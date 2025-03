Les 10 meilleurs outils de productivité pour les cadres afin d'améliorer l'efficacité

La productivité n'est jamais un accident. Elle est toujours le résultat d'une validation de l'excellence, d'un forfait intelligent et d'efforts ciblés

Paul J. Meyer, conférencier américain spécialisé dans la motivation

Il n'est jamais facile de concilier une stratégie et une créativité de haut niveau avec les exigences quotidiennes de la gestion d'équipes et de projets à distance - une situation que je ne connais que trop bien !

Mais ce n'est pas forcément un parcours du combattant. Les bons outils de productivité peuvent faire une énorme différence, en transformant les longues listes à faire en objectifs réalisables et en facilitant le travail.

Je ne saurais trop insister sur l'utilité des outils de productivité pour la gestion du temps. En fait, des études suggèrent qu'environ 80 % des cadres recherchent de nouveaux outils de productivité à un moment ou à un autre. Rien d'étonnant à cela !

Dans ce guide, j'ai compilé 10 outils de productivité qui m'ont aidé à stimuler l'efficacité organisationnelle, de l'automatisation des flux de travail à la gestion de la priorisation des projets. J'espère que ces outils vous aideront également à être plus productif .

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici un rapide tour d'horizon des 10 meilleurs outils pour optimiser votre productivité :

ClickUp : Le meilleur pour la gestion de projet collaborative et l'automatisation du travail Trello : idéal pour la gestion simple des tâches et l'organisation visuelle Slack : Le meilleur pour la communication en temps réel Notion : Le meilleur pour la prise de notes tout-en-un Todoist : Le meilleur pour le suivi des objectifs personnels Monday.com : Le meilleur pour les flux de travail personnalisables et le suivi des projets Asana : Le meilleur pour la gestion des tâches de l'équipe et des échéances du projet Calendly : Le meilleur pour la planification et la coordination des réunions 1Password : Le meilleur pour la gestion sécurisée des mots de passe Environnements de travail de Google : Le meilleur pour la collaboration documentaire et le stockage cloud

Que rechercher dans les outils de productivité pour cadres ?

Face à la multitude d'outils disponibles, quels sont les facteurs à prendre en compte pour faire votre choix ? Voici quelques fonctionnalités qu'il me semble particulièrement important de garder à l'esprit :

Synchronisation multiplateforme: Assurez-vous que l'outil se synchronise de manière transparente sur tous les appareils (bureau, mobile, tablette), ce qui vous permet de reprendre là où vous vous êtes arrêté, à tout moment et en tout lieu

Assurez-vous que l'outil se synchronise de manière transparente sur tous les appareils (bureau, mobile, tablette), ce qui vous permet de reprendre là où vous vous êtes arrêté, à tout moment et en tout lieu Rapports automatisés: Recherchez des rapports automatisés et personnalisables pour obtenir un aperçu rapide des performances de l'équipe, du statut du projet et des indicateurs critiques sans compilation manuelle

Recherchez des rapports automatisés et personnalisables pour obtenir un aperçu rapide des performances de l'équipe, du statut du projet et des indicateurs critiques sans compilation manuelle Une hiérarchisation avancée des tâches: Gérez efficacement les tâches à fort enjeu grâce à des fonctionnalités telles que les étiquettes de priorité, les alertes de délai et les dépendances

Gérez efficacement les tâches à fort enjeu grâce à des fonctionnalités telles que les étiquettes de priorité, les alertes de délai et les dépendances Accès et permissions basés sur les rôles: Vérifiez si l'outil vous permet de contrôler les niveaux d'accès aux données, en limitant les informations sensibles aux membres de l'équipe concernés

Vérifiez si l'outil vous permet de contrôler les niveaux d'accès aux données, en limitant les informations sensibles aux membres de l'équipe concernés Automatisation du flux de travail: Recherchez des automatisations qui peuvent réduire les tâches répétitives (par exemple, l'envoi de rappels, la mise à jour des statuts)

Recherchez des automatisations qui peuvent réduire les tâches répétitives (par exemple, l'envoi de rappels, la mise à jour des statuts) Accès hors ligne: Recherchez un outil offrant un accès hors ligne, ce qui peut s'avérer crucial pour consulter des documents et gérer des tâches lorsque vous êtes en déplacement ou que vous disposez d'une connexion limitée

Recherchez un outil offrant un accès hors ligne, ce qui peut s'avérer crucial pour consulter des documents et gérer des tâches lorsque vous êtes en déplacement ou que vous disposez d'une connexion limitée Capacités d'intégration: Assurez-vous que vous pouvez intégrer d'autres outils, tels que l'e-mail, le stockage cloud et les calendriers

Assurez-vous que vous pouvez intégrer d'autres outils, tels que l'e-mail, le stockage cloud et les calendriers Fonctionnalités de collaboration: Veillez à ce que tous les membres de votre équipe soient sur la même page, en permettant une collaboration d'équipe transparente, telle que des environnements de travail partagés, des fils de commentaires et des mises à jour en temps réel

Veillez à ce que tous les membres de votre équipe soient sur la même page, en permettant une collaboration d'équipe transparente, telle que des environnements de travail partagés, des fils de commentaires et des mises à jour en temps réel Sécurité des données: Assurez-vous que l'outil dispose de solides fonctionnalités de cryptage et de sécurité pour protéger les données sensibles contre les accès non autorisés

Les 10 meilleurs outils de productivité pour les cadres

Comme je l'ai mentionné précédemment, il existe de nombreux outils de productivité destinés aux cadres exigeants. En voici quelques-uns que j'ai trouvés particulièrement utiles :

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet collaborative et l'automatisation du travail)

Gérez vos projets avec de multiples fonctionnalités en un seul endroit grâce à ClickUp Project Management ClickUp est ma plateforme de productivité préférée en raison de ses puissantes fonctionnalités de gestion des tâches. Je peux facilement hiérarchiser mes projets, fixer des paramètres et m'assurer que mon équipe est sur la bonne voie.

ClickUp Flux de travail personnalisés

Les paramètres de ClickUp sont les suivants Les flux de travail personnalisés de ClickUp qui vous permet de vous adapter à tout type de projet, qu'il s'agisse du forfait d'une initiative stratégique à long terme ou de la gestion d'une campagne de marketing à rotation rapide.

Passez d'une approche unique à une gestion de projet personnalisée avec ClickUp Custom Workflows

Tâches ClickUp

Qu'il s'agisse de la gestion d'un projet complexe ou de tâches quotidiennes, Tâches ClickUp vous permettent de définir des paramètres, de suivre le temps et de visualiser la progression. En vous permettant de définir des priorités pour les tâches, ClickUp s'assure que vous et votre équipe savez exactement quels éléments nécessitent une attention immédiate.

Cela permet de maintenir les projets sur la bonne voie et d'éviter les goulets d'étranglement.

Définissez des priorités de tâches personnalisées avec ClickUp Tasks

ClickUp Suivi du temps des projets ClickUp Suivi du temps du projet va encore plus loin en vous permettant de contrôler exactement où vous passez votre temps, d'évaluer votre productivité et même d'ajuster vos priorités si nécessaire.

Comprenez combien de temps les groupes de tâches prennent pour chaque personne de votre équipe avec le suivi cumulatif du temps de ClickUp Project

Grâce aux outils de progression visuelle de ClickUp, tels que les diagrammes de Gantt, les échéanciers et les tableaux Kanban, vous obtenez en un coup d'œil un aperçu en temps réel de la progression de votre projet. Cette visibilité dynamique permet de repérer rapidement les retards ou les risques potentiels et de s'adapter rapidement.

ClickUp Brain

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain un outil d'IA, pour améliorer la productivité en centralisant les informations, les idées et les ressources d'une manière facile d'accès et de référence, créant ainsi un "deuxième cerveau" au sein de la plateforme ClickUp.

Face à un bloc de créativité, générez des idées à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp Brain est bien plus qu'un assistant IA$$. Il peut apporter une réelle valeur ajoutée à vos tentatives d'optimisation de la productivité :

Intégré directement dans la plateforme ClickUp, ClickUp Brain est accessible dans n'importe quel espace de travail ou affichage de projet, ce qui vous permet de référencer les informations importantes sans avoir besoin de passer d'une application à l'autre

Pour les équipes, ClickUp Brain est une base de connaissances collective où les membres peuvent partager des idées, des bonnes pratiques et de la documentation sur les projets, évitant ainsi le travail redondant et accélérant l'intégration

Vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté lorsque vous passez d'une tâche ou d'un projet à l'autre. Le fait de disposer d'une trace des réflexions et des idées passées améliore la continuité et la qualité du travail la productivité des employés reste élevée même pendant les changements de projet

Voici ce que Dylan Halliday , titre de consultation chez Big Leap Real Estate Services, dit à propos de ClickUp :

_Je gère de nombreux projets en interne et en externe ainsi que ma vie personnelle. ClickUp me permet de gérer tous ces domaines avec des utilisations et des besoins différents, de manière isolée ou dans l'ensemble de l'environnement de travail, en fonction de mes centres d'intérêt. Il offre une très grande flexibilité

Dylan Halliday, titre de consultation chez Big Leap Real Estate Services

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utiliser Gestion de projet ClickUp fonctionnalités de ClickUp Brain pour assigner des tâches, fixer des délais et suivre la progression

Utiliser Objectifs ClickUp pour suivre les jalons du projet et aligner votre équipe sur les objets. Combinez différentes vues, comme la Vue Liste, la Vue Kanban ou la Vue Calendrier, pour répondre aux besoins uniques de chaque phase du projet

Organisez les discussions sur le projet au sein de l'espace de travail à l'aide de ClickUp Discussion . Étiquettez les membres de l'équipe concernés pour que les discussions soient rationalisées et riches en contexte

Connectez vos applications de travail les plus utilisées à ClickUp grâce à plus de 1 000 intégrations, y compris l'e-mail et le stockage cloud

Utiliser Automatisations ClickUp pour rationaliser les tâches répétitives, mettre à jour les statuts des tâches, envoyer des notifications automatisées et exécuter les flux de travail en douceur sans intervention manuelle

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs ont rapporté une courbe d'apprentissage en raison du nombre important de fonctionnalités disponibles sur la plateforme

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/utilisateur par mois

: 7$/utilisateur par mois Business : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Enterprise : Contacter pour les prix

: Contacter pour les prix ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par espace de travail, par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,900+ reviews)

4.7/5 (9,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,300+ reviews)

2. Trello (Meilleur pour la gestion simple des tâches et l'organisation visuelle)

via Trello Trello est idéal pour les penseurs visuels et les cadres qui préfèrent une approche directe, basée sur des tableaux. Il vous permet de décomposer les projets en tâches gérables, et son interface par glisser-déposer facilite le déplacement des tâches d'une étape à l'autre.

L'approche visuelle de Trello en matière de gestion de projet permet de garder les tâches organisées et de voir leurs responsabilités d'un seul coup d'œil.

Cet outil est hautement personnalisable. Vous pouvez attribuer un code couleur aux tâches, ajouter des libellés et regrouper les éléments par catégorie. Trello convient parfaitement aux petites équipes ou aux projets qui ne nécessitent pas de flux de travail complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe à distance, avec des dates d'échéance et des notes spécifiques

Créez un processus infaillible pour faire avancer le travail grâce à un système d'automatisation intégré

Connectez facilement les applications déjà utilisées par votre équipe à votre flux de travail Trello

Utilisez l'automatisation de Trello Butler pour optimiser les actions quotidiennes telles que le déplacement de cartes, l'attribution de tâches ou l'envoi de notifications en fonction de paramètres déclencheurs

Explorez les Power-Ups pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires telles que les diagrammes Gantt, les vues Calendrier ou les intégrations avec d'autres outils de productivité

Les limites de Trello

Navigation compliquée en cas de gestion de plusieurs projets

L'absence de rapports avancés ou de gestion du flux de travail peut rendre Trello moins adapté aux projets de grande envergure

Prix de Trello

Free

Standard: $6/utilisateur par mois

$6/utilisateur par mois Premium: 12,50$/utilisateur par mois

12,50$/utilisateur par mois Enterprise: À partir de 17,50 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

G2: 4.4/5 (13,600+ reviews)

4.4/5 (13,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (23,200+ reviews)

3. Slack (le meilleur pour la communication en temps réel)

via Slack Slack est un logiciel de gestion des tâches dynamique qui s'intègre à d'autres outils de productivité pour créer un hub central de collaboration. Il permet de partager des fichiers, de lier des tableaux de projet et d'organiser des discussions par sujet.

Slack permet également aux équipes d'organiser les discussions en créant des canaux pour différents projets, clients ou sujets. Cette fonctionnalité permet de maintenir l'attention en centralisant les communications, ce qui facilite la recherche d'informations en cas de besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Automatisez l'éloignement des tâches de routine avec la puissance de l'IA générative et simplifiez votre flux de travail

Discutez facilement, envoyez des clips audio et vidéo, ou rejoignez une réunion quotidienne pour discuter de choses et d'autres dans le cadre de discussions en direct

Créez des canaux dédiés pour vous connecter à travers les départements, les bureaux, les fuseaux horaires et même d'autres entreprises

Utilisez la fonctionnalité Slackbot pour définir des rappels, obtenir des réponses à des questions courantes et fournir des notifications à l'équipe

Intégrer Slack à des outils tels que Google Drive, Trello et ClickUp pour une communication centralisée

Limites de Slack

Certains utilisateurs peuvent se sentir dépassés par le nombre de notifications

Il n'est pas idéal pour le suivi des projets ou la gestion détaillée des tâches ; il fonctionne mieux comme outil de communication et de coordination

Prix de Slack

Free

Pro: 8,75 $/utilisateur par mois

8,75 $/utilisateur par mois Business+: $15/utilisateur par mois

$15/utilisateur par mois Enterprise Grid: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (33,600+ reviews)

4.5/5 (33,600+ reviews) Capterra: 4.7/5 (23,400+ reviews)

4. Notion (Le meilleur pour la prise de notes tout-en-un)

via Notion Notion est parfait pour les cadres qui aiment tout garder au même endroit.

Son interface flexible vous permet de créer des bases de données, des checklists, des listes de tâches et des pages liées à des liens, ce qui en fait un carnet de notes numérique et une base de connaissances en un.

Pour les projets nécessitant plusieurs types de données (texte, images, tableaux, etc.), Notion propose une approche modulaire, permettant de déplacer, modifier ou intégrer facilement des blocs d'information. Ceci est extrêmement précieux pour la gestion des bases de connaissances, des wikis internes ou de la documentation détaillée d'un projet.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Gestion de projets du début à la fin sur un environnement de travail connecté

Affichez les projets sous forme d'échéancier pour comprendre comment ils s'intègrent, afin de résoudre les dépendances et de respecter les délais

Ajoutez automatiquement des histoires d'utilisateurs, des résultats clés, des mises à jour et plus encore pour chaque livrable du projet à l'aide d'un remplissage automatique IA personnalisable

Maintenez des enregistrements structurés d'informations et reliez rapidement des données connexes avec des bases de données et des bases de données liées

Travaillez efficacement avec des équipes grâce à des fonctionnalités collaboratives telles que les commentaires et les mentions

Utilisez des modèles pour donner un coup de fouet aux agendas des réunions, aux examens hebdomadaires et aux trackers de projet

Limites de Notion

Intuitif mais avec une courbe d'apprentissage quelque peu élevée, en particulier pour les utilisateurs qui découvrent la plateforme

Il manque certaines fonctionnalités avancées de gestion de projet, telles que les diagrammes de Gantt et le suivi du temps

Prix de Notion

Free

Plus: 12 $/place par mois

12 $/place par mois Business: $18/siège par mois

$18/siège par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (5,800+ reviews)

4.7/5 (5,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,400+ commentaires)

5. Todoist (Meilleur pour le suivi des objectifs personnels)

via Todoist Todoist est un bon choix pour le suivi des tâches et l'amélioration de la productivité personnelle. Son interface simple permet de créer facilement des listes de tâches, de paramétrer des rappels et de classer les tâches par priorité.

Les aperçus quotidiens et hebdomadaires de Todoist m'aident à suivre mes objectifs et à m'assurer que je me concentre sur les tâches les plus importantes.

L'une des meilleures fonctionnalités de Todoist est son système de Karma, qui récompense les utilisateurs en leur attribuant des points lorsqu'ils achèvent des tâches, maintiennent leur rythme quotidien et atteignent leurs objectifs de productivité. Cette approche gamifiée de la productivité peut motiver les cadres et les aider à rester sur la bonne voie.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Planifiez les dates d'échéance, visualisez etgérer votre calendrier exécutifet définissez facilement des tâches récurrentes

Séparez les tâches personnelles du travail à l'aide d'un agenda préétablimodèles de productivité prédéfinis et des catégories dans un environnement de travail partagé

Obtenez une clarté mentale en triant les tâches selon les catégories Aujourd'hui, Prochainement ou en utilisant des filtres personnalisés

Ajoutez des tâches efficacement en utilisant le langage naturel avec Quick Add

Voir une représentation visuelle simple de la progression des tâches grâce à l'affichage en tableau

Limites de Todoist

Problèmes d'attribution de tâches à des membres spécifiques de l'équipe lors de l'utilisation de la version mobile

Options d'intégration limitées par rapport à d'autres plateformes de productivité

Prix de Todoist

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: $5/utilisateur par mois

$5/utilisateur par mois Business: $8/utilisateur par mois

G2: 4.4/5 (800+ avis)

4.4/5 (800+ avis) Capterra: 4.6/5 (2,500+ avis)

6. Monday.com (Le meilleur pour les flux de travail personnalisables et le suivi des projets)

via Monday.com Monday.com me permet d'adapter mon environnement de travail aux besoins spécifiques de chaque projet. Il est particulièrement utile pour suivre la productivité des employés et plusieurs flux de travail simultanément, avec des options d'automatisation qui réduisent les tâches répétitives.

L'une des meilleures fonctionnalités de Monday.com est la colonne des formules, qui permet d'effectuer des calculs complexes au sein de vos tableaux de projet. C'est parfait pour les cadres qui doivent suivre les budgets des projets et l'allocation des ressources.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Connectez toutes les entreprises et les données dans un environnement de travail unique pour obtenir des informations en temps réel

Prenez de l'avance sur votre projet grâce aux tâches et aux titres suggérés par l'IA

Suivez la progression vers vos objets stratégiques à l'aide du tableau de bord OKR

Utilisez des colonnes de formules pour ajouter des capacités de calcul directement à vos tableaux

Glissez-déposez des automatisations pour les personnaliser en fonction de votre flux de travail

Limites de Monday.com

La version mobile peut être difficile à naviguer

Pour les équipes qui ont besoin de suivre les budgets des projets, les dépenses et les performances financières, les capacités de Monday.com peuvent être quelque peu limitées

Prix de Monday.com

Free

Basic: 12 $ par place et par mois

12 $ par place et par mois Standard: $14/place par mois

$14/place par mois Pro: $24/place par mois

$24/place par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (12,500+ reviews)

4.7/5 (12,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (5,200+ reviews)

7. Asana (le meilleur pour la gestion des tâches de l'équipe et des échéances du projet)

via Asana Asana combine la gestion des tâches de l'entreprise avec des fonctionnalités de collaboration en équipe, ce qui est idéal pour les cadres qui gèrent de grands projets.

Sa vue chronologique visuelle clarifie les échéanciers des projets, ce qui nous permet, à mon équipe et à moi, de rester sur la bonne voie. L'une des fonctionnalités remarquables d'Asana est son Échéancier, qui affiche une vue Gantt complète des calendriers des projets, des dépendances entre les tâches et des échéanciers.

Cette fonction est particulièrement utile pour les projets de grande envergure où plusieurs personnes travaillent sur des tâches interconnectées.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Responsabilisez les équipes en organisant les projets et les tâches en un seul endroit

Réalisez des mises à jour de projets en quelques minutes grâce à des automatisations qui vous font gagner du temps

Mesurez le temps que vous consacrez au travail afin de budgétiser correctement le temps dont vous avez besoin

Gérez efficacement les charges de travail pour équilibrer les efforts de l'équipe et éviter l'épuisement professionnel

Limites d'Asana

Certains utilisateurs ont signalé que leurs projets disparaissaient de la plateforme sans qu'il soit possible d'en assurer le suivi

Personnalisation limitée en termes d'affichages de tâches par rapport à d'autres outils

Prix d'Asana

Personnel: Free Forever pour toujours

Free Forever pour toujours Débutant: 8,50 $/utilisateur par mois

8,50 $/utilisateur par mois Avancé: $19.21/utilisateur par mois

G2: 4.4/5 (10,600+ reviews)

4.4/5 (10,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (13,100+ reviews)

8. Calendly (Meilleur pour la planification et la coordination des réunions)

via Calendly Calendly est un outil simple de planification de réunions qui permet d'automatiser la réservation de discussions, d'entretiens et de sessions de retour d'information. Il s'intègre à mon calendrier, ce qui me permet de rester dans les temps et d'avoir toujours assez de temps entre les réunions.

Plus besoin de sauter d'une réunion à l'autre (sauf si c'est l'un de ces jours) ! Vous pouvez personnaliser davantage votre calendrier en paramétrant différents types de réunions, telles que des réunions individuelles, d'équipe ou de groupe.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Paramétrez vos disponibilités et laissez les autres réserver du temps avec vous

Synchronisez votre agenda avec Outlook et Google Agenda pour plus de cohérence

Partagez des liens personnalisés pour faciliter la planification

Automatisation des rappels et des confirmations

Limites de Calendly

Difficile de créer des flux de travail complexes impliquant la prise de plusieurs rendez-vous à la fois

Fonctionnalité limitée en termes de gestion des tâches internes - fonctionne mieux en tant que module complémentaire de planification

Prix de Calendly

Free: Toujours gratuit

Toujours gratuit Standard: 12 $ par place et par mois

12 $ par place et par mois Teams: $20/place par mois

$20/place par mois **Enterprise : à partir de 15 000 $ par an

G2: 4.7/5 (2,200+ reviews)

4.7/5 (2,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

9. 1Password (Le meilleur pour la gestion sécurisée des mots de passe)

via 1Mot de passe 1Password est essentiel pour les cadres qui traitent des informations sensibles. Grâce à son stockage sécurisé, vous pouvez organiser et partager vos mots de passe avec les membres de votre équipe sans compromettre la sécurité.

l'extension de navigateur de 1Password permet de gagner du temps en remplissant automatiquement les informations de connexion et en stockant en toute sécurité les documents sensibles. La fonctionnalité Watchtower surveille vos mots de passe à la recherche de vulnérabilités potentielles et vous alerte si un mot de passe est compromis.

Cette fonctionnalité peut s'avérer d'une valeur incroyable si vous gérez plusieurs comptes contenant des données critiques.

1Password meilleures fonctionnalités

Stocker les mots de passe et les données sensibles dans un coffre-fort crypté

Organiser les mots de passe à l'aide de dossiers et d'étiquettes

Remplir automatiquement les informations de connexion en toute sécurité

Partager des mots de passe spécifiques avec des membres de l'équipe en toute sécurité

Intégrer l'authentification multifactorielle pour une sécurité accrue

Surveiller les mots de passe compromis et recevoir des alertes avec Watchtower

Limites de 1Password

Problèmes fréquents sur la version mobile

La navigation dans le widget peut s'avérer fastidieuse

Prix de 1Password

Teams Starter Pack: $19.95 pour un maximum de 10 utilisateurs/mois

$19.95 pour un maximum de 10 utilisateurs/mois Business: $9.99/utilisateur par mois

$9.99/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,300+ reviews)

4.7/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

10. Google environnements de travail (Meilleur pour la collaboration documentaire et le stockage cloud)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-191-1400x754.png Environnement de travail de Google /$$img/

via Environnement de travail de Google L'environnement de travail de Google est inestimable pour la collaboration et le stockage de documents. De Mon travail à Sheets en passant par Drive, vous pouvez compter sur cette suite logicielle pour un travail collaboratif et un accès facile aux fichiers depuis n'importe quel appareil.

Grâce aux dossiers partagés et au stockage cloud, vous pouvez gérer les documents et collaborer en temps réel avec votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail Google

Organisez tout et accédez-y facilement grâce aux lecteurs partagés

Collaborez avec vos équipes grâce aux outils de commentaires et de suggestions intégrés

Intégration avec des applications tierces telles que Zoom, Adobe Suite et Lucidchart pour plus de fonctions

environnements de travail limités par Google

Fonctionnalité hors ligne limitée

Les fonctionnalités de gestion de projet nécessaires pour suivre la progression à un niveau granulaire peuvent faire défaut

Prix de l'environnement de travail de Google

Business Starter: 7,20 $/utilisateur par mois

7,20 $/utilisateur par mois Business Standard: $14.40/utilisateur par mois

$14.40/utilisateur par mois Business Plus: 21,60 $/utilisateur par mois

21,60 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (42,600+ reviews)

4.6/5 (42,600+ reviews) Capterra: 4.7/5 (16,600+ reviews)

ClickUp : Le meilleur choix pour un outil de productivité pour les cadres

Après avoir testé un intervalle d'outils de productivité pour cadres, nous avons choisi ClickUp outils de productivité j'ai trouvé que ClickUp était l'outil le plus complet pour améliorer l'efficacité.

Il s'agit littéralement de l'application tout-en-un pour le travail, combinant la hiérarchisation des tâches, le suivi du temps et les flux de travail personnalisés - tout ce dont un cadre a besoin pour maintenir des projets et des équipes complexes sur la bonne voie. Les rapports en temps réel et les options de visualisation permettent de se faire une idée de la progression du projet et de la productivité de l'équipe sans perdre une miette.

ClickUp Brain s'intègre également de manière transparente aux outils que vous utilisez déjà, ce qui facilite la collaboration et l'automatisation des flux de travail. Il ajoute une couche unique en centralisant les connaissances, de sorte que tout ce dont vous avez besoin est toujours à portée de main.

Plus qu'un simple gestionnaire de tâches, il s'agit d'un écosystème de productivité conçu pour répondre au rythme rapide et aux multiples exigences du travail d'aujourd'hui. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !