les 25 meilleurs logiciels gratuits de gestion de projet : les outils à essayer en 2025

En tant que chef de projet, j'ai appris une chose avec certitude : ce métier n'est pas fait pour les timides.

Une journée type dans ma vie est un tourbillon constant de courses contre la montre pour respecter les délais, jongler avec les ressources et impliquer les parties prenantes, chacune de ces tâches étant un véritable défi (en particulier la dernière lorsque vous avez des clients difficiles).

Au début de ma carrière, j'avais même du mal avec les bases. Entre répondre aux demandes des clients et des parties prenantes et parcourir les rapports et les analyses, je finissais par oublier une ou deux tâches importantes. Ou trois. Vous voyez le tableau.

Heureusement, j'ai fini par trouver comment faciliter mon travail (et ma vie) grâce à un logiciel de gestion de projet. Je dispose désormais de processus et de systèmes solides, et j'utilise des outils et l'automatisation pour accomplir une grande partie du travail fastidieux lié à mes projets.

Dans cet article, nous vous présentons en détail 25 outils gratuits de gestion de projet conçus pour renforcer votre flux de travail. Du suivi des tâches à la communication avec les parties prenantes, ils répondent à tous vos besoins, et le meilleur dans tout ça ? Ils sont gratuits. C'est parti !

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de projet ?

Les logiciels de gestion de projet sont conçus pour aider à gérer les activités, les ressources, les informations et les tâches liées à un projet. Ils offrent une structure et une organisation pour les projets de toute taille, afin que les équipes puissent suivre la progression du projet du début à la fin.

La plupart des outils de gestion de projet comprennent généralement des fonctionnalités spécialisées pour rationaliser le cycle de vie de la gestion de projet :

L'allocation des ressources permet aux chefs de projet d'affecter les ressources appropriées aux besoins spécifiques d'une tâche

Les listes de tâches, les tableaux blancs et les canaux de discussion permettent aux équipes de travailler ensemble en temps réel ou de manière asynchrone

Les fonctionnalités de rapports fournissent aux dirigeants des informations sur la progression du projet

Les équipes ont de plus en plus de projets qui occupent leur temps de travail. Des réunions au travail approfondi, en passant par les projets informels et le suivi des objectifs, de nombreuses tâches sont menées de front en peu de temps.

Sans un logiciel de gestion de projet adapté, nous créons essentiellement plus de tâches, d'inefficacités et de décisions basées sur la peur.

Les meilleurs logiciels de gestion de projet en 2025 en un coup d'œil

Logiciel de gestion de projet Fonctionnalités clés Forfait Free ClickUp Gestion de projet par l'IA Forfait Free illimité pour les membres, tâches, documents, discussion, 100 Mo de stockage Notion Documents Blocs illimités pour les particuliers monday.com Flux de travail personnalisables, automatisation et intégrations Jusqu'à 2 utilisateurs, fonctionnalités limitées Trello Tableaux Kanban personnalisables Cartes et membres illimités Wrike Suivi de projet et collaboration en temps réel Projets et utilisateurs illimités Miro Tableaux blancs 3 tableaux modifiables Hive Cartes de tâches Tâches illimitées et jusqu'à 2 utilisateurs nTask Suivi des objectifs Tâches et projets illimités Asana Assistance pour plusieurs méthodologies de projet avec vues Échéancier et Tableau Projets et tâches illimités, 15 utilisateurs Todoist Hiérarchisation des tâches 5 projets actifs Airtable Base de données flexible avec modèles personnalisables Bases illimitées avec 1 000 enregistrements TeamGantt Diagrammes de Gantt 1 projet pour jusqu'à 3 utilisateurs Travail d'équipe Gérez les jalons et collaborez sur des projets clients 2 projets avec fonctionnalités limitées Freedcamp CRM et facturation Utilisateurs et projets illimités Smartsheet Automatisez les flux de travail grâce à des formulaires et des rapports avancés Nombre d'utilisateurs et de feuilles limité Base camp Gestion d'équipe 3 projets et 20 utilisateurs ActiveCollab Suivi du temps et facturation Projets et tâches illimités, 3 membres Paymo Planification des ressources et facturation 1 utilisateur, projets illimités Podio Fonctionnalités de messagerie intégrées 5 employés MeisterTask Tableaux de projet Kanban avec automatisation 3 projets, nombre illimité d'utilisateurs Zenkit Planification multivue Collections et membres illimités Forfait Toggl Échéanciers visuels des tâches Jusqu'à 5 utilisateurs, 1 échéancier Zoho Projects Collaboration sur les tâches et les documents 2 projets et 3 utilisateurs Nifty Feuilles de route et échéanciers Tâches illimitées, 2 projets Jira Assistance pour les projets agiles Projets illimités jusqu'à 10 utilisateurs

les 25 meilleurs logiciels gratuits de gestion de projet en 2025

Le meilleur logiciel gratuit de gestion de projet dépend de la taille de votre équipe, de votre secteur d'activité et de vos besoins. Voici quelques-unes des meilleures options gratuites :

1. ClickUp – Le meilleur outil gratuit de gestion de projet avec IA

Commencez dès maintenant Obtenez une vue d'ensemble pour mieux anticiper et organiser votre travail quotidien, vos rappels et vos évènements de calendrier avec ClickUp. Accueil

Je suis tombé par hasard sur la solution de gestion de projet ClickUp. C'était vers 2020, alors que tout le monde cherchait des outils de gestion de projet à distance pour continuer à travailler, même en pleine pandémie mondiale. J'étais en train d'évaluer différentes options à cette époque, et ClickUp faisait ses premiers pas.

Malgré mes hésitations initiales, ClickUp m'a impressionné par ses fonctionnalités pratiques de gestion de projets et de tâches, d'organisation des documents, de suivi des progrès, etc. J'ai apprécié le fait de pouvoir faire beaucoup de choses même avec un compte gratuit : vous pouvez ajouter un nombre illimité d'utilisateurs et de tâches à leur forfait Free Forever.

Cela dit, ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est son évolution au fil des ans. La rapidité des mises à jour et des nouvelles versions chez ClickUp est incroyable. J'ai vu des fonctionnalités être ajoutées et l'expérience utilisateur devenir plus conviviale, et maintenant, ils ont également ajouté l'IA. La version 3.0 semble être la meilleure à ce jour.

Cependant, deux éléments se démarquent vraiment : l'outil d'IA, ClickUp Brain, et la plateforme de communication intégrée, ClickUp Chat.

Gestion de projet par l'IA

Commencez à utiliser ClickUp Brain Tirez parti de ClickUp Brain pour travailler plus rapidement et plus intelligemment

Si certains des autres logiciels de gestion de projet dont nous parlerons plus tard intègrent l'IA, ClickUp Brain, l'assistant IA, est dans une catégorie à part.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la gestion de projet par l'IA et sur la manière dont ClickUp peut vous aider !

ClickUp Brain connecte l'ensemble de votre infrastructure numérique, des personnes aux tâches en passant par les documents dans ClickUp et même toutes les applications connectées :

Le gestionnaire des connaissances par l'IA peut nous fournir des réponses contextuelles et instantanées sur tout ce qui se trouve dans ClickUp et tout ce qui y est connecté

En tant que gestionnaire de projet par l'IA , ClickUp Brain automatise les tâches, partage les mises à jour de progression, remplit les tableaux de données et génère des résumés et des standups en un seul clic

AI Writer for Work a simplifié mon travail de manière exponentielle en rédigeant, relisant et modifiant tous types de contenus pour moi, des réponses rapides aux e-mails aux transcriptions audio et aux articles de blog complets

Laissez ClickUp Brain rédiger pour vous, puis personnalisez le contenu pour gagner du temps et réduire vos efforts !

Travail collaboratif

📮ClickUp Insight : 60 % des travailleurs répondent aux messages instantanés dans les 10 minutes, mais chaque interruption coûte jusqu'à 23 minutes de temps de concentration, ce qui crée un paradoxe de productivité. Selon une étude réalisée par ClickUp, si les réponses rapides permettent de faire avancer le travail, le coût caché des interruptions constantes nuit à la concentration et à l'efficacité. Pour regrouper vos messages et votre travail sur une seule plateforme et vous concentrer davantage, essayez ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail.

ClickUp Chat a révolutionné la collaboration au sein de notre équipe en intégrant la communication et la gestion de projet, éliminant ainsi le besoin de multiples outils.

Communiquez et gérez les tâches dans un environnement de travail unifié via ClickUp Chat

Utilisez la discussion pour :

Liez automatiquement les discussions aux tâches et documents appropriés dans ClickUp pour un contexte complet

Créez des tâches directement à partir des messages de discussion en un seul clic et attribuez-les aux membres de l'équipe concernés grâce à la fonctionnalité FollowUps™

Organisez des visioconférences audio et vidéo improvisées et partagez votre écran avec votre équipe à l'aide de la fonctionnalité SyncUps pour clarifier les questions et les préoccupations en temps réel

De plus, ClickUp Docs aide les équipes à créer, modifier et partager des documents entre elles et avec des parties prenantes externes. Vous pouvez ajouter des commentaires, effectuer des modifications riches et lier des documents à des tâches pour faciliter le partage des connaissances.

Gestion efficace des tâches

ClickUp vous permet d'organiser les détails de vos projets dans un format hiérarchique à travers des espaces, des dossiers, des listes, des tâches et des sous-tâches. Il vous permet également d'ajouter des checklists, des sous-tâches et des champs personnalisés aux tâches pour un suivi granulaire.

J'aime pouvoir définir des relations et des interdépendances au niveau des tâches afin de ne jamais oublier une tâche essentielle. Les indicateurs de priorité aident également mon équipe à déterminer les tâches à traiter en priorité.

De plus, ClickUp vous aide à accélérer vos processus quotidiens. Il propose plus de 50 recettes d'automatisation personnalisables que vous pouvez connecter à des actions, des déclencheurs ou des conditions. Vous pouvez également personnaliser l'expérience utilisateur grâce à plus de 35 ClickApps personnalisables qui ajoutent des fonctionnalités au logiciel de gestion de projet.

Gestion des ressources

Le suivi de la progression est facile dans ClickUp ; définissez vos objectifs dans ClickUp Objectifs, attribuez-les aux propriétaires concernés et créez votre tableau de bord ClickUp personnalisé pour un suivi en temps réel. Ajoutez des widgets comme bon vous semble et partagez le tableau de bord avec les parties prenantes concernées.

J'apprécie également la possibilité de passer d'un type d'affichage à l'autre dans plusieurs projets ; la vue Diagramme de Gantt me donne un aperçu général des projets, tandis que la vue Liste m'affiche chaque tâche avec son statut, son propriétaire, sa priorité, etc. et la vue Tableau me permet de glisser-déposer les tâches dans des colonnes « en cours », « terminé », « à démarrer », etc. à la manière d'un tableau Kanban.

Modèles

Plus de 1 000 modèles différents sont également disponibles dans ClickUp, qui peuvent vous aider à démarrer sur les chapeaux de feu.

Télécharger ce modèle Réalisez tous vos projets de manière efficace et efficiente grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

Je trouve le modèle de gestion de projet ClickUp particulièrement utile. Il vous permet de prendre une longueur d'avance sur vos projets. Il comprend des fonctionnalités avancées pour les projets complexes et vous permet de configurer un environnement de travail organisé en quelques clics. Les vues essentielles telles que Liste, Kanban, Formulaire, etc. sont incluses.

Le modèle facilite l'organisation des tâches grâce à des champs prédéfinis tels que la priorité, l'estimation de la durée, les indicateurs de réussite, etc. Utilisez-le pour éviter de partir de zéro et mener à bien vos projets de manière efficace.

ClickUp vous facilite la vie au quotidien.

Et je ne suis pas le seul à le penser : selon un avis publié sur G2,

« Je suis obsédé par tout. L'outil d'IA est une valeur ajoutée incroyable. J'adore la variété des options d'affichage dans chaque espace. J'adore les options inclusives pour les tâches répétitives. J'adore les fonctionnalités de commentaire simples et claires, qui permettent à toute mon équipe de rester informée tout en travaillant collectivement sur différentes tâches. C'est tout simplement le meilleur logiciel de gestion des tâches sur le marché, et je les ai tous essayés ! »

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

L'application mobile ne dispose pas encore de toutes les fonctionnalités de l'application de bureau

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver la liste exhaustive des fonctionnalités un peu intimidante

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (plus de 9 400 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Un seul endroit pour la gestion de projet de TOUTES mes tâches liées à mon entreprise et à mes CLIENTS. ClickUp a réduit le bruit dans ma boîte de réception en me permettant de créer des portails clients où 95 % de la communication avec les clients est hébergée. Mon assistant virtuel et moi avons également rationalisé nos procédures opératoires normalisées dans ClickUp !

Un seul endroit pour la gestion de projet de TOUTES mes tâches liées à mon entreprise et à mes CLIENTS. ClickUp a réduit le bruit dans ma boîte de réception en me permettant d'avoir des portails clients où 95 % de la communication avec les clients est hébergée. Mon assistant virtuel et moi avons également rationalisé nos procédures opératoires normalisées dans ClickUp !

2. Notion – Idéal pour les rapports, les analyses et les API

Via Notion

Notion est un outil gratuit et complet de gestion de projet qui offre un logiciel tout-en-un polyvalent permettant aux équipes de collaborer et de gérer efficacement leurs projets. Il fournit des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, la collaboration en équipe et la gestion des connaissances sur une seule plateforme, permettant aux utilisateurs de créer des bases de données personnalisées, des tableaux Kanban et des calendriers. L'interface conviviale et les modèles personnalisables de Notion permettent aux équipes d'organiser facilement leurs tâches, de partager leurs idées et de suivre leur progression en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Notion pour la gestion de projet :

Tableaux de bord personnalisables pour un aperçu rapide de vos projets

Outils de collaboration en équipe tels que les commentaires et les @mentions pour une communication fluide

Accessibilité multiplateforme pour un accès facile sur bureau et appareils mobiles

Intégrations avec des outils populaires tels que Google Drive, Slack et Trello

Modèles pour la planification de projets, les notes de réunion et le suivi des objectifs

Notion IA pour écrire dans des documents

Voici ce que vous offre la version gratuite de Notion :

Pages et blocs illimités

Synchronisez jusqu'à 1 000 blocs par mois sur tous vos appareils

Collaborez avec jusqu'à 5 invités

Ce que les gens pensent de Notion :

« Notion est hautement personnalisable et ses fonctionnalités géniales sont tout ce dont j'ai besoin pour organiser ma vie. La facilité de partage, la synchronisation, la base de données et la gestion de projet sont quelques-unes des fonctionnalités que j'apprécie le plus. » – G2Crowd

« Bien que Notion soit excellent pour s'organiser, il est facile de perdre beaucoup de temps à « optimiser ». Parfois, un post-it est tout simplement plus rapide, et il est facile de trop personnaliser et de créer des choses dont vous n'avez pas réellement besoin. Il est intelligent et performant, ce qui est formidable, mais il est facile de créer le « gestionnaire de tâches ultime » et de rendre quelque chose trop compliqué dont vous n'avez pas réellement besoin. Il en va de même pour les modèles. » – G2Crowd

3. monday. com – Idéal pour la sécurité, le brainstorming et l'automatisation des flux de travail

Que vous soyez une start-up à forte croissance et à fort potentiel ou une entreprise bien établie, Monday.com peut s'adapter à vos besoins en constante évolution. Nous avons découvert que l'interface utilisateur intuitive du logiciel de gestion de projet s'adapte bien, permettant à des équipes de tailles différentes d'exécuter un large intervalle de fonctions.

Que vous gériez une simple liste de tâches ou que vous créiez une structure de répartition du travail pour un projet complexe, Monday.com vous permet de le faire avec une relative facilité. Il vous permet également de passer de la vue diagramme de Gantt à la vue calendrier ou aux tableaux Kanban, en fonction du projet.

Malheureusement, vous devrez opter pour l'un des forfaits payants les plus chers pour accéder à des fonctionnalités essentielles telles que les intégrations et l'automatisation. Monday.com n'offre pas non plus de fonctionnalité de capture d'écran, indispensable pour les équipes à distance.

Monday. com meilleures fonctionnalités

Bénéficiez de l'aide de l'assistant IA Monday pour automatiser votre travail et générer du contenu

Prenez des décisions plus intelligentes grâce à des tableaux de bord personnalisables avec plus de 30 widgets

Affichez votre projet comme vous le souhaitez grâce à plus de 10 vues de projet, telles que des diagrammes de Gantt, un tableau Kanban, etc.

Tirez parti de la création sans code pour personnaliser et automatiser les flux de travail de votre entreprise

Mettez en œuvre une gestion des tâches de bout en bout adaptée à vos projets, vos objectifs et vos flux de travail

Collaborez en toute simplicité grâce au tableau blanc, aux documents intégrés, à la section de mise à jour, etc.

Monday. com limitations

Certains utilisateurs ont indiqué que le logiciel gratuit de gestion de projet est très édulcoré, ce qui le fait ressembler à un Excel coloré

Une courbe d'apprentissage abrupte associée à des prix élevés est décourageante

Consomme de grandes quantités de données, ce qui affecte les performances et ralentit la plateforme

Monday. com tarification

Pour 3 à 49 places :

Free

Basique : 12 $/mois par place

Standard : 14 $/mois par place

Pro : 24 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

*évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5,0 (plus de 10 600 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 4 700 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Monday.com

Dans l'ensemble, Monday est un bon outil pour la gestion de projet. Je le recommande vivement aux start-ups et aux entreprises à fort volume.

Dans l'ensemble, Monday est un bon outil pour la gestion de projet. Je le recommande vivement aux start-ups et aux entreprises à fort volume.

Vous avez le blues du Monday ? Nous avons des alternatives à Monday pour vous 🙌

4. Trello – Idéal pour sa simplicité et ses tableaux Kanban

Via Trello

Trello vous conviendra parfaitement si, comme moi, vous êtes un penseur visuel qui aime gérer des projets à l'aide de tableaux Kanban. Trello est un outil simple qui vous permet de transformer des projets complexes en tableaux Kanban simples et de faciliter la visualisation du flux de travail. Le tableau Kanban numérique interactif vous aide à mettre rapidement à jour l'état d'avancement des projets et des tâches en déplaçant les cartes entre les différentes étapes telles que « À faire », « En attente », « En cours » et « Terminé »

C'est un moyen simple de visualiser la progression, les problèmes et les contraintes en matière de ressources. Nous avons également découvert que nous pouvions utiliser des modules complémentaires pour ajouter des fonctionnalités avancées de gestion de projet sans encombrer l'interface.

Vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour personnaliser et des libellés pour hiérarchiser les tâches.

L'outil est simple, mais peut-être trop simple. Sans statuts personnalisés et sans possibilité de créer et de suivre des objectifs, Trello pourrait ne pas convenir à des projets complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Obtenez un aperçu rapide de votre projet grâce à une disposition simple de type Kanban

Visualisez les détails de votre projet sous forme de tableaux, de listes et de cartes

Organisez les données de vos projets, telles que les coordonnées des membres, les dates d'échéance, les pièces jointes, etc. , en un seul endroit

Personnalisez les cartes Trello pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise à l'aide de champs personnalisés

Définissez des règles automatisées pour diverses actions afin d'automatiser les flux de travail à l'aide de l'assistant IA astucieux appelé Butler

Limitations de Trello

Ne propose pas de discussion en temps réel ni de notifications intelligentes

Le système simple de cartes peut ne pas convenir aux projets plus importants et plus complexes

Les outils de collaboration et les vues autres que le Tableau sont payants

N'offre pas d'assistance 24 h/24, 7 j/7

Tarifs Trello

Gratuit : 0

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur pour 50 utilisateurs

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5,0 (plus de 13 500 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 23 100 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Trello

C'est une application exceptionnelle avec tableau Kanban. Fantastique avec l'utilisation du glisser-déposer pour les mises à jour des tâches. Extensivité avec la planification des tâches. Fiable avec la visualisation des projets à l'aide de diagrammes.

C'est une application exceptionnelle avec tableau Kanban. Fantastique avec l'utilisation du glisser-déposer pour les mises à jour des tâches. Extensivité avec la planification des tâches. Fiable avec la visualisation des projets à l'aide de diagrammes.

5. Wrike – Idéal pour la planification stratégique et les fonctionnalités de type tableur

via Wrike

Nous avons trouvé que Wrike était un excellent logiciel de gestion de projet pour gérer les parties prenantes et les tenir informées. Que vous collaboriez avec des équipes internes ou des clients externes, Wrike permet à tout le monde de rester informé et satisfait, même s'ils ne disposent pas d'un compte payant.

J'ai trouvé cela particulièrement utile lorsque j'ai eu affaire à un client qui ne souhaitait pas créer de compte sur notre outil de gestion de projet pour les mises à jour de statut.

Je l'ai utilisé pour créer des tableaux de bord interactifs avec différents niveaux de permission afin de partager des informations sans compromettre la confidentialité et la sécurité des données. Lors de nos tests, nous avons apprécié la possibilité de créer des rapports personnalisés et différents types d'affichage des projets.

Ce qui nous a également marqué, c'est la façon dont Wrike élimine les silos de communication. Grâce à ses mises à jour en temps réel et à ses outils de révision, vous pouvez tenir tout le monde informé et favoriser la transparence.

Cependant, j'aimerais qu'ils ajoutent également une vue « Tout » et un moyen de prendre des notes rapides comme dans un bloc-notes.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Travaillez plus rapidement et plus efficacement grâce à Wrike Work Intelligence, un outil d'IA pour la gestion de projet

Lancez des tâches ou des projets à l'aide d'un simple formulaire de demande

Organisez vos projets dans des Espaces dédiés et cataloguez les données dans des projets, des dossiers, des tâches et des sous-tâches

Visualisez le travail dans différentes dispositions telles que la vue Calendrier, le tableau Kanban, la vue Tableur, les diagrammes de Gantt et les diagrammes de charge de travail

Simplifiez la gestion des parties prenantes grâce à des fonctionnalités telles que le balisage croisé, la modification en cours de documents, la révision, la collaboration externe, etc.

Limitations de Wrike

La version gratuite du logiciel de gestion de projet ne dispose pas de fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt, les tableaux de bord et l'automatisation

Les nouveaux utilisateurs auront du mal à se familiariser avec le logiciel et à l'utiliser au début

Certains utilisateurs trouvent l'interface peu pratique, ce qui gêne le travail

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 9,80 $/mois par utilisateur

Business : 24,80 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5,0 (plus de 3 600 avis)

Capterra : 4,4/5,0 (plus de 2 600 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Wrike

J'apprécie de pouvoir communiquer avec mon équipe et d'avoir facilement un aperçu d'un projet plus vaste. Une fois que vous comprenez la structure de Wrike, il est facile de communiquer avec les parties prenantes et les membres de votre équipe.

J'apprécie de pouvoir communiquer avec mon équipe et d'avoir facilement un aperçu d'un projet plus vaste. Une fois que vous comprenez la structure de Wrike, il est facile de communiquer avec les parties prenantes et les membres de votre équipe.

6. Miro – Meilleure plateforme de gestion de projet pour la conceptualisation sur tableau blanc

via Miro

Miro est axé sur la résolution créative de problèmes. Son tableau blanc interactif m'a souvent aidé à sortir des sentiers battus en permettant des sessions de brainstorming en ligne. Mon équipe collabore en temps réel, créant des cartes mentales, des dessins numériques et des notes autocollantes, faisant essentiellement ce qui fait d'eux une équipe. J'ai découvert qu'un outil de brainstorming en ligne peut encourager la participation, même des membres les plus introvertis de l'équipe.

Miro permet également de stocker et d'organiser les résultats de ces échanges d'idées pour référence ultérieure. Que vous exploriez la conception UX d'une application ou que vous organisiez une réunion collaborative, Miro peut tout mettre en place en quelques clics.

Bien qu'il simplifie le tableau blanc et le mind mapping, nous avons constaté que Miro ne pouvait pas aider dans d'autres dimensions cruciales de la gestion de projet. C'est un tableau blanc sophistiqué (mais très agréable), qui peut piquer votre portefeuille quand on considère que c'est tout ce qu'il fait !

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Créez des wireframes, des estimations de projet, des plans de produit, des cartes de dépendance, des cartes de parcours et des organigrammes simplifiés

Profitez de Talktrack, un outil avancé de facilitation pour la collaboration asynchrone

Utilisez Miro Assist pour générer automatiquement des diagrammes, des cartes mentales, des codes et des résumés

Améliorez la collaboration au sein de votre équipe grâce à des fonctionnalités adaptées au travail à distance

Limitations de Miro

Il est difficile de naviguer vers une zone particulière, car vous devez faire défiler tout le contenu du tableau blanc

L'interface a tendance à ralentir lorsque vous intégrez du contenu, des liens, des documents, etc. ou lorsque vous collaborez sur le tableau blanc

Contrôle d'accès médiocre avec peu ou pas de transparence sur les personnes ayant accès au tableau blanc

Tarifs Miro

Free

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Business : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Miro

G2 : 4,8/5,0 (plus de 5 500 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 1 500 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Miro

J'ai essayé pratiquement tous les outils de tableau blanc disponibles sur le marché au fil des ans et Miro est de loin mon préféré. Je l'utilise pour bien plus que simplement déplacer des notes autocollantes, c'est en fait devenu mon outil de conception incontournable pour les plans visuels tels que les cartes de parcours et autres.

J'ai essayé pratiquement tous les outils de tableau blanc disponibles sur le marché au fil des ans et Miro est de loin mon préféré. Je l'utilise pour bien plus que simplement déplacer des notes autocollantes, c'est en fait devenu mon outil de conception préféré pour les cartes visuelles telles que les cartes de parcours et autres.

7. Hive – Idéal pour la gestion des tâches

Via Hive

Hive est une plateforme de gestion de projet qui aide les équipes à travailler ensemble en ligne, qu'elles soient au bureau, en télétravail ou dans un modèle hybride. Hive Solo, le forfait gratuit à vie de la plateforme, offre toutes les fonctionnalités de gestion de projet pour les équipes de 1 ou 2 personnes. Cela en fait l'un des meilleurs logiciels de gestion de projet gratuits pour les petites équipes, les freelances et les entrepreneurs.

Grâce à son interface utilisateur simple, Hive est très facile à prendre en main dès la première utilisation. Et avec toutes les fonctionnalités standard de gestion des tâches et de collaboration, vous disposez de nombreux outils utiles pour organiser votre équipe, où que vous travailliez.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Hive :

Cartes d'action de projet pour une gestion détaillée des tâches

Vue diagramme de Gantt pour le suivi de la progression

Capacités d'intégration avec de nombreuses applications

Outils de collaboration, notamment discussion et e-mail

Tableau de bord analytique pour un aperçu du projet

Voici ce que vous offre la version gratuite de Hive :

Stockage illimité

Projets et tâches illimités

Notes collaboratives illimitées

Vues Gantt, Kanban, calendrier et tableur

E-mail dans Hive

Messagerie instantanée native

Ce que les gens pensent de la gestion de projets dans Hive :

« Nous recommandons Hive pour la gestion de projet aux entreprises de toutes tailles et de toutes natures. Hive s'adapte à la nature de votre travail et peut être facilement ajusté à votre style de travail. Alors, pourquoi ne pas vous offrir une bonne plateforme qui connaît le travail de gestion de projet et qui vous facilitera la vie à long terme. » – James Cooper, G2 Reviews

« Pas besoin d'être un chef de projet qualifié pour profiter immédiatement des avantages de Hive. L'interface est très intuitive et permet de visualiser facilement l'état d'avancement de votre projet en 10 à 15 minutes. » – Gary Bright, G2 Reviews

8. nTask – Idéal pour le suivi des objectifs

Via nTask

nTask est une solution de gestion de projet simple mais puissante qui facilite la gestion des flux de travail complexes.

Conçu pour réunir les équipes de projet en un seul endroit et collaborer pour atteindre les objectifs de l'entreprise. La structure simple de la plateforme et la possibilité de créer des environnements de travail illimités sont très appréciées des utilisateurs. Elle offre une vue d'ensemble de la progression du projet pour aider les responsables à prendre des décisions efficaces.

Cependant, le forfait Free de base ne comprend pas d'outils de rapports ni la fonctionnalité de diagrammes de Gantt.

C'est un outil utile pour gérer le budget d'un projet, la planification d'un projet, la gestion des tâches, le suivi du temps et la gestion des risques.

Cet outil vous aide à créer des champs personnalisés et des statuts pour le projet. Nous aimerions voir une meilleure fonctionnalité de communication au sein des équipes sur les projets, plutôt que de simples commentaires sur les tâches.

les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de nTask :

Gestion complète des tâches avec sous-tâches

Planification et suivi des réunions

Outils de gestion des risques liés aux projets

Budgétisation et gestion des coûts

Diagrammes de Gantt pour un échéancier visuel des projets

Voici ce que vous offre la version gratuite de nTask :

Environnements de travail illimités

Cinq membres de l'équipe

Relevés de temps

Suivi des problèmes

Tâches illimitées

Gestion des réunions

Ce que les gens pensent de la gestion de projets dans nTask :

« L'avantage de ce type d'outils est qu'ils centralisent tout en un seul endroit, le travail est effectué de manière organisée, avec une planification adéquate et un minimum d'erreurs. La vue diagramme de Gantt vous permet de visualiser la progression et de déterminer la ligne stratégique de vos projets, le tout dans un format agréable à regarder. » – Avis vérifié Capterra

« nTask est globalement un produit génial, mais il présente quelques obstacles. Il offre des intégrations limitées et une courbe d'apprentissage abrupte. On peut rencontrer quelques problèmes lors de la première utilisation. La fonctionnalité d'affichage du calendrier devrait être plus élaborée. » — G2Crowd

9. Asana – Idéal pour la collaboration en équipe

Via Asana

Ce qui distingue vraiment Asana, c'est son interface utilisateur conviviale et épurée. Je n'ai pas à naviguer dans des menus encombrants ou des tableaux de bord complexes, ce que j'apprécie beaucoup. En fait, cela me fait gagner beaucoup de temps. Son interface utilisateur est divisée en cinq parties : la barre latérale, l'en-tête, la barre supérieure, le volet principal et le volet des détails de la tâche.

J'ai apprécié le fait que chaque élément de disposition soit intentionnel et intuitif, ce qui vous permet de vous lancer immédiatement dans la gestion de projet. Vous pouvez ajouter vos favoris à la barre latérale dans Asana pour une navigation rapide.

Nous avons apprécié le fait qu'Asana vous aide à démarrer rapidement votre projet grâce à des modèles prédéfinis et un générateur de flux de travail facile à utiliser. La gestion des projets est également très simple grâce à des fonctionnalités telles que le suivi de la progression et les dates d'échéance. Et les animations ludiques qui apparaissent lorsque vous marquez une tâche comme terminée vous feront sourire.

Vous pouvez facilement ajouter votre équipe aux tâches et communiquer avec elle à l'aide de commentaires. Asana vous aidera à faire le tri et vous permettra, à vous et à votre équipe, de rester concentrés sur l'essentiel : accomplir vos tâches !

Cependant, j'ai réalisé qu'Asana ne permettait pas de personnaliser les statuts ou les rôles des tâches. Il n'est pas non plus possible de créer des checklists de tâches ou d'assigner plusieurs personnes à une même tâche, ce que nous avons trouvé limitatif.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Obtenez une vue d'ensemble complète de votre projet sous forme de tableaux, listes, échéanciers, calendriers et diagrammes de Gantt

Configurez l'automatisation des flux de travail à l'aide de formulaires, de règles, de lots et de modèles

Gérez efficacement vos ressources grâce à des fonctionnalités telles que la gestion de la charge de travail et le suivi du temps

Tirez parti de l'IA dans la gestion de projet avec Asana Intelligence pour des champs, des résumés, des modifications en cours, des statuts, des réponses et des synthèses intelligents

Centralisez la gestion de projet en connectant Asana à plus de 200 applications (dont ClickUp) tout en profitant d'un nombre illimité de projets et d'un stockage illimité de fichiers

Limitations d'Asana

Construire et gérer une base de connaissances, bien que faisable, est un défi

Il manque un ensemble complet de modèles de gestion de projet

Asana Intelligence n'est pas disponible dans le forfait gratuit du logiciel de gestion de projet

Tarifs Asana

Personnel : 0 $

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,3/5,0 (plus de 9 900 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 12 500 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'Asana

L'outil est très intuitif et facile à consulter. L'interface est excellente, très similaire à celle d'autres outils, ce qui facilite la transition si vous venez d'un autre outil. Les multiples animations qui accompagnent l'achèvement des tâches sont un gros plus, car elles rompent la monotonie d'une journée de travail.

L'outil est très intuitif et facile à consulter. L'interface est excellente, très similaire à celle d'autres outils, ce qui facilite la transition si vous venez d'un autre outil. Les multiples animations qui accompagnent l'achèvement des tâches sont un gros plus, car elles rompent la monotonie d'une journée de travail.

10. Todoist – Idéal pour la productivité personnelle

Via Todoist

Avec Todoist, vous pouvez facilement noter vos pensées et vos idées sur votre téléphone, puis recevoir des rappels plus tard.

Vous pouvez entrer des échéances, comme payer les factures dans trois jours, et l'application de gestion de projet vous le rappellera automatiquement.

Cependant, la version gratuite de base ne propose aucune fonctionnalité de collaboration en temps réel.

Saviez-vous que Todoist a été conçu comme une application de gestion des tâches personnelles et non comme une application de gestion de projet pour les entreprises et les collaborations en équipe ? Pour gérer facilement vos équipes et leurs tâches, vous devrez donc opter pour le forfait payant ou une version différente.

Découvrez notre avis sur Todoist vs ClickUp et découvrez d'autres alternatives à Todoist.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Todoist :

Listes de tâches avec niveaux de priorité et dates d'échéance

Suivi des projets grâce à des graphiques codés par couleur

Fonctionnalités de collaboration pour les tâches d'équipe

Capacités d'intégration avec diverses applications

Rappels de tâches par e-mail, SMS ou notifications push

Voici ce que vous offre la version gratuite de l'application Todoist :

Accédez à plus de 10 plateformes

Dates d'échéance récurrentes

Connexion sécurisée SSL

Sous-tâches et sous-projets

Priorités des tâches (quatre niveaux)

80 projets actifs

Cinq personnes par projet

Ce que les gens pensent de la gestion de projets dans Todoist :

« Je n'ai pas trouvé de moyen d'intégrer Google Agenda d'une manière qui me convienne. Il synchronise les tâches, mais la manière dont il le fait n'est pas fluide avec ma façon de travailler, ce qui est probablement dû à une erreur de l'utilisateur ou à mes préférences personnelles et moins à une réflexion du programme. » — G2Crowd

« J'utilise Todoist pour suivre les tâches que me confient mes clients. Je ne l'utilise pas tant pour la gestion de projet, les notes détaillées ou le flux de travail que comme simple liste des projets à achever. Parfois, il n'est pas nécessaire d'écrire beaucoup de détails, il suffit de s'assurer que la tâche est effectuée, et Todoist est le meilleur logiciel que j'ai trouvé pour cela. » – Avis vérifié Capterra

11. Airtable – Idéal pour les projets basés sur des feuilles de calcul

Via Airtable

Airtable est une solution élégante qui combine tableur et base de données. Elle reprend tout ce que vous aimez dans Excel et Google Sheets et y ajoute un projet moderne basé sur le Web.

Considérez Airtable comme un tableur sophistiqué qui vous aide à suivre vos stocks, vos listes d'éléments de référence ou comme un CRM bootstrap.

Essentiellement, Airtable est une base de données ultra-conviviale et intuitive pour le XXIe siècle, qui révolutionne les systèmes traditionnels de gestion de bases de données reposant sur le langage SQL ou d'autres langages complexes.

Si vous avez déjà utilisé Excel comme outil de gestion de projet, vous devriez peut-être vous intéresser à Airtable. Cependant, nous ne recommandons pas les tableurs pour la gestion de projet.

Pourquoi ?

Parce que les meilleurs outils gratuits dédiés à la gestion de projet sont plus efficaces !

Bonus : découvrez les meilleures alternatives à Airtable.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet d'Airtable :

Intégrations avec Box, Salesforce et Google Agenda pour importer d'autres données

Outil Interface Designer pour créer et partager des interfaces personnalisées

Formulaires partageables pour remplir les enregistrements dans la base Airtable

Outils de développement logiciel pour créer des systèmes de rapports robustes

Automatisations avec fonctionnalité Javascript

Voici ce que vous obtenez dans la version gratuite d'Airtable :

Bases illimitées

Affichage illimité des plannings

Enregistrements riches en champs

Commenter

2 Go de stockage

Deux semaines de données historiques

Ce que les gens pensent de la gestion de projets dans Airtable :

« J'adore Airtable, car je peux créer des programmes et des bases de données personnalisés simples mais utiles sans avoir aucune connaissance en code. Même si certaines fonctionnalités clés empêchent Airtable d'être parfait, il reste bien meilleur qu'un tableur normal, c'est certain. » — Avis vérifié Capterra

« Je déteste le fait qu'il n'y ait pas de fonctionnalités de rappel/suivi, d'autant plus qu'ils se présentent comme un outil de collaboration d'équipe utilisé pour le service client. » — G2Crowd

Comparez Airtable et ClickUp pour la gestion de projet.

12. TeamGantt – Idéal pour les échéanciers visuels de projets

Via TeamGantt

Vous aimez la clarté des diagrammes de Gantt ?

Alors TeamGantt est fait pour vous.

Il s'agit d'un logiciel de gestion de projet gratuit qui se concentre uniquement sur les diagrammes de Gantt.

Cet outil logiciel est impressionnant pour créer et visualiser des diagrammes de Gantt afin que vous puissiez voir quelles tâches peuvent se chevaucher et qui est responsable de quoi.

C'est également un excellent outil pour mesurer la progression de l'équipe et des individus par rapport aux jalons du projet.

Ce qui est drôle, c'est que pour un logiciel qui se vante de ses diagrammes de Gantt, vous n'obtenez qu'UN SEUL diagramme de Gantt dans le forfait Free. Oups !

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de TeamGantt :

Diagrammes de Gantt faciles à lire pour la planification

Attribution des tâches avec dépendances et jalons

Gestion de la disponibilité des équipes

Suivi du temps pour une meilleure analyse de la productivité

Voici ce que vous offre la version gratuite de TeamGantt :

Un projet

Planification et collaboration de base pour vos projets

Trois utilisateurs

Disponibilité et charge de travail des équipes

Ce que les chefs de projet pensent de TeamGantt :

« La version gratuite ne permet de gérer qu'un seul projet. Mais l'étape suivante n'est pas très coûteuse. » — G2 Crowd

« J'apprécie la polyvalence et la facilité d'utilisation de ce programme pour gérer mes tâches. » — Avis vérifié Capterra

Vous recherchez un excellent logiciel de diagramme de Gantt ? Lisez notre article sur les meilleurs logiciels gratuits de diagramme de Gantt et, si vous êtes une entreprise de construction, notre article sur les meilleurs logiciels de gestion de projet de construction.

Découvrez ces alternatives à TeamGantt!

13. Teamwork Projects – Idéal pour la gestion des clients et des jalons

Via Teamwork

Teamwork Projects est un système ou logiciel de gestion de projet très connu, davantage destiné aux utilisateurs ayant besoin d'une gestion d'entreprise avec authentification unique, conformité HIPAA et assistance premium.

Leurs forfaits payants offrent de nombreuses fonctionnalités pour les équipes et une suite d'outils tels que la facturation.

Cependant, leur offre gratuite est assez limitée.

De nombreux clients et équipes sont prêts à payer pour ces fonctionnalités avancées, mais cela représente un risque si vous ne souhaitez pas vous engager dans un forfait à long terme. Par exemple, avec le forfait Pro, vous bénéficiez de nombreuses intégrations telles que Dropbox et Slack, d'un espace de stockage beaucoup plus important et de jusqu'à 50 utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Teamwork Projects :

Création et attribution de tâches et de sous-tâches

Diagramme de Gantt pour visualiser l'échéancier d'un projet

Fonctionnalités de suivi du temps et de facturation

Stockage de fichiers et gestion des versions pour une gestion efficace des documents

Outils de communication d'équipe intégrés

Voici ce que vous offre la version gratuite de Teamwork Projects :

Deux projets actifs

Tableaux de tâches limités

Sous-tâches

Thèmes de couleurs

Ce que les gens pensent de Teamwork Projects :

« Le logiciel semble être populaire uniquement en Europe, il existe donc quelques applications tierces qui ont développé quelque chose en lien avec Teamwork, mais il a accès à l'API et aux webhooks pour compenser. » — G2Crowd

« Teamwork excelle dans l'attribution des tâches et la gestion de projet de base, mais ne comptez pas dessus pour obtenir des informations sur votre entreprise ou votre portfolio et/ou une vue d'ensemble. C'est un bon outil pour les petites équipes qui se soucient du contrôle du pipeline et du trafic, mais pas pour les grandes équipes interconnectées qui ont besoin d'une gestion des comptes, d'une évaluation de l'efficacité ou d'une supervision budgétaire. » – Avis vérifié Capterra

Essayez ces alternatives à Teamwork!

14. Freedcamp – Idéal pour la gestion de la relation client (CRM)

Via Freedcamp

Freedcamp vous offre plusieurs vues, notamment une liste, un tableau Kanban et un diagramme de Gantt.

Il dispose également d'un mur pour la communication sociale et les tâches privées, ainsi que d'un système de marque blanche pour les espaces clients, la facturation et les fonctionnalités CRM.

Mais attention, le forfait Free est très limité, et les forfaits payants commencent à 1,49 $ par utilisateur et par mois.

Et selon leurs propres termes, il s'agit d'un forfait « minimaliste » !

Nous aurions toutefois souhaité qu'ils adoptent une approche encore plus minimaliste avec un forfait Free.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Freedcamp :

Listes de tâches avec notes autocollantes pour une capture instantanée des informations

Affichage Calendrier pour faciliter la planification et le suivi des tâches

Tableaux de discussion dédiés à la collaboration en équipe

Suivi des problèmes pour une gestion efficace

Stockage de fichiers dans le cloud pour une gestion des documents sans souci

Voici ce que vous offre la version gratuite de Freedcamp :

Utilisateurs et tâches illimités

Suivi du temps

Tableaux

Gestionnaire de mots de passe

Gestionnaire de tâches personnelles

Sous-tâches

Ce que les gens pensent de Freedcamp :

« Freedcamp n'est pas mis à jour aussi souvent que je le souhaiterais. Les logiciels doivent évoluer en permanence pour rester en phase avec les tendances et les besoins du secteur. » — Avis vérifié Capterra

« Je n'aime pas le fait qu'il n'y ait pas d'application mobile. Ce serait génial de pouvoir communiquer et gérer les tâches directement depuis mon mobile. » — G2Crowd

15. Smartsheet – Idéal pour le service client et l'automatisation des flux de travail

Via Smartsheet

Smartsheet est un outil de gestion de projet dynamique qui offre une interface de type tableur pour organiser et suivre les tâches, les projets et la collaboration en équipe. Grâce à des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt, la gestion des ressources et les flux de travail automatisés, Smartsheet permet aux utilisateurs de rationaliser les processus, de définir des priorités et de respecter efficacement les délais.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet pour la gestion de projet :

Alertes et rappels automatisés pour garder les équipes sur la bonne voie

Partage de fichiers dans le cloud pour une collaboration fluide

Mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les données importantes

Mises à jour en temps réel et visibilité sur le statut des projets

Intégrations avec des outils populaires tels que Google Drive et Salesforce

Voici ce que vous offre la version gratuite de Smartsheet :

10 forfaits de projet

Collaborateurs illimités

5 tableaux de bord pour une vue d'ensemble de vos projets

Ce que les gens pensent de la gestion de projets avec Smartsheet :

« Smartsheet a tellement de potentiel. Il a rendu l'automatisation de nombreux processus manuels internes facile et efficace. Il nous a permis de gagner du temps qui était auparavant consacré à demander des approbations. Smartsheet s'en charge désormais pour nous. Nous l'utilisons tous les jours, toute la journée, pour des tâches simples comme la mise à jour de ce que nous faisons tous, la gestion de toutes nos demandes de formation et le transfert automatique des éléments dans le pipeline. Nous l'avons intégré avec succès dans la plupart de nos processus. » — G2Crowd

« Il y a une petite courbe d'apprentissage pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Il faut un certain temps pour apprendre les formules, qui sont similaires à celles d'Excel, mais suffisamment différentes pour vous dérouter. Nous vous suggérons de choisir une ou deux personnes de votre équipe pour devenir des experts Smartsheet qui pourront guider le reste de l'équipe pendant la transition. » — G2Crowd

Découvrez comment ClickUp se compare à Redbooth .

16. Basecamp – Idéal pour les utilisateurs débutants

Via Basecamp

Basecamp est un logiciel populaire de gestion de projet et de communication d'équipe qui facilite la collaboration entre les équipes.

L'un des principaux inconvénients de Basecamp est qu'il n'offre pas le même niveau de personnalisation et de flexibilité que certains autres logiciels de gestion de projet. Bien que Basecamp soit conçu pour être une plateforme facile à utiliser, sa rigidité peut rendre difficile l'adaptation du logiciel à des projets ou des équipes spécifiques.

Si vous recherchez un gestionnaire de tâches simple avec des fonctionnalités de communication en temps réel pour les membres de votre équipe, Basecamp peut être un excellent choix.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Basecamp :

Échéancier de gestion de projet pour afficher tout, du début à la fin

Diagrammes en colline pour visualiser la progression ou la régression au fil du temps

Le menu Hey! rationalise les notifications dans un menu unique

Faites le point grâce à un sondage automatique pour l'équipe

Système de discussion et de messagerie

Voici ce que vous offre la version gratuite de Basecamp :

20 utilisateurs

Trois projets

Espace de stockage de 1 Go

Ce que les gens pensent de la gestion de projets avec Basecamp :

« Lorsque nous l'avons utilisé pour la collaboration au sein d'une petite équipe, c'était génial. Mais lorsque j'ai commencé à l'utiliser pour la communication avec les clients et les livrables, cela a été source de frustration pour moi et mon équipe. » — Avis vérifié Capterra

« Dans l'ensemble, Basecamp est un produit solide que j'utilise presque quotidiennement pour gérer des projets. Je n'ai pas rencontré de problèmes majeurs avec le logiciel, mais j'aimerais pouvoir consulter facilement des conseils et astuces pour améliorer mon flux de travail. » — Avis vérifié par Capterra

17. ActiveCollab – Idéal pour les freelances et les petites agences

Via ActiveCollab

Si vous aimez les designs simples, les tableaux Kanban et une expérience utilisateur élégante, jetez un œil à ActiveCollab. Un outil facile à utiliser qui vous permet de rationaliser vos projets, de communiquer avec votre équipe et de collaborer avec vos clients.

Divisez vos projets en tâches avec des dates de début et des échéances flexibles que vous pouvez attribuer à l'équipe ou inviter les clients à afficher selon les besoins.

ActiveCollab peut être visualisé sous forme de liste ou dans une vue Kanban, dispose d'un chronomètre intégré pour suivre le temps passé sur les tâches et d'une application intégrée pour discuter ou partager des fichiers.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet d'ActiveCollab :

Fonctionnalité de gestion du temps avec diagramme de Gantt interactif

Outils de communication et partage de fichiers intégrés à l'application

Dépendances entre les tâches et reprogrammation automatisée

Suivi budgétaire pour contrôler les finances de vos projets

Ce que vous obtenez dans la version gratuite d'ActiveCollab :

Jusqu'à trois membres

Projets et clients illimités

Dépendances entre les tâches et planification automatisée

Application mobile et de bureau

Ce que les gens pensent de la gestion de projets avec ActiveCollab :

Notre équipe gère tous nos projets via ActiveCollab, y compris le budget, les tâches et la gestion du temps. Sans cet outil, nous serions perdus dans une mer d'e-mails et de messages Slack. » — Avis vérifié Capterra

« J'aimerais qu'il se connecte à d'autres outils de gestion de projet tels que Basecamp, Asana, etc. Je travaille avec de nombreux sous-traitants et fournisseurs, et si je pouvais tout faire dans ActiveCollab, cela créerait un ticket sur leurs plateformes, ce serait génial. » — Avis vérifié Capterra

18. Paymo – Idéal pour la gestion des ressources

Via Paymo

Paymo est un logiciel gratuit de gestion de projet destiné aux utilisateurs individuels et aux managers d'équipe qui souhaitent gérer leurs ressources. Il propose également des tableaux Kanban et un suivi du temps qui permettent aux freelancers de suivre facilement le temps passé sur chaque client.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Paymo :

Commentaires en temps réel sur les tâches pour une communication efficace au sein de l'équipe

Échéancier visuel des projets avec diagrammes de Gantt

Gestion avancée des tâches avec plusieurs utilisateurs

Widget d'outil de suivi du temps pour une meilleure gestion du temps

Création de factures pour gérer les finances de vos projets

Voici ce que vous offre la version gratuite de Paymo :

Un utilisateur

1 Go d'espace

Rapports

Suivi du temps

API

Ce que les utilisateurs pensent de Paymo :

« J'adore le contrôle granulaire des rapports et la possibilité de gérer les utilisateurs, les projets, les tâches et bien plus encore. » — Avis vérifié Capterra

« Je recommanderais ce service à toutes les entreprises de taille moyenne qui recherchent un bon logiciel de suivi des problèmes. » — Avis vérifié Capterra

19. Podio – Idéal pour la messagerie

Via Podio

Podio est un peu comme un cocktail de logiciel de gestion de projet gratuit et d'outils de messagerie. Il permet d'avoir des discussions dans l'application et vous offre un aperçu de toutes vos tâches.

Il prend en charge de nombreuses intégrations avec des logiciels populaires tels que ZenDesk, Evernote et Google Drive.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Podio :

Outils de collaboration intégrés pour les équipes avec partage de fichiers

Fonctionnalités de rapports avec tableaux de bord visuels pour vos projets

Intégration d'applications pour des fonctionnalités étendues

Flux de travail automatisés pour rationaliser les tâches

Voici ce que vous offre la version gratuite de Podio :

Cinq utilisateurs

Intégrations

Environnements de travail illimités

Fonctionnalités de discussion

Ce que les gens pensent de la gestion de projets avec Podio :

« Communication fiable avec l'équipe grâce à la fonction de discussion. Bonne gestion des tâches personnelles et des connaissances. Même si nous stockions nos fichiers dans un service cloud, nous avons « indexé » et trié nos connaissances via Podio. » — Avis vérifié Capterra

« Le système CRM Podio est personnalisable selon vos besoins personnels. Vous pouvez facilement créer des environnements de travail séparés et ajouter les applications nécessaires pour faciliter l'accès et répondre à vos besoins organisationnels. » — G2Crowd

20. MeisterTask – Idéal pour la gestion de projet dans le cloud

Via Meistertask

Y a-t-il des fans de tableaux Kanban parmi vous ? MeisterTask est fait pour vous. Cet outil logiciel de gestion de projet vise à rendre les tableaux Kanban plus pratiques.

Vos tâches, commentaires, notes, dates d'échéance, etc. sont tous regroupés au même endroit, comme sur un tableau Kanban. Il s'agit d'un tableau de projet flexible et d'un outil de gestion de projet basé sur le cloud.

Meilleures fonctionnalités de gestion de projet de MeisterTask :

Attribution des tâches et suivi de la progression

Tableaux Kanban pour la gestion des tâches

Automatisation illimitée

Échéanciers de type diagramme de Gantt pour planifier et attribuer des tâches

Ce que vous obtenez dans la version gratuite de MeisterTask :

Projets illimités et utilisateurs illimités

Deux intégrations (Slack ou Zendesk)

Checklists, commentaires, étiquettes, fonctionnalités de suivi des tâches et du temps

Interface conviviale

Partage de fichiers et pièces jointes (jusqu'à 20 Mo)

Ce que les utilisateurs pensent de la gestion de projets dans MeisterTask :

« La seule chose qui ne me satisfait pas vraiment, c'est l'impossibilité de déplacer plusieurs tâches d'une section à l'autre. Je ne comprends pas pourquoi cela n'est pas possible ! On ne peut déplacer qu'une seule tâche à la fois. De plus, la barre de défilement est assez petite et difficile à cliquer car elle est assez fine. La version gratuite ne prend pas en charge les tâches récurrentes, c'est donc quelque chose à savoir si vous ne comptez pas payer pour ce logiciel. » – Avis vérifié sur Capterra

« J'aimerais que la version gratuite propose davantage de projets, entre 4 et 6 ce serait parfait. Mon budget me permettrait d'acheter la version complète (Pro, je crois). Je l'utilise uniquement pour moi-même pour le moment, mais je vois bien comment une entreprise pourrait s'en servir. Comme la plupart des applications de tâches, il manque une fonctionnalité de report correcte. Parfois, je suis en train de travailler sur une tâche et j'ai besoin de quelques minutes supplémentaires pour terminer. Il est toujours utile de pouvoir reporter un élément à venir. » – Avis vérifié Capterra

21. Zenkit – Idéal pour la planification multi-vues

Via Zenkit

Lorsque vous recherchez le meilleur logiciel de gestion de projet, pensez à Zenkit. Avec Zenkit, vous bénéficiez d'un large éventail de fonctionnalités et de modèles pour faciliter l'installation de votre environnement de travail.

Bien qu'ils facilitent l'installation, la limite de 5 000 éléments peut constituer un obstacle à l'entrée pour la plupart des équipes très occupées.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Zenkit :

Planification multi-vues avec Kanban, tableau, liste ou calendrier

Installation de la hiérarchie et des dépendances des tâches

Outils collaboratifs avec attributions de tâches et mentions

Suivi du temps pour une meilleure gestion de la productivité

Capacités d'intégration pour la gestion de projet

Ce que vous obtenez dans la version gratuite de Zenkit :

Collections illimitées

3 Go de stockage

Jusqu'à cinq membres

Jusqu'à cinq équipes

Ce que les gens pensent de la gestion de projets avec Zenkit :

« Il est facile à utiliser dès le premier jour, car la plupart des outils sont structurés de manière très conviviale. J'apprécie l'efficacité qu'il offre pour le partage d'informations et de tâches avec mon équipe. » — Avis vérifié Capterra

« Pour les utilisateurs gratuits, le stockage de données est très limité, c'est le seul inconvénient que je trouve à Zenkit. De plus, l'interface utilisateur est parfois trop encombrée, il y a beaucoup à améliorer à ce niveau. » — G2Crowd

22. Forfait Toggl – Idéal pour la gestion du temps

Via Toggl Forfait

Toggl Plan est l'un des meilleurs outils de gestion de projet pour une planification et une gestion efficaces des tâches en équipe.

Le logiciel est très facile à utiliser et convient aux chefs de projet qui gèrent de petites équipes.

Activer/désactiver les fonctionnalités de gestion de projet de Track :

Affichage de l'échéancier pour une planification simplifiée des projets

Tableau des tâches pour la gestion de la charge de travail de l'équipe

Interface conviviale par glisser-déposer pour ajuster les tâches

Échéanciers et tableaux de tâches partagés pour la collaboration en équipe

Tâches classées par couleur pour une meilleure catégorisation

Ce que vous obtenez dans la version gratuite de Toggl Plan :

Jusqu'à cinq utilisateurs

Tâches illimitées

Jalons de projet illimités

Échéanciers partagés

Ce que les gens pensent de la gestion de projets avec Toggl Forfait :

« Je trouvais que l'expérience mobile laissait à désirer. C'est génial pour la planification à long terme, voire hebdomadaire, mais cela devient compliqué lorsqu'il s'agit de planifier au quotidien ou de planifier en détail un emploi du temps. C'est parfait pour les arrangements réguliers, mais cela devient chaotique lorsqu'il s'agit d'évènements exceptionnels. » — Avis vérifié Capterra

« Toggl a apporté d'excellentes modifications à son interface utilisateur ces dernières années, mais un moyen plus robuste de personnaliser l'interface et les affichages serait un plus, d'autant plus que j'utilise ce programme presque toute la journée et que je le consulte fréquemment. Quelques affichages supplémentaires pour le chronomètre ou même des thèmes de couleur seraient sympas. » — G2Crowd

23. Zoho Projects – Idéal pour la gestion de documents

Via Zoho Projects

Zoho Project est un autre logiciel de gestion de projet efficace. Que vous ayez besoin de gérer des documents, de collaborer facilement avec votre équipe ou de corriger des bugs à l'aide d'un outil de suivi des problèmes, Zoho peut s'en charger.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Zoho Projects :

Gestion complète des tâches avec champs personnalisés

Vue diagramme de Gantt pour la planification de projet

Outils de suivi du temps et processus d'approbation des relevés de temps

Analyses approfondies avec rapports personnalisables

Systèmes intégrés de gestion des documents

Ce que vous obtenez dans la version gratuite de Zoho Projects :

10 Mo de stockage

Deux projets

Visionneuse pour diagramme de Gantt

Calendrier et forums

10 utilisateurs

Ce que les utilisateurs pensent de la gestion de projets avec Zoho Projects :

« L'interface utilisateur peut être un peu déroutante (difficile pour les débutants). » — Avis vérifié Capterra

« Ce que j'aime dans Zoho Projects, c'est qu'il m'aide à maintenir mon efficacité pour accomplir les tâches dans un délai donné grâce à sa fonctionnalité de suivi du temps. Ce logiciel s'intègre facilement à d'autres logiciels Zoho et nous aide à suivre la progression et à maintenir la productivité de notre équipe. » — G2Crowd

Essayez ces alternatives à Zoho!

24. Nifty – Idéal pour le suivi des jalons d'un projet

Via Nifty

Nifty est un outil de gestion de projet qui vous permet de vous concentrer sur la gestion de votre travail, et non sur l'outil. Collaborez avec votre équipe et vos clients dans une seule application grâce à une multitude de fonctionnalités telles que le chat, les tâches, les documents et le calendrier. Créez une proposition pour vos projets et automatisez le suivi de leur progression.

Définissez des objectifs et des échéanciers, collaborez sur des tâches, créez un hub de connaissances, créez des documents et des wikis et équilibrez les charges de travail.

Visualisez votre projet dans Nifty sous forme de jalons (similaire à la vue Gantt), ou choisissez parmi ses trois autres vues, notamment l'échéancier, la vue Swimlane de type tableau ou la vue d'ensemble Master.

Fonctionnalités pratiques pour une gestion de projet optimale :

Suivi des jalons et échéanciers de projet

Gestion des tâches avec mises à jour automatiques de la progression

Outils de collaboration d'équipe

Attribution et hiérarchisation des tâches

Canaux de communication intégrés

Voici ce que vous offre la version gratuite de Nifty :

Nombre illimité de membres, invités et clients

100 Mo d'espace de stockage

2 projets

Tâches, jalons, discussions et documents

Automatisation des flux de travail et rôles et permissions personnalisés

Ce que les gens pensent de la gestion de projets dans Nifty :

« Nifty est un produit qui excelle dans de nombreux environnements clients. Sa facilité d'utilisation en fait un outil puissant pour gérer notre portfolio de clients. » — Stefan Schmidt, partenaire exécutif, Hemmersbach

« Nifty en est encore à ses débuts, vous trouverez peut-être quelques bugs ici et là, mais l'équipe est toujours très réactive lorsque vous signalez un problème ou envoyez une demande de fonctionnalité. En ce qui concerne l'interface, il n'y a rien à redire. Je pense que Nifty est sur la bonne voie, il lui faut juste un peu de temps pour mûrir, mais en attendant, il est parfaitement fonctionnel et fait ce qu'il promet, facilitant ainsi la gestion de projet. » — G2Crowd

25. Jira – Idéal pour les équipes de développement et les intégrations

Via : Jira Software

Jira est un outil gratuit de gestion de projet utilisé pour le suivi des bugs et la gestion des problèmes. Il offre des fonctionnalités de développement logiciel telles que des options de reporting avancées, notamment la charge de travail des utilisateurs, l'âge moyen des problèmes et les problèmes récemment créés. Cela permet aux chefs de projet d'analyser les performances des projets, de gérer les retards et de prendre des décisions basées sur les données afin de planifier des Sprints efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Jira :

Tableau de bord d'enquête sur les incidents pour résoudre plus rapidement les problèmes de déploiement de code

Attribuez des tâches ou créez des problèmes Jira directement à partir de votre demande de tirage

Suivi du temps avec indication de couleur pour une gestion visuelle des projets

Tableaux Scrum pour décomposer les tâches complexes

Modèles de suivi de projet

Ce que vous obtenez dans la version gratuite de Jira :

Clients illimités

100 notifications par e-mail par jour

Ce que les gens pensent de la gestion de projets avec Jira :

« Dans l'ensemble, Jira est tout simplement un excellent outil doté d'une interface conviviale et intuitive, qui offre une expérience utilisateur très agréable. » — Avis vérifié Capterra

« Il faut reconnaître que Jira peut sembler un peu intimidant au premier abord, surtout pour les nouveaux utilisateurs. Il faut parfois un certain temps pour explorer et maîtriser toutes ses fonctionnalités. Mais une fois que vous avez pris le coup de main, vous disposez d'un outil puissant à portée de main. » — G2Crowd

Découvrez ces alternatives à Jira!

Avantages d'un logiciel de gestion de projet

Les logiciels de gestion de projet offrent de nombreux avantages qui peuvent rationaliser le flux de travail de votre équipe et stimuler la productivité. Grâce à ces outils, les équipes peuvent organiser efficacement les tâches, suivre la progression des projets et favoriser un environnement collaboratif.

Les logiciels de gestion de projet sont équipés de fonctionnalités telles que les tâches, les calendriers partagés, la gestion de documents, le chat d'équipe et les rapports de projet complets. Ces fonctionnalités aident non seulement à structurer les tâches du projet, mais aussi à surveiller la charge de travail de chaque membre de l'équipe, garantissant ainsi une répartition efficace de toutes les tâches.

Voici quelques-uns des avantages offerts par le meilleur logiciel de gestion de projet :

Réduction des coûts de main-d'œuvre : L'élimination des redondances et l'automatisation des tâches répétitives réduisent le temps et les efforts nécessaires à l'accomplissement des tâches. En conséquence, moins d'heures sont nécessaires pour accomplir la même quantité de travail

Responsabilité et propriété accrues : la documentation des attentes et des objectifs des tâches dans l'outil de gestion de projet permet aux membres de l'équipe d'être responsables de leur travail

Accélération de la mise sur le marché : l'alignement de la communication et l'alignement de la communication et des flux de travail interfonctionnels sur une seule plateforme aide les équipes à gérer et à livrer leurs projets plus rapidement

Meilleure gestion du temps : la planification et la planification et la hiérarchisation des tâches à plus forte valeur ajoutée libèrent de l'espace mental pour vous permettre de consacrer votre énergie aux tâches les plus importantes et moins aux tâches administratives

Meilleure allocation des ressources : l'attribution des tâches aux bonnes personnes permet de répartir les compétences et l'expertise entre les projets et de réduire les retards causés par la surcharge de travail

Collaboration accrue : les commentaires et les discussions au sein d'une application de gestion de projet offrent aux équipes et aux parties prenantes un espace dédié pour poser des questions, donner leur avis et s'aligner sur les décisions critiques du projet

Centralisation des informations : le stockage et le partage des informations réduisent les risques de perte ou d'erreur de communication. Les équipes bénéficient également d'un accès rapide aux dossiers de projet, aux idées et à la documentation sur une seule et même plateforme

Principales fonctionnalités à rechercher dans un logiciel de gestion de projet Logiciel

Tous les outils de gestion de projet ne se valent pas.

Les chefs de projet peuvent utiliser des outils de gestion de projet gratuits pour des projets simples ou des outils de gestion des ressources de niveau entreprise pour des besoins complexes. Ils peuvent les utiliser pour le suivi du temps ou la planification de projets. Les possibilités sont infinies.

C'est pourquoi vous devez sélectionner un ensemble de fonctionnalités adaptées. Pour simplifier cette sélection, j'ai classé les principales fonctionnalités à rechercher dans un outil de gestion de projet en trois thèmes : fonctionnalités de base, fonctionnalités avancées et considérations supplémentaires.

Fonctionnalités principales

Les vues multiples et les champs personnalisés sont deux des fonctionnalités essentielles que je recherche dans une solution de gestion de projet

Les fonctionnalités essentielles d'un tel outil sont les suivantes :

Gestion des tâches : Nous utilisons des fonctionnalités de gestion des tâches pour créer, attribuer et gérer des tâches, définir des dates d'échéance, définir des priorités et mettre en évidence les dépendances. La division des projets volumineux en tâches plus petites facilite la gestion efficace des tâches

Fonctionnalités de collaboration : À mesure que les projets deviennent plus participatifs, vous avez besoin d'un logiciel de gestion de projet doté d'outils de collaboration. La plateforme doit rassembler les équipes sur une même page virtuelle, où elles peuvent partager des documents et discuter. Choisissez un outil qui aide les équipes à fonctionner comme telles. Je vous recommande même de demander à quelques membres de votre équipe de tester le produit avec vous avant de finaliser votre choix

Gestion des connaissances : tout outil de gestion de projet qui se veut performant doit offrir des moyens intuitifs et personnalisables de créer, gérer et partager la documentation . J'ai souvent constaté que les résumés de projet, les procédures opératoires normalisées, les modèles, les wikis, etc. consultables, modifiables et partageables, changeaient la donne dans la réussite d'un projet

Planification et ordonnancement : Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos des outils de gestion de projet qui sont vos yeux et vos oreilles ? Dans le même ordre d'idées, vous avez besoin de fonctionnalités de planification et d'ordonnancement de projet afin de pouvoir voir toutes les tâches à différentes étapes. Au minimum, vous devez disposer de diagrammes de Gantt, de listes de tâches dans lesquelles vous pouvez traduire votre structure de répartition du travail (WBS), d'un suivi du temps, d'un budget, d'une analyse de la charge de travail et de la possibilité d'ajouter des jalons et des dépendances

Intelligence artificielle : accélérer les flux de travail, l'IA dans la gestion de projet change véritablement la donne Les outils d'IA étaient autrefois une fonctionnalité appréciable pour un chef de projet, mais ils sont désormais indispensables. Tous les principaux logiciels de gestion de projet actuels sont dotés de capacités d'IA pour vous aider à tirer le meilleur parti des données et des ressources disponibles. Qu'il s'agisse de prendre des décisions éclairées ou d'automatiser et d', l'IA dans la gestion de projet change véritablement la donne

Fonctionnalités avancées

Les fonctionnalités avancées prennent en charge les complexités des projets pour couvrir :

Gestion des ressources: Les chefs de projet doivent allouer et déplacer les ressources en fonction de l'évolution des besoins du projet. Qu'il s'agisse de ressources partagées telles que des outils et des plateformes ou de ressources limitées telles que les talents ou le budget, les fonctionnalités de gestion des ressources sont indispensables dans un outil destiné à améliorer la productivité et les performances. Cela inclut notamment le suivi du temps et le suivi des objectifs Les chefs de projet doivent allouer et déplacer les ressources en fonction de l'évolution des besoins du projet. Qu'il s'agisse de ressources partagées telles que des outils et des plateformes ou de ressources limitées telles que les talents ou le budget, les fonctionnalités de gestion des ressources sont indispensables dans un outil destiné à améliorer la productivité et les performances. Cela inclut notamment le suivi du temps et le suivi des objectifs

Rapports et analyses : l'analyse des données et les rapports permettent de suivre et de gérer la santé et les performances des projets par rapport aux objectifs. Il est utile de disposer de rapports en temps réel et de tableaux de bord basés sur des données qui calculent le temps passé, les coûts engagés, la valeur obtenue, etc. Les interventions basées sur ces données permettent de garder tout sur la bonne voie

Automatisation : « J'adore passer des heures à faire des tâches fastidieuses », a dit aucun chef de projet ! Nous aimons les outils de productivité qui nous aident à automatiser les tâches routinières et répétitives. Les mises à jour et les flux de travail automatisés réduisent le travail manuel sans compromettre la rapidité ou la précision

Personnalisation : Le logiciel de gestion de projet idéal vous permettra de personnaliser les flux de travail, les tableaux de bord et les vues de projet en fonction des préférences ou des besoins spécifiques de votre équipe. Par exemple, nous utilisons des champs personnalisés pour saisir des informations spécifiques au projet et définir le contrôle d'accès afin de gérer les détails du projet

Considérations supplémentaires

Les chefs de projet à la recherche de la meilleure solution devront également tenir compte d'autres facteurs, tels que :

Intégrations : Travailler avec des outils qui se connectent facilement entre eux est un gage de tranquillité d'esprit supplémentaire. Vérifiez si le logiciel de gestion de projet s'intègre à d'autres applications, plateformes et systèmes tels que CRM, logiciels de comptabilité, etc. Vérifiez également s'il s'agit d'intégrations natives ou si elles nécessitent un outil tiers

Sécurité et confidentialité des données : si vous n'êtes pas encore convaincu, sachez que si vous n'êtes pas encore convaincu, sachez que 7 consommateurs sur 10 dans le monde s'inquiètent pour la confidentialité de leurs données. Assurez-vous donc que la plateforme offre des contrôles adéquats en matière de sécurité et de confidentialité des données afin de garantir la propriété absolue de vos données

Évolutivité : j'ai déjà abordé ce point précédemment. Que vous travailliez sur un produit ou une fonctionnalité, vous voulez quelque chose qui évoluera avec votre projet, et vice versa. Évaluez donc si l'outil de gestion de projet peut s'adapter à vos besoins changeants. L'évolutivité peut être horizontale ou verticale ; examinez le logiciel sous ces deux angles pour en avoir plus pour votre argent

Facilité d'utilisation : Vous êtes peut-être un natif du numérique à l'aise avec la technologie et les outils de gestion de projet. Cependant, vous serez également amené à travailler avec des parties prenantes qui ne sont peut-être pas aussi douées en technologie. Testez vos outils de gestion de projet préférés pour vous assurer qu'ils sont intuitifs et conviviaux (afin de garantir leur adoption) et que leur navigation est simple (afin d'optimiser leur facilité d'utilisation)

Tarification : Que vous optiez pour un modèle d'abonnement à l'utilisation ou une licence, il serait naïf de ne tenir compte que de la valeur nominale de l'investissement. Calculez le coût total, y compris les coûts ponctuels, les dépenses récurrentes et même les modules complémentaires, et vérifiez s'il correspond à votre budget et à la taille de votre équipe

En savoir plus : Les différents types de logiciels de gestion de projet

Trouvez le meilleur logiciel de gestion de projet pour votre équipe

Le logiciel de gestion de projet que vous choisissez doit être à la hauteur de la tâche. En même temps, toute votre équipe doit pouvoir s'y mettre et profiter de ses avantages sans même envisager de passer au forfait payant.

Le pire scénario est lorsque vous vous lancez avec enthousiasme dans un nouvel outil de gestion de projet, pour finalement être freiné par son manque de fonctionnalités et de fonctionnalités, vous incitant à souscrire au forfait payant de la solution.

Alors pourquoi ne pas essayer ClickUp ?

Il offre plus de fonctionnalités gratuites que tous les autres meilleurs outils de gestion de projet que nous avons listés ici.

Que vous souhaitiez attribuer des tâches, créer des objectifs, effectuer un suivi du temps ou utiliser des automatisations, les possibilités sont infinies.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui, car vous méritez une gestion de projet efficace et simple qui ne vous ruinera pas.