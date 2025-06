8 modèles gratuits pour établir un budget dans Google Sheets et ClickUp

La planification manuelle d'un budget peut être fastidieuse et source d'erreurs. Imaginez le temps passé à saisir des données financières, notamment vos dépenses mensuelles, dans un planificateur budgétaire ou dans Google Sheets.

Au lieu de perdre du temps à corriger des feuilles de calcul budgétaires, vous pouvez utiliser les modèles de budget Google Sheets qui automatisent les calculs et vous fournissent des informations exploitables en quelques minutes.

Ils sont dotés de formules, de fonctions de mise en forme et de fonctionnalités intégrées qui répondent aux exigences de tous les secteurs et professions. Vous trouverez des modèles de budget Google Sheet adaptés à tous vos besoins financiers, que vous recherchiez des modèles de budget mensuel, annuel ou autre.

Une fois que vous avez saisi vos transactions dans l'un des modèles, vous pouvez voir comment chaque dollar dépensé affecte vos finances personnelles ou la croissance de votre entreprise.

Dans cet article, nous passerons en revue quelques modèles de budget populaires dans Google Sheets et leurs limites. Nous partagerons également quelques alternatives qui facilitent la budgétisation et la collaboration.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de budget Google Sheets ?

Un modèle de budget de flux de trésorerie pré-construit dans Google Sheets vous offre une image claire de votre situation financière. Il visualise l'ensemble de votre budget en un seul endroit, y compris vos dépenses, vos coûts, vos économies et vos investissements.

Voici pourquoi vous devriez utiliser les modèles de budget Google Sheets pour suivre vos finances, que ce soit à titre personnel ou professionnel :

Suivez efficacement vos dépenses : les modèles de planificateur budgétaire comprennent des diagrammes, des budgets hebdomadaires prévisionnels, ainsi que des prévisions d'économies mensuelles et annuelles. Ils comportent des champs pour enregistrer les données relatives aux dépenses variables, aux flux de trésorerie, aux dépenses, aux revenus et aux profits et pertes

Mettre en évidence les données importantes : cette fonctionnalité permet de mettre en évidence les données importantes. Elle est particulièrement utile si votre comptable ou votre conseiller financier accède au modèle de budget de votre entreprise

Partageable : Vous pouvez facilement partager ce tableur budgétaire avec les parties prenantes, le stocker dans vos Google Docs et définir des objectifs réalisables pour votre petite entreprise

Précision améliorée : Cela vous aide à éviter des erreurs budgétaires coûteuses dans vos dépenses mensuelles et vous garantit une confiance totale dans vos calculs budgétaires

Découvrons quelques fonctionnalités indispensables de vos modèles de budget gratuits Google Sheets :

Personnalisation rapide et facile

Un bon modèle de budget doit vous permettre d'ajouter ou de supprimer des catégories de dépenses, de mettre à jour les transactions et de modifier les formules en toute simplicité.

Par exemple, vous devriez pouvoir personnaliser une feuille de calcul pour des rôles spécifiques, tels que les ventes, le marketing ou les finances, et la mettre en forme selon vos besoins. Les modèles Google Sheets excellent dans ces domaines, avec des raccourcis qui vous font gagner du temps et vous épargnent des efforts.

Des informations faciles à comprendre grâce à la visualisation des données

Choisissez un modèle de budget qui structure les éléments de revenus et de dépenses par catégorie et par période spécifique et qui peut résumer les tendances clés. La visualisation des lignes de données sous forme de diagrammes et de tableaux permet d'obtenir des informations clés en un coup d'œil.

Par exemple, vos modèles de budget de projet doivent comporter des filtres et des menus déroulants pour regrouper les éléments de revenus et de dépenses. De même, ils doivent automatiquement mettre en évidence les dépenses qui dépassent un certain seuil.

Collaboration fluide

Pour permettre aux membres d'une équipe de travailler efficacement ensemble, un modèle de budget Google Sheets doit permettre le partage entre plusieurs utilisateurs sans ralentir le processus. Cela aide les parties prenantes à prendre des décisions stratégiques sans retard ni dépendance vis-à-vis d'autres équipes pour l'extraction des données.

Chaque élément de contexte compte lors de la création d'une proposition budgétaire. Par exemple, si vous avez établi des prévisions fondées sur des données concernant les marges bénéficiaires pour le prochain trimestre, ces données ajoutent une nuance à votre proposition.

Ajouter des commentaires ou des notes à vos modèles de budget Excel peut aider les différentes parties prenantes à mieux les comprendre et à prendre des décisions plus rapides.

Intégrations

Le modèle de budget idéal doit permettre d'importer et d'exporter facilement les données vers des outils comptables, des logiciels de planification et d'analyse d'entreprise, des logiciels CRM et des logiciels de gestion de budget de projet.

Trois modèles de budget Google Sheets

Voici des modèles de budget Google Sheets flexibles et faciles à utiliser :

1. Modèle de budget mensuel Google Sheets par Template.net

Vous avez besoin de suivre vos achats par rapport à votre budget en temps réel ? Le modèle de budget mensuel de Template.net vous permet de détailler vos transactions et calcule automatiquement le total des dépenses.

Entrez le mois, les détails de l'élément et le montant réel dépensé. Si vous définissez un seuil, il calculera la différence et affichera tout montant supplémentaire que vous avez pu dépenser. En fonction des tendances du mois en cours, vous pouvez rapidement prendre une note pour vous-même sur la manière de faire mieux le mois prochain. Il y a également un espace pour ajouter des commentaires en bas.

Ce modèle est un outil précieux pour votre processus de budgétisation, car il :

Permet de comparer facilement les flux de trésorerie entrants et sortants grâce à une disposition simple

Suivez votre budget familial et utilisez-le comme modèle de budget mensuel personnel pour suivre vos revenus et vos dépenses

2. Modèle de budget de démarrage Google Sheets par Template.net

Les premiers mois sont cruciaux pour toute nouvelle start-up. Au départ, vous ne disposez peut-être pas de suffisamment de données pour comprendre les flux de trésorerie, ce qui peut compliquer la planification financière. Le modèle de budget pour start-up de Template.net classe les dépenses ponctuelles, telles que les licences, et les dépenses récurrentes, telles que les salaires ou le loyer, sous différentes rubriques.

Saisissez le coût estimé et le coût réel pour des éléments spécifiques et le modèle de rapport de dépenses calculera automatiquement la différence entre les deux et l'affichera. Ainsi, il montre clairement l'impact de chaque composante sur le flux de trésorerie et vous aide à établir des projections budgétaires initiales.

Ce modèle de budget fonctionne parce qu'il :

Vous permet de faire la distinction entre les dépenses immédiates et les dépenses récurrentes. Vous pouvez ainsi allouer vos fonds de manière stratégique en fonction des performances passées et des besoins futurs de votre entreprise

Vous permet d'estimer de manière réaliste les limites budgétaires en fonction des priorités de l'entreprise et des fonds disponibles

3. Modèle de budget d'entreprise Google Sheets par Template. net

Le modèle de budget d'entreprise de Template.net calcule automatiquement le total des dépenses et des revenus pour vous donner une image claire de vos fonds disponibles.

Un diagramme visuel pratique montre la répartition en pourcentage entre les différents éléments de dépenses, les économies et les dettes. Il comporte des sections dédiées au suivi et à la catégorisation des dépenses et des revenus.

Le modèle de budget fonctionne parce qu'il :

Répartit les dépenses mensuelles par catégorie, offrant ainsi plus de clarté aux décideurs

Prévision des flux de trésorerie futurs sur la base de données historiques

Calcule automatiquement l'écart entre les dépenses budgétisées et les dépenses réelles

Vous aide à définir des cibles budgétaires mensuelles réalistes et à les atteindre

Bien que ces modèles Google Sheets pour la gestion de projet et la budgétisation soient généralement simples d'utilisation, ils ont leurs limites.

Examinons les défis liés à l'utilisation des modèles de budget dans Google Sheets.

Limites de l'utilisation de Google Sheets/Docs pour la budgétisation

Fonctions d'analyse des données limitées

Les modèles de budget Google Sheet ne disposent pas des fonctions spécifiques à la finance qui sont utiles pour établir un budget. Par exemple, si vous calculez des taux d'intérêt ou des paiements de prêt, vous devrez vous passer de fonctions telles que PPMT et IMPT.

De plus, les tableaux croisés dynamiques et les macros de Google Sheets ont moins de fonctions qu'Excel, ce qui rend les modèles Google Sheets moins adaptés aux tâches budgétaires complexes.

Mauvaise évolutivité

Google Sheets peut commencer à ralentir avec de grandes quantités de données, ce qui affecte certaines fonctions. Vous devrez utiliser des modèles de feuilles de calcul pour les calculs complexes, ce qui vous ramènera à la case départ : exporter les données manuellement, les mettre en forme et les partager en pièces jointes avec le reste de votre équipe.

Pour une organisation en pleine croissance, les modèles de budget Google Sheets manquent de réactivité et de flexibilité.

Personnalisation limitée

Google Sheets est moins personnalisable en matière de mise en forme et de visualisation des données. Vous devrez peut-être vous contenter de diagrammes et de graphiques basiques avec moins de couleurs et de styles. Si vous souhaitez utiliser des formats de nombre personnalisés pour mettre en évidence les dépenses qui dépassent un certain seuil, Google Sheets offre moins d'options qu'Excel.

Mauvaise intégration

Vous avez besoin d'un module complémentaire tiers pour intégrer la paie, la comptabilité et d'autres outils à votre modèle de document Google Sheets, ce qui crée des problèmes d'intégrité des données. L'autre alternative lorsque vous utilisez des modèles pour Google consiste à copier et coller les données manuellement, ce qui n'est pas pratique lorsque vous travaillez avec de grands ensembles de données.

Comparaison entre ClickUp et Google Sheets en tant qu'alternative pour la budgétisation

Si les trois modèles de budget Google Sheets sont parfaits pour les débutants, leurs limites nuisent à la productivité. Heureusement, nous proposons cinq modèles de budget gratuits dans ClickUp qui constituent des alternatives intéressantes à Google Sheets.

De la gestion de votre budget personnel à celle de vos projets, voici notre liste de modèles gratuits ClickUp pour la gestion financière.

1. Modèle de budget simple ClickUp

Télécharger ce modèle Suivez vos revenus et dépenses mensuels et optimisez vos dépenses grâce au modèle de budget simple de ClickUp

Imaginez que vous vous soyez lancé dans une activité secondaire et que vous souhaitiez suivre toutes vos recettes et dépenses dans un seul tableur. Cela peut sembler compliqué, mais ce n'est pas forcément le cas. Le modèle de budget simple de ClickUp vous permet d'enregistrer vos recettes et dépenses au même endroit et d'en assurer le suivi chaque mois.

Il additionne les totaux mensuels pour afficher vos revenus et vos dépenses depuis le début de l'année. En tant que propriétaire d'entreprise, vous pouvez utiliser ce modèle pour mesurer votre flux de trésorerie, définir des objectifs financiers réalistes et simplifier votre planification stratégique.

Le modèle comprend plusieurs vues Liste et champs personnalisés, vous fournissant ainsi toutes les informations dont vous avez besoin :

La vue « Budget » affiche toutes les transactions effectuées au cours de l'année et sert également de modèle de budget annuel

La vue Revenus affiche les revenus provenant de différentes sources

La vue Dépenses affiche toutes les dépenses

Vous pouvez utiliser les menus déroulants pour filtrer par catégories de transactions ou de revenus spécifiques.

2. Modèle de budget ClickUp Business

Télécharger ce modèle Contrôlez les coûts de votre entreprise et maximisez vos profits grâce au modèle de budget d'entreprise de ClickUp

Le budget d'entreprise fournit un aperçu de la santé financière d'une entreprise en projetant les dépenses et les revenus. Si vous êtes une grande entreprise avec plusieurs points de vente, le modèle de budget d'entreprise de ClickUp vous donne un aperçu de toutes les dépenses de l'entreprise et vous permet d'afficher les détails de chaque magasin.

Cela vous aide à identifier les pertes de revenus potentielles et à comprendre leur impact global sur l'entreprise.

Grâce à divers affichages personnalisés, vous pouvez également analyser les ventes par rapport aux dépenses opérationnelles afin de comprendre parfaitement le flux de trésorerie de votre entreprise.

Ce modèle fournit :

Une ventilation des revenus et des dépenses par magasin et la différence globale

La possibilité de suivre les performances réelles par rapport aux performances prévues

La possibilité d'identifier les domaines à optimiser et les économies à réaliser

Clarté sur les domaines qui nécessitent davantage de dépenses

Utilisez ce modèle comme bilan pour suivre les performances réelles de votre entreprise par rapport aux cibles prévues. Ce modèle de proposition budgétaire peut être utilisé pour mettre en œuvre des stratégies de réduction des coûts et optimiser les dépenses pour une croissance à long terme.

Bonus : ce modèle complet organise vos données financières et vous aide à comparer vos performances financières par rapport aux données historiques.

3. Modèle de gestion de projet budgétisé ClickUp

Télécharger ce modèle Clôturez vos projets dans les délais et dans les limites du budget grâce au modèle de gestion de projet budgétisé de ClickUp

En tant que chef de projet, le modèle de gestion de projet budgétisé de ClickUp vous aide à estimer et à suivre les coûts réels d'un projet à différentes phases et garantit que le projet reste dans les limites du budget.

L'onglet Budget présente une ventilation des coûts budgétés et réels pour chaque catégorie. Pour comprendre les goulots d'étranglement potentiels, utilisez l'onglet Calendrier du projet, qui affiche les tâches individuelles et les dépendances via un diagramme de Gantt. Vous pouvez afficher le statut des tâches ainsi que les jalons clés.

L'onglet Statut des activités affiche le niveau de priorité et les responsabilités de chaque tâche.

Utilisez ce modèle de budget annuel pour obtenir :

Aperçu complet des livrables du projet et des coûts associés, permettant une meilleure prévision et gestion du budget

Visibilité sur les risques ou défis potentiels afin d'estimer les frais généraux et les retards

Une compréhension claire du potentiel de réduction des coûts et d'augmentation de l'efficacité

4. Modèle de rapport budgétaire ClickUp

Télécharger ce modèle Comparez vos performances actuelles aux tendances historiques grâce au modèle de rapport budgétaire de ClickUp

En tant que propriétaire d'entreprise, le modèle de rapport budgétaire de ClickUp vous permet de mesurer les performances du mois en cours par rapport à l'ensemble de l'année (depuis le début de l'année) à l'aide d'indicateurs clés et d'objectifs commerciaux.

Il suit les performances par rapport à la cible et calcule la différence. Vous obtenez une comparaison côte à côte avec les enregistrements depuis le début de l'année et pouvez immédiatement voir si vous êtes en bonne voie pour atteindre l'objectif à la fin de l'année. Il vous permet de noter vos observations et les « leçons apprises » au fur et à mesure que vous examinez les données.

Au niveau opérationnel, ce modèle :

Vous aide à prendre des décisions plus éclairées et à allouer vos ressources plus efficacement

Facilite la détection des problèmes potentiels et des dépassements budgétaires avant qu'ils ne surviennent

Fournit un aperçu plus détaillé de votre situation financière aux parties prenantes

Aide à identifier les moyens d'optimiser les tarifs afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise

5. Modèle de proposition budgétaire ClickUp

Télécharger ce modèle Obtenez un aperçu détaillé des coûts de vos projets grâce au modèle de proposition budgétaire de ClickUp

Le modèle de proposition budgétaire de ClickUp fournit un aperçu des dépenses à chaque étape du projet afin que toutes les parties prenantes puissent évaluer sa viabilité. Il vous aide également à clarifier les revenus prévus par rapport aux coûts.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Calculez avec précision les coûts fixes et récurrents à l'aide de formules et de fonctions intégrées

Intégrez vos données d'entreprise pour élaborer rapidement des propositions complètes. Les statuts et vues personnalisés de ClickUp facilitent la collaboration avec votre équipe sur les aspects clés

Améliorez le suivi des propositions budgétaires et la gestion de projet grâce à des commentaires, des liens vers des tâches, l'automatisation et des outils d'IA intégrés pour l'automatisation des tâches

Bonus : L'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain, agit comme votre gestionnaire de projet par l'IA et vous aide à automatiser les tâches répétitives telles que la création de briefs de projet, le remplissage des dépendances, l'attribution des échéanciers, l'assignation des tâches et la création de sous-tâches afin que vous puissiez consacrer plus de temps à l'analyse des résultats. Générez une proposition budgétaire avec ClickUp Brain

Voici quelques invites, instructions et conseils d'IA pour vous aider à préparer vos prévisions et projections financières : Élaborez un modèle détaillé de prévisions et de projections financières qui inclut les prévisions de revenus, de dépenses et de flux de trésorerie pour la prochaine [insérer la période]. Garantissez l'exactitude et la fiabilité en intégrant des données historiques et les tendances du secteur : [insérer les détails spécifiques de l'entreprise]

Préparez un rapport complet de prévisions financières qui présente les objectifs de revenus, la ventilation des dépenses et les prévisions de rentabilité pour la période à venir [insérez la période]. Mettez en évidence les indicateurs de performance clés et effectuez une analyse de scénarios pour évaluer différents résultats commerciaux : [insérez des données financières spécifiques]

Analysez les données financières historiques et les tendances du marché afin de générer des prévisions de revenus et des projections de dépenses précises pour [insérer la période]. Identifiez les facteurs clés qui influencent les performances financières et fournissez des informations sur les opportunités de croissance et les risques potentiels : [insérer les détails spécifiques du projet ou de l'entreprise]

La planification financière simplifiée grâce aux modèles ClickUp

Pour une planification financière efficace, vous devez contrôler entièrement la manière dont vos données de revenus et de dépenses sont détaillées, rapportées et visualisées.

Les modèles de budget mensuel de ClickUp se synchronisent parfaitement avec vos flux de travail financiers et vous aident à évaluer avec précision l'impact à long terme de vos décisions. Ils vous aident également à identifier de nouvelles opportunités d'optimisation des revenus, de contrôle des coûts, de budgétisation mensuelle ou hebdomadaire et de budgétisation d'évènements dans un contexte d'entreprise.

Et le meilleur dans tout ça : ils sont gratuits.

