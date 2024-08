Evernote vs. Trello : Quel est le meilleur outil de prise de notes et de gestion des tâches ?

Une faible productivité entraîne des pertes pour les entreprises 1,8 trillion de dollars par an ! Ces nombres démontrent la nécessité pour les entreprises d'exploiter la productivité et d'augmenter la rentabilité de l'entreprise.

L'amélioration de la productivité devenant essentielle, des outils comme Evernote et Trello promettent aux entreprises une croissance soutenue, un engagement accru des employés et une résilience de l'entreprise.

Cela relance également le vieux débat Evernote vs. Trello, les deux ayant des fonctionnalités distinctes à offrir.

Examinons de plus près les deux plateformes et leurs fonctionnalités et comparons-les pour découvrir le meilleur concurrent entre Evernote et Trello !

Qu'est-ce qu'Evernote ?

Via Evernote Evernote est une application de prise de notes basée sur le cloud permettant aux utilisateurs de créer, d'organiser et de stocker des fichiers multimédias. Au départ, Evernote était une solution de texte uniquement. Au cours de sa vingtaine d'années d'existence, elle a évolué pour englober d'autres formes de fichiers.

Evernote dispose d'une base de clients impressionnante de plus de 250 millions d'utilisateurs en raison des fonctionnalités qu'elle offre !

Fonctionnalités d'Evernote

Les utilisateurs d'Evernote l'utilisent pour plus que la simple prise de notes, certains l'adaptant pour la gestion des tâches . Voici un aperçu de certaines des fonctionnalités essentielles d'Evernote :

Accueil

Evernote Accueil offre un aperçu rapide de toutes les notes et tâches pertinentes d'une manière simple et organisée. Utilisez des widgets pour personnaliser la disposition et l'arrière-plan de l'Accueil, épinglez des notes, notez des éléments sur des blocs-notes et créez des évènements.

Tâches

Elles constituent le référentiel de votre liste À$$a et vous aident à surveiller, suivre et hiérarchiser les éléments d'action.

Utilisez-le pour afficher une vue d'ensemble des tâches ou pour zoomer sur les détails les plus précis. Filtrez les tâches par date d'échéance, assignez-les à d'autres personnes et recevez des alertes limitées dans le temps.

Il vous permet également de répéter des tâches pour des évènements récurrents.

Recherche

Evernote est doté d'un puissant moteur de recherche qui vous permet de rechercher des mots-clés dans des documents, des notes manuscrites et des dessins, grâce aux merveilles de la reconnaissance optique de caractères (OCR).

Il vous permet de rechercher du contenu Evernote par titre, étiquette, date ou type. Obtenez des suggestions intelligentes et pertinentes et utilisez des opérateurs booléens pour une recherche rapide.

Web Clipper

Web Clipper permet d'enregistrer et d'organiser des articles, des pages web, des captures d'écran (complètes ou sélectives) et des PDF directement sur Evernote, sans les publicités.

Personnalisez ces coupures de presse en surlignant certaines parties, en ajoutant des textes et en annotant ce qui vous semble essentiel.

Scanner de documents

Evernote est un excellent moyen de se passer de papier. Son application Android vous permet de numériser, d'enregistrer et d'organiser des documents physiques, y compris des notes manuscrites.

Toutes vos données se synchronisent entre les appareils actifs et sont accessibles partout !

Tarifs et forfaits d'Evernote

Version Free: 0$

0$ Version personnelle: 14,99 $ par mois / 129,99 $ par an

14,99 $ par mois / 129,99 $ par an Professionnel: 17,99 $ par mois / 169,99 $ par an

Qu'est-ce que Trello ?

via Trello Trello est une application de gestion de projet, qui ressemble beaucoup à Evernote. Trello vous aide à stocker des fichiers multimédias de différents types et formats. Cependant, il conserve toutes les informations sous forme de Tableau Kanban , une aide visuelle pour le suivi des tâches.

Fonctionnalités de Trello

Trello a différentes priorités qui vont au-delà de la prise de notes. Voici un aperçu de quelques-unes de ses fonctionnalités principales :

Affichages des tâches

Trello offre une assistance pour l'affichage de plusieurs tâches, car son cœur de métier est la gestion de projet. Il vous aide à visualiser les tâches sous forme de tableaux de bord, de tableaux Kanban, de listes, de tableaux, de cartes et d'échéanciers.

Tableau Trello

Le Tableau Trello est une variante du tableau de bord de la Tableau Kanban . Il s'agit d'un outil de collaboration qui vous permet d'ajouter plusieurs personnes, d'assigner des dates d'échéance, de joindre des fichiers aux tâches, de laisser des commentaires et de préparer des checklists afin de rester à la pointe des projets.

Cartes Trello

Les cartes sont la plus petite unité d'un Tableau représentant une tâche ou une idée. Utilisez les champs personnalisés de vos Trello Cards pour adapter la tâche à un cas d'utilisation spécifique ou à une activité de l'entreprise. Le glisser-déposer des cartes permet de marquer sa progression.

Butler

Butler est un outil d'automatisation sans code intégré à chaque Tableau Trello. Il exploite des déclencheurs personnalisables et des algorithmes basés sur des règles pour automatiser les flux de travail répétitifs. Il suggère l'automatisation pour rationaliser le travail et stimuler la productivité !

Tarifs et forfaits de Trello

Version gratuite: 0 $

0 $ Version standard: 6 $ par mois / 60 $ par an (par utilisateur)

6 $ par mois / 60 $ par an (par utilisateur) Premium: 12,50 $ par mois / 120 $ par an (par utilisateur)

12,50 $ par mois / 120 $ par an (par utilisateur) Enterprise: $17.50 par utilisateur et par mois lorsque facturé annuellement (plafonné à 50 utilisateurs)

Evernote vs Trello : Une comparaison tête à tête

La principale différence entre Evernote et Trello réside dans leurs fonctions principales et leurs propositions de valeur. Evernote est en passe de devenir une application de prise de notes et d'organisation de documents de nouvelle génération, tandis que Trello offre des capacités de gestion de projet plus étendues.

Comparons Evernote et Trello. Nous nous concentrerons sur leurs capacités de prise de notes, de traitement des documents et de gestion des tâches pour trancher le débat Evernote vs Trello.

Interface utilisateur

La simplicité est l'un des atouts de Trello. Il arbore une interface utilisateur minimaliste, intuitive et conviviale qui améliore considérablement la facilité d'utilisation.

Vous avez le Tableau à gauche et tous les contrôles à droite, le glisser-déposer étant le principal formulaire d'interaction.

Il dispose de puissantes capacités de personnalisation pour coder les couleurs des cartes, fixer des dates d'échéance et visualiser la progression à l'aide de barres graphiques.

Evernote dispose également d'une interface utilisateur ciblée et épurée, avec un design à trois panneaux. Toutefois, les choses peuvent facilement devenir désordonnées en fonction de vos compétences et de l'usage que vous en faites.

La disposition est propre à chaque utilisateur. Certains la rendent visuellement attrayante, tandis que d'autres l'étouffent.

🏆 Vainqueur: Trello

Prise de notes

La prise de notes est le point fort d'Evernote. Elle dispose d'un puissant éditeur de notes compatible avec le texte et les médias riches tels que les images et les fichiers audio. Vous bénéficiez de fonctionnalités de mise en forme Markdown tout aussi puissantes pour l'insertion de fichiers, la modification en cours de la typographie, la création de tableaux, de checklists, de backlinking, etc.

Utilisez sa fonctionnalité de synthèse vocale, sa saisie manuscrite et son scanner de documents pour contribuer aux notes.

Trello doit acquérir des compétences plus fines en matière de prise de notes, mais fait le travail. Utilisez-le pour les médias enrichis, l'attribution de libellés et la création de checklists, mais c'est le minimum.

La modification en cours des notes est un cauchemar lorsqu'aucun formatage ou lien hypertexte n'est visible en mode édition. Un mauvais clic vous fait quitter l'éditeur sans enregistrer la note !

🏆 Winner: Evernote

Organisation des notes

Outre la création de notes, Evernote se distingue dans l'organisation des notes. Il rassemble les informations dans des carnets, que vous divisez ensuite en notes connexes.

Par exemple, un carnet de planification de voyage contiendra une note sur l'itinéraire, une note sur les choses à faire, des recommandations sur la nourriture, etc. Ajoutez des étiquettes, joignez des rappels, épinglez des notes essentielles, créez des raccourcis, dupliquez des notes et déplacez-les lors de la réorganisation.

Les puissantes fonctions de recherche passent au crible de gros volumes de données et utilisent divers paramètres pour localiser la note de votre choix !

Avec Trello, organisez vos notes en disposant d'une carte dédiée par note et en ajoutant des notes à la description d'une carte ou en les publiant sous forme de commentaires. Dans ce dernier cas, la note est plus facile à trouver.

Cependant, tout ce qu'il propose fait pâle figure à côté de ce qu'offre Evernote.

🏆 Gagnant: Evernote

Collaboration

Tous les forfaits Evernote, y compris la version gratuite, offrent des fonctionnalités de collaboration. Utilisez ces fonctions pour partager des notes et des carnets avec d'autres personnes et contrôler l'accès à l'affichage et à la modification en cours.

Cette dernière permet de collaborer sur les notes, de maintenir un historique des versions et de suivre les personnes qui affichent les notes.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de modifier des types de contenu tels que des PDF, des croquis et des images, cette fonctionnalité ne permet qu'à une seule personne de modifier à la fois.

Trello est loin derrière Evernote en termes de fonctionnalités de collaboration, bien qu'il s'agisse d'un outil de gestion de contenu de premier ordre logiciel de gestion de projet . Il n'est disponible que dans les forfaits payants.

Les équipes peuvent créer en collaboration du contenu sur des cartes et des tableaux, créer des checklists qui s'intègrent au calendrier de l'assigné et communiquer en temps réel.

Le fait qu'il vous permette de vous intégrer à d'autres services de outils de collaboration et des plates-formes est sa planche de salut.

🏆 Gagnant: Evernote

Gestion des tâches

Les tâches d'Evernote rendent les notes exploitables en les combinant avec des listes de tâches à faire. Ces tâches vivent à l'intérieur des notes et sont accompagnées de drapeaux, de libellés de priorité, de dates d'échéance et d'alertes pour vous permettre de rester en phase avec vos échéanciers.

Attribuez ces tâches ou définissez des tâches récurrentes pour les tâches qui se produisent périodiquement.

Trello adopte une approche moderne de la gestion des tâches. Il propose tout ce qu'offre Evernote : assigner des tâches, ajouter du contexte, gérer les échéances et mieux définir les priorités.

Il existe plusieurs façons d'afficher les tâches : cartes, échéanciers, calendriers, etc. Glissez-déposez une tâche pour mettre à jour son statut en temps réel et filtrez-les pour garder une longueur d'avance sur votre planning.

🏆 Gagnant: Trello

Stockage

Lorsque l'on parle de notes, il est tout aussi crucial de parler de stockage. Toutes vos brillantes idées ou listes à faire seraient vaines si vous ne pouvez pas les sauvegarder.

Avec Evernote, vous bénéficiez des options de stockage suivantes pour chaque forfait :

Free: 60 Mo de téléchargements mensuels avec une taille de note <25 Mo

60 Mo de téléchargements mensuels avec une taille de note <25 Mo Personnel: 10 Go par mois pour les notes d'une taille inférieure à 200 Mo

10 Go par mois pour les notes d'une taille inférieure à 200 Mo Professionnel: 20 Go de téléchargements mensuels avec une taille de note <200 Mo

D'autre part, Trello a ceci à offrir en comparaison :

Free: Stockage illimité avec une taille de fichier <10 MB

Stockage illimité avec une taille de fichier <10 MB Standard: Stockage illimité avec une taille de fichier <250 MB

Stockage illimité avec une taille de fichier <250 MB Premium & Enterprise: Stockage illimité

🏆 Gagnant: Trello

Modèles

Trello et Evernote donnent tous deux accès à divers modèles entièrement personnalisables et prêts à l'emploi. Ces modèles couvrent un large éventail de catégories, qu'il s'agisse de modèles personnels ( journaux ) ou professionnels (gestion de projet, plans d'entreprise, calendriers, etc.).

Alors qu'Evernote rassemble une bibliothèque de près de 75 modèles, Trello propose plus de 250 modèles élaborés par la communauté Trello.

À noter que même si Trello offre une plus grande variété de modèles, cela ne fait pas nécessairement de lui un leader Modèles Evernote . Avoir trop d'options est parfois distrayant et peut même entraîner une paralysie de la décision !

🏆 Winner: Dépend des besoins de votre entreprise

Intégrations

Trello dispose de capacités impressionnantes et se connecte de manière transparente à près de 200 outils et plateformes.

Utilisez les Power-Ups pour étendre les capacités de ces intégrations et tirer le meilleur parti du système.

Evernote a des capacités d'intégration limitées. Utilisez-le avec Google Agenda, Google Drive, Slack, Microsoft Teams et Outlook.

Ainsi, si vous recherchez une solution de bout en bout pour gérer des projets d'équipe, Trello serait une option beaucoup plus évolutive, flexible et agile.

Vainqueur: Trello

Trello vs Evernote sur Reddit

Pour avoir un avis plus étoffé et impartial sur notre comparaison entre Evernote et Trello, nous nous sommes rendus sur Reddit. Sur le site r/productivity sub l'attrait de ces deux applications réside dans le fait qu'elles proposent une version gratuite.

Un utilisateur a fait un excellent travail pour résumer la comparaison entre Evernote et Trello. Selon eux, Evernote est un classeur numérique permettant de créer des carnets de notes numériques et de les remplir de notes sous toutes les formes.

En revanche, Trello est excellent pour la gestion et l'organisation de projets pour des équipes de toutes formes et tailles. Ils ont été particulièrement impressionnés par la fonctionnalité de glisser-déposer qui a rendu l'utilisation de Trello exceptionnellement simple !

Réunion ClickUp - La meilleure alternative à Evernote et Trello

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

Evernote et Trello offrent des fonctionnalités remarquables, mais ClickUp les surpasse de diverses manières. Il s'agit d'une application de gestion de projet à guichet unique qui sélectionne des fonctionnalités de premier plan tout en éliminant les frictions.

En bref, ClickUp est une puissante application de gestion de projet alternative à Evernote et Trello !

ClickUp fonctionnalités

Qu'il s'agisse de créer et d'organiser des notes ou de gérer les tâches d'un projet, ClickUp facilite grandement les choses. Ne nous croyez pas sur parole, consultez cette impressionnante liste de fonctionnalités pour vous en convaincre :

ClickUp Documents

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe ClickUp Documents est une bibliothèque centralisée pour tous vos fichiers numériques. Utilisez-la pour mettre en forme des documents, des wikis détaillés et interconnectés ou des bases de connaissances. L'assistance est assurée par la collaboration en temps réel en cocréant des documents, en leur attribuant des rôles spécifiques, en les étiquetant avec des commentaires, etc.

Achevez ces documents pour en faciliter l'accès et la recherche et partagez-les en toute sécurité avec n'importe qui grâce à un contrôle d'accès complet.

Lier les documents aux flux de travail est un excellent moyen de mettre en place l'automatisation en toute simplicité !

Tâches ClickUp

Définissez des priorités quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles avec ClickUp Gestion des tâches ClickUp Tâches vous aident à forfaiter, organiser et collaborer sur des éléments exploitables. Créez des modèles et une base de données de tâches pour vous y référer facilement et intégrez-les dans vos projets.

Fixez un délai, définissez des priorités, ajoutez une étiquette, attribuez la tâche à quelqu'un et définissez les dépendances et les relations en un seul clic pour faire avancer les choses et achever les tâches.

En gardant un œil sur les tâches à travers leurs différents affichages, vous augmenterez vos chances de réussite !

ClickUp Tableau Kanban

Regrouper les tâches sur votre Tableau Kanban par statut, champs personnalisés, priorité, et plus encore dans l'affichage Tableau de ClickUp Tableau ClickUp Kanban regroupe les tâches et les éléments à faire dans une matrice composée de lignes et de colonnes. Les colonnes indiquent généralement le statut, l'assigné, la priorité ou une variable connexe.

Il affiche une vue d'ensemble de toutes les tâches, avec leur statut, tout en permettant aux utilisateurs de les mettre à jour.

Il suffit de déplacer la tâche dans le flux de travail pour en modifier le statut ou la priorité !

ClickUp Bloc-notes

Organisez vos blocs-notes, vos checklists et vos tâches en un seul endroit grâce au bloc-notes en ligne gratuit de ClickUp. Bloc-notes ClickUp permet aux utilisateurs de prendre des notes et de convertir leurs pensées ou leurs idées en tâches réalisables et traçables. L'éditeur ClickUp Bloc-notes possède les caractéristiques suivantes meilleure modification en cours du contenu et des fonctionnalités de mise en forme pour rendre les notes plus esthétiques.

ClickUp IA

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et bien plus encore ClickUp AI est le cœur et l'âme d'une prise de notes efficace. Que vous souhaitiez créer des résumés de longs documents, générer un briefing avant une réunion ou remplir automatiquement une liste de tâches, ClickUp AI le fait en quelques secondes ! Il rehausse votre style d'écriture et améliore votre façon de communiquer.

Prix et forfaits de ClickUp

Free Forever: 0 $ (100 Mo de stockage et des tableaux illimités)

0 $ (100 Mo de stockage et des tableaux illimités) Unlimited: 10 $ par utilisateur et par mois

10 $ par utilisateur et par mois Business: 19$ par utilisateur et par mois

19$ par utilisateur et par mois Forfait Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp AI (module complémentaire): 5 $ par utilisateur et par mois

Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui !

ClickUp offre toutes les fonctionnalités d'Evernote, Trello et bien plus encore. Vous obtenez le meilleur de la prise de notes et de l'organisation, ce qu'offre Evernote, et vous le mélangez avec la capacité de pointe de Trello à gérer des projets. Une mise à jour, voire une alternative à Trello et Evernote !

Avec une telle combinaison de puissance, vous devriez vous inscrire au forfait Free Forever de ClickUp dès maintenant !