspace

via Google Workspace

Google Workspace est une suite d'applications professionnelles et un outil de collaboration qui vous aide à rester en contact non seulement avec les membres de votre équipe, mais aussi avec vos clients et vos partenaires externes. Les applications de Google comptent parmi les plus utilisées au monde dans le monde des affaires, et un environnement de travail unique conçu par les mêmes développeurs permet d'organiser de manière fluide les communications internes.

Meilleures fonctionnalités

Google Meet : organisez et participez à des réunions vidéo ; celles-ci sont cryptées, ce qui signifie que vos réunions et discussions restent privées

Intégration : rejoignez facilement les réunions Google Meet grâce à l'intégration avec Google Agenda ou Gmail

Les applications de productivité en un seul endroit : l'intégration de Google Workspace à l'ensemble de l'écosystème Google Workspace permet aux membres de l'équipe de passer d'une visioconférence à une autre, de répondre à des messages instantanés, de collaborer et de répondre à des e-mails sur une seule et même plateforme

Limites

Si Google Workspace est excellent pour permettre aux utilisateurs de collaborer sur des fichiers Google Office, il nécessite toutefois de disposer d'un compte Google. Les fichiers Microsoft Office, par exemple, peuvent être ouverts via Google Workspace, mais doivent être convertis en fichiers Google Docs ou Google Sheets.

Tarifs

Business Starter : 5,40 $ par utilisateur et par mois

Business Standard : 10,80 $ par utilisateur et par mois

Business Plus : 18 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis et évaluations des clients

G2 : 4,6 sur 5 (40 276 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (134 531 avis)

6. Flock

via Flock

Flock est l'un des nombreux outils de collaboration en ligne disponibles sur le marché qui a révolutionné la communication entre les employés au fil des ans. Alors que les outils modernes ont remplacé les méthodes de communication traditionnelles, Flock utilise de puissants outils de productivité pour améliorer la communication interne au sein de l'organisation.

Flock, en particulier, contribue à améliorer la stratégie de communication interne grâce à ses fonctionnalités de messagerie par canaux, de visioconférence, de partage de fichiers, de recherche intégrée et d'outils de productivité pour l'entreprise, le tout dans un seul système.

Meilleures fonctionnalités

La fonctionnalité de messagerie par canal permet une communication transversale efficace , que ce soit via des discussions en tête-à-tête ou des canaux d'équipe

Flock dispose d'un système intégré de visioconférences et de appels vocaux et permet l'intégration d'autres applications de visioconférences telles que Zoom

Grâce à une fonctionnalité de recherche intégrée, vous n'avez plus besoin de passer au crible des milliers de messages ou de fichiers pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Limites

La version gratuite ne comprend pas la fonctionnalité de visioconférence, et la capacité de stockage de fichiers est limitée à 5 Go.

Tarifs

Starter : Gratuit pour les petites équipes

Pro : 4,50 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis et évaluations des clients

G2 : 4,4 sur 5 (227 avis)

Capterra : 4,5 sur 5 (310 avis)

7. Pumble

via Pumble par COING

Pumble est un outil de communication d'équipe qui permet de rendre la communication professionnelle plus rapide et plus facile. Il permet aux membres de l'équipe de communiquer en temps réel grâce à des canaux, des fils de discussion, des fonctionnalités de messagerie directe en tête-à-tête, des messages vocaux, le partage de fichiers et des réunions vidéo.

Meilleures fonctionnalités

Les canaux privés et publics de Pumble permettent aux chefs d'équipe d'élaborer un plan de communication pour maintenir la connexion entre les membres en fonction de leurs besoins et de leurs missions, sans encombrer un seul groupe de discussion.

Pumble vous permet d'enregistrer des messages vocaux, afin que chacun puisse laisser des enregistrements vocaux sur des canaux ou sous forme de messages privés, et que les membres de l'équipe puissent les réécouter à tout moment.

Grâce à la fonctionnalité d'historique de recherche, les membres de l'équipe peuvent facilement naviguer dans l'application et rechercher des informations, des liens ou des fichiers en saisissant n'importe quel mot-clé.

Pumble offre également à ses utilisateurs une plateforme pour organiser des réunions, que vous pouvez mener par voix, vidéo ou partage d'écran.

Limites

Bien que Pumble soit une plateforme de communication gratuite, certaines fonctionnalités sont réservées au forfait payant, notamment l'accès invité, la visioconférence, le partage d'écran, 10 Go de stockage par utilisateur, les permissions, les groupes d'utilisateurs et les sections personnalisables.

Tarifs

Gratuit à vie

Pro : 1,99 $ par utilisateur et par mois

Avis et évaluations des clients

G2 : 4,5 sur 5 (14 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (127 avis)

8. Discord

via Discord

Si beaucoup considèrent Discord comme la plateforme de communication incontournable du secteur du jeu vidéo, cela ne signifie pas pour autant qu’elle ne peut pas s’avérer un excellent outil de communication pour les entreprises et les équipes. Discord est un service de communication vocale, vidéo et textuelle bien connu qui s’adresse à tous les types de groupes imaginables : communautés de fans, équipes de jeu, groupes d’amis, équipes professionnelles ou organisations scolaires.

Meilleures fonctionnalités

L'une des fonctionnalités les plus connues de Discord est son mode « sur invitation uniquement ». Comme son nom l'indique, les utilisateurs peuvent créer des serveurs Discord privés qui ne sont disponibles et accessibles qu'aux personnes ayant reçu un lien d'invitation de la part des administrateurs de l'équipe, ce qui permet de préserver au maximum la confidentialité des échanges au sein de l'équipe.

Un serveur Discord vous permet de créer des canaux thématiques où l'équipe peut communiquer sur différents sujets via des canaux distincts, ce qui optimise la productivité des discussions.

Grâce aux canaux vocaux, les membres de l'équipe peuvent participer à un appel vocal public auquel les autres membres peuvent se joindre à tout moment sans avoir à passer par un appel.

Limites

Un serveur Discord très actif rendra impossible pour quiconque de revenir sur l'historique des discussions, surtout lorsque des dizaines, voire des centaines de sujets sont créés (Découvrez ces alternatives à Discord

Tarifs

Free

Nitro : 9,85 $ par mois

Nitro Classic : 4,92 $ par mois

Boost pour serveur : 4,99 $ par mois

Nitro Basic : 2,95 $ par mois

Avis et évaluations des clients

Capterra : 4,7 sur 5 (240 avis)

9. ProofHub

via Proofhub

ProofHub est un logiciel de gestion de projet tout-en-un qui permet aux membres d'une équipe de planifier, de collaborer, d'organiser et de mener à bien leurs projets.

Alors que le marché regorge d'outils de communication d'équipe, ProofHub vous offre des fonctionnalités de planification de projet et de communication d'équipe réunies en un seul outil, avec une interface utilisateur intuitive pour mener des discussions d'équipe, faire des annonces et partager les actualités de l'entreprise.

Meilleures fonctionnalités

Intégrations d'applications avec Dropbox, Microsoft Outlook, Google Agenda et Drive

Tableaux Kanban et diagrammes de Gantt pour une gestion de projet et une organisation efficaces

ProofHub est un fournisseur de centres de notifications centralisés pour les annonces à l'échelle de l'entreprise, facilitant ainsi la communication avec les employés.

Limites

En raison de l'absence d'outils de budgétisation, ce logiciel n'est pas recommandé aux responsables qui souhaitent gérer efficacement leur budget au sein d'une seule application.

Tarifs

Ultimate Control : 99 $ par mois, facturé mensuellement, pour un nombre illimité de projets, un nombre illimité d'utilisateurs et 100 Go de stockage

Essential : 50 $ par mois, facturés mensuellement, pour 40 projets, un nombre illimité d'utilisateurs et 15 Go de stockage

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,5 sur 5 (74 avis)

Capterra : 4,5 sur 5 (76 avis)

10. Troop Messenger

via TroopMessenger

Troop Messenger est une solution de communication qui permet la messagerie instantanée, les appels audio et de visioconférence, les discussions de groupe, le partage de fichiers et le partage d'écran à distance.

Meilleures fonctionnalités

Chiffrement de bout en bout pour garantir la sécurité des discussions de travail

La fonctionnalité « Burnout Window » permet de discuter en mode incognito pour des discussions plus privées

Outre les appels vocaux, vous pouvez également envoyer des messages audio, comme vous le feriez avec vos messages téléphoniques habituels ou sur Facebook Messenger.

Limites

La différence entre Troop Messenger et certains autres outils de cette liste réside dans le fait qu'il est principalement axé sur la communication entre les membres de l'équipe plutôt que sur la gestion de projet.

Tarifs

Premium : 25 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : 5 $ par utilisateur et par mois

Superior : 9 $ par utilisateur et par mois

Avis et évaluations des clients

G2 : 4,6 sur 5 (71 avis)

Capterra : 4,8 sur 5 (15 avis)

Qu'est-ce qui fait un bon logiciel de communication au travail ?

Lorsque vous recherchez des outils de communication, votre objectif doit être de trouver ceux qui répondent à vos besoins croissants, offrent flexibilité et sécurité, et sont rentables.

« L'innovation technologique a un coût élevé. Les dirigeants doivent trouver le juste équilibre entre coûts et avantages et évaluer soigneusement le retour sur investissement des investissements importants qui ont un impact sur une grande partie des activités de l'entreprise. » — Shawn Plummer, PDG, The Annuity Expert

Voici quelques fonctionnalités clés à garder à l'esprit lorsque vous recherchez des outils de communication interne :

Fonctionnalités de collaboration

Intégrations d'applications

Gestion de projets et de tâches

Conférences audio et vidéo de vidéo

Messagerie directe et de groupe

Partage de fichiers

Liste de diffusion de l'équipe

Fonctionnalités de chiffrement et de sécurité

« Les violations de données et les incidents cybernétiques comptent parmi les affaires judiciaires les plus courantes de ces dernières années. Les organisations doivent accorder la plus haute priorité à l'utilisation d'applications et de programmes qui placent la sécurité cybernétique au-dessus de tout, afin de ne pas compromettre les données et informations sensibles. » —Amy De La Fuente, directrice des affaires publiques, Bosco Legal Services

Assurez la productivité et la connexion de vos équipes à distance avec ClickUp

Quels que soient les fonctionnalités, les avantages ou le budget que vous envisagez pour choisir le meilleur logiciel de communication en entreprise, vous devez être en mesure d'évaluer avec soin les besoins de votre organisation et, surtout, ceux de vos employés.

Le meilleur logiciel de communication interne doit offrir l'assistance pour le travail à distance et rendre la communication asynchrone, le partage des connaissances et la collaboration aussi simples et fluides que possible, du niveau de la direction jusqu'à celui du personnel.

Les outils de productivité tout-en-un comme ClickUp constituent un excellent outil de gestion de projet et de communication pour l'ensemble de votre organisation. Ils regorgent de milliers de fonctionnalités de collaboration et de communication pour donner à vos équipes ce dont elles ont besoin pour mener des discussions de groupe, suivre le flux de travail des projets et collaborer sur des plans et des projets en temps réel, où qu'elles se trouvent.

Essayez ClickUp gratuitement : connectez vos équipes dispersées, optimisez votre communication interfonctionnelle et regroupez tout votre travail en un seul endroit dès aujourd'hui !

Auteur invité :

Roman Shvydun est un rédacteur indépendant. Il rédige des articles informatifs sur le marketing, les affaires, la productivité, la culture d'entreprise, etc. Fort de plus de 10 ans d'expérience dans la création de contenu, ses articles ont aidé de nombreux entrepreneurs à développer leur entreprise.