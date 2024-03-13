11 modèles gratuits de canevas de modèle d'entreprise dans Word et ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Qu'est-ce qu'un modèle de canevas de modèle d'entreprise ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Les modèles de canevas de modèle d'entreprise sont des outils pré-construits et personnalisables qui permettent de définir et de visualiser votre modèle d'entreprise sur une seule page. Ces documents définissent rapidement la proposition de valeur unique de votre entreprise, son public cible, ses revenus, ses coûts, ses ressources, ses partenariats clés, etc. » } } ] }

La base d'une entreprise prospère est un modèle d'entreprise efficace : sans cela, votre organisation ne pourra pas décoller !

Cependant, créer votre modèle d'entreprise n'est pas une mince affaire, et vous devrez probablement vous appuyer sur tout ou partie de vos ressources au cours du processus de développement. L'une des ressources les plus accessibles et les plus rapides dans ce domaine est un modèle de canevas de modèle d'entreprise. Si vous n'en avez pas encore ou si vous en cherchez un nouveau, vous êtes au bon endroit !

Suivez-nous pour découvrir les questions fréquentes, les avantages et les fonctionnalités des meilleurs modèles de canevas de modèle d'entreprise, ainsi que 11 exemples téléchargeables pour tout type d'entreprise.

Les modèles de canevas de modèle d'entreprise sont des outils prédéfinis et personnalisables qui vous permettent de présenter et de visualiser votre modèle d'entreprise sur une seule page. Ces documents définissent rapidement la proposition de valeur unique de votre entreprise, son public cible, ses revenus, ses coûts, ses ressources, ses partenariats clés, etc.

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes slash pour travailler plus efficacement

Sans modèle, le développement de votre modèle de business canvas peut être un processus long et difficile. De plus, les modèles de business canvas réduisent la marge d'erreur et vous permettent de réfléchir de manière stratégique, de travailler efficacement et de répondre aux attentes de vos parties prenantes.

Les modèles de canevas de modèle d'entreprise sont également d'excellentes ressources à partager avec toute l'équipe afin que chacun reste aligné sur les objectifs à long terme de votre organisation.

Ce qu'il faut rechercher dans un modèle de canevas de modèle d'entreprise

Il existe des tonnes de modèles de canevas de modèle d'entreprise simples, accessibles et gratuits pour pratiquement tous les logiciels de gestion d'entreprise, mais tous les modèles ne sont pas créés de la même manière ! Voici cinq fonctionnalités indispensables à rechercher avant de télécharger :

Plusieurs affichages pour personnaliser la structure de votre forfait de modèle d'entreprise et la manière dont vous le visualisez

Fonctionnalités de collaboration pour impliquer l'équipe, les parties prenantes et les autres services

Facilité d'utilisation et simplicité pour vous assurer que vous utilisez correctement le modèle

Flexibilité pour s'adapter à différentes tailles d'entreprises, secteurs d'activité et modèles commerciaux

Intégrations multiples pour intégrer le contexte et les informations provenant d'autres outils de travail dans votre modèle pour intégrer le contexte et les informations provenant d'autres outils de travail dans votre modèle

Découvrez plus de 15 affichages dans ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

11 modèles de canevas de modèle d'entreprise dans Word et ClickUp

La recherche du modèle BMC idéal peut s'avérer fastidieuse.

Au lieu de parcourir des pages de liens ou de recourir à la méthode essai-erreur, commencez ici avec 11 des meilleurs modèles de canevas de modèle d'entreprise pour ClickUp et Microsoft.

1. Modèle de modèle de business model canvas par ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de modèle de business model canvas par ClickUp

Le modèle Business Model Canvas de ClickUp permet aux équipes de créer facilement de nouveaux modèles commerciaux et d'en essayer différents sur un tableau blanc collaboratif. Le modèle commence par neuf segments principaux codés par couleur pour structurer votre modèle de business model canvas :

Partenaires clés

Activités clés

Proposition de valeur

Relations avec la clientèle

Segments de clientèle

Canaux

Ressources clés

Structure des coûts

Flux de revenus

Définir ces segments vous aidera à développer chaque élément de votre modèle d'entreprise et donnera à votre organisation les bases nécessaires pour prospérer. Ce modèle vous invite également à indiquer l'entreprise pour laquelle vous créez le modèle d'entreprise, ainsi que le concepteur impliqué et la date de création. Vous pouvez également spécifier le nom et le nombre de versions si vous prévoyez de créer plusieurs itérations d'un modèle d'entreprise à l'aide de ce modèle. Et comme les tableaux blancs ClickUp offrent une toile infinie, vous ne serez jamais à court d'espace pour développer vos idées commerciales.

2. Modèle de modèle de business canvas pour startup par ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de tableau blanc Startup Canvas par ClickUp

Les startups ont des besoins spécifiques en matière de planification et ont besoin d'un outil capable de leur permettre de prendre pied solidement sur le marché. Le modèle Tableau blanc Startup Canvas de ClickUp a été conçu dans cette optique, et c'est pourquoi ClickUp est l'un des meilleurs outils pour les startups en phase de planification.

Ce modèle comprend tout ce dont vous avez besoin pour évaluer la faisabilité de votre start-up en fonction de différents paramètres. Il comprend 13 segments qui couvrent presque tous les aspects de votre start-up afin de vous aider à concrétiser pleinement votre vision de l'entreprise. Nommez facilement les partenaires clés de votre organisation, le problème que votre entreprise ou votre produit va résoudre, votre marché cible, vos objectifs mesurables, les coûts d'équipement, les facteurs clés de votre réussite, et plus encore.

Ce modèle Tableau blanc convivial pour débutants vous permet de créer un résumé concis de votre entreprise, de ce que vous souhaitez accomplir et de la manière dont vous pouvez réussir. Il peut également servir de feuille de route pour un plan d'affaires plus complet à mesure que votre entreprise se développe.

3. Modèle Lean Canvas par ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle Lean Canvas par ClickUp

Le modèle Lean Canvas de ClickUp aide les chefs d'entreprise à identifier les hypothèses les plus cruciales et les plus dangereuses au sein de leur organisation. Il est particulièrement utile lors du lancement d'un nouveau produit ou service, car il présente toutes les idées et les problèmes potentiels dans une liste organisée et facile à comprendre. Autre ressource précieuse pour les startups, ce modèle ne sert pas uniquement à la phase de planification : vous pouvez l'utiliser plusieurs fois pour organiser n'importe quel domaine de votre entreprise tout au long de son cycle de vie.

Un peu différent des diagrammes Tableau blanc que nous avons vus plus haut, ce modèle applique une liste prédéfinie à votre environnement de travail avec trois vues, dont la vue Formulaire unique de ClickUp, la vue Tableau de type Kanban et la vue Tableur. Grâce à ces vues, les responsables peuvent choisir comment visualiser les problèmes à traiter et les classer en fonction de facteurs tels que le segment de clientèle, le coût, les indicateurs, les canaux, etc.

Dans ce modèle, vous trouverez également un guide de démarrage détaillé sous forme de document ClickUp pour vous aider dans le processus d'installation, trois statuts personnalisés et huit champs personnalisés pour accéder rapidement et directement aux informations clés depuis vos tâches.

4. Modèle de planification d'entreprise par ClickUp

Modèle de forfait Business par ClickUp

Si vous lancez une nouvelle idée commerciale, le modèle de planification commerciale de ClickUp vous aidera à élaborer un plan d'affaires complet qui ne néglige aucun aspect. Il détaille toutes les tâches que vous et votre équipe devez accomplir et organise tout selon un échéancier clair.

Ce modèle vous invite immédiatement à saisir les informations, les échéances et les projets de votre organisation dans des tâches prêtes à l'emploi, organisées sous forme de liste interactive, de tableau Kanban ou de tableur. Avec quatre statuts personnalisés et trois champs personnalisés pour ajouter des références, des approbations et des sections à chaque tâche, ce modèle est un peu plus simple à prendre en main que le précédent, mais il comprend un document ClickUp complet sur le forfait Business pour vous aider à élaborer votre stratégie.

Prêt à en savoir plus sur la stratégie d'entreprise ? Utilisez ce modèle avec un autre modèle de planification stratégique pour vous assurer que vous prenez les bonnes mesures.

5. Modèle de document de planification commerciale par ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de document pour forfait Business par ClickUp

Si vous n'êtes pas prêt à mettre en œuvre votre modèle d'entreprise, commencez par le modèle de document de planification d'entreprise de ClickUp pour définir et visualiser votre stratégie commerciale dans son intégralité. Ce modèle est unique, car il est spécialement conçu pour ClickUp Docs. Bien qu'il soit intuitif et facile à prendre en main, il ne s'agit en aucun cas d'un simple document d'une page!

Le document mis en forme vous guide de haut en bas. En commençant par le nom de votre entreprise, un aperçu, le contexte et l'équipe, vous serez rapidement invité à définir des indicateurs clés et des recherches, notamment :

Et plus encore ! De plus, vous pouvez lier des tâches directement dans votre document Forfait Business et transformer n'importe quel texte en élément d'action, ce qui vous aide à mettre en œuvre vos nouvelles idées dès qu'elles surgissent. Et grâce à l'historique des versions enregistrées automatiquement, à la modification collaborative en direct et aux commentaires attribués, votre document restera à jour et constituera une source de référence fiable tout au long du développement de votre proposition commerciale et de votre modèle.

6. Modèle de forfait Business Lean par ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de forfait Business Lean par ClickUp

Pour quelque chose d'un peu moins complet que nos autres modèles de plan d'affaires et de tableau blanc, vous pouvez tirer le meilleur parti de vos ressources avec ce modèle de plan d'affaires Lean de ClickUp.

Dans ce modèle, vous aurez accès à plusieurs vues en fonction de votre mise en page préférée, notamment une liste dynamique, un tableau Kanban prédéfini et plusieurs documents d'aide. Dans chaque vue, vous trouverez des sections pratiques pour toutes vos informations clés, notamment le résumé de votre plan, le modèle de business, les tâches prioritaires ou les notes.

Dans le résumé de votre plan, vous pouvez classer vos tâches selon cinq statuts personnalisés différents, ajouter plusieurs assignés pour les équipes interfonctionnelles, définir des échéances, joindre des documents, et plus encore. Ce modèle vous permettra d'établir les bases d'un plan d'affaires traditionnel à mesure que vous et votre équipe accomplissez vos tâches et travaillez à la réalisation de vos objectifs commerciaux.

7. Modèle de plan de développement commercial par ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de plan de développement commercial de ClickUp est conçu pour vous aider à créer un plan complet pour développer votre entreprise.

Le modèle de plan de développement commercial de ClickUp offre une feuille de route complète conçue pour réussir. Grâce à son interface conviviale, ce modèle facilite la définition d'objectifs mesurables, l'identification des jalons clés pour le suivi des progrès et la création de plans d'action et de stratégies clairs.

En utilisant ce modèle, les entrepreneurs peuvent efficacement tracer leur chemin vers une croissance et un développement durables, garantissant ainsi que leur entreprise reste agile et réactive dans le paysage dynamique du marché actuel.

8. Modèle d'idéation commerciale par ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle d'idéation commerciale par ClickUp

Vous avez besoin de l'outil idéal pour mettre en pratique et développer vos techniques d'idéation? Utilisez le modèle Business Ideation Template de ClickUp pour commencer à mapper de nouveaux concepts. C'est également une excellente ressource à avoir sous la main lors de discussions de groupe ou de sessions de brainstorming.

Le modèle présente aux utilisateurs un diagramme d'idéation qui comprend différents segments pour aider à classer et organiser les idées. Vous pouvez noter toutes les idées en fonction de leur orientation (processus métier, produit ou personnes). La légende indique chaque catégorie, et le segment « Pool d'idées » vous permet, ainsi qu'aux autres utilisateurs, d'ajouter certaines idées générales que vous pourrez classer ultérieurement.

L'ensemble du diagramme est très visuel et organisé à l'aide du logiciel de tableau blanc numérique ClickUp, qui vous permet de capturer et de développer vos idées dès qu'elles vous viennent à l'esprit.

Télécharger ce modèle Modèle de brainstorming pour entreprises par ClickUp

Si vous utilisez ClickUp comme logiciel de brainstorming, le modèle Business Brainstorming Template de ClickUp vous aidera à développer de nouvelles idées.

Ce modèle vous permet de classer vos idées en fonction des critères suivants :

Ce que vous aimez

Ce que vous savez

Ce dont les gens ont besoin

Ce pour quoi les gens sont prêts à payer

Ajoutez plusieurs personnes à votre diagramme Tableau blanc et utilisez la détection collaborative pour afficher votre travail et le modifier simultanément sans chevauchement.

Cet outil visuel unique donnera à chacun le sentiment de contribuer activement aux discussions et aux sessions de brainstorming, même si vous travaillez de manière asynchrone. Vous pouvez également aller plus loin avec ce modèle et utiliser votre diagramme achevé pour hiérarchiser les nouvelles idées et déterminer celles qui méritent d'être approfondies.

10. Modèle de modèle de canevas de modèle d'entreprise Microsoft Word par Neos Chronos

via Neo Schronos Template Library

Une autre option pour vous aider à développer votre modèle d'entreprise est le modèle de canevas de modèle d'entreprise Microsoft Word. Il est similaire aux modèles de canevas de modèle d'entreprise ClickUp et permet d'organiser simplement les différentes facettes de votre entreprise.

À l'aide de ce modèle de base, vous pouvez définir plusieurs détails clés concernant votre modèle d'entreprise, notamment vos principaux partenaires et fournisseurs, votre proposition de valeur et vos relations. Identifiez les canaux que vous devrez utiliser pour atteindre vos clients, ainsi que les ressources nécessaires à chaque activité. En outre, vous pouvez ajouter des informations sur les sources de revenus et la structure des coûts.

Cet outil est téléchargeable gratuitement et peut être utilisé immédiatement dans Microsoft Word. Si vous recherchez la simplicité dans votre modèle de canevas de modèle d'entreprise, c'est un bon point de départ.

11. Modèle vierge de canevas de modèle d'entreprise Microsoft Work par The Business Model Analyst

via The Business Model Analyst

Vous recherchez un modèle Word différent pour créer votre prochain plan d'affaires ? Ce modèle vierge de modèle de canevas de modèle d'entreprise est un peu plus complexe et flexible que le document précédent, et il est également téléchargeable gratuitement !

Ce modèle vous offre, ainsi qu'aux membres de votre équipe, une vue centralisée de votre modèle d'entreprise, permettant à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde, au sens propre comme au figuré. Il reprend les segments du modèle ci-dessus et les présente sous forme de diagramme. Vous pouvez afficher tous les partenaires clés, les activités et bien plus encore dans des sections organisées, puis ajouter des détails sous forme de notes autocollantes. Choisissez parmi différentes options de mise en forme, notamment des couleurs, des polices de caractères et des dispositions, afin d'optimiser la présentation de vos données.

Éléments d'un modèle de business canvas

Il est essentiel de comprendre les composants clés d'un modèle de canevas de modèle d'entreprise pour l'appliquer efficacement à votre stratégie commerciale. Chaque élément joue un rôle essentiel dans la présentation d'une vue complète de votre modèle d'entreprise. Voici les éléments essentiels d'un modèle de canevas de modèle d'entreprise :

Partenaires clés

Les partenaires clés sont les entreprises ou les personnes externes qui contribuent à la réussite de votre entreprise. Il peut s'agir de fournisseurs, de fabricants et d'alliés commerciaux qui soutiennent vos opérations ou vos stratégies d'entrée sur le marché, vous aidant ainsi à réduire les risques ou à acquérir des ressources.

Activités clés

Les activités clés englobent les actions essentielles que votre entreprise doit mener pour offrir sa proposition de valeur avec succès. Elles peuvent s'intercaler entre la production, la résolution de problèmes et la livraison, et sont cruciales pour la prospérité de votre modèle d'entreprise.

Proposition de valeur

La proposition de valeur définit la valeur unique que votre produit ou service offre aux clients. C'est ce qui vous distingue de vos concurrents et répond aux besoins ou problèmes spécifiques de vos clients, rendant votre offre irrésistible.

Relations avec la clientèle

Les relations clients décrivent les types de relations que vous établissez avec vos segments de clientèle. Qu'elles soient personnelles, automatisées ou en libre-service, cet élément décrit comment vous interagissez et maintenez l'engagement de vos clients.

Segments de clientèle

Les segments de clientèle identifient les différents groupes de personnes ou d'organisations que votre entreprise souhaite servir. Différents segments peuvent avoir des besoins variés, et adapter votre approche à chaque segment peut optimiser la satisfaction et la valeur ajoutée.

Canaux

Les canaux désignent les méthodes par lesquelles votre entreprise communique avec ses segments de clientèle et les atteint afin de leur offrir sa proposition de valeur. Des canaux efficaces garantissent que les bons produits et services parviennent aux clients au bon moment et au bon endroit.

Ressources clés

Les ressources clés sont les actifs indispensables à une entreprise pour créer et fournir sa proposition de valeur, atteindre ses marchés, entretenir ses relations avec ses clients et générer des revenus. Elles comprennent les ressources physiques, intellectuelles, humaines et financières.

Structure des coûts

La structure des coûts met en évidence les coûts importants liés à l'exploitation du modèle d'entreprise. Les comprendre aide à élaborer des stratégies d'optimisation de la valeur, de réduction des coûts et de gestion financière globale.

Flux de revenus

Les flux de revenus constituent les différentes sources à partir desquelles l'entreprise tire ses revenus de chaque segment de clientèle. Il peut s'agir de ventes directes, d'abonnements, de licences ou de tout autre mécanisme générateur de revenus.

Atteignez vos objectifs grâce aux modèles de modèles de business

Choisir le bon modèle de modèle de business est essentiel pour développer un forfait réussi qui s'aligne sur les objectifs de votre entreprise. Avec une variété d'options disponibles, il peut être difficile de trouver le modèle idéal qui correspond à vos besoins spécifiques.

La vaste bibliothèque de modèles de ClickUp propose une gamme de modèles personnalisables pour rationaliser votre processus de planification commerciale et atteindre vos objectifs. De plus, vous pouvez accéder gratuitement à tous les modèles, à des centaines de fonctionnalités de productivité et à plus de 1 000 intégrations lorsque vous vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui.