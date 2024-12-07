10 meilleures applications et outils de communication d'équipe en 2025

Il y a quelque temps, mon équipe s'est heurtée à un obstacle auquel de nombreux professionnels sont confrontés : trop d'outils et pas assez de clarté. Nous avions des chaînes d'e-mails pour les mises à jour, des applications de discussion pour les questions rapides et même des feuilles de calcul pour essayer de suivre ce qui se passait.

Le résultat ? Des messages manqués, des allers-retours interminables et un sentiment croissant de frustration. C'est alors que j'ai réalisé que le problème ne résidait pas seulement dans ce que nous communiquions, mais dans la manière dont nous communiquions.

Pour y remédier, mon équipe chez ClickUp et moi-même avons passé plusieurs heures à rechercher les meilleures applications de communication d'équipe. Voici ma sélection, basée sur mon expérience et mes connaissances.

Prêt à communiquer comme un pro ? C'est parti ! 💪🏼

Les meilleures applications de communication d'équipe en un coup d'œil

Outil Cas d'utilisation Idéal pour ClickUp La plateforme de travail tout-en-un Entreprises de toutes tailles Microsoft Teams Optimisez votre expérience avec la suite Microsoft 365 Entreprises de toutes tailles Discord Engagement communautaire et jeux Particuliers, start-ups, gamers et créateurs de contenu Pumble Collaboration d'équipe et marketing Petites et moyennes équipes à distance, spécialistes du marketing Slack Collaboration et intégrations au sein des équipes Petites et grandes entreprises, start-ups Flock Communication et collaboration en temps réel Petites et moyennes entreprises Chanty Messagerie professionnelle Petites et grandes équipes Google Chat Messagerie et collaboration Particuliers et entreprises Connecteam Communication et engagement des employés Employés sans poste de travail fixe, petites et grandes entreprises Proofhub Gestion de projet et collaboration Petites et moyennes entreprises Ryver Discussion de groupe et gestion des tâches Individus et équipes de toutes tailles Fleep Collaboration en équipe Équipes distribuées Troop Messenger Collaboration en équipe Petites et grandes entreprises Workplace Communication interne Grandes organisations Trello Gestion de projet Particuliers et PME Rocket. Discutez Collaboration en équipe Petites et moyennes entreprises et grandes entreprises Brosix Messagerie instantanée sécurisée Petites et grandes entreprises Workvivo Communication entre employés Grandes entreprises RingCentral Engagement des employés et expérience client Particuliers, PME et grandes entreprises Élément Messagerie et collaboration sécurisées Entreprises et gouvernements

Les 20 meilleures applications de communication d'équipe à utiliser

Passons en revue les principales fonctionnalités, les tarifs et les limites des 20 meilleurs outils de communication que nous avons soigneusement sélectionnés pour vous. ☎️

1. ClickUp (Idéal pour la communication asynchrone entre équipes)

ClickUp vous permet de rester facilement en contact avec votre équipe, où que vous soyez et à tout moment. C'est une application tout-en-un pour le travail qui vous garantit d'être au top en matière de communication d'équipe.

Ses nombreuses fonctionnalités pourraient bien vous surprendre. Découvrons-les ensemble.

ClickUp Chat

Connectez votre travail et votre communication dans une interface fluide avec ClickUp Chat

ClickUp Chat est un outil de messagerie intégré à ClickUp qui permet aux équipes de communiquer en temps réel.

Ce qui distingue Chat, c'est la façon dont il s'intègre naturellement dans votre flux de travail. Au lieu de jongler entre une application de messagerie et votre gestionnaire de tâches, vous pouvez avoir ces discussions importantes exactement là où le travail se fait. Que vous discutiez des derniers détails ou des mises à jour d'un projet, tout reste connecté sans changement de contexte.

Cela signifie également que vous n'aurez plus à vous demander « De quoi étions-nous en train de parler ? ».

ClickUp a regroupé toutes nos communications provenant de différents canaux, tels que les e-mails, les discussions et WhatsApp, en un seul endroit. Ainsi, nous savons où trouver les informations dont nous avons besoin.

Chat intègre également les appels vidéo et audio, ce qui vous permet de passer d'une discussion écrite à une discussion en direct en toute transparence, le tout sur la même plateforme.

De plus, l'IA dans le chat vous aide à :

Réponses IA : posez une question dans n'importe quel chat et l'IA vous fournira instantanément une réponse basée sur l'historique complet du chat, ainsi que sur les données des applications connectées telles que Google Drive, Figma ou Salesforce

AI CatchUp : Rattrapez les discussions manquées en un clin d'œil. Au lieu de faire défiler toutes les discussions, l'IA résume les points clés et les éléments à traiter

Création de tâches par IA : Un clic suffit pour créer une tâche à partir d'un message, et l'IA génère automatiquement le titre, la description et le lien vers la discussion d'origine

ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Brain pour résumer des informations, générer des copies, gérer des tâches et bien plus encore

Si vous avez plusieurs fils à suivre mais que vous souhaitez aller droit au but, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour résumer rapidement les discussions. ClickUp Brain est un assistant IA intégré qui extrait des informations de tous les endroits où se trouve votre travail.

Clips ClickUp

Enregistrez des vidéos directement depuis votre environnement de travail avec ClickUp Clips

Si votre équipe préfère la communication vidéo asynchrone, vous pouvez utiliser ClickUp Clips pour partager rapidement des enregistrements d'écran avec les membres de votre équipe en un seul clic, tandis qu'ils peuvent les regarder plus tard à leur convenance. Clips peut transcrire les messages enregistrés à l'écran grâce à l'IA afin que vous puissiez scanner les moments forts, cliquer sur les horodatages pour passer d'une vidéo à l'autre et copier des extraits à utiliser où vous le souhaitez.

Documents ClickUp

Collaborez en toute transparence avec ClickUp Docs pour organiser les communications de votre équipe

ClickUp Docs est un outil puissant pour la communication d'équipe, qui permet aux équipes de créer, partager et collaborer sur des documents en temps réel dans ClickUp.

C'est l'outil idéal pour les briefs de projet, les notes de réunion, les bases de connaissances, etc. Il permet de garder toutes les informations critiques accessibles et organisées. Grâce à ses fonctionnalités de modification collaborative, de commentaires et d'étiquettes, les membres de l'équipe peuvent facilement apporter leurs idées, donner leur avis et garder les discussions liées aux documents pertinents.

Tableaux blancs ClickUp

Réunissez vos idées et expérimentez sur tous les tableaux avec ClickUp Tableaux blancs

Les tableaux blancs ClickUp offrent un espace virtuel polyvalent pour la planification à distance, le brainstorming et les réunions, aidant les équipes à rester connectées et créatives, où qu'elles se trouvent.

Pendant les sessions de planification, les membres de l'équipe peuvent ajouter des notes autocollantes, dessiner des connexions entre les idées et même lier des éléments du Tableau blanc directement aux tâches, afin que les éléments d'action soient toujours à portée de clic.

Si vous avez besoin d'un modèle prêt à l'emploi pour centraliser toutes les discussions, annonces et documents de votre équipe, découvrez le modèle de communication interne ClickUp. D'autre part, si vous communiquez régulièrement avec des équipes de différents services et souhaitez organiser une communication interfonctionnelle, le modèle de forfait de communication ClickUp vous sera très utile.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transformez les messages en tâches : Gardez vos équipes sur la bonne voie grâce à Gardez vos équipes sur la bonne voie grâce à ClickUp Assign Comments , qui vous permet de transformer n'importe quel commentaire en une tâche réalisable et de l'attribuer à un membre de l'équipe

Transformez les commentaires en tâches instantanées et attribuez-les aux membres de l'équipe pour une productivité maximale avec ClickUp Assign Comments

Entrez en contact avec les membres de l'équipe : Utilisez les @mentions pour attirer l'attention de vos coéquipiers sur des éléments de tâche spécifiques

Obtenez des résumés rapides : résumez de longues discussions et obtenez les points clés avec Brain

Collaborez visuellement : planifiez et réfléchissez ensemble en toute simplicité grâce aux tableaux blancs, qui offrent à votre équipe une plateforme visuelle pour collaborer à distance et rester directement connectée à vos tâches

Capturez et partagez des vidéos : Enregistrez et partagez facilement des enregistrements d'écran pour expliquer visuellement des tâches, donner des commentaires ou démontrer des processus à l'aide de Clips

Organisez vos idées : rédigez, modifiez et collaborez sur des documents, ce qui facilite la gestion efficace des détails du projet et des commentaires de l'équipe

Limites de ClickUp

Les utilisateurs ayant des connaissances techniques limitées peuvent trouver l'installation initiale et la navigation difficiles

L'application mobile offre moins de fonctionnalités que la version de bureau, ce qui peut réduire l'efficacité lors du télétravail

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 880 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 260 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

ClickUp est un outil de gestion de projet incroyablement polyvalent, offrant une personnalisation robuste qui s'adapte au flux de travail de n'importe quelle équipe. Son interface intuitive et sa plateforme riche en fonctionnalités, notamment la gestion des tâches, le suivi du temps et les outils de collaboration, permettent de garder les projets organisés et sur la bonne voie. Les mises à jour et intégrations continues garantissent qu'il reste une solution tout-en-un efficace pour la productivité.

💡 Conseil de pro : il est important de communiquer sous différents formats (texte, audio et vidéo) afin d'éviter les malentendus, en particulier lorsque des différences linguistiques ou culturelles entrent en jeu. Cela garantit la clarté et réduit le risque d'incompréhension.

2. Microsoft Teams (idéal pour une intégration facile avec Microsoft 365)

Via : Microsoft Teams

Microsoft Teams est un bon choix d'outil de collaboration d'entreprise si vous travaillez principalement avec Microsoft 365. Il est conçu pour se synchroniser avec Word, Excel, PowerPoint et OneDrive, ce qui en fait le choix par défaut pour les entreprises déjà présentes dans l'écosystème Microsoft.

Que vous gériez une petite équipe ou une grande organisation, ses fonctionnalités de communication et de messagerie, des canaux à l'accès invité, permettent à tout le monde de rester connecté.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Intégrez-les en toute transparence aux applications Microsoft 365 telles que Word, Excel, etc. pour le partage de documents et la collaboration

Organisez des vidéoconférences à grande échelle pouvant accueillir jusqu'à 1 000 participants grâce à des fonctionnalités telles que les salles de discussion, les sondages en direct et le chat en temps réel

Générez des notes de réunion grâce à l'IA qui capture automatiquement les points clés des discussions

Limitations de Microsoft Teams

Certains problèmes de synchronisation surviennent lorsque les équipes sont connectées à la fois sur leur bureau et sur leur mobile

Il existe des défis d'intégration avec les outils non Microsoft

Tarifs Microsoft Teams

Forfait Teams Essential : 5 $/mois par utilisateur

Forfait Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur

Forfait Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (plus de 15 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 9 000 avis)

🧠 Anecdote : Chez Amazon, PowerPoint est interdit lors des réunions. À la place, les équipes utilisent des mémos de six pages rédigés dans un style narratif. Tout le monde lit le document en silence au début de la réunion, ce qui garantit une compréhension commune avant les discussions.

3. Discord (idéal pour créer une communauté et collaborer de manière informelle)

Via : Discord

Conçu à l'origine pour les gamers, Discord est devenu un outil permettant de créer des communautés numériques interactives, allant des groupes professionnels aux réseaux d'amateurs.

Elle est surtout connue pour ses communications vocales et vidéo conviviales et décontractées. Cependant, cette approche informelle de la communication peut ne pas convenir aux environnements très structurés ou aux entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Discord

Utilisez des emojis personnalisés, des autocollants, des effets sonores et bien plus encore dans vos discussions vocales, vidéo et texte

Personnalisez et automatisez les tâches routinières à l'aide de bots en toute simplicité

Passez de votre PC à votre téléphone, voire à votre console, pour rester connecté où que vous soyez

Limites de Discord

La configuration d'un serveur Discord peut sembler compliquée au premier abord

La consommation de ressources, tant en termes de CPU que d'Internet, est élevée

Tarifs Discord

Free

Discord Nitro Classic : 5 $/mois par utilisateur

Discord Nitro : 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Discord

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Discord ?

Discord est une application de messagerie instantanée pour les discussions individuelles et de groupe, initialement conçue pour les gamers afin d'offrir une expérience plus directe, polyvalente et conviviale que les programmes précédents tels que Ventrilo, Mumble ou Roger Wilco. Vous pouvez y organiser des communautés avec plusieurs canaux de messages texte et vocaux, et elle est gratuite. Elle fonctionne également sur diverses plateformes : sur le web, en tant que programme autonome, sur votre téléphone, etc.

🧠 Anecdote : Discord a débuté sous le nom de « Fates VoIP », un outil de communication vocale destiné aux gamers. Il a été rebaptisé Discord en 2015 afin de séduire un public plus large.

4. Pumble (Idéal pour les petites équipes à budget limité)

Via : Pumble

Pumble est un outil de communication gratuit sans frais cachés. Si vous êtes une petite équipe à la recherche de fonctionnalités similaires à celles de Slack sans le prix qui va avec, Pumble est le choix idéal. Il s'agit d'une plateforme simple mais efficace qui permet de organiser des visioconférences, de partager des fichiers, de passer des appels vocaux, de partager des écrans, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Pumble

Envoyez des messages directs pour discuter en privé ou en groupe

Organisez les discussions à l'aide de canaux dédiés afin de garantir que les discussions restent ciblées

Planifiez vos messages pour qu'ils parviennent à votre équipe au moment idéal

Activez les discussions par fils pour faciliter les discussions claires et organisées

Limitations de Pumble

Il n'est pas possible d'envoyer des messages vocaux

Les outils de recherche ont besoin de la chaîne de mots-clés exacte pour fonctionner correctement

Tarifs Pumble

Free

Forfait Pro : 2,49 $/mois par place

Forfait Business Administration : 4 $/mois par place

Forfait Enterprise : 7 $/mois par place

Offre groupée Productivité : 13 $/mois par place

Évaluations et avis Pumble

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : 4,7/5 (plus de 180 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pumble ?

Ce service est facile à utiliser et tous nos employés s'y adaptent très rapidement, quel que soit leur âge ou leur niveau de maîtrise des technologies. C'est un moyen amusant et utile de communiquer avec tous les membres de l'équipe !

🔍 Le saviez-vous ? La première visioconférence a eu lieu en 1968 lors de l'Exposition universelle grâce au Picturephone d'AT&T. Bien que la technologie fût rudimentaire, elle a ouvert la voie aux outils de visioconférence modernes tels que Zoom et Microsoft Teams.

5. Slack (Idéal pour la collaboration et les intégrations sur le lieu de travail)

Via : Slack

Slack facilite la connexion avec votre équipe grâce à des canaux, des fils et des messages directs. Il est bien connu pour ses intégrations avec des applications telles que Google Drive et Salesforce.

Le plus grand avantage de cette application est sa capacité à s'intégrer à presque tous les outils de productivité pour automatiser les tâches, créer des flux de travail personnalisés et organiser les discussions.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Créez des canaux pour une communication organisée et segmentez les discussions par projet, sujet ou service

Personnalisez les notifications pour gérer la concentration à l'aide de canaux prioritaires ou de mots-clés afin de réduire les distractions tout en restant informé

Utilisez des emojis et des réactions pour ajouter une touche ludique et expressive à vos discussions

Limites de Slack

La version gratuite limite l'historique des messages à 90 jours

Sans une organisation adéquate, les notifications peuvent rapidement devenir envahissantes

Tarifs Slack

Free

Forfait standard : 7 $/mois par utilisateur

Forfait Plus : 12,50 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 33 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 000 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Slack a été créé à l'origine comme outil de communication interne lors du développement d'un jeu vidéo appelé Glitch. Le jeu a été un échec, mais la plateforme de communication a connu un succès fulgurant.

6. Flock (Idéal pour la productivité des équipes et la gestion des tâches)

Via : Flock

Flock est un logiciel de communication interne destiné aux équipes qui accordent de la valeur aux fonctionnalités de productivité. Outre le chat et les visioconférences, Flock intègre la gestion des tâches, les sondages, les rappels et le partage de fichiers directement dans vos discussions.

Outre vos fonctionnalités habituelles de visioconférence, de messagerie instantanée et de notes vocales, Flock vous offre une suite complète de fonctionnalités de productivité et de sécurité.

Meilleures fonctionnalités de Flock

Accédez à des fonctionnalités intégrées de gestion des tâches et de rappels pour créer, attribuer et suivre les tâches directement depuis la plateforme

Bénéficiez d'une intégration native avec Google Drive et Dropbox pour éviter de passer d'une application à l'autre

Activez les fonctionnalités d'administrateur telles que la gestion des permissions des utilisateurs depuis le tableau de bord

Limites de Flock

Limite de 10 000 messages

Le son et l'image sont parfois déformés lors des discussions vidéo

Tarification Flock

Free

Forfait Pro : 3 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Flock

G2 : 4,4/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Flock ?

Elle est facile à utiliser et facilite la communication quotidienne avec l'équipe de travail. Elle offre également la possibilité de créer différents environnements de travail et fournit d'excellents outils d'administration pour gérer un environnement de travail. Flock s'est avérée très utile dans la communication quotidienne et s'avère très pratique au quotidien.

7. Chanty (Idéal pour une communication simple au sein d'une équipe grâce à la gestion des tâches intégrée)

Via : Chanty

Chanty est un outil de communication d'équipe simple qui combine messagerie, appels vocaux et visioconférence avec une fonctionnalité de gestion des tâches intégrée. Vous pouvez discuter avec votre équipe, transformer des messages en tâches et suivre la progression, le tout sur la même plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Chanty

Accédez à l'historique illimité des messages pour rechercher et récupérer des discussions passées sans aucune limite de temps

Organisez des visioconférences pour une communication et une collaboration en face à face fluides directement depuis la plateforme

Envoyez des messages vocaux pour des notes audio rapides, permettant une communication plus rapide lorsque la saisie n'est pas idéale

Limitations de Chanty

Moins d'intégrations tierces que les concurrents

La gestion des tâches manque de fonctionnalités avancées telles que l'automatisation de bout en bout

Tarifs Chanty

Free

Forfait Business : 3 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Chanty

G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Chanty ?

Chanty offre une messagerie rapide et des visioconférences stables, ce qui a considérablement amélioré la communication au sein de notre équipe. Les messages programmés permettent de gérer les discussions entre différents fuseaux horaires et d'assurer la bonne organisation des équipes.

🔍 Le saviez-vous ? Dans le travail d'équipe, la communication est essentielle pour éviter l'effet Ringelmann, qui veut que les individus fournissent moins d'efforts à mesure que la taille du groupe augmente. Des objectifs clairs et des discussions ouvertes peuvent atténuer ce phénomène.

8. Google Chat (idéal pour les utilisateurs de Google Workspace)

Via : Mises à jour Google Workspace

Si votre équipe utilise déjà Google Workspace, Google Chat est une excellente option pour la communication d'équipe. Il est intégré à Gmail, Drive et Agenda, ce qui vous permet de collaborer sans encombre.

Google Chat est entièrement intégré à Gemini, ce qui signifie que vous pouvez accéder aux derniers modèles de langage large (LLM) de Google directement depuis votre interface de discussion.

Les meilleures fonctionnalités de Google Chat

Bénéficiez d'une intégration transparente avec les applications Google Workspace pour une collaboration fluide entre différents outils tels que Gmail, Google Drive et Docs

Utilisez les discussions par fils pour une meilleure organisation en regroupant les réponses sous des messages spécifiques pour faciliter le suivi

Facilitez les visioconférences directement depuis vos discussions grâce à l'intégration native de Meet

Limitations de Google Chat

Gemini est disponible uniquement dans le cadre de forfaits payants

Ne convient pas aux utilisateurs ou équipes qui n'utilisent pas Google

Tarifs Google Chat

Gratuit pour les particuliers

Forfait Business Starter : 6 $/mois par utilisateur

Forfait Business Standard : 12 $/mois par utilisateur

Forfait Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Google Chat

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 000 avis)

G2 : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Chat ?

Google Chat nous a permis de communiquer efficacement au sein de Google Workspace, mais il n'offrait aucune fonctionnalité unique qui le distinguait des autres.

9. Connecteam (idéal pour les équipes mobiles et sans bureau)

Via : Connecteam

Connecteam est une plateforme de gestion des employés conçue pour les équipes sans bureau. Elle offre des fonctionnalités de communication, de planification et de gestion des tâches dans une seule application mobile.

Cet outil est idéal pour le commerce de détail, l'hôtellerie et la logistique, où les employés ne passent pas leur temps à un bureau mais doivent néanmoins rester connectés.

Avec Connecteam, vous obtenez bien plus qu'une simple messagerie.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Centralisez tous les contacts professionnels via le chat, le fil d'actualité ou le répertoire

Bénéficiez d'un suivi du temps et d'une planification des équipes intégrés

Assurez la supervision et gérez la communication interne au niveau de l'administrateur

Limites de Connecteam

Fonctionnalités limitées pour les équipes travaillant au bureau

Nécessite de nombreuses mises à niveau pour bénéficier de toutes les fonctionnalités

Tarifs Connecteam

Forfait de base : 29 $/mois pour 30 utilisateurs

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Connecteam

G2 : 4,7/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 350 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Connecteam ?

L'application est très claire et facile à utiliser, tant pour les administrateurs que pour notre personnel. Elle a centralisé un certain nombre de nos processus, améliorant ainsi la communication et rationalisant les tâches administratives.

10. ProofHub (Idéal pour la gestion visuelle de projet et la communication textuelle entre équipes)

Via : ProofHub

ProofHub est un outil de gestion de projet doté de fonctionnalités de communication intégrées. Il est idéal pour les équipes qui souhaitent centraliser la planification des projets et la messagerie.

Cet outil vous permet de personnaliser les flux de travail à l'aide de plusieurs vues afin de répondre aux besoins de votre équipe. Choisissez parmi la vue Tableau, la vue Tableur, la vue Gantt, le Calendrier, la vue Moi et bien plus encore pour clarifier les tâches et les échéances.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Suivez le temps passé sur les tâches et définissez des estimations de durée pour chacune d'entre elles

Accédez à des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban et au suivi des tâches

Planifiez, suivez et gérez des projets de toute taille sans difficulté

Limites de ProofHub

Fonctionnalités de collaboration en temps réel limitées (pas d'appels vidéo/vocaux)

Moins d'intégrations par rapport aux outils de messagerie dédiés

Tarifs Proofhub

Forfait Essential : 45 $/mois (facturé annuellement)

Contrôle ultime : 89 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis Proofhub

G2 : 4,6/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

11. Ryver (Idéal pour les équipes à la recherche d'une alternative à Slack avec gestion des tâches)

Via : Ryver

Ryver fusionne les fonctionnalités d'une application de discussion d'équipe de type Slack avec la gestion des tâches, ce qui en fait une excellente alternative pour les équipes qui souhaitent mieux contrôler leurs flux de travail.

Elle offre des discussions sous forme de fils, le partage de fichiers et l'attribution de tâches dans une plateforme unique et facile à utiliser.

Meilleures fonctionnalités de Ryver

Bénéficiez d'une gestion intégrée des tâches avec des discussions d'équipe

Partagez des fichiers directement depuis Google Drive, Dropbox ou Box. com

Créez des webhooks et des bots personnalisés pour les communications entrantes et sortantes

Limitations de Ryver

Il est difficile de comprendre qui parle à qui dans les discussions à plusieurs participants

L'application mobile est lente

Tarifs Ryver

Forfait Starter : 34,50 $/mois pour un maximum de 12 utilisateurs

Forfait standard : 64,50 $/mois pour un maximum de 30 utilisateurs

Forfait Medium : 2 $/utilisateur

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Ryver

G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 40 avis)

12. Fleep (Idéal pour la communication inter-équipes sans e-mail)

Via : Fleep

Fleep est conçu pour les équipes travaillant dans différentes organisations. Il permet de communiquer sans passer par les e-mails. Il s'agit d'un outil de discussion qui vous permet de communiquer avec vos équipes internes et vos partenaires externes en un seul endroit, simplifiant ainsi la collaboration.

Cependant, il manque certaines fonctionnalités avancées, telles que la gestion des tâches ou l'intégration d'applications tierces, ce qui le rend moins complet que d'autres outils.

Meilleures fonctionnalités de Fleep

Gérez et contrôlez l'accès aux informations des employés

Mettez en évidence les messages ou les liens importants grâce à la fonctionnalité Pinboard

Bénéficiez de la compatibilité e-mail pour les utilisateurs non Flyep

Limitations de Fleep

Il existe des restrictions de taille pour les images sur les comptes gratuits

Les appels vocaux sont un peu instables

Tarifs Fleep

Forfait Business : 5,5 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Fleep

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

13. Troop Messenger (idéal pour les petites et moyennes équipes ayant des besoins en matière de sécurité)

Via : Troop Messenger

Troop Messenger est conçu pour les petites et moyennes équipes, en privilégiant la sécurité et la facilité d'utilisation. Il offre une messagerie instantanée par chat, appels vocaux et visioconférence, ainsi que le partage de fichiers et d'écrans.

Cet outil est idéal pour garantir la confidentialité des données et la sécurité des communications, car il est hébergé sur des serveurs locaux sécurisés, ce qui minimise les risques liés à la sécurité.

Les meilleures fonctionnalités de Troop Messenger

Bénéficiez de la sécurité supplémentaire offerte par des serveurs sur site et auto-hébergés

Envoyez des messages à durée limitée grâce à la fonctionnalité Burnout

Partagez des fichiers texte, des PDF, des PPT, des images, des vidéos et des URL dans des discussions individuelles ou de groupe

Limites de Troop Messenger

Il n'est pas possible d'enregistrer les réunions

Les filtres de la zone de discussion restent masqués

Tarifs de Troop Messenger

Essai gratuit

Forfait Premium : 1 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : 5 $/mois par utilisateur

Auto-hébergement : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Troop Messenger

G2 : 4,6/5 (plus de 50 avis)

Capterra : pas assez d'avis

14. Workplace (idéal pour les grandes entreprises qui souhaitent bénéficier d'une expérience similaire à celle des réseaux sociaux)

Via : Workplace

Workplace by Meta apporte une expérience de type Facebook à la communication d'équipe. Il est conçu pour les grandes entreprises qui souhaitent bénéficier d'une plateforme sociale familière pour la collaboration interne, avec des fonctionnalités telles que des fils d'actualité, des groupes et des vidéos en direct.

Workplace s'intègre bien aux autres produits Meta, tels que WhatsApp et Instagram. Cependant, Workplace fermera ses portes le 31 mai 2026.

Meilleures fonctionnalités pour le lieu de travail

Bénéficiez d'une interface similaire à celle des réseaux sociaux pour vos communications internes

Activez la diffusion vidéo en direct et les visioconférences de groupe

Intégrez WhatsApp et d'autres outils Meta

Limites du lieu de travail

La plateforme fermera ses portes dans deux ans

Ne convient pas aux petites équipes ou aux environnements où la gestion de projet est importante

Tarifs pour les entreprises

Forfait de base : 4 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur le lieu de travail

G2 : 4,0/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 300 avis)

15. Trello (Idéal pour la gestion visuelle des tâches et la collaboration)

Via : Trello

Trello est un outil de gestion de projet très visuel, idéal pour les équipes qui organisent leurs tâches à l'aide de tableaux, de listes et de cartes. Il est intuitif pour planifier des projets, suivre la progression et collaborer en temps réel grâce à une fonctionnalité glisser-déposer facile à utiliser.

L'interface conviviale de Trello et ses tableaux de style Kanban le rendent très populaire auprès des particuliers comme des équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Obtenez des tableaux de type Kanban pour un suivi visuel des tâches et déplacez les tâches dans des colonnes personnalisables

Utilisez les Power-Ups pour automatiser les tâches et intégrer d'autres outils

Connectez les applications que votre équipe utilise déjà à votre flux de travail Trello

Limites de Trello

Il ne s'agit pas intrinsèquement d'un outil de communication, mais plutôt d'un outil orienté vers la visualisation de projets et la gestion de tâches

Il n'y a pas de dépendance intégrée entre les tâches, ce qui rend difficile le suivi de plusieurs projets

Tarifs Trello

Free

Forfait standard : 5 $/mois par utilisateur

Forfait Premium : 10 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : À partir de 17,50 $/mois pour 50 utilisateurs

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

16. Rocket. Chat (Idéal pour les équipes à la recherche d'un outil open source et hautement personnalisable)

Rocket. Chat est une plateforme de communication open source destinée aux opérations gouvernementales, à la défense et aux entreprises d'infrastructures critiques. Elle offre des fonctionnalités de discussion, de conférence vocale et vidéo en temps réel, des intégrations robustes avec les plateformes compatibles avec le protocole Matrix, ainsi que la possibilité de l'héberger sur vos propres serveurs pour plus de sécurité.

Rocket. Le principal argument de vente de Chat est sa flexibilité : vous pouvez modifier la plateforme pour répondre aux besoins spécifiques et aux exigences de sécurité de votre équipe.

Rocket. Les meilleures fonctionnalités de Chat

Permettez des interactions automatisées et assistées par des agents avec les utilisateurs via leurs canaux préférés

Bénéficiez d'un hébergement sur site pour contrôler et sécuriser vos données, et garantir que vos informations sensibles restent au sein de votre organisation

Configurez des rôles personnalisés et tirez parti d'un système de permissions utilisateur personnalisable

Limites de Rocket. Chat

La courbe d'apprentissage est raide pour les utilisateurs non techniques

Il manque une documentation utile

Rocket. Tarifs de Chat

Forfait Starter : Gratuit

Forfait Pro : 4 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Rocket. Évaluations et avis sur les applications pour discuter

G2 : 4,2/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rocket. Chat ?

J'ai utilisé Rocketchat pendant un certain temps en raison des options d'importation et de passerelle Slack. Cela a très bien fonctionné, honnêtement. L'interface n'était pas très jolie, mais il y avait beaucoup de possibilités de personnalisation.

💡 Conseil de pro : Mettez en place un système de « binôme de communication » qui associe les membres de l'équipe afin qu'ils puissent examiner ensemble les messages ou les mises à jour importants. Cette approche favorise la collaboration et encourage la diversité des points de vue sur la clarté. Vérifier la bonne compréhension permet de détecter les éventuelles lacunes en matière de communication avant qu'elles ne s'aggravent.

17. Brosix (Idéal pour une communication sécurisée avec des équipes à distance)

Via : Brosix

Le travail asynchrone a changé notre façon de collaborer. Cependant, la sécurité reste une préoccupation majeure dans le cadre du télétravail. Brosix est un outil de communication conçu dans un souci de sécurité rigoureux.

Ses fonctionnalités de sécurité comprennent la messagerie cryptée, les appels vocaux et vidéo, le partage d'écran et les transferts de fichiers. Que vous discutiez de projets sensibles ou que vous ayez simplement besoin d'un chat d'équipe fiable, Brosix vous accompagne grâce à son infrastructure sécurisée.

Les meilleures fonctionnalités de Brosix

Enregistrez les actions des utilisateurs grâce à la surveillance et à l'examen de leur activité

Gérez de manière centralisée les activités réseau de votre équipe, le statut du réseau et les permissions des utilisateurs

Créez votre propre réseau privé d'équipe avec transfert de données crypté

Limitations de Brosix

Les alertes ne sont pas toujours envoyées à temps

Les discussions de groupe ont été supprimées et remplacées par des salles, au détriment du confort d'utilisation

Tarifs Brosix

Forfait Startup : Gratuit

Forfait Business : 4 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Forfait Premium : 6 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis Brosix

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Brosix ?

Elle est autonome ; vous pouvez créer des groupes et définir des permissions. Facile à configurer et à utiliser. Elle offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité d'afficher une photo de profil avec le nom.

18. Workvivo (Idéal pour l'engagement des employés et la communication interne)

Via : Workvivo

Workvivo est un intranet social moderne conçu pour stimuler l'engagement et la communication des employés. Son interface familière simplifie la connectivité et la collaboration entre les équipes.

Des fonctionnalités telles que les mises à jour en temps réel, la messagerie instantanée, le partage de fichiers, les flux en direct et même les podcasts contribuent à créer un lieu de travail dynamique et connecté. Elle s'intègre également à des outils tels que Slack, Microsoft Teams et Zoom.

Les meilleures fonctionnalités de Workvivo

Gérez un flux similaire à celui des réseaux sociaux pour partager des mises à jour et des messages

Utilisez le système de reconnaissance et de récompenses pour booster le moral de vos équipes

Intégrez plus de 40 outils RH tels que Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR, etc.

Limites de Workvivo

Ne convient pas à la gestion de projet détaillée

Peut être source de distraction si utilisé de manière excessive pour les mises à jour sociales

Tarifs Workvivo

Forfait Business : À partir de 20 000 $ pour 250 à 2 000 employés

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Workvivo

G2 : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 120 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Workvivo ?

Nous adorons Workvivo Ul et nous disposons de nombreux espaces pour interagir avec des personnes partageant les mêmes intérêts. Notre entreprise publie toutes les actualités et nous apprécions particulièrement l'espace Meme, où nous passons le plus de temps.

19. RingCentral (Idéal pour les réunions vidéo et la communication d'entreprise)

Via : RingCentral

RingCentral est un hub de communication basé sur le cloud qui couvre tout, des systèmes téléphoniques d'entreprise à la vidéoconférence et à la messagerie d'équipe. Il est convivial et s'intègre aux applications populaires telles que Google Workspace et Microsoft 365.

Cet outil est idéal pour la communication dans les environnements de travail hybrides. Il offre des appels illimités aux États-Unis et au Canada, des visioconférences pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes, ainsi que des fonctionnalités telles que l'enregistrement des appels et la conversion des messages vocaux en texte.

Meilleures fonctionnalités de RingCentral

Bénéficiez de vidéoconférences haute qualité pouvant accueillir jusqu'à 200 participants

Suivez et générez des rapports sur la qualité du service, l'utilisation du système et d'autres indicateurs de performance clés

Intégrez facilement Microsoft 365, Google Workspace, Slack et plus de 100 autres applications

Limitations de RingCentral

L'utilisation implique une courbe d'apprentissage abrupte

Il y a parfois des bugs dans l'application mobile

Tarifs RingCentral

Tarification personnalisée

Évaluations et avis RingCentral

G2 : 4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 200 avis)

20. Element (Idéal pour la communication open source et décentralisée)

Via : Element

Element est un outil de communication open source de bout en bout basé sur le réseau Matrix. Il cible les équipes qui souhaitent une communication décentralisée sans dépendre de serveurs tiers.

L'une des fonctionnalités phares d'Element est sa capacité à fonctionner dans des environnements hautement sécurisés, avec des options de déploiement air-gapped et des passerelles frontalières sécurisées. De plus, son architecture décentralisée garantit l'absence de point de défaillance unique dans le réseau.

Meilleures fonctionnalités

Personnalisez les configurations réseau et les permissions avec Element Server Suite

Configurez des réseaux adaptés à vos besoins à l'aide de la norme ouverte Matrix

Accédez à des passerelles vers d'autres plateformes telles que Slack, IRC, etc

Limitations des éléments

Il n'y a pas encore de messages vocaux dans le système

Il manque un système « push-to-talk » pour les messages vocaux

Prix des éléments

Forfait Starter : Gratuit pour jusqu'à 200 utilisateurs

Forfait Business : 5 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Forfait Enterprise : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Forfait Sovereign : Déploiements personnalisés

Évaluations et avis sur les éléments

G2 : 4,3/5 (plus de 25 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Element ?

Optez pour Element. Il est disponible sur toutes les plateformes : Windows, OSX, Linux, Android, iOS. Vous pouvez également l'utiliser dans un navigateur web. Il est open source et dispose d'un cryptage de bout en bout. De plus, il ne nécessite pas de numéro de téléphone portable pour s'inscrire. Vous pouvez même héberger votre propre serveur Element.

ClickUp : votre solution tout-en-un pour une collaboration fluide

Les applications de communication d'équipe peuvent faire toute la différence dans l'efficacité de votre travail. Le choix de la bonne application de communication d'équipe dépend de vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse d'une collaboration fluide, d'une messagerie sécurisée ou d'une productivité accrue.

Mais si vous hésitez encore et souhaitez bénéficier du meilleur des deux mondes, vous ne pouvez pas vous tromper avec ClickUp.

La fonctionnalité de discussion est intégrée à votre plateforme de gestion de projet, vous n'avez donc pas besoin de changer d'application ni de perdre votre concentration. Vous pouvez discuter avec votre équipe en temps réel, partager des fichiers et même lier des tâches directement dans les discussions.

