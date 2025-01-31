11 Meilleur logiciel d'engagement des employés pour les sondages & ; plus en 2025

Bienvenue dans l'avenir de l'engagement sur le lieu de travail. L'époque des employés désintéressés, confinés dans leur bureau, attendant avec impatience le vendredi, est révolue. Dans le paysage des entreprises d'aujourd'hui, les organisations comprennent l'importance de l'engagement des employés en tant que catalyseur de la réussite.
A Étude Gallup a révélé que " l'engagement des employés aux États-Unis a connu sa première baisse annuelle en dix ans - passant de 36 % d'employés engagés en 2020 à 34 % en 2021 "
Alors, que pouvez-vous faire pour maintenir l'engagement de votre équipe ?
Heureusement, la technologie a débloqué des possibilités incroyables pour favoriser l'engagement des employés. Des sondages qui permettent de recueillir des informations précieuses aux plateformes interactives qui enflamment l'esprit d'équipe, le domaine de l'engagement des employés s'est épanoui en un jardin numérique plein d'opportunités.
Cet article explore les 11 logiciels les plus remarquables en matière d'engagement des employés. Plongeons dans l'aventure !
Quelles sont les fonctionnalités à rechercher dans un logiciel d'engagement des employés ?
Au moment de choisir le bon logiciel d'engagement des employés, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais n'ayez crainte !
Nous vous proposons une checklist claire et précise des éléments à prendre en compte. Pas de jargon compliqué, juste des conseils simples pour vous aider à trouver le logiciel idéal pour les besoins de votre organisation.
Vous devez garder à l'esprit les éléments suivants :
- Intégrations transparentes : Assurez-vous que le logiciel de gestion de l'engagement des salariés que vous choisissez s'intègre parfaitement à vos systèmes et outils existants. Vous voulez un logiciel qui fonctionne de manière transparente avec votre logiciel RH actuel et..communication de communication.
- Données exploitables : Les données relatives aux employés sont votre meilleur ami pour améliorer l'engagement. Recherchez des outils d'engagement des employés qui offrent des fonctionnalités d'analyse et de rapports robustes. Les données vous aideront à visualiser les résultats des sondages, à découvrir des tendances et à prendre des décisions fondées sur des données.
- Interface conviviale : Qui n'aime pas la navigation facile ? Un logiciel d'engagement des employés idéal devrait avoir des tableaux de bord réactifs et faciles à utiliser. Gardez un œil sur les plateformes qui donnent la priorité à la simplicité sans sacrifier les fonctions.
Les 11 meilleurs logiciels d'engagement des employés à utiliser en 2024
Que vous soyez un chef d'équipe ou un professionnel des ressources humaines avec un désir ardent de révolutionner votre environnement de travail, cette liste est faite pour vous ! Elle vous aidera à décider du meilleur logiciel d'engagement des employés pour transformer votre organisation en un hub de productivité, de collaboration et, surtout, de satisfaction des employés.
1. ClickUp
Accueillez les nouveaux employés avec style grâce au modèle d'accueil de l'employé général de ClickUp
ClickUp est l'une des meilleures offres de logiciels d'engagement des employés avec des fonctionnalités essentielles pour l'embauche, l'intégration et le développement des employés . Il fournit de nombreux Modèles RH y compris les sondages sur l'engagement des employés, procédures opératoires normalisées (SOP) les évaluations des performances, les forfaits d'action, etc.
En plus d'être un excellent Logiciel de RH et d'engagement des employés achevé, ClickUp est un outil de gestion de projet achevé où vous pouvez interagir et collaborer avec le reste de votre équipe à tout moment et en tout lieu.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- **ClickUp est un hub centralisé pour tous vos projetsmanagement d'équipe d'équipe. Qu'il s'agisse de gestion de projet, de suivi des tâches, de partage de documents, ou decollaboration à distanceclickUp réunit tout dans une interface transparente et intuitive - plus besoin de passer d'un outil à l'autre
- Un modèle de plan d'action : ClickUp dispose d'un modèle de plan d'actionmodèle de plan d'action pour l'engagement des employés qui vous aide à identifier et à résoudre les problèmes des employés ou à doubler les stratégies pour améliorer l'engagement sur le lieu de travail
- Modèle de sondage: Avec ClickUp, vous pouvez créer des sondages sur l'engagement des employésdes sondages sur l'engagement des employés et obtenir des commentaires exploitables de la part de vos employés, ce qui vous permettra d'améliorer l'expérience globale de vos employés
- environnements de travail : ClickUp vous permet de créer, de rejoindre et d'utiliser des espaces de travailde passer d'un environnement de travail à l'autre avec des cas d'utilisation uniques pour l'équipe. Les environnements de travail sont le niveau le plus élevé du système de gestion de l'information de la Commission européenne Hiérarchie de stockage ClickUp. Les environnements de travail sont constitués d'espaces contenant des dossiers remplis de listes de tâches
Vues : Offre 15+affichages personnalisables comme les listes, les tableaux, les calendriers et plus encore, ClickUp vous permet de visualiser les tâches, les projets et les flux de travail dans la forme que vous préférez Essayez les modèles RH de ClickUp
Les limites de ClickUp
- Certains affichages ne sont pas disponibles sur mobile
- Toutes les fonctionnalités d'engagement des employés ne sont pas dans le forfait gratuit
Prix de ClickUp
- Free Forever (gratuit pour toujours)
- Unlimited: $7/mois par utilisateur
- Business: 12$/mois par utilisateur
- Enterprise: Tarification personnalisée disponible - si vous avez besoin d'un logiciel pour maintenir l'engagement de vos employés, contactez-nousL'équipe commerciale ClickUp pour vous aider à mettre en place le paramètre lorsque vous êtes prêt.
Evaluations des clients ClickUp
- G2 : 4.7/5 (6 700+ commentaires)
- Capterra:4.7/5 (3,600+ commentaires)
2. WorkTango
via WorkTango Anciennement appelé Kazoo, WorkTango est une plateforme d'expérience employé complète pour engager, inspirer et fidéliser les employés. La plateforme est facile à naviguer et personnalisable en fonction des besoins de votre équipe.
Avec WorkTango, vous pouvez accéder à des outils pour célébrer les réussites des employés, écouter et répondre à leurs préoccupations, et définir des paramètres clairs priorités de l'équipe .
Les meilleures fonctionnalités de WorkTango
- Sondages et commentaires des employés
- Outil de reconnaissance, d'incitation et de récompense des employés
- Objectifs et feedback continu pour le développement et la réussite des employés
- Intégrations avec vos plateformes RH et outils de collaboration favoris
Limites de WorkTango
- Les utilisateurs voulaient vraiment un document de résumé après avoir achevé les sondages pour plus d'informations exploitables
- Un peu limité pour les équipes RH qui ont besoin d'un outil plus robusteun outil de gestion de la performance plus robuste avec des fonctionnalités de hub de connaissances
Prix de WorkTango
Contactez WorkTango pour connaître les tarifs.
Evaluations des clients de WorkTango
- G2 : 4.5/5 (500+ commentaires)
- Capterra: 4.9/5 (120+ commentaires)
3. Nectar
via Nectar Nectar est une plateforme de reconnaissance des employés qui utilise des incitations monétaires et sociétales pour améliorer la rétention des employés. L'application aide les équipes à reconnaître le travail louable, à favoriser la communauté, à promouvoir.. valeurs fondamentales et d'échanger des récompenses.
Nectar s'attache à stimuler le moral des employés et à créer une équipe à distance connectée, ce qui permet de réduire le taux de rotation du personnel. Il utilise également la gamification pour impliquer les employés en les encourageant à crier leurs collègues et en facilitant les défis personnalisés tels que les activités de bien-être, les sondages de retour d'information, et plus encore.
Les meilleures fonctionnalités de Nectar
- S'intègre facilement à votre système d'information sur les ressources humaines (SIRH)
- Les analyses montrent la fréquence à laquelle la reconnaissance des employés est donnée ou reçue
- Automatisation des anniversaires de travail pour stimuler la culture d'entreprise et l'expérience des employés
- Programmation des anniversaires pour une meilleure communication avec les employés
- Essai gratuit disponible
Les limites de Nectar
- Limité ou achevé dans certains pays
- Génération de rapports parfois lente
- Intégrations natives limitées
Prix de Nectar
- Standard : 2,75 $/mois par utilisateur
- Plus : 4$/mois par utilisateur
Evaluations des clients de Nectar
- G2 : 4.7/5 (3 300+ avis)
- Capterra: 4.8/5 (280+ avis)
4. Awardco
via Prixco À l'instar de Nectar, Awardco estime que l'attribution de récompenses sur le lieu de travail offrira un environnement plus heureux aux employés et les encouragera à faire leur meilleur travail. La plateforme propose un programme d'encouragement dans le cadre duquel les employés peuvent échanger les points de récompense qu'ils reçoivent contre n'importe quel élément cadeau qui leur plaît chez Amazon.
Meilleures fonctionnalités d'Awardco
- Fonctionnalité de reconnaissance pour féliciter les collègues
- Automatisation de la célébration des jalon des employés pour stimuler leur engagement
- Comptes de dépenses de style de vie pour engager les employés avec des cadeaux plus valables
- Intégrations du système d'engagement des employés avec des outils clés tels que Slack, Microsoft Teams, Workday, et plus encore
- Reconnaissance hors ligne via des codes de récompense échangeables
Limites d'Awardco
- Certains utilisateurs ont trouvé l'interface utilisateur compliquée
- Il n'y a pas de fonctionnalité d'archivage pour collecter des informations exploitables
- Les équipes RH en déplacement regretteront l'absence d'une version mobile
Prix Awardco
Contactez Awardco pour connaître les tarifs.
Évaluation des clients d'Awardco
- G2 : 4.8/5 (1300+ commentaires)
- Capterra: 4.9/5 (3800+ commentaires)
5. 15five
via 15Cinq 15five se présente comme un logiciel de gestion continue de la performance . Avec des fonctionnalités pertinentes telles que les examens de performance à 360 degrés, le suivi des OKR, les 1 contre 1 et les évaluations de pulsation, la plateforme construit des gestionnaires efficaces, des employés engagés et des entreprises performantes.
Vous pouvez également créer une culture d'entreprise positive avec l'application en l'utilisant pour fournir des commentaires honnêtes sur les performances des employés, mener des sondages sur le cycle de vie, accéder à des analyses d'engagement, et plus encore.
15cinq meilleures fonctionnalités
- Modèles d'évaluation des performances
- Perspectives d'engagement sur l'expérience des employés
- Sondages auprès des employés
- rétroaction à 360 degrés des employés
- Intégrations Slacks, Teams et Google
- Des félicitations pour la reconnaissance entre pairs et l'appréciation d'un retour d'information continu
- OKR (objectifs et résultats clés) formation à la gestion des performances
15cinq limites
- Certains utilisateurs ont exprimé des inquiétudes concernant le service client par rapport à d'autres outils logiciels d'engagement des employés
- Les évaluateurs auraient souhaité disposer d'une fonctionnalité de type "jalon"
- Il n'y a pas d'historique ou de checklist des tâches achevées
Prix de 15five
- Engage: 4$/mois par utilisateur
- Perform: 8$/mois par utilisateur
- Focus: 8 $/mois par utilisateur
- Total platform: $14/mois par utilisateur
15five évaluations des clients
- G2 : 4.6/5 (1700+ commentaires)
- Capterra : 4.7/5 (870+ avis)
6. Bonusly
via Bonusly Bonusly est une application de solutions d'engagement des employés qui permet de reconnaître et de récompenser les employés, que ce soit en public ou en privé.
La plateforme réduit les frictions au sein des équipes et contribue à une culture de travail saine en rationalisant tous les éloges des managers et des collègues en un seul système simple de reconnaissance des employés. Bonusly aide également les équipes RH à établir un paramètre de gestion des performances élevées pour les autres employés.
Les meilleures fonctionnalités de Bonusly
- Allocations mensuelles
- Flux de bonus pour une meilleure expérience des employés
- Des récompenses significatives pour les employés
- cartes-cadeaux, argent liquide, dons de charité, etc
- L'interface aide à maintenir l'engagement des employés
- Intégrations avec Slack okta, BambooHR, et plus encore
Limites de Bonusly
- Options limitées pour l'échange de points
- Pas d'option de logiciel d'engagement des employés gratuit
- Fonctionnalité de points compliquée qui crée une courbe d'apprentissage abrupte, ce qui pourrait nuire à l'expérience de vos employés
Prix de Bonusly
- Le forfait de base : 2,70 $/mois par utilisateur
- Forfait Pro : 4,50 $/mois par utilisateur
- Personnalisé : Peut être construit pour répondre à vos besoins
Évaluation des clients de Bonusly
- G2 : 4.8/5 (1900+ avis)
- Capterra: 4.8/5 (1500+ commentaires)
7. Fond
via Fond Récemment acquis par Reward Gateway, Fond est un excellent outil pour reconnaître les employés et récompenser leur travail. Cette position d'engagement des employés permet aux pairs de partager des commentaires positifs, d'accéder à des réductions exclusives pour l'entreprise et d'obtenir un soutien financier de suivre les tendances des employés .
Avec Mon travail, vous pouvez également utiliser les récompenses de service pour suivre les anniversaires de travail et accroître l'engagement des employés.
Les meilleures fonctionnalités de Fond
- Réductions pour les entreprises
- Analyse des performances
- Reconnaissance sociale
- Récompenses pour services rendus
- Points de récompense
- Hautement personnalisable
- Partage familial
- Intégrations et extensions
Limites de Fond
- Les options d'échange de points sont limitées
- La discussion entre les points et l'argent n'est pas intuitive pour certains utilisateurs
- Les administrateurs ont déclaré que le processus d'installation prenait beaucoup de temps
- L'absence de version gratuite empêche de tester avant d'acheter
Prix fondés
Contactez Fond pour connaître les tarifs.
Évaluation des clients de Fond
- G2 : 4.7/5 (2500+ commentaires)
- Capterra : 4.6/5 (200+ avis)
8. Culture Amp
via Culture Amp Plateforme d'engagement des employés de premier plan, Culture Amp offre des fonctionnalités distinctes telles que les 1-on-1 et le suivi des OKR pour vous aider à mieux comprendre le sentiment des employés, à suivre la progression et à conduire un changement optimal pour l'entreprise.
Avec Culture Amp, vous pouvez construire un programme d'engagement des employés mettant l'accent sur le bien-être de l'équipe et l'apprentissage personnalisé.
Les meilleures fonctionnalités de Culture Amp
- Prédiction du taux de rotation des employés
- Modèles de sondages prêts à l'emploi
- Suivi des objectifs/OKR
- Coach en compétences
- discussions en tête-à-tête entre les managers et les chefs d'équipe
- Des analyses puissantes
- Feedback multi-sources - feedback des pairs, feedback du manager et auto-réflexion
- Intégrations
Culture Amp limites
- Les utilisateurs ont trouvé qu'il était délicat de s'y retrouver dans la structure tarifaire
- Culture Amp oblige les utilisateurs à se reconnecter à chaque fois qu'ils ouvrent l'application
- Certains utilisateurs n'ont pas aimé l'interface utilisateur de la section des critiques et des modules de formation
- La fonctionnalité Shoutouts sur Slack était un peu compliquée pour certains
- Certains évaluateurs ont découvert que l'application ralentissait les performances du site web
Prix de Culture Amp
Contactez l'équipe de Culture Amp pour connaître les tarifs.
Évaluation des clients de Culture Amp
- G2 : 4.6/5 (300+ commentaires)
- Capterra : 4.7/5 (70+ avis)
9. Outback Team Building
via Construction d'une équipe dans l'Outback Outback Team Building est une entreprise de d'entreprise, le team building et le tra i ning company pour les groupes de travail virtuels et en personne. L'organisation n'est pas une application d'engagement des employés à proprement parler, mais elle propose plus de 60 solutions de formation pour les équipes et est recommandée par plus de 14 000 groupes en Amérique du Nord.
Si vous ne savez pas par où commencer en matière d'engagement des employés, Outback Team Building propose une session de consultation gratuite pour vous aider à prendre une décision.
Les meilleures fonctionnalités d'Outback Team Building
- Virtuel et en personneactivités de consolidation d'équipe
- Programmes de formation et de développement en groupe
- Guides gratuits sur l'engagement des salariés
- Application mobile pour iOS et Android
- Tableau de classement en temps réel pour les jeux/défis de renforcement de l'équipe
Les limites de l'Outback Team Building
- L'absence de transparence des prix rend difficile l'évaluation du rapport coût-bénéfice
Prix de l'Outback Team Building
Contactez Outback Team Building pour connaître les tarifs.
Évaluation des clients de l'Outback Team Building
- G2 : Indisponible
- Capterra : Indisponible
10. SalesScreen
via Écran de vente SalesScreen est l'une des principales solutions d'engagement des employés, et elle est dédiée spécifiquement aux équipes commerciales. Le logiciel utilise la gamification et le feedback continu pour reconnaître le travail acharné, instiller le compte et stimuler la productivité.
Les meilleures fonctionnalités de SalesScreen
- Outils de visualisation des données
pour le suivi des performances des individus et des équipesIndicateurs de performance (KPI)
- Pièces et badges pour récompenser les employés
- Automatisation de la programmation, guides de session 1:1, etcartes de pointage
- Des messages d'encouragement pour célébrer les victoires et stimuler l'engagement
- Fonctionnalités de gamification comme les tableaux de classement et les tournois équipe contre équipe
Limites de SalesScreen
- Pas de version Free
- Certains utilisateurs ont trouvé l'interface utilisateur complexe
- Conçue spécifiquement pour les équipes commerciales, cette application peut ne pas convenir à tout le monde
- Une petite bibliothèque de modèles de concours et d'images
- Pas de discussion privée au sein de l'équipe
Prix de SalesScreen
Contactez SalesScreen pour connaître les tarifs.
Évaluations de SalesScreen
- G2 : 4.8/5 (150+ commentaires)
- Capterra : 4.5/5 (30+ avis)
11. Karma bot
via Karma bot
Karma est un outil d'engagement des employés populaire et facile à utiliser qui fonctionne nativement dans Slack. Axé sur la reconnaissance et les récompenses par les pairs, Karma permet de susciter des comportements positifs et d'instaurer une culture d'équipe dans l'espace de travail.
Les meilleures fonctionnalités de Karma
- Reconnaître le travail acharné d'un collègue est facile, direct et interactif avec Karma. Les utilisateurs peuvent attribuer à leurs pairs des "points karma" pour leurs bonnes actions sur Slack, qui peuvent être utilisés pour réclamer de petites récompenses
- Les managers ont accès à des analyses et des rapports pour suivre les performances de l'équipe
- Mon travail aide à créer une culture de travail transparente avec une communication ouverte pour obtenir des commentaires et des suggestions
- Il permet de personnaliser le système de récompense et les rapports de performance
- S'intègre à d'autres outils tels que Trello, Jira et GitHub pour des opérations transparentes
Limites de Karma
- Les avis des utilisateurs suggèrent que l'outil dépend fortement de Slack, ce qui peut limiter l'utilisation de Karma aux seuls utilisateurs de Slack
- Il ne fait pas d'assistance pour l'engagement en temps réel ou les sondages sur la satisfaction des employés
Prix de Karma
Karma propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 30 $/espace de travail par mois.
Évaluations de Karma
- G2 : 4.9/5 (30+ commentaires)
- Capterra : 4.6/5 (3 commentaires)
ClickUp - Votre outil ultime d'engagement des employés
ClickUp est une solution holistique d'engagement des employés. Avec ses fonctionnalités clés et son interface conviviale, l'application tient compte de l'ensemble du cycle de vie de l'employé, transformant la façon dont les équipes collaborent communiquent et atteignent leurs objectifs.
Il combine également de manière transparente la gestion de projet, le suivi des tâches, la communication avec les employés la gestion des talents, la collaboration et partage de documents
- éliminant ainsi la nécessité d'utiliser plusieurs outils.
Prêt à transformer votre stratégie d'engagement et à débloquer le plein potentiel de votre équipe ? Adoptez ClickUp comme système d'engagement des employés dès aujourd'hui !