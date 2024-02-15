10 modèles de plan de projet en Word et ClickUp

À l'instar d'une équipe de cuisine munie d'un forfait pour une fête, une équipe disposant d'un plan peut obtenir d'excellents résultats.

Les grandes lignes d'un projet vous aident à organiser vos idées, à diviser les tâches en paramètres gérables et à fixer un paramètre pour achever le projet. La création d'un plan oblige votre équipe à réfléchir au processus d'exécution d'un projet. À ce moment-là, les composantes abstraites de la vision, des opportunités et des défis de votre projet se fondent en un plan d'ensemble un forfait d'action concret .

Considérez également l'esquisse comme un outil de communication. Il s'agit d'un document convaincant, qui fait autorité et qui permet à toutes les parties prenantes de se mettre d'accord sur les points suivants les objectifs du projet et les attentes. En cas de doute sur la meilleure façon d'aborder un projet ou une tâche, vous pouvez vous référer à votre schéma pour guider votre décision.

La création d'un plan de projet est essentielle à la réussite de tout projet, et l'utilisation d'un modèle de plan de projet peut accélérer le processus. Pour vous aider à démarrer, nous avons préparé 10 modèles et échantillons différents de plan de projet en format Word et ClickUp .

Qu'est-ce qu'un modèle de plan de projet ?

Une esquisse de projet est un aperçu de haut niveau des objets et objectifs d'un projet. Il doit comprendre un forfait qui identifie les tâches, les ressources, les échéanciers, les délais, le personnel impliqué et d'autres détails nécessaires à la réussite du projet. Les esquisses sont généralement utilisées pour définir les principaux jalon et suivre la progression du projet tout au long du cycle de vie d'un projet.

Les modèles de plan de projet sont dotés de dispositions et d'éléments visuels mis en forme à l'avance. Les modèles plus sophistiqués sont également dotés d'automatisations et vous permettent de lier les tâches et les commentaires dans différents affichages. Que vous ayez besoin d'un plan simple ou complexe, oubliez la création de documents de plan à partir de zéro. Lorsque vous lancez de nouveaux projets, vous pouvez vous lancer rapidement en utilisant un modèle de plan de projet.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de projet ?

Un bon modèle de plan de projet fournit une structure et un cadre pour le projet et est suffisamment clair pour que les parties prenantes puissent comprendre rapidement le plan de projet le forfait proposé pour le projet . Il comporte également un espace permettant aux membres de l'équipe d'ajouter leurs propres notes, commentaires ou tâches. Le modèle doit être suffisamment souple pour que vous puissiez le modifier ou l'adapter aux éléments propres à votre projet.

Choisissez un modèle qui fournit des instructions et des exemples clairs pour remplir les différentes sections. Vous voulez un modèle qui puisse être intégré dans votre outils de gestion de projet afin que vous puissiez facilement lier les tâches et les fichiers, et attribuer des éléments aux membres de l'équipe.

10 modèles de plan de projet

Nous avons rassemblé une sélection de 10 modèles et échantillons d'esquisses de projet dans Microsoft Word et ClickUp. Ces modèles sont conçus pour servir de point de départ à votre projet, tout en vous donnant les outils nécessaires pour les personnaliser en fonction de vos besoins spécifiques.

1. Modèle de plan de projet ClickUp

Démarrez votre projet du bon pied avec ce modèle de ClickUp

Le Modèle de plan de projet ClickUp pour les débutants fournit une structure et un cadre pour votre projet, avec des objectifs et des buts clairs. C'est un document professionnel en vue Document et il est intégré à vos tâches et projets sur ClickUp. Différents membres de l'équipe peuvent ajouter des notes, des commentaires et des tâches, ce qui en fait un modèle collaboratif qui vous aide à définir un projet plus rapidement.

Commencez par la couverture du modèle, où vous pouvez ajouter une courte introduction et les détails de base de votre projet. Remplissez les sous-pages suivantes avec un résumé, l'historique du projet et les objets du projet . Le modèle vous demandera également de décrire les contraintes et les hypothèses de votre projet, ce qui vous aidera à réfléchir aux défis à relever. Achevez l'ébauche en donnant des détails sur votre échéancier, les produits clés à livrer ainsi que le budget et les investissements.

Si cela vous semble beaucoup de détails, c'est parce que ce modèle est conçu pour vous aider à créer un document détaillé que vous pouvez utiliser pour obtenir l'adhésion des dirigeants et faire en sorte que toutes les parties prenantes soient sur la même page. Mais ne vous inquiétez pas, ce modèle de plan de projet est accompagné d'icônes, de blocs d'images, de tableaux et d'autres éléments visuels pour rompre avec le texte et maintenir l'intérêt des lecteurs.

2. ClickUp Modèle de tableau blanc pour les grandes lignes d'un projet

Élaborez le bon forfait de projet en collaboration avec votre équipe

Se préparer à proposer un projet ? Présentez un argument convaincant à l'aide de la Modèle de tableau blanc pour l'ébauche de projet ClickUp . Ce modèle est conçu pour obtenir toutes les mains permettant aux différents membres de l'équipe de visualiser leurs idées, d'ajouter des notes et de déplacer des éléments sur un Tableau blanc.

Incorporez des fichiers G Suite, des vidéos YouTube et des croquis Figma à votre projet en utilisant le Tableau blanc de ce modèle . Le tableau blanc est intégré aux tâches ClickUp, ce qui vous permet de rendre chaque partie de votre projet réalisable en l'assignant à un membre de l'équipe.

Passez à la vue Liste pour voir tous les éléments de votre liste à faire, ou cliquez sur la vue Tableau pour voir le statut de chaque tâche.

3. Modèle de plan de projet pour la campagne ClickUp

Organisez vos projets et respectez les délais

Le Modèle d'esquisse de projet pour la campagne ClickUp est un excellent outil pour aider à organiser et à gérer les projets de l campagnes de marketing au sein d'une équipe. Il fournit un aperçu des campagnes, des champs d'application des équipes, des canaux, des types de médias et des échéanciers pour une vue d'ensemble de vos activités de marketing. En utilisant ce modèle, vous améliorez la collaboration et aidez votre équipe à atteindre les objectifs suivants objectifs marketing dans les échéanciers souhaités.

Commencez par un résumé de la campagne en vue Liste pour afficher toutes vos campagnes de marketing en cours et à venir. Passez à la vue Tableau pour afficher les campagnes par étape, ou pour afficher uniquement les campagnes en cours de mise en œuvre. L'Échéancier affiche les campagnes de manière linéaire, en les regroupant par étapes et en leur attribuant un code couleur en fonction de l'équipe responsable.

Les champs personnalisés vous permettent de diviser les campagnes en catégories supplémentaires. Utilisez ces champs pour indiquer le type de campagne, le type de média, le canal, l'équipe responsable et le statut d'approbation.

4. Modèle de plan d'histoire ClickUp

Simplifiez le processus d'écriture grâce à ce modèle pratique

Décomposez un roman en tâches faciles à gérer grâce au modèle de plan d'histoire de ClickUp Modèle de plan de récit ClickUp . Il comporte des sous-pages qui vous permettent d'examiner votre histoire sous différents angles. Par exemple, la sous-page Chapitre dresse la liste des scènes de chaque chapitre. La sous-page Emplacement classe les scènes et les points de l'intrigue en fonction de l'endroit où ils se déroulent.

Sur la sous-page Personnage, vous pouvez suivre le profil et le type de chaque personnage, ainsi que la liste des chapitres dans lesquels ils apparaissent. Différents affichages vous permettent de rester organisé.

La vue Tableau vous permet d'afficher les principaux points de l'intrigue à différentes étapes de l'histoire. Une autre vue Tableau regroupe les scènes en fonction des caractères qui y apparaissent. Vous pouvez également garder une trace de ce que vous avez écrit et de ce que vous n'avez pas écrit grâce à une liste de scènes à faire.

En utilisant cette modèle de plan de récit en utilisant ce modèle, vous insufflez de la discipline dans votre processus créatif et vous vous assurez de repérer les principales lacunes et les points faibles de votre récit.

5. ClickUp Plan de projet créatif

Lancez vos projets créatifs avec des options d'affichage multiples

Le plan de Modèle de plan de projet créatif ClickUp est conçu pour aider les gestionnaires de projet et les travailleurs à forfaiter leurs projets avec plus de précision et d'efficacité. Il fournit des éléments clés pour la description des tâches, la définition des objectifs, l'attribution des livrables et le suivi de la progression de l'équipe. Grâce à ce modèle, vous pouvez gérer des projets créatifs de manière plus organisée.

Ce modèle comporte trois éléments principaux : une liste de projets créatifs, un tableau de progression et un échéancier. La vue Liste permet d'obtenir un aperçu de tous vos projets, regroupés par phase de projet (planification, préproduction, production et postproduction, par exemple). Cette vue affiche huit champs personnalisés que vous pouvez modifier afin d'ajouter les détails dont vous avez besoin pour assurer le suivi de vos projets.

Dans l'affichage Tableau, vous pouvez faire glisser les projets pour refléter leur progression. L'Échéancier affiche les dates de début et de fin de tous vos projets, ce qui permet de voir quels projets se chevauchent.

6. Modèle d'exigences commerciales ClickUp

Établissez les bases de votre dernier projet d'entreprise

Il arrive parfois que vous deviez travailler avec des partenaires extérieurs à votre organisation pour faire les choses terminées. Partagez les objectifs, la portée et les attentes du projet avec votre partenaire externe à l'aide de la fonction Modèle d'exigences commerciales ClickUp . Ce document devient une source de vérité pour toutes les parties concernées et vous aide à jeter les bases d'un partenariat efficace.

Ce modèle est organisé en sous-pages, auxquelles vous pouvez accéder à partir d'un répertoire situé en haut du document ou à partir d'une barre latérale située à gauche. Il y a neuf sous-pages en tout, dont Portée du projet les exigences fonctionnelles, les moteurs de l'entreprise, le calendrier et les échéances.

En travaillant sur le modèle, vous verrez que chaque sous-page fournit de brèves recommandations sur les détails à inclure. Certaines sous-pages contiennent également des tableaux simples que vous pouvez remplir et modifier selon vos besoins.

Check out how you can UTILISER L'IA POUR GÉNÉRER DES CONTOURS !

7. Modèle d'aperçu de l'étendue de l'application ClickUp

Donnez un aperçu de ce que sera et ne sera pas votre application grâce à ce modèle

Bien avant la conception et le code, les équipes de développement doivent définir les besoins de l'entreprise pour la création d'une application. Comme vous l'avez probablement deviné, il existe un modèle pour cela. Le modèle d'aperçu de l'étendue de l'application ClickUp permet de garder les choses simples et directes. Il s'agit d'un un document d'une page avec de courtes sections décrivant le contexte d'un projet, notamment le problème qu'il résout, l'expérience de l'application et les objets. Les principales sections de ce document sont les exigences de l'entreprise et les la portée de l'application -tous deux présentés dans des tableaux soignés pour faciliter la lecture.

8. Modèle de feuille de route du projet ClickUp

Créez une feuille de route réalisable pour votre dernier projet

Les aperçus de projet sont des outils de communication qui expliquent les principes fondamentaux de votre projet à tous ceux qui ont besoin de les connaître, qu'il s'agisse d'un décideur, d'un partenaire stratégique, d'un gestionnaire ou d'une personne chargée de la mise en œuvre. Les Modèle de feuille de route de projet ClickUp adopte une approche très visuelle pour transmettre les informations relatives à votre projet en utilisant une diapositive de feuille de route.

Vous y trouverez une diapositive de type un échantillon de feuille de route dans le guide de démarrage de ce modèle, achevé avec une légende, des connecteurs de phase prédéfinis et un tableau de travail. N'oubliez pas de lire les conseils utiles du guide, achevés par des vidéos de démonstration sur la manière d'appliquer les éléments prédéfinis du modèle dans l'affichage Tableau blanc.

Vous pouvez également passer aux vues Liste et Tableau pour afficher les tâches et leur statut. En vous permettant de lier votre feuille de route aux tâches sur ClickUp, ce modèle facilite la mise en œuvre de votre plan par votre équipe.

9. Modèle de plan de projet Microsoft Word

Cette liste ne serait pas achevée si nous ne mentionnions pas les éléments suivants Modèles de plans de projet Microsoft Word compte tenu de la popularité de ce logiciel. Microsoft Word vous propose plusieurs modèles pour la rédaction de documents et de rapports. Qu'il s'agisse d'un rapport d'entreprise riche en données, d'un livre blanc technique ou d'un résumé, vous trouverez un modèle que vous pourrez adapter à vos besoins.

Certains modèles de plan de projet Word comportent des dispositions en couleur et des images en stock, que vous pouvez utiliser ou modifier selon vos besoins. Vous pouvez également personnaliser les modèles avec les couleurs et le logo de votre entreprise.

10. Modèle de plan de projet Microsoft Excel

Via Microsoft

Les feuilles de calcul sont des outils polyvalents pour les gestionnaires de projet. Trouvez des idées pour votre prochain rapport en consultant les documents suivants Modèles de plans de projet Microsoft Excel . Qu'il s'agisse d'un diagramme minimaliste ou d'un graphique stylisé, vous pouvez utiliser ces modèles pour visualiser des données et étayer.. vos forfaits de projet avec des faits concrets.

Trouvez le style de visualisation le plus approprié, notamment les diagrammes de Pareto, les graphiques linéaires, les diagrammes en entonnoir de vente et les tableaux simples mais visuellement attrayants. Les modèles vous permettent également d'être encore plus créatif avec des animations, des transitions et des images.

Un bon forfait grâce à un plan de projet utile

Un modèle de plan de projet peut être un outil précieux pour les gestionnaires de projet et les membres de l'équipe. Qu'il s'agisse de modèles ClickUp ou de documents Microsoft Word et Excel, ces modèles de plan de projet constituent un point de départ facile pour planifier vos projets avec plus de précision et d'efficacité.

En choisissant le modèle qui répond à vos besoins et en le personnalisant en fonction des spécificités de votre projet, vous pouvez obtenir rapidement l'adhésion des parties prenantes et rester organisé tout au long du cycle de vie de vos projets.

Utilisez ces modèles utiles sur ClickUp et commencez dès aujourd'hui à créer vos propres contours !