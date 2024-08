10 applications de journal numérique pour le Bullet Journaling en 2024

La tenue d'un journal est souvent un moyen efficace de consigner vos observations, de comprendre vos points forts et de mesurer votre progression au fil du temps. Grâce aux applications de journal numérique, il est plus facile que jamais de créer et d'achever de personnaliser votre expérience de bullet journaling (ou bujo) numérique.

Il existe une infinité d'applications de journal et d'options d'applications de journal pour tout ce dont vous avez besoin. À faire pour savoir laquelle vous convient le mieux ?

Avec ce guide, nous vous présentons ce qui se fait de mieux lorsqu'il s'agit de passer d'un journal papier à une application de journal numérique.

Trouvons l'application de bullet journaling numérique parfaite pour vos besoins. 🖊️

Que faut-il rechercher dans une application de bullet journaling numérique ?

Il est facile de commencer un journal dans n'importe quelle application de prise de notes - il suffit d'une page blanche. Cependant, les applications de journalisme offrent des fonctions, une facilité d'utilisation, un suivi du temps et des possibilités de personnalisation.

Lorsque vous comparez les meilleures applications de tenue de journal, tenez compte de ce qui suit :

Style: Le style de l'application me plaît-il ?

Facilité d'utilisation: Le logiciel fait-il une interface facile à utiliser pour maintenir un journal quotidien ou d'autres contenus sur plusieurs appareils ?

Fonctionnalités: Cette application de journal numérique fait-elle appel à toutes les fonctionnalités gratuites ou payantes dont j'ai besoin ?

Prix: Existe-t-il une version gratuite et fait-elle tout ce dont j'ai besoin ?

Existe-t-il une version gratuite et fait-elle tout ce dont j'ai besoin ? Personnalisation : Puis-je personnaliser le design de mon journal ? Puis-je utiliser des couleurs, des GIF ou des autocollants pour rendre l'expérience plus amusante ?

Compatibilité : S'agit-il d'une application Mac ou est-elle compatible avec un appareil Android ? Peut-on utiliser son application iOS sur tous les appareils mobiles (iPhone ou iPad) ? L'application est-elle uniquement disponible dans l'Apple App Store ou le Google Play Store ? Existe-t-il également une version web ou de bureau ?

Privacité: L'application fait-elle appel à l'identifiant tactile ou à une protection par mot de passe ?

Chacun cherche quelque chose de différent dans l'application de son journal numérique. Vous voudrez peut-être une interface épurée, sans aucune distraction. D'autres utilisateurs préfèrent les options de personnalisation, les couleurs, les autocollants numériques et.. notes autocollantes .

Quelle que soit l'approche que vous privilégiez, il existe une application de tenue de journal pour vous.

Les 10 meilleures applications de journal numérique à utiliser en 2024

Prêt à améliorer votre expérience du journal numérique ? Voici notre liste des meilleures applications disponibles aujourd'hui.

Chacune vous offre un endroit sûr pour écrire vos notes quotidiennes, alors cherchez les fonctionnalités qui répondent à vos besoins en matière de journal.

1. ClickUp #### Le meilleur pour le journalisme collaboratif

Utilisez les commandes slash et la modification en cours pour organiser rapidement vos notes dans ClickUp Docs

ClickUp est un outil incroyablement utile pour la productivité, la gestion de projet et l'enregistrement la documentation du projet . C'est aussi l'Accueil idéal pour votre journal numérique. Avec des fonctionnalités qui facilitent la création de documents et le suivi de la progression, c'est une application de planification numérique tout à fait naturelle.

Utiliser Documents ClickUp des fonctionnalités telles que le formatage de texte riche, l'intégration d'images, les pages imbriquées et les signets pour créer un système de planification numérique qui complète votre façon d'écrire et vous permet de capturer chaque moment de votre journée.

Utiliser ClickUp AI dans les documents en tant que assistant de rédaction pour générer ou résumer des notes dans votre journal numérique. Au-delà de l'écriture, ClickUp AI peut être utilisé pour créer instantanément des éléments d'action et les sous-tâches en fonction du contexte de vos tâches et documents.

Organisez les journaux individuels, utilisez des étiquettes pour les classer et constituez une bibliothèque d'entrées quotidiennes ou hebdomadaires au fil de la durée enregistrée. Décidez de partager vos entrées ou de garder vos journaux privés, grâce aux options de confidentialité et de partage par page.

Évitez les distractions pendant que vous tenez votre journal en activant le mode Focus intégré, ou utilisez l'outil de suivi du temps pour contrôler la durée de votre journal en tant qu'utilisateur technique de gestion du temps .

Pour ajouter une note rapide ou créer une liste à faire ou un checklist à côté de votre journal, utilisez Notes ClickUp . Vos notes sont faciles d'accès où que vous soyez. Vous ne perdrez plus jamais une note ou une entrée de votre carnet de notes.

Capturez des notes sans effort, modifiez-les avec un formatage riche et convertissez-les en tâches suivies accessibles de n'importe où dans ClickUp Notepad

Les entrées du bloc-notes se transforment facilement en tâches traçables avec des dates d'échéance en quelques instants, ce qui est idéal lorsque vous souhaitez suivre la progression d'un objectif, vous motiver à passer à l'action, ou encore, lorsque vous avez besoin d'aide gérer vos priorités .

ClickUp n'est pas seulement idéal pour les journaux personnels, mais aussi pour le travail. Vous pouvez l'utiliser comme votre logiciel de documentation des processus pour conserver une trace des procédures opératoires normalisées et des guides pratiques.

À la maison, au bureau ou en déplacement, vous pouvez le faire avec ClickUp. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez un journal quotidien ou hebdomadaire dans ClickUp Docs

Personnalisez vos entrées de journal avec des médias enrichis et la mise en forme du texte

Organisez vos pensées avec des en-têtes, des signets et des étiquettes

Recherchez dans les étiquettes pour retrouver les entrées précédentes de votre journal

Complétez votre journal en déplacement grâce à l'application mobile ClickUp

Intégrer d'autres fonctionnalités telles queObjectifs ClickUp etTâches ClickUp pour transformer votre journal numérique en un système de productivité aux fonctionnalités complètes

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités et d'options de personnalisation, certains utilisateurs peuvent mettre un certain temps à achever la personnalisation de leur journal comme ils le souhaitent

ClickUp est un excellent choix pour les utilisateurs qui souhaitent personnaliser leur journal, mais ce n'est peut-être pas la solution idéale pour les personnes qui souhaitent une expérience de journalisme prête à l'emploi

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

G2: 4.7/5 (8,700+ reviews)

4.7/5 (8,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Premier jour

Best for Daily Reflections

via Premier jour Day One se décrit comme "l'application de journalisme n° 1" L'application est fière de son design moderne et minimaliste primé. Les utilisateurs sont encouragés à tenir un journal tous les jours et à utiliser l'application comme un.. outil de rétrospective qui vous permet de revenir sur les jours précédents. ✏️

Les meilleures fonctionnalités du premier jour

Ajoutez des photos, des dessins, de l'audio et de la vidéo aux entrées de votre journal

Créez plusieurs journaux dans l'application pour différents aspects de votre vie

Privilégiez la sécurité grâce aux codes d'accès, à la sécurité biométrique et au chiffrement de bout en bout

Sauvegarde automatique avec possibilité d'exporter facilement les données à tout moment

Limites du premier jour

L'application est conçue pour la tenue d'un journal quotidien, les utilisateurs qui souhaitent un suivi des objectifs ou des habitudes devront donc aller voir ailleurs

Day One est avant tout une application iOS et Android, la version web est donc encore en bêta

Prix de Day One

Gratuit

Premium: 2,92 $/mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Diaro

Meilleur pour la confidentialité et la sécurité

via Diaro Diaro est une application de journal numérique simple qui promeut l'habitude de tenir un journal, grâce à son interface conviviale. Les utilisateurs peuvent ajouter des entrées de journal, organiser des notes, rechercher dans les entrées précédentes et constituer une bibliothèque de pages au fil du temps. 📚

Diaro meilleures fonctionnalités

Organiser les entrées d'un journal ou d'un agenda avec des dossiers et des étiquettes

Ajouter des images et des emplacements aux entrées du journal

Compatible avec plus de 30 langues

Synchroniser entre l'application Diaro iOS ou Android et la version web avec Dropbox

Limites de Diaro

La mise en forme du texte n'est pas disponible dans Diaro, vous ne pouvez donc pas utiliser le gras, l'italique ou le soulignement pour personnaliser ou mettre en valeur vos notes

Les utilisateurs signalent qu'il n'est pas possible d'avoir plus d'un journal dans l'application

Prix de Diaro

free Diaro Pro

Diaro Pro : A partir de 8,99 $/mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Réfléchir

Meilleur pour le suivi de l'humeur

via Réfléchir Reflectly se décrit comme "le premier journal intelligent au monde", en raison de l'accent mis sur la pleine conscience, la santé mentale et le suivi de l'humeur. Les utilisateurs ont accès à des invitations quotidiennes, à un suivi de la progression, à des citations de motivation et à des défis quotidiens.

Et si vous avez le forfait d'introduire une application de journal numérique sur le lieu de travail, Reflectly for Work arrive bientôt. 💭

Meilleures fonctionnalités de Reflectly

Répondez à des questions quotidiennes sur votre humeur et votre bien-être

Trouvez l'inspiration pour écrire grâce aux invitations quotidiennes à la rédaction d'un journal

Lisez les entrées précédentes de votre journal et réfléchissez-y

Suivez votre humeur et vos habitudes au fil du temps

Limites de Reflectly

L'application est fortement axée sur la pleine conscience, et n'est donc peut-être pas la meilleure option pour une application de journal numérique traditionnelle

Reflectly n'est disponible que sur l'App Store et le Google Play store, sans version web ou de bureau

Prix de Reflectly

Free

Reflectly Premium: À partir de 9,99 $/mois

Notes et évaluations de Reflectly

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Journal de cinq minutes

Meilleur pour la rédaction rapide d'un journal

via Journal de cinq minutes L'application Five Minute Journal propose une version numérique du célèbre journal imprimé. L'idée est de consacrer cinq minutes à la rédaction d'un journal et à l'enregistrement de vos pensées de la journée.

L'application facilite ces entrées de taille réduite grâce à des invitations guidées à tenir un journal, des rappels quotidiens, des citations inspirantes et des défis hebdomadaires pour rester motivé. 🎉

Five Minute Journal meilleures fonctionnalités

Utilisez le processus guidé pour simplifier l'expérience du journal

Naviguez avec l'affichage de l'échéancier ou du Calendrier

Suivez votre progression et vos schémas

Five Minute Journal est une application de journalisme privée avec un code d'accès sécurisé, Touch ID ou Face ID

Limites de Five Minute Journal

L'application Five Minute Journal n'a pas de version web ou bureau, les utilisateurs devront donc utiliser un appareil iOS ou Android pour tenir un journal

Bien qu'il existe une version gratuite, les utilisateurs ont besoin d'un forfait payant pour ajouter des images ou des vidéos aux invitations, instructions quotidiennes du journal

Prix du Journal de cinq minutes

Free

Premium: À partir de 9,99 $/mois

Five Minute Journal évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Notion

Best pour les modèles de journaux personnalisables

via NotionNotion est un environnement de travail numérique et application de planification avec de multiples modèles de journal et de suivi des habitudes disponibles, ce qui facilite la construction d'un journal personnalisé. Que vous collectiez des pensées et des sentiments ou des idées importantes, cette grande application de journal utilise un système simple basé sur le texte afin que vous puissiez construire quelque chose de plus complet avec des bases de données pour suivre la progression de vos entrées ou de vos tâches au fil du temps. 📈

Notion meilleures fonctionnalités

Commencez à partir d'une page blanche ou utilisez un modèle de bullet journal pour configurer votre journal

Personnalisez votre journal avec des couleurs, des images, des en-têtes, des bases de données et des fonctionnalités

Organisez des photos, des vidéos et d'autres rappels de votre vie quotidienne et de vos vacances

Créez plusieurs journaux au sein d'un même environnement de travail

Capacités IA pour aider à résumer les entrées de votre journal, fournir des invites, et plus encore

Limites de Notion

Notion ressemble davantage à un outil de traitement de texte qu'à une application de produits laitiers, ce qui peut ne pas être visuellement attrayant pour les rédacteurs de journaux personnels

Certains utilisateurs peuvent se sentir dépassés par l'intervalle des fonctionnalités de Notion au début

Prix de Notion

Free

Plus: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (4,700+ reviews)

4.7/5 (4,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,800+ reviews)

7. Momento

Meilleur pour l'intégration des médias sociaux

via Momentum Momento est une application de journal numérique réservée à iOS qui encourage la tenue d'un journal quotidien et recueille automatiquement le contenu de vos applications de médias sociaux. Momento utilise des flux pour tirer du contenu d'applications comme Instagram, Spotify ou Goodreads pour vous aider à brosser un tableau de votre vie en quelques instants. 🖼️

Les meilleures fonctionnalités de Momento

Organisez toutes vos entrées de journal et vos souvenirs en un seul endroit

Affichez une vue plus complète de chaque journée grâce à l'intégration des flux des réseaux sociaux et des applications de divertissement

Choisissez de partager des moments spécifiques avec d'autres personnes

Recherchez et réfléchissez sur les entrées précédentes de votre journal

Limites de Momento

Momento est uniquement sur iOS, il n'est donc pas disponible sur Android, sur le web ou sur le bureau

Les fonctionnalités de sécurité améliorées comme les codes de passe ou Touch ID sont des suppléments payants avec Momento

Prix de Momento

Free

**A partir de 14,99 $/mois

Momento évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Daylio

Meilleur pour le suivi de l'humeur et de l'activité

via Daylio Daylio se promeut comme une application de bullet journal numérique de self-care, avec un accent sur l'humeur, le bonheur et le suivi des objectifs. Les utilisateurs sont invités à sélectionner leur humeur, décrire leur journée et fixer des paramètres ou des objectifs qu'ils peuvent mesurer dans le temps. 🌻

Daylio meilleures fonctionnalités

Engagez-vous dans l'auto-soin et la pleine conscience pendant que vous tenez votre journal avec un tracker d'humeur intégré

Visualisez votre humeur et vos cours au fil du temps grâce à des affichages de calendrier attrayants

Obtenez des statistiques avancées et suivez la progression de vos objectifs dans le temps

Personnalisez l'expérience avec différents thèmes de couleur

Les limites de Daylio

L'application de journal intime est principalement destinée à la pleine conscience et aux soins personnels, elle n'est donc pas destinée aux utilisateurs qui recherchent des applications numériques standard de bullet journaling

Daylio n'est pas disponible en tant qu'application de bureau ou de navigateur, vous devrez donc utiliser un appareil iOS ou Android

Prix de Daylio

Gratuit

Premium: À partir de 4,99 $/mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Diarium

Meilleur pour le journal multimédia

via Diarium Diarium est une application de journal numérique de style plus traditionnel. Elle est multiplateforme, ce qui signifie qu'il est facile de commencer et de poursuivre votre journal où que vous soyez. Incorporez des photos, des vidéos et des notes audio, et utilisez la mise en forme de texte riche pour personnaliser vos entrées. 🙌

Diarium meilleures fonctionnalités

Rédigez un journal quotidien ou hebdomadaire et faites défiler les entrées précédentes

Ajoutez des emplacements et des étiquettes pour afficher vos déplacements sur une vue Plan

Obtenez des notifications de ce que vous faisiez ce jour-là dans une année précédente

Personnalisez votre journal avec des couleurs, des polices, des étiquettes et des intégrations intelligentes

Limites de Diarium

Diarium ressemble davantage à un journal traditionnel que d'autres options contemporaines et rationalisées

Il n'y a pas de suivi intégré des habitudes ou des objectifs, vous pouvez donc préférer une autre application pour cela

Prix du Diarium

Free

Durée de vie Pro : 7,99

Diarium évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Journal de bord

Le meilleur pour le journal visuel

via Journal de bord Grid Diary est une façon moderne et simplifiée de commencer à tenir un journal. L'application utilise des invitations à la réflexion et des modèles de journal pour rendre le processus plus efficace . Le format unique de la grille vous incite à considérer différents aspects de votre vie. 📝

Les meilleures fonctionnalités de l'agenda quadrillé

Dépassez le bloc de l'écrivain avec une expérience d'écriture guidée

Créez plusieurs journaux dans une même application

Utilisez des invitations intégrées pour promouvoir la gratitude, la réflexion et la progression

Personnalisez votre journal numérique avec des autocollants, des images en ligne et la mise en forme du texte

Les limites de Grid Diary

Certains utilisateurs préféreront une approche plus traditionnelle de la tenue d'un journal que son système unique

Il n'y a pas de version web, vous aurez donc besoin d'un appareil Android ou iOS, ou d'un Mac, pour utiliser l'application

Prix de Grid Diary

Gratuit

Payant: 2,99 $/mois

Évaluations et critiques de Grid Diary

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

S'organiser avec les meilleures applications de journal numérique

La tenue d'un journal numérique est plus facile que jamais, et de nombreuses applications sont disponibles pour vous motiver et vous encourager à consigner votre vie quotidienne. Que votre objectif soit la pleine conscience, la rédaction d'un journal intime ou le suivi de vos habitudes, vous trouverez dans cette liste une application adaptée à vos objectifs.

Faites passer votre journal en ligne au niveau supérieur grâce à votre propre système de productivité numérique personnalisé lorsque vous essayez ClickUp gratuitement .

Vous obtiendrez un espace gratuit et entièrement fonctionnel pour consigner vos pensées et vos sentiments quotidiens, ainsi que le pouvoir de transformer ces pensées en actions. ✨