Comment gérer le budget d'un projet en 7 étapes simples (avec des conseils et des modèles)

La gestion budgétaire a mauvaise réputation : on l'associe souvent à des feuilles de calcul ennuyeuses et à de longs rapports de dépenses. Mais la gestion des budgets de projet est en réalité tout un art — et, pour ceux qui travaillent en agence, elle est essentielle au modèle économique de votre entreprise.

Un bon budget de projet ne se résume pas à une simple question d'argent : c'est aussi une question de contexte. C'est un outil qui permet de raconter ce que fait votre équipe et dans quelle mesure elle le fait bien.

Cette approche de la gestion budgétaire des projets vous aide à voir, en temps réel, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quelles que soient les méthodes de budgétisation de projet que vous préférez, elles doivent vous aider à établir un budget de projet qui donne des résultats. Voici les étapes à suivre pour définir et suivre chaque budget de projet dont vous avez la charge.

Qu'est-ce qu'un budget de projet ?

Un budget de projet est un plan financier qui présente les coûts estimés de toutes les activités nécessaires à la réussite du projet. Il inclut toutes les ressources requises pour un projet, telles que les matériaux, l'équipement, la main-d'œuvre et les autres dépenses.

Un budget de gestion de projet ne se résume pas à « 20 000 $ ». Il s'agit d'une ventilation claire de la manière dont vous allez dépenser ces 20 000 $ et des raisons pour lesquelles vous allez les dépenser ainsi.

En théorie, un nouvel employé devrait pouvoir arriver dans votre bureau ou votre agence et exécuter le budget que vous avez établi sans avoir besoin d'autres instructions. Malheureusement, la gestion des budgets de projet n'est pas vraiment facile sans la bonne approche et les bons outils.

Que doit-on inclure dans le budget d'un projet ?

Suivez vos dépenses dans les tableaux de bord ClickUp Créer des rapports budgétaires avec les tableaux de bord dans ClickUp

Pour commencer, votre budget doit inclure trois éléments :

Coûts totaux du projet : main-d'œuvre, matériaux et équipement

Comment les ressources seront-elles allouées : les allocations budgétaires du projet sont généralement réparties en fonction des livrables

Un échéancier de projet : celui-ci détaille à quel moment vous prévoyez de dépenser les fonds associés à chaque livrable du projet : celui-ci détaille à quel moment vous prévoyez de dépenser les fonds associés à chaque livrable du projet

Nous verrons plus en détail comment intégrer chacun de ces éléments à votre budget dans quelques instants.

⭐ Modèle à la fonctionnalité Maîtrisez les coûts de vos projets grâce au modèle de budget de projet avec WBS de ClickUp. Planifiez vos dépenses, suivez vos coûts et gardez facilement le contrôle de votre budget ! Obtenez un modèle gratuit Gérez le budget de votre projet en toute transparence grâce au modèle de budget de projet ClickUp avec WBS

Pourquoi est-il important de gérer le budget d'un projet ?

Comme votre budget fournit des informations contextuelles sur votre projet, il peut servir à guider et à suivre votre équipe. Une bonne gestion budgétaire peut vous aider à :

Maîtrise du périmètre du projet: Tous les chefs de projet en agence ont déjà eu affaire à ce client qui ne cesse de modifier ses attentes. Une gestion active du budget vous permet de déterminer si ces modifications s'inscrivent dans le Tous les chefs de projet en agence ont déjà eu affaire à ce client qui ne cesse de modifier ses attentes. Une gestion active du budget vous permet de déterminer si ces modifications s'inscrivent dans le périmètre initial du projet ou si vous devez engager une discussion pour redéfinir les attentes.

Maîtrise des coûts du projet: Le suivi de vos dépenses au fur et à mesure permettra de repérer rapidement les dépassements avant d'atteindre un point où vous n'aurez plus assez d'argent pour terminer le projet. Les variations de coûts échappent souvent à votre contrôle (ou à celui de votre équipe), mais la manière dont vous y faites face dépend de vous — à condition de les repérer à temps.

Suivi de l'avancement : lorsque les postes budgétaires du projet sont liés aux livrables, il est facile de voir où vous en êtes pour chaque tâche. Si vous n'avez pas dépensé l'argent nécessaire, par exemple, pour les polices de caractères dont vous avez besoin pour la page web, vous saurez que l'étape de conception n'est pas achevée.

Planification des projets futurs : Suivre la progression de votre budget de projet vous aidera à établir une estimation plus précise pour votre prochain projet. Vous pourrez ainsi identifier les écarts entre vos prévisions et la réalité et améliorer vos compétences en matière de prévision.

Comment gérer le budget d'un projet en 7 étapes

Maintenant que vous savez à quel point la gestion du budget d'un projet est complexe, vous vous sentez peut-être un peu intimidé. Ne vous inquiétez pas ! Avec un peu de planification, tout le monde peut exceller dans la gestion des budgets de projet. Voyons ensemble, étape par étape, comment établir et gérer un budget.

1. Établissez un plan de projet étape par étape

Vous devrez commencer par établir un plan de projet complet, élaboré en collaboration avec votre équipe de projet et toutes les parties prenantes. À ce stade, vous n'aurez même pas encore de nombres sur lesquels vous appuyer — et ce n'est pas grave !

Pour établir un bon budget de projet, vous devez connaître l'ensemble de la portée du projet et tous les livrables dont votre équipe sera responsable.

Découvrez ces modèles de notes de frais!

💡 Conseil de pro : la vue Échéancier de ClickUp vous offre un aperçu idéal pour vous aider à planifier le budget de votre projet.

La vue Échéancier dans ClickUp

Ce n’est pas parce que nous appelons cela un « plan » qu’il s’agit d’un simple squelette. Vous devrez décomposer chaque livrable en une progression d’étapes afin de pouvoir identifier toutes les ressources nécessaires.

Imaginons que votre projet porte sur une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. Pour gérer les budgets du projet, vous devrez demander aux membres de l'équipe de :

Concevoir la campagne

Rédiger et effectuer les modifications en cours sur le texte

Sélectionnez et achetez des images d'archives

Mener à bien la campagne

Suivre et fournir des rapports sur les performances

Faites appel aux membres de votre équipe pour passer en revue les sous-tâches de chaque livrable. Ils créent régulièrement ce type de livrables, ils savent donc tout ce qui entre dans la fabrication du produit final.

Bonus : des modèles de comptabilité!

2. Dressez la liste de toutes les ressources nécessaires

Le temps, c'est de l'argent, tout comme les ressources telles que les freelances, la formation et la recherche. Chaque étape franchie par votre équipe nécessitera au moins l'une de ces ressources.

Sous chaque sous-tâche, dressez la liste de toutes les ressources nécessaires. Voici quelques ressources couramment utilisées dans le cadre d'un projet:

Membres de l'équipe : Combien d'employés internes travailleront sur le projet et pendant combien de temps ? Devrez-vous également faire appel à des freelances ?

Équipement et licences : Aurez-vous besoin d'accéder à du matériel physique ou à des outils en ligne ? Allez-vous les acheter ou payer des frais de licence — et dans ce dernier cas, pour combien de temps ?

Formation : Quelles compétences vos employés devront-ils acquérir s'ils ne les possèdent pas déjà ? Quelles ressources utiliseront-ils pour acquérir ces compétences, et combien de temps cela prendra-t-il ?

Recherche : Devrez-vous acheter des études de marché ou des études pilotes pour savoir ce qui intéressera votre public cible ?

Déplacements et frais de représentation : Quelqu'un prévoit-il de se rendre à l'emplacement d'un client, d'organiser des déjeuners d'affaires ou de faire appel à un service de covoiturage pour s'acquitter de tâches liées au projet ?

Services professionnels : Ferez-vous appel à Ferez-vous appel à des consultants ou d'autres experts pour vous aider à mener à bien votre projet ?

Vous pourriez avoir d'autres dépenses, telles que les achats et l'informatique, liées au budget de votre projet, mais la liste ci-dessus couvre les ressources les plus courantes requises pour des équipes comme la vôtre.

Essayez les tableaux blancs Un brainstorming efficace avec les tableaux blancs ClickUp permet d'anticiper les besoins en ressources du projet

💡 Conseil de pro : dressez la liste de toutes les ressources nécessaires en collaboration avec les parties prenantes sur les Tableaux blancs virtuels ClickUp

À lire également : Modèles de listes de prix!

3. Attribuez un coût à chaque ressource

Une fois que vous avez décomposé votre projet en toutes les ressources dont vous aurez besoin, il est temps de déterminer le coût de toutes ces ressources.

Il existe quatre façons d'estimer le budget d'un projet. Lisez les descriptions des méthodes ci-dessous et choisissez-en une en fonction de la structure de votre agence et des outils disponibles.

Processus 1 : l'approche descendante

Si vous disposez déjà du budget alloué au projet, votre tâche consiste à déterminer ce que vous pouvez réaliser avec les fonds dont vous disposez. Attribuez un montant précis à chaque livrable en fonction de l'importance des ressources nécessaires à chaque étape. Ensuite, les chefs de projet doivent répartir toutes les sous-tâches.

Une approche descendante de la budgétisation peut vous obliger à réduire la portée du projet et à réfléchir à des moyens plus rentables d'atteindre vos objectifs.

Processus 2 : l'approche ascendante

Attribuez un montant en euros à chaque ressource que vous avez répertoriée à l'étape précédente, puis additionnez le tout pour obtenir le budget final du projet. Vous devrez estimer les heures de travail, les tarifs des freelances et les coûts des outils pour obtenir un chiffre précis. Demandez de l'aide à votre équipe (ou aux chefs de projet) si vous n'êtes pas sûr de ce qui est raisonnable pour un élément donné.

💡 Conseil de pro : essayez la vue « Charge de travail » pour une planification et une utilisation efficaces des ressources

Utilisez la vue Charge de travail de ClickUp pour voir qui est en avance ou à la traîne, et réaffectez facilement les ressources par glisser-déposer.

Processus 3 : Analogique

Recherchez un projet antérieur similaire à celui pour lequel vous établissez actuellement un budget, et utilisez les coûts réels de ce projet comme estimations de ce dont vous aurez besoin pour ce projet. Cette méthode ne fonctionne que si 1) les coûts de votre projet antérieur comprenaient des comparaisons entre les coûts estimés et les coûts réels ainsi que des notes sur les dépenses imprévues et 2) les deux projets ont une portée pratiquement identique.

Processus 4 : L'approche en trois points

Cette méthode vous demande d'établir trois budgets différents, puis d'en calculer la moyenne. Vous devrez calculer :

Un budget dans le meilleur des cas : chaque étape est achevée dans les délais les plus courts possibles, et toutes les ressources nécessaires sont disponibles au tarif le plus bas possible. Un budget pour le pire des cas : vous prenez du retard et devez payer des heures supplémentaires ou des frais d'urgence, vous devez acheter du matériel plus coûteux, etc. Un scénario budgétaire probable : les délais sont globalement respectés, même si certaines étapes prennent un peu plus de temps que prévu, et vous n'obtenez pas les prix les plus bas, mais vous ne payez pas non plus de frais excessifs.

Prenez ces trois nombres et calculez leur moyenne pour déterminer votre budget total. Envisagez d'accorder plus d'importance à l'un d'entre eux, selon le scénario que vous jugez le plus probable.

Si vous hésitez entre plusieurs méthodes d'estimation budgétaire, pas de panique ! Vous pouvez toujours les combiner. Par exemple, vous pouvez utiliser des estimations ascendantes pour établir le budget de votre projet selon la méthode des trois points.

Bonus : des modèles de propositions budgétaires!

4. Prévoyez une marge de manœuvre

Les fonds de réserve constituent le « fonds de secours » au cas où vous atteindriez réellement le scénario budgétaire le plus pessimiste. Ils constituent un élément essentiel de votre plan de gestion des risques liés aux coûts.

En général, votre fonds de réserve représente 5 à 10 % du budget total de votre projet. Vous n'aurez peut-être pas souvent besoin d'y puiser, ce qui est une excellente nouvelle !

Mais tout budget de projet devrait en disposer, au cas où. La gestion des budgets de projet est un peu moins stressante quand on sait qu'on a une sauvegarde !

Bonus : modèle de canevas de modèle économique

5. Consignez votre budget

Une fois que vous disposez de tous vos livrables et des nombres qui s'y rapportent, il est temps de rédiger un document budgétaire officiel. Nous adorons utiliser ClickUp pour la budgétisation de projets (et nous avons partagé quelques modèles utiles ci-dessous !).

💡 Conseil de pro : ClickUp Docs vous aide à documenter le budget de votre projet en toute sécurité et de manière collaborative.

Si vous n'utilisez pas (encore) ClickUp, nous vous recommandons d'utiliser un logiciel de gestion de projet gratuit plutôt qu'un tableur. Une bonne application facilite l'organisation et la mise à jour de toutes les informations que vous devez inclure.

À ce propos, votre document de budget du projet devrait inclure :

Chaque livrable (et toutes les sous-tâches associées), ainsi que les dates d'échéance finales et les délais internes. Sous chaque sous-tâche, indiquez les éléments détaillés avec toutes les ressources nécessaires et leur coût prévisionnel. Lorsque vous prévoyez de dépenser l'argent pour chaque ressource en fonction du calendrier de votre projet. Un espace pour répertorier les coûts réels et les dates de dépenses, afin que vous puissiez mettre à jour votre budget au fur et à mesure de l'avancement du projet. Qui est responsable de chaque élément budgétaire : qui se chargera de collecter les justificatifs de frais de déplacement ? Qui supervisera les factures des freelances ?

Une fois que vous disposez de toutes ces informations, additionnez les coûts totaux de chaque livrable ou jalon pour calculer le budget prévisionnel de votre projet.

Obtenez instantanément des informations sur la progression du projet en fonction des jalons, des tâches, du temps, des activités et bien plus encore pour gérer les budgets de projet en temps réel

Enfin, demandez aux membres de votre équipe travaillant sur le projet de revoir (une nouvelle fois) le budget pour vous assurer que rien n'a été oublié. Il vaut mieux repérer une erreur à cette étape plutôt qu'à mi-parcours du processus de budgétisation du projet.

📮 ClickUp Insight : 78 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage établissent des plans détaillés dans le cadre de leur processus de définition d'objectifs. Cependant, 50 % d'entre elles, ce qui est surprenant, ne suivent pas ces plans à l'aide d'outils dédiés. 👀 Avec ClickUp, vous transformez facilement vos objectifs en tâches concrètes, ce qui vous permet de les atteindre étape par étape. De plus, nos tableaux de bord sans code offrent une représentation visuelle claire de votre progression, vous permettant ainsi de mieux la suivre et de bénéficier d'un contrôle et d'une visibilité accrus sur votre travail. Car « espérer que tout ira pour le mieux » n'est pas une stratégie fiable. 💫 Résultats concrets : Les utilisateurs de ClickUp affirment pouvoir assumer environ 10 % de travail en plus sans s'épuiser.

6. Faites approuver le budget de votre projet

Vous pouvez présenter votre budget à un client ou simplement le soumettre à votre supérieur hiérarchique ou à d'autres parties prenantes. Adaptez votre présentation à votre public.

Veillez toutefois à inclure des détails qui montrent comment votre budget permettra d'atteindre les résultats souhaités pour le projet — et comment toute réduction du financement entraînera des modifications de la portée du projet. Le travail que vous avez terminé lors des étapes précédentes vous permettra de justifier facilement votre demande de budget pour le projet.

Convertissez les commentaires en tâches ClickUp ou attribuez-les pour transformer instantanément vos idées en éléments d'action concrets

7. Surveillez (et ajustez) votre budget

Votre budget ne peut vous aider au suivi de votre progression et au contrôle des coûts et de la portée du projet que si vous le tenez à jour. Vous n'avez pas besoin de mettre à jour votre budget immédiatement après chaque achat, mais vous devriez prévoir du temps pour ajouter les dépenses et évaluer si vous vous éloignez trop des coûts estimés.

La fréquence optimale de mise à jour varie en fonction de la durée de chaque étape et/ou du délai entre chaque livrable. Un budget comprenant d'importantes dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux devra peut-être être mis à jour tous les quelques jours ; un budget de projet pour un site web de 200 pages pourra se contenter d'un suivi hebdomadaire ou bihebdomadaire.

💡 Conseil de pro : les champs personnalisés de ClickUp vous aident à identifier rapidement les écarts entre les dépenses du projet et le budget.

Si vous constatez des écarts importants entre vos dépenses budgétisées et vos dépenses réelles, passez en mode « atténuation ». Commencez par déterminer ce qui n’a pas fonctionné. Avez-vous oublié une sous-tâche qui a pris une journée entière à votre freelance ? Le client a-t-il bouleversé son plan de projet en cours de route, vous obligeant à revenir en arrière ?

Il est facile d'attribuer une valeur monétaire aux tâches pour maintenir les budgets de projet sur la bonne voie

Chaque fois que vous identifiez une erreur, vérifiez si elle se retrouve dans d'autres étapes et livrables. Enfin, vérifiez si votre réserve pour imprévus couvrira le dépassement inattendu. Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous réaffecter des ressources ou trouver un moyen d'utiliser moins de ressources pour d'autres sous-tâches que votre équipe n'a pas encore commencées ?

Ou souhaitez-vous discuter d'autres options ?

Ces discussions peuvent impliquer vos supérieurs ou le client, et elles ne sont pas agréables à mener. Mais plus tôt vous les aurez, plus vous aurez de chances de trouver une solution qui conviendra au moins à tout le monde, même si elle n’est pas idéale.

Veillez à consigner toute modification dans le budget de votre projet, accompagnée de notes, afin de vous souvenir de ce qui n'a pas fonctionné et de planifier vos dépenses avec précision à l'avenir.

Découvrez ces modèles de grand livre général!

7 modèles pour la gestion des budgets de projet

À ce stade, vous savez que la gestion du budget d'un projet est complexe — alors pourquoi ne pas vous faciliter la vie avec un modèle ? Vous gagnerez du temps sur toute l'installation et aurez accès aux excellents tableaux de bord de ClickUp pour vous aider à visualiser le budget et la progression de votre projet.

Voici sept de nos modèles gratuits préférés de ClickUp pour la gestion budgétaire de projets, qui feront de vous un pro de la gestion budgétaire en un rien de temps :

1. Modèle de plan de projet ClickUp

Télécharger ce modèle Esquissez rapidement votre projet grâce au modèle de plan de projet ClickUp

Puisque le processus budgétaire commence par un plan de projet complet, pourquoi ne pas démarrer votre processus avec le modèle de plan de projet de ClickUp? Il vous offre suffisamment d'espace pour ajouter tout ce dont vous avez besoin pour la planification pré-budgétaire :

Contexte du projet

Présentation du projet

Objectifs

Contraintes et hypothèses

Échéancier

Principaux livrables

Budget et investissements

Ce ne sera pas le seul modèle dont vous aurez besoin pour réussir votre budget de projet, mais ce sera le premier que vous devriez utiliser lors de votre processus de budgétisation.

Idéal pour : Créer un plan de projet complet sur lequel baser vos calculs de budget.

2. Modèle de matrice des ressources du projet ClickUp

Télécharger ce modèle Calculez les coûts des ressources pour votre projet grâce au modèle de matrice des ressources de projet de ClickUp

Les estimations de coûts nécessitent des calculs… beaucoup de calculs. Le modèle de matrice des ressources du projet de ClickUp vous guide dans ces calculs en vous indiquant où saisir les nombres et en calculant les montants finaux à l'aide de champs de formule.

Utilisez-le pour estimer les coûts de tous les types de ressources (main-d'œuvre, équipement, frais généraux, outils SaaS et matières premières) ; n'hésitez donc pas à l'utiliser même pour les projets les plus improbables. Les vues de ce modèle affichent :

Guide de démarrage

Tableau Kanban

Formulaire de saisie des ressources

Liste des ressources

Tableau des coûts

Échéancier

Ces fonctionnalités vous permettent de saisir facilement des estimations de coûts, de planifier la gestion de vos ressources et de voir où vous en êtes par rapport au budget à tout moment de l’échéancier budgétaire.

Idéal pour : calculer efficacement tous les coûts liés aux ressources pour la préparation du budget de votre projet.

3. Modèle ClickUp de gestion de projet budgétisé

Télécharger ce modèle Suivez facilement votre budget et augmentez la rentabilité de vos projets grâce au modèle de gestion de projet budgétisé de ClickUp

Le modèle de gestion de projet budgétisé de ClickUp est conçu pour vous aider à respecter votre budget et à rester sur la bonne voie pour le suivi.

Grâce à ce modèle, vous pourrez :

Organisez les tâches en phases séquentielles

Hiérarchisez les tâches en fonction des contraintes budgétaires

Suivez l'avancement et les coûts en temps réel

Catégorisez et ajoutez neuf attributs tels que « Budget restant », « Budget du projet », « Phase du projet », « Dans les limites du budget » et « Notes ».

La vue Échéancier du projet vous permet de planifier l’échéancier et les jalons du projet. La vue Budget vous aide à gérer et à suivre les dépenses liées au projet.

Idéal pour : Gérer facilement les budgets et la rentabilité des projets.

4. Modèle d'analyse des coûts ClickUp

Télécharger ce modèle Suivez efficacement tous les coûts du projet et évaluez leur impact grâce au modèle d'analyse des coûts ClickUp

Grâce au modèle d'analyse des coûts de ClickUp, vous pouvez évaluer rapidement et précisément l'impact des coûts sur la réussite d'un projet en effectuant le suivi et l'analyse des coûts en un seul endroit.

Ouvrez 6 vues différentes dans diverses configurations ClickUp, telles que les variables de coût, les variables de bénéfice, le profil de coût de l'année en cours, l'analyse et le guide de démarrage, afin de pouvoir analyser la situation en un coup d'œil.

Ce modèle offre aux chefs de projet un moyen simple de suivre les dépenses et d'identifier les domaines où des économies sont possibles.

Idéal pour : analyser les coûts d'un projet afin d'identifier les possibilités d'amélioration de l'efficacité.

5. Modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle « Demande et validation de projet » de ClickUp vous aide à rationaliser le processus de demande, de suivi et de validation des nouveaux projets

Si vous recherchez un outil de suivi plus avancé et plus complet que le modèle « Livrables du projet », optez pour le modèle « Demande et approbation de projet » de ClickUp.

Il est fourni avec des vues prédéfinies de type Liste, Kanban et vue Gantt afin que vous puissiez organiser votre liste de tâches et visualiser votre échéancier en un coup d'œil.

La liste préenregistrée vous demande simplement d'ajouter des détails ; vous n'avez donc pas à créer votre projet à partir de zéro.

ClickUp propose six champs personnalisés , notamment le budget, les dépenses et le budget restant.

Vous pouvez définir des dates d'échéance et des priorités, ce qui peut vous aider à orienter les ajustements budgétaires s'ils s'avèrent nécessaires.

Idéal pour : Suivi et gestion de toutes les demandes et autorisations liées aux projets.

6. Modèle ClickUp de gestion de projet

Télécharger ce modèle Suivez tous vos budgets de projet grâce au modèle de gestion des coûts de projet ClickUp

Si vous avez de nombreux budgets de projet à gérer, utilisez le modèle de gestion des coûts de projet de ClickUp pour avoir une vue d'ensemble de tout. Ce modèle comprend six statuts (couvrant tout, des nouveaux projets aux budgets en évolution en passant par les projets achevés) et six vues :

Liste des projets

Tableau des coûts du projet

Tableau du processus d'approbation

Guide de démarrage

Calendrier

Formulaire de demande de devis pour un projet

C'est le modèle de gestion de budget de projet par excellence, et il vous permettra d'être incroyablement organisé.

Idéal pour : le suivi et la visualisation des budgets de plusieurs projets.

7. Modèle de livrables de projet ClickUp

Télécharger ce modèle Planifiez les livrables de votre projet, suivez sa progression et respectez votre budget grâce au modèle de livrables de projet de ClickUp

À ce stade, vous savez à quel point il est important de ventiler le budget de votre projet par livrable (puis par sous-tâche). Le modèle de livrables de projet de ClickUp comprend des champs personnalisés pour le budget, le budget restant et les dépenses engagées jusqu'à présent.

Il propose six vues, dont une vue Gantt et une liste de budgétisation de projet, ainsi qu'une fonctionnalité d'automatisation qui publie un commentaire dès qu'un champ personnalisé est modifié par un chef d'équipe ou un chef de projet.

En d'autres termes, ce modèle est un outil de suivi budgétaire en temps réel prêt à l'emploi pour les agences. Grâce à ce modèle, la gestion des budgets de projet deviendra un jeu d'enfant.

Idéal pour : le suivi en temps réel des budgets de projet par livrable.

Gestion des budgets de projet : les bonnes pratiques pour assurer la réussite

En suivant ces bonnes pratiques, les chefs de projet peuvent gérer efficacement leurs budgets, garantissant ainsi que les projets sont achevés dans les délais et dans le respect des contraintes financières, tout en maintenant les normes de qualité.

Simplifiez la gestion du budget de vos projets avec ClickUp

La réussite de la gestion budgétaire est synonyme de réussite du projet… Prenez donc le temps de mettre en place un processus de budgétisation rigoureux et bien pensé. Mais cela ne s'arrête pas là.

La réussite passe par une gestion rigoureuse des budgets tout au long du projet afin d'éviter tout écart significatif. Lorsque les activités s'accumulent, cela peut prendre un temps précieux. C'est pourquoi les chefs de projet s'appuient sur des outils spécialisés tels que ClickUp.

Combinez vos connaissances avec nos excellents outils, proposés à différents niveaux de prix, pour établir des budgets qui mèneront à la réussite de vos projets.

Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp!