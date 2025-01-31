11 Meilleur logiciel d'engagement des employés pour les sondages & ; plus en 2025

Bienvenue dans l'avenir de l'engagement sur le lieu de travail. L'époque des employés désintéressés, confinés dans leur bureau, attendant avec impatience le vendredi, est révolue. Dans le paysage des entreprises d'aujourd'hui, les organisations comprennent l'importance de l'engagement des employés en tant que catalyseur de la réussite.

A Étude Gallup a révélé que " l'engagement des employés aux États-Unis a connu sa première baisse annuelle en dix ans - passant de 36 % d'employés engagés en 2020 à 34 % en 2021 "

Alors, que pouvez-vous faire pour maintenir l'engagement de votre équipe ?

Heureusement, la technologie a débloqué des possibilités incroyables pour favoriser l'engagement des employés. Des sondages qui permettent de recueillir des informations précieuses aux plateformes interactives qui enflamment l'esprit d'équipe, le domaine de l'engagement des employés s'est épanoui en un jardin numérique plein d'opportunités.

Cet article explore les 11 logiciels les plus remarquables en matière d'engagement des employés. Plongeons dans l'aventure !

Quelles sont les fonctionnalités à rechercher dans un logiciel d'engagement des employés ?

Au moment de choisir le bon logiciel d'engagement des employés, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais n'ayez crainte !

Nous vous proposons une checklist claire et précise des éléments à prendre en compte. Pas de jargon compliqué, juste des conseils simples pour vous aider à trouver le logiciel idéal pour les besoins de votre organisation.

Vous devez garder à l'esprit les éléments suivants :

Intégrations transparentes : Assurez-vous que le logiciel de gestion de l'engagement des salariés que vous choisissez s'intègre parfaitement à vos systèmes et outils existants. Vous voulez un logiciel qui fonctionne de manière transparente avec votre logiciel RH actuel et..communication de communication.

: Assurez-vous que le logiciel de gestion de l'engagement des salariés que vous choisissez s'intègre parfaitement à vos systèmes et outils existants. Vous voulez un logiciel qui fonctionne de manière transparente avec votre logiciel RH actuel et..communication de communication. Données exploitables : Les données relatives aux employés sont votre meilleur ami pour améliorer l'engagement. Recherchez des outils d'engagement des employés qui offrent des fonctionnalités d'analyse et de rapports robustes. Les données vous aideront à visualiser les résultats des sondages, à découvrir des tendances et à prendre des décisions fondées sur des données.

: Les données relatives aux employés sont votre meilleur ami pour améliorer l'engagement. Recherchez des outils d'engagement des employés qui offrent des fonctionnalités d'analyse et de rapports robustes. Les données vous aideront à visualiser les résultats des sondages, à découvrir des tendances et à prendre des décisions fondées sur des données. Interface conviviale : Qui n'aime pas la navigation facile ? Un logiciel d'engagement des employés idéal devrait avoir des tableaux de bord réactifs et faciles à utiliser. Gardez un œil sur les plateformes qui donnent la priorité à la simplicité sans sacrifier les fonctions.

Les 11 meilleurs logiciels d'engagement des employés à utiliser en 2024

Que vous soyez un chef d'équipe ou un professionnel des ressources humaines avec un désir ardent de révolutionner votre environnement de travail, cette liste est faite pour vous ! Elle vous aidera à décider du meilleur logiciel d'engagement des employés pour transformer votre organisation en un hub de productivité, de collaboration et, surtout, de satisfaction des employés.

Accueillez les nouveaux employés avec style grâce au modèle d'accueil de l'employé général de ClickUp

ClickUp est l'une des meilleures offres de logiciels d'engagement des employés avec des fonctionnalités essentielles pour l'embauche, l'intégration et le développement des employés . Il fournit de nombreux Modèles RH y compris les sondages sur l'engagement des employés, procédures opératoires normalisées (SOP) les évaluations des performances, les forfaits d'action, etc.

En plus d'être un excellent Logiciel de RH et d'engagement des employés achevé, ClickUp est un outil de gestion de projet achevé où vous pouvez interagir et collaborer avec le reste de votre équipe à tout moment et en tout lieu.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

**ClickUp est un hub centralisé pour tous vos projetsmanagement d'équipe d'équipe. Qu'il s'agisse de gestion de projet, de suivi des tâches, de partage de documents, ou decollaboration à distanceclickUp réunit tout dans une interface transparente et intuitive - plus besoin de passer d'un outil à l'autre

Un modèle de plan d'action : ClickUp dispose d'un modèle de plan d'actionmodèle de plan d'action pour l'engagement des employés qui vous aide à identifier et à résoudre les problèmes des employés ou à doubler les stratégies pour améliorer l'engagement sur le lieu de travail

: ClickUp dispose d'un modèle de plan d'actionmodèle de plan d'action pour l'engagement des employés qui vous aide à identifier et à résoudre les problèmes des employés ou à doubler les stratégies pour améliorer l'engagement sur le lieu de travail Modèle de sondage: Avec ClickUp, vous pouvez créer des sondages sur l'engagement des employésdes sondages sur l'engagement des employés et obtenir des commentaires exploitables de la part de vos employés, ce qui vous permettra d'améliorer l'expérience globale de vos employés

Avec ClickUp, vous pouvez créer des sondages sur l'engagement des employésdes sondages sur l'engagement des employés et obtenir des commentaires exploitables de la part de vos employés, ce qui vous permettra d'améliorer l'expérience globale de vos employés environnements de travail : ClickUp vous permet de créer, de rejoindre et d'utiliser des espaces de travailde passer d'un environnement de travail à l'autre avec des cas d'utilisation uniques pour l'équipe. Les environnements de travail sont le niveau le plus élevé du système de gestion de l'information de la Commission européenne Hiérarchie de stockage ClickUp . Les environnements de travail sont constitués d'espaces contenant des dossiers remplis de listes de tâches

: ClickUp vous permet de créer, de rejoindre et d'utiliser des espaces de travailde passer d'un environnement de travail à l'autre avec des cas d'utilisation uniques pour l'équipe. Les environnements de travail sont le niveau le plus élevé du système de gestion de l'information de la Commission européenne Hiérarchie de stockage ClickUp . Les environnements de travail sont constitués d'espaces contenant des dossiers remplis de listes de tâches Vues : Offre 15+ affichages personnalisables comme les listes, les tableaux, les calendriers et plus encore, ClickUp vous permet de visualiser les tâches, les projets et les flux de travail dans la forme que vous préférez Essayez les modèles RH de ClickUp Les limites de ClickUp

Certains affichages ne sont pas disponibles sur mobile

Toutes les fonctionnalités d'engagement des employés ne sont pas dans le forfait gratuit

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée disponible - si vous avez besoin d'un logiciel pour maintenir l'engagement de vos employés, contactez-nous L'équipe commerciale ClickUp pour vous aider à mettre en place le paramètre lorsque vous êtes prêt.

Evaluations des clients ClickUp

G2 : 4.7/5 (6 700+ commentaires)

: 4.7/5 (6 700+ commentaires) Capterra:4.7/5 (3,600+ commentaires)

2. WorkTango

via WorkTango Anciennement appelé Kazoo, WorkTango est une plateforme d'expérience employé complète pour engager, inspirer et fidéliser les employés. La plateforme est facile à naviguer et personnalisable en fonction des besoins de votre équipe.

Avec WorkTango, vous pouvez accéder à des outils pour célébrer les réussites des employés, écouter et répondre à leurs préoccupations, et définir des paramètres clairs priorités de l'équipe .

Les meilleures fonctionnalités de WorkTango

Sondages et commentaires des employés

Outil de reconnaissance, d'incitation et de récompense des employés

Objectifs et feedback continu pour le développement et la réussite des employés

Intégrations avec vos plateformes RH et outils de collaboration favoris

Limites de WorkTango

Les utilisateurs voulaient vraiment un document de résumé après avoir achevé les sondages pour plus d'informations exploitables

Un peu limité pour les équipes RH qui ont besoin d'un outil plus robusteun outil de gestion de la performance plus robuste avec des fonctionnalités de hub de connaissances

Prix de WorkTango

Contactez WorkTango pour connaître les tarifs.

Evaluations des clients de WorkTango

G2 : 4.5/5 (500+ commentaires)

: 4.5/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (120+ commentaires)

3. Nectar

via Nectar Nectar est une plateforme de reconnaissance des employés qui utilise des incitations monétaires et sociétales pour améliorer la rétention des employés. L'application aide les équipes à reconnaître le travail louable, à favoriser la communauté, à promouvoir.. valeurs fondamentales et d'échanger des récompenses.

Nectar s'attache à stimuler le moral des employés et à créer une équipe à distance connectée, ce qui permet de réduire le taux de rotation du personnel. Il utilise également la gamification pour impliquer les employés en les encourageant à crier leurs collègues et en facilitant les défis personnalisés tels que les activités de bien-être, les sondages de retour d'information, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Nectar

S'intègre facilement à votre système d'information sur les ressources humaines (SIRH)

Les analyses montrent la fréquence à laquelle la reconnaissance des employés est donnée ou reçue

Automatisation des anniversaires de travail pour stimuler la culture d'entreprise et l'expérience des employés

Programmation des anniversaires pour une meilleure communication avec les employés

Essai gratuit disponible

Les limites de Nectar

Limité ou achevé dans certains pays

Génération de rapports parfois lente

Intégrations natives limitées

Prix de Nectar

Standard : 2,75 $/mois par utilisateur

: 2,75 $/mois par utilisateur Plus : 4$/mois par utilisateur

Evaluations des clients de Nectar

G2 : 4.7/5 (3 300+ avis)

: 4.7/5 (3 300+ avis) Capterra: 4.8/5 (280+ avis)

4. Awardco

via Prixco À l'instar de Nectar, Awardco estime que l'attribution de récompenses sur le lieu de travail offrira un environnement plus heureux aux employés et les encouragera à faire leur meilleur travail. La plateforme propose un programme d'encouragement dans le cadre duquel les employés peuvent échanger les points de récompense qu'ils reçoivent contre n'importe quel élément cadeau qui leur plaît chez Amazon.

Meilleures fonctionnalités d'Awardco

Fonctionnalité de reconnaissance pour féliciter les collègues

Automatisation de la célébration des jalon des employés pour stimuler leur engagement

Comptes de dépenses de style de vie pour engager les employés avec des cadeaux plus valables

Intégrations du système d'engagement des employés avec des outils clés tels que Slack, Microsoft Teams, Workday, et plus encore

Reconnaissance hors ligne via des codes de récompense échangeables

Limites d'Awardco

Certains utilisateurs ont trouvé l'interface utilisateur compliquée

Il n'y a pas de fonctionnalité d'archivage pour collecter des informations exploitables

Les équipes RH en déplacement regretteront l'absence d'une version mobile

Prix Awardco

Contactez Awardco pour connaître les tarifs.

Évaluation des clients d'Awardco

G2 : 4.8/5 (1300+ commentaires)

: 4.8/5 (1300+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (3800+ commentaires)

5. 15five

via 15Cinq 15five se présente comme un logiciel de gestion continue de la performance . Avec des fonctionnalités pertinentes telles que les examens de performance à 360 degrés, le suivi des OKR, les 1 contre 1 et les évaluations de pulsation, la plateforme construit des gestionnaires efficaces, des employés engagés et des entreprises performantes.

Vous pouvez également créer une culture d'entreprise positive avec l'application en l'utilisant pour fournir des commentaires honnêtes sur les performances des employés, mener des sondages sur le cycle de vie, accéder à des analyses d'engagement, et plus encore.

15cinq meilleures fonctionnalités

Modèles d'évaluation des performances

Perspectives d'engagement sur l'expérience des employés

Sondages auprès des employés

rétroaction à 360 degrés des employés

Intégrations Slacks, Teams et Google

Des félicitations pour la reconnaissance entre pairs et l'appréciation d'un retour d'information continu

OKR (objectifs et résultats clés) formation à la gestion des performances

15cinq limites

Certains utilisateurs ont exprimé des inquiétudes concernant le service client par rapport à d'autres outils logiciels d'engagement des employés

Les évaluateurs auraient souhaité disposer d'une fonctionnalité de type "jalon"

Il n'y a pas d'historique ou de checklist des tâches achevées

Prix de 15five

Engage: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Perform: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Focus: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Total platform: $14/mois par utilisateur

15five évaluations des clients

G2 : 4.6/5 (1700+ commentaires)

: 4.6/5 (1700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (870+ avis)

6. Bonusly

via Bonusly Bonusly est une application de solutions d'engagement des employés qui permet de reconnaître et de récompenser les employés, que ce soit en public ou en privé.

La plateforme réduit les frictions au sein des équipes et contribue à une culture de travail saine en rationalisant tous les éloges des managers et des collègues en un seul système simple de reconnaissance des employés. Bonusly aide également les équipes RH à établir un paramètre de gestion des performances élevées pour les autres employés.

Les meilleures fonctionnalités de Bonusly

Allocations mensuelles

Flux de bonus pour une meilleure expérience des employés

Des récompenses significatives pour les employés cartes-cadeaux, argent liquide, dons de charité, etc

L'interface aide à maintenir l'engagement des employés

Intégrations avec Slack okta, BambooHR, et plus encore

Limites de Bonusly

Options limitées pour l'échange de points

Pas d'option de logiciel d'engagement des employés gratuit

Fonctionnalité de points compliquée qui crée une courbe d'apprentissage abrupte, ce qui pourrait nuire à l'expérience de vos employés

Prix de Bonusly

Le forfait de base : 2,70 $/mois par utilisateur

: 2,70 $/mois par utilisateur Forfait Pro : 4,50 $/mois par utilisateur

: 4,50 $/mois par utilisateur Personnalisé : Peut être construit pour répondre à vos besoins

Évaluation des clients de Bonusly

G2 : 4.8/5 (1900+ avis)

: 4.8/5 (1900+ avis) Capterra: 4.8/5 (1500+ commentaires)

7. Fond

via Fond Récemment acquis par Reward Gateway, Fond est un excellent outil pour reconnaître les employés et récompenser leur travail. Cette position d'engagement des employés permet aux pairs de partager des commentaires positifs, d'accéder à des réductions exclusives pour l'entreprise et d'obtenir un soutien financier de suivre les tendances des employés .

Avec Mon travail, vous pouvez également utiliser les récompenses de service pour suivre les anniversaires de travail et accroître l'engagement des employés.

Les meilleures fonctionnalités de Fond

Réductions pour les entreprises

Analyse des performances

Reconnaissance sociale

Récompenses pour services rendus

Points de récompense

Hautement personnalisable

Partage familial

Intégrations et extensions

Limites de Fond

Les options d'échange de points sont limitées

La discussion entre les points et l'argent n'est pas intuitive pour certains utilisateurs

Les administrateurs ont déclaré que le processus d'installation prenait beaucoup de temps

L'absence de version gratuite empêche de tester avant d'acheter

Prix fondés

Contactez Fond pour connaître les tarifs.

Évaluation des clients de Fond

G2 : 4.7/5 (2500+ commentaires)

: 4.7/5 (2500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (200+ avis)

8. Culture Amp

via Culture Amp Plateforme d'engagement des employés de premier plan, Culture Amp offre des fonctionnalités distinctes telles que les 1-on-1 et le suivi des OKR pour vous aider à mieux comprendre le sentiment des employés, à suivre la progression et à conduire un changement optimal pour l'entreprise.

Avec Culture Amp, vous pouvez construire un programme d'engagement des employés mettant l'accent sur le bien-être de l'équipe et l'apprentissage personnalisé.

Les meilleures fonctionnalités de Culture Amp

Prédiction du taux de rotation des employés

Modèles de sondages prêts à l'emploi

Suivi des objectifs/OKR

Coach en compétences

discussions en tête-à-tête entre les managers et les chefs d'équipe

Des analyses puissantes

Feedback multi-sources - feedback des pairs, feedback du manager et auto-réflexion

Intégrations

Culture Amp limites

Les utilisateurs ont trouvé qu'il était délicat de s'y retrouver dans la structure tarifaire

Culture Amp oblige les utilisateurs à se reconnecter à chaque fois qu'ils ouvrent l'application

Certains utilisateurs n'ont pas aimé l'interface utilisateur de la section des critiques et des modules de formation

La fonctionnalité Shoutouts sur Slack était un peu compliquée pour certains

Certains évaluateurs ont découvert que l'application ralentissait les performances du site web

Prix de Culture Amp

Contactez l'équipe de Culture Amp pour connaître les tarifs.

Évaluation des clients de Culture Amp

G2 : 4.6/5 (300+ commentaires)

: 4.6/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (70+ avis)

9. Outback Team Building

via Construction d'une équipe dans l'Outback Outback Team Building est une entreprise de d'entreprise, le team building et le tra i ning company pour les groupes de travail virtuels et en personne. L'organisation n'est pas une application d'engagement des employés à proprement parler, mais elle propose plus de 60 solutions de formation pour les équipes et est recommandée par plus de 14 000 groupes en Amérique du Nord.

Si vous ne savez pas par où commencer en matière d'engagement des employés, Outback Team Building propose une session de consultation gratuite pour vous aider à prendre une décision.

Les meilleures fonctionnalités d'Outback Team Building

Virtuel et en personne activités de consolidation d'équipe Programmes de formation et de développement en groupe

Guides gratuits sur l'engagement des salariés

Application mobile pour iOS et Android

Tableau de classement en temps réel pour les jeux/défis de renforcement de l'équipe

Les limites de l'Outback Team Building

L'absence de transparence des prix rend difficile l'évaluation du rapport coût-bénéfice

Prix de l'Outback Team Building

Contactez Outback Team Building pour connaître les tarifs.

Évaluation des clients de l'Outback Team Building

G2 : Indisponible

: Indisponible Capterra : Indisponible

10. SalesScreen

via Écran de vente SalesScreen est l'une des principales solutions d'engagement des employés, et elle est dédiée spécifiquement aux équipes commerciales. Le logiciel utilise la gamification et le feedback continu pour reconnaître le travail acharné, instiller le compte et stimuler la productivité.

Les meilleures fonctionnalités de SalesScreen

Outils de visualisation des données pour le suivi des performances des individus et des équipesIndicateurs de performance (KPI) Pièces et badges pour récompenser les employés

Automatisation de la programmation, guides de session 1:1, etcartes de pointage Des messages d'encouragement pour célébrer les victoires et stimuler l'engagement

Fonctionnalités de gamification comme les tableaux de classement et les tournois équipe contre équipe

Limites de SalesScreen

Pas de version Free

Certains utilisateurs ont trouvé l'interface utilisateur complexe

Conçue spécifiquement pour les équipes commerciales, cette application peut ne pas convenir à tout le monde

Une petite bibliothèque de modèles de concours et d'images

Pas de discussion privée au sein de l'équipe

Prix de SalesScreen

Contactez SalesScreen pour connaître les tarifs.

Évaluations de SalesScreen

G2 : 4.8/5 (150+ commentaires)

: 4.8/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (30+ avis)

11. Karma bot

via Karma bot

Karma est un outil d'engagement des employés populaire et facile à utiliser qui fonctionne nativement dans Slack. Axé sur la reconnaissance et les récompenses par les pairs, Karma permet de susciter des comportements positifs et d'instaurer une culture d'équipe dans l'espace de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Karma

Reconnaître le travail acharné d'un collègue est facile, direct et interactif avec Karma. Les utilisateurs peuvent attribuer à leurs pairs des "points karma" pour leurs bonnes actions sur Slack, qui peuvent être utilisés pour réclamer de petites récompenses

Les managers ont accès à des analyses et des rapports pour suivre les performances de l'équipe

Mon travail aide à créer une culture de travail transparente avec une communication ouverte pour obtenir des commentaires et des suggestions

Il permet de personnaliser le système de récompense et les rapports de performance

S'intègre à d'autres outils tels que Trello, Jira et GitHub pour des opérations transparentes

Limites de Karma

Les avis des utilisateurs suggèrent que l'outil dépend fortement de Slack, ce qui peut limiter l'utilisation de Karma aux seuls utilisateurs de Slack

Il ne fait pas d'assistance pour l'engagement en temps réel ou les sondages sur la satisfaction des employés

Prix de Karma

Karma propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 30 $/espace de travail par mois.

Évaluations de Karma

G2 : 4.9/5 (30+ commentaires)

: 4.9/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 commentaires)

ClickUp - Votre outil ultime d'engagement des employés

ClickUp est une solution holistique d'engagement des employés. Avec ses fonctionnalités clés et son interface conviviale, l'application tient compte de l'ensemble du cycle de vie de l'employé, transformant la façon dont les équipes collaborent communiquent et atteignent leurs objectifs.

Il combine également de manière transparente la gestion de projet, le suivi des tâches, la communication avec les employés la gestion des talents, la collaboration et partage de documents

éliminant ainsi la nécessité d'utiliser plusieurs outils.

Prêt à transformer votre stratégie d'engagement et à débloquer le plein potentiel de votre équipe ? Adoptez ClickUp comme système d'engagement des employés dès aujourd'hui !