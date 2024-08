Slack Vs Teams : Quel est le meilleur outil de collaboration ?

Lorsque Microsoft a décidé de ne pas acquérir Slack en 2016 et de proposer à la place sa propre application de collaboration appelée Microsoft Teams, cela signifiait la guerre. 🥊

Et il s'en est fallu de peu !

Bien sûr, si vous comparez Slack vs Microsoft Teams, il est difficile de repérer une différence à première vue.

Cependant, chacun peut vous offrir quelque chose d'un peu différent lorsque vous y regardez de plus près. 👀

vous ne savez pas quel camp choisir dans cette guerre entre Slack et Microsoft Teams ?

Dans cet article, nous allons faire une comparaison détaillée de Microsoft Teams vs Slack pour vous aider à en choisir un.

(Nous vous dévoilerons également la meilleure alternative pour ces deux applications.) 🤫

Une interface utilisateur encombrée est comme une étiquette de vêtement très détaillée.

Tout ce que vous voulez savoir, c'est la taille du pull, mais au lieu de cela, vous pourriez finir par en apprendre davantage sur les moutons qui ont fourni la laine avant de trouver l'information que vous recherchiez. 🙈

en bref, restez simple

Voici ce que la plupart des utilisateurs pensent des interfaces de ces applications :

L'interface utilisateur de Microsoft Teams ressemble beaucoup à celle de Slack.

on dirait que quelqu'un s'est inspiré de Slack

Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez bénéficier d'une aide à l'embarquement grâce à ses documents et tutoriels.

La possibilité de créer des équipes intégrées permet de mieux organiser les discussions.

Un gros plus pour les entreprises qui ont des équipes nombreuses. ➕➕➕

Mais si vous aimez que les choses soient plus colorées, Microsoft Teams ne propose que trois options de thème : gris foncé, noir et blanc.

Si vous souhaitez mélanger ou peaufiner certaines couleurs, vous n'avez pas de chance !

En revanche, l'environnement de travail Slack contient une interface utilisateur plutôt élégante, qui est devenue la norme dans le secteur. Vous disposez de plusieurs options de thème de couleur pour personnaliser l'apparence de l'application en fonction de vos préférences.

En tant que nouvel utilisateur de Slack, vous n'aurez pas besoin de regarder des tutoriels ennuyeux pour apprendre à utiliser les fonctionnalités, car l'application est assez intuitive et conviviale.

slack n'est pas en reste ici 😉

En outre, il est assez facile d'envoyer un message à un autre utilisateur ou à une équipe. Il suffit d'étiqueter des coéquipiers ou des canaux et d'utiliser les raccourcis pour faire les choses terminées à la volée.

Les membres de l'équipe restent engagés et stimulés grâce à la capacité de Slack à permettre la personnalisation des utilisateurs. Contrairement à Microsoft Teams qui ne propose que trois options de thème : gris foncé, noir et blanc, dans Slack, les employés à distance bénéficient d'une personnalisation des canaux pour chaque équipe. Avoir un canal spécifique que vous n'utilisez que pour les communications internes vitales peut garantir que toutes les questions et requêtes passent également par là, de sorte qu'il est facile à trouver et à lire.

> Il est incroyablement facile de suivre les conversations grâce à des fonctionnalités comme "Threads" (que Teams n'offre pas) qui permet de répondre à des messages spécifiques dans un canal et de démarrer une discussion privée qui s'y rapporte.