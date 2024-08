10 meilleurs outils de productivité pour les agences et les équipes en 2024

Dans le monde dynamique des agences, les échéances sont nombreuses et la communication est permanente. Maintenir la productivité des employés et faire en sorte que chacun ne soit pas stressé dans un tel environnement est à la fois un défi et une priorité pour les dirigeants.

Les outils de productivité constituent une excellente solution à ce problème. En investissant dans les bons outils, les agences peuvent donner à leurs équipes les moyens de mener à bien leurs tâches et de garder le moral.

Que faut-il rechercher dans les outils de productivité ?

La productivité peut revêtir différentes significations selon les équipes. Il peut s'agir d'un système de gestion de la relation client complet pour le personnel de vente, ou d'un système de gestion de projet pour les chefs de projet, des outils de suivi du temps peuvent s'avérer essentiels pour une bonne gestion de projet.

Voici quelques facteurs clés à prendre en compte lors du choix d'outils de productivité pour votre agence :

Fonctionnalités de collaboration: Choisissez un logiciel de productivité doté d'outils de collaboration et de gestion de projet intégrés afin de faciliter la communication interne au sein de l'équipe pendant les projets ou lors de l'édition de documents et de présentations

Choisissez un logiciel de productivité doté d'outils de collaboration et de gestion de projet intégrés afin de faciliter la communication interne au sein de l'équipe pendant les projets ou lors de l'édition de documents et de présentations Personnalisation: Choisissez un outil flexible qui s'adapte facilement aux flux de travail et aux processus de votre agence

Choisissez un outil flexible qui s'adapte facilement aux flux de travail et aux processus de votre agence Facilité d'intégration: Assurez-vous que vous pouvez facilement intégrer la plateforme de productivité choisie à votre pile technologique afin d'éviter les silos de données

Assurez-vous que vous pouvez facilement intégrer la plateforme de productivité choisie à votre pile technologique afin d'éviter les silos de données Bonne expérience utilisateur: Choisissez des outils avec une expérience utilisateur intuitive pour minimiser les courbes d'apprentissage et les perturbations des flux de travail

Choisissez des outils avec une expérience utilisateur intuitive pour minimiser les courbes d'apprentissage et les perturbations des flux de travail Évolutivité: Donnez la priorité aux outils de productivité adaptés à la gestion de projets multiples pour toutes les tailles d'équipe, car cela garantira que l'outil s'adapte à la croissance de l'agence sans que vous ayez besoin de changer de plateforme

Donnez la priorité aux outils de productivité adaptés à la gestion de projets multiples pour toutes les tailles d'équipe, car cela garantira que l'outil s'adapte à la croissance de l'agence sans que vous ayez besoin de changer de plateforme Conformité: Restez à la pointe de la conformité (HIPAA aux États-Unis, GDPR dans l'UE, etc.) afin d'éviter les obstacles à l'avenir

Lorsque vous optez pour des plateformes qui se complètent sur le plan fonctionnel, vous bénéficiez de flux de travail sans redondance et d'une efficacité accrue.

Prêt à faire grimper votre productivité d'un cran ?

Consultez notre liste des meilleurs outils que vous pourrez choisir en 2024 !

Les 10 meilleurs outils de productivité pour les agences en 2024

Maintenant que nous avons vu quelles sont les caractéristiques à prendre en compte lors du choix d'un outil de productivité pour les agences, nous sommes heureux de vous présenter la liste des outils les plus performants outils de productivité explorons les meilleurs outils d'agence et comprenons comment ils peuvent aider votre équipe à améliorer ses performances.

1. ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité et de gestion de projet tout-en-un. Elle aide les entreprises à gérer leurs projets, à créer et à stocker de la documentation, à gérer des campagnes de vente et de marketing, et bien plus encore.

Cette solution est particulièrement utile pour les agences qui recherchent une solution simple et évolutive pour répondre aux besoins spécifiques de leurs équipes et favoriser la collaboration interfonctionnelle.

Par exemple, votre équipe marketing peut rédiger et gérer des campagnes marketing de bout en bout dans ClickUp Docs tandis que votre chef de projet peut superviser des projets à l'aide de Gestion des tâches de ClickUp de ClickUp. Vos équipes de vente et de relation client ne sont pas en reste non plus : Laissez-les utiliser ClickUp CRM pour stimuler la génération de leads et l'engagement des clients.

Gérer plusieurs projets avec les tâches, sous-tâches et listes de contrôle de ClickUp

ClickUp est surtout connu pour ses capacités de gestion de projets. La plateforme dispose de fonctionnalités avancées telles que les tâches et sous-tâches (pour décomposer un grand projet), les descriptions de tâches, les champs personnalisés, les statuts (pour ajouter les détails pertinents, les assignés, les délais, les pièces jointes, etc. pour chaque tâche), suivi des objectifs (pour mesurer l'avancement de votre projet et votre productivité), et bien d'autres choses encore.

Vous pouvez utiliser Le suivi du temps de ClickUp pour bloquer votre journée afin de vous concentrer sur votre travail, établir des estimations de temps pour des tâches individuelles et des projets complets, ajouter des notes à vos entrées de temps pour comprendre où et comment vous passez votre temps, et consulter vos rapports de temps de n'importe où !

Soyez plus organisé et faites un meilleur usage de votre temps en utilisant le système de suivi du temps de travail de ClickUp

Vous pouvez suivre votre temps à partir de n'importe quel appareil, mettre à jour votre temps de n'importe où, et construire et personnaliser des feuilles de temps pour gérer efficacement vos heures de travail !

Et si vous voulez être encore plus judicieux avec votre temps, utilisez Automatisation de ClickUp . Vous pouvez choisir parmi plus de 100 séquences d'automatisation intégrées ou les personnaliser pour mettre vos tâches routinières et banales en pilote automatique et vous concentrer sur des tâches plus significatives et ayant plus d'impact.

Eliminez les tâches fastidieuses et rationalisez vos flux de travail avec ClickUp Automation

L'utilisation des modèles intégrés de ClickUp pour divers projets, campagnes et gestion des clients est également un excellent moyen d'accomplir plus de travail plus rapidement, sans avoir à utiliser plusieurs outils. L'utilisation de formats prédéfinis pour les flux de travail répétitifs vous évite de créer des documents, des rapports et d'autres documents collatéraux à partir de zéro. La création de modèles personnalisés est un jeu d'enfant ; vous pouvez les utiliser comme modèles pour vos campagnes et processus futurs. Modèle de productivité de ClickUp offre un moyen simple de suivre les actions et les résultats au sein de votre agence. Vous pouvez fixer des objectifs hebdomadaires et mensuels que les équipes doivent atteindre. Il vous suffit ensuite de classer les tâches correspondant à chaque objectif dans l'un des trois statuts personnalisés - à faire, en cours et accompli - pour suivre les progrès accomplis.

Ce modèle n'est pas seulement utile pour mesurer la productivité au travail : vous pouvez également l'utiliser pour suivre votre productivité personnelle.

Démarrez en quelques minutes en utilisant le modèle de productivité ClickUp, qui comprend des tâches prédéfinies, des vues et l'automatisation

Enfin, les agences peuvent utiliser ClickUp Brain en tant que partenaire de productivité alimenté par l'IA afin d'obtenir de meilleurs résultats tout en réduisant les efforts manuels. ClickUp Brain aide les agences de trois manières :

L'AI Writer for Work est un partenaire de brainstorming créatif capable de rédiger et d'éditer des textes convaincants à partir de zéro. Il suffit d'entrer un message pour recevoir en quelques minutes un contenu spécifique à un rôle, qu'il s'agisse de brèves de blog, d'articles de blog complets, de pages d'atterrissage ou de rapports de clients. Il peut vérifier l'orthographe et la grammaire et traduire le contenu dans différentes langues

Le gestionnaire de connaissances AI permet à chacun de poser des questions et d'obtenir des réponses contextuelles et complètes à partir de ses documents, tâches et projets

Le gestionnaire de projet AI vous aide à gérer et à automatiser votre travail, y compris les rapports d'avancement, les réunions individuelles et les mises à jour d'équipe

Offrez aux membres de votre agence un assistant virtuel avec ClickUp Brain

Les membres de votre équipe bénéficient d'un assistant IA qui les aide à travailler plus intelligemment et plus rapidement, pour que tout le monde reste productif !

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Gérez vos projets en toute transparence : Décomposez chaque projet client en tâches et sous-tâches, établissez des estimations de temps, suivez vos heures de travail, etc

: Décomposez chaque projet client en tâches et sous-tâches, établissez des estimations de temps, suivez vos heures de travail, etc Suivez vos progrès grâce au suivi des objectifs : Analysez la productivité de votre équipe en associant des projets à des objectifs et en définissant des cibles mesurables

: Analysez la productivité de votre équipe en associant des projets à des objectifs et en définissant des cibles mesurables Créez des documents collaboratifs : Créez des documents et des wikis à l'aide de ClickUp Docs, partagez des commentaires et des clips vidéo, et éditez des documents simultanément

: Créez des documents et des wikis à l'aide de ClickUp Docs, partagez des commentaires et des clips vidéo, et éditez des documents simultanément Travaillez plus intelligemment avec ClickUp Brain : Tirez parti des capacités d'IA générative de ClickUp pour rédiger, éditer et résumer du contenu, trouver des informations utiles, etc

: Tirez parti des capacités d'IA générative de ClickUp pour rédiger, éditer et résumer du contenu, trouver des informations utiles, etc Accédez à plus de 1000 modèles : Augmentez la productivité de votre équipe en accédant aux modèles prêts à l'emploi de ClickUp pour toutes les équipes et tous les cas d'utilisation au lieu de créer des documents à partir de zéro

Limitations de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour les nouveaux utilisateurs

ClickUp Brain n'est disponible que sur les plans payants

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Affaires Plus: 19 $/utilisateur par mois

19 $/utilisateur par mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (9 300+ commentaires)

: 4.7/5 (9 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

2. WorkFlowy

via WorkFlowy WorkFlowy est un outil de productivité basé sur des listes imbriquées textuelles qui permet aux utilisateurs de créer des listes à puces avec un nombre illimité de hiérarchies. Il offre l'un des moyens les plus simples pour permettre à l'ensemble de votre équipe de prendre des notes, de gérer leurs projets et de suivre les tâches à accomplir.

Son interface utilisateur minimaliste et sans distraction en fait un excellent choix pour les petites agences qui ne veulent pas perdre de temps avec des processus élaborés. Parmi les fonctionnalités de WorkFlowy figurent les listes à puces, les liens partageables sans connexion et les commentaires. Elles permettent à vos équipes de gérer facilement des projets et de collaborer sur des documents.

Les meilleures fonctionnalités de WorkFlowy

Gérez vos projets à un niveau granulaire en créant plusieurs niveaux de sous-tâches avec des échéances et des parties prenantes individuelles

Assurez la cohérence de vos documents à chaque fois que vous copiez et collez des informations car Workflowy remplace toutes les occurrences de ces informations ailleurs

Donnez à vos clients l'accès à vos documents avec un lien sans login afin qu'ils puissent examiner le travail sans créer un compte Workflowy

Limitations de WorkFlowy

Le plan gratuit est livré avec des fonctionnalités minimales

Workflowy ne fournit pas d'intégrations avec d'autres outils

Workflowy donne la priorité à une interface utilisateur minimale, ce qui rend difficile la personnalisation par les utilisateurs individuels

Prix de WorkFlowy

**Gratuit pour toujours

Pro : 4,99 $/utilisateur par mois

G2 : 4.5/5 (20+ commentaires)

: 4.5/5 (20+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

3. Google Keep

via Google Keep Lancée en 2013, Google Keep est une application gratuite de prise de notes créée par Google. Son interface simple et directe permet aux utilisateurs de noter leurs pensées, d'organiser des listes de tâches et de gérer leur travail sans aucune distraction.

Les agences qui utilisent Google Workspace peuvent tirer un grand profit de cette application, car elle se synchronise de manière transparente avec les comptes Google. Il est ainsi facile de garder une trace des idées et de gérer toutes les informations en un seul endroit.

Google Keep dispose d'une application iOS et Android robuste, qui vous permet, à vous et à vos équipes, de prendre des notes à tout moment et en tout lieu !

Les meilleures fonctionnalités de Google Keep

Enregistrez vos idées à l'aide de la fonction d'enregistrement vocal de Google Keep lorsque vous êtes en déplacement

Accédez à vos notes depuis n'importe quel appareil en vous connectant simplement à votre compte Google

Organisez vos notes à l'aide d'étiquettes de couleur pour les classer par catégorie

Partagez vos notes avec vos collègues et modifiez-les ensemble pour une expérience collaborative

Limites de Google Keep

Google Keep offre des options de formatage de texte limitées

Il n'y a pas d'historique des révisions

Fonctionnalités limitées par rapport à d'autres applications de la catégorie

Prix de Google Keep

L'utilisation de Google Keep est gratuite dans l'espace de travail Google

G2 (Google Workspace) : 4.6/5 (42 000+ commentaires)

: 4.6/5 (42 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ avis)

4. Temps de bureau

via Temps de bureau DeskTime est un outil de suivi du temps qui permet aux entreprises de surveiller l'activité des employés, de suivre le temps passé sur les tâches et d'analyser les tendances de la productivité. Il aide les agences à optimiser l'affectation des ressources, à identifier les activités qui font perdre du temps et à améliorer les processus de gestion de projet.

En mettant en œuvre un outil de suivi du temps tel que DeskTime, les agences peuvent également accroître leur responsabilité, favoriser la transparence et améliorer la qualité de leur travail mesurer la productivité . Il peut s'avérer utile si vous suivez un calendrier de paiement à l'heure avec les entrepreneurs.

Toutefois, des outils tels que DeskTime, qui contrôlent en permanence le temps de travail des employés, peuvent créer une culture de microgestion. Il est donc essentiel de fixer des objectifs et des attentes clairs avant d'intégrer ces outils dans votre flux de travail.

Les meilleures caractéristiques de DeskTime

Automatisez le suivi du temps de travail avec l'application DeskTime pour ordinateur de bureau. Obtenez des données précises sur les heures de travail de vos employés sans les inconvénients des feuilles de temps manuelles

Obtenez des rapports détaillés sur la productivité de votre équipe avec une vue d'ensemble des heures de travail et des niveaux de performance de votre équipe. Vous pouvez également comparer les tendances de performance pour vérifier s'il y a une baisse dans les niveaux de productivité de votre équipe

Créez des rappels de pause pour encourager vos employés à se ressourcer

Effectuez des captures d'écran des fenêtres de vos employés à intervalles aléatoires pour obtenir des preuves de travail et vous assurer que les ressources de l'entreprise ne sont pas utilisées à mauvais escient

Limites de DeskTime

Le plan gratuit ne prend en charge qu'un seul utilisateur

DeskTime n'offre pas de niveaux d'accès granulaires

Les appels ne sont pas suivis, ce qui signifie que le temps passé en réunion n'est pas considéré comme du temps productif

Prix de DeskTime

Lite : Gratuit

: Gratuit Pro : 5$/utilisateur par mois

: 5$/utilisateur par mois Premium : 7$/utilisateur par mois

: 7$/utilisateur par mois Entreprise : 14$/utilisateur par mois

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (500+ commentaires)

5. Calendly

via Calendly Calendly est une "plateforme d'automatisation de la planification" qui permet aux individus et aux équipes de créer des liens de planification de réunions et d'assigner des réunions en fonction de la disponibilité des membres de l'équipe.

L'utilisation d'un outil de planification de réunions comme Calendly permet aux agences de gagner du temps, de réduire les conflits d'horaires et de s'assurer que les réunions (et la communication avec les clients) sont coordonnées. Au final, cela permet d'augmenter la productivité en libérant du temps précieux pour des tâches plus essentielles.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Créez une page d'accueil avec des créneaux de réunion et partagez-la avec vos clients pour qu'ils puissent facilement réserver un moment avec vous

Créez une page de réunion pour votre équipe et assignez des réunions aux membres de l'équipe disponibles lorsque quelqu'un réserve un créneau

Organisez des sondages sur les réunions

Connectez Calendly à votre CRM, à votre outil de gestion de projet ou à votre calendrier et gardez une trace de vos réunions

Limites de Calendly

Les pages de planification de réunions sont dotées d'un minimum d'options de personnalisation et d'image de marque

Les lieux ne peuvent pas être modifiés ou mis à jour après la réservation d'une réunion

Pas de flux de travail personnalisés au niveau de l'organisation

Prix de Calendly

Gratuit: Gratuit

Gratuit Standard: 12 $ par siège et par mois

12 $ par siège et par mois Équipes: 20 $ par siège et par mois

20 $ par siège et par mois **Entreprise : à partir de 15 000 $ par an

Calendly ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

6. Zapier

via Zapier Zapier est une plateforme d'automatisation leader sur le marché qui permet aux organisations de connecter et d'intégrer leurs différentes applications et outils sans codage. Les agences peuvent s'appuyer sur Zapier pour automatiser les tâches répétitives, synchroniser les données entre différentes plateformes et rationaliser les flux de travail au sein de leur organisation.

Cela permet de gagner du temps, de réduire les erreurs manuelles, d'augmenter l'efficacité de la gestion de projet, d'améliorer la communication avec les clients et de faciliter les tâches administratives.

Zapier est livré avec des déclencheurs et des actions prêts à l'emploi qui vous permettent de connecter plus de 6000 applications et d'exécuter des flux de travail multi-applications.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Mettez en place des automatisations sans code grâce au constructeur par glisser-déposer de Zapier. Connectez vos applications pour mettre en place des flux de travail automatisés

Configurez des flux de travail multi-actions à travers plusieurs applications ou plateformes pour garantir des flux de travail fluides et une synchronisation des données en temps réel

Construisez l'automatisation simplement en donnant des instructions textuelles au robot d'intelligence artificielle de Zapier et facilitez le travail de vos employés non techniciens

Ajouter des formulaires d'approbation aux flux de travail

Limitations de Zapier

L'automatisation peut s'avérer coûteuse si elle comporte un grand nombre de zaps, de tâches ou d'actions

Certains flux de travail et intégrations ont des déclencheurs et des actions limités

Certains utilisateurs signalent des difficultés à trouver des erreurs et à déboguer l'automatisation

Prix de Zapier

Gratuit pour toujours

Débutant : 29,99 $ par mois

: 29,99 $ par mois Professionnel : 73,50 $ par mois

: 73,50 $ par mois Équipe : 103,50 $ par mois

: 103,50 $ par mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

: 4.5/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

7. Slack

via Slack Slack est une application de communication interne populaire qui facilite la messagerie et la collaboration en temps réel entre les membres d'une équipe. Slack est particulièrement utile pour les agences afin de faciliter l'intégration des clients et des entrepreneurs dans leur espace de travail.

Contrairement au courrier électronique, Slack vous permet de créer des groupes pour vos équipes et vos clients, ce qui garantit des conversations contextuelles où personne n'est exclu de la boucle.

Slack s'accompagne également de diverses extensions tierces qui facilitent la mise en œuvre de fonctionnalités supplémentaires de productivité le site Web de l'entreprise est un outil d'aide à la productivité, qui permet notamment de recevoir des notifications sur l'état des tâches et de suivre le temps passé sur les tâches et les projets.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Ajoutez vos clients à votre espace de travail Slack pour une meilleure collaboration et pour organiser toutes vos conversations

Encouragez la communication interne au sein de l'équipe avec des messages directs (DM) et des appels audio et vidéo

Intégrez Slack à d'autres outils et recevez des notifications en fonction de déclencheurs prédéfinis, par exemple en cas d'e-mails importants de clients ou de mises à jour de tâches

Organisez les conversations dans des canaux dédiés aux clients, aux équipes ou aux projets et assurez la transparence entre tous les membres du groupe

Limitations de Slack

La qualité audiovisuelle des appels dans Slack n'est pas aussi bonne que celle d'autres applications de vidéoconférence avancées

La barre de navigation de Slack peut sembler surchargée si vous avez de nombreux canaux et DM

L'application pourrait devenir plus onéreuse, notamment en raison des coûts supplémentaires liés aux abonnements aux extensions et aux intégrations de tiers

Prix de Slack

Plan gratuit: Gratuit pour toujours

Gratuit pour toujours Plan Pro: 8,75 $/utilisateur par mois

8,75 $/utilisateur par mois Plan Business+ : 15 $/utilisateur par mois

: 15 $/utilisateur par mois Grille d'entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (32 000+ commentaires)

: 4.5/5 (32 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (23 000+ commentaires)

8. Asana

via Asana Asana est un autre outil qui peut accroître la productivité de votre équipe. Cette plateforme logicielle polyvalente de gestion de projet permet aux équipes (et aux agences) d'organiser, de gérer et de suivre leurs projets plans quotidiens efficacement.

Asana propose 50 modèles prêts à l'emploi conçus pour favoriser la collaboration interfonctionnelle. En outre, votre équipe peut utiliser les capacités d'IA d'Asana pour créer des objectifs intelligents, recevoir des mises à jour de statut sur les tâches, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Créez des projets individuels pour chaque client et suivez la progression à l'aide de tâches et de sous-tâches

Affichez un tableau en temps réel de la charge de travail de votre équipe et attribuez de nouveaux projets en conséquence

Définissez des objectifs et des indicateurs clés de performance pour chaque client et associez-les à vos projetsmesurer la productivité de l'équipe et célébrer les réussites

Gagnez du temps grâce à l'automatisation. Configurez des déclencheurs et des actions pour déplacer des tâches, attribuer des DRI et envoyer des rappels afin de garantir une répartition judicieuse du travail

Limites d'Asana

La courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs peut s'avérer contraignante pour les grandes équipes

Une tâche ne peut être attribuée qu'à un seul utilisateur, ce qui complique les choses lorsque plusieurs utilisateurs travaillent sur une même tâche

Les projets Asana ne peuvent être exportés que sous forme de fichiers CSV et non JSON ou Excel, ce qui peut limiter la flexibilité

Prix d'Asana

Personnel: Gratuit pour toujours

Gratuit pour toujours Débutant : 13,49 $/utilisateur par mois

: 13,49 $/utilisateur par mois Avancé : 30,49 $/utilisateur par mois

: 30,49 $/utilisateur par mois Entreprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Enterprise+: Tarification personnalisée

G2 : 4.3/5 (9 000+ commentaires)

: 4.3/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (12 000+ commentaires)

9. Hubspot

via Hubspot Hubspot est une plateforme "tout-en-un" destinée aux équipes de marketing, de vente et de suivi des clients. Elle offre une gamme d'outils de productivité pour les agences afin d'aider les entreprises à impliquer les clients à chaque étape de leur parcours.

Vous pouvez utiliser Hubspot pour générer des prospects, mener des campagnes de marketing et gérer les tickets d'assistance à la clientèle.

Les meilleures caractéristiques de Hubspot

Gérez toutes vos fonctions de vente, de marketing et même d'assistance à la clientèle sur cette plateforme tout-en-un

Automatisez votre travail Mettez en place des flux de travail automatisés pour vos processus de vente et de marketing, tels que l'envoi d'e-mails et le suivi des clients potentiels

Mettez en place des flux de travail automatisés pour vos processus de vente et de marketing, tels que l'envoi d'e-mails et le suivi des clients potentiels Utilisez les outils gratuits de Hubspot, tels que le CRM et l'assistant de campagne, pour accroître l'efficacité de votre équipe et atteindre vos objectifsobjectifs de productivité* Intégrez facilement votre équipe grâce à l'interface utilisateur moderne de Hubspot et aux séquences d'intégration élaborées

Limites de Hubspot

Hubspot peut s'avérer coûteux pour les petites et moyennes équipes, car les fonctionnalités de base ne sont disponibles que dans le plan professionnel et d'autres plans de niveau supérieur

Les contrats annuels de Hubspot manquent de flexibilité

Les tests A/B ne sont pas disponibles dans les plans inférieurs

Certaines connaissances techniques (notamment en matière de CSS) sont nécessaires pour personnaliser les modèles de Hubspot

Prix de Hubspot

**Gratuit

Débutant : 20 $ par mois

: 20 $ par mois Professionnel : 800 $ par mois

: 800 $ par mois Entreprise : 3600 $ par mois (facturé annuellement)

G2 ( Hubspot Marketing Hub ) : 4.4/5 (10 000+ avis)

: 4.4/5 (10 000+ avis) Capterra ( Hubspot Marketing Hub ) : 4.5/5 (4 000+ avis)

10. Miro

via Miro Miro est une plateforme populaire de tableau blanc collaboratif en ligne qui permet aux équipes de travailler ensemble en temps réel, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Avec Miro, vous pouvez créer des idées, faire du brainstorming, planifier et organiser vos idées de manière efficace.

L'application dispose de plusieurs fonctionnalités collaboratives, telles que TalkThrough (qui crée des clips vidéo et des enregistrements d'écran des tableaux Miro) et Interactive Presentation Mode (qui prend en charge la communication bidirectionnelle entre les utilisateurs pendant les réunions et les présentations).

En outre, Miro intègre les fonctions suivantes modèles de productivité intégrés pour tout - des flux de travail agiles et de la gestion de projet aux brise-glace et aux jeux.

Miro meilleures caractéristiques

Organisez des réunions interactives avec des présentations bidirectionnelles et permettez aux membres de votre équipe de contribuer au tableau en temps réel

Favorisez la collaboration asynchrone Créez des visites vidéo de vos tableaux (et présentations) avec Talktrack et permettez à votre équipe de collaborer pendant leur temps libre

Créez des visites vidéo de vos tableaux (et présentations) avec Talktrack et permettez à votre équipe de collaborer pendant leur temps libre Créez un outil de gestion de projet de type Kanban en utilisant des notes autocollantes, des zones de texte et des formes pour suivre visuellement les projets

Posez des questions, créez des cartes mentales et bien plus encore grâce aux capacités GenAI intégrées de Miro

Limites de Miro

Fonctionnalités limitées dans le plan gratuit

Il n'y a pas d'option par défaut pour enregistrer les tableaux blancs personnalisés en tant que modèles

Certains utilisateurs trouvent que les sessions expirent de manière aléatoire, ce qui leur fait perdre du travail

Prix de Miro

**Gratuit

Démarrage: 10 $/utilisateur par mois

10 $/utilisateur par mois Entreprise: 20 $/utilisateur par mois

20 $/utilisateur par mois Entreprise:Tarification personnalisée

G2 : 4.8/5 (5 000+ commentaires)

: 4.8/5 (5 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

Augmentez la productivité de votre agence avec Clickup

Les petits changements mènent à de grands résultats. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de productivité.

Pour les agences, cela signifie optimiser les flux de travail et fournir aux employés le soutien dont ils ont besoin pour accomplir leur travail, qu'il s'agisse d'un outil pour gérer leurs projets, permettre la communication avec leurs coéquipiers ou effectuer des opérations quotidiennes.

N'oubliez pas de choisir des outils de gestion de projet qui soutiennent vos opérations et vos processus. Avec ClickUp, vous pouvez y parvenir facilement !

Travaillez mieux en gérant des projets, en créant des documents collaboratifs, en faisant du brainstorming à l'aide de tableaux blancs, et même en ayant accès à un assistant IA intelligent - grâce à la plateforme tout-en-un ; ClickUp.

Curieux d'en savoir plus ? S'inscrire gratuitement et découvrez la commodité de flux de travail efficaces au bout de vos doigts.