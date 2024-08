10 modèles d'estimation exceptionnels pour des prévisions de coûts précises dans ClickUp, Excel et Word

Déterminer le prix d'un projet, d'un produit ou d'un service peut demander du temps et des efforts. Vous devez aborder la question avec une précision et une exactitude sans faille, sans laisser de place aux incertitudes et aux hypothèses.

L'évaluation d'un chiffre peut sembler une solution de facilité, mais c'est une pratique à proscrire dans le monde des affaires. Vos futurs clients, investisseurs et dirigeants ont besoin de savoir à quel prix s'attendre pour pouvoir planifier leurs budgets et allouer leurs ressources.

Si vous omettez un seul élément de l'équation, vous ouvrez la porte aux malentendus, à la mauvaise communication et, dans le pire des cas, aux problèmes juridiques. Heureusement, il existe un moyen de s'assurer que vous divulguez toutes les informations pertinentes : les modèles d'estimation. Ils contiennent des sections préétablies qui vous guident dans la création d'un devis correspondant à votre secteur d'activité et comprenant tous les détails relatifs aux coûts.

Dans cet article, nous allons discuter des 10 meilleurs modèles pour créer des documents de devis en un clin d'œil. 💸

Qu'est-ce qu'un modèle de devis ?

Un devis est un document indiquant le montant que vous facturerez pour les produits, les services ou les projets sur lesquels vous travaillez. Il détaille tous les coûts liés à l'article en question et donne une idée du prix final. Les devis étant des approximations des dépenses totales, ils ne sont pas juridiquement contraignants et vos clients potentiels peuvent les rejeter sans conséquences.

Un modèle de devis est un raccourci pour réaliser des devis de qualité. Au lieu de vous demander quelles sections inclure dans votre document, vous pouvez utiliser un modèle et simplement remplir les informations requises. Les modèles de devis vous font gagner du temps et réduisent le risque de problèmes, garantissant ainsi la satisfaction du client.

Quels sont les éléments essentiels d'un modèle de devis ?

Si vous voulez un modèle de devis de qualité, assurez-vous qu'il comporte les éléments essentiels (sections) suivants :

Vos informations : Un modèle de devis commence généralement par un espace où vous devez inclure vos informations Informations sur le destinataire : Cette section vous permet d'ajouter des informations sur le destinataire du devis Étendue des travaux : C'est ici que vous inclurez la description des produits ou des services que vous fournirez. Indiquez les quantités, les matériaux nécessaires et les tâches spécifiques à accomplir Informations sur les prix : Indiquez les détails de la tarification et discutez des taxes et des éventuelles remises ou offres promotionnelles dont votre client pourrait bénéficier Conditions de paiement : C'est ici que vous indiquerez la durée de validité du devis, ainsi que les méthodes et calendriers de paiement acceptables Signature : Un modèle de devis doit prévoir un espace pour la signature de votre client s'il décide d'accepter votre proposition

N'oubliez pas que les éléments et leur ordre dépendent de l'objectif du modèle. Par exemple, un modèle de devis de projet destiné à un usage interne est très différent d'un modèle de devis que vous utiliserez pour vos clients.

Les 10 meilleurs modèles d'estimation pour la divulgation des coûts prévus

Après avoir analysé des dizaines de modèles de devis, nous avons sélectionné les meilleurs modèles dans les catégories suivantes ClickUp vous trouverez dans ce site des informations sur les logiciels de gestion, Excel et Word qui vous aideront à maintenir la transparence avec vos clients et à éviter les malentendus.

1. Modèle de gestion des coûts de projet ClickUp

Gardez la trace de chaque coût et collaborez efficacement avec le modèle de gestion des coûts de projet ClickUp

Si vous voulez être le maître du budget de votre projet, le modèle de gestion des coûts de projet ClickUp est fait pour vous Modèle de gestion des coûts de projet ClickUp est la voie à suivre !

Ce modèle vous permet de estimer les coûts, de suivre plusieurs projets en temps réel, de visualiser les performances en matière de coûts et d'allouer les ressources en conséquence. Il est incroyablement pratique pour gérer des projets complexes avec de nombreuses parties prenantes, car il facilite la collaboration et la communication.

Votre point de départ est la vue Formulaire de demande de coût de projet. Cette vue Formulaire ClickUp est l'endroit où les membres de votre équipe et vos partenaires fournissent des détails sur leurs projets et indiquent les coûts estimés. Le formulaire est personnalisable : vous pouvez ajouter des champs de tâches ClickUp (barre d'outils à gauche de l'écran), modifier les questions existantes ou en créer de nouvelles pour les aligner sur le domaine d'activité de votre entreprise.

Une fois les formulaires remplis, vous pourrez consulter les informations fournies dans différents modes d'affichage, en commençant par l'affichage Tableau des coûts du projet. Dans cette vue, vos projets sont regroupés en fonction de leur statut (par exemple, Besoin d'approbation, Approuvé et Achevé) et de leurs coûts. Les colonnes correspondent aux questions du formulaire.

Les colonnes correspondent aux questions du formulaire Vue du calendrier vous permet de visualiser les coûts liés au projet dans un calendrier, afin de ne rien manquer.

Le Panneau du processus d'approbation affiche vos projets et leur résultat d'approbation, tandis que la Liste des projets résume tous les détails et affiche les attributaires, les dates d'échéance et les approbateurs.

2. Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp

Gérez facilement vos projets et leurs coûts grâce au modèle de feuille de calcul ClickUp pour la gestion de projets

La gestion des coûts est l'une des nombreuses responsabilités des chefs de projet. Si vous souhaitez un modèle qui vous aide à suivre les coûts liés au projet et à vous assurer que toutes les tâches sont achevées à temps et sans accroc, vous pouvez vous appuyer sur le modèle de feuille de calcul ClickUp pour la gestion de projet Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp .

Utilisez le modèle et ses multiples vues pour centraliser toutes les informations relatives au projet, clarifier les choses, communiquer clairement et accroître l'efficacité.

La première vue est le Tableau des livrables : c'est ici que vous décomposez votre projet en phases et que vous créez des tâches. Ajoutez des assignés, des niveaux de priorité la vue d'ensemble du projet comprend les coûts, l'état, les niveaux de risque et d'autres détails afin de créer une vue d'ensemble complète. Par défaut, la vue n'inclut pas de colonne pour les coûts du projet, mais vous pouvez ajouter un champ personnalisé.

La deuxième vue est le Processus d'approbation. Cette vue Tableau Kanban affiche les tâches que vous avez ajoutées dans la vue précédente sous forme de cartes et les classe en fonction de leur statut d'approbation (en attente, prêt à être approuvé ou à réviser). Utilisez la fonctionnalité "glisser-déposer" de ClickUp pour déplacer les cartes au fur et à mesure de l'avancement des tâches.

La vue Gantt du projet visualise toutes les tâches sur une ligne de temps, ce qui vous permet de planifier à l'avance et de gérer les charges de travail avec un maximum d'efficacité.

3. Modèle de budget de projet ClickUp avec WBS

Décomposez vos projets en tâches et facilitez le suivi du budget grâce au modèle de budget de projet ClickUp avec WBS

La budgétisation d'un projet peut rapidement sombrer dans le chaos si vous ne divisez pas votre travail en parties gérables. Avec le modèle de budget de projet ClickUp Budget de projet ClickUp avec modèle d'OTP avec ClickUp Project Budget with WBS Template, vous pouvez gérer les projets les plus complexes en plusieurs étapes et suivre vos coûts pour vous assurer que vous restez dans les limites de votre budget.

La première des cinq vues du modèle est la Structure de répartition du travail. C'est ici que vous diviserez votre projet en phases pour en faciliter la gestion et le suivi. Ajoutez des responsables, des dates importantes, des niveaux de priorité, des taux de main-d'œuvre, des coûts de matériel et le budget total du projet pour centraliser les informations.

Les Calendrier du projet cette vue est un diagramme de Gantt affichant le calendrier de votre projet et peut être utile pour la planification à long terme et la prévention des chevauchements.

Dans la vue Budget, vous placez une loupe sur les coûts et comparez les estimations au montant réellement dépensé. 🔍

La vue État du travail est un tableau Kanban qui classe vos tâches en fonction de leur état (comme À faire, En cours ou Terminé). Pour modifier l'état d'une tâche, réorganisez la carte correspondante sur le tableau par simple glisser-déposer.

Enfin, la vue Toutes les activités vous permet de prendre du recul et d'avoir une vue d'ensemble de tous vos projets et de leurs détails, y compris les phases, les dates d'échéance, les statuts, les taux de progression et les coûts planifiés et réels.

Le modèle vous permet également de rationaliser vos flux de travail avec ClickUp Automations -Créez des alertes en cas de dépassement de budget et surveillez vos coûts.

4. Modèle de formulaire de devis ClickUp

Gagnez du temps et obtenez les informations nécessaires à la création de devis grâce au modèle de formulaire de devis ClickUp

Avant de fournir à vos clients un devis détaillé, vous devez bien comprendre ce qu'ils veulent. Les Modèle de formulaire de devis ClickUp vous aide à bien cerner les besoins de votre client et à établir une base solide pour fournir des devis précis. 💪

Ce modèle de formulaire de devis est particulièrement pratique pour ceux qui proposent une large gamme de produits ou de services, car il vous aide à cerner les besoins des clients et à y répondre avec un risque minimal de confusion.

Le cœur du modèle est la vue Formulaire de demande de devis. Il s'agit d'un questionnaire que vous envoyez à vos clients et que vous leur demandez de remplir. Par défaut, le formulaire contient des questions sur le service spécifique qui intéresse les clients, l'horaire, le niveau d'expérience requis et la date de début potentielle. Vous pouvez facilement personnaliser le formulaire pour qu'il reflète votre marque et votre secteur d'activité.

Lorsqu'un client soumet le formulaire, les informations qu'il a saisies apparaissent dans la vue Nouvelles demandes de devis. Au lieu du nom de la tâche, vous verrez le nom de la personne qui a soumis le formulaire.

La vue Processus de création de devis est un tableau Kanban qui affiche les tâches sous forme de cartes et les trie en fonction de leur statut (par exemple, Nouvelle demande, En cours, En cours de révision et Prêt). Déplacez les cartes dans les colonnes correspondantes au fur et à mesure que vous modifiez leur statut.

La dernière vue du modèle (Toutes les demandes) résume toutes les demandes avec leurs détails. Cette vue d'ensemble vous permet de vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet et d'allouer des ressources en toute confiance.

5. Modèle de formulaire de devis de service ClickUp

Comprenez ce dont vos clients potentiels ont besoin et donnez des devis précis avec le modèle de formulaire de devis de service ClickUp

Vous en avez assez des échanges interminables d'e-mails avec vos clients qui vous font perdre un temps précieux ? Le modèle de Modèle de formulaire de devis de service ClickUp vient à la rescousse ! 🦸

Le modèle vous aide à rassembler les informations nécessaires pour donner à vos clients potentiels un devis précis, sans aucun appel téléphonique, ni e-mail, ni message. Cela est possible grâce à la vue Formulaire de demande de devis du modèle.

Le formulaire invite les clients potentiels à faire part de leurs besoins et de leurs exigences. Vous contrôlez totalement l'apparence du formulaire - personnalisez les champs pour recueillir exactement les informations dont vous avez besoin.

Vous pouvez envoyer le lien du formulaire directement à vos clients potentiels ou le partager sur votre site web ou vos profils de médias sociaux, ce qui simplifie le processus de demande de devis la gestion des clients .

Une fois qu'une personne a rempli le formulaire, les informations saisies apparaissent dans la vue Nouvelles demandes de devis. Chaque colonne de la vue correspond à une question du formulaire. Si le paramètre par défaut ne vous convient pas, vous pouvez le modifier dans le formulaire.

La vue Processus de création de devis vous aide à suivre la progression de chaque demande de devis en divisant vos tâches en fonction de leur statut. Mettez à jour le tableau en faisant glisser les cartes de tâches.

Enfin, le formulaire Toutes les demandes vous donne une vue d'ensemble de toutes les demandes triées par offre de services.

6. Modèle Excel d'estimation des coûts par Template.net

Estimez chaque catégorie de coût liée au projet et faites des plans budgétaires précis avec le modèle Excel d'estimation des coûts de Template.net

Si vous préférez les bonnes vieilles feuilles de calcul pour estimer les coûts d'un projet et établir des plans budgétaires précis, vous pouvez utiliser le modèle Excel d'estimation des coûts la gestion des documents pour les personnes qui ont besoin d'un modèle d'estimation des coûts, sautez à bord du train Excel de Template.net ! 🚂

Vous ne recevez pas d'instructions sur l'utilisation de ce modèle d'estimation Excel, mais vous obtenez un excellent exemple. Par défaut, le modèle affiche un devis pour un projet de développement web. Il décompose ensuite le projet en plusieurs catégories de coûts :

Personnel

Matériel

Matériel

Déplacements

Vient ensuite la colonne Description, qui répertorie les éléments liés à la catégorie. La colonne suivante, Taux/Coût unitaire, indique votre estimation de prix par unité (dans le cas du matériel et de l'équipement) ou par taux (dans le cas du personnel). La colonne Sous-total résume les coûts totaux pour chaque catégorie de coûts.

Le tableau situé dans le coin supérieur droit du modèle résume toutes les catégories de coûts et leurs coûts respectifs, avec un coût global (total) affiché dans la dernière ligne. Sous le tableau, vous trouverez un graphique représentant toutes les catégories de dépenses.

Le modèle est 100% personnalisable, vous pouvez donc l'adapter à la nature de votre projet. Toutes les formules sont déjà configurées, vous n'avez donc pas à vous soucier de faire des mathématiques ! 🧮

7. Modèle Excel d'estimation de soumission de construction par ConstructionLogs

Créez un modèle de devis d'entrepreneur avec facilité grâce à ConstructionLogs

Êtes-vous un gestionnaire de projet de construction à la recherche d'un modèle de devis sans fioritures ? Le modèle Excel Modèle d'estimation de l'offre de construction de ConstructionLogs contient tout ce dont vous avez besoin pour représenter les coûts, allouer les ressources et planifier les budgets des projets.

Le modèle est simple : vous obtenez un tableau avec des colonnes dans lesquelles vous devez saisir les informations correctes pour obtenir des calculs précis.

Tout d'abord, vous utilisez la colonne Description pour diviser votre projet en catégories de coûts afin de faciliter la navigation. Celles-ci peuvent concerner les matériaux, la protection thermique et les coûts de main-d'œuvre. Sous chaque catégorie, dressez la liste de tous les éléments qui la composent.

Ensuite, vous devez entrer des informations sur la quantité, l'unité et le coût par unité. Comme le modèle comporte déjà des formules, il effectuera les calculs pour vous. En plus d'afficher les dépenses pour chaque catégorie de coûts, le modèle fournit le total général. Pour obtenir le bon chiffre, vous devrez saisir des pourcentages pour les taxes, la charge de travail, les frais généraux et les bénéfices, ainsi que les obligations.

8. Modèle Excel d'estimation de travail par Vertex42

Réalisez facilement un devis précis en utilisant le modèle de devis Excel de Vertex42

Le modèle de devis Excel de Vertex42 est une question de simplicité - il permet à vos clients potentiels d'obtenir les informations dont ils ont besoin sans trop de détails et de longues descriptions.

La première étape de l'utilisation de ce modèle consiste à saisir vos informations dans le coin supérieur gauche. Ensuite, vous devez indiquer le nombre estimé, la date et les informations sur le destinataire.

Poursuivez en décrivant le travail que votre client potentiel vous demande d'effectuer. Le modèle comporte un espace vide à cet endroit, de sorte qu'il convient à toutes les professions. Que vous soyez agriculteur et que vous vendiez des betteraves, un entrepreneur ou un artiste indépendant, décrivez en détail le travail à effectuer afin de minimiser les risques de malentendus.

La dernière section du modèle vous permet de répartir vos coûts en catégories et d'indiquer le montant de chacune d'entre elles, ainsi que l'estimation totale.

Vous pouvez éditer ce modèle dans Word, Excel ou Google Docs. Si vous optez pour Excel ou Google Docs, vous apprécierez les formules préétablies fournies avec le modèle. Malheureusement, Word ne prend pas en charge les formules, et vous devrez donc calculer les chiffres manuellement.

9. Modèle d'estimation de travail Word par CashboardApp

Divulguez les coûts à vos clients potentiels avec facilité en utilisant le modèle de devis Word de CashboardApp

Gardez vos estimations propres et simples avec le modèle d'estimation de travail Word de Cashboard App ! 🤩

Ce modèle de devis dans Word ne se targue pas d'options avancées, mais cela ne le rend pas moins efficace. Il contient tous les éléments essentiels pour que vos clients potentiels obtiennent les informations dont ils ont besoin pour décider si vous correspondez parfaitement à leurs attentes.

Le modèle est divisé en trois sections principales. Dans la première, vous divulguez vos informations et celles du destinataire.

La deuxième section (Introduction) explique l'objet du devis. Soyez aussi détaillé que possible l'étendue des travaux les délais et toutes les informations susceptibles d'intéresser votre client.

La troisième section est un tableau dans lequel vous classerez votre projet et indiquerez la durée et le coût estimés. Ajoutez les taxes et les remises et calculez le sous-total de votre devis.

10. Modèle de devis Word par Invoice Maker

Utilisez le modèle de devis Word d'Invoice Maker pour créer un devis en quelques étapes seulement

Il n'y a rien de plus simple que le modèle de devis Word d'Invoice Maker. Ce modèle simple vous permet de créer des documents de devis en toute simplicité ! 🥵

Après avoir rempli les sections "De" et "Facturer à", vous passez directement à la partie centrale de ce modèle de devis Word, à savoir la définition de l'objet de la facture l'étendue du projet et les prix. Dans le tableau, vous indiquez tous les éléments de votre devis, les tarifs, les quantités, les montants des taxes et les montants totaux.

Vous avez la possibilité de fournir des détails supplémentaires sous le tableau discuter des conditions de paiement les délais, les demandes spéciales de votre client potentiel et les calendriers de paiement.

Donnez les instructions de paiement à gauche et indiquez le total partiel à droite du document. Tenez compte des frais d'expédition, des taxes sur les ventes et des remises (si vous en proposez), et indiquez le montant que votre client potentiel devra payer s'il s'engage avec vous.

Modèles d'estimation : Efficacité et transparence

Les modèles de devis proposés facilitent une communication claire et garantissent la satisfaction du client, tout en vous faisant gagner un temps précieux.

Commencez par un modèle de devis gratuit dans ClickUp pour découvrir ce que la plateforme a à offrir. Explorez sa collection de plus de 1 000+ modèles pour toutes sortes d'objectifs, de RFP (demande de proposition) à propositions de budget et la gestion du temps !