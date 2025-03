10 Meilleur logiciel de gestion des e-mails en 2025 (Free & ; Paid)

Imaginez un monde où chaque e-mail a sa place, où vous pouvez filtrer, hiérarchiser et répondre sans se fatiguer. Ça fait rêver, non ? Alors que beaucoup considèrent leur boîte de réception comme un mal nécessaire, la meilleure gestion des e-mails le transforme en un atout, vous permettant de communiquer plus efficacement et de travailler plus efficacement.

Que vous soyez un fondateur de startup jonglant avec plusieurs fils, un chef d'équipe coordonnant des projets, ou simplement quelqu'un qui a envie de zen dans sa boîte de réception, le voyage commence ici.

Découvrez les 10 meilleurs logiciels de gestion des e-mails et transformez le désordre de vos messages en un flux de productivité rationalisé !

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des e-mails ?

Les outils de gestion des e-mails ne servent pas seulement à trier les e-mails, ils permettent d'optimiser votre temps et votre rendement. Mais face à la multitude d'outils qui attirent votre attention, qu'est-ce qui compte vraiment ? Voyons ce qu'il en est :

Interface intuitive : naviguez facilement sans confusion ; si vous avez du mal à vous y retrouver, il est probable que ce n'est pas le bon outil

: naviguez facilement sans confusion ; si vous avez du mal à vous y retrouver, il est probable que ce n'est pas le bon outil Intégration transparente : Recherchez un logiciel qui fusionne sans effort avec vos applications existantes, comme l'environnement de travail de Google et Microsoft Outlook

: Recherchez un logiciel qui fusionne sans effort avec vos applications existantes, comme l'environnement de travail de Google et Microsoft Outlook **Automatisation : choisissez un outil qui automatise les tâches répétitives pour vous concentrer sur votre boîte de réception personnelle et votre travail de valeur

Transformation des tâches: Optez pour la capacité de convertir facilement les e-mails entrants en une tâche

Optez pour la capacité de convertir facilement les e-mails entrants en une tâche Planification robuste: Un logiciel fiable offre à l'équipe du service clientèle des vues de planification flexibles pour la gestion de la charge de travail

Un logiciel fiable offre à l'équipe du service clientèle des vues de planification flexibles pour la gestion de la charge de travail **Sécurité des données : donnez la priorité aux outils de gestion des e-mails dotés de fonctionnalités de sécurité robustes

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des e-mails à utiliser en 2024

1. ClickUp

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour les équipes de toutes tailles et de tous secteurs pour gérer tout, des tâches quotidiennes aux flux de travail transversaux. Utilisez ClickUp pour assigner automatiquement les discussions et les demandes des clients aux membres de l'équipe au fur et à mesure qu'elles arrivent !

Et avec l'e-mail dans ClickUp, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails directement à partir des tâches et prendre des mesures sans quitter la plateforme. Avec des milliers d'intégrations et de modèles personnalisables, tous les outils de gestion des e-mails de votre équipe sont à portée de main. De plus, l'IA de ClickUp assistant de rédaction est disponible pour résumer des notes de réunion, rédiger des e-mails, etc.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Gérez la boîte réception de votre équipe avec gestion de projet par e-mail outils

Fonctions d'assignés multiples et d'observateurs de tâches pour gérer les interactions avec les clients

Suivez et organisez tout le travail grâce à plus de 15 affichages personnalisables, notamment Vue Tableur ClickUp Créez des modèles d'e-mail et des réponses sauvegardées pour gagner du temps (voir la sectionModèle d'e-mail marketing ClickUp et le modèleModèle de présentation d'entreprise ClickUp pour des exemples de premier ordre)

Intégrez ClickUp à vos applications d'e-mail préférées telles que Gmail, Outlook, IMAP et Office 365

Utiliser ClickUp AI pour générer des résumés de fils de commentaires, de notes de réunion et d'autres contenus volumineux en quelques clics

Limites de ClickUp

En raison du nombre de fonctionnalités, les utilisateurs débutants risquent de se heurter à une certaine courbe d'apprentissage

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Prix ClickUp

**Free Forever : 7$/mois par utilisateur

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contact pour les prix ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. SendBox

via Boîte d'envoi SendBox permet aux utilisateurs de créer et d'affiner des modèles d'e-mails transactionnels basés sur des services distincts, de sorte que chaque élément de communication est ciblé et pertinent. Grâce à la file d'attente d'e-mails en ligne, les utilisateurs peuvent suivre leurs campagnes d'e-mails en temps réel.

La nature ouverte du système peut soulever des questions de sécurité et, en l'absence d'une équipe d'assistance dédiée, les mises à jour risquent de ne pas être aussi fréquentes ou robustes que celles des solutions commerciales. En outre, l'assistance aux utilisateurs peut être assurée par la communauté plutôt que par une structure officielle.

Les meilleures fonctionnalités de Sandbox

Les modèles préétablis vous permettent de gagner du temps et de réduire vos efforts tout en garantissant un aspect professionnel

Le logiciel d'e-mail transactionnel est conçu pour augmenter les taux de délivrabilité de vos e-mails

Limites de Sandbox

Les logiciels libres posent des problèmes de sécurité et ne bénéficient pas d'une assistance dédiée

Très limitégestion de la boîte de réception par rapport à d'autreslogiciels de gestion des e-mails Prix du bac à sable

Free (gratuit)

Sandbox évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Aide

via Aide Voici Helpwise, votre havre de collaboration pour la gestion des e-mails. Il est particulièrement utile aux équipes d'assistance, de vente et de service à la clientèle qui ont besoin d'une collaboration d'équipe transparente sur des e-mails partagés.

Avec des fonctionnalités conçues pour un accès simultané à plusieurs utilisateurs, vous serez toujours synchronisé avec les membres de votre équipe. Plongez dans des discussions rationalisées et observez comment l'efficacité de votre équipe monte en flèche.

Les meilleures fonctionnalités de Helpwise

Programmez vos e-mails de manière flexible, en les envoyant quand vous le souhaitez

Progrès continus du logiciel, Helpwise s'améliore donc sans cesse

Gérer de façon transparente les discussions en direct avec les requêtes des autres canaux dans un hub collaboratif

Assignez automatiquement les discussions à votre équipe en utilisant des règles intelligentes d'assignation et d'automatisation

Limites de Helpwise

Conçu comme un logiciel de service client, il n'est pas idéal pour d'autres cas d'utilisation

Il peut être difficile d'intégrer des personnes qui ne sont pas familières avec sa forme

Les utilisateurs ont signalé que la fonction de recherche de la plateforme doit être améliorée

Prix de Helpwise

Standard: $15/utilisateur facturé mensuellement

$15/utilisateur facturé mensuellement Premium: 25 $/utilisateur facturés mensuellement

25 $/utilisateur facturés mensuellement Avancé: $50/utilisateur facturé mensuellement

$50/utilisateur facturé mensuellement Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (20+ reviews)

4.7/5 (20+ reviews) Capterra: 4.6/5 (150+ commentaires)

4. Front

via Front Bienvenue sur Front, où les e-mails rencontrent la collaboration sur une étape partagée. Front réimagine l'installation traditionnelle de l'e-mail, parfaite pour les équipes qui souhaitent la transparence dans les tâches liées à l'e-mail.

Les équipes d'assistance client, de vente ou même d'exploitation trouveront en Front un allié fidèle. Avec des boîtes de réception partagées et des collaboration en temps réel les chaînes d'e-mails et les notes internes encombrées au profit d'une communication claire et coordonnée.

Les meilleures fonctionnalités de Front

Centraliser tous les messages entrants, des e-mails aux notes vocales, en un seul endroit

Automatisation de l'attribution des messages en fonction du contenu ou de données externes

Assurez une responsabilité claire grâce à des attributions automatiques basées sur des critères d'utilisateur

Utiliser des étiquettes pour améliorer la catégorisation des messages, les rapports et l'efficacité des recherches

Intégrer le Front avec plusieurs autres applications pour améliorer la gestion de projet, la communication, la gestion de la réussite des clients, etc

Limites de Front

Selon les utilisateurs, la fonction de calendrier doit être considérablement améliorée

Se familiariser avec toutes les fonctionnalités de Front peut s'avérer fastidieux au début

Prix de Front

Croissance: 59 $/place facturés mensuellement

59 $/place facturés mensuellement Scale: $99/siège facturé mensuellement

$99/siège facturé mensuellement Premier: $229/siège facturé mensuellement

G2: 4.5/5 (250 commentaires)

4.5/5 (250 commentaires) Capterra: 4.7/5 (1800+ commentaires)

5. Brevo

via Brevo Brevo est peut-être un nouveau venu sur le bloc, mais il a du punch en matière de gestion rationalisée des e-mails. Conçu pour les professionnels qui souhaitent une approche minimaliste mais efficace des e-mails, Brevo apporte de la clarté à votre boîte réception.

Les entrepreneurs solos, les freelances, les agents du service clientèle et les propriétaires de petites entreprises tireront particulièrement profit de la transformation de l'e-mail en une tâche agréable et facile à gérer.

Les meilleures fonctionnalités de Brevo

interface conviviale combinée à un éditeur intuitif de type "glisser-déposer"

Des modèles diversifiés et personnalisables répondent à des besoins variés

Des informations approfondies grâce à des rapports et des analyses robustes

Automatisation du marketing et segmentation pour une diffusion ciblée

Limites de Brevo

Intégrations limitées par rapport à d'autres applications de gestion des e-mails

Certains utilisateurs ont trouvé l'installation initiale difficile

Prix de Brevo

Free

Démarrage: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Business: 65$/mois par utilisateur

65$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les tarifs

G2: 4.5/5 (600+ commentaires)

4.5/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,720+ commentaires)

6. Surhumain

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/mad\_blog\_5d231cec0a2791562582252.png Tableau de bord surhumain /$$$img/

via Surhumain Pour les obsédés de la vitesse et de l'efficacité, Superhuman est un rêve devenu réalité. Il ne s'agit pas seulement de gérer les e-mails, mais de le faire à la vitesse de l'éclair.

Les professionnels qui se retrouvent inondés d'une mer d'e-mails, en particulier les cadres et les dirigeants, verront leur productivité grimper en flèche avec Superhuman. Grâce aux raccourcis clavier et aux outils d'IA, coupez à travers le bruit et atteignez l'essence de votre communication.

Les meilleures fonctionnalités de Superhuman

Gestion efficace des e-mails grâce à des raccourcis clavier pratiques

Pas besoin de comptes multiples ; les boîtes de réception divisées permettent aux utilisateurs de se concentrer sur un seul compte e-mail à la fois

Des suivis programmés garantissent des réponses et des abonnements en temps voulu

Limites du surhomme

La fonction de recherche manque de polyvalence

Les utilisateurs doivent changer de compte pour voir différents messages

Prix de Superhuman

Croissance: 30-45$ par utilisateur/mois

30-45$ par utilisateur/mois Démarrage: 30$ par utilisateur/mois

30$ par utilisateur/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4,7 sur 5 (160+ commentaires)

4,7 sur 5 (160+ commentaires) Capterra: 4.9 sur 5 (15+ commentaires)

7. Aide Scout

via Aide Scout Help Scout n'est pas un simple outil de gestion des e-mails ; il est personnalisé pour ceux qui sont en première ligne des interactions avec le service client.

Proposant des boîtes de réception partagées qui s'intègrent parfaitement aux fonctionnalités du service d'assistance, Help Scout permet de s'assurer que chaque requête d'un client trouve son propriétaire légitime. Découvrez les fonctionnalités personnalisées de tri, d'étiquette et de réponse aux e-mails qui garantissent la satisfaction de vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de Help Scout

Système d'assistance complet : e-mail, discussion en direct et base de connaissances

Promotion de la collaboration au sein de l'équipe grâce à une boîte de réception partagée

Automatisation des tâches répétitives et intégration transparente avec d'autres outils

Affiche une vue complète des interactions avec les utilisateurs pour contrôler la satisfaction des clients

Limites de Help Scout

Chaque ticket ne peut être attribué qu'à un seul membre de l'équipe

L'application mobile n'offre que des fonctionnalités de base

L'assistance linguistique est limitée et la mise en forme des documents peut être maladroite

Prix de Help Scout

Standard: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Plus: 40 $/mois par utilisateur

40 $/mois par utilisateur Pro: 65$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (390+ avis)

4.4/5 (390+ avis) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

8. Klaviyo

via Klaviyo Klaviyo se tient debout à l'intersection de la gestion des e-mails, du logiciel de marketing par e-mail et du commerce électronique. Si vous êtes propriétaire d'une boutique en ligne ou un spécialiste du marketing en ligne, Klaviyo est votre passeport non seulement pour gérer mais aussi pour tirer parti des e-mails pour la croissance de votre entreprise.

Grâce à de solides fonctionnalités de segmentation et d'automatisation, transformez les communications génériques par e-mail en communications personnalisées campagnes marketing personnalisées qui trouvent un écho auprès de votre public.

Les meilleures fonctionnalités de Klaviyo

60+ automatisations préconfigurées pourcampagnes goutte-à-goutte et bien d'autres

Choisissez parmi plus de 80 modèles personnalisables

Hyperciblez votre cible avec des canaux de communication déclenchés par le comportement

Les limites de Klaviyo

Selon les utilisateurs,la création de nouvelles campagnes à partir de zéro peut s'avérer fastidieuse

Les utilisateurs signalent qu'il peut être difficile de trouver et d'obtenir de l'assistance

Prix de Klaviyo

Free

Email: 45$/mois

45$/mois Email & SMS: 60$/mois

G2: 4.6/5 (990+ commentaires)

4.6/5 (990+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (370+ avis)

9. MailerLite

via MailerLite Simple, intuitif et efficace : c'est MailerLite. Cette plateforme est une bénédiction pour les petites entreprises et les startups qui cherchent un moyen rentable de gérer et de commercialiser par le biais d'e-mails.

Avec des modèles conviviaux et des analyses détaillées, MailerLite fait en sorte que même les novices en matière d'e-mail marketing se sentent à l'aise.

Les meilleures fonctionnalités de MailerLite

Trois choix d'éditeurs pour des campagnes variées et réactives

Intégration avec les principales plateformes de commerce électronique pour un meilleur ciblage des clients

Flux de travail marketing avancés disponibles dans le constructeur d'automatisation

Limites de MailerLite

Limites lors de la modification des modèles de campagne après sélection

Certains utilisateurs trouvent qu'il est difficile de naviguer dans les outils d'automatisation et de modification des modèles

Prix de MailerLite

Free

Growing Business: 10$/mois jusqu'à 500 abonnés

10$/mois jusqu'à 500 abonnés Avancé: 20 $/mois pour 500 abonnés maximum

20 $/mois pour 500 abonnés maximum Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (780+ commentaires)

4.7/5 (780+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (370+ commentaires)

10. SaneBox

via SaneBox Grâce à des algorithmes avancés, SaneBox étudie vos habitudes en matière d'e-mails pour filtrer automatiquement les messages sans importance dans des dossiers distincts, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Au-delà du simple suivi des e-mails, il offre une série de fonctionnalités telles que la désinscription en un clic, le report des e-mails à plus tard et le suivi des réponses, toutes destinées à améliorer votre productivité en matière d'e-mails.

Compatible avec presque tous les services d'e-mail, SaneBox fonctionne en toute sécurité, garantissant la confidentialité de vos données . Que vous soyez submergé par les e-mails promotionnels, les notifications ou simplement par le volume de votre correspondance quotidienne, SaneBox vous promet une expérience de réception rationalisée et plus facile à gérer.

Les meilleures fonctionnalités de SaneBox

La fonctionnalité de catégorisation automatique garantit que seuls les e-mails importants apparaissent dans votre boîte de réception, les e-mails moins cruciaux étant dirigés vers le dossier SaneLater

La fonctionnalité SaneCC met l'accent sur les e-mails exploitables en identifiant et en séparant les e-mails pour lesquels vous n'êtes pas dans la ligne "à", ce qui vous permet de vous concentrer sur les messages prioritaires

Les utilisateurs peuvent programmer des pauses sans e-mail grâce à la fonctionnalité "Ne pas déranger", qui déplace temporairement les nouveaux e-mails vers un dossier désigné

Limites de SaneBox

La fonctionnalité "Digest" peut être déroutante, certains utilisateurs ayant du mal à l'utiliser efficacement

La navigation dans la sectiontableau de bord du projet peut s'avérer fastidieuse en raison de sa conception complexe

Le résumé quotidien manque d'attrait visuel, ce qui incite certains utilisateurs à le négliger ou à ne pas en tenir compte

Prix de SaneBox

Snack: 7$/mois

7$/mois **Déjeuner : 12 $/mois

**Dîner : 36 $/mois

G2: 4.9/5 (170+ avis)

4.9/5 (170+ avis) Capterra: 4.8/5 (60+ avis)

Avec l'afflux d'e-mails qui se déversent quotidiennement dans nos boîtes de réception, il est facile de se sentir perdu, pris au piège par les lianes rampantes de messages non triés. Avec un logiciel de gestion des e-mails comme ClickUp, vous pouvez non seulement envoyer et recevoir des e-mails depuis n'importe quel endroit de la plateforme, mais aussi transformer sans effort les messages en tâches exploitables.

La puissance de l'interface de ClickUp est telle qu'elle vous permet d'envoyer et de recevoir des courriels à partir de n'importe quel endroit de la plateforme logiciel de gestion de projet d'entreprise réside dans ses capacités d'automatisation et de planification. Avec quelques réglages simples, vous pouvez configurer des flux de travail qui automatisent les processus de routine, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Utilisez ClickUp gratuitement pour améliorer l'expérience de vos clients et la productivité de votre équipe !

