10 alternatives à Google Workspace en 2025 : Des outils comme G Suite

Le monde du travail moderne s'appuie fortement sur les outils de collaboration pour rester connecté, productif et organisé. Des suites logicielles telles que

Google Workspace

(anciennement G Suite) ont changé notre façon de travailler, rendant possible la co-création avec un coéquipier à l'autre bout du monde.

À partir de 5,40 $ (prix réduit),

Espace de travail Google

bénéficient d'une adresse électronique professionnelle personnalisée, d'une assistance à la clientèle et d'un service d'assistance à la clientèle

collaboration documentaire

comme Drive, Docs, Slides, Meet et bien d'autres encore. Il s'agit d'un large éventail de fonctionnalités, qui s'inscrivent toutes dans l'univers familier de Google.

Mais les récentes augmentations de prix ont poussé les petites et moyennes entreprises à chercher des alternatives à Google Workspace.

Heureusement, il existe de nombreuses options pour les équipes (et les budgets) de différentes tailles. Dans cet article, nous allons examiner 10 alternatives à Google Workspace pour les PME, les entreprises, les professionnels et les étudiants.

Que faut-il rechercher dans les alternatives à G Suite ?

Lorsque vous évaluez les alternatives à G Suite, réfléchissez aux outils et fonctionnalités de collaboration qui sont les plus importants pour vous. Pensez aux documents, aux bases de données, au partage de fichiers, aux appels vidéo, à la messagerie électronique et à tout ce qui peut contribuer de manière significative à l'amélioration de la productivité

la collaboration en temps réel

pour votre équipe.

Dressez une liste des éléments non négociables et de ceux que vous aimeriez avoir. Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'un système de chat intégré, d'un suivi avancé des modifications apportées aux documents et d'une interface que les utilisateurs non techniques trouveront facile à utiliser.

Vous aimeriez peut-être disposer d'options de mise en page pour les courriels et d'un système d'envoi de courriels intégré

suivi du temps

mais vous ne les trouvez pas rédhibitoires. Dressez également une liste de ce que vous ne voulez pas ou n'avez pas besoin - comme un long processus d'intégration ou 100 To d'espace de stockage.

Une fois que vous avez défini vos besoins et votre budget, il est temps de rechercher des alternatives à G Suite et de connaître l'avis de leurs utilisateurs. Vous êtes au bon endroit !

Passons en revue les 10 plateformes qui peuvent remplacer Google Workspace. Découvrez leurs fonctionnalités, leurs avantages et inconvénients, leurs plans tarifaires et leurs notes moyennes.

Les 10 meilleures alternatives à Google Workspace

1. ClickUp

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

Cliquez sur l'image

est un puissant outil de

logiciel de gestion de projet

. Il s'agit d'une plateforme incroyablement personnalisable qui rationalise le processus de gestion des tâches et des projets.

Une interface de type "glisser-déposer" rend son utilisation intuitive, même pour les étudiants et les utilisateurs non techniques. Vous pouvez

discuter avec les membres de l'équipe

de créer des documents riches en fonctionnalités et de visualiser les calendriers et les charges de travail, le tout à partir d'un seul et même endroit.

ClickUp Docs permet un formatage riche et des commandes slash dans ClickUp Docs

commandes de barre oblique

pour travailler plus efficacement

Contrairement à d'autres concurrents de Google Workspace, ClickUp dispose également d'outils natifs pour le suivi des indicateurs clés de performance des projets et de l'efficacité de la gestion des projets

la visualisation des hiérarchies de projets

. Les utilisateurs peuvent adapter le logiciel à leurs besoins spécifiques, ce qui leur permet de construire un système qui correspond le mieux à leurs flux de travail.

La version gratuite de ClickUp est un excellent moyen pour les équipes de

tester la plateforme

et découvrez son potentiel. De plus, si vous êtes impressionné par le logiciel, vous pouvez passer à l'une des formules payantes pour bénéficier de fonctionnalités plus avancées telles que

les calendriers des projets

et des analyses.

Caractéristiques principales de ClickUp :

Suite complète d'outils de collaboration et de productivité, y compris ClickUp Docs partage de documents, tableaux blancs et chat

15 façons de visualiser votre projets et tâches (listes, tableaux, Vue du calendrier diagrammes de Gantt, graphiques, etc.)

Tâches imbriquées pour les projets plus complexes

Planification intuitive du calendrier pour visualiser les échéances du projet et la charge de travail de l'équipe

plus de 1 000 intégrations pour votre équipe, y compris des intégrations natives et Zapier

Pour :

L'expérience de migration depuis d'autres plateformes, telles que Google Workspace, est simple et directe

La fonction d'automatisation permet aux utilisateurs de définir rapidement des flux de travail, ce qui permet de gagner beaucoup de temps

Accédez à vos données n'importe où grâce au système basé sur le cloud de ClickUp et à la synchronisation des comptes sur plusieurs appareils

Obtenez des mises à jour en temps réel sur l'état des tâches et gardez tout le monde dans la boucle

Formation gratuite des nouveaux utilisateurs et assistance 24 heures sur 24

Inconvénients :

Les fonctionnalités avancées peuvent être difficiles à appréhender pour certains utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les logiciels de gestion de projet

Les 15 vues ne sont pas toutes disponibles dans l'application mobile (pour l'instant)

Prix :

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Entreprise: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Microsoft 365

via Microsoft 365

Microsoft 365

regroupe les applications Microsoft Office au sein d'une plateforme en nuage. Ses logiciels, tels que Word, Excel et PowerPoint, sont familiers à de nombreux utilisateurs. Vous n'aurez donc probablement pas besoin de beaucoup de formation pour les utiliser si vous connaissez déjà Google Docs, Sheets et Slides.

Il s'agit toutefois de l'une des alternatives à Google Workspace les plus chères de cette liste, ce qui la rend moins idéale pour les petites entreprises.

Fonctionnalités clés de Microsoft 365 :

Applications Microsoft Office telles que les formulaires outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams et OneDrive

Assistance intelligente telle que l'analyse de données dans Excel, la recherche dans Word et les courriels d'information pour vous aider à planifier votre journée

S'intègre à des milliers de logiciels et de services professionnels via Microsoft AppSource

Pour :

Stockage sécurisé des fichiers au niveau de l'entreprise et protection avancée contre les menaces grâce à plusieurs niveaux de sécurité

Favorise l'engagement au sein des organisations et avec les partenaires externes grâce à Yammer, un outil de réseau social d'entreprise

Propose régulièrement des mises à jour automatiques

Inconvénients :

Problèmes de compatibilité avec les systèmes d'entreprise existants et personnalisés

Plus cher que les plateformes concurrentes

Longs délais de téléchargement des mises à jour

Prix :

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Premium: 22 $/mois par utilisateur

22 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/mois par utilisateur

8,25 $/mois par utilisateur Office 365 Enterprise E1 Plan: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Office 365 Enterprise E3 Plan: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Plan Office 365 Enterprise E5: 35 $/mois par utilisateur

35 $/mois par utilisateur **Plans gouvernementaux disponibles

G2: 4.6/5 (4,000+ reviews)

4.6/5 (4,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (13 000+ commentaires)

3. Bitrix24

Via Bitrix24

Bitrix24

facilite la collaboration et la productivité grâce à ses outils de travail en équipe, ses capacités complètes de gestion de projet et ses options de communication polyvalentes. Son haut niveau de personnalisation vous permet de l'adapter à vos besoins spécifiques - par exemple, vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés pour suivre les indicateurs clés de performance.

Mais Bitrix24 a ses inconvénients. Si vous passez de Google Workspace à Bitrix24, vous risquez de ne pas trouver l'interface utilisateur de Bitrix24 intuitive, ce qui pousse certains utilisateurs à rechercher

Alternatives à Bitrix24

.

Caractéristiques principales de Bitrix24 :

Intégration de CRM avec base de données clients entonnoir de prospects et automatisation des ventes

Modules RH tels que la planification des employés et les feuilles de temps

Fonctions de veille stratégique, y compris un tableau de bord analytique et des rapports interactifs

Un vaste ensemble d'applications intégrées, telles que des boutiques de commerce électronique, des logiciels de comptabilité et des fonctions de conférence en ligne

Pour :

Il n'est pas nécessaire de connaître le langage SQL pour utiliser les outils de veille stratégique

Vous pouvez utiliser la plateforme hors ligne et télécharger automatiquement votre travail dans le nuage une fois que vous êtes en ligne

Le support client est rapide et utile

Inconvénients :

Options limitées pour les rôles des utilisateurs et les autorisations d'accès

Impossible de personnaliser les statuts des tâches

Configuration et interface compliquées

Prix :

Plan gratuit

Basic: $49/mois pour 5 utilisateurs

$49/mois pour 5 utilisateurs Standard: $99/mois pour 50 utilisateurs

$99/mois pour 50 utilisateurs Professionnel: 199$/mois pour 100 utilisateurs

199$/mois pour 100 utilisateurs Entreprise: 399 $/mois pour 250 utilisateurs

G2: 4.1/5 (400+ commentaires)

4.1/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (600+ avis)

4. Dropbox Business

via Dropbox

Dropbox Business pboîte a débuté avec une mission restreinte : simplifier le partage, la synchronisation et l'accès aux fichiers entre plusieurs utilisateurs. Aujourd'hui, il dispose de suffisamment de fonctionnalités pour constituer une alternative potentielle à Google Workspace.

Plus de 300 000 équipes professionnelles et plus de la moitié des entreprises du classement Fortune 500 utilisent Dropbox comme espace de travail numérique et solution de stockage en nuage. Mais si Dropbox est un

puissant de partage de fichiers

et de collaboration, il n'offre pas nativement de fonctions de communication clés pouvant remplacer Gmail ou Meet.

Caractéristiques principales de Dropbox Business :

Fonctionnalités avancées de gestion de fichiers telles que le versionnage, les sauvegardes automatisées, la recherche de fichiers, les dossiers partagés, les commentaires et le partage externe

Suivi des activités pour mieux comprendre les actions des utilisateurs

Coordination de projets grâce à des calendriers, des tableaux et des listes

Intégration avec des outils tiers tels que Slack et Zoom sans avoir à quitter la plateforme

Pour :

Des contrôles administratifs complets sont disponibles pour les professionnels de l'informatique, ce qui facilite la gestion des comptes d'utilisateurs avec des paramètres d'autorisation granulaires

Le contrôle de version amélioré permet de revenir facilement aux versions précédentes des fichiers en cas d'erreur

Ne vous oblige pas à compresser les fichiers

Inconvénients :

Ralentissements ou erreurs occasionnels lors de la synchronisation des fichiers entre les appareils

Les limites de stockage peuvent être restrictives pour les entreprises ayant beaucoup de données

Semble parfois se concentrer davantage sur le déploiement de nouvelles fonctionnalités que sur le renforcement des fonctionnalités de base

Prix :

Standard: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Plan avancé: $24/mois par utilisateur

$24/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour un devis

G2: 4.4/5 (20,000+ reviews)

4.4/5 (20,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (21 000+ commentaires)

5. Asana

via

Asana

Asana

est une plateforme de collaboration et de gestion de projet basée sur le cloud qui aide les équipes à coordonner les tâches, à organiser les projets, à suivre les progrès et à rester connectées. Elle offre un large éventail de fonctionnalités qui aident les équipes à travailler plus intelligemment et plus efficacement.

Bien qu'Asana soit un outil extrêmement puissant

gestion du flux de travail

asana est un outil de gestion du flux de travail, mais il ne dispose pas d'outils dédiés à la création de documents, de présentations et de feuilles de calcul. Si vous souhaitez utiliser Asana comme alternative à Google Workspace, prenez le temps d'étudier ses intégrations d'applications afin de pouvoir connecter tous les outils dont vous avez besoin sur une seule plateforme.

Caractéristiques principales d'Asana :

Communiquer par le biais de commentaires, de @mentions et de notifications personnalisables

Vous pouvez déléguer des tâches, assigner des dates d'échéance et hiérarchiser les flux de travail à l'aide de fonctions de glisser-déposer

Vous pouvez visualiser les dépendances des tâches en un coup d'œil sous la forme d'un modèle de données Work Graph® et de diagrammes de Gantt

S'intègre à d'autres services tels que Dropbox, SurveyMonkey, Google Drive et plus de 1 000 applications tierces

Pour :

Capacités de recherche avancées

Support mobile robuste et synchronisation en temps réel pour les applications (Apple iOS et Android)

Convient à la coordination et au suivi de projets complexes et de grande envergure

Inconvénients

Peut être difficile à utiliser si vous n'êtes pas familier avec les logiciels de gestion de projet

Manque de flexibilité dans la mise en place de tâches récurrentes

Vous êtes automatiquement invité à recevoir des notifications par courrier électronique, ce qui peut inonder votre boîte de réception et masquer des notifications importantes

Prix :

Base: Gratuit

Gratuit Plan Premium: 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Entreprise: $24.99/mois par utilisateur

$24.99/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour un devis

G2: 4.3/5 (9,000+ reviews)

4.3/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (11 000+ commentaires)

6. Zoho Workplace

via

Zoho

Zoho Workplace

est un service de

suite de productivité basée sur le cloud

conçue pour aider les entreprises, les équipes et les particuliers à collaborer, à communiquer et à accomplir leur travail. Elle comprend diverses fonctionnalités telles que la création et le stockage de documents, la gestion des tâches, l'hébergement de courriels, la vidéoconférence et le suivi de projets.

Comparé à certaines options de cette liste, Zoho Workplace n'est pas une alternative bien connue à Google Workspace. Cela signifie que vous trouverez moins de ressources pour vous apprendre à tirer le meilleur parti de cette plateforme.

Caractéristiques principales de Zoho Workplace :

Zia, un assistant IA pour la rédaction et l'analyse de données

Un outil de messagerie riche en fonctionnalités

Capacité de recherche avancée dans toutes les applications Workplace

Pour :

S'intègre parfaitement à l'écosystème Zoho, qui comprend des plateformes de CRM, de finance et de marketing

Workplace Dashboard offre une vue d'ensemble des applications, ce qui évite de devoir passer d'un navigateur à l'autre

Nombreux designs et modèles de présentation, avec possibilité d'intégrer du contenu multimédia

Inconvénients :

Quelques problèmes de fiabilité, comme le fait que le travail n'est pas sauvegardé en cas de coupure d'Internet

Moins populaire que d'autresapplications de collaborationil y a donc peu de ressources en ligne pour le dépannage et les idées

Processus de récupération difficile pour les fichiers supprimés accidentellement

Prix :

Toujours gratuit

Standard: 3 $/mois par utilisateur

3 $/mois par utilisateur Professionnel: $6/mois par utilisateur

$6/mois par utilisateur Mail Only: 1$/mois par utilisateur

1$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour un devis

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3 commentaires)

7. LibreOffice

via LibreOffice

LibreOffice

est une suite de productivité open-source qui comprend des outils de traitement de texte, des feuilles de calcul, des présentations, des bases de données, etc. Elle est compatible avec un large éventail de formats de fichiers, y compris les fichiers Microsoft et G Suite, et peut être utilisée sous Windows, macOS et Linux.

"Libre" signifie gratuit en espagnol, et c'est exactement ce que propose LibreOffice. Il n'a pas beaucoup de fonctionnalités, mais il fonctionne comme une alternative aux logiciels de bureautique de Microsoft

Google Docs, Sheets et Slides

.

Caractéristiques principales de LibreOffice :

Traitement de texte, feuilles de calcul, présentations, bases de données, etc

Suite bureautique avec des outils pour le traitement de texte, les feuilles de calcul et la création de présentations

Puissantes capacités d'analyse de données

Automatisation des processus d'entreprise par le biais de macros et de scripts

Pour :

Fonctionne sur n'importe quel système d'exploitation

Prend en charge un large éventail de formats de fichiers pour l'exportation

Mises à jour constantes des caractéristiques et des fonctionnalités

Inconvénients

N'est pas basé sur le cloud, les fichiers doivent donc être stockés localement ou sur un serveur

Ne dispose pas d'un programme de messagerie

Pas de collaboration en temps réel pour les équipes distribuées

Prix :

Gratuit

G2: 4.3/5 (200+ commentaires)

4.3/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (1,000+ commentaires)

8. OnlyOffice

Via OnlyOffice

OnlyOffice

est une suite bureautique conçue pour aider les équipes à collaborer et à travailler. Vous pouvez la déployer dans le nuage ou sur site. C'est une bonne alternative à G Suite si vous utilisez principalement des logiciels de traitement de texte, de feuilles de calcul et de présentation.

Si vous optez pour le déploiement sur site, vous devrez investir dans un serveur privé (et en assurer la maintenance).

Caractéristiques principales d'OnlyOffice :

Fournit une suite d'outils de collaboration, y compris la gestion de projet, le courrier électronique, le calendrier, la gestion de la relation client (CRM) et les communications

Fonctionne sur plusieurs plateformes (Linux, Mac, Windows)

Possède une large gamme de modèles de documents

Prend en charge les extensions afin que vous puissiez ajouter plus de fonctionnalités

Pour :

Options "cloud" et "on-premises

Facile à utiliser et à apprendre

Meilleur contrôle de vos données et de votre vie privée si vous optez pour un déploiement sur site

Inconvénients :

Incompatibilités de formatage avec des types de fichiers plus courants tels que les documents Word et les feuilles de calcul Excel

N'est pas idéal pour créer des documents, des bases de données et des présentations complexes

Pas de client de messagerie ni d'application de calendrier

Prix :

cloud

**Gratuit

Entreprise: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour un devis

sur site

Entreprise: 2 200 $/serveur pour 50 utilisateurs

2 200 $/serveur pour 50 utilisateurs Entreprise Plus: 3 300 $/serveur pour 50 utilisateurs

3 300 $/serveur pour 50 utilisateurs Entreprise Premium: 4 450 $/serveur pour 50 utilisateurs

G2: 4.4/5 (56 commentaires)

4.4/5 (56 commentaires) Capterra: 4.5/5 (300+ commentaires)

9. Wrike

Via Wrike Wrike

est une plateforme de gestion de projet basée sur le cloud, conçue pour aider les équipes à travailler ensemble plus efficacement. Elle comprend une variété de fonctionnalités telles que les listes de tâches, la gestion des ressources, le suivi du temps et les rapports, les tableaux de bord personnalisés, le flux de travail automatisé, et bien plus encore.

Wrike dispose également d'une application mobile qui vous permet d'accéder aux projets en déplacement.

Contrairement à la facilité d'utilisation de Google Workspace et d'autres logiciels de gestion de projet, Wrike n'est pas une application mobile

Les concurrents de Wrike

si vous optez pour Wrike, vous ne serez probablement pas immédiatement opérationnel. Demandez à l'équipe de Wrike de vous aider à mettre en place un système adapté aux processus et aux besoins de votre entreprise.

Caractéristiques principales de Wrike :

Gestion de projet avec diagramme de Gantt et tableaux Kanban, couplée à une visibilité de la charge de travail de chaque membre de l'équipe pour une bonne gestion des ressources

Rapports personnalisés sur l'état d'avancement du projet avec des données en temps réel et des tableaux de bord visuellement attrayants

Suivi des délais et du travail réel par rapport aux coûts estimés pour rester dans les limites du budget

plus de 400 intégrations prêtes à l'emploi

Pour :

Les demandes soumises par le biais de formulaires peuvent être automatiquement transformées en tâches

Mise à jour automatique des échéances sur les diagrammes de Gantt lorsque les délais d'un projet sont modifiés

Les équipes de vente et d'assistance adoptent une approche consultative pour vous aider à adapter Wrike à vos besoins opérationnels

Inconvénients

Il faut un certain temps pour apprendre et s'approprier Wrike, car il faut adopter une nouvelle façon de penser l'organisation des projets de l'entreprise

Manque d'options pour configurer les notifications par email sur les mises à jour

Certains commentaires indiquent que l'interface utilisateur n'est pas très intuitive et qu'il peut être difficile de localiser un élément

Prix :

Gratuit

Équipe: 9,80 $/mois par utilisateur

9,80 $/mois par utilisateur Entreprise: $24.80/mois par utilisateur

$24.80/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour un devis

Contacter pour un devis Pinnacle: Contacter pour un devis

Ratings and reviews :

G2: 4.2/5 (3,000+ reviews)

4.2/5 (3,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (1,000+ reviews)

10. Lundi.com

via

Lundi.com

Lundi.com

est un système d'exploitation basé sur le web qui vous permet d'intégrer des applications en tant que blocs de construction pour créer la suite de productivité dont vous avez besoin. Il comprend une variété de fonctionnalités telles que des tableaux de tâches, des tableaux de bord, le partage de fichiers, la messagerie, etc.

Bien que son approche par "blocs de construction" soit novatrice et créative, elle ne convient pas à tout le monde, ce qui fait que certains sont à la recherche de

Les alternatives du lundi

. Lisez la suite pour déterminer si Monday est vraiment l'alternative à Google Workspace dont vous avez besoin.

Caractéristiques principales de Monday :

Suivre facilement les progrès et les OKR grâce à des tableaux, des calendriers et des graphiques à glisser-déposer, ainsi qu'à des tableaux de bord personnalisables

Produits conçus pour des cas d'utilisation spécifiques : gestion du travail, marketing, ventes, projets et développement informatique

Travailler avec des fichiers provenant d'autres plateformes telles que Microsoft 365, Dropbox et Google Workspace grâce à des intégrations et des recettes sans code

Créez des automatismes et des déclencheurs personnalisés, ou utilisez l'API de monday.com pour mieux intégrer les processus de votre entreprise

Pour :

Des étiquettes claires et des menus intuitifs que même les utilisateurs novices peuvent comprendre rapidement, ce qui accélère l'intégration

La fonction "glisser-déposer" est facile à utiliser et simplifie la création de flux de travail

Vous obtenez plus de contexte sur les tâches grâce aux pièces jointes au niveau des tâches et aux chats

Inconvénients :

Peut être difficile à utiliser comme base pour des opérations à grande échelle en raison du manque de fonctionnalités utiles pour les projets d'entreprise

Importer et exporter des projets depuis et vers d'autres projets outils de gestion de projet peut parfois s'avérer difficile, même pour les utilisateurs techniques avancés

Options de formatage de texte limitées

Prix :

Gratuit pour toujours

Basic: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Standard: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Pro: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour un devis

G2: 4.7/5 (6,000+ reviews)

4.7/5 (6,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,000+ reviews)

Trouver une alternative à Google Workspace qui dépasse vos attentes

Comme vous pouvez le constater, il existe un grand nombre d'alternatives à Google Workspace qui offrent des fonctionnalités puissantes conçues pour aider les équipes à collaborer et à accomplir leur travail.

Que vous soyez à la recherche d'une solution abordable ou de fonctionnalités plus avancées, les options présentées dans cet article devraient répondre à vos besoins. Chaque plateforme présente des avantages et des inconvénients qui lui sont propres. Veillez donc à effectuer des recherches avant de choisir celle qui vous convient le mieux.

Avec toutes ces alternatives à G Suite disponibles aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de trouver l'outil de collaboration idéal pour votre équipe !