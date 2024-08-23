Comment améliorer la communication dans les entreprises : Types, outils et stratégies

La communication est bien plus qu'une simple transmission d'informations. Qu'il s'agisse de relations interpersonnelles ou de partenariats professionnels, une communication efficace soutient tout.

En ce qui concerne ces derniers, la communication d'entreprise prend divers formulaires dans différents paramètres. Il y a la communication externe avec les clients, la communication interne entre les équipes, la communication écrite pour valider les idées sur papier et la communication verbale pour échanger des idées.

Naviguer dans ce labyrinthe de différents types de communication d'entreprise peut s'avérer délicat. Un faux pas et les choses peuvent s'écrouler comme un château de cartes.

D'accord, pas toujours. Mais les pannes de communication peuvent avoir des effets considérables !

Nous sommes là pour vous aider à explorer les différents types de communication d'entreprise et la façon dont vous pouvez les utiliser pour atteindre l'excellence organisationnelle.

La communication d'entreprise est l'échange d'idées, d'informations ou d'instructions à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise. Elle favorise la collaboration, cultive les relations et permet d'atteindre les objectifs de l'organisation. Terminée, une communication d'entreprise efficace stimule la prise de décision, la résolution de problèmes et la productivité sur le lieu de travail.

En fait, une bonne communication d'entreprise promet les avantages suivants :

Des informations claires et opportunes permettent aux employés et aux décideurs de faire des choix éclairés

Une communication transparente et bidirectionnelle renforce la culture du travail, stimule l'esprit d'équipe et favorise les relations positives

Une communication ciblée met les équipes sur la même page et améliore les chances de réussite de l'entreprise

Des messages et une communication efficaces rationalisent les processus et réduisent les erreurs afin de stimuler la productivité et le moral des employés

Le fait de pouvoir partager ses opinions et ses idées et de se sentir écouté et valorisé par les autres améliore l'engagement des employés

Les dialogues ouverts favorisent le partage des connaissances et l'innovation, en particulier lorsqu'il s'agit de problèmes ou de défis complexes

Une communication externe de l'entreprise effacée, proactive et riche en valeurs stimule la satisfaction des clients et les fidélise

Vous vous demandez peut-être comment votre entreprise peut bénéficier des avantages susmentionnés. Eh bien, pour atteindre les objectifs de votre entreprise objectifs de communication le projet de communication doit respecter les principes suivants des 7C :

7Cs de la communication d'entreprise

Clarté : Être effacé pour que le destinataire comprenne le message La concision : Faire en sorte que le message soit bref et pertinent Concrétude : veiller à ce que le message soit spécifique et étayé par des faits : Veiller à ce que le message soit spécifique et assisté par des faits L'exactitude : Éliminer les erreurs de grammaire, d'orthographe, de ponctuation ou d'informations factuelles Cohérence : Structurer le message pour qu'il soit logique et organisé Achevé : Saisir toutes les informations nécessaires dans le message Courtoisie : Maintenir un ton poli pour le destinataire et le contacter à un moment opportun

Les différents types de communication Business

Explorons les différents types de communication d'entreprise en fonction des méthodes de communication. Nous étudierons quelques canaux ou styles indicatifs pour chaque type de communication Business :

Communication verbale

La communication verbale s'appuie sur des mots prononcés pour transmettre le message. Il s'agit d'un formulaire de communication dynamique qui se déroule souvent en temps réel et suscite un retour d'information ou une réponse immédiate. Les types de communication verbale les plus courants sont les suivants :

Réunion en face à face

Les discussions en face à face sont les formulaires de communication interne et externe les plus directs, terminés verbalement et impliquant la présence physique de l'expéditeur et du destinataire.

Elles sont essentielles pour cultiver les relations, résoudre les conflits et communiquer des informations complexes. Les discussions en face à face sont également idéales pour la communication informelle - pensez aux discussions autour de la fontaine à eau ou aux échanges autour de la photocopieuse.

Quand utiliser : Pour discuter de sujets sensibles, renforcer l'esprit d'équipe et fournir un retour d'information

Exemple : Un manager organise une réunion en tête-à-tête avec un employé pour discuter des possibilités d'évolution de carrière

: Un manager organise une réunion en tête-à-tête avec un employé pour discuter des possibilités d'évolution de carrière Limites : Peut être chronophage et peu pratique pour les équipes nombreuses et/ou géographiquement dispersées

Appels téléphoniques

Les appels téléphoniques sont un formulaire pratique de communication d'entreprise lorsque la communication en face à face n'est pas possible. Ils facilitent les discussions en temps réel qui permettent d'échanger rapidement des idées ou des informations.

Quand utiliser : Tenir des discussions rapides, assurer le suivi d'une action, et s'engager pour rester à la pointe de l'actualité

Exemple : Un représentant commercial prend un appel avec un prospect pour se faire une idée du statut de ce dernier

: Un représentant commercial prend un appel avec un prospect pour se faire une idée du statut de ce dernier Limites : Les messages non verbaux sont devenus de plus en plus ennuyeux à l'ère du spam marketing, et l'absence de signaux non verbaux peut donner lieu à des malentendus

Présentations

Les présentations visent à transmettre des informations à un public dans une forme structurée. Elles utilisent une combinaison de différents types de médias tout en transmettant des idées complexes, en persuadant, en informant ou en inspirant ledit public.

Quand utiliser : Lors de sessions de formation, du partage de l'état d'avancement d'un projet, d'une équipe commerciale ou du lancement d'un nouveau produit ou service

Exemple : Un manager d'équipe commerciale forme l'équipe commerciale à un nouveau produit et aux stratégies associées

: Un manager d'équipe commerciale forme l'équipe commerciale à un nouveau produit et aux stratégies associées Limites : La préparation et la présentation prennent du temps et les possibilités d'interaction avec le public sont limitées

Réunions résumées rapides

Les réunions rapides sont des réunions quotidiennes de courte durée au cours desquelles les membres de l'équipe partagent l'état d'avancement de leur travail et discutent des obstacles éventuels. Il s'agit de communication au sein de l'équipe sont principalement utilisées pour la coordination et la communication horizontale.

Quand l'utiliser : Maintien de l'élan du projet, identification des dépendances et traitement rapide des problèmes

Exemple : Une réunion rapide quotidienne pour une équipe de développement agile qui construit une plateforme

: Une réunion rapide quotidienne pour une équipe de développement agile qui construit une plateforme Limites : Peut sembler précipitée ou superficielle si elle n'est pas gérée efficacement

Communication écrite

La communication écrite consiste à transmettre des informations ou des idées par écrit. C'est un formulaire formel et précis de la communication Business qui nécessite une planification minutieuse, une cohérence de la pensée et une modification en cours. Alors qu'elle nécessitait autrefois des compétences fortes et puissantes, des outils comme l'IA générative rendent la communication écrite plus accessible et sans effort.

E-mail

L'e-mail est le formulaire de communication d'entreprise écrite le plus populaire. Il est très polyvalent et peut être utilisé pour tous les types de communication d'entreprise - interne et externe, descendante et ascendante, horizontale et latérale.

**Quand l'utiliser ? Fournir des informations, formuler des demandes, confirmer des détails et partager des mises à jour

Exemple : Un chef d'équipe envoie un e-mail de mise à jour du projet à la gestion d'équipe

Limites : Peut être difficile à rédiger. Nécessite une approche réfléchie pour articuler l'information sans ambiguïté

💡 Pro Tip : Utilisez ClickUp Brain pour rédiger instantanément des e-mails efficaces et personnalisés ou créer des modèles pour des types de communication spécifiques.

Générer des e-mails sur mesure pour des types de communication spécifiques avec ClickUp Brain

Rapports

Les rapports sont des documents formels contenant des conclusions et d'autres informations pertinentes dans une forme structurée. Les rapports directs sont souvent utilisés pour la communication ascendante et latérale.

Outre l'écrit, les rapports peuvent faire appel à la communication visuelle par le biais d'instruments tels que les graphiques, les infographies, etc. qui peuvent briser les murs de texte. Ce type de contenu "rich media" rend également l'information accessible et facile à assimiler, tout en augmentant l'engagement des employés.

**Quand l'utiliser ? Partage de la progression d'un projet, des résultats d'une recherche, des performances financières et des rapports sur les performances des employés

Exemple : Un service financier présente un rapport financier trimestriel

: Un service financier présente un rapport financier trimestriel Limites : La compilation de rapports prend du temps et peut sembler excessive et inutile à l'heure des tableaux de bord interactifs

Lettres

Les lettres sont des documents écrits formels. Elles sont généralement utilisées pour la correspondance officielle avec des parties externes, ce qui en fait un formulaire de communication externe.

Quand les utiliser : Communiquer de manière formelle avec les clientsles clients ou les parties prenantes externes

Exemple : Une entreprise envoie une lettre de réclamation à l'un de ses fournisseurs

: Une entreprise envoie une lettre de réclamation à l'un de ses fournisseurs Limites : N'est pas aussi efficace et en temps réel qu'un e-mail et peut prendre du temps à rédiger

Communiqués de presse

Les communiqués de presse sont utilisés pour faire des annonces de masse ou braquer les projecteurs sur un évènement ou un jalon important. Ce type de communication externe contribue à la sensibilisation et à la construction de la marque. Toutefois, les communiqués de presse s'adressent à un public plus large plutôt qu'à une communication d'entreprise hyper-ciblée.

**Quand l'utiliser ? Pour informer les parties prenantes externes, souligner les réalisations et partager des informations dignes d'intérêt

Exemple : Une entreprise peut publier un communiqué de presse à l'occasion de l'annonce d'un partenariat avec une autre société

: Une entreprise peut publier un communiqué de presse à l'occasion de l'annonce d'un partenariat avec une autre société Limites : Il s'adresse à un public plus large, qui peut ne pas être en rapport avec l'objectif de la communication de l'entreprise. Nécessite d'excellentes compétences en matière de communication écrite

Communication non verbale

La communication non verbale est souvent un élément négligé de la communication d'entreprise. Elle joue pourtant un rôle complémentaire dans une communication verbale efficace. En fait, les professionnels du marketing et de la vente ont tendance à s'appuyer largement sur les styles de communication non verbale pour jauger la situation et faire pivoter leurs stratégies.

Langage corporel

Le langage corporel comprend les expressions somatiques exprimées par les postures, les gestes et le contact visuel. Il permet de transmettre des informations relatives aux émotions, aux attitudes et aux intentions de l'émetteur ou du récepteur.

Quand l'utiliser : Établir une relation et susciter l'engagement lors d'interactions en face à face

Exemple : Les bras croisés peuvent refléter la colère, l'attitude défensive ou le désaccord au cours d'une discussion

: Les bras croisés peuvent refléter la colère, l'attitude défensive ou le désaccord au cours d'une discussion Limites : Facile à mal interpréter, en particulier lorsqu'il n'est pas conforme à la parole prononcée

Expressions faciales

Les expressions faciales sont un autre moyen d'exprimer ou d'évaluer les émotions et les attitudes. Elles offrent une plus grande perspective et affichent le niveau d'engagement ou d'implication de l'employé dans la discussion.

Quand utiliser : Lors de réunions en personne ou de réunions virtuelles

Exemple : Sourire lors d'un entretien pour paraître aimable et accessible

: Sourire lors d'un entretien pour paraître aimable et accessible Limites : Il a des connotations culturelles et peut être masqué ou feint

Tonalité et voix

Dans la communication d'entreprise, le style de la voix dicte la manière dont un message peut être perçu. Qu'il s'agisse d'un exposé ou de mots écrits, la tonalité et la voix ajoutent à l'efficacité d'une communication d'entreprise "efficace".

Quand utiliser : Lors d'une communication verbale ou écrite

Exemple : Utiliser un ton confiant et assuré lors d'une présentation

: Utiliser un ton confiant et assuré lors d'une présentation Limites : Peut varier en fonction de la situation et peut être difficile à contrôler (l'expéditeur et le destinataire doivent être sur la même page)

Communication numérique

La communication numérique est le formulaire de communication d'entreprise le plus omniprésent aujourd'hui. Elle implique l'utilisation d'appareils électroniques pour échanger des informations. Comme nous avons déjà abordé quelques types ou variantes de communication numérique (e-mail, lettre, etc.), nous les passerons sous silence.

Discussion en ligne

La discussion en ligne est un élément essentiel de la communication hybride sur le lieu de travail . Il facilite la communication textuelle en temps réel, c'est pourquoi il est utilisé pour la communication formelle et informelle.

Quand l'utiliser : Résolution rapide de problèmes, brainstorming et collaboration avec l'équipe

Exemple : Les membres d'une équipe interagissent entre eux sur une plateforme de messagerie instantanée

: Les membres d'une équipe interagissent entre eux sur une plateforme de messagerie instantanée Limites : Il a une connotation informelle et peut ne pas convenir pour des informations sensibles ou confidentielles

Vidéo conférence

La vidéoconférence est l'équivalent virtuel de la communication en face à face. La combinaison de la communication audiovisuelle élimine la nécessité d'une présence physique lors de l'échange d'idées et d'opinions.

Dans certains cas, ces vidéoconférences peuvent être enregistrées et diffusées parmi les personnes qui n'ont pas pu y participer. Ce type de communication vidéo asynchrone informe même ceux qui n'ont pas pu participer à la vidéoconférence en direct pour quelque raison que ce soit.

Quand l'utiliser : Réunions à distance, briefings d'équipe, tête-à-tête, réunions de travail, présentations, etc

Exemple : Un gestionnaire de projet informe les membres de l'équipe sur un projet avant son lancement

: Un gestionnaire de projet informe les membres de l'équipe sur un projet avant son lancement Limites : Les réunions à distance nécessitent une connexion internet stable et peuvent être compromises par des problèmes techniques. Ils nécessitent également un équipement approprié

Mairie

Une réunion publique est un rassemblement à grande échelle au cours duquel les dirigeants ou la direction partagent des informations avec les employés. Il s'agit d'un formulaire de communication interne à l'entreprise.

Bien que les réunions publiques soient principalement une communication descendante, elles peuvent également inclure des éléments de communication horizontale et ascendante. Par instance, les réunions publiques sont souvent suivies de sessions de $$$a au cours desquelles les participants peuvent demander des éclaircissements sur les problèmes abordés.

Quand l'utiliser : Pour annoncer des changements majeurs au sein de l'entreprise, répondre à des préoccupations, recueillir des commentaires et stimuler le moral des employés

Exemple : Une réunion publique à l'échelle de l'entreprise pour annoncer un changement de politique organisationnelle

: Une réunion publique à l'échelle de l'entreprise pour annoncer un changement de politique organisationnelle Limites : Elle est moins interactive que les réunions en petits groupes. Il peut également être difficile de répondre à toutes les questions et préoccupations

La plupart des outils de communication sur le lieu de travail contiennent des fonctionnalités permettant d'ajouter des commentaires et des notes. Ces formulaires écrits de communication d'entreprise sont utilisés pour un partage rapide et concis de l'information, en tenant compte du contexte. Outre la prise de notes numérique, les employés peuvent également consigner ces informations à la main.

Quand utiliser : Partage de commentaires ou de suggestions rapides, documentation d'éléments d'action ou de décisions, partage d'instructions brèves et collaboration à des projets

Exemple : L'équipe marketing ajoute un module complémentaire à une tâche afin d'étiqueter l'équipe commerciale sur une action en cours

: L'équipe marketing ajoute un module complémentaire à une tâche afin d'étiqueter l'équipe commerciale sur une action en cours Limites : Difficulté de suivi ou de référence à l'avenir, manque de tonalité formelle et risque d'égarement des notes physiques

Conseils et astuces pour une communication Business efficace

Voici quelques conseils et astuces pour une communication efficace en entreprise stratégies de communication à essayer :

Leverage technology in the form ofoutils de communication sur le lieu de travail pour faciliter la communication d'entreprise dans la méthode de communication synchrone et asynchrone

in the form ofoutils de communication sur le lieu de travail pour faciliter la communication d'entreprise dans la méthode de communication synchrone et asynchrone Adapter le message au niveau de compréhension, aux rôles et aux styles de communication préférés du destinataire, en particulier dans le cas de la communication externe

au niveau de compréhension, aux rôles et aux styles de communication préférés du destinataire, en particulier dans le cas de la communication externe Sélectionner le canal de communication approprié en fonction de l'urgence, de la sensibilité et du besoin d'interaction du message

Sélectionner le canal de communication approprié en fonction de l'urgence, de la sensibilité et du besoin d'interaction du message

dépend de l'urgence du message, de sa sensibilité et du besoin d'interaction Pratiquez l'écoute active en accordant toute votre attention à l'orateur, en reprenant ses idées, en posant des questions d'éclaircissement et en partageant vos commentaires

Établissez une source unique de vérité en centralisant les communications. Cela permet d'éviter la confusion et les malentendus dans la communication d'entreprise

enen centralisant les communications. Cela permet d'éviter la confusion et les malentendus dans la communication d'entreprise Recueillir et fournir un retour d'information sur l'installation de communication existante afin de renforcer les relations

sur l'installation de communication existante afin de renforcer les relations Organiser régulièrement des sessions de formation sur les différentes compétences de communication, telles que l'écoute active, le langage écrit, le langage corporel, etc.

sur les différentes compétences de communication, telles que l'écoute active, le langage écrit, le langage corporel, etc. Recueillir des informations sur les pratiques courantesdéfis de la communication sur le lieu de travail par le biais de retours d'information et de sondages et les traiter de manière proactive

Communiquer clairement avec ClickUp

Si vous en avez assez de jongler avec plusieurs outils de communication, de suivre les traces des e-mails et de rechercher des informations sur différentes plates-formes, il est temps de tout regrouper au sein d'un seul et même outil de communication logiciel de communication d'entreprise .

Vous avez besoin d'une solution unifiée qui rationalise la communication d'entreprise. En d'autres termes, vous avez besoin de ClickUp.

ClickUp est un guichet unique pour tous vos besoins en matière de communication d'entreprise. Utilisez-le pour consolider les discussions, les projets, les tâches, les documents et les notes sur une plateforme centralisée. Profitez d'une collaboration d'équipe transparente, éliminez les silos d'information et débloquez le potentiel d'une communication efficace.

Pour obtenir de tels résultats, ClickUp offre les fonctionnalités suivantes :

exploitez la puissance de la messagerie instantanée avec ClickUp Chat View_

Affiche ClickUp Chat facilite les discussions en temps réel sur des canaux organisés, en veillant à ce que les discussions restent ciblées et sur le sujet. Attribuez des tâches, mentionnez les membres de l'équipe et suivez la progression directement dans la discussion, transformant ainsi les conversations en éléments exploitables

collaborez sur des documents avec votre équipe en direct en utilisant ClickUp Docs_

ClickUp Documents permet aux équipes de créer, modifier, partager et collaborer sur des documents sans se soucier du contrôle des versions. Créez différents types de documents, y compris des articles, des guides et des wikis, et utilisez la mise en forme de texte riche, des images, des tableaux et d'autres éléments pour améliorer votre contenu

capturez des enregistrements d'écran et des captures d'écran à l'aide de ClickUp Clips et partagez-les avec votre équipe_

ClickUp Clips permet de partager des mises à jour vidéo et des enregistrements d'écran, offrant des instructions claires et des aides visuelles à partir de ClickUp. Favorisez un meilleur travail d'équipe en partageant des informations détaillées, des mises à jour et des commentaires par le biais d'enregistrements d'écran

commentaires attribués pour des discussions ciblées dans les tâches ClickUp et les Docs_

ClickUp Attribuer des commentaires permet de paramétrer des fils de commentaires sur les tâches, les documents et les discussions, ce qui permet d'assigner des tâches, de recueillir des commentaires et de garder tout le monde dans la boucle

dessinez, tapez ou utilisez des notes autocollantes pour communiquer vos idées sur les tableaux blancs ClickUp_

Tableaux blancs ClickUp sont parfaits pour capturer des idées, planifier des processus et faciliter les discussions de groupe. La collaboration en temps réel permet à plusieurs utilisateurs de contribuer simultanément, ce qui stimule la créativité et l'innovation

💡 Pro Tip: Lancez facilement des tâches à partir de vos idées sur tableau blanc en utilisant ClickUp Tasks.

ClickUp surpasse encore les outils de communication en proposant un tableau de modèles. Quelques exemples de modèles ClickUp pour vous aider à démarrer :

Le forfait de communication de ClickUp

Modèle de plan de communication de ClickUp vous aide à établir des directives de communication claires et normalisées pour le transfert de connaissances et l'échange d'informations.

Utilisez ce modèle pour :

Rédiger des messages convaincants et sélectionner les canaux optimaux pour les atteindre

Structurer efficacement vos efforts de communication

Mesurer l'impact global de votre stratégie de communication

Modèle de communication interne ClickUp

Utiliser le Modèle de communication interne ClickUp pour élaborer des forfaits de communication interne stratégique qui amélioreront l'engagement des employés, remonteront leur moral et faciliteront le flux d'informations.

Utilisez ce modèle pour :

Centraliser la communication: Organiser les discussions, les annonces et les documents en un seul emplacement

Organiser les discussions, les annonces et les documents en un seul emplacement Faciliter la communication au sein de l'équipe: Rationaliser la communication avec l'ensemble de l'équipe

Rationaliser la communication avec l'ensemble de l'équipe Améliorer la transparence: Fournir une visibilité sur les processus et les initiatives de l'équipe

La communication d'entreprise ne doit plus être une source d'agitation

Pour exceller dans la communication d'entreprise, vous devez vous efforcer de rédiger des messages clairs, de les transmettre efficacement et de comprendre les limites de vos outils de communication actuels. En faisant cela, vous pouvez améliorer la satisfaction des clients, stimuler l'engagement des employés et renforcer les relations avec les parties prenantes.

ClickUp offre une solution rationalisée pour améliorer la communication interne et externe. Grâce aux nombreuses fonctionnalités de la plateforme, telles que les e-mails, les discussions, les clips, les tableaux blancs et les commentaires, la collaboration n'est plus qu'à un clic ! S'inscrire pour faire l'expérience de la différence.

FAQ

**Quels sont les quatre types de communication en entreprise ?

Les quatre principaux types de communication dans les entreprises sont la communication verbale, écrite, non verbale et numérique.

En outre, les types de communication en entreprise peuvent également être classés comme suit :